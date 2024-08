Właśnie utworzyłeś nowy formularz Google, aby zebrać opinie klientów na temat swojej najnowszej kampanii marketingowej, ale zastanawia Cię cisza.

Nie ma żadnych odpowiedzi, nawet jednej. Drapiesz się po głowie, próbując dowiedzieć się, co poszło nie tak, tylko po to, by odkryć winowajcę: twój formularz nie jest publiczny.

Z powodu tego niedopatrzenia gromadzenie danych jest utrudnione, pozostawiając cię bez cennych spostrzeżeń, których potrzebujesz.

Jeśli jesteś zdeterminowany, aby nigdy więcej nie popełnić tego błędu, jesteś we właściwym miejscu. W tym przewodniku opiszemy dokładnie, jak krok po kroku upublicznić formularze Google.

Jak upublicznić formularz Google

Upublicznienie formularza Google pozwala każdemu, kto ma połączony link, na jego widok i zakończenie, dzięki czemu formularz jest dostępny dla szerszej publiczności i usuwa bariery uczestnictwa.

Wykonaj te proste kroki, aby dowiedzieć się, jak upublicznić formularz Google i rozpocząć zbieranie potrzebnych odpowiedzi.

Krok 1: Otwórz formularz Google

Aby upublicznić formularz Google, otwórz istniejący formularz lub utwórz nowy z wymaganymi pytaniami.

Po otwarciu formularza przejdź do zakładki Ustawienia.

Wejdź do Google Forms w swojej przeglądarce i przejdź do ustawień

Krok 2: Upewnij się, że opcja "Limit to 1" jest wyłączona

Upewnij się, że opcja "Limit do 1 odpowiedzi" jest wyłączona w zakładce "Odpowiedzi". Jeśli ta opcja jest włączona, potencjalni respondenci muszą zalogować się za pomocą swojego adresu Gmail, aby wypełnić formularz, co zapobiega publicznemu dostępowi do formularza.

Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom w Formularzu Google

Warto również zapoznać się z innym ustawieniem: opcją "Zbieraj adres e-mail". Po jej włączeniu respondenci muszą zalogować się na swoje konto Google lub konto w obszarze roboczym Google i podać swój adres e-mail, aby formularz został zakończony.

Wyłącz tę opcję, jeśli wolisz, aby formularz był jak najbardziej dostępny i nie musisz zbierać adresów e-mail. Ułatwia to każdemu wypełnienie formularza bez konieczności logowania się, zachęcając do większej liczby odpowiedzi i utrzymując proces w prostocie.

Na przykład, wyłączenie tego ustawienia będzie właściwym wyborem, jeśli prowadzisz badanie opinii publicznej lub używasz formularza jako narzędzie do zbierania opinii niestandardowych klientów .

Z drugiej strony, jeśli musisz zweryfikować tożsamość respondentów i wyeliminować szanse na wielokrotne przesłane opinie, pozostaw tę funkcję włączoną.

Krok 3: Udostępnianie formularza Google

Po dostosowaniu ustawień, następnym krokiem jest udostępnianie formularza Google. Kliknij opcję Wyślij w prawym górnym rogu.

Upublicznij swój formularz Google, klikając przycisk "Wyślij"

Otworzy się wyskakujące okienko wyświetlające wszystkie opcje udostępniania, w tym e-mail, połączony link i osadzanie.

Aby upublicznić swój formularz Google, wybierz drugą opcję, która umożliwia udostępnianie formularza jako bezpośredniego linku. Ta metoda zapewnia łatwy dostęp dla każdego, kto ma połączony link, maksymalizując zasięg i uczestnictwo w formularzu.

Dotknij ikony łącza i skopiuj niestandardowy link do swojego formularza bezpośrednio z Google Forms

W razie potrzeby skróć adres URL, zaznaczając pole "Skróć adres URL" i kopiując link.

Gdy formularz zacznie otrzymywać odpowiedzi, możesz je monitorować za pomocą zakładki Odpowiedzi, gdzie zobaczysz podsumowanie zebranych odpowiedzi. Aby uzyskać bardziej szczegółowy widok, możesz kliknąć zieloną ikonę arkusza kalkulacyjnego, aby wyeksportować dane do Arkuszy Google w celu dalszej analizy.

Gratulacje! Masz teraz publiczny formularz Google.

