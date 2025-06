ClickUp kontra Obsidian: które narzędzie do sporządzania notatek jest najlepsze?

Zapisywanie wniosków i przemyśleń zawsze było skutecznym sposobem na zapamiętywanie informacji i efektywną komunikację. Niezależnie od tego, czy chodzi o intensywne, zakrojone na szeroką skalę spotkania biznesowe, czy osobisty projekt, sporządzanie notatek od samego początku było praktyką stosowaną przez niemal wszystkich.

Nie oznacza to jednak, że zapisywanie rzeczy koniecznie prowadzi do jasności lub wydajności, zwłaszcza gdy jest to uciążliwy proces lub notatki wyglądają na zbyt zagmatwane, aby można było się do nich odwołać i udostępnić.

Na rynku pojawiły się dziesiątki aplikacji do robienia notatek, do tego stopnia, że wartość rynku tego rodzaju oprogramowania w 2023 r. została oszacowana na 7,36 mld dolarów. Po przeanalizowaniu wielu opcji stwierdziliśmy, że dwie najczęściej używane aplikacje do robienia notatek to ClickUp i Obsidian. Jednak wybór między nimi staje się sporym wyzwaniem.

W tym artykule wyjaśnimy kluczowe funkcje i różnice między ClickUp a Obsidian i pomożemy Ci zdecydować, które narzędzie do robienia notatek jest dla Ciebie najlepsze.

Czym jest ClickUp?

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania pracą, które upraszcza sporządzanie notatek i integruje je z zadaniami, cyklami pracy i projektami. Jako narzędzie do sporządzania notatek, zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności, efektywności i współpracy zespołowej.

ClickUp oferuje funkcje takie jak synchronizacja w czasie rzeczywistym, narzędzia do zarządzania zadaniami i etykiety, które upraszczają proces sporządzania notatek i zwiększają ich skuteczność. Pomoże Ci to nie tylko skutecznie sporządzać notatki, ale także zarządzać nimi, ustalać ich priorytety i wprowadzać je w życie, eliminując wszystkie żmudne aspekty sporządzania notatek.

Jako platforma do zarządzania projektami, ClickUp oferuje szeroki zakres wysoce konfigurowalnych narzędzi do współpracy, które wykraczają poza zwykłe sporządzanie notatek i usprawniają każdy aspekt pracy i zarządzania projektami.

Przeanalizujmy to i zagłębmy się w funkcje robienia notatek oferowane przez ClickUp.

Funkcje ClickUp

Firmy, twórcy i profesjonaliści mają wiele wymagań dotyczących narzędzia do sporządzania notatek. ClickUp posiada arsenał funkcji, które zaspokoją wszystkie z nich. Oto trzy kluczowe funkcje związane ze sporządzaniem notatek:

Funkcja nr 1: Zarządzanie wiedzą

Jeśli chodzi o tworzenie notatek i dokumentów oraz zarządzanie wszystkimi kluczowymi informacjami w organizacji, ClickUp oferuje dwie potężne funkcje.

Natychmiast rób notatki, edytuj zawartość i przekształcaj swoje myśli w zadania dzięki ClickUp Notepad

ClickUp Notepad, dedykowany i bezpłatny notatnik online platformy, jest idealnym narzędziem do szybkiego tworzenia i organizowania notatek, list kontrolnych i zadań. Oferuje uproszczony, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs, dzięki czemu idealnie nadaje się do zapisywania i zarządzania myślami, gdziekolwiek jesteś.

Oto niektóre z kluczowych funkcji Notatnika ClickUp:

Łatwa edycja: Edytuj, korzystając z wielu funkcji, od formatów czcionek i nagłówków po dodawanie list i linków. Pomaga to tworzyć uporządkowane notatki, które są łatwe do przeczytania i zrozumienia

Listy kontrolne: Twórz listy kontrolne, aby śledzić zadania do wykonania. Notatnik umożliwia łatwe dodawanie nowych elementów, usuwanie elementów z list kontrolnych i oznaczanie ich jako zakończone po wykonaniu. Ta funkcja doskonale nadaje się do zarządzania zadaniami osobistymi lub projektami

Konwersja na zadania: Konwertuj notatki na zadania, które można śledzić. To świetny sposób, aby zamienić pomysły w konkretne kroki . Przypisywanie zadań sobie lub innym członkom zespołu, ustawianie terminów i śledzenie postępów jest uproszczone dzięki Notatnikowi ClickUp. Ta płynna integracja wypełnia lukę między pomysłem a realizacją

