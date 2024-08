10 najlepszych programów do zarządzania komunikacją z niestandardowymi klientami w 2024 roku

Wyobraź sobie, że otwierasz swoją skrzynkę odbiorczą i widzisz zalew e-maili, tekstów i wiadomości w mediach społecznościowych od niestandardowych klientów, którzy pilnie potrzebują Twojej uwagi. Byłem tam!

To jak ciągłe balansowanie, z każdą wiadomością domagającą się uwagi. Pomimo moich najlepszych wysiłków, niektóre wiadomości nieuchronnie prześlizgują się przez szczeliny, prowadząc do sfrustrowanych klientów i ciągłego martwienia się, że zawiodę mój zespół.

Zdałem sobie sprawę, że potrzebuję skuteczniejszego sposobu na połączenie się z moimi klientami, więc przestawiłem się na korzystanie z oprogramowania do zarządzania komunikacją z klientami (CCM) w mojej organizacji.

Narzędzia do zarządzania komunikacją pomogły mi usprawnić komunikację z klientami w różnych kanałach, scentralizować zarządzanie danymi, stworzyć mapę podróży klienta , śledzenie interakcji z klientem i osiągnięcie idealnej dostawy na czas.

Jeśli Ty również chcesz poprawić i zoptymalizować swoje podejście do zarządzania komunikacją z klientem, jesteś we właściwym miejscu. Na tym blogu zamieściłem listę 10 najlepszych programów CCM, które zwiększają satysfakcję klientów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania komunikacją z klientami?

Wybierając oprogramowanie do zarządzania komunikacją z klientami, ważne jest, aby znaleźć rozwiązanie, które płynnie integruje wydajność, personalizację i skalowalność ze strategią komunikacji. Oto kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę:

Wielokanałowa obsługa: Poszukaj rozwiązania do zarządzania komunikacją z klientem, które pomaga usprawnić komunikację w różnych kanałach, takich jak media społecznościowe, e-maile, teksty i bilety obsługi klienta

Poszukaj rozwiązania do zarządzania komunikacją z klientem, które pomaga usprawnić komunikację w różnych kanałach, takich jak media społecznościowe, e-maile, teksty i bilety obsługi klienta Współpraca zespołowa: Wybierz platformę, która umożliwia łatwą współpracę. Pomaga to zarządzać obciążeniami pracą i szybciej rozwiązywać niestandardowe problemy klientów

Wybierz platformę, która umożliwia łatwą współpracę. Pomaga to zarządzać obciążeniami pracą i szybciej rozwiązywać niestandardowe problemy klientów Mapowanie podróży klienta: Wybierz rozwiązanie, które śledzi i analizuje interakcje i doświadczenia klientów we wszystkich punktach kontaktu. Dzięki temu można zidentyfikować obszary do poprawy komunikacji z klientem

Wybierz rozwiązanie, które śledzi i analizuje interakcje i doświadczenia klientów we wszystkich punktach kontaktu. Dzięki temu można zidentyfikować obszary do poprawy komunikacji z klientem Automatyzacja: Wybierz oprogramowanie CCM, które ma funkcje integracji AI, aby zautomatyzować interakcje przychodzące i wychodzące z dostawcami i zapewnić szybkie reakcje klientów

Wybierz oprogramowanie CCM, które ma funkcje integracji AI, aby zautomatyzować interakcje przychodzące i wychodzące z dostawcami i zapewnić szybkie reakcje klientów Personalizacja: Wybierz narzędzie, które pozwala spersonalizować komunikację. Najlepsze oprogramowanie do zarządzania komunikacją z klientami powinno być w stanie przeprowadzić szczegółową analizę zachowań klientów, zapytań, profili i historii interakcji w celu przygotowania dostosowanych wiadomości

10 najlepszych niestandardowych programów do zarządzania komunikacją z klientami

Przyjrzyjmy się teraz najlepszym platformom do komunikacji z klientami w oparciu o ich kluczowe funkcje, ceny, limity i opinie klientów.

