10 najlepszych aplikacji do inwentaryzacji, które warto wypróbować w 2024 roku

W typowym dniu kierownik operacyjny sprawdza poziom zapasów w magazynach, zmienia kolejność zapasów, śledzi stany magazynowe i koordynuje działania z dostawcami.

Mając tak wiele do zrobienia, łatwo jest przeoczyć takie rzeczy jak niski poziom zapasów lub wolno rotujące elementy. Tutaj z pomocą mogą przyjść aplikacje do inwentaryzacji.

Aplikacje do inwentaryzacji pomagają usprawnić procesy inwentaryzacji. Śledzą elementy, dają przypomnienia o składaniu zamówień i automatyzują cykle pracy, aby ułatwić pracę menedżerom zapasów.

Właśnie dlatego mój zespół i ja poświęciliśmy czas na zbadanie najskuteczniejszych aplikacji do inwentaryzacji. Przeanalizowaliśmy kilka narzędzi do zarządzania zapasami i stworzyliśmy listę dziesięciu najlepszych programów do inwentaryzacji dostępnych obecnie na rynku.

Czego należy szukać w aplikacjach do zarządzania zapasami?

Oto jednak kilka niezbędnych elementów, których nie można przegapić podczas zakupów aplikacji do inwentaryzacji.

Łatwość użytkowania : Wybierz narzędzia, które są łatwe do wdrożenia, aby ograniczyć czas i koszty szkolenia

: Wybierz narzędzia, które są łatwe do wdrożenia, aby ograniczyć czas i koszty szkolenia Aktualizacje w czasie rzeczywistym : Sprawdź, czy narzędzie automatycznie synchronizuje zmiany w stanach magazynowych, zapewniając śledzenie czasu rzeczywistego wraz z aktualizacjami informacji o produktach, cenach i dostępności

: Sprawdź, czy narzędzie automatycznie synchronizuje zmiany w stanach magazynowych, zapewniając śledzenie czasu rzeczywistego wraz z aktualizacjami informacji o produktach, cenach i dostępności Automatyzacja alertów : Wybierz narzędzia, które zapewniają wsparcie dla niestandardowych punktów ponownego zamawiania i automatycznych powiadomień o niskim poziomie zapasów, zmianie zamówienia i kończących się elementach

: Wybierz narzędzia, które zapewniają wsparcie dla niestandardowych punktów ponownego zamawiania i automatycznych powiadomień o niskim poziomie zapasów, zmianie zamówienia i kończących się elementach Responsywność mobilna : Wybierz narzędzie, które oferuje aplikację mobilną do śledzenia i zarządzania zapasami z urządzeń mobilnych

: Wybierz narzędzie, które oferuje aplikację mobilną do śledzenia i zarządzania zapasami z urządzeń mobilnych Opcje niestandardowe : Sprawdź, czy narzędzie oferuje funkcje takie jak niestandardowe raportowanie, pola, statusy, widoki itp. w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zapasami

: Sprawdź, czy narzędzie oferuje funkcje takie jak niestandardowe raportowanie, pola, statusy, widoki itp. w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zapasami Raportowanie i analityka : Narzędzie, które analizuje trendy inwentaryzacyjne i generuje niestandardowe raporty, aby zapewnić widoczność i wgląd w operacje inwentaryzacyjne

: Narzędzie, które analizuje trendy inwentaryzacyjne i generuje niestandardowe raporty, aby zapewnić widoczność i wgląd w operacje inwentaryzacyjne Łatwa funkcja wyszukiwania : Upewnij się, że posiada funkcje szybkiego wyszukiwania potrzebnych zadań inwentaryzacyjnych lub elementów

: Upewnij się, że posiada funkcje szybkiego wyszukiwania potrzebnych zadań inwentaryzacyjnych lub elementów Możliwości integracji: Wybierz aplikacje do inwentaryzacji, które integrują się z rozwiązaniami takimi jak oprogramowanie księgowe i popularne platformy eCommerce

Wybór najlepszej aplikacji do inwentaryzacji zależy od potrzeb biznesowych, branży i wielkości zespołu.

