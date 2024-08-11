Jak rozpocząć marketingowy biznes konsultingowy?

Jeśli to czytasz, pójdziemy na żywioł i założymy:

Jesteś profesjonalistą w dziedzinie marketingu zmęczonym pracą na pełen etat i chcesz do zrobienia czegoś własnego i mieć swój czas

Jesteś młodym profesjonalistą lub studentem i chcesz spróbować swoich sił jako freelancer lub osoba pracująca na boku

Prowadzisz już biznes i chcesz rozszerzyć swoją ofertę

Dobra wiadomość jest taka, że jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy zostanie konsultantem marketingowym to dobry pomysł, odpowiedź jest prosta - tak. Musisz tylko znaleźć swoją niszę i, co ważniejsze, zrozumieć, że będziesz musiał dostosować swoją ofertę do potrzeb klientów. Czy marka suplementów białkowych miałaby taką samą strategię marketingową jak firma fast food? Prawdopodobnie nie.

Oto krótkie spojrzenie na to, co będziemy omawiać:

Kim jest konsultant marketingowy?

Na czym polega praca konsultanta marketingowego

Jak ustawić swoje doradztwo marketingowe

Jak wykorzystać narzędzia sieciowe, takie jak LinkedIn

Jak zostać niezależnym konsultantem marketingowym

Finanse tego wszystkiego

Jak rozwijać swój marketingowy biznes konsultingowy?

Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

Zrozumienie konsultingu i jego znaczenie w marketingu

Konsultant to osoba, którą firma zatrudnia ze względu na jej doświadczenie na określonym polu. Możesz zostać zatrudniony do wykonania dowolnej liczby usług konsultingowych, w tym audytów, strategii, informacji zwrotnych, podnoszenia kwalifikacji, rozwiązywania problemów, a nawet do zaoferowania swojej wiedzy na temat projektu, nad którym pracuje wewnętrzny zespół.

Konsultant marketingowy to po prostu konsultant, który oferuje swoją wiedzę marketingową_—_branding, marketing cyfrowy, badania rynku, wprowadzanie produktów na rynek i reklama to tylko niektóre z kluczowych obszarów. Jako konsultant marketingowy możesz skupić się na niszy, która najlepiej wykorzystuje twoje umiejętności. Na przykład, możesz skupić się na marketingu cyfrowym, a twoją niszą może być to, jak rozwijać się organicznie dzięki zawartości SEO.

Rozmiar i zakres własnego biznesu konsultingowego zależy wyłącznie od Ciebie.

Teraz możesz zadać sobie pytanie, dlaczego organizacja nie miałaby tego zrobić we własnym zakresie.

Konsultanci pozwalają organizacjom uzyskać perspektywę z zewnątrz . Mogą istnieć rozwiązania lub obszary problemowe, które wewnętrzny Teams mógł przeoczyć

. Mogą istnieć rozwiązania lub obszary problemowe, które wewnętrzny Teams mógł przeoczyć Biorąc pod uwagę, że konsultant nie jest pełnoetatowym pracownikiem, organizacje zawsze mogą łatwo znaleźć kogoś innego bez rozszerzenia formalności , które wiąże się z zatrudnieniem na pełny etat

, które wiąże się z zatrudnieniem na pełny etat Czasami organizacje nie mają wyboru, jeśli chcą pracować z wysoce doświadczonymi i poszukiwanymi marketerami, którzy mogą nie chcieć być związani z żadną pojedynczą organizacją

Interesujące może być to, że starsze wersje firm, takie jak McKinsey & Company (specjalizująca się w doradztwie w zakresie zarządzania), Bain & Company (wykonująca podobną pracę) i Deloitte (oferująca szereg profesjonalnych usług), należą do różnych nisz w świecie konsultingu.

Żadna z tych firm nie została zbudowana z dnia na dzień, więc celem jest skalowanie krok po kroku. Aby zbudować dochodowy biznes konsultingowy, pamiętaj, aby skupić się na swoich umiejętnościach, nie zniechęcać się niepowodzeniami i zawsze być otwartym na korektę kursu, jeśli coś nie działa.

