10 alternatyw Screen Studio do płynnego nagrywania ekranu w 2024 roku

Screen Studio to profesjonalne narzędzie do nagrywania ekranu, umożliwiające szybkie i wydajne tworzenie wysokiej jakości zawartości wideo. Przez jakiś czas było to moje ulubione narzędzie.

Kiedy zacząłem używać Screen Studio do tworzenia krótkich demonstracji lub udostępniania wideo z opiniami mojemu zespołowi - narzędzie to zmieniło zasady gry. Zacząłem czuć się pewnie przed kamerą i pomógł mi tworzyć dopracowane, profesjonalne wideo przy minimalnym wysiłku.

Teraz pojawiło się kilka alternatyw Screen Studio, które lepiej nadają się do zrobienia wideo. Nadszedł więc czas na aktualizację. Zanim jednak dokonałem zmiany i dodałem narzędzie do mojego cyklu pracy, mój zespół i ja spędziliśmy wiele godzin na starannych badaniach

Cieszę się, że mogę dziś podzielić się z wami wynikami naszych badań. Przygotowałem listę alternatyw Screen Studio, które zapewniają wyższą jakość nagrywania, bardziej przyjazny interfejs użytkownika i nowsze funkcje edycji.

Pamiętaj jednak, że choć badania są nasze, wybór należy do Ciebie. Czytaj dalej i wybierz mądrze.

Czego należy szukać w alternatywach dla Screen Studio?

Zanim zaczniemy, oto czynniki, które należy wziąć pod uwagę, szukając alternatyw dla Screen Studio:

Łatwość obsługi: Rozważ alternatywy, które mają przyjazny dla użytkownika interfejs do nagrywania i edycji bez stromej krzywej uczenia się. Poszukaj narzędzi, które zapewniają proste sterowanie i nawigację

10 najlepszych alternatyw dla Screen Studio w 2024 roku

Oto dziesięć najlepszych alternatyw Screen Studio do wyboru:

1. ClickUp (najlepsze do nagrywania ekranu i współpracy)

ClickUp to narzędzie do zarządzania wydajnością i projektami, zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy i poprawy współpracy w zespole. Używałem już ClickUp do zarządzania projektami i zadaniami.

Jednakże, moje poszukiwania alternatywy dla Screen Studio doprowadziły mnie do zrobienia czegoś bliżej domu - i nie zawiodłem się. ClickUp Clip pozwala mi łatwo tworzyć i udostępniać nagrania ekranu bez konieczności przełączania się między platformami.

Nagrywam, udostępniam swój ekran i natychmiast wysyłam jasne instrukcje do mojego zespołu - a wszystko to szybciej niż pisanie długich odpowiedzi. To sprawia, że jest to świetny alternatywą dla Loom i można go również używać do tworzenia wideo promocyjnych.

wysyłaj wysokiej jakości nagrania ekranu i natychmiast udostępniaj je swojemu zespołowi dzięki ClickUp Clips

Oto, co najbardziej podoba mi się w Clips: mogę przekształcić każdą informację z klipu w jasne, możliwe do wykonania zadanie w widoku zadań Zadania ClickUp . Następnie mogę przypisać właściciela i umieścić zadanie w najbardziej odpowiedniej przestrzeni projektu. Potrzebujesz klipu dla kontekstu? Osadź go bezpośrednio w opisie zadania, aby łatwo się do niego odwołać.

A to jeszcze nie wszystko. Zaawansowany i przyjazny dla użytkownika asystent AI, ClickUp Brain sprawia, że praca staje się jeszcze przyjemniejsza.

Używam ClickUp Brain do automatycznej transkrypcji clipów, co pomaga mi szybko wysyłać dokumenty podsumowujące wideo demo. Możesz skanować nagrania ze szczegółowymi znacznikami czasu, aby szybko przechodzić do sekcji. Wyodrębniaj klipy z nagrań, aby podkreślać i dystrybuować ważne informacje.