Omówmy dziesięć najlepszych aplikacji do inwentaryzacji, które pomogą Ci opanować kontrolę zapasów i pomogą we wszystkich potrzebach związanych z planowaniem zapasów.

1. ClickUp (najlepsza do usprawnienia i zarządzania operacjami inwentaryzacyjnymi z poziomu jednej platformy)

Szablon do zarządzania zapasami ClickUp

**

ClickUp to najwygodniejsze narzędzie do zarządzania zapasami, z jakim się spotkałem. Jest to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga użytkownikom śledzić istniejącą listę zapasów, statusy zamówień, koszty, dostawców i nie tylko, upraszczając procesy inwentaryzacji. Szablon do zarządzania zapasami ClickUp zapewnia zakończoną widoczność zapasów, przychodów, zamówień, zamówień zakupu, danych sprzedaży i innych wskaźników.

Pomaga organizować informacje o produktach wraz z cenami w folderach zapasów, dodawać wiele zdjęć produktów w bazie danych i analizować trendy zapasów w celu podejmowania decyzji opartych na danych.

A co najlepsze? Aplikacja mobilna ClickUp to doskonały sposób na śledzenie i zarządzanie poziomami zapasów w podróży.

Pobierz ten szablon

usprawnij operacje, śledź zapasy i zoptymalizuj cykl pracy dzięki zarządzaniu zadaniami ClickUp

Z Zarządzanie zadaniami w ClickUp śledzenie zadań do wykonania i elementów inwentarza staje się łatwe. Możesz po prostu śledzić elementy akcji , kategoryzuj zadania za pomocą niestandardowych etykiet i otrzymuj aktualizacje zapasów w czasie rzeczywistym. Pulpity ClickUp są z kolei idealne do skutecznego monitorowania aktualnych stanów magazynowych różnych produktów lub kategorii.

Wykorzystując możliwości tej funkcji, Business może uzyskać kompleksowy przegląd stanu swoich zapasów, zidentyfikować trendy i podejmować lepsze decyzje.

maksymalna wydajność i bezproblemowe zarządzanie zapasami dzięki ClickUp Gantt Charts_

To nie wszystko; Wykresy Gantta w ClickUp inwentaryzacja strategia operacyjna solidna i usprawniona.

Pomagają planować, harmonogramować i koordynować zadania, śledzić przetwarzanie i realizację zamówień, prognozować poziomy zapasów i śledzić czas realizacji zamówień przez dostawców.

Jeśli chcesz wygenerować podsumowania wydajności zapasów lub szczegóły dotyczące konkretnych elementów, skorzystaj z osobistego asystenta ClickUp AI, ClickUp Brain .

Najlepsze funkcje ClickUp

Tworzenie pól zadań za pomocąNiestandardowe pola ClickUp do zarządzania ilością i datami zamówień, kosztem jednostkowym itp.

DodajNiestandardowe statusy zadań ClickUp do zadań inwentaryzacyjnych, takich jak "Out of Stock", "In Stock" i "No Longer Used", aby śledzić bieżące elementy

Dostęp do siedmiu widoków w różnych konfiguracjach ClickUp, takich jak Tabela, Lista, Oś czasu, Aktualizacje zamówień i Wartość, aby lepiej zrozumieć swoje zapasy

UstawienieAutomatyzacja ClickUp aby wyzwalacz powiadomienia, gdy zapasy osiągną określone progi

Ustawienie dat rozpoczęcia i terminów wykonania dla zadań inwentaryzacji, aby utrzymać je na właściwym torze

Znajdź średnią, sumę lub zakres pól liczbowych utworzonych w widoku listy, aby śledzić wskaźniki, takie jak całkowity koszt i całkowita liczba zamówionych jednostek