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania komunikacją i współpracy)

Zarządzaj wszystkimi danymi klientów w jednym miejscu, aby usprawnić komunikację z klientami dzięki ClickUp CRM Solution

Pierwszym krokiem do poprawy jakości obsługi klienta jest efektywne zarządzanie danymi klientów. Nauczyłem się tego na własnej skórze. Kiedyś mój zespół polegał na niedokładnych i niekompletnych danych klientów, a my zastanawialiśmy się, dlaczego nasi klienci nie byli tak zachwyceni lub nie reagowali tak, jak oczekiwano.

W końcu udało mi się przezwyciężyć zarządzanie klientem wyzwanie z ClickUp Rozwiązanie CRM firmy ClickUp upraszcza zarządzanie danymi klientów poprzez stworzenie centralnej bazy danych, w której mogę mieć widok na wszystkie interakcje i zapytania klientów.

Pomaga mi wizualizować relacje z klientami, wysyłać aktualizacje projektów do raportowanie klientów i wdrażanie niestandardowych klientów - za pośrednictwem jednej platformy.

Kolejną przydatną funkcją dla sprawnej komunikacji z klientami i spełniania ich oczekiwań jest Integracja z pocztą e-mail ClickUp . Pomaga mi wysyłać i odbierać e-maile od klientów bezpośrednio w ClickUp, dzięki czemu mogę zrobić wszystko w jednej lokalizacji, zamiast przełączać zakładki.

Mogę tworzyć zadania i oznaczać członków mojego zespołu, załączać e-maile do zadań dla lepszego kontekstu, odpowiadać na powiadomienia, wysyłać aktualizacje projektów do klientów i automatyzować zadania.

przestań przełączać wiele zakładek i zarządzaj całą komunikacją z klientami w jednym miejscu dzięki ClickUp Email Integration_

The Rozwiązanie do obsługi klienta ClickUp pomaga mojemu zespołowi lepiej zarządzać cyklem pracy poprzez dodanie pól niestandardowych. Mogą teraz kategoryzować informacje w oparciu o klienta, zgłoszenia lub problemy, aby śledzić i ulepszać interakcje z klientami.

Ponadto etykiety pomagają zidentyfikować typowe problemy, dzięki czemu możemy nadać im priorytet. Oddelegowanie zadań stało się również znacznie łatwiejsze, ponieważ mogę dodać wiele osób przypisanych do zadania.

wykorzystaj rozwiązanie ClickUp do obsługi klienta, aby wzmocnić pozycję użytkowników biznesowych i zwiększyć zadowolenie klientów ClickUp Brain , asystent ClickUp AI, to kolejny powód, dla którego preferuję ClickUp jako platformę komunikacji z klientami. Używam go do generowania e-maili do klientów, przygotowywania odpowiedzi dla klientów, tworzenia ankiet dla klientów i podsumowywania rozmów z klientami.

Używaj ClickUp Brain do tworzenia e-maili do klientów i otrzymywania podsumowań rozmów z klientami

Podejście, które mi pomogło poprawić komunikację z klientem to zdefiniowanie profili interesariuszy, ustawienie jasnych wytycznych komunikacyjnych i ustalenie celów komunikacyjnych z szablony planów komunikacji .

Możesz spróbować Szablon planu komunikacji ClickUp aby stworzyć plan komunikacji umożliwiający podjęcie odpowiednich działań. Pomaga ustawienie celów komunikacyjnych , zbudować strategia komunikacji , tworzyć atrakcyjne komunikaty dla niestandardowych klientów, identyfikować odpowiednie kanały komunikacji i mierzyć wpływ wysiłków komunikacyjnych.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Communication-Plan.png Plan komunikacji ClickUp

Pobierz szablon /%cta/

ClickUp najlepsze funkcje

Wizualizacje danych: Wizualizuj dane klientów i monitoruj ich wartość życiową za pomocąPulpity ClickUp do personalizacji komunikacji

wizualizacja interakcji z klientem za pomocą ClickUp Dashboards_

Automatyzacja cyklu pracy: Twórz zautomatyzowane zadania komunikacji z klientem dla każdej sceny Twojego pipeline'u i podejmuj podpowiedziane działania dziękiAutomatyzacja ClickUp *Zarządzanie kontami: Twórz oddzielne foldery i listy dla różnych kont i udostępniaj je odpowiednim zespołom, aby usprawnić komunikację