ClickUp Brain rozwiązuje również jedyną możliwą wadę wysyłania klipów do mojego zespołu - wyszukiwanie konkretnych informacji z wideo. Automatycznie transkrybowane klipy ułatwiają wyszukiwanie słów kluczowych. Na podstawie transkrypcji można zadawać Brain pytania dotyczące zawartości wideo, co pozwala wyodrębnić potrzebne informacje.

Pro Tip: Używam ClickUp Brain's AI Writer, gdy dopada mnie blok pisarski. Pomaga mi szybko tworzyć opisy, nakładać tekst i dodawać podpisy do wideo, które chcę przesłać do YouTube.

Współpraca jest ogromną częścią mojego cyklu pracy - a ClickUp sprawia, że jest ona wydajna na wiele sposobów. Szablony to jedna z moich ulubionych opcji ClickUp.

Szablon ClickUp do produkcji wideo

Na przykład, Szablon produkcji wideo ClickUp szybko i skutecznie porządkuje materiały wideo. Niestandardowe statusy i widoki list sprawiają, że wszystko jest uporządkowane, a wszystkie szczegóły projektu są łatwo dostępne. Współpraca jest dziecinnie prosta. Wystarczy zaprosić swój zespół i klientów, przydzielać zadania, udostępniać pliki i omawiać wszystko na platformie.

ClickUp to jedna z najlepszych alternatyw dla Screen Studio, dostarczająca funkcje, które rozszerzają możliwości produkcji wideo i nagrywanie ekranu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Szybkie nagrywanie i udostępnianie wideo z ekranu w zespole

Wykorzystaj ClickUp Brain i jego możliwości AI do wyszukiwania informacji w Clipach, ich łatwej transkrypcji lub natychmiastowego tworzenia kopii

Usprawnij swój cykl pracy, dostosowując interfejs za pomocą różnych szablonów.

Użyj szablonuRozszerzenie do Chrome ClickUp Clips do szybkich nagrań

Zarządzaj nawet najbardziej złożonym cyklem pracy przy produkcji wideo dzięki zadaniom ClickUp

limity ClickUp

Wypracowanie najlepszej konfiguracji szablonu wymaga kilku prób i błędów

Przyzwyczajenie się do regulowanych widoków zajmuje trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Loom (najlepszy do szybkich wiadomości wideo)

via Loom Loom to popularny rejestrator ekranu do udostępniania wiadomości wideo z wykorzystaniem AI. Umożliwia mi natychmiastowe udostępnianie nagranych materiałów wideo za pośrednictwem połączonych linków, co zapewnia szybką i łatwą komunikację. W wiadomościach wideo mogę dodawać emotikony, komentarze, zadania i wezwania do działania.

Dzięki transkrypcjom i napisom dostępnym w ponad 50 językach, jestem w stanie skuteczniej współpracować z moim zdalnym zespołem w różnych strefach czasowych. Jeśli popełnię błąd, Loom pozwala mi przewinąć nagranie i powtórzyć jego części, dzięki czemu mogę stworzyć najlepsze możliwe ujęcie. Jest to idealne rozwiązanie do tworzenia wiadomości wideo, samouczków i sesji opinii bez konieczności długiego przesyłania lub skomplikowanych procesów edycji.

Najlepsze funkcje Loom

Nagrywanie ekranu i natychmiastowe udostępnianie go za pomocą połączonego linku

Przewijanie podczas nagrywania w celu stworzenia najlepszego ujęcia

Analizuj, kto i jak długo oglądał Twoje wideo

Loom limits

Free Plan ma limit miejsca na nagrania wideo

Funkcje edycji wideo są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Loom

Starter: Free

Free Business: $15/miesiąc za twórcę

$15/miesiąc za twórcę Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Loom

G2: 4,7/5 (ponad 1900 recenzji)

4,7/5 (ponad 1900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 opinii)

3. Tella (najlepsza do spersonalizowanych danych powstania wideo)

via Tella Tella umożliwia dane powstania unikalnych i urzekających nagrań ekranowych . Ma on zakres szablonów i możliwości edycji, które pomagają mi tworzyć profesjonalnie wyglądające wideo, a wszystko to z dużym naciskiem na niestandardowe ustawienia. Mogę również stosować różne efekty i przejścia, dodawać niestandardowe tła i uwzględniać mój branding.

