Jak anulować przyjęcie do pracy?

Znalezienie pracy może być trudnym wyczynem. Ale wiesz, co jest na drugim miejscu? Rezygnacja z oferty pracy, którą już zaakceptowałeś, bez żadnych konsekwencji zawodowych.

Pomyśl o tym - skontaktowałeś się z firmą w sprawie pracy, złożyłeś podanie, wziąłeś udział w kilku rozmowach kwalifikacyjnych i otrzymałeś ofertę. Ale tuż przed ustawieniem się do pracy, coś sprawiło, że musiałeś to przemyśleć. Być może nagły wypadek rodzinny? A może pojawiła się lepsza oferta w innym miejscu?

Bez względu na powód, ważne jest, aby upewnić się, że rezygnujesz z przyjęcia pracy z wdziękiem, taktem i wysokim stopniem profesjonalizmu. Zaniedbanie tego może potencjalnie prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, w tym do znalezienia się na czarnej liście danej organizacji, zerwania relacji zawodowych, a nawet problemów prawnych.

Ale nie martw się. Jesteśmy tutaj, aby pomóc.

Na tym blogu omówimy, jak profesjonalnie anulować przyjęcie do pracy, jednocześnie minimalizując potencjalne wady.

Powody, dla których warto zrezygnować z przyjęcia oferty pracy

Oto kilka powodów, które zazwyczaj powodują, że ktoś podjąć tę trudną decyzję :

Niewystarczająca rekompensata

Dla większości ludzi pieniądze są główną motywacją do podjęcia pracy. Tak więc, gdy dowiadują się, że proponowany pakiet wynagrodzeń nie uzasadnia ich roli i obowiązków, mają tendencję do rezygnacji z oferty pracy, bez względu na to, jak renomowana może być firma.

Zgodność z celami zawodowymi

Załóżmy, że byłeś zmotywowany do ubiegania się o pracę, ponieważ twój rówieśnik również się o nią ubiegał. Jednak po przyjęciu odkryłeś, że opis stanowiska w ogóle nie pasuje do twoich celów zawodowych cele zawodowe . Teraz nie ma sensu narażać swoich aspiracji zawodowych dla tytułu, który nie poprowadzi twojej kariery w pożądanym przez ciebie kierunku. W takim przypadku jedynym realnym rozwiązaniem może być rezygnacja z oferty.

Lepsza oferta gdzie indziej

Jeśli otrzymasz konkurencyjną ofertę pracy - z wyższym pakietem wynagrodzenia, lepszym rozwój kariery możliwości i inne korzyści - naturalnie będziesz chciał wybrać lepszą.

Niezadowalające warunki pracy

Wyobraź sobie następującą sytuację: złożyłeś podanie o pracę w pewnej organizacji i otrzymałeś ofertę. Ale podczas przeglądania mediów społecznościowych lub stron z recenzjami pracy, odkrywasz, że byli pracownicy firmy sygnalizowali jej toksyczną kulturę pracy. W takim przypadku możesz zdecydować się nie kontynuować procesu wdrażania.

Powody osobiste

Załóżmy, że nie wiedziałeś, że praca wymaga przeprowadzki do nowego miasta. A może nieświadomie aplikowałeś do pracy na miejscu, podczas gdy twój warunek zdrowotny lub okoliczności osobiste nie pozwalają ci na codzienne dojazdy do pracy. W takich przypadkach nie pozostaje nic innego, jak wycofać swoją aplikację.

Jak grzecznie i profesjonalnie wycofać przyjęcie do pracy

Oto przewodnik, który krok po kroku opisuje, jak grzecznie i profesjonalnie wycofać ofertę pracy:

Krok 1: Przemyśl to

Po wycofaniu swojej akceptacji nie możesz zmienić zdania. Poświęć więc trochę czasu, aby to przemyśleć. Dokładnie przeanalizuj powód, dla którego chcesz wycofać swoją akceptację. Rozważ wszystkie za i przeciw, aby upewnić się, że twoja decyzja jest rozsądna i zrozum, że po jej zrobieniu nie będzie już miejsca na dalsze rozważania.

Krok 2: Przejrzenie umowy

Przed rozpoczęciem procesu wycofania się z umowy, przejrzyj umowę o pracę, którą podpisałeś z organizacją. Dokumenty te zazwyczaj zawierają kluczowe warunki dotyczące rezygnacji, odstąpienia od umowy itp., a ich naruszenie może mieć konsekwencje prawne.

Porada dla profesjonalistów: Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu warunków umowy, pomocne może być skonsultowanie się z prawnikiem dobrze zorientowanym w prawie pracy i zatrudnieniu.