Kompatybilność urządzeń: Korzystaj z Notatnika ClickUp w aplikacji mobilnej oraz rozszerzeniu Chrome. Dzięki temu możesz zapisywać pomysły lub informacje w dowolnym miejscu i czasie, gdy tylko pojawi się inspiracja

Łatwo integruj notatki, dokumenty i zadania w jednym miejscu za pomocą ClickUp Docs, aby stworzyć przestrzeń do współpracy dla całej organizacji

Dodatkowo ClickUp Docs to natywne narzędzie do tworzenia dokumentów i współpracy, które pozwala tworzyć i udostępniać dokumenty, wiki i nie tylko. Oferuje edycję w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i udostępnianie dokumentów, dzięki czemu jest doskonałym narzędziem dla zespołów każdej wielkości.

Oto, co ClickUp Docs oferuje w zakresie sporządzania notatek:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Pracuj nad dokumentami ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, bez martwienia się o kontrolę wersji lub konflikty

Zarządzanie zadaniami: Twórz zadania bezpośrednio z dokumentów, przypisuj je członkom zespołu, ustalaj terminy i śledź postępy

Udostępnianie dokumentów: bezpiecznie udostępniaj dokumenty zespołowi, klientom lub innym osobom, którym chcesz dać dostęp

Wydajność: Pisz i edytuj wydajnie dzięki funkcjom takim jak polecenia /, które są podobne do skrótów klawiaturowych i pozwalają szybko wstawiać elementy, takie jak tabele, bloki kodu lub nagłówki, bez konieczności przechodzenia do menu

Wizualizacja: Osadzaj multimedia, takie jak obrazy, wideo i wykresy bezpośrednio w dokumentach, aby uprościć złożone koncepcje i zwiększyć atrakcyjność wizualną. ClickUp Docs umożliwia również tworzenie interaktywnych dokumentów, dzięki czemu użytkownicy mogą przeglądać dane i informacje w bardziej angażujący sposób

Posiadanie wszystkich dokumentów, notatek i pomysłów w jednym miejscu pozwala na łatwe stworzenie wiki lub repozytorium wiedzy dla Twojej organizacji. Dzięki przechowywaniu wszystkich zasobów i ważnych dokumentów na tej samej platformie możesz łatwo wyszukiwać, sortować i filtrować zasoby, co pomaga znaleźć potrzebne pliki i dane w ciągu zaledwie kilku sekund.

Dokumenty są tak dobre, że nie chcę już nigdy używać programu Word do tworzenia konspektów lub sporządzania notatek.

Dokumenty są tak dobre, że nie chcę już nigdy używać programu Word do tworzenia konspektów lub sporządzania notatek.

Funkcja nr 2: Wydajność dzięki sztucznej inteligencji

Zautomatyzuj swoją listę rzeczy do zrobienia, podsumuj informacje o projekcie w notatkach i wyodrębnij z nich jasne elementy do działania dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain wprowadza moc AI do codziennych cykli pracy.

Oto, w jaki sposób ClickUp Brain pomaga poprawić wydajność, koordynację pracy zespołu i ogólne zarządzanie zadaniami:

Gromadzenie informacji: Użyj ClickUp Brain jako menedżera wiedzy AI , aby odpowiadać na pytania dotyczące notatek, dokumentów lub transkrypcji spotkań i natychmiast znaleźć potrzebne informacje. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych ilości danych

Automatyzacja: Zautomatyzuj powtarzalne zadania związane z robieniem notatek, takie jak wyodrębnianie elementów do działania z dokumentów lub tworzenie list rzeczy do zrobienia na podstawie aktualizacji istniejących projektów. Zmniejsza to czas poświęcany na zadania operacyjne i pozwala skupić się na robieniu notatek do funkcji strategicznych

Raportowanie: Generuj raporty na podstawie informacji wyodrębnionych z notatek i dokumentów, a także śledź postępy w realizacji celów projektu

Podsumowanie: Skróć długie notatki ze spotkań, dokumenty lub wyniki badań do zwięzłych podsumowań dzięki AI Writer ClickUp Brain. Jest to niezbędne, gdy chcesz szybko zrozumieć kluczowe punkty bez czytania wszystkiego szczegółowo

Funkcja nr 3: Dostosowywanie i szablony

Chociaż istnieje wiele narzędzi, które pomagają robić notatki i je zapisywać, ClickUp wyróżnia się pod względem możliwości dostosowywania i szablonów. Stwórz idealne środowisko do robienia notatek dostosowane do konkretnego cyklu pracy dzięki takim funkcjom, jak:

Notatki bogate w multimedia: Dodaj kontekst i istotne informacje do swoich notatek, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania, aby dodawać obrazy, wideo lub pliki GIF bezpośrednio do notatki

