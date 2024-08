Jak odejść z pracy, nie paląc za sobą mostów?

Wyobraź sobie taką sytuację: Otrzymałeś atrakcyjną ofertę od wymarzonej firmy. E-mail zawierający szczegóły oferty wypala dziurę w twojej skrzynce odbiorczej. Gdyby to była scena filmowa, dramatycznie rzuciłbyś wszystkie papiery, podszedł do szefa i oświadczył, że rezygnujesz.

Ale to nie jest scena z filmu; to jest prawdziwe życie, a odejście z pracy nie musi być dramatyczne.

Zarządzanie zmianami w karierze i wiedza o tym, jak rzucić pracę bez palenia mostów, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania reputacji zawodowej. Odejście z pracy na dobrych warunkach zapewnia pozytywne referencje i świadczy o profesjonalizmie.

Stworzyliśmy ten przewodnik, aby pomóc ci odejść z pracy z wdziękiem - mapę drogową, dzięki której zmiana będzie płynna i bezwysiłkowa.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę odchodząc z pracy

Otrzymałeś atrakcyjną ofertę pracy, o której marzyłeś, lub jesteś na skraju jej sfinalizowania. Niezależnie od sytuacji, przed rezygnacją należy rozważyć kilka czynników. Oto kilka czynników, o których należy pamiętać:

Termin i okres wypowiedzenia

Dokładnie rozważ czas swojej rezygnacji. Nie chcesz zrezygnować w samym środku kluczowych projektów, gdy wiesz, że twój obecny pracodawca nie ma innego wyjścia. Skonsultuj się dyskretnie z szefem, aby zrozumieć, jak twoje odejście wpłynie na trwające projekty.

Trzymaj się okresu wypowiedzenia określonego w umowie o pracę lub polityce firmy. W zależności od roli i zakresu obowiązków, niektóre stanowiska mogą wymagać dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, podczas gdy inne mogą wymagać uprzedzenia z dużym wyprzedzeniem w celu znalezienia odpowiedniego zastępstwa.

Przekazywanie wiedzy

Transfer wiedzy i płynne przekazywanie są kluczem do sukcesu Cele HR dla płynnego przejścia. Ściśle współpracuj ze swoim zespołem, przełożonym i zespołem HR, aby umożliwić to bez zakłóceń i palenia mostów. Chcesz pozostawić po sobie wiedzę instytucjonalną, aby pomóc swojemu następcy i byłym współpracownikom.

Rozpocznij dokumentowanie szczegółowych notatek na temat wszystkich istotnych procesów, kontaktów, projektów i innych szczegółów, aby umożliwić i wzmocnić pozycję tych, którzy staną krok po tobie.

Wzbogać te zasoby o osobiste spostrzeżenia, najlepsze praktyki, obserwacje i anegdoty, aby zapewnić ciągłość biznesową. Taki transfer wiedzy oparty na współpracy i doświadczeniu pomoże ci w bezproblemowym odejściu.

Konsekwencje finansowe

Przed odejściem z obecnej pozycji, oblicz finansowe konsekwencje zmiany. Weź pod uwagę zobowiązania finansowe, nadchodzące duże wydatki, oszczędności i inne luki w dochodach w okresie przejściowym, zwłaszcza jeśli planujesz wziąć krótki urlop przed rozpoczęciem nowej pracy. Weź pod uwagę wszelkie pośrednie lub powiązane koszty związane ze zmianą pracy, takie jak przeprowadzka, codzienne dojazdy do pracy itp.

Sprawdź, czy otrzymasz gratyfikację lub czy możesz spieniężyć swój płatny czas wolny. Taka kompleksowa ocena pomoże ci zachować stabilność finansową i utrzymanie do czasu zapewnienia sobie nowej pracy i poczucia pewności w jej wykonywaniu na dłuższą metę.

Dodatki i inne korzyści

Oprócz mierzenia niezależności finansowej w funkcji otrzymywanego wynagrodzenia, należy również wziąć pod uwagę wszelkie profity, korzyści i dodatki oferowane przez obecnego pracodawcę.

Zaloguj się do Oprogramowanie HR samoobsługowy portal i widok korzyści, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, opcje na akcje, plan emerytalny itp. Zrozum, jak zmienią się one i wpłyną na Twój styl życia po odejściu z organizacji. Korzyści niematerialne, takie jak praca zdalna lub płatny czas wolny, to również kwestie, które pracownicy biorą pod uwagę podczas rozważania swoich opcji.