DźwigniaTablice Kanban ClickUp do śledzenia różnych scen procesu zarządzania zapasami za pomocą niestandardowych kolumn, takich jak "W drodze", "Do zamówienia" i "Sprzedane"

Limity ClickUp

Przy tak wielu funkcjach i niestandardowych opcjach, nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

2. Katana (najlepszy do zarządzania kanałami sprzedaży)

via Katana Katana to oprogramowanie do zarządzania zapasami w chmurze. Posiada intuicyjną platformę, która zarządza kanałami sprzedaży, fizycznymi zapasami, zamówieniami zakupu i systemami magazynowymi.

Katana łatwo integruje się z platformami takimi jak Shopify, aby identyfikować produkty niedostępne w magazynie i odzwierciedlać je w Shopify, dzięki czemu użytkownik może podjąć natychmiastowe działania.

Usprawnia również śledzenie dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak identyfikowalność, inwentaryzacja i skaner kodów kreskowych. Katana automatycznie synchronizuje dane inwentaryzacyjne i księgowe, pomagając lepiej zrozumieć konsekwencje kosztowe zarządzania zapasami.

Najlepsze funkcje Katana

Śledzenie dat ważności, partii i nie tylko dzięki kompleksowej identyfikowalności

Konsolidacja i zarządzanie sprzedażą online i offline w jednym pulpicie nawigacyjnym

Ustawienie niestandardowych punktów zmiany kolejności, aby zapewnić terminowe zakupy

Katana limit

Ograniczone funkcje i niestandardowe opcje

Użytkownicy raportowali, że Katana nie ma funkcji tworzenia kopii zapasowych, co oznacza, że w przypadku utraty danych inwentaryzacyjnych nie ma możliwości ich odzyskania

Ceny Katana

Starter: $199/miesiąc

$199/miesiąc Standard: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Profesjonalista: $899/miesiąc

oceny i recenzje Katana

G2: 4.4/5 (40 recenzji)

4.4/5 (40 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 150 recenzji)

3. Ordoro (najlepsze do zarządzania zapasami w eCommerce)

via Ordoro Następny na liście jest Ordoro oprogramowanie do zarządzania zapasami eCommerce , które jest wyposażone w funkcje dropshipping.

Jego funkcje zarządzania zapasami doskonale upraszczają zarządzanie zapasami. Automatycznie synchronizuje poziomy zapasów, zapewnia automatyczne alerty o braku elementów, pomaga śledzić czas realizacji zamówień przez dostawców, zarządza routingiem zamówień i wiele więcej.

Jednak spośród wszystkich funkcji wyróżnia się portal dostawców Ordoro.

Dzięki tej funkcji dostawcy uzyskują bezpośredni dostęp do swoich zamówień, co oznacza, że nie trzeba informować ich o aktualizacjach śledzenia. Usprawnia to komunikację i poprawia relacje z dostawcami.

Najlepsze funkcje Ordoro

Zarządzanie wieloma dostawcami za pomocą funkcji drop shipping

Automatyzacja spisywania zapasów i etykiet zamówień w celu przyspieszenia operacji

Automatyzacja wysyłki błyskawicznej i raportowania opłat pocztowych

Ordoro limits

Free Plan ma ograniczone funkcje

Użytkownicy raportowali, że obsługa klienta potrzebuje dużo czasu na odpowiedź

Ceny Ordoro

15-dniowa wersja próbna

Zaawansowany: $349/miesiąc

$349/miesiąc Premium: $499/miesiąc

Oceny i recenzje Ordo

G2: 4.8/5 (13 recenzji)

4.8/5 (13 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

4. Zoho Inventory (najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami dla skalujących się firm)

via Zoho Inventory Zoho Inventory to łatwa w użyciu aplikacja do zarządzania zapasami, która skaluje się wraz z Twoim biznesem.