Twórz zautomatyzowane zadania komunikacji z klientem dla każdej sceny Twojego pipeline'u i podejmuj podpowiedziane działania dziękiAutomatyzacja ClickUp *Zarządzanie kontami: Twórz oddzielne foldery i listy dla różnych kont i udostępniaj je odpowiednim zespołom, aby usprawnić komunikację Zarządzanie opiniami klientów: Zbieraj opinie klientów za pomocąFormularze ClickUp aby znaleźć obszary do poprawy i przekształcić odpowiedzi klientów w zadania, które można śledzić

Używaj formularzy ClickUp do zbierania opinii klientów

Integracje z różnymi kanałami: Użyj Integracja ClickUp z Intercomem do tworzenia automatycznych zadań po konwersji leada. Pomaga to Twojemu zespołowi wysyłać szybkie odpowiedzi do niestandardowych klientów

Twórz i połącz zadania ClickUp bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej Intercom i szybko podejmuj działania, automatycznie wysyłając je do wybranej listy ClickUp

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika/miesiąc

: $7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownik/miesiąc

$12/użytkownik/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie.

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,100 recenzji)

2. Front (najlepszy do zarządzania rozmowami z klientami w jednym miejscu)

via Front Front centralizuje całą komunikację z klientami w jednym miejscu dzięki funkcji Omnichannel Inbox. Nie musisz się martwić, że przegapisz wiadomości od klientów, ponieważ możesz wyświetlać i zarządzać wszystkimi rozmowami z różnych kanałów komunikacji, w tym e-maili, SMS-ów, Instagrama, Slacka i WhatsAppa na Froncie.

Front automatycznie nadaje priorytet rozmowom z klientami, dzięki czemu można skupić się na pilnych wiadomościach w wielu kanałach. Funkcja raportowania klientów zapewnia szybki przegląd aktywnych i nowych konwersacji, co pomaga śledzić wydajność zespołu i lepiej przydzielać zasoby.

Front świetnie sprawdza się również w zarządzaniu cyklem pracy i automatyzacji. Automatycznie przekierowuje i przypisuje wiadomości do różnych członków zespołu, aby skrócić czas rozwiązywania problemów.

Najlepsze funkcje Front

Ustawienie przypomnień o ponownej wizycie na czacie, aby żadna wiadomość nie pozostała bez opieki

Filtrowanie rozmów z klientami w celu skupienia się na krytycznych elementach działań

Korzystanie z wbudowanych narzędzi analitycznych do monitorowania wydajności zespołu i automatycznego śledzenia licznych wskaźników KPI i metryk, takich jak godzinowa obsługa wiadomości, czas oczekiwania na odpowiedź itp

Twórz chatboty AI do komunikacji wychodzącej, rozwiązuj zapytania niestandardowe i natychmiast poprawiaj jakość obsługi klienta

Limity Frontu

Funkcja wyszukiwania czasami działa z opóźnieniem i trzeba ręcznie wyszukiwać wiadomości

Ceny Frontu

Free: 7-dniowa wersja próbna

7-dniowa wersja próbna Start: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Wzrost: 79 USD/miesiąc za użytkownika

79 USD/miesiąc za użytkownika Skala: $99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$99/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premier: $229/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Front

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

3. Intercom (najlepszy do automatyzacji komunikacji z klientami za pomocą AI)

via Intercom Intercom to platforma obsługi klienta oparta na sztucznej inteligencji, która pomaga wdrożyć strategię komunikacji z klientami w czasie rzeczywistym. Jej intuicyjny interfejs łączy w sobie helpdesk AI, bota AI i proaktywne wsparcie, aby zapewnić najlepszą obsługę klienta. Platforma posiada również udostępnianą skrzynkę odbiorczą, która umożliwia zespołom wspólne zarządzanie e-mailami i wiadomościami na jednej platformie.