💡 Pro Tip: Here's a prosta sztuczka z formularzem Google aby losowo zmieniać kolejność pytań. Ta funkcja jest dostępna w ustawieniach. Obok Presentation kliknij strzałkę w dół. W sekcji Form Presentation (Prezentacja formularza) włącz opcję Shuffle question order (Losowa kolejność pytań). Funkcja ta pomaga uniknąć stronniczości, prezentując pytania w innej kolejności za każdym razem, gdy formularz zostanie zakończony.

Zmień kolejność pytań w formularzu Google

Jak dodać współpracowników

Teraz, gdy już wiesz, jak upublicznić formularz Google, możesz dodać współpracownika do pracy nad nim.

Aby dodać współpracowników do swojego formularza, kliknij trzy kropki obok przycisku Wyślij, wybierz "Dodaj współpracowników" i ustaw uprawnienia w oparciu o opcje udostępniania linków, takie jak Restricted, People in your organization lub Anyone with the link.

Kliknij Dodaj współpracowników, aby zapewnić dostęp do edycji większej liczbie osób w zespole

Ta opcja może być szczególnie przydatna w przypadkach użycia obejmujących wiele osób. Na przykład, gdy chcesz utworzyć formularze dla żądań funkcji od użytkowników i wielu członków zespołu obsługuje formularz.

Bonus: Dowiedz się, jak Usprawnij pracę dzięki formularzom dla zespołów programistycznych

Jak upublicznić formularz Google, ale go nie edytować

Gdy udostępniasz swój formularz Google, inni mogą go wypełnić, ale nie mogą go edytować. Mogą edytować formularz tylko wtedy, gdy dodasz ich jako współpracowników lub redaktorów.

Jeśli ich nie dodasz, nie będziesz musiał się martwić, że edytują formularz, nawet jeśli jest on publiczny.

Należy jednak ustawić sekcję General access na Restricted. To ustawienie zarezerwuje uprawnienia do edycji tylko dla dodanych współpracowników, zamiast potencjalnie umożliwiać publiczną edycję formularza.

Limity korzystania z formularza Google

Formularze Google są potężnym narzędziem do zbierania informacji i opinii, ale mają też swoje limity. Zrozumienie tych ograniczeń może pomóc ci zdecydować, czy jest to odpowiednie narzędzie dla twoich potrzeb, czy też nie alternatywy dla Google Forms byłyby lepszym rozwiązaniem. Przeanalizujmy niektóre z kluczowych limitów korzystania z Formularzy Google.

Podstawowe opcje niestandardowe : Google Forms zapewnia podstawowe opcje dostosowywania, takie jak kolor tła, rodzaj czcionki itp., ale nie pozwala na dostosowanie formularza w stopniu wystarczającym do reprezentowania marki lub uczynienia go atrakcyjnym wizualnie

: Google Forms zapewnia podstawowe opcje dostosowywania, takie jak kolor tła, rodzaj czcionki itp., ale nie pozwala na dostosowanie formularza w stopniu wystarczającym do reprezentowania marki lub uczynienia go atrakcyjnym wizualnie Limit wsparcia dla zaawansowanej logiki : Podczas zbierania szczegółowych ankiet, Formularze Google nie mają wsparcia dla zaawansowanej logiki, takiej jak złożone branching i odpowiedzi warunkowe. Może to ograniczać elastyczność potrzebną do bardziej złożonych projektów ankiet i dostosowanych doświadczeń użytkowników

: Podczas zbierania szczegółowych ankiet, Formularze Google nie mają wsparcia dla zaawansowanej logiki, takiej jak złożone branching i odpowiedzi warunkowe. Może to ograniczać elastyczność potrzebną do bardziej złożonych projektów ankiet i dostosowanych doświadczeń użytkowników Ogólna analityka: Funkcje raportowania i analizy w Google Forms są ograniczone. Jeśli potrzebujesz dogłębnej analizy lub zaawansowanej wizualizacji danych, będziesz musiał przenieść swoje dane do innego narzędzia

Funkcje raportowania i analizy w Google Forms są ograniczone. Jeśli potrzebujesz dogłębnej analizy lub zaawansowanej wizualizacji danych, będziesz musiał przenieść swoje dane do innego narzędzia Ograniczenia dotyczące przesyłania plików : Formularze Google umożliwiają użytkownikom przesyłanie plików tylko po zalogowaniu się respondenta. Dodatkowo, maksymalny rozmiar przesyłanego pliku dozwolony przez Google Forms wynosi 10 GB. Ten limit może być przeszkodą, jeśli używasz go do zbierania plików od dużej grupy odbiorców