Podobnie jak inne aplikacje, śledzi i zarządza zamówieniami. Wyróżnia ją funkcja raportowania.

Pomaga ona tworzyć szczegółowe raporty w celu wizualnego śledzenia wahań sprzedaży, danych dotyczących utrzymania klientów, płatności od dostawców, zamówień zakupu, raportów FIFO itp. bez żadnego ręcznego wysiłku.

Zoho Inventory działa jednak najlepiej z innymi narzędziami z pakietu Zoho. Jeśli jesteś użytkownikiem Zoho Books, możesz łatwo zintegrować je z Zoho Inventory, aby zsynchronizować wszystkie dane, faktury i rachunki za zakupy.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach i śledzenie transferów międzymagazynowych

Korzystaj z wbudowanego czytnika kodów kreskowych do szybkiego i łatwego skanowania

Wykorzystanie generatora SKU online do spójnego nazewnictwa elementów

Zoho Inventory limit

Plany cenowe mogłyby być bardziej konfigurowalne, aby pasowały do wszystkich rozmiarów biznesu

Funkcje są bardziej skoncentrowane na biznesach B2C; obsługa B2B jest nieco skomplikowana

Ceny Zoho Inventory

Standard: 39 USD/miesiąc za organizację

39 USD/miesiąc za organizację Profesjonalny: $99/miesiąc na organizację

$99/miesiąc na organizację Premium: $159/miesiąc na organizację

$159/miesiąc na organizację Enterprise: 299 USD/miesiąc na organizację

Oceny i recenzje Zoho Inventory

G2 : 4.4/5 (90 recenzji)

: 4.4/5 (90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (350+ recenzji)

5. Upserve (najlepszy system zarządzania zapasami dla restauracji)

via Upserve Upserve Inventory firmy Lightspeed to aplikacja do zakupów i inwentaryzacji dla restauracji. Współpracuje ona z restauracyjnymi systemami POS, aby ograniczyć marnotrawstwo, zaoszczędzić pieniądze i przyspieszyć działanie.

Jego system inwentaryzacji ma przejrzystą, łatwą w użyciu funkcję raportowania wraz ze zintegrowanym POS. Oprogramowanie do zarządzania zapasami jest intuicyjne, dzięki czemu można je łatwo ustawić i znaleźć produkty i funkcje zgodnie z własnymi potrzebami.

Upserve posiada również inne funkcje, takie jak aplikacja kuponowa, uwierzytelnianie zamówień online i automatyczna wymiana menu.

Umożliwia użytkownikom tworzenie typów płatności w celu usprawnienia przetwarzania zamówień i płatności.

Najlepsze funkcje Upserve

Aktualizacja lub zmiana nieograniczonej liczby elementów w menu z dowolnego miejsca

Śledzenie zapasów i wahań sprzedaży dzięki raportowaniu i analizom

Wykorzystanie integracji z POS do raportowania rentowności

Upserve limit

Niektórzy użytkownicy notują, że po zakończeniu okresu startowego obsługa klienta przestaje reagować

Problemy z połączeniem wynikają z niedokładnego śledzenia zapasów. Jeden z użytkowników zgłosił utratę sprzedaży z powodu transferu danych karty kredytowej z trybu offline do online

Upserve pricing

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Upserve

G2 : 4.1/5 (80+ recenzji)

: 4.1/5 (80+ recenzji) Capterra: NA

6. Lightspeed (najlepszy do śledzenia zapasów w czasie rzeczywistym na rynkach internetowych)

via Lightspeed Lightspeed upraszcza zarządzanie zapasami dzięki zintegrowanemu POS, który pomaga zarządzać zapasami w wielu sklepach. Umożliwia śledzenie zamówień, ustawienie punktów zmiany kolejności w celu uniknięcia braków magazynowych i wprowadzanie zmian cen.