Czytanie bonusowe: 10 Free Szablonów Umów Konsultingowych i Usług Konsultingowych

Role i obowiązki konsultanta ds. marketingu

Czy legenda piłki nożnej Lionel Messi strzeliłby tyle samo celów bez odpowiedniego treningu i kolegów z drużyny, którzy zagrywaliby do niego kluczowe podania? Czy legendarny olimpijczyk Usain Bolt zdobyłby tyle złotych medali bez odpowiedniego odżywiania i opieki doświadczonych trenerów?

Jako konsultant marketingowy, twoja rola jest podobna do roli trenera elitarnego sportowca. Każda organizacja, z którą współpracujesz, będzie miała inny obszar, który wymaga wzmocnienia, wady, które należy naprawić i strategie, które należy wdrożyć.

To, w jaki sposób realizują konkretny projekt, jest miejscem, w którym wkraczasz. W zależności od zakresu prac, będziesz analizować ich cyfrowe wysiłki marketingowe i inicjatywy marki, prowadzić kampanie, zwiększać zaangażowanie i ostatecznie przyczyniać się do wzrostu. Istnieje kilka podstawowych umiejętności, które przydadzą Ci się jako konsultantowi w tym rozwiązywanie problemów, analityczne myślenie i planowanie strategiczne.

Zrozumienie odbiorców docelowych

Podczas pracy z różnymi organizacjami będziesz musiał zrozumieć różne grupy docelowe. Pamiętasz przykład suplementów białkowych i fast foodów? Nawet organizacje z tej samej branży, powiedzmy dwie firmy fast-food, prawdopodobnie mają różnych odbiorców docelowych. Być może jedna z nich jest skierowana do 35-55-letnich profesjonalistów poszukujących zdrowego posiłku podczas przerwy w pracy, podczas gdy druga jest skierowana do licealistów poszukujących tłustej przekąski po szkole.

Demografia klientów określi rodzaj podejmowanych inicjatyw marketingowych. Zawartość nadająca się do przekąszenia i udostępniania na platformach mediów społecznościowych, takich jak Instagram, może być odpowiednia dla osób poniżej 18 roku życia. W tym samym czasie być może będziesz musiał celować w grupę wiekową od 35 do 55 lat poprzez inteligentną, wnikliwą zawartość na LinkedIn. Niektóre firmy mogą również skorzystać z innych metod marketingu cyfrowego, takich jak blogi SEO, które napędzają wzrost organiczny.

Wykorzystanie CRM

W tym wszystkim prawdopodobnie będziesz musiał również poruszać się po świecie zarządzania relacjami z klientami (CRM). Nie daj się zwieść oczywistej naturze tego terminu; może to być dość skomplikowane. Mówiąc najprościej, CRM ma kluczowe znaczenie dla rozwoju Twojego biznesu.

Czytanie bonusowe: 10 najlepszych CRM dla konsultingu w 2024 roku Twoja strategia CRM może być tak prosta, jak dotarcie do potencjalnych klientów na LinkedIn i tak rozległa, jak zatrudnienie zewnętrznej agencji, która zajmie się CRM dla Ciebie. Pomoże ci to uzyskać cenne informacje na temat potencjalnych klientów, skutecznie komunikować się z klientami, prowadzić ukierunkowane kampanie informacyjne, a nawet wesprzeć sprzedaż krzyżową lub upselling. Na przykład, twoja zimna wiadomość pozostaje bez odpowiedzi od setek osób z wyjątkiem jednej. Do zrobienia, dlaczego odpowiedzieli? Czy są to osoby z Twojej niszy? Dlaczego to do nich trafiło?

Brzmi jak dużo, ale nie martw się, jest kilka świetnych sposobów na to Narzędzia AI dla konsultantów aby odciążyć Cię od tego zadania.

Ustawienie doradztwa marketingowego

Ustawienie powodzenia biznesu konsultingowego może wydawać się zniechęcające. Ale jeśli zastosujesz się do kilku kroków i skorzystasz z darmowych szablonów, jak np Szablon planu projektu ClickUp Consultant , będziesz miał szybko ustawiony Business.

