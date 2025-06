ponad 50 przykładów hobby i zainteresowań do CV

CV to sposób, w jaki możemy pokazać potencjalnym pracodawcom, co mamy do zaoferowania.

Oczywiście głównym celem CV jest zaprezentowanie swoich umiejętności zawodowych, wiedzy i wykształcenia, ale aby odnieść sukces w pracy, potrzeba czegoś więcej.

Dodanie hobby i zainteresowań do CV może sprawić, że zostaniesz postrzegany jako osoba o wszechstronnej osobowości, która prawdopodobnie ma wiele wspólnego z współpracownikami, kolegami z zespołu i klientami.

Sekcja "hobby i zainteresowania" w CV jest dobrym miejscem, aby to pokazać. Wymieniając czynności i zainteresowania, które sprawiają Ci radość i pozwalają się zrelaksować, dajesz osobom odpowiedzialnym za rekrutację wgląd w to, kim jesteś poza pracą. Oni (i Twoi przyszli współpracownicy) mogą wykorzystać te informacje, aby nawiązać z Tobą kontakt na poziomie osobistym.

CV zawierające różnorodne zainteresowania wyróżnia Cię na tle konkurencji, a nawet może zwiększyć Twoje szanse na zdobycie pracy.

Jeśli nie wiesz, jakie hobby i zainteresowania wpisać do CV, ten przewodnik jest dla Ciebie! 🫵

Czy należy umieszczać hobby i zainteresowania w CV?

Krótka odpowiedź brzmi: tak! Hobby i zainteresowania pokazują potencjalnym pracodawcom, że poza pracą zajmujesz się czymś produktywnym.

Weźmy pod uwagę kandydatkę, która pasjonuje się wspinaczką skałkową. Umieszczenie tego na liście swoich umiejętności w CV świadczy o jej wytrwałości i zdolności do pracy pod presją. Pokazuje również jej talent do rozwiązywania problemów, który wykorzystuje podczas pokonywania ściany. Wszystkie te cechy są cenione u pracowników i wysoko oceniane przez pracodawców.

Oto, w jaki sposób sekcja poświęcona hobby i zainteresowaniom może zmienić Twoje CV z dobrego w doskonałe:

Wyróżnij swoje umiejętności: Twoje hobby jest wskaźnikiem umiejętności, które można wykorzystać w pracy. Lubisz gotować? Twoja dbałość o szczegóły przyda się podczas przeglądania dokumentów lub tworzenia złożonych planów projektów. Jesteś zapalonym fotografem? Twoje bystre oko i umiejętność uchwycenia chwili mogą sprawić, że będziesz dobrze pasować do roli grafika, marketingowca, kreatywnego pracownika lub projektanta produktu

Siła osobowości: Twoje hobby to wyjątkowe okno na to, kim jesteś jako osoba. Jesteś osobą towarzyską, która lubi sporty zespołowe, czy raczej perfekcjonistą, który uwielbia Lego i projekty indywidualne? Te szczegóły pokazują, jak pracujesz i jak możesz pasować do kultury firmy

Wzbogacenie doświadczenia: Absolwenci lub osoby zmieniające karierę mogą mieć CV, które nie zawiera zbyt wielu informacji o doświadczeniu zawodowym. W takiej sytuacji z pomocą mogą przyjść hobby i zainteresowania. Pokazują one Twoją wszechstronność, inicjatywę i potencjał jako przyszłego pracownika dla osoby odpowiedzialnej za rekrutację

Hobby i zainteresowania pomagają również zregenerować się po zmęczeniu pracą, umożliwiając zachowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

💡Wskazówka: Dla studentów praca dodatkowa i projekty realizowane na studiach będą doskonałym dodatkiem do CV, ponieważ podkreślają przedsiębiorczość.

Jaka jest różnica między zainteresowaniami a hobby?

Hobby i zainteresowania mogą wydawać się podobne, ale istnieją między nimi subtelne różnice.