Zobowiązania prawne

Zapoznaj się z prawnymi zobowiązaniami związanymi z obecną pracą. Przejrzyj swoją umowę o pracę, aby zidentyfikować klauzule dotyczące własności intelektualnej, nieujawniania informacji, zakazu konkurencji, poufności i inne.

Zapoznaj się z nimi i upewnij się, że ich przestrzegasz, aby uniknąć konsekwencji prawnych i problemów w przyszłym zatrudnieniu. Unikaj ujawniania poufnych informacji o organizacji lub jej działaniach, aby chronić swoją reputację zawodową.

Wpływ emocjonalny

Odejście z pracy może być emocjonalnym doświadczeniem - zarówno dla ciebie, jak i twoich współpracowników. Jest to trudniejsze, jeśli masz bliskie relacje ze współpracownikami lub pracowałeś w tym samym biurze przez kilka lat. Zdaj sobie sprawę z emocjonalnego wpływu odejścia z pracy i przygotuj się na to, że do ostatniego dnia w obecnej roli będziesz doświadczać rollercoastera emocji.

Możesz być podekscytowany zmianą pracy, nostalgicznie wspominać czas spędzony tutaj, czuć się winnym z powodu pozostawienia swoich kolegów lub po prostu poczuć ulgę, że masz bardzo potrzebną przerwę.

To naturalne, że czujesz się przytłoczony podczas zmiany pracy, a to często oznacza, że nie jesteś w stanie zwrócić uwagi na swoje zdrowie psychiczne. Zadbaj o swoje zdrowie psychiczne w tym okresie. Miej plan dotyczący zdrowia psychicznego, aby podjąć aktywne kroki w celu poprawy swojego samopoczucia. Wykorzystaj Plan działania na rzecz zdrowia psychicznego ClickUp szablon, aby niestandardowo dostosować strategię dobrego samopoczucia fizycznego, emocjonalnego i duchowego.

W razie potrzeby poszukaj wsparcia u rodziny, przyjaciół, a nawet w sieci kontaktów zawodowych, aby zachować pozytywne nastawienie podczas rozpoczynania kolejnego rozdziału swojej kariery.

Relacje po wyjeździe

Po odejściu utrzymuj dobre stosunki z byłymi współpracownikami, menedżerami i przełożonymi. Pozostań z nimi w kontakcie za pośrednictwem platform takich jak LinkedIn. Pielęgnuj swoje relacje zawodowe, kontaktując się z byłymi pracownikami podczas spotkań towarzyskich, wydarzeń networkingowych i innych formalnych ustawień. Pozwoli to na wzmocnienie sieci kontaktów zawodowych i wykorzystanie możliwości w trakcie kariery.

Wdrażanie u nowego pracodawcy

Skorzystaj z szablonów onboardingowych na ClickUp, aby być na bieżąco

Jeśli masz już przygotowaną i czekającą na Ciebie kolejną pracę, będziesz musiał również przygotować się do procesu wdrażania u nowego pracodawcy. Zapoznaj się z ich oprogramowanie onboardingowe polityka firmy, kultura miejsca pracy i oczekiwania.

Zrównoważ je ze swoją dyspozycyjnością, aby rozpocząć integrację z nowym miejscem pracy. W przypadku jakichkolwiek niepowodzeń lub przestojów, proaktywnie informuj o problemach nowego pracodawcę, aby był na bieżąco. Zaangażowanie ich podczas przygotowywania się do objęcia nowej roli wykaże odpowiedzialność i zaangażowanie, jednocześnie budując pozytywne relacje.

Jak odejść z pracy bez palenia mostów: Wskazówki, jak odejść z wdziękiem

Gdy już dojdziesz do wniosku, że odejście z pracy jest słuszne, czas wyciągnąć wtyczkę. Oto kilka wskazówek, jak uniknąć palenia mostów podczas rzucania pracy:

Przygotuj profesjonalny list rezygnacyjny

Wiesz, że musisz złożyć wypowiedzenie, ale do zrobienia? Oczywiście pisząc formalny list!

Napisanie profesjonalnego listu rezygnacyjnego wymaga taktu. Chcesz zakomunikować swoją decyzję o odejściu z biura, jednocześnie wyrażając wdzięczność za wspólnie spędzony czas.