Często używam Business Messengera, funkcji czatu na żywo, do wysyłania spersonalizowanych wiadomości w celu konwersji i wdrażania klientów. Najlepszą częścią korzystania z Intercom jest to, że mój zespół otrzymuje wszystkie połączenia z klientami w swojej skrzynce odbiorczej, dzięki czemu ma cały kontekst i może szybko rozwiązać zapytania klientów.

Najlepsze funkcje Intercomu

Tworzenie pojedynczych zgłoszeń dla problemów dotyczących wielu użytkowników

Rozwiązywanie problemów z klientami za pomocą czatu, rozmów telefonicznych, połączeń wideo i udostępniania ekranu w oparciu o doświadczenie i preferencje klienta

Natychmiastowe rozwiązywanie zapytań klientów za pomocą chatbota AI

Wysyłanie formularzy zgłoszeń za pośrednictwem bota lub bezpośrednio w produkcie, aby usprawnić komunikację i ograniczyć liczbę e-maili zwrotnych

Limity Intercomu

Procesy routingu i automatyzacji zgłoszeń wsparcia w Intercom mogą być złożone i wymagać dodatkowego wysiłku w konfiguracji

Niestandardowe funkcje e-mail są ograniczone

Cennik Intercom

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Podstawowy: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Ekspert: 139 USD/miesiąc za użytkownika

Intercom oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

4.5/5 (ponad 2,000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,000+ recenzji)

4. Respond.io (najlepszy do konwersji leadów poprzez czaty)

via Respond.io Respond.io to oprogramowanie do zarządzania komunikacją z klientami, które pomaga w pozyskiwaniu nowych potencjalnych klientów, przekształcaniu ich w niestandardowych klientów i niestandardowych klientów . Mogę wysyłać masowe e-maile aktualizacyjne, zawartość promocyjną i biuletyny do interaktywnej komunikacji z istniejącymi klientami.

Spodobały mi się reklamy Respond.io typu click-to-chat, które pozwalają potencjalnym klientom skontaktować się z nami bezpośrednio za pośrednictwem reklam. Zamiast przekierowywać ich na nasze strony internetowe, mogę nawiązać połączenie z potencjalnymi klientami i natychmiast konwertować potencjalnych klientów.

Uważam, że AI na czacie na żywo i przetwarzanie języka naturalnego są imponujące. Funkcja pomocy AI wysyła automatyczne odpowiedzi do klientów, wyszukując informacje z naszej zawartości wsparcia.

Najlepsze funkcje Respond.io

Wykorzystanie AI do automatycznego i natychmiastowego odpowiadania na zapytania klientów

Podpowiedź agentowi AI, aby udzielił konkretnych odpowiedzi niestandardowym klientom

Uzyskaj podsumowania konwersacji, aby zidentyfikować typowe punkty opinii klientów i poprawić interakcje z klientami

Śledzenie rozmów, wydajności i obciążenia pracą agentów klienta w czasie rzeczywistym

Limity Respond.io

Umożliwia niestandardowe połączenie klientów z API WhatsApp Business za pośrednictwem dostawców zewnętrznych

Brak wsparcia dla wiadomości głosowych do skrzynki odbiorczej Respond.io

Cennik usługi Respond.io

Free: 7-dniowa wersja próbna

7-dniowa wersja próbna Start: $99/miesiąc na użytkownika

$99/miesiąc na użytkownika Rozwój: 199 USD/miesiąc za użytkownika

199 USD/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: 349 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Respond.io

G2 : 4.8/5 (100+ recenzji)

: 4.8/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 10 recenzji)

5. Help Scout (najlepszy dostawca proaktywnych wiadomości i samoobsługowego wsparcia)

via Pomoc Scout Budowanie wytrzymałości niestandardowych strategii zarządzania klientami staje się łatwe dzięki Help Scout. Pomaga zarządzać komunikacją w różnych kanałach, takich jak e-mail i czat na żywo, oferując jednocześnie narzędzia do proaktywnego przesyłania wiadomości i samoobsługowego wsparcia.