Tella pozwala mi tworzyć małe, wykonalne segmenty, a następnie płynnie je edytować na końcu. Funkcja notatek prelegenta pomaga mi utrzymać się na właściwym torze podczas nagrywania. Przyjazny dla użytkownika interfejs Tella sprawia, że jest to doskonała opcja do personalizacji wideo.

Najlepsze funkcje aplikacji Tella

Używanie szablonów i niestandardowych teł do personalizacji nagrań ekranu

Korzystanie z intuicyjnych narzędzi do edycji w celu przycinania, wycinania i dodawania efektów

Tworzenie segmentów wideo i ich późniejsza edycja

Tella limit

Oferuje mniej integracji w porównaniu do niektórych konkurentów

Oferuje tylko limitowaną wersję próbną

Nie oferuje jeszcze szczegółowych analiz

Ceny Tella

Pro: $19/miesiąc

$19/miesiąc Premium: $49/miesiąc

$49/miesiąc Teams: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Tella

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. CleanShot (najlepszy do wysokiej jakości zrzutów ekranu i nagrań)

via CleanShot CleanShot to elastyczna opcja dla profesjonalistów, którzy muszą szybko tworzyć i dystrybuować dokładne informacje wizualne. Oferuje fantastyczne funkcje nagrywania GIF-ów i płynne połączenie z chmurą.

Uwielbiam używać wbudowanego redaktora do dodawania niezbędnych adnotacji i podświetlania lub ukrywania określonych obszarów moich zrzutów ekranu. CleanShot jest silnym konkurentem, jeśli chcesz łatwo tworzyć oszałamiające wideo produktowe.

Narzędzie tła jest niezwykle przydatne do łączenia wielu zrzutów ekranu, dodawania tła i dostosowywania atrybutów, takich jak proporcje, wypełnienie i wyrównanie. Jako osoba ceniąca sobie szczegółowość zrzutów ekranu, CleanShot jest dla mnie świetnym narzędziem.

Najlepsze funkcje CleanShot

Przechwytywanie zrzutów ekranu i nagrań w wysokiej rozdzielczości

Dodawanie tła i dostosowywanie różnych atrybutów, takich jak współczynnik proporcji

Szybki dostęp do narzędzi z małej nakładki na ekranie

CleanShot limit

Dostępne tylko dla systemu macOS

Brak zaawansowanych narzędzi do edycji wideo

Ceny CleanShot

Jednorazowy zakup: $29.99

$29.99 CleanShot Cloud Pro: $10/miesiąc

CleanShot oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Descript (najlepszy do edycji wideo i audio)

via Descript Descript to solidne narzędzie, które wyróżnia się kreatywnymi metodami edycji, zwłaszcza dzięki narzędziom do transkrypcji i Overdub. Dzięki Descript mogę edytować moje pliki audio i wideo tak jak dokument tekstowy, ponieważ automatycznie transkrybuje on moje nagrania. Funkcja Overdub pozwala mi poprawić błędy w nagraniach bez konieczności ponownego nagrywania całych sesji.

Korzystając z edytora wideo Descript opartego na AI, mogę precyzyjnie edytować, dostosowywać format wideo do różnych ekranów i dodawać efekty, takie jak dźwięk, obrazy i napisy. To niezwykle skuteczne narzędzie do tworzenia zawartości.

Najlepsze funkcje Descript

Automatyczna transkrypcja nagranych materiałów wideo

Klonowanie głosu z wykorzystaniem AI w celu łatwej korekty audio

Jednoczesna edycja ścieżek wideo i audio

Opisane limity

Zaawansowane funkcje mogą wymagać czasu do opanowania

Wyższy koszt w porównaniu do podstawowych narzędzi do nagrywania ekranu

Ceny opisowe

Free

Hobbysta: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Twórca: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Business: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

6. Movavi (najlepszy do prostej edycji wideo)

via Movavi Movavi jest solidną opcją dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z nagrywaniem ekranu i edycją wideo, dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika. Edycja metodą "przeciągnij i upuść", szeroki wybór efektów specjalnych i opcje szybkiego eksportu sprawiają, że dane powstania wideo są niezwykle proste.