Upewnij się, że twój list rezygnacyjny zawiera istotne szczegóły, takie jak planowany ostatni dzień pracy, powód rezygnacji i pomoc, którą zaoferujesz w celu płynnego przejścia.

Dobrze napisany list rezygnacyjny zapewni pełne szacunku zakończenie, na które zasługuje twoje zawodowe powiązanie. Jeśli pisanie nie jest twoją najmocniejszą stroną, rozważ wykorzystanie ClickUp Brain do zrobienia tego z profesjonalną finezją.

Zaoferuj wystarczające powiadomienie

Wspomnieliśmy już o tym, jak ważne jest złożenie wypowiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Tak więc, dotrzymaj swoich zobowiązań, oferując wystarczające wypowiedzenie, nawet jeśli umowa o pracę lub polityka firmy tego nie nakazuje.

Zazwyczaj normą jest dwutygodniowy okres wypowiedzenia. Jednakże, zależnie od roli, odpowiedzialności, branży i bieżących projektów, konieczne może być wydłużenie tego okresu. Zaoferuj pracodawcy wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie zastępstwa, przekazanie zadań, oddelegowanie obowiązków i przeprowadzenie procesu przekazania, wykazując się profesjonalizmem i rozwagą.

Nadal ciężko pracuj i dawaj z siebie wszystko

Kontynuuj ciężką pracę i dawaj z siebie wszystko do ostatniego dnia, aby zachować uczciwość, profesjonalizm i zaangażowanie w pracę. Wywiązywanie się ze swoich obowiązków, dotrzymywanie terminów i wkład w wysiłki zespołu korzystnie wpłynie na twój profesjonalny wizerunek. Twój szef lub przełożony doceni twoją troskę i rozwagę, a większość ludzi będzie zainspirowana przykładem, jaki im dasz.

Zwiąż luźne końce

ty i Twój następca możecie być wieloma osobami przypisanymi w ClickUp, aby zachować ciągłość_

Zakończone zaległe zadania lub projekty, które możesz ukończyć w ciągu najbliższych dwóch tygodni. ClickUp's funkcja zarządzania zadaniami to świetny sposób na uporządkowanie oczekujących zadań, przypisanie im priorytetów i zakończenie ich w ustalonym terminie.

Jeśli nie możesz ukończyć wszystkich prac, będziesz mieć przynajmniej uporządkowany rejestr oczekujących spraw, który możesz przekazać swojemu szefowi lub następcy. Możesz nawet przygotować zorientowaną na przyszłość mapę drogową dla wszystkich realizowanych projektów, aby praca mogła być płynnie kontynuowana nawet podczas twojej nieobecności i jeśli następca będzie do tego czasu niedostępny.

Dokumentuj kluczowe punkty swojej roli

Dokumentacja jest kluczowym elementem transferu wiedzy i przekazywania obowiązków. Korzystaj z narzędzi takich jak ClickUp Docs aby przygotować scentralizowane repozytorium wszystkich kluczowych dokumentów zawierających procesy, procedury i informacje o projekcie. Udostępnianie ich członkom zespołu i zachęcanie ich do okresowej modyfikacji lub aktualizacji.

Opracuj przewodnik, w którym przedstawisz swoje obowiązki, sprawdzone metodologie, szczegóły dotyczące Teams i inne istotne informacje, aby pomóc, umożliwić i wzmocnić pozycję swojego następcy.

Wykorzystaj ClickUp Brain do stworzenia tej szczegółowej dokumentacji, która posłuży jako nieoceniony zasób i będzie nadal przyczyniać się do powodzenia organizacji nawet po Twoim odejściu!

Przestrzegaj planu zarządzania zmianą

funkcje takie jak zmiana harmonogramu zależności mogą pomóc w wykorzystaniu ClickUp do wizualizacji wpływu_

Twoja rezygnacja to zmiana organizacyjna. Twoja firma prawdopodobnie będzie miała plan zarządzania zmianą, który zacznie obowiązywać po złożeniu rezygnacji. Skontaktuj się ze swoim przełożonym i zespołem HR, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz aktywnie uczestniczyć i przyczyniać się do zarządzania zmianą.