Po zidentyfikowaniu obszarów specjalizacji i usług, które będziesz oferować oraz zbadaniu rynku i konkurencji, aby uzyskać wyjątkową pozycję swoich usług, szablon ten pomoże Ci stworzyć plan projektu konsultingowego.

Szablon planu projektu ClickUp Consultant

Użyj szablonu do:

Organizować większe projekty na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu Zadania ClickUp i przypisywać je do członków zespołu

Ustawić terminy i monitorować budżety za pomocą wykresów Gantta

Monitorować postępy za pomocą ponad 12 niestandardowych statusów zadań i pulpitów, aby zapewnić płynną realizację projektu

Wykonaj poniższe kroki, aby rozpocząć.

1. Znajdź swoją niszę

Gdybyś miał kupić samochód, rozważyłbyś budżet, typ samochodu, funkcje, oszczędność paliwa itp. Po odbyciu kilku jazd próbnych decydujesz się na taki, który spełnia Twoje wymagania. Zostanie konsultantem marketingowym jest podobne do tego: jesteś jedyną osobą z samochodem, a Twoi potencjalni klienci to nabywcy o różnych preferencjach i wymaganiach. Podobnie jak każdy samochód nie jest dla każdego, musisz znaleźć to, co odróżnia Cię od grupy docelowej. Zawsze będą istnieć inni konsultanci i firmy oferujące te same usługi co ty.

Jakie są twoje mocne strony ? Czy jest to SEO? Content marketing? Reklama? Marka? Marketing w mediach społecznościowych?

? Czy jest to SEO? Content marketing? Reklama? Marka? Marketing w mediach społecznościowych? Skup się na swoich podstawowych umiejętnościach i pracy, którą lubisz wykonywać . To stary frazes, ale jeśli kochasz swoją pracę, to czy naprawdę pracujesz?

. To stary frazes, ale jeśli kochasz swoją pracę, to czy naprawdę pracujesz? **Nie bój się wrócić do podstaw - być może posiadasz jakąś umiejętność, którą nabyłeś na początku swojej kariery, ale przestałeś z niej korzystać w trakcie postępów. Ta właśnie umiejętność, powiedzmy, wysokiej jakości pisanie długich formularzy, może być twoją niszą

**Jeśli oferujesz zbyt wiele usług, marki mogą postrzegać cię jako specjalistę od wszystkiego (mistrza od niczego)

2. Stwórz kartę oceny

Po ustaleniu swojej niszy i usług, następnym krokiem jest stworzenie karty oceny. Twoja karta oceny powinna zawierać następujące elementy:

Lista usług z kartą oceny dla każdej z nich. Możesz pobierać opłaty za godzinę, za projekt lub za dzień, w zależności od usługi i tego, co najbardziej Ci odpowiada

Możesz zdecydować się na pobieranie różnych opłat od różnych klientów. Na przykład, niższa stawka podstawowa dla startupów w porównaniu do większych organizacji z większymi budżetami marketingowymi

Dobrym pomysłem jest dodanie oś czasu do swoich usług. Na przykład, jeśli pomagasz w przeprowadzeniu audytu, wzmianka o tym, jak długo potrwa projekt, aby oczekiwania były ustalone od samego początku

3. Zbuduj portfolio/stronę internetową

Możesz pójść na całość i stworzyć stronę internetową, na którą możesz kierować potencjalnych klientów lub stworzyć portfolio, które im udostępniasz. Wybór należy do Ciebie. Niezależnie od tego, którą drogę wybierzesz, upewnij się, że obie podkreślają twoje mocne strony, prezentują umiejętności i jasno określają, co oferujesz potencjalnym klientom.

4. Wykup ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

Jak ze wszystkim w życiu, czasami plany nie układają się tak, jak byśmy tego chcieli. A może zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy, ale Twój klient nie jest zadowolony. W tym miejscu pojawia się ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Chroni ono przed roszczeniami ugodowymi i kosztownymi opłatami prawnymi w przypadku procesów sądowych wynikających z zaniedbań, błędów lub niedotrzymania obiecanych usług.