: Formularze Google umożliwiają użytkownikom przesyłanie plików tylko po zalogowaniu się respondenta. Dodatkowo, maksymalny rozmiar przesyłanego pliku dozwolony przez Google Forms wynosi 10 GB. Ten limit może być przeszkodą, jeśli używasz go do zbierania plików od dużej grupy odbiorców Problemy z kompatybilnością: Formularze Google bezproblemowo współpracują z obszarami roboczymi, takimi jak Dokumenty Google i Arkusze Google, ale mają ograniczone możliwości integracji z zewnętrznymi narzędziami i aplikacjami

Twórz formularze za pomocą ClickUp

Jeśli chcesz uniknąć wyzwań i ograniczonych możliwości dostosowywania lub kompatybilności Formularzy Google, ClickUp może Ci pomóc. Oferuje on wszechstronne i praktyczne oprogramowanie do tworzenia formularzy które umożliwia użytkownikom płynne tworzenie i zarządzanie formularzami. Umożliwia ono powstanie niestandardowych formularzy do różnych celów, takich jak zbieranie opinii, generowanie leadów i usprawnianie gromadzenia danych.

Dzięki rozszerzonym funkcjom i możliwościom ClickUp w zakresie tworzenia, zarządzania i analizy formularzy, jest to silna alternatywa dla Google Forms.

Z Widok formularza ClickUp'a , możesz przyspieszyć obsługę odpowiedzi na formularze, zapewnić dokładną dbałość o każdy szczegół, taki jak przypisywanie zadań, śledzenie statusów i zarządzanie terminami, a także zaoszczędzić czas na sortowaniu odpowiedzi.

Rejestruj odpowiedzi i przekształcaj je w możliwe do śledzenia zadania za pomocą widoku formularza ClickUp

Użyj widoku formularza, aby:

Automatycznie konwertuj odpowiedzi z formularzy na zadania, które można śledzić , aby bezpośrednio włączyć je do swojego cyklu pracy

, aby bezpośrednio włączyć je do swojego cyklu pracy przechwytywać istotne dane dzięki funkcjom logiki warunkowej , które pozwalają dynamicznie aktualizować formularze na podstawie odpowiedzi

, które pozwalają dynamicznie aktualizować formularze na podstawie odpowiedzi Niestandardowe formularze do wszystkiego, od opinii o produktach i kreatywnych zapytań po rekrutację IT i ankiety, z wieloma kategoriami pytań

Jak tworzyć formularze za pomocą ClickUp

Czy Twoja głowa jest pełna pomysłów na uproszczenie operacji przy użyciu widoku formularza? Przyjrzyjmy się, jak można tworzyć formularze i zarządzać nimi formularze w ClickUp.

Krok 1: Otwórz dowolną listę, folder lub przestrzeń w ClickUp, w której chcesz utworzyć formularz

Krok 2: Na pasku bocznym po lewej stronie kliknij opcję plusa (+), wybierz Utwórz nowy i wybierz Formularz

Łatwe tworzenie widoku formularza w dowolnej przestrzeni, folderze lub liście w obszarze roboczym ClickUp

Krok 3: Po otwarciu nowego formularza wprowadź jego nazwę i opis w odpowiednich polach

Krok 4: Użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby dodać dowolną funkcję lub pole z lewego panelu do swojego formularza

Bez wysiłku dostosuj logikę formularza poprzez ustawienie priorytetowych warunków dla pól w celu usprawnienia gromadzenia danych w widoku formularza ClickUp

Gdy formularz jest gotowy, możesz udostępnić go wybranym osobom lub po prostu skopiować połączony link, aby udostępnić go publicznie. Formularz z kodem HTML można dodać do strony internetowej za pomocą opcji Embed Code.