Postępuj zgodnie ze wszystkimi ustalonymi procedurami dotyczącymi informowania o rezygnacji, oddelegowania obowiązków i wycofania się z organizacji. Przestrzeganie tak ustrukturyzowanego procesu zapewni spójność i ciągłość działań, jednocześnie minimalizując zakłócenia dla stabilności organizacyjnej.

Na koniec, w ostatnim dniu pracy, poproś przedstawiciela działu HR o usunięcie twojego nazwiska z listy pracowników oprogramowanie do zarządzania pracownikami aby zakończyć proces.

W przypadku, gdy Twoja firma nie posiada polityki zarządzania zmianami, mamy kilka planów zarządzania zmianami , listy kontrolne oraz szablony na ClickUp, które możesz przyjąć i przestrzegać, abyś mógł odegrać swoją rolę.

Wyraź wdzięczność

Poświęć trochę czasu, aby wyrazić wdzięczność swojemu szefowi, współpracownikom, mentorom, menedżerom, przełożonym i członkom Teams za uczynienie twojego czasu niezapomnianym. Niezależnie od tego, czy zaoferowali ci wskazówki i wsparcie w potrzebie, czy też świętowali twoje osiągnięcia i kamienie milowe, daj im znać, w jaki sposób sprawili, że miejsce pracy stało się bardziej gościnne.

Przypomnij sobie osobiste anegdoty i wzmianki o sytuacjach, w których inni byli przy tobie, aby dać im znać, jak wpłynęli na twoje życie. Wyraź wdzięczność za różne możliwości, praktyczne doświadczenia i ekspozycję, które zyskałeś dzięki organizacji.

Okazywanie uznania i wyrażanie wdzięczności jest oznaką pokory i dobrej woli - cech, z którymi chcesz być kojarzony, gdy odchodzisz.

Bądź szczery podczas rozmowy pożegnalnej

Być może będziesz musiał uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych przed odejściem. Zalecamy zachowanie absolutnej szczerości podczas tej rozmowy, abyś mógł zaoferować zrównoważony wgląd w poprawę. Porozmawiaj o pozytywnych aspektach swojej kariery, możliwościach i najważniejszych wydarzeniach w obecnej firmie, a następnie przejdź do wyzwań, przed którymi stanąłeś, możliwych luk, niewykorzystanych zasobów i niezrealizowanego potencjału.

Skoncentruj się na komentowaniu procesów, kultury lub polityki organizacji, a nie na wyrażaniu skarg lub spraw osobistych. Przejrzyj kilka szablonów rozmów końcowych aby dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej i pozostawić po sobie ślad pozytywnych zmian.

Utrzymuj połączenia

Utrzymuj kontakt z byłym szefem, współpracownikami i przełożonymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o połączenie podczas wydarzeń networkingowych, okazjonalnych spotkań, czy wymiany wiadomości za pośrednictwem LinkedIn, wystaw się, abyś nie zniknął z pola widzenia i umysłu.

Budowanie i utrzymywanie solidnej profesjonalnej sieci kontaktów wymaga czasu i wysiłku. Jednak może to być korzystne, gdy możliwości, takie jak polecenia i współpraca, pukają do twoich drzwi!

**Odejście z pracy: Co mają do zrobienia fora internetowe?

Odejście z pracy nie jest łatwe - a różne dyskusje na ten temat są świadectwem tego stwierdzenia. Zwróciliśmy się do różnych forów internetowych, od Reddit po Quora, aby zebrać spostrzeżenia na temat najlepszych sposobów odejścia z pracy. Oto krótki przegląd tego, co odkryliśmy (oprócz tego, co zostało już omówione powyżej):

Nie utożsamiaj rezygnacji z pracy z rezygnacją z samego siebie. Pozbądź się poczucia winy i nadaj priorytet budowaniu obciążenia lub doskonaleniu swoich kluczowych kompetencji

Życie jest krótkie. Uczyń je przyjemniejszym, rzucając pracę, którą już zdecydowałeś się rzucić

Maintainer rejestruje formalną rezygnację (CC lub BCC osobistego e-maila) i oddanie wszystkich rzeczy wydanych przez firmę (zrób zdjęcie kluczy, ID, urządzeń, danych logowania - wszystkiego, co przekazujesz)

Nie daj się namówić do pozostania w obecnym biurze, chyba że firma oferuje coś, co przewyższa nową rolę i jest gotowa przedstawić to na piśmie