Koszt ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej będzie zależny od wielkości twojego biznesu i pola, na którym pracujesz. Niektórzy klienci mogą wymagać ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej w ramach umowy.

5. Wybór między zarejestrowaną firmą a indywidualnym konsultantem

Podobnie jak w przypadku portfolio i strony internetowej, to, czy zarejestrujesz firmę, czy zdecydujesz się działać jako indywidualny konsultant, zależy wyłącznie od Ciebie. Przyjrzyjmy się pokrótce zaletom i wadom obu rozwiązań.

Zalety zarejestrowanej firmy

Skalowanie jest łatwiejsze, z płynną integracją większej liczby partnerów, pracowników itp.

Profesjonalny wizerunek

Możliwość uzyskania korzyści podatkowych Wady zarejestrowanej spółki

Wyższe koszty początkowe

Więcej formalności, wymogów regulacyjnych itp.

Po zwiększeniu skali i zwiększeniu liczby partnerów, pracowników itp. elastyczność w podejmowaniu decyzji będzie mniejsza

Zalety bycia indywidualnym konsultantem

Koszt ustawienia firmy może być bliski zeru

Łatwiejsze zarządzanie dzięki mniejszej ilości formalności i wymogów regulacyjnych

Zakończona kontrola nad własnym czasem, decyzjami biznesowymi itp.

Wady bycia indywidualnym konsultantem

Twoje aktywa osobiste są zagrożone w przypadku zadłużenia lub roszczeń prawnych

Być może będziesz musiał ciężej pracować, aby zbudować wiarygodność

Bardziej skomplikowane skalowanie

6. Znajdź mentora

Znalezienie odpowiedniego mentora lub doświadczonego przedsiębiorcy może nauczyć cię cennych lekcji i przygotować na wszelkie potencjalne przeszkody. Właściwy mentor nie tylko pomoże ci poprowadzić cię, ale także zbuduje połączenia, stworzy odpowiedzialność, nauczy się od kogoś, komu ufasz i utrzyma cię na właściwej ścieżce.

7. Znajdź klientów

Teraz zaczyna się harówka. Znalezienie klientów, zwłaszcza tego pierwszego, jest największym wyzwaniem, przed którym staniesz jako konsultant marketingowy. Musisz ciężko pracować, aby zdobyć swojego pierwszego klienta za pomocą zimnych wiadomości, poleceń, personal brandingu itp. Jednakże, gdy już to zrobisz, znalezienie kolejnych zleceń powinno być znacznie łatwiejsze, ponieważ dobra praca zawsze będzie sprzyjać poleceniom.

Czytanie bonusowe: Jak znaleźć klientów na Copywriting, aby zbudować swój Business

Wykorzystanie narzędzi sieciowych

Jedną z największych wad bycia konsultantem jest to, że nie masz gwarancji comiesięcznej wypłaty. Dlatego ważne jest, aby utrzymać tempo, gdy już zaczniesz działać. Poleganie na kilku klientach jest receptą na katastrofę, więc nie przestawaj działać - niezależnie od tego, czy robisz to sam, czy zatrudniasz kogoś do zrobienia tego.

Możesz stworzyć angażującą stronę na Instagramie dla swojego biznesu i promować zawartość na innych platformach, takich jak Meta i X, ale miejscem, w którym chcesz promować najwięcej jest LinkedIn. Jest to najlepsza platforma dla profesjonalistów takich jak ty do nawiązywania kontaktów, angażowania się i docierania do potencjalnych klientów, ustępująca jedynie osobistym poleceniom.

