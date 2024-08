10 najlepszych influencerów CRM w 2024 roku

Influencer marketing jest niezwykle skuteczny, a marki uzyskują imponujący zwrot z inwestycji na poziomie 5,78 USD za każdy wydany 1 USD . Czy reprezentujesz markę, która próbowała współpracować z wieloma influencerami i napotkała trudności?

Zaufaj mi, rozumiem to. Każdy influencer ma swój własny sposób działania, a próba dopasowania ich wszystkich do tego samego Boxa po prostu nie ma sensu. Musisz spersonalizować swoje podejście, ale kto ma na to czas, gdy żonglujesz milionem innych zadań?

Wejdź na CRM dla influencerów.

Narzędzia te zmieniają zasady gry w zarządzaniu relacjami z influencerami. Przechowują wszystkie ważne informacje w jednym miejscu, usprawniają komunikację i sprawiają, że współpraca przebiega jak w zegarku.

W ciągu ostatniego roku wraz z moimi kolegami z ClickUp oceniliśmy różne opcje i stworzyliśmy listę 10 najlepszych programów CRM dla influencerów na ten rok.

Omówię aspekty, których należy szukać w tych narzędziach, zanim przejdę przez niektóre z najlepszych narzędzi do zarządzania relacjami z influencerami na rynku. Zaczynajmy!

Czego należy szukać w narzędziach CRM dla influencerów?

Przy tak wielu narzędziach na rynku może być trudno zrozumieć, od czego zacząć ich ocenę. Oto kilka kluczowych aspektów, których szukałbym w platformie CRM dla influencerów:

Wyszukiwanie influencerów : Poszukaj narzędzia, które pomoże ci znaleźć influencerów w mediach społecznościowych, którzy są zgodni z wartościami twojej marki i grupą docelową, oszczędzając czas i wysiłek

: Poszukaj narzędzia, które pomoże ci znaleźć influencerów w mediach społecznościowych, którzy są zgodni z wartościami twojej marki i grupą docelową, oszczędzając czas i wysiłek Śledzenie trendów : Wyprzedzaj trendy, identyfikując i wykorzystując najnowsze trendy, w tym niesławne aktualizacje algorytmu LinkedIn, najlepiej działające audycje Instagram Reels, Hacki TikTok i nie tylko, aby kampanie były świeże i odpowiednie

: Wyprzedzaj trendy, identyfikując i wykorzystując najnowsze trendy, w tym niesławne aktualizacje algorytmu LinkedIn, najlepiej działające audycje Instagram Reels, Hacki TikTok i nie tylko, aby kampanie były świeże i odpowiednie Szablony dla influencerów : Poszukaj narzędzi CRM dla influencerów, które zawierają wstępnie zaprojektowane szablony zasięgu i współpracy, które pomagają usprawnić komunikację i zachować spójność

Śledzenie zaangażowania : Wybierz narzędzie, które pomoże ci monitorować, w jaki sposób influencerzy angażują swoich odbiorców i jak radzą sobie z zawartością, aby upewnić się, że realizują cele twojej kampanii

: Wybierz narzędzie, które pomoże ci monitorować, w jaki sposób influencerzy angażują swoich odbiorców i jak radzą sobie z zawartością, aby upewnić się, że realizują cele twojej kampanii Zarządzanie kampaniami : Upewnij się, że narzędzia pozwalają zarządzać wieloma kampaniami z jednej platformy, dzięki czemu wszystkie współprace z influencerami są zorganizowane i na bieżąco śledzone

: Upewnij się, że narzędzia pozwalają zarządzać wieloma kampaniami z jednej platformy, dzięki czemu wszystkie współprace z influencerami są zorganizowane i na bieżąco śledzone Analiza wyników : Priorytetem jest platforma do zarządzania influencerami, która pozwala uzyskać wgląd w powodzenie kampanii dzięki szczegółowym analizom, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych

: Priorytetem jest platforma do zarządzania influencerami, która pozwala uzyskać wgląd w powodzenie kampanii dzięki szczegółowym analizom, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych Konfigurowalne pulpity : Wybierz narzędzia ze spersonalizowanymi pulpitami, aby wyróżnić wskaźniki i informacje najważniejsze dla twoich kampanii

: Wybierz narzędzia ze spersonalizowanymi pulpitami, aby wyróżnić wskaźniki i informacje najważniejsze dla twoich kampanii Możliwości integracji: Preferuj integrację z innymi platformami, z których korzystasz, zwiększając funkcjonalność i wydajność swoich działańzarządzanie mediami społecznościowymi lubNarzędzia CRM Te Komponenty CRM są niezbędne do optymalizacji strategii influencer marketingu i maksymalnego wykorzystania współpracy. Wdrożenie tych skutecznych Wskazówki dotyczące CRM mogą jeszcze bardziej zwiększyć możliwości zarządzania relacjami z influencerami i płynnego śledzenia wyników kampanii.