Udostępnianie formularzy z dynamicznymi funkcjami za pomocą widoku ClickUp's Form View

Niestandardowe funkcje za pomocą widoku formularza ClickUp

Czy chcesz, aby Twoje formularze były zarówno funkcjonalne, jak i atrakcyjne wizualnie? ClickUp ma dla Ciebie rozwiązanie. Dzięki tym formularzom możesz niestandardowe:

Kolory : Wybierz kolor formularza i przycisków, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki, indywidualne odsetki lub ogólny motyw

: Wybierz kolor formularza i przycisków, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki, indywidualne odsetki lub ogólny motyw Motyw : Wybierz motyw, który pasuje do wizerunku Twojej firmy i sprawia, że Twoja marka błyszczy

: Wybierz motyw, który pasuje do wizerunku Twojej firmy i sprawia, że Twoja marka błyszczy Obraz okładki : Dodaj obraz na górze formularza, który respondent zobaczy zaraz po otwarciu formularza

: Dodaj obraz na górze formularza, który respondent zobaczy zaraz po otwarciu formularza Wiadomość zwrotna: Utwórz niestandardową wiadomość, która zostanie wysłana do respondentów na podstawie ich odpowiedzi

Dostosuj swój formularz, dodając kolory, motywy i pola tekstowe w widoku formularza ClickUp

Tworzenie formularzy od podstaw może być jednak czasochłonne. ClickUp ma jednak i na to rozwiązanie. Skorzystaj z szablonów formularzy ClickUp, aby uprościć ten proces. Przyjrzyjmy się niektórym z nich:

Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp

Szablon formularza ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci tworzyć, zarządzać i śledzić formularze w jednym miejscu.

Szablon Szablon formularza rejestracyjnego ClickUp to w pełni konfigurowalny ogólny formularz rejestracyjny, który upraszcza rejestrację na wydarzenia takie jak szkolenia, seminaria, warsztaty lub zajęcia. Pozwala on na efektywne i bezpieczne gromadzenie niezbędnych informacji o uczestnikach.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Uporządkować szczegóły w celu łatwego przeglądania i podejmowania działań przez członków teamu

Skrócić czas wprowadzania danych dzięki predefiniowanej strukturze i łatwemu do wypełnienia formularzowi

Automatycznie kategoryzować odpowiedzi na formularzu w oparciu o czynniki takie jak wiek i zawód

Szablon formularza opinii ClickUp

Szablon formularza opinii ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zbieraniu opinii klientów i organizowaniu danych klientów w jednym miejscu.

Jeśli tworzysz formularz do zbierania opinii, szablon Szablon formularza opinii ClickUp jest pomocnym narzędziem. Wykorzystaj ten szablon formularza opinii, aby wyświetlić wszystkie zebrane opinie w jednym miejscu i przypisać je do odpowiedniego zespołu ds. produktów lub usług w celu ich uwzględnienia.

Używając szablony formularzy opinii , możesz usprawnić gromadzenie danych, organizując odpowiedzi w celu szybkiej analizy i kategoryzując opinie na podstawie typów usług i danych demograficznych klientów.

Szablon formularza zapytania o ClickUp

Szablon formularza wniosku ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu wniosków pracowników i wniosków od kontaktów zewnętrznych.

Szablon Szablon formularza zamówienia ClickUp usprawnia zarządzanie wnioskami o nowe konto w jednym miejscu poprzez szybkie i strukturalne zapisywanie informacji.

Za pomocą tego szablonu można:

Systematycznie organizować wszystkie nowe zgłoszenia w jednym miejscu

Automatycznie przydzielać zadania członkom zespołu, aby zminimalizować czas realizacji i upewnić się, że żadne zgłoszenie nie zostanie pominięte

Efektywnie obsługiwać zgłoszenia przezstandaryzację formularza zgłoszenia projektu

Ostatecznie, ClickUp's Form View niweluje ograniczenia Google Forms i jest dostawcą możliwości usprawnienia cyklu pracy i ułatwienia korzystania z formularzy.

Rozwijaj dynamiczne i łatwe do udostępniania formularze za pomocą ClickUp

Formularze są niezbędnymi narzędziami dla firm i osób prywatnych do zbierania odpowiedzi i otrzymywania informacji zwrotnych. Upublicznienie formularza Google to skuteczny sposób na dotarcie do szerszego grona odbiorców i efektywne zbieranie cennych opinii lub danych. Dodatkowo, korzystanie z szablonów Formularzy Google oszczędza czas i skutecznie dostosowuje formularze do różnych celów.

Jeśli jednak szukasz bardziej zaawansowanych funkcji formularzy, takich jak niestandardowe motywy i złożone odpowiedzi warunkowe, nie szukaj dalej niż ClickUp. Widok formularza ClickUp zapewnia możliwość natychmiastowego działania na podstawie zebranych danych poprzez tworzenie zadań i przypisywanie obowiązków do zespołu. Rozpocznij pracę z ClickUp już dziś! 🚀