Profesjonalne wskazówki dotyczące networkingu na LinkedIn

Zakładając, że masz już konto na LinkedIn, oto kilka sposobów na wykorzystanie go na swoją korzyść:

Połączenia: Prześladowanie rówieśników jest zawsze zabawne, nawet na profesjonalnej platformie networkingowej, takiej jak LinkedIn, ale pamiętaj, że mogą oni być również twoją konkurencją. Upewnij się, że wysyłasz prośby o połączenie do liderów w firmach, z którymi chciałbyś pracować obserwuj ich i regularnie angażuj się w ich posty Branding osobisty: LinkedIn to świetne miejsce, aby zostać zauważonym ze względu na swoje umiejętności i potencjalne oferty pracy. Publikuj konsekwentnie posty na tematy związane z twoją specjalizacją lub po prostu publikuj posty na tematy, które cię pasjonują na własnym profilu lub stronie firmowej. Twoim celem jest, aby potencjalny klient zobaczył twój post Generowanie leadów: LinkedIn może być jedynym CRM, którego ty i twój Business potrzebujecie. Skorzystaj z zaawansowanej funkcji wyszukiwania, aby znaleźć odpowiednie osoby, do których możesz wysłać zimne wiadomości (możesz potrzebować konta LinkedIn Premium, aby wysyłać wiadomości do niektórych członków). To najbardziej bezpośredni sposób na skontaktowanie się z firmami, z którymi chciałbyś współpracować Poszukiwanie talentów: Jeśli planujesz rozszerzyć swoją działalność zamiast działać w pojedynkę, LinkedIn jest również świetnym miejscem do znalezienia doskonałych talentów. Chociaż możesz zamieścić ogłoszenie o pracę, nie lekceważ potęgi dobrze spreparowanego posta o zatrudnieniu z twojego osobistego profilu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby, do których dotrzesz, są albo fanami twojej pracy i będą dobrze pasować do kultury, albo są już sprawdzone i dobre w tym, co robią

Niezależny konsultant ds. marketingu

Mamy nadzieję, że ten artykuł odpowiedział na wszystkie Twoje pytania dotyczące tajników zakładania biznesu konsultingowego w marketingu. Jeśli jesteś przekonany, że jest to coś, co chciałbyś podjąć niezależnie, to ta część jest dla Ciebie.

Oto kilka korzyści - tak, to nie żart - z których będziesz korzystać jako niezależny konsultant.

Doskonalenie swoich umiejętności

Ponieważ zdecydowałeś się latać solo, możesz mieć swoje ciastko i też je zjeść (no cóż, głównie!). Możesz skupić się na pracy, którą lubisz wykonywać i w której jesteś dobry, lub podnosić swoje kwalifikacje i odkrywać inne możliwości na boku. Jesteś także panem swojej własnej oferty, więc możesz dostosować swoje usługi do swoich potrzeb. A jeśli chcesz zbudować wiarygodność, rozważ uzyskanie certyfikat konsultingowy które wzmocnią Twoją wiedzę.

Elastyczność

Być może elastyczność pracy jest największą zaletą bycia niezależnym konsultantem marketingowym. Będąc swoim własnym szefem, możesz wybierać ludzi i organizacje, z którymi chcesz współpracować, ustawiać swoje godziny pracy i odpowiadać tylko przed sobą (to słodko-gorzkie, ponieważ wpadki również obciążają ciebie!).

Upewnij się jednak, że nie popełnisz błędu i nie zawiedziesz swoich klientów lub siebie. Jest to jeszcze ważniejsze kiedy pracujesz na umowę zlecenie z ustawionymi rezultatami i uzgodnionymi ośmioma terminami.

Przyjrzeliśmy się już, jak rozpocząć marketingowy biznes konsultingowy, ale tutaj zaczyna się zabawa dla Ciebie.