Zawsze najpierw mów szefowi, potem działowi HR, a na końcu bliskim współpracownikom

Zdrowie powinno być zawsze na pierwszym miejscu przed pracą

Nie pozwól, aby firmy winiły Cię za to, że nie odchodzisz, ponieważ nie mają zastępstwa, zwłaszcza gdy złożyłeś wypowiedzenie. To kiepskie zarządzanie z ich strony, a nie twoja odpowiedzialność

Unikaj niepochlebnych opinii na temat swojej poprzedniej organizacji, menedżerów lub współpracowników. Nigdy nie wiadomo, z kim przyjdzie nam pracować

W ciągu ostatnich kilku tygodni pracy pracuj tak ciężko, jak w ciągu pierwszych kilku tygodni

Nie szanuj pracy, która nie szanuje ciebie

Jeśli opuściłeś organizację na złych warunkach, unikaj udostępniania ich referencji w przyszłych podaniach o pracę

Co najważniejsze, wszystkie źródła jednogłośnie stwierdzają, że o ile pracodawca nie traktuje cię źle lub nie postępuje nieetycznie lub podejrzanie, zawsze wybieraj wysoką drogę i odejdź na dobrych warunkach. Pozostawienie mostów bez spalenia może otworzyć lepsze perspektywy na przyszłość lub działać jako poduszka bezpieczeństwa, jeśli kiedykolwiek będziesz chciał wrócić.

Radzenie sobie z wyzwaniami podczas odchodzenia z pracy bez palenia mostów

Oto kilka wyzwań, które możesz napotkać na swojej drodze i jak możesz zapobiec ich wpływowi na odejście na złych warunkach:

Załącznik emocjonalny

Rezygnacja z pracy, w której utrzymujesz bliskie relacje ze współpracownikami lub pracujesz od dłuższego czasu, jest emocjonalnie trudna. Możesz po raz drugi przemyśleć swoją decyzję i poczuć się jak ktoś, kto zawiódł.

Aby poradzić sobie z tym problemem, pamiętaj, że to ludzie tworzą organizację. Bez względu na to, jak duża czy mała, każde biuro może kontynuować swoją funkcję nawet po twoim odejściu.

Wszyscy pracownicy są zastępowalni; ważni są przyjaciele, których poznałeś po drodze. Po odejściu nadal możesz pozostać z nimi w kontakcie i pielęgnować znaczące relacje.

Uraza

Po zakomunikowaniu swojej decyzji o odejściu, twój szef lub przełożony (a nawet twoi koledzy) mogą żywić urazę do tego posunięcia. Może to wynikać z tego, że w dużej mierze polegają na twoim wkładzie, a może odbierają to osobiście jako obciążenie ich zdolności kierowniczych. Niektórzy mogą być po prostu rozgoryczeni faktem, że dostajesz lepszą szansę.

Tak czy inaczej, możesz zapobiec takiej niechęci, jasno i otwarcie komunikując, dlaczego chcesz odejść. Omów, w jaki sposób rezygnacja poprawi twoje perspektywy lub dlaczego potrzebujesz przerwy.

Wyczyść wszelkie nieporozumienia i potwierdź swoje zaangażowanie w płynne przejście. Wyraź swoją wdzięczność i udostępniaj pozytywne aspekty wspólnej pracy, aby pracownik mógł łatwo odejść.

Push-back

W niektórych przypadkach rezygnacja może spotkać się z odmową. Twój szef może nie przyjąć rezygnacji na samym początku lub próbować targować się z tobą, składając kontroferty. Taka taktyka może być szczególnie niepokojąca, jeśli już nie wiesz, czy odejść z pracy.

Aby temu zaradzić, prześlij formalny e-mail lub list z rezygnacją, w którym wskażesz swój zamiar odejścia i datę, kiedy zacznie on obowiązywać. Jeśli podjąłeś już decyzję, nie wdawaj się w szczegóły ani nie dyskutuj o swoim odejściu - pozostań uprzejmy, ale stanowczy, przekazując, że odchodzisz. Jeśli zdecydujesz się przyjąć kontrofertę, ważne jest, aby sformalizować umowę na piśmie.