Najlepsze jest to, że aplikacja do inwentaryzacji ma wbudowany katalog dostawców, który można dodać do systemu POS.

Można go przeglądać, łączyć się z dostawcami i dokonywać zakupów za pomocą kilku kliknięć. Lightspeed oferuje również podstawowe funkcje raportowania, ułatwiając generowanie raportów dotyczących zapasów, sprzedaży i zakupów.

Dodatkowo mogę również łatwo zintegrować konta rabatowe i lojalnościowe klientów.

Najlepsze funkcje Lightspeed

Szybkie zamawianie nowych zapasów dzięki wbudowanym zleceniom zakupu

Natychmiastowy widok ilości elementów dzięki wyszukiwaniu stanów magazynowych

Automatyczna synchronizacja danych księgowych ze zintegrowanym systemem księgowym

Lekkie limity

Nie ma scentralizowanej przestrzeni do edycji zapasów w wielu lokalizacjach magazynowych. Użytkownicy muszą przełączać się między sklepami, aby kontrolować zapasy

Niestandardowa obsługa klienta

Lightspeed pricing

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Lightspeed

G2: 4/5 (280+ recenzji)

4/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 900 recenzji)

7. Odoo (najlepsza aplikacja do zarządzania zamówieniami)

via Odoo Następny jest Odoo, aplikacja do inwentaryzacji i oprogramowanie do zarządzania zamówieniami .

Przyspiesza operacje i zapewnia widoczność stanów magazynowych w czasie rzeczywistym przy jednoczesnej automatyzacji uzupełniania zapasów i monitorowania dostawców. Dzięki Odoo można również ustawić przypomnienia, aby zmniejszyć ryzyko.

Ta aplikacja do zarządzania zapasami pomaga śledzić poziomy zapasów w czasie rzeczywistym i śledzić ilości, lokalizacje i ruchy produktów.

Odoo ułatwia raportowanie, integrację i procesy realizacji zamówień. Ponadto oferuje usługi konsultingowe w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

Najlepsze funkcje Odoo

Automatyzacja procesu liczenia zapasów i kierowania produktów do lokalizacji magazynowych w oparciu o obciążenie w czasie rzeczywistym

Śledzenie zapieczętowanych paczek za pomocą skanowania kodów kreskowych

Automatyczne wysyłanie produktów do lokalizacji magazynowych w oparciu o obciążenie w czasie rzeczywistym

Odoo limit

Ograniczone raportowanie i opcje niestandardowe

Ceny Odoo

One App Free: Free tylko dla jednej aplikacji, nieograniczona liczba użytkowników

Free tylko dla jednej aplikacji, nieograniczona liczba użytkowników Standardowy: 9 USD miesięcznie za użytkownika

9 USD miesięcznie za użytkownika Niestandardowy: ~14 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2 : 4.5/5 (50+ recenzji)

: 4.5/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (800+ recenzji)

8. Spocket (najlepsze oprogramowanie dropshipping)

via Gniazdo Spocket to oprogramowanie dropshipping, które pozwala wybierać produkty od kilku dostawców dropshipping, przetwarzać zamówienia, przygotowywać etykiety wysyłkowe i sprzedawać je.

Spocket oferuje odsetkową funkcję - testowanie darmowych próbek. Umożliwia ona zamawianie próbek od określonych dostawców w celu sprawdzenia, jak dobry jest dany produkt.

Dodatkowo posiada długą listę amerykańskich i europejskich dostawców dropshipping do wyboru.

Najlepsze funkcje Spocket

Dodawanie opinii klientów do produktów

Integracja z platformami eCommerce, takimi jak Shopify, WooCommerce, Wix itp.