Oto kilka krótkich wskazówek, jak skutecznie działać w pojedynkę:

Skupienie się na swoich podstawowych umiejętnościach i robieniu tego, co kochasz to pierwszy krok do zrobienia dobrego wrażenia jako niezależny konsultant. Jednak twoja oferta musi spełniać wymagania rynku, ponieważ to właśnie przyniesie ci Business

to pierwszy krok do zrobienia dobrego wrażenia jako niezależny konsultant. Jednak twoja oferta musi spełniać wymagania rynku, ponieważ to właśnie przyniesie ci Business Stwórz plan biznesowy , który obejmuje twoje usługi, grupę docelową oraz prognozy i potrzeby finansowe

, który obejmuje twoje usługi, grupę docelową oraz prognozy i potrzeby finansowe Nawet jeśli pracujesz niezależnie, znajdź czas na budowanie swojej pozycji. Może to być budowanie silnej marki osobistej na LinkedIn (Medium lub nawet Substack), wymyślenie unikalnej nazwy marki, zaprojektowanie logo, stworzenie strony internetowej/portfolio, a nawet planu dotarcia do odbiorców

na LinkedIn (Medium lub nawet Substack), wymyślenie unikalnej nazwy marki, zaprojektowanie logo, stworzenie strony internetowej/portfolio, a nawet planu dotarcia do odbiorców Upewnij się, że twoje dokumenty są w porządku . Obejmuje to profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wszelkie licencje lub zezwolenia wymagane przez twój kraj lub stan oraz rodzaj biznesu, który chcesz zarejestrować (jednoosobowa działalność gospodarcza, LLC itp.)

. Obejmuje to profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wszelkie licencje lub zezwolenia wymagane przez twój kraj lub stan oraz rodzaj biznesu, który chcesz zarejestrować (jednoosobowa działalność gospodarcza, LLC itp.) Polecenia to najlepszy sposób na pozyskanie klientów, ale skup się również na networkingu, zimnych wiadomościach, a potencjalnie nawet marketingu cyfrowym , aby przyciągnąć klientów

, aby przyciągnąć klientów Wreszcie, ważne jest, aby być na bieżąco z trendami w branży. Pomoże ci to nie tylko dostosować swoje usługi do zmieniających się wymagań rynku, ale także pozwoli ci podnosić kwalifikacje w oczekiwaniu na zmiany trendów

Finansowy aspekt doradztwa marketingowego

Ile kosztuje założenie biznesu konsultingowego? Koszty prawdopodobnie będą się różnić w zależności od rodzaju konsultingu marketingowego, który rozpoczniesz, czy zdecydujesz się na niezależność, czy zarejestrujesz biznes, chcesz mieć przestrzeń biurową itp.

Oto niektóre z podstawowych wydatków, które będziesz musiał ponieść, aby rozpocząć działalność w zakresie doradztwa marketingowego.

Rejestracja

Uzyskanie niezbędnych licencji i rejestracja firmy będzie kosztować od 500 do 2000 USD, w zależności od rodzaju działalności i struktury biznesu.

Technologia

Podstawowy laptop lub komputer może kosztować od 400 do 1000 USD, zależnie od producenta i specyfikacji. Na szczęście można nie wydać nic na oprogramowanie, ponieważ istnieje wiele darmowych opcji. The najlepsze oprogramowanie dla agencji marketingowych może pomóc w rozpoczęciu pracy.

Przestrzeń biurowa

Jest to jeden z kosztów, który możesz całkowicie zignorować, jeśli pracujesz z domu lub pozwalasz przyszłym pracownikom pracować z domu. Jeśli wolisz szum fizycznej przestrzeni biurowej, będzie cię to kosztować od kilkuset dolarów do ponad 1000 dolarów miesięcznie, w zależności od lokalizacji i wielkości wynajmowanej przestrzeni. Warto wzmiankować, że nawet ustawienie biura w domu może wiązać się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy dolarów, w zależności od tego, jak wymyślne ma ono być.

Marketing

Możesz wydać zaledwie 3-4 dolary na płatną reklamę na Instagramie do 25 dolarów i więcej na platformach takich jak LinkedIn, aby przyciągnąć wzrok do swojej marki. Możesz jednak rozwijać swój biznes organicznie, wymyślając kreatywne pomysły, których realizacja nie będzie cię kosztować ani grosza.

Różne wydatki

Koszty takie jak ubezpieczenie zawodowe, potencjalne opłaty prawne i nieprzewidziane wydatki, takie jak naprawa komputera lub aktualizacja pakietu oprogramowania, mogą sięgać setek i tysięcy dolarów.