Strach

Odejście z pracy to przerażająca perspektywa. Możesz czuć się zdenerwowany informacją o tej decyzji lub złożeniem wypowiedzenia. Rozgrywanie tych wywołujących lęk scenariuszy może jeszcze bardziej zagrozić twojej pozycji i sprawić, że będziesz chciał zostać duchem swojego obecnego pracodawcy i nigdy się nie pojawić.

Aby przezwyciężyć ten strach, warto rozważyć złożenie rezygnacji na piśmie. Formalny list rezygnacyjny jest znacznie bardziej profesjonalny i sprawi, że twoje odejście będzie polubowne.

Zakłócenia

Twoje odejście może zakłócić dynamikę zespołu, zwłaszcza jeśli zajmujesz rolę lidera. Taki wpływ może również sprawić, że firmy będą wahać się, czy pozwolić ci odejść, co utrudni ci odejście.

Należy złagodzić ten problem poprzez skuteczny transfer wiedzy. Postępuj zgodnie z ustrukturyzowanym planem zarządzania zmianą i udokumentuj całą swoją wiedzę instytucjonalną, aby proaktywnie pomóc w przejściu. Proaktywnie oferuj wsparcie, aby złagodzić wszelkie obawy związane z zakłóceniami. Jednocześnie motywuj i uspokajaj swój zespół, aby kontynuował pracę nawet pod Twoją nieobecność.

Pożegnanie nie musi być trudne dzięki ClickUp

Odejście z pracy z szacunkiem i profesjonalizmem to sztuka, której nietrudno się nauczyć i którą nietrudno wykonać, jeśli ma się do dyspozycji narzędzia takie jak ClickUp. Odejście z pracy na dobrych warunkach wymaga pozostania niezawodnym do ostatniego dnia i wypełnienia wszystkich swoich obowiązków.

Stwórz listę zadań w ClickUp i oddeleguj je swoim następcom, aby skutecznie zarządzać zadaniami od pierwszego dnia. Podobnie, ClickUp Docs jest hubem wiedzy i zasobów.

Użyj go do tworzenia wiki i organizowania dokumentów w celu przejęcia odpowiedzialności na nowej pozycji. Wykorzystaj ClickUp do współpracy i komunikacji z szefem, współpracownikami i przełożonymi, aby pozostać w stałym kontakcie podczas transformacji. Wreszcie, przyjmij logiczny i ustrukturyzowany plan zarządzania zmianą, aby ułatwić pracownikom offboarding.

Podsumowując, ClickUp może pomóc w zarządzaniu wieloma aspektami procesu odejścia. Zarejestruj się na ClickUp za darmo i sprawdź jego niesamowite funkcje!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Do zrobienia, aby rzucić pracę i nie spalić mostów?

Rezygnacja z pracy bez palenia mostów obejmuje następujące kluczowe kroki:

Złożenie formalnej rezygnacji z wystarczającym wyprzedzeniem (co najmniej dwa tygodnie) Współpracę w okresie przejściowym poprzez dokumentowanie wiedzy, udostępnianie spostrzeżeń i nie tylko Pozostań zaangażowany i kontynuuj dostarczanie wartości do ostatniego dnia Uczestniczenie w rozmowach końcowych i udostępnianie szczerych i obiektywnych informacji zwrotnych Podziękuj swoim szefom, współpracownikom i mentorom i pozostań z nimi w kontakcie nawet po odejściu

2. Do zrobienia rezygnacji bez palenia mostów?

Profesjonalna rezygnacja jest skierowana do kierownika lub przełożonego i zazwyczaj informuje o zamiarze rezygnacji wraz z ostatnim dniem pracy. Możesz również wyrazić swoją wdzięczność za możliwości i doświadczenia zdobyte w obecnej organizacji oraz wyjaśnić, w jaki sposób planujesz zapewnić płynny proces przekazania stanowiska.

**3. Czy powinienem zrezygnować z pracy przed znalezieniem nowej?

Zasadniczo zaleca się rezygnację z pracy po uzyskaniu innej oferty pracy. Rezygnacja bez zabezpieczenia może być ryzykowna finansowo i wpływać na zdolność do negocjowania warunków. Jednakże, jeśli twoja obecna praca dramatycznie wpływa na twoje fizyczne lub psychiczne samopoczucie i zdrowie, lub planujesz zrobić 180 na swojej ścieżce kariery, możesz zrezygnować z pracy przed jej zrobieniem.