Zarządza również biletami wsparcia, kieruje je do zorganizowanych skrzynek pocztowych i zapewnia, że każde żądanie wsparcia jest rozliczane i obsługiwane sprawnie. Poprawia doświadczenie użytkownika, oferując różne metryki, szablony i prywatne notatki.

Help Scout najlepsze funkcje

Oferowanie spersonalizowanych wiadomości i obsługi klienta po przeanalizowaniu profili klientów i historii rozmów

Kontakt z klientami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem czatu, zapewniający natychmiastowe odpowiedzi na niestandardowe zapytania

Dostęp do wbudowanych raportów w celu śledzenia ilości wiadomości, zadowolenia klientów, czasu odpowiedzi i innych

Limity Help Scout

Nie zapewnia natywnego wsparcia dla szerokiego zakresu kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe czy SMS-y

Firmy mogą być zmuszone do poświęcenia czasu i zasobów na ustawienie integracji zgodnie z ich cyklem pracy

Ceny Help Scout

Free: Dostępna wersja próbna

Dostępna wersja próbna Standard: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Plus: 50 USD/miesiąc na użytkownika

50 USD/miesiąc na użytkownika Pro: 65 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Ocena i recenzje Help Scout

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. Zoho Desk (najlepszy do prowadzenia rozmów z klientami)

via Zoho Desk Zoho Desk usprawnia komunikację z potencjalnymi klientami, przekształcając e-maile w zorganizowane zgłoszenia. Jego bogate w kontekst interfejsy dostarczają szczegółowych informacji na temat doświadczeń klientów, historii, wcześniejszych interakcji i innych ważnych danych z innych aplikacji Zoho, pomagając agentom w udzielaniu spersonalizowanych i świadomych odpowiedzi klientom.

Oferuje również funkcję środowiska piaskownicy, która ułatwia testowanie i pracę nad ulepszeniami i usprawnieniami obsługi klienta bez zakłócania operacji w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Zoho Desk

Usprawnienie samoobsługi klienta dzięki rozmowom z przewodnikiem

Przekierowywanie zgłoszeń do odpowiednich działów oraz ułatwianie śledzenia wydajności agentów, odpowiedzi i czasu rozwiązania dla każdego działu

Użyj Blueprint Builder, aby niestandardowo dostosować każdy krok dla zgłoszenia, od daty powstania do zamknięcia

Limity Zoho Desk

Nie posiada aplikacji desktopowej

System obsługi zgłoszeń nie daje możliwości dodania podatku od sprzedaży i innych opłat

Cennik Zoho Desk

Free Forever

Standard: $15.55/miesiąc na użytkownika

$15.55/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $25.12/miesiąc na użytkownika

$25.12/miesiąc na użytkownika Enterprise: $38.29/miesiąc na użytkownika

Zoho Desk oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

7. Adobe Experience Manager (najlepszy do tworzenia responsywnych formularzy)

via Adobe Experience Manager Adobe Experience Manager to cyfrowe rozwiązanie do tworzenia dokumentów, które umożliwia łatwe projektowanie złożonych formularzy bez znajomości kodowania.

Pomaga mi w interakcji z moimi klientami w różnych kanałach cyfrowych, integrując formularze z dowolną aplikacją, witryną internetową, aplikacją czatu i nie tylko, dzięki bezgłowym formularzom adaptacyjnym.

Zautomatyzowana funkcja "Konwersji Formularzy" platformy może szybko przetłumaczyć partie starszych wersji formularzy PDF na formularze reagujące na urządzenia mobilne.