Możesz nawet rysować na wideo podczas nagrywania, aby uczynić je bardziej wciągającym. Podświetlanie kursora myszy i naciśnięć klawiszy w moich nagraniach poprawia komunikację na ekranie. Movavi to doskonały wybór dla początkujących, którzy nie potrzebują zaawansowanych funkcji.

Najlepsze funkcje Movavi

Prosty interfejs "przeciągnij i upuść" do edycji wideo

Podświetlanie kursora myszy i naciśnięć klawiszy

Jednoczesne przechwytywanie ekranu i kamery internetowej

Movavi limit

Wersja Free zawiera znaki wodne i limit funkcji

Niektórzy użytkownicy zgłaszają opóźnienia podczas edycji

Ceny Movavi

Rejestrator ekranu: $19.95/miesiąc

$19.95/miesiąc Rejestrator ekranu + Redaktor wideo: 133,95$ (subskrypcja na 1 rok)

133,95$ (subskrypcja na 1 rok) Video Suite: $164.95 (subskrypcja na 1 rok)

Oceny i recenzje Movavi

G2: 4.5/5 (ponad 50 recenzji)

4.5/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

7. ShareX (najlepszy dla zaawansowanych użytkowników)

via ShareX ShareX to narzędzie do nagrywania ekranu o otwartym kodzie źródłowym z zaawansowanymi możliwościami edycji, niestandardowymi cyklami pracy i różnymi opcjami nagrywania. Ponieważ jest to oprogramowanie typu open-source, można go używać do free bez znaków wodnych . Uwielbiam lekkość ShareX; nie obciąża zasobów mojego komputera podczas nagrywania lub edycji.

Mogę przechwytywać całe strony internetowe lub dokumenty, tworząc przewijane zrzuty ekranu, które płynnie łączą różne obrazy. Interfejs programu jest nieco bardziej skomplikowany, ale jego rozszerzone funkcje sprawiają, że jest on wart swojej ceny.

Najlepsze funkcje ShareX

Zaawansowana obsługa niestandardowego uploadera

Tworzenie przewijanych zrzutów ekranu w celu przechwytywania całych stron internetowych

Projektuj niestandardowe przepływy pracy dla zautomatyzowanych zadań

Limity ShareX

Niezbyt przyjazny dla początkujących użytkowników

Dostępne tylko dla systemu Windows

Ceny ShareX

Free

oceny i recenzje ShareX

G2: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

4.8/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 15 recenzji)

8. Flashback (najlepszy do nagrywania prezentacji)

via Flashback Flashback to oprogramowanie wideo do szkoleń z funkcjami przeznaczonymi dla nauczycieli i trenerów, idealne do nagrywania prezentacji i wideo szkoleniowych . Flashback jest potężnym narzędziem do tworzenia szczegółowej zawartości edukacyjnej, ponieważ jednocześnie przechwytuje nagrania z kamery internetowej, dźwięki z mikrofonu i aktywność na ekranie.

Mogę nagrywać wiele ekranów jednocześnie, a nieograniczony czas nagrywania pozwala mi na rejestrowanie rozszerzonych sesji szkoleniowych lub prezentacji bez przerw.

Korzystając z wielościeżkowej osi czasu edycji, mogę bez wysiłku tworzyć dopracowane i angażujące materiały wideo. Flashback oferuje również wszechstronne opcje eksportu, pozwalając mi zapisywać moje wideo w różnych formatach lub bezpośrednio udostępniać je na FlashBack Connect lub YouTube.