Krok 3: Działaj szybko

Po podjęciu decyzji o odrzuceniu zaakceptowanej oferty pracy, nie czekaj z poinformowaniem o tym menedżera ds. rekrutacji. Dostarcz odpowiedź natychmiast po przeprowadzeniu należytej staranności.

Dzięki temu organizacja będzie miała wystarczająco dużo czasu na znalezienie zastępstwa. Zbyt długie zwlekanie z powiadomieniem menedżera ds. rekrutacji o swojej decyzji może spowodować komplikacje dla zespołu, a także zaszkodzić twojej reputacji zawodowej.

Krok 4: Rozważ alternatywy

Kiedy skontaktujesz się z menedżerem ds. rekrutacji w sprawie rezygnacji z przyjęcia do pracy, może on próbować wpłynąć na twoją decyzję i ją zmienić. **Mogą nawet zaoferować takie opcje, jak podwyżka wynagrodzenia, dodatkowe świadczenia urlopowe lub inne korzyści

**Przed skontaktowaniem się z menedżerem ds. rekrutacji należy dokładnie rozważyć wszystkie te alternatywy. Zadaj sobie pytanie, czy jakiekolwiek dodatkowe korzyści (lepsze wynagrodzenie, więcej urlopów itp.) powstrzymają cię przed rezygnacją z nowej pracy.

Krok 5: Poinformuj o swojej decyzji

Wreszcie nadszedł czas, aby zakomunikować swoją decyzję menedżerowi ds. rekrutacji. Szczerość, profesjonalizm i szacunek to najlepszy sposób, aby do tego podejść. Nie twórz słabych lub abstrakcyjnych wymówek. Zamiast tego dostarcz szczery i uczciwy powód rezygnacji. Wyraź swoją wdzięczność za daną Ci szansę i przeproś za wszelkie niedogodności, które mogła spowodować Twoja decyzja.

Ważność dobrej wiary i profesjonalnej uprzejmości

Rezygnacja z przyjęcia pracy oznacza wycofanie się z pierwotnie podjętego zobowiązania, co w większości przypadków nie jest oznaką profesjonalnego postępowania. Może to mieć kilka reperkusji (które omówimy w dalszej części tego artykułu). Jeśli jednak nie masz innego wyboru, najlepsze co możesz zrobić, to zachować dobrą wiarę, przejrzystość i uczciwość podczas całego procesu wycofania.

Oto dlaczego powinieneś wycofać akceptację pracy z najwyższą profesjonalną uprzejmością:

Zapewnia pozytywny wizerunek w branży

Pomaga budować i utrzymywać powiązania z pracodawcą

Pozycjonuje cię jako etycznego profesjonalistę

Utrzymuje otwarte drzwi do przyszłej współpracy z organizacją

Pomaga nauczyć się dojrzałego radzenia sobie ze złożonymi scenariuszami zawodowymi

Przekazanie wiadomości: Metody komunikacji do wykorzystania

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla uczciwego wycofania przyjęcia do pracy. Ale jak można to zapewnić? Wybierając odpowiednią metodę komunikacji.

Oto cztery tradycyjne sposoby komunikacji w przypadku rezygnacji z oferty pracy oraz ich wady i zalety:

Rozmowa telefoniczna

Rozmowa telefoniczna jest najczęstszym sposobem informowania menedżera ds. rekrutacji o decyzji o rezygnacji z przyjęcia do pracy. Jest ona bezpośrednia i osobista oraz pozwala na natychmiastowy dialog i wyjaśnienia. Nie zapewnia jednak pisemnego zapisu decyzji, co jest kluczowe w przypadku jakichkolwiek implikacji prawnych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Porada dla profesjonalistów: Jeśli czujesz się zdenerwowany przed rozmową telefoniczną informującą firmę o twojej decyzji o rezygnacji z przyjęcia do pracy, rozważ zapisanie kluczowych punktów, które chcesz przekazać i przećwiczenie ich wcześniej.

List formalny

Chociaż nie jest to już powszechna praktyka korporacyjna, możesz napisać fizyczny list do menedżera ds. rekrutacji, aby zrezygnować z przyjęcia do pracy. Pozwala to na przekazanie wiadomości w bardziej formalny i pełen szacunku sposób. Wadą jest to, że dostarczenie listu może zająć kilka dni (chyba że dostarczysz go osobiście) i spowolnić komunikację.

E-mail

Najpopularniejszym wyborem jest napisanie e-maila w celu anulowania przyjęcia do pracy. Jest to szybka, profesjonalna i pisemna forma potwierdzenia podjętej decyzji.