10 najlepszych narzędzi Influencer CRM do wykorzystania w 2024 roku

Narzędzie CRM dla influencerów umożliwia identyfikację najlepszych influencerów do współpracy, monitorowanie zaangażowania między influencerami i ich obserwatorami oraz analizowanie wydajności kampanii.

Oto nasza lista najlepszych narzędzi CRM dla influencerów!

1. ClickUp - dobre narzędzie do zarządzania powiązaniami z influencerami

Zarządzaj wszystkimi relacjami z influencerami na jednej platformie, korzystając z oprogramowania do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

Zacznijmy od ClickUp -platforma typu "wszystko w jednym", która zaspokaja wszystkie potrzeby związane z CRM. Oprogramowanie do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp pozwala nadzorować każdy aspekt wysiłków marketingowych influencerów. Zapewnia ciekawą funkcję, scentralizowany hub, w którym można śledzić interakcje z influencerami, monitorować postępy kampanii i zapewnić terminową komunikację.

Oto jak ułatwia zarządzanie wysiłkami influencer marketingu:

Efektywne zarządzanie influencerami: Stwórz dedykowany obszar roboczy dla influencer marketingu. Zarządzaj profilami influencerów, śledź postępy kampanii, scentralizuj komunikację i płynnie współpracuj z influencerami i członkami zespołu bez konieczności przełączania platform

Stwórz dedykowany obszar roboczy dla influencer marketingu. Zarządzaj profilami influencerów, śledź postępy kampanii, scentralizuj komunikację i płynnie współpracuj z influencerami i członkami zespołu bez konieczności przełączania platform Śledzenie działań marketingowych: UżywajPulpity ClickUp aby monitorować działania swojego zespołu marketingowego w ramach aktywnych kampanii. Możesz to zrobić poprzez przypisanie osi czasu dla każdego influencera i skonfigurowanie powiadomień, aby być na bieżąco z postępem działań

UżywajPulpity ClickUp aby monitorować działania swojego zespołu marketingowego w ramach aktywnych kampanii. Możesz to zrobić poprzez przypisanie osi czasu dla każdego influencera i skonfigurowanie powiadomień, aby być na bieżąco z postępem działań Wybór influencerów na podstawie danych: Zidentyfikuj i celuj w najbardziej efektywnych influencerów dla swoich kampanii. WykorzystajPola niestandardowe ClickUp do przechowywania danych influencerów, danych demograficznych, wskaźników zaangażowania i historii wydajności w celu podejmowania decyzji opartych na danych w celu maksymalizacji wydajności kampanii

Zidentyfikuj i celuj w najbardziej efektywnych influencerów dla swoich kampanii. WykorzystajPola niestandardowe ClickUp do przechowywania danych influencerów, danych demograficznych, wskaźników zaangażowania i historii wydajności w celu podejmowania decyzji opartych na danych w celu maksymalizacji wydajności kampanii Współpraca i zatwierdzanie treści: Ułatwienie płynnej współpracy z influencerami w zakresie danych powstania treści. Udostępnianie briefów kampanii, kalendarzy zawartości i tablic nastrojów. UżycieDokumenty ClickUp do współedytowania w czasie rzeczywistym i usprawnienia procesu zatwierdzania

Ułatwienie płynnej współpracy z influencerami w zakresie danych powstania treści. Udostępnianie briefów kampanii, kalendarzy zawartości i tablic nastrojów. UżycieDokumenty ClickUp do współedytowania w czasie rzeczywistym i usprawnienia procesu zatwierdzania Śledzenie wydajności kampanii i ROI: Monitorowanie wskaźników zaangażowania influencerów, śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i mierzenie zwrotu z inwestycji w kampanię (ROI). Generowanie wnikliwych raportów w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i optymalizacji przyszłych kampanii

Monitorowanie wskaźników zaangażowania influencerów, śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i mierzenie zwrotu z inwestycji w kampanię (ROI). Generowanie wnikliwych raportów w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy i optymalizacji przyszłych kampanii Automatyzacja: Usprawnienie powtarzalnych zadań marketingowych, takich jak otrzymywanie powiadomień o płatnościach dla influencerów i wysyłanie e-maili kroplowych za pomocąAutomatyzacja ClickUp Można również użyć różnych Szablony CRM które dostarczają ustrukturyzowany układ do zarządzania szczegółami influencerów, kamieniami milowymi kampanii i wskaźnikami wydajności w jednym miejscu.