Uniwersalne wyszukiwanie słów kluczowych : Znajduj notatki z łatwością dzięki funkcji : Znajduj notatki z łatwością dzięki funkcji ClickUp Universal Search , niezależnie od tego, gdzie są przechowywane w ekosystemie ClickUp

Szybkie formatowanie: Oszczędzaj czas dzięki Oszczędzaj czas dzięki poleceniom / ClickUp . Wykorzystaj te szybkie skróty, aby formatować notatki za pomocą nagłówków, punktorów, list kontrolnych i nie tylko, oszczędzając cenny czas

Spersonalizowany obszar roboczy : Wybierz własne style czcionek, schematy kolorów i inne elementy wizualne, aby stworzyć inspirujące środowisko do sporządzania notatek

Od notatek do działania: przekształć swoje notatki w szczegółowe dokumenty, aby łatwo dodawać kontekst i komentarze oraz etykietować odpowiednich interesariuszy. Ponadto możesz nawet przekształcić zawartość swoich notatek w zadania do wykonania, co pozwala przypisać odpowiednie elementy do członków zespołu

Kategoryzacja zgodnie z potrzebami: Zdefiniuj dodatkowe punkty danych dostosowane do swoich potrzeb za : Zdefiniuj dodatkowe punkty danych dostosowane do swoich potrzeb za pomocą niestandardowych pól ClickUp . Twórz pola niestandardowe dostosowane do swojego cyklu pracy. Na przykład możesz utworzyć pole niestandardowe "Priorytet" (Wysoki, Średni, Niski) lub "Faza projektu" (Planowanie, Rozwój, Testowanie). Pozwala to również na szybsze filtrowanie i wyszukiwanie szczegółów

Niezależnie od tego, czy chodzi o protokoły ze spotkań, plany zadań projektowych, czy burzę mózgów, funkcje ClickUp stanowią kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb związanych z robieniem notatek. ClickUp oferuje również kilka gotowych szablonów do robienia notatek, które pozwalają natychmiast rozpocząć pracę.

Pobierz ten szablon Natychmiast twórz notatki, deleguj zadania i nadaj strukturę swoim spotkaniom dzięki szablonowi notatek ze spotkań ClickUp

Szablon notatek ze spotkań ClickUp jest idealnym rozwiązaniem, które pomoże Ci kierować dyskusjami w zespole. Szablon umożliwia ustalenie wytycznych dotyczących spotkania i uwzględnienie oczekiwań interesariuszy. Pozwala również tworzyć zadania zgodnie z porządkiem obrad, natychmiast delegować je dowolnym członkom zespołu oraz płynnie organizować wszystkie wystąpienia spotkań w przejrzystych folderach i podstronach.

Ten szablon ClickUp pozwala ustalić cykle pracy, połączyć bieżące zadania i dostosować dokument do osobistych przedsięwzięć i projektów na dużą skalę.

Ceny ClickUp

ClickUp oferuje użytkownikom cztery plany cenowe:

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami, aby uzyskać informacje o cenach

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za członka obszaru roboczego

Czym jest Obsidian?

Obsidian to narzędzie do robienia notatek i zarządzania wiedzą, które działa na plikach Markdown. Oprócz funkcji szybkiego robienia notatek, opartej na plikach Markdown lub zwykłym tekście, pomaga również wizualizować połączenia między notatkami. Możesz zapisywać pomysły, pisać i odkrywać swoje myśli w spersonalizowanej bazie wiedzy.

Funkcje Obsidian

Obsidian to platforma, która koncentruje się głównie na sporządzaniu notatek i tworzeniu przestrzeni zwiększającej wydajność. Dzięki odpowiednim metodom sporządzania notatek narzędzie to jest w stanie uprościć ten proces i uporządkować przestrzeń myślową, zapewniając lepszy wgląd w informacje.