Przyjrzyjmy się temu bliżej. 🛠️

Czym są hobby?

Są to czynności, które wykonujesz regularnie. Często wymagają one poświęcenia czasu i rozwoju umiejętności. Co najważniejsze, hobby sprawia Ci przyjemność. Pomyśl o takich zajęciach, jak wspinaczka skałkowa, ogrodnictwo lub gra na gitarze. Te zajęcia pokazują cenne umiejętności, które pracodawcy poszukują.

Na przykład ogrodnictwo świadczy o cierpliwości, dbałości o szczegóły i umiejętności przestrzegania złożonych cykli uprawy. Gra na gitarze podkreśla Twoje zaangażowanie w ćwiczenia, umiejętność przyswajania trudnych umiejętności (takich jak czytanie nut) oraz potencjał do pracy w zespole, jeśli grasz w zespole muzycznym.

Czym są odsetki?

Są to tematy lub zajęcia, które wzbudzają Twoją ciekawość, ale niekoniecznie zajmujesz się nimi aktywnie. Być może fascynuje Cię astrofizyka lub lubisz czytać blogi podróżnicze.

Chociaż Twoje zainteresowania niekoniecznie podkreślają konkretne umiejętności, nadal mają wartość! Dają wgląd w Twoją osobowość i to, co Cię interesuje intelektualnie.

Co więc powinno znaleźć się w Twoim CV?

Odpowiedź: jedno i drugie, ale w sposób strategiczny!

Skup się na hobby: Priorytetowo traktuj hobby, które bezpośrednio wiąże się z umiejętnościami lub cechami wymaganymi w opisie stanowiska. Jeśli ubiegasz się o rolę w ogrodnictwie, Twoje hobby ogrodnicze, które pokazuje Twoją wiedzę o roślinach i zaangażowanie w utrzymanie zdrowego ekosystemu, będzie idealnym wyborem

Wykorzystaj zainteresowania (ale z umiarem): Wybierz zainteresowania, które naprawdę odzwierciedlają Twoją osobowość i mogą stać się tematem rozmowy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wzmianka o zamiłowaniu do blogów podróżniczych może przemówić do firmy, która ceni globalne podejście

Ważne kwestie, o których należy pamiętać: Kluczowe znaczenie ma trafność: Zarówno hobby, jak i zainteresowania powinny być idealnie dopasowane do pozycji, o którą się ubiegasz

Jakość przed ilością: Lepiej wymienić kilka hobby, które mają znaczenie, niż długą listę ogólnych zainteresowań. Na przykład "oglądanie telewizji" nie jest hobby, o którym warto wspomnieć w CV

Pokaż, nie opowiadaj: Używaj mocnych czasowników określających czynność, aby opisać, w jaki sposób Twoje hobby przyczynia się do rozwoju Twoich umiejętności

Zrozumienie różnicy między hobby a zainteresowaniami może pomóc w stworzeniu CV, które wykracza poza zwykłą listę doświadczeń. Strategiczne dodanie tych informacji do CV pomaga stworzyć fascynującą opowieść o Twoich wyjątkowych umiejętnościach i tym, kim jesteś jako osoba.

Różne rodzaje hobby, które warto podkreślić w CV

Ustaliliśmy, że hobby może być świetnym dodatkiem do CV, ale przy tak wielu możliwościach, od czego zacząć?

Dobra wiadomość jest taka, że istnieje kategoria dla wszystkich rodzajów zainteresowań!