Stwórz następną umowę bez kłopotów dzięki szablonowi Influencer Contract Doc Template od ClickUp

Jednym z takich szablonów jest Szablon umowy z influencerem ClickUp który zapewnia, że wszystkie umowy z influencerami mają standardowy, jasny i prosty formularz.

Mówiąc prościej, pomaga w ustawieniu umowę serwisową w celu zdefiniowania takich elementów, jak zakres usługi, warunki płatności, wytyczne dla influencerów, przekaz marki i prawa własności intelektualnej

Szablon pomaga stworzyć profesjonalną umowę i śledzić postępy każdej umowy z influencerem. **Możesz użyć pól niestandardowych, aby oznaczyć każdą umowę szczegółami, takimi jak budżet lub faza marketingowa

Możesz także użyć ponad 15+ widoków ClickUp , w tym widoki List, Gantt, Obciążeń pracą i Kalendarza, do śledzenia i organizowania informacji o influencerach podczas identyfikowania odpowiednich influencerów.

Ulepsz swoje strategie CRM dzięki szablonowi Simple CRM od ClickUp

Podczas gdy możesz użyć poprzedniego szablonu do stworzenia umowy z influencerem, szablon Szablon ClickUp Simple CRM pomoże Ci zarządzać kontaktami. Ten szablon pozwala na niestandardowe statusy kontaktów i dodawanie dodatkowych pól, aby uzyskać więcej informacji na pierwszy rzut oka.

Oto niektóre z korzyści płynących z używania prostego szablonu CRM:

Centralizacja zarządzania danymi influencerów w celu zapewnienia spójności i dokładności

w celu zapewnienia spójności i dokładności Automatyzacja wprowadzania danych w celu efektywnego usprawnienia cyklu pracy sprzedażowej

w celu efektywnego usprawnienia cyklu pracy sprzedażowej Uzyskanie holistycznej perspektywy interakcji z influencerami, ułatwiającej podejmowanie świadomych decyzji

interakcji z influencerami, ułatwiającej podejmowanie świadomych decyzji Zidentyfikować lepsze spostrzeżenia klientów, aby poprawić relacje z influencerami

Ponadto, w Widok listy i Widok tabeli w ClickUp , rozwijane pola wyświetlają poziomy priorytetów, sceny, szacowane wartości, numery telefonów i inne szczegóły dotyczące partnerów influencerów na jednym ekranie. Pozwala to szybko uchwycić i ustalić priorytety najbardziej obiecujących partnerstw, oszczędzając czas, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na nawigację po zadaniach lub otwieranie nowych zakładek w celu uzyskania tych samych informacji.

Po uruchomieniu kampanii influencer marketingowej platforma zapewnia wsparcie setkami narzędzi do zarządzania projektami marketingowymi. Instancja, Cele ClickUp umożliwia ustawienie celów sprzedażowych, kamieni milowych lub innych wskaźników do oceny skuteczności influencerów.

ClickUp Brain pozwala szybciej tworzyć wysokiej jakości materiały marketingowe dla influencerów - od skryptów wideo po podpisy w mediach społecznościowych i strony docelowe

A czy wspomniałem już o używaniu ClickUp Brain do tworzenia materiałów promocyjnych? Ten wbudowany asystent AI firmy ClickUp jest wyposażony w podpowiedzi dla poszczególnych ról do generowania pomysłów na kampanie influencerów, tworzenia briefów zawartości i opracowywania marketingowych studiów przypadku, co czyni go jednym z najlepszych asystentów AI platform do tworzenia zawartości tam.