Najlepsze funkcje Adobe Experience Manager

Optymalizacja i generowanie nowych formularzy na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika dzięki Adobe Sensei GenAI

Generowanie i dostarczanie spersonalizowanych dokumentów wyzwalanych przez reguły biznesowe dla komunikacji wsadowej

Wykorzystaj wizualne podejście "przeciągnij i upuść" oraz mapowanie danych bez użycia kodu, aby ujednolicić krytyczne systemy zaplecza i źródła danych za pomocą kilku kliknięć

Limity Adobe Experience Manager

Mogą wystąpić problemy związane z niestabilnością platformy, takie jak przestoje, awarie, błędy lub spadek wydajności

Wyzwaniem może być regionalna dostępność zasobów, wsparcie językowe i godziny pracy

Ceny usługi Adobe Experience Manager

Niestandardowe ceny w zależności od wielkości firmy i branży

Oceny i recenzje Adobe Experience Manager

G2: 4,4/5 (ponad 4 recenzje)

4,4/5 (ponad 4 recenzje) Capterra: 4,3/5 (ponad 100 recenzji)

8. Podium (najlepsze do uproszczenia procesu odpowiadania na recenzje)

via Podium Podium to kolejne najlepsze oprogramowanie do zarządzania komunikacją z klientami, które pomaga firmom angażować się w kontakt z klientami za pośrednictwem połączeń telefonicznych, tekstów, e-maili, kanałów mediów społecznościowych i stron internetowych.

Korzystając z funkcji AI Employee, możesz natychmiast odpowiadać klientom, aby zapewnić kontynuację rozmów przez tekst, nawet po opuszczeniu przez nich strony. Najlepsze w tym narzędziu jest to, że odpowiada na leady w ciągu 30 sekund.

Za każdym razem, gdy ktoś wypełni formularz "Skontaktuj się z nami" na stronie internetowej firmy, wysyła mu zautomatyzowany tekst, aby rozpocząć proces komunikacji.

Najlepsze funkcje Podium

Zarządzanie i odpowiadanie na recenzje z platform takich jak Google i Facebook bezpośrednio w Podium

Dostarczanie spersonalizowanej obsługi klienta poprzez tworzenie niestandardowych wiadomości na podstawie szablonów

Wysyłanie zautomatyzowanych wiadomości tekstowych do dzwoniących w celu ich ponownego zaangażowania i zapewnienia, że wszyscy potencjalni klienci zostali pozyskani

Limity Podium

Przesyłanie potencjalnych klientów do systemów CRM może być powolne

Funkcja wyszukiwania pozwala użytkownikom wyszukiwać stare rozmowy tylko poprzez zapamiętanie imienia osoby, z którą rozmawiali, co może być niewygodne

Ceny Podium

Core: 399 USD/miesiąc za użytkownika

399 USD/miesiąc za użytkownika Pro: $599/miesiąc za użytkownika

$599/miesiąc za użytkownika Podpis: Skontaktuj się z działem sprzedaży

Podium oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 500 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

9. Quadient Inspire (najlepszy do dostarczania spersonalizowanych wiadomości w marce)

via Quadient Inspire Quadient Inspire to narzędzie służące do personalizacji zarządzania niestandardową komunikacją z klientami strategie w wielu kanałach.

Inspire Evolve, platforma zarządzania komunikacją z klientem SaaS firmy Quadient, składa się z czterech komponentów upraszczających zaangażowanie klienta:

Autor zawartości: Używaj go do tworzenia szablonów do masowej komunikacji i zarządzania nimi

Używaj go do tworzenia szablonów do masowej komunikacji i zarządzania nimi Front Office: Po zatwierdzeniu szablonów dla wspólnej komunikacji z klientem, przedstawiciele obsługi klienta wykorzystują dane klienta do personalizacji zawartości i dostarczają ją za pośrednictwem e-maila lub PDF

Po zatwierdzeniu szablonów dla wspólnej komunikacji z klientem, przedstawiciele obsługi klienta wykorzystują dane klienta do personalizacji zawartości i dostarczają ją za pośrednictwem e-maila lub PDF Generate: Ten komponent pomaga dostarczać niestandardowe e-maile i wiadomości w partiach

Ten komponent pomaga dostarczać niestandardowe e-maile i wiadomości w partiach Archive: Pomaga przechowywać stare szablony i zarządzać nimi

Podobało mi się również wykorzystanie Quadient Inspire iForms do zbierania danych klientów i personalizowania komunikacji z nimi. Dodatkowo, Quadient Inspire Journey pomaga mi stworzyć mapę podróży klienta i dostarcza szczegółowych informacji o kliencie, dzięki czemu mogę nadać priorytet odpowiednim projektom, aby zapewnić wsparcie najwyższej jakości.