Ale to nie wszystko - będziesz musiał wziąć pod uwagę dwa inne bardzo ważne aspekty finansowe.

Na początek zapytaj o preferowany model cenowy. Model cenowy oparty na wartości jest korzystny zarówno dla konsultanta, jak i potencjalnego klienta, ponieważ opłaty są ustawione w oparciu o postrzeganą wartość świadczonych usług. Ma to przewagę nad modelami wyceny godzinowej.

Po drugie, musisz zdecydować, czy chcesz zakontraktować usługi doradcy finansowego. Jeśli jesteś niezależnym konsultantem pracującym z wybranymi klientami i nie masz planów skalowania, możesz nie potrzebować doradcy finansowego. Jeśli jednak planujesz ekspansję, doradca finansowy może pomóc ci w budżetowaniu, prognozie wzrostu, zarządzaniu przepływami pieniężnymi i zapewnieniu stabilności finansowej twojego biznesu.

Jak rozwinąć swój marketingowy biznes konsultingowy

Jeśli dotarłeś tak daleko, gratulacje! Miejmy nadzieję, że masz teraz przyzwoite pojęcie o tym, co jest potrzebne do ustawienia i prowadzenia firmy konsultingowej w zakresie marketingu. Jak to jednak mówią, prawdopodobnie w twoim najlepszym odsetku jest planowanie na przyszłość. Rozwijanie biznesu pomoże ci nadążyć za inflacją, a także pozwoli ci na lepszy styl życia.

Zacznij od prowadzenia podręcznej listy cennych zasobów, takich jak pomocne wpisy na blogach na temat jak skalować swój biznes konsultingowy i strategie marketingu wzrostu .

Niezbędne umiejętności, aby osiągnąć wymierny wzrost

Komunikacja to klucz

Pamiętaj, że bez względu na to, jak dobry jesteś w tym, co robisz, nigdzie cię to nie zaprowadzi, jeśli nie będziesz skutecznie przekazywać swojej wiadomości obecnym i potencjalnym klientom. The Szablon raportu ClickUp Consultant to świetne narzędzie, które warto mieć w swoim arsenale, aby być na bieżąco z komunikacją jako konsultant

Szablon raportu ClickUp Consultant

Bądź kreatywny

Istnieją setki, jeśli nie tysiące konsultantów marketingowych. Co sprawia, że jesteś inny? Bądź elastyczny i pokaż klientom, że możesz zaoferować im coś, czego inni nie mogą

Rozwiązywanie problemów

Czy istnieje firma, z którą naprawdę chciałbyś współpracować? Przyjrzyj się ich wysiłkom marketingowym, zastanów się, jak wypełnić luki i skontaktuj się z nimi. Bardzo często klienci będą otwarci na świeże spojrzenie, które wewnętrzny zespół może przegapić

Buduj relacje

To oczywiste, ale bardzo ważne. Nie lekceważ potęgi budowania relacji w biznesie zarządzanie klientami . Nawet klienci, którzy nie mogą sobie na ciebie pozwolić, ale cieszą się rozmową z tobą, mogą stać się polecającymi! Nawet po zakończeniu umowy klient może polecić cię komuś innemu, jeśli zbudowałeś z nim solidne powiązania

Rozwijaj umiejętności zarządzania

Musisz być na bieżąco z każdą rzeczą. Niezależnie od tego, czy chodzi o projekty, których się podejmujesz, zrozumienie podstawowych zasad biznesu, czy rozwinięcie przyzwoitej wiedzy finansowej - bycie zorganizowanym i zdyscyplinowanym to połowa zrobionej pracy

Zarządzanie strategiczne

Jesteśmy już prawie na końcu, ale zanim zakończymy, porozmawiajmy o czymś, co zaprowadzi Cię bardzo daleko w Twoim konsultingowym Businessie - o zarządzaniu strategicznym. Pomoże ci to osiągnąć cele konsultingowe, zapewniając uporządkowane planowanie, wdrażanie i ocenę każdego kroku twojego biznesu.