E-mail jest również idealny, jeśli czujesz się zdenerwowany przed rozmową telefoniczną z menedżerem ds. rekrutacji. W przeciwieństwie do rozmowy telefonicznej lub wideo, możesz poświęcić swój czas na przygotowanie wiadomości, która zwięźle przekaże powód rezygnacji, nie sprawiając przy tym wrażenia nieprofesjonalnego lub zbyt pewnego siebie.

Spotkanie osobiste

W wyjątkowych sytuacjach zaleca się zaplanowanie osobistego spotkania z menedżerem ds. rekrutacji w celu omówienia rezygnacji z pracy. Jest to opcja, jeśli masz osobiste relacje z menedżerem ds. rekrutacji lub zostałeś polecony przez osobę kontaktową.

Osobiste spotkanie daje szansę na dodanie osobistego akcentu do wiadomości. Możesz wyrazić swoją wdzięczność za możliwość spotkania twarzą w twarz i szczerze żałować, że się wycofałeś. Ważne jest jednak również, aby wysłać oficjalnego e-maila, aby mieć pisemny zapis decyzji.

Przeczytaj również: Jak rzucić pracę bez palenia mostów na gruncie zawodowym?

Potencjalne wady odrzucenia oferty pracy po jej przyjęciu

Teraz już wiesz, jak profesjonalnie odrzucić ofertę pracy po jej zaakceptowaniu. Kolejnym pytaniem jest, jak złagodzić potencjalne konsekwencje swojej decyzji?

Oto lista minusów rezygnacji z przyjęcia oferty pracy i sposobów zapobiegania im.

Wada nr 1: Brak przyszłych rozważań

Po odrzuceniu oferty pracy od firmy po jej wcześniejszym zaakceptowaniu, możliwe jest, że firma nie weźmie cię pod uwagę w przyszłych ofertach.

Do zrobienia tego może zaszkodzić powiązaniu z działem HR firmy. Mogą nawet na stałe umieścić takich kandydatów na czarnej liście. Jeśli jednak jest to świetna marka i masz nadzieję, że nie spalisz żadnych przyszłych mostów, ważne jest, aby podejść do rezygnacji skrupulatnie.

**Jak temu zapobiec?

Nie czekaj na nadejście daty dołączenia - poinformuj menedżera ds. rekrutacji o rezygnacji tak wcześnie, jak to możliwe

Zachowaj profesjonalizm podczas całego procesu rekrutacjiexit interview lub ewentualnej dyskusji po odejściu. Okaż wdzięczność za ofertę i przeproś za niedogodności, które mogła spowodować Twoja decyzja

Bądź szczery co do powodów swojej decyzji, ale nie podawaj zbyt wielu szczegółów. Będzie to świadczyć o szacunku dla pracy i czasu zespołu rekrutacyjnego

Wada # 2: Uszkodzona reputacja zawodowa

Rezygnacja z przyjęcia pracy w ostatniej chwili może wydawać się nieprofesjonalna i jest źle widziana przez wielu profesjonalistów. Może to nadszarpnąć twoją reputację nie tylko w danej organizacji, ale także w całej branży.

Może to nawet utrudnić ci znalezienie pracy w wymarzonej firmie.

Jak temu zapobiec?

Uważaj na swój ton komunikacji. Bądź spokojny, pełen szacunku i niezmiennie uprzejmy. Pomoże to zachować profesjonalny wizerunek

Upewnij się, że wysłałeś notatkę z podziękowaniem do działu HR, wyrażając swoją szczerą wdzięczność za uwagę

Wada nr 3: reperkusje prawne

Jeśli odrzucisz ofertę pracy, możesz potencjalnie wpaść w kłopoty prawne. Zwłaszcza jeśli podpisałeś już umowę o pracę, organizacja może pociągnąć cię do odpowiedzialności za naruszenie jej warunków.

Dodatkowo, możesz być zmuszony do zapłacenia kary finansowej na rzecz organizacji w ramach rekompensaty za koszty, jakie poniesie ona w związku z ponownym rozpoczęciem procesu rekrutacji i zatrudniania.

Jak temu zapobiec?

Przed wycofaniem akceptacji należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy

Jak najwcześniejsze poinformowanie menedżera ds. rekrutacji o odstąpieniu od umowy

Dążyć do osiągnięcia wzajemnego porozumienia z menedżerem ds. rekrutacji, aby zminimalizować wszelkie konsekwencje prawne

Wada #4: Niestabilność finansowa

Kolejną istotną wadą rezygnacji z przyjęcia do pracy jest niepewność finansowa, która się z tym wiąże.