ClickUp najlepsze funkcje

Wsparcie w zarządzaniu kampaniami dzięki narzędziu CRM ClickUp

Korzystanie z szablonów do zarządzania procesami marketingowymi i influencerami w ułamku czasu potrzebnego w innym przypadku

Przechowuj wszystkie zasoby marketingowe centralnie i organizuj je za pomocą ClickUp Docs

Integracja z ponad 1000 aplikacji w celu usprawnienia influencer marketingu

Korzystaj z mierzalnych systemów ustawiania i monitorowania celów, aby mieć pewność, że osiągasz cele marketingowe

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby nauczyć się korzystać ze wszystkich funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 opinii)

4,7/5 (ponad 9 500 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. CreatorIQ - Dobry dla dużych baz danych influencerów

przez CreatorIQ Dzięki wsparciu zarówno Facebooka, jak i Instagrama, CreatorIQ ułatwia odkrywanie influencerów, zarządzanie kampaniami i kompleksowe raportowanie.

Do zrobienia tego poprzez centralizację kluczowych danych influencerów, zapewniając bezproblemowy dostęp przez cały cykl życia kampanii. **Z poziomu ujednoliconego interfejsu można uzyskać dostęp do szczegółowych analiz społecznościowych dla każdego influencera, w tym danych demograficznych odbiorców i bieżącego zaangażowania w kampanię

API pomaga monitorować zasięg odbiorców i wskaźniki zaangażowania, zapewniając, że zawartość osiągnie swój pełny potencjał.

CreatorIQ jest najlepszy dla marek z dużą bazą danych influencerów. Jednym z powodów, dla których tak twierdzimy, jest solidna funkcja wyszukiwania obejmująca ponad 15 milionów twórców zawartości. Wzbogacona analityka influencerów wykorzystuje rozpoznawanie obrazów Google AI, aby ujawnić odsetki i podobieństwa marki, zwiększając wybór influencerów i skuteczność kampanii

Najlepsze funkcje CreatorIQ

Odkryj influencerów dla swojej kampanii i odfiltruj tych z fałszywymi obserwatorami za pomocą zaawansowanych informacji o nieruchomościach

Automatyzacja sposobu wynagradzania influencerów dzięki usprawnionym płatnościom i zachętom

Śledzenie skuteczności zawartości influencerów dzięki kompleksowemu raportowaniu i analizom

Limity CreatorIQ

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że pulpit narzędzia jest trudny w nawigacji i często nie daje dokładnych wyników

Użytkownicy zauważyli, że przejście z jednego ekranu do drugiego zajmuje dużo czasu

Ceny CreatorIQ

Niestandardowy cennik

CreatorIQ oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (540+ recenzji)

4.6/5 (540+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Klear - dobre do zarządzania zasięgiem

przez Klear Klear (dawniej Twtrland) to wszechstronny rynek influencerów do odkrywania influencerów, monitorowania kampanii i zarządzania płatnościami. Ten CRM do influencer marketingu jest najlepszy do zarządzania zasięgiem, ponieważ pełni funkcję portalu odkrywczego z inteligentnymi filtrami wyszukiwania, które pomagają znaleźć influencerów z unikalnymi atrybutami fizycznymi i opartymi na umiejętnościach

Korzystanie z Klear jest proste. Wybierasz platformę mediów społecznościowych, na której chcesz się skupić i ustawiasz filtry. Oto trzy przykłady filtrów:

Filtr tematyczny : Odkryj influencerów na podstawie ich typów zawartości, takich jak DIY, podróże lub moda

: Odkryj influencerów na podstawie ich typów zawartości, takich jak DIY, podróże lub moda Filtr lokalizacji : Użyj go do kampanii związanych z lokalizacją; zawęża influencerów w określonym obszarze geograficznym

: Użyj go do kampanii związanych z lokalizacją; zawęża influencerów w określonym obszarze geograficznym Filtr demograficzny: Znajdź influencerów na podstawie danych demograficznych, takich jak wiek i płeć, aby lepiej celować w odbiorców

Możesz również użyć tego narzędzia do przeprowadzenia audytu konkurencji i przeanalizowania strategii influencer marketingu swoich rywali.

Najlepsze funkcje Klear

Użyj funkcji Brand Search, aby zidentyfikować twórców zgodnych z wartościami Twojej marki

Dostęp do wskaźników postępu kampanii bezpośrednio na platformie

Uzyskaj wgląd w strategie marketingowe konkurencji w celu planowania strategicznego

Limity Klear

Klear może nie być optymalny do lokalizacji mikroinfluencerów z bardzo specyficznymi niszowymi odbiorcami

Ustawienie integracji płatności może być skomplikowane

Ceny Klear

Niestandardowy cennik

Klear oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (20+ recenzji)

4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Grin - dobry do raportowania influencer marketingu

przez Grin Grin jest jedną z najbardziej przyjaznych dla użytkownika platform influencer marketingu. Została zaprojektowana specjalnie z myślą o influencer marketingu w e-commerce i generowaniu dla niego raportów

Grin pomaga marketerom w odkrywaniu i połączeniu z potencjalnymi influencerami.