Ustawienie jasnych celów dla swojego biznesu konsultingowego, które będą zgodne z twoimi osobistymi celami

dla swojego biznesu konsultingowego, które będą zgodne z twoimi osobistymi celami Przeprowadź dokładną analizę rynku, aby zidentyfikować swoją niszę. Połącz to z analizą Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), aby zrozumieć czynniki, które mogą mieć wpływ na cele biznesowe

Ustawienie Cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) i opracuj strategię, która wykorzysta Twoje mocne strony

Cele SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) i opracuj strategię, która wykorzysta Twoje mocne strony Upewnij się, że jesteś na bieżąco. Ale także pozostań wierny swojej marce i własnej tożsamości. Nie przestawiaj się z postów opartych na wiedzy na memy oparte na krótkoterminowych trendach, zamiast tego podążaj za trendami marketingowymi, które są zgodne z Twoim biznesem i pozostań aktualny kulturowo

Kiedy zaczynasz kształtować swój biznes doradztwa marketingowego, nie zapominaj, że ClickUp ma wiele darmowych narzędzi i szablonów, które można wykorzystać do rozpoczęcia pracy. Pomoże ci stworzyć i szybko uzyskać dostęp do niestandardowych portfolio klientów w jednym miejscu.

Przekształć wzniosłe pomysły w osiągalne plany działania dzięki tablicom ClickUp Tablice ClickUp to świetny sposób na samodzielną burzę mózgów, z rozwijającym się zespołem lub z zewnętrznymi marketerami. ICYMI, ClickUp służy również jako CRM, oprócz zarządzania zadaniami, planowania projektów, a nawet integracji dowolnego innego oprogramowania, z którego korzystasz.

Od pasji do zawodu

Zostanie konsultantem marketingowym może być lukratywną karierą. Będziesz mieć swobodę w podejmowaniu projektów, które naprawdę Cię pasjonują. Może to prowadzić do ogromnego rozwoju zawodowego, ponieważ pozwala również na korzystanie z różnorodnych możliwości, w przeciwieństwie do monotonii typowej pracy 9-5.

Wymaga to jednak dużo ciężkiej pracy, konkurencja jest ostra, a ty nie będziesz mieć pewności regularnego dochodu. Co więcej, będziesz musiał być swoim własnym szefem, co wiąże się z zarządzaniem Businessem i wszystkimi związanymi z tym wyzwaniami operacyjnymi.

Ale nie pozwól, aby te negatywne aspekty Cię zniechęciły - możliwości są nieograniczone! Doskonałe umiejętności komunikacyjne w połączeniu z nastawieniem na rozwój i działanie oraz wysokiej jakości praca zapewnią ci rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy. Powodzenia!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. **Czy konsultant marketingowy to dobra praca?

Praca konsultanta marketingowego może być lukratywna i dość ekscytująca, ponieważ pozwala na wybór własnych projektów i obiecuje lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym niż tradycyjna praca w pełnym wymiarze godzin.

2. **Czego potrzebuję do zrobienia własnej firmy konsultingowej?

Aby rozpocząć własną działalność w zakresie doradztwa marketingowego, wystarczy komputer i połączenie z Internetem. Różne darmowe narzędzia, takie jak ClickUp, pozwalają na zbudowanie biznesu od podstaw, a platformy takie jak LinkedIn są świetnym sposobem na dotarcie do potencjalnych klientów.

3. **Co jest potrzebne do zrobienia kariery konsultanta marketingowego?

Aby zostać konsultantem marketingowym, trzeba mieć doświadczenie w badaniach rynku, opracowywaniu strategii, marketingu cyfrowym i budowaniu marki. Niezbędne są silne umiejętności analityczne, kreatywność i zdolności komunikacyjne. Doświadczenie na tym polu i dogłębne zrozumienie różnych kanałów i narzędzi marketingowych są kluczowe dla dostarczania klientom skutecznych, dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań.

4. **Czy mogę być konsultantem bez firmy?

Tak, można być niezależnym konsultantem bez rejestracji firmy.