Załóżmy, że zdecydowałeś się zrezygnować z pracy, ponieważ nie wspiera ona twoich celów zawodowych. Co teraz? Znowu jesteś bezrobotny lub nieszczęśliwie zatrudniony (biorąc pod uwagę, że szukasz nowej pracy). Może to mieć wpływ na twoją kondycję finansową, zwłaszcza jeśli nie ubiegasz się aktywnie o pracę lub nie masz innych możliwości, na których mógłbyś się oprzeć.

Jak temu zapobiec?

Miej plan awaryjny - postaraj się zapewnić sobie lepszą pozycję w innej organizacji, zanim zrezygnujesz z tejprzywrócić karierę na właściwe tory Utrzymuj fundusz awaryjny, aby utrzymać się na tym etapie bezrobocia

Kontroluj swój budżet. Staraj się jak najbardziej ograniczyć niepotrzebne wydatki

Wada nr 5: Stres i niepokój

Na niestabilnym rynku pracy możesz czuć się zestresowany i niespokojny po odrzuceniu oferty pracy. Może to pogorszyć twoje zdrowie, relacje i ostatecznie samopoczucie.

Jak temu zapobiec?

Zbuduj system wsparcia i korzystaj z profesjonalnych porad, gdy ich potrzebujesz, nawet jeśli nadal szukasz pracy

Znajdźmentora kariery który poprowadzi Cię przez ten trudny etap

Kontynuuj pracę nad swoimi umiejętnościami i poszerzaj swoją sieć kontaktów zawodowych podczas poszukiwania nowej pracy

**Czy odrzucenie oferty pracy po jej przyjęciu jest w porządku?

Szczerze mówiąc, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie.

Prawda jest taka, że rezygnacja z pracy po jej przyjęciu jest uważana za nieprofesjonalną na dzisiejszym rynku rekrutacyjnym. Może to wpłynąć na twój profesjonalny wizerunek i zmniejszyć twoje szanse na ponowną współpracę z daną organizacją.

Ale są chwile, kiedy okoliczności są poza twoją kontrolą. Pomimo świadomości potencjalnych reperkusji, możesz nie mieć innego wyboru, jak tylko zrezygnować z przyjęcia pracy.

W takich sytuacjach dobrze jest zrobić krok w tył. Jeśli masz solidny powód, aby zrezygnować z przyjęcia do pracy, podejdź do sytuacji z profesjonalizmem, szacunkiem i empatią dla zespołu rekrutacyjnego, który zaryzykował.

Nawiguj w złożonych sytuacjach zawodowych z ClickUp!

I gotowe. Wszystkie potrzebne informacje na temat tego, jak profesjonalnie zrezygnować z przyjęcia oferty pracy. Ostatecznie wszystko sprowadza się do tego, jak dobrze przekazać potencjalnemu pracodawcy powód odrzucenia oferty.

Zawsze możesz skorzystać z ClickUp, aby tworzyć skuteczne, przemyślane e-maile i wiadomości, które przekazują Twoją uczciwość i profesjonalizm bez konieczności samodzielnego do zrobienia.

Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo. Zarejestruj się tutaj !

FAQs

**Czy rzucenie pracy przed jej rozpoczęciem jest legalne?

Zależy to od tego, czy podpisałeś umowę z pracodawcą; jeśli tak, upewnij się, że zapoznałeś się z jej warunkami, ponieważ może ona wymagać od ciebie akceptacji lub rezygnacji w określonym okresie lub wcześniejszego złożenia wypowiedzenia. Skonsultuj się z prawnikiem, jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień.

**Czy możesz rzucić pracę, którą właśnie rozpocząłeś?

Tak, możesz zrezygnować z pracy, którą właśnie rozpocząłeś. Należy jednak sprawdzić umowę o pracę, aby dowiedzieć się, czy istnieją jakiekolwiek warunki, które regulują rezygnację z pracy na podstawie własnej woli.

**Czy rezygnacja z przyjęcia oferty pracy w celu skorzystania z innej oferty jest niewłaściwa?

Chociaż wycofanie oferty pracy do zrobienia innej nie jest z natury złe, należy pamiętać o tym, jak to zrobić, ponieważ wielu profesjonalistów nie akceptuje takiej praktyki i może postrzegać ją jako akt złej woli. Rezygnacja z przyjęcia oferty pracy to bardzo delikatna kwestia, do której należy podchodzić z profesjonalizmem i szacunkiem.