Najlepsze funkcje Quadient Inspire

Połączenie danych klientów za pomocą inteligentnych formularzy w celu zaprojektowania kompleksowej mapy podróży klienta i zapewnienia spójnej komunikacji z klientami

Łatwe projektowanie i dostarczanie bezpiecznej, dostosowanej i zgodnej z przepisami komunikacji, która jest zgodna z indywidualnymi wymaganiami klienta dzięki funkcji Quadient Inspire Evolve

Skorzystaj z usługi na żądanie, aby zapewnić swoim klientom otrzymanie spersonalizowanej wiadomości w dowolnym momencie, z szybkością i niezawodnością

Limity Quadient Inspire

Oprogramowanie może ulec awarii podczas pracy z dużymi danymi

Ma trudności z płynnym działaniem na urządzeniach Mac

Ceny Quadient Inspire

Niestandardowy cennik w oparciu o wielkość firmy i branżę

Quadient Inspire oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (90+ recenzji)

4.8/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10+ recenzji)

10. LiveAgent (najlepszy do rozwiązywania zgłoszeń od klientów)

via LiveAgent Chcesz śledzić całą przychodzącą komunikację od niestandardowych klientów i przekształcać ją w bilety w celu łatwiejszego zarządzania? Wypróbuj LiveAgent. Dostarcza on solidny system biletowy z aplikacją do czatu na żywo, która pomaga zespołowi odpowiadać na wiadomości klientów i odwiedzających witrynę w czasie rzeczywistym.

Możesz także śledzić analitykę wiadomości, aby zobaczyć typowe prośby lub opinie klientów, czas odpowiedzi i inne dane. Wielojęzyczne oprogramowanie pozwala niestandardowo dostosować okna czatu w 40 językach.

LiveAgent dostarcza funkcję monitorowania strony internetowej, która pomaga zobaczyć, jak odwiedzający przeglądają witrynę, dzięki czemu można wysyłać spersonalizowane zaproszenia do czatu.

LiveAgent najlepsze funkcje

Niestandardowy kontakt twarzą w twarz z klientami za pomocą zintegrowanej funkcji połączeń wideo

Korzystanie z systemu zarządzania zgłoszeniami w celu przekształcania zgłoszeń w zgłoszenia i dystrybucji ich do członków zespołu w celu szybszego zarządzania komunikacją z klientami

Obsługa zgłoszeń klientów z różnych kanałów wsparcia, w tym e-mail, czat na żywo, wiadomości społecznościowe, rozmowy telefoniczne, rozmowy wideo, wiadomości na forum i formularze kontaktowe w jednym miejscu

Limity LiveAgent

Posiada limit integracji z systemami Business

Nie oferuje chatbotów AI do zrobienia automatycznych odpowiedzi na niestandardowe wiadomości od klientów

Cennik LiveAgent

Free Forever

Mały: $9/miesiąc na użytkownika

$9/miesiąc na użytkownika Średni: $29/miesiąc na użytkownika

$29/miesiąc na użytkownika Duży: $49/miesiąc na użytkownika

$49/miesiąc na użytkownika Enterprise: $69/miesiąc na użytkownika

LiveAgent oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,500 recenzji)

Usprawnij komunikację z klientami dzięki ClickUp

Korzystanie z rozwiązania CCM to najlepszy sposób na poprawę relacji z klientami, zmniejszenie kosztów obsługi klienta i umożliwienie pracownikom skupienia się na podstawowych funkcjach.

Jeśli chcesz zoptymalizować zarządzanie komunikacją z klientami i zespołami na jednej platformie, nie szukaj dalej niż ClickUp. Został zaprojektowany do zarządzania każdym rodzajem pracy, od poprawy współpracy między zespołami i automatyzacji komunikacji po zwiększenie wydajności i efektywności operacyjnej. Zarejestruj się za darmo na ClickUp aby stworzyć spójny lub błyskawiczny system wiadomości dla swoich niestandardowych klientów i budować z nimi głębsze relacje we wszystkich kanałach.