Jeśli nie masz pewności, z którymi influencerami powinieneś współpracować, system punktacji influencerów Grin klasyfikuje twórców zawartości w oparciu o ich znaczenie dla Twojego rynku docelowego. Jego zaawansowana analiza wykracza poza podstawowe dane demograficzne, oferując głębszy wgląd w odbiorców docelowych i pomagając w formowaniu skutecznych partnerstw i osiąganiu imponujących wyników.

Najlepsze funkcje Grin

Zarządzanie wszystkimi rozmowami, zasięgiem i rozsyłaniem produktów na jednej zintegrowanej platformie CRM

Zaawansowana analityka zapewniająca głębszy wgląd w dane demograficzne i zachowania odbiorców

Ułatwianie strategicznego partnerstwa z twórcami zawartości zgodnej z wartościami marki

Ograniczenia Grin

Baza danych influencerów Grin może być limitowana w zależności od branży lub niszy

Często wymaga od użytkowników podpisania rocznych umów

Ceny Grin

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Grin

G2: 4.6/5 (360+ recenzji)

4.6/5 (360+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (140+ opinii)

5. Traackr - Dobry do niestandardowego zarządzania influencerami

przez Traackr Traackr oferuje pięć charakterystycznych wydajności:

Grow : Pomaga płynnie włączać influencerów

: Pomaga płynnie włączać influencerów Activate : Ułatwia współpracę w zakresie zawartości i zarządzanie powiązaniami

: Ułatwia współpracę w zakresie zawartości i zarządzanie powiązaniami Mierz : Śledzenie ROI, benchmarków i wyników konkurencji

: Śledzenie ROI, benchmarków i wyników konkurencji Optymalizuj : Usprawnia optymalizację budżetu i procesów

: Usprawnia optymalizację budżetu i procesów Skala: Skaluje programy influencerów dzięki globalnej konsolidacji danych

Wypróbowaliśmy Measure, aby zmierzyć powodzenie jednej z naszych kampanii influencer marketingowych. Przeanalizowaliśmy zaangażowanie influencerów i zwrot z inwestycji, a nawet mogliśmy śledzić wyniki ClickUp w porównaniu z konkurencyjnymi markami.

Jedną z funkcji, która okazała się szczególnie przydatna, jest automatyczne śledzenie wzmianek o marce w niestandardowym kanale w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy uzyskujesz ekspozycję, której oczekujesz. Mogłem również wykorzystać spostrzeżenia i popularne hashtagi w naszej społeczności, aby udoskonalić nasze strategie marketingowe.

Najlepsze funkcje Traackr

Dostęp do szczegółowych analiz ROI i benchmarków

Możliwość optymalizacji budżetu w celu kontrolowania wydatków

Limity Traackr

Od czasu do czasu występują usterki i opóźnienia

Cykle pracy kampanii są niezgrabne

Cennik Traackr

Wzrost : Od $20,000/rok (Minimum 3 użytkowników)

: Od $20,000/rok (Minimum 3 użytkowników) Standard : Od $32,500/rok (Minimum 5 użytkowników)

: Od $32,500/rok (Minimum 5 użytkowników) Plus: Od 55 000 USD/rok (minimum 10 użytkowników)

Traackr oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (290+ recenzji)

4.3/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 opinii)

6. Upfluence - dobry do automatyzacji kampanii influencer marketingowych

przez Upfluence Upfluence pomaga identyfikować twórców na podstawie oglądalności, zawartości i wskaźników wydajności na głównych platformach, takich jak Instagram, YouTube i Facebook. Oprócz połączenia z odpowiednimi twórcami, służy jako centralny hub do zarządzania przesłanymi materiałami i przetwarzania płatności. Pomaga to w automatyzacji kampanii

Baza danych Upfluence obejmuje miliony influencerów, mikroinfluencerów i celebrytów. **Pozwala na zawężenie wyszukiwania za pomocą ponad 20 filtrów, w tym słów kluczowych, wielkości odbiorców i platform społecznościowych

Możesz dodatkowo wskazać influencerów, którzy już wzmiankowali Twoją markę, zwiększając potencjał współpracy.