Poniżej znajdziesz opisy popularnych hobby i informacje o tym, jak mogą one wzbogacić Twoje CV. 👇

Związane ze sportem: Od sportów zespołowych, takich jak koszykówka, po sporty indywidualne, takie jak bieganie, hobby sportowe pokazują poświęcenie, wytrwałość i umiejętność pracy nad osiągnięciem celu. Sporty zespołowe dodatkowo podkreślają umiejętności współpracy i komunikacji Zainteresowania twórcze: Niezależnie od tego, czy jesteś świetnym malarzem, mistrzem piekarstwa, czy geniuszem kodowania tworzącym gry wideo, twórcze hobby świadczy o umiejętnościach rozwiązywania problemów, kreatywności i umiejętności nieszablonowego myślenia Wyzwania intelektualne: Czy wolny czas spędzasz na pochłanianiu literatury faktu lub rozwiązywaniu trudnych zagadek? Takie zajęcia podkreślają Twoją ciekawość intelektualną, analityczne myślenie i zamiłowanie do nauki — wszystkie cechy charakterystyczne dla osób wysoce skutecznych Biegłość techniczna: Budujesz komputer, opanowujesz nowy język programowania lub tworzysz aplikacje w wolnym czasie? Te hobby związane z technologią pokazują Twoją biegłość w posługiwaniu się technologią cyfrową i umiejętność szybkiego uczenia się nowych umiejętności Zainteresowania artystyczne: Gra na instrumencie muzycznym, komponowanie muzyki lub fotografia — artystyczne hobby pokazują Twoją zdolność do kreatywnego wyrażania siebie, poświęcenie dla praktyki i potencjał do wniesienia świeżego spojrzenia do tabeli Zainteresowania kulturalne i podróże: Te działania pokazują Twoją otwartość na nowe doświadczenia i zdolność adaptacji. Wolontariat za granicą lub w kraju świadczy o Twojej bezinteresowności, hojności i umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi z różnych środowisk

💡Wskazówka: Kluczem jest wybór hobby, które ma związek z pozycją, o którą się ubiegasz. Musisz podkreślić swoje umiejętności i cechy, ponieważ symbolizują one dobre nawyki w pracy.

Jak zdecydować, które hobby i zainteresowania uwzględnić?

Jeśli nie masz jeszcze zestawu hobby i zainteresowań, które możesz dodać do swojego CV, dobrym punktem wyjścia może być skorzystanie z narzędzi rozwoju osobistego, aby je rozwinąć.

Jeśli jednak masz zbyt długą listę hobby i zainteresowań i nie wiesz, które z nich umieścić w CV, oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dokonać trafnego wyboru. ✅

1. Zrozum opis stanowiska i kulturę firmy

Przeczytaj uważnie opis stanowiska. Zwróć szczególną uwagę na wymagane umiejętności i pożądane cechy. Następnie zapoznaj się ze stroną internetową firmy i jej profilami w mediach społecznościowych.

Sprawdź puls: Jakie jest środowisko pracy? Czy ceni się współpracę, czy raczej niezależny styl pracy? Czy pracownicy udostępniają swoje kreatywne osiągnięcia na blogach firmowych lub profilach LinkedIn?

Poszukaj wskazówek, które pomogą Ci dostosować swoje hobby i zainteresowania do kultury firmy.

Na przykład, jeśli ubiegasz się o rolę marketingowca w start-upie, podkreśl swój udział w lokalnym hackathonie (wyzwanie intelektualne i biegłość w zakresie technologii), aby wykazać swoją zdolność do rozwoju w dynamicznym środowisku i pracy pod presją.

2. Związek z branżą

Niektóre hobby w naturalny sposób pasują do konkretnych branż.

Aplikujesz na stanowisko grafika? Wzmianka o pasji do fotografii (zainteresowania artystyczne) świadczy o zmysle wizualnym, estetyce i potencjale do tworzenia atrakcyjnych grafik.

Na przykład: jesteś świeżo upieczonym absolwentem i ubiegasz się o stanowisko asystenta naukowego w instytucji naukowej. Wymienienie zamiłowania do astronomii (wyzwanie intelektualne) świadczy o Twojej ciekawości naukowej i idealnie wpisuje się w profil działalności instytutu.

3. Unikaj hobby niezwiązanych z pracą

Chociaż CV jest platformą do zaprezentowania swojej osobowości, zaleca się unikanie wymieniania hobby, które mogą budzić kontrowersje lub być zupełnie nieistotne dla danej pracy.