Filtrowanie produktów spełniających określone kryteria

Kieszonkowe limity

Użytkownicy raportują, że opłaty są wysokie w porównaniu do funkcji i usług

Większość funkcji jest dostępna w planach premium

Kieszonkowe

Starter: $39.99/miesiąc

$39.99/miesiąc Pro: $59.99/miesiąc

$59.99/miesiąc Imperium: $99.99/miesiąc

$99.99/miesiąc Unicorn: 299,99 USD/miesiąc

Kieszonkowe oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

4.4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 3.1/5 (za mało recenzji)

9. Fishbowl Inventory (najlepsze dla użytkowników QuickBooks)

via Fishbowl Fishbowl Inventory to świetna aplikacja do zarządzania zapasami dla użytkowników QuickBooks.

Pozwala ona na automatyzację synchronizacji z QuickBooks podczas wprowadzania i wyprowadzania zapasów z magazynów. Ponadto pozwala uzyskać wgląd w rzeczywiste koszty wyładunku, wpływ na przepływy pieniężne i COGS.

Fishbowl umożliwia zarządzanie operacjami produkcyjnymi i magazynowymi z poziomu jednej platformy. Oferuje niestandardowe cykle pracy i raporty dotyczące zapasów, a także funkcje skanowania i kodowania kreskowego w różnych lokalizacjach.

Najlepsze funkcje Fishbowl Inventory

Tworzenie niestandardowych cykli pracy i śledzenie napływu zapasów w celu kontroli jakości

Śledzenie wszystkich operacji, od zakupu po dostawę do klienta, z kompleksową identyfikowalnością

Limity Fishbowl Inventory

Interfejs użytkownika nie jest intuicyjny. Układ narzędzia ma stromą krzywą uczenia się

Rejestruje niedokładne numery inwentaryzacyjne, jeśli występują problemy z siecią

Cennik zapasów Fishbowl

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Fishbowl Inventory

G2: 4/5 (ponad 240 recenzji)

4/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 900 recenzji)

10. Boxstorm - teraz Fishbowl Drive (najlepsze do zarządzania zapasami w chmurze)

via Boxstorm Chmura Boxstorma oprogramowanie do zarządzania zapasami centralizuje podstawowe operacje Business.

Dostęp do narzędzia można uzyskać z dowolnego urządzenia mobilnego za pomocą przeglądarki internetowej bez konieczności jego pobierania. Pomaga zarządzać zapasami w czasie rzeczywistym w wielu magazynach.

Boxstorm pomaga w ustawieniu szybkiej automatyzacji dla różnych procesów. Otrzymuję na czas powiadomienia o działaniach, takich jak zmiana kolejności, co sprawiło, że proces zarządzania zapasami stał się bardziej wydajny.

Najlepsze funkcje Boxstorm

Szybki dostęp do danych magazynowych dzięki aplikacji mobilnej

Większa wydajność dzięki automatyzacji odbioru, pakowania i wysyłki zapasów

Zarządzanie wieloma walutami na jednej platformie

Boxstrom limit

W tym systemie inwentaryzacji nie ma funkcji śledzenia już sprzedanych produktów

Podstawowe raportowanie zapasów; niestandardowe funkcje w ograniczonym zakresie

Ceny Boxstrom

Podstawowy: $199/miesiąc

$199/miesiąc Skalowanie: $476/miesiąc

Oceny i recenzje Boxstrom

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 5/5 (za mało recenzji)

Zarządzaj zapasami lepiej z ClickUp

Wszystkie aplikacje do inwentaryzacji wymienione na powyższej liście mogą usprawnić procesy zarządzania zapasami.

Musisz jednak wybrać taką, która oferuje wszystkie funkcje, których szukasz i mieści się w Twoim budżecie. Aplikacja powinna również spełniać określone wymagania biznesowe i branżowe. Aby sprostać tym wymaganiom, warto wypróbować ClickUp.

ClickUp pozwala śledzić zapasy, zarządzać sprzedażą i kontrolować operacje magazynowe z poziomu jednej platformy. Jest to idealne rozwiązanie dla małych Business, średnich i dużych Enterprise.