**Upfluence jest również dostawcą szablonów umów z influencerami i e-maili kontaktowych

Najlepsze funkcje Upfluence

Dostęp do bogatych w dane profili influencerów na wielu platformach mediów społecznościowych

Uproszczenie kontaktów dzięki automatyzacji e-maili w celu usprawnienia zadań administracyjnych i zaoszczędzenia czasu

Korzystanie z wtyczki Chrome w celu rozszerzenia funkcji, takich jak dogłębna analiza danych influencerów i wskaźników wydajności

Limity Upfluence

Brak polityki anulowania subskrypcji

Może nie być tak intuicyjny, jak niektóre inne narzędzia marketingu influencerów

Ceny Upfluence

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Upfluence

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 30 opinii)

7. AspireIQ - Dobry do skalowania kampanii influencerów

przez Aspire Dawniej znany jako Revfluence, AspireIQ (zwany także Aspire) pomaga zidentyfikować najbardziej wpływowych influencerów w swojej niszy, ułatwiając szybkie dotarcie i wprowadzenie.

Platforma ta ułatwia komunikację z influencerami dzięki funkcjom oszczędzającym czas, takim jak gotowe szablony warunków i automatyzacja rozsyłania produktów . Funkcje te pomagają skalować istniejące kampanie influencerów.

**Rozszerzony rynek twórców Aspire oszczędza czas na odkrywaniu współpracy i umożliwia twórcom składanie propozycji potencjalnego partnerstwa

Funkcja CRM dla influencerów skutecznie organizuje i przechowuje informacje kontaktowe influencerów, ułatwiając zarządzanie powiązaniami.

AspireIQ najlepsze funkcje

Automatyzacja procesów, takich jak sporządzanie i wysyłanie umów lub zarządzanie realizacją produktów

Niestandardowe cykle pracy zapewniające wydajność i dopasowanie zadań

Integracja e-maili w celu utrzymania scentralizowanych kanałów komunikacji z influencerami

Limity AspireIQ

AspireIQ pełni funkcję nieintuicyjnego systemu CRM. Przykładem tego może być fakt, że adres e-mail można dodać tylko raz, co komplikuje proces organizowania kontaktów rozliczeniowych

Ceny AspireIQ

Essentials : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Pro : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Enterprise: Niestandardowy cennik

Aspire oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1100 recenzji)

4.6/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (180+ recenzji)

8. Modash - dobry dla marek B2C

przez Modash Modash to jedna z kompleksowych platform do zarządzania influencerami, zaprojektowana w celu ujednolicenia i optymalizacji wysiłków związanych z influencer marketingiem.

Intuicyjny interfejs platformy pozwala całemu zespołowi bez wysiłku śledzić interakcje z influencerami. Można zobaczyć, z którymi influencerami nawiązano kontakt, kto odrzucił oferty, a kto obecnie negocjuje umowy, usprawniając przepływ pracy i zapewniając przejrzystość kampanii

Rozbudowana baza danych Modash obejmuje każdego twórcę na Instagramie, TikTok i YouTube, co oznacza, że ma ponad 250 milionów profili, oferując szeroki szyk ekspertów do współpracy. Możesz wyszukiwać i filtrować twórców na podstawie różnych kryteriów profilu, takich jak zakres obserwujących, języki, wskaźniki zaangażowania, hashtagi i słowa kluczowe w ich biografii

Najlepsze funkcje Modash

Odkryj influencerów, którzy pasują do Twoich idealnych odbiorców

Monitorowanie kampanii w celu uzyskania unikalnych informacji i śledzenia wydajności

Uprość zarządzanie relacjami z influencerami, zapewniając, że każda interakcja jest udokumentowana i zorganizowana

Limity Modash

Istnieją pewne limity w śledzeniu zawartości z Instagrama

Ceny Modash

Essentials : 120 USD/miesiąc za użytkownika

: 120 USD/miesiąc za użytkownika Performance : $299/miesiąc za 5 użytkowników

: $299/miesiąc za 5 użytkowników Zaawansowany : $899/miesiąc za 10 użytkowników

: $899/miesiąc za 10 użytkowników Enterprise: Ceny niestandardowe

Modash oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Storyclash - dobre do zarządzania danymi

przez Storyclash Funkcja wykrywania i wyszukiwania influencerów w Storyclash umożliwia markom identyfikację influencerów na Instagramie, TikTok i innych platformach mediów społecznościowych. Można zastosować filtry, takie jak lokalizacja, wielkość widowni, płeć i wskaźniki zaangażowania, aby wskazać idealnych influencerów do swoich kampanii.