Trzymaj się działań, które przedstawiają Cię w pozytywnym świetle i podkreślają Twoją wszechstronność.

Dostosuj wybór do roli zawodowej:

Oto kilka konkretnych przykładów, jak hobby może pasować do różnych ról zawodowych:

Kierownik projektu: Kierowanie ogrodem społecznościowym (działalność twórcza i związana z ludźmi) świadczy o umiejętnościach organizacyjnych, zdolności do delegowania zadań i zaangażowaniu w realizację projektów od początku do końca

Inżynier oprogramowania: Udział w projektach oprogramowania open source (biegłość w zakresie technologii) pokazuje Twoją pasję do kodowania, umiejętność współpracy w środowisku wirtualnym oraz zaangażowanie w ciągłe doskonalenie

Przedstawiciel obsługi klienta: Wolontariat w schronisku dla zwierząt (zainteresowania kulturalne i podróże) świadczy o Twojej empatii, współczuciu i doskonałych umiejętnościach komunikacyjnych — wszystkich cechach niezbędnych do budowania relacji z klientami

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów do planowania życia osobistego

Jak wymienić hobby i zainteresowania w CV

Skoro ustaliliśmy już, że hobby i zainteresowania są ważne, jak je przedstawić i umieścić w CV, aby wywarły odpowiednie wrażenie? 📑

Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci strategicznie zaprezentować swoje pasje:

Stwórz specjalną sekcję "Zainteresowania"

Najlepszą praktyką jest utworzenie osobnej sekcji "Zainteresowania" na dole CV. Termin "zainteresowania" brzmi profesjonalnie i odzwierciedla Twoją osobowość poprzez czynności, które lubisz wykonywać.

Dlaczego to działa?

Specjalna sekcja "Zainteresowania" sprawia, że CV jest uporządkowane i atrakcyjne wizualnie. Pokazuje również osobie odpowiedzialnej za rekrutację, że zadbałeś o zaprezentowanie swojej kandydatury z każdej strony.

Dodaj je, jeśli stanowią wartość dodaną

Nie ma sztywnych zasad dotyczących umieszczania informacji o zainteresowaniach, ale generalnie jest to korzystne, gdy:

Masz ograniczone doświadczenie zawodowe: Osoby świeżo po studiach lub zmieniające karierę mogą mieć mniej doświadczenia zawodowego. Hobby i zainteresowania mogą wypełnić tę lukę, pokazując Twoje umiejętności, inicjatywę i potencjał

Twoje hobby ma bezpośredni związek z umiejętnościami lub cechami wymienionymi w opisie stanowiska: To idealna sytuacja! Niech Twoje pasje pokażą Twoje uniwersalne umiejętności

Dają wgląd w Twoją osobowość i dopasowanie kulturowe do firmy: Czy Twoje hobby wskazuje na ducha współpracy lub dbałość o szczegóły? Te szczegóły mogą pomóc Ci w dopasowaniu się do kultury firmy

💡Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli zmieniasz karierę, zaktualizuj mapę kariery, aby wymienić umiejętności z poprzedniej pracy, które mają zastosowanie w nowym polu. Uwzględnij zarówno umiejętności miękkie (takie jak komunikacja, przywództwo i rozwiązywanie problemów), jak i twarde (takie jak wiedza techniczna lub zarządzanie projektami). Podaj konkretne przykłady wykorzystania tych umiejętności w przeszłości.

Podaj szczegóły, nie ograniczaj się do listy

Nie wystarczy po prostu wymienić swoje hobby — idź o krok dalej! Użyj wypunktowanej listy z czasownikami określającymi działanie, aby opisać swoje zaangażowanie i sposób, w jaki te działania łączą się z cennymi umiejętnościami potrzebnymi w pracy.