Najlepsze funkcje Flashback

Nagrywanie tak długo, jak potrzebujesz, bez ograniczeń

Jednoczesne przechwytywanie dźwięku z kamery internetowej i mikrofonu

Planowanie rozpoczęcia nagrywania w określonych godzinach

limity nagrywania

Mniej formatów eksportu w porównaniu do innych narzędzi

Dostępne tylko dla systemu Windows

Ceny retrospektywne

Flashback Express: $29 (1 PC)

$29 (1 PC) Flashback Pro: $49 (płatność jednorazowa)

$49 (płatność jednorazowa) FlashbackPro + Video Converter: $68 (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Flashback

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

9. Camtasia (najlepsza do interaktywnych danych powstania wideo)

via TechSmith Camtasia jest dobrze znana ze swoich potężnych funkcji edycji, które ułatwiają użytkownikom tworzenie wysokiej jakości materiałów wideo. Jako oprogramowanie do marketingu wideo jest popularny wśród profesjonalistów i nauczycieli. Rev, nowy cykl pracy, który przyspiesza dane powstania wideo, pozwala mi bez wysiłku wzbogacać moje filmy o dynamiczne napisy, tła i interaktywne elementy.

Niezależnie od tego, czy używam materiału z wbudowanej czy zewnętrznej kamery, mogę dodać więcej dynamiki do mojej zawartości. Dzięki Rev mogę szybko edytować rozmiar, układ, tło, efekty i filtry, przyspieszając proces produkcji wideo. Pozwala mi również nagrywać ruchy myszy i stosować różne efekty w celu zwiększenia widoczności na ekranie.

Najlepsze funkcje Camtasia

Zaawansowane funkcje edycji umożliwiające tworzenie wideo o profesjonalnej jakości

Dodawanie dynamicznych napisów i tła z różnymi efektami

Usuwanie tła i dodawanie niestandardowych scen

Camtasia limits

Nauka zaawansowanych funkcji może zająć trochę czasu

Wymaga znacznych zasobów systemowych do płynnego działania

Camtasia ceny

Camtasia Essentials: $179.88/rok

$179.88/rok Camtasia Create: 249 USD/rok

249 USD/rok Camtasia Pro: $599/rok

Camtasia oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1,200 recenzji)

4.6/5 (ponad 1,200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

10. Icecream (Najlepsza do prostych i szybkich nagrań)

via Icecream Do szybkiego nagrywania ekranu, Icecream jest preferowaną opcją. Jest idealny dla użytkowników szukających prostoty i wydajności, oferując podstawowe funkcje, takie jak narzędzia do adnotacji, harmonogram nagrywania i wsparcie dla różnych formatów plików.

Mogę łatwo rysować, pisać, dodawać strzałki i dodawać adnotacje do moich zrzutów ekranu. Możliwości edycji wideo w Icecream pozwalają mi przycinać, dostosowywać prędkość odtwarzania, wyciszać dźwięk i wiele więcej przed przesłaniem moich nagrań za pomocą jednego kliknięcia.

Najlepsze funkcje Icecream

Dodawanie adnotacji, tekstu i strzałek do nagrań

Zapisywanie nagrań w różnych formatach, takich jak MP4 i AVI

Dodawanie niestandardowych znaków wodnych do nagrań

Icecream limit

Brak zaawansowanych funkcji edycji dostępnych w innych narzędziach

Niektórzy użytkownicy zgłaszają sporadyczne błędy i awarie

Ceny Icecream

Free

Pro: $59.95 (płatność jednorazowa)

Oceny i recenzje Icecream

G2: 4.1/5 (25+ recenzji)

4.1/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 30 opinii)

Nagrywanie ekranu w zaawansowany sposób z ClickUp

Te dziesięć najlepszych alternatyw Screen Studio to doskonały sposób na nagrywanie i udostępnianie nagrań ekranu w całej organizacji z różnych zasobów.

Jeśli szukasz platformy do nagrywania ekranu, która wykracza poza podstawowe funkcje, ClickUp jest twoim idealnym sprzymierzeńcem. Oferuje ona szeroki zakres funkcji, które zwiększają wydajność i usprawniają cykl pracy.

Skontaktuj się z naszym Teamsem lub zarejestruj się za Free aby zobaczyć, jak można uzyskać znacznie więcej ze swojego konta w ClickUp.