Storyclash's influencer CRM konsoliduje wszystkie istotne informacje o influencerach w scentralizowanej lokalizacji. Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" można sprawnie zarządzać szczegółami dotyczącymi influencerów i łatwo je aktualizować. Konfigurowalne etykiety, etykiety i notatki dodatkowo usprawniają organizację i zarządzanie cyklem pracy, zapewniając sprawne podejście do zarządzania powiązaniami z influencerami

Najlepsze funkcje Storyclash

Monitorowanie współpracy z influencerami i wydajności kampanii w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie analityki opartej na AI do śledzenia wskaźników zaangażowania i danych demograficznych odbiorców

Przeprowadzanie kompleksowej analizy konkurencji w celu uzyskania strategicznych spostrzeżeń

Limity Storyclash

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są wyższe

Integracja z innymi narzędziami marketingowymi jest ograniczona

Ceny Storyclash

Light : Zaczyna się od 999 USD/miesiąc

: Zaczyna się od 999 USD/miesiąc Professional : Od 1999 USD/miesiąc

: Od 1999 USD/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Storyclash oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

4.4/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 25 recenzji)

10. Promocja - dobra do odkrywania influencerów

przez Promocja Jeśli chcesz mieć łatwy dostęp do zawartości generowanej przez użytkowników w celu zmiany przeznaczenia, śledzenia wydajności i utrzymania widoczności marki, możesz rozważyć Promoty.

Ta platforma influencer marketingu oferuje bazę danych ponad 100 milionów twórców i pozwala użytkownikom filtrować wyszukiwania według odbiorców, odsetków i różnych innych kryteriów

CRM dla influencerów w ramach platformy Promoty usprawnia wyszukiwanie influencerów w serwisach TikTok, YouTube i Instagram. Dane influencerów można dodawać bezpośrednio do systemu, aby usprawnić zarządzanie kampaniami i ich śledzenie.

**Promoty zawiera również funkcję czatu w aplikacji do komunikacji w czasie rzeczywistym z influencerami, zwiększając efektywność współpracy

Najlepsze funkcje Promoty

Dostęp do kompleksowych analiz i raportowania wydajności kampanii

Usprawnienie procesów zatwierdzania zawartości dzięki wbudowanym cyklom pracy

Efektywne zarządzanie płatnościami i współpracą z influencerami w ramach platformy

Limity Promoty

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ustawienie szczegółów kampanii wymaga czasu

Promoty ceny

Podstawowy: $95/miesiąc na użytkownika

$95/miesiąc na użytkownika Profesjonalista: $198/miesiąc za użytkownika

$198/miesiąc za użytkownika Ekspert: $297/miesiąc za użytkownika

$297/miesiąc za użytkownika Enterprise: $907.50/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje #### Promoty

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało recenzji

Zmaksymalizuj zasięg dzięki najlepszym narzędziom CRM dla influencerów!

Nadszedł czas podejmowania decyzji.

Influencer marketing odgrywa dużą rolę, komendując znaczną część rocznych budżetów na content marketing. Ponieważ wiele firm już wykorzystuje influencer marketing, ważne jest, aby zwiększyć wysiłki dzięki skutecznym narzędziom do zarządzania influencerami.

Oto moje zdanie: Nawet jeśli trzeba się wiele nauczyć, aby z niego korzystać, ClickUp wyróżnia się jako kompleksowe narzędzie CRM i do zarządzania projektami. W unikalny sposób łączy w sobie możliwości zarządzania influencerami z kompleksowymi funkcjami CRM. Umożliwia firmom usprawnienie współpracy z influencerami, śledzenie wyników kampanii i płynne zarządzanie relacjami z niestandardowymi klientami na jednej platformie.

Dzięki funkcjom takim jak zarządzanie zadaniami, śledzenie celów i rozbudowane opcje integracji, ClickUp umożliwia Teams ulepszenie strategii influencer marketingu przy jednoczesnym zachowaniu wydajnych praktyk CRM. W połączeniu z platformą do odkrywania influencerów, ClickUp jest cennym narzędziem do skutecznego maksymalizowania budżetów na content marketing. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś, aby zmaksymalizować ROI z wysiłków marketingowych influencerów!