Zamiast po prostu napisać "wspinaczka skałkowa", napisz "Lubię wspinać się na trudne skały lub trudne trasy wspinaczkowe"

W tym przykładzie opis hobby został dostosowany do roli marketingowca poprzez podkreślenie odpowiednich umiejętności: Ustalanie celów: Wspinaczka skałkowa często wymaga ustalenia konkretnych celów, takich jak dotarcie na szczyt trasy lub pokonanie trudnego odcinka

Wytrwałość: Ten sport wymaga wytrwałości i umiejętności podejmowania kolejnych prób nawet w obliczu trudności

Rozwiązywanie problemów: Wspinacze muszą analizować trasę, planować ruchy i dostosowywać strategię w trakcie wspinaczki — wszystkie te umiejętności są przydatne w pokonywaniu wyzwań marketingowych

Ustal priorytety i promuj się strategicznie

Wybierz maksymalnie pięć hobby lub zainteresowań, które najlepiej pasują do pozycji, o którą się ubiegasz. Najpierw wymień te najbardziej istotne, aby przyciągnąć uwagę osoby odpowiedzialnej za rekrutację.

Dlaczego to działa?

Osoby odpowiedzialne za rekrutację zazwyczaj poświęcają mniej niż minutę na przejrzenie CV. Podając w CV swoje najważniejsze hobby, zwiększasz szanse, że dostrzegą umiejętności, które chcesz podkreślić.

Ponad 50 przykładów hobby i zainteresowań, które warto umieścić w CV

Pamiętaj, aby wybrać hobby i zainteresowania związane z pracą i używać czasowników określających działanie, aby podkreślić umiejętności, które można wykorzystać w pracy. Oto lista, z której możesz wybierać: 🗂️

Sport i fitness

Sporty rakietowe (tenis, badminton, squash) Sporty zespołowe (koszykówka, piłka nożna, hokej) Bieganie Joga/pilates Podnoszenie ciężarów Pływanie Parkour/freerunning Balansowanie kamieni Sztuki walki Taniec

Zainteresowania twórcze

Pisanie Beatboxing Malowanie/rysowanie Fotografia Projektowanie graficzne Film Tworzenie biżuterii Stolarstwo Domowe warzenie piwa

Wyzwania intelektualne

Czytanie Nauka nowego języka Szachy/łamigłówki Uczestnictwo w wykładach/warsztatach Kodowanie/programowanie Krzyżówki Puzzle Gry logiczne Gry słowne Gry karciane

Biegłość w zakresie technologii

Montaż komputerów/urządzeń technicznych Wkład w oprogramowanie open source Tworzenie aplikacji mobilnych Tworzenie stron internetowych Analiza danych Zarządzanie mediami społecznościowymi

Zainteresowania artystyczne

Gra na instrumencie muzycznym Śpiew Taniec Aktorstwo Gry planszowe

Zainteresowania kulturalne i podróżnicze

Uczestnictwo w koncertach/spektaklach teatralnych Podróże Poznawanie różnych kultur Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych Próbowanie nowych potraw Nauka języków obcych Wolontariat w stowarzyszeniu historycznym Badania genealogiczne Wykrywanie metali Obserwowanie ptaków

Aktywność na świeżym powietrzu

Wędrówki/turystyka z plecakiem Kemping Wspinaczka Ogrodnictwo Kajakarstwo/kanoistyka Wolontariat w schronisku dla zwierząt Eksploracja miejska

Przedsiębiorczość

Freelancing Biznes e-commerce Inwestowanie

Przykłady prawdziwych CV

Przykład 1

Przykład 2

Przykład 3

Przykład 4

Sekcja dotycząca hobby i zainteresowań to Twoja szansa, aby pokazać przyszłym pracodawcom, kim jesteś poza pracą. Starannie wybrane hobby i zainteresowania mogą pomóc Ci się wyróżnić i sprawić, że będziesz bardziej pożądanym kandydatem.

Odsetki powinny być związane z pracą, używaj mocnych czasowników, aby pokazać swoje osiągnięcia, i dostosuj CV do każdej aplikacji o pracę.