Oto kluczowe funkcje Obsidian:

Funkcja nr 1: Notatki

Obsidian wyróżnia się unikalnym podejściem do robienia notatek, priorytetowym traktowaniem kontroli użytkownika oraz bazą wiedzy, która jest w pełni Twoją własnością. Niektóre z jego podstawowych funkcji to:

Możliwość używania markdown do formatowania zwykłego tekstu, co pomaga tworzyć notatki z nagłówkami, punktami, fragmentami kodu, a nawet osadzać elementy multimedialne. To lekkie, ale wszechstronne podejście zapewnia, że Twoje notatki będą przyszłościowe i dostępne na różnych platformach

Chroń swoje notatki za pomocą plików niezastrzeżonych , dzięki czemu nigdy nie zostaniesz zablokowany i będziesz mógł zachować swoje dane do długotrwałego użytku

Spersonalizuj swoje notatki dzięki różnym motywom i opcjom dostosowywania . Wybierz motyw, który pasuje do Twojego stylu wizualnego i preferencji, tworząc obszar roboczy, który inspiruje do skupienia i kreatywności

Twórz połączenia między notatkami za pomocą Obsidian Links , które pozwalają łączyć pomysły, osoby, miejsca, książki i nie tylko, pomagając Ci stworzyć własną osobistą wiki

Uporządkuj swoje notatki za pomocą folderów i podfolderów, a lokalna pamięć zapewni dostęp do Twojej wiedzy nawet w trybie offline

Funkcja nr 2: Wizualizacja

za pośrednictwem Obsidian Canvas

Jednym z podstawowych aspektów Obsidian jest Obsidian Canvas, który pozwala zebrać wszystkie notatki, badania, diagramy i pomysły w jednym miejscu. Dzięki temu można tworzyć wizualne połączenia i opracować kompleksowy plan projektu lub temat. Każda notatka może być osadzona w widokach Canvas, co pozwala całemu zespołowi rozszerzać notatki w celu uzyskania dodatkowych informacji, jednocześnie uzyskując łatwy przegląd całego projektu.

Platforma posiada również widok graficzny, który pozwala wizualizować te powiązania, ujawniając strukturę bazy wiedzy i odkrywając ukryte połączenia. Dzięki temu Obsidian idealnie nadaje się do tworzenia osobistej wiki lub połączonego repozytorium notatek.

Funkcja nr 3: Personalizacja i szablony

Podobnie jak funkcje dostosowywania ClickUp, Obsidian umożliwia wstawianie wstępnie zdefiniowanych fragmentów tekstu do aktywnych notatek za pomocą szablonów Obsidian. Dzięki temu możesz wykorzystać Obsidian do swoich konkretnych wymagań i tworzyć gotowe do użycia, dostosowywalne szablony, które przyspieszą cały proces robienia notatek i gromadzenia danych.

Ponadto dzięki motywom Obsidian i wtyczkom społeczności możesz łatwo modyfikować wygląd swoich dokumentów i notatek, dostosowując je tak, aby wyglądały dokładnie tak, jak chcesz. Dzięki dużej społeczności możesz nawet znaleźć darmowe i płatne motywy, które można dostosować do własnych potrzeb, co pozwala stworzyć styl dokumentów unikalny dla Twojej organizacji.

Ceny Obsidian

Obsidian oferuje dwa plany cenowe i kilka funkcji dodatkowych:

Użytek osobisty: Free

Wykorzystanie komercyjne: 50 USD/rok na użytkownika

Dodatki: Catalyst to jednorazowa opłata w wysokości 25 USD, Sync to 5 USD miesięcznie za użytkownika, a Publish to 10 USD miesięcznie za użytkownika

Porównanie funkcji ClickUp i Obsidian

Każde narzędzie do robienia notatek ma wiele zalet, a znalezienie odpowiedniego zależy od konkretnych potrzeb i procesów. Zanim przejdziemy do ostatecznego porównania, oto krótkie podsumowanie każdego narzędzia:

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz i edytuj bogate dokumenty wraz ze swoim zespołem w ClickUp Docs i Notepad

Łatwe zapisywanie pomysłów i przechowywanie notatek w podróży

Skorzystaj z opartego na sztucznej inteligencji ClickUp Brain, aby podsumowywać notatki, wyodrębniać elementy wymagające działania i automatyzować zadania

Połącz notatki z zadaniami do wykonania i płynnie organizuj zadania w folderach, aby łatwo je śledzić

Współpracuj nad notatkami i dokumentami w czasie rzeczywistym

Aktualizuj cykle pracy, zmieniaj statusy projektów i przypisuj zadania za pomocą widżetów API ClickUp

Dostosuj wskaźniki w notatkach za pomocą pól niestandardowych

Dostęp do notatek, zadań i projektów z dowolnego miejsca dzięki kompatybilności ClickUp z wieloma urządzeniami

Zacznij robić notatki od razu dzięki gotowym szablonom notatek, dokumentów i projektów. Twórz również szablony dostosowane do różnych sytuacji i potrzeb

Bezpieczne udostępnianie notatek interesariuszom dzięki funkcjom prywatności i dostępu

Oceny i recenzje klientów

G2 : 4,7/5 (ponad 9500 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4100 recenzji)

Najlepsze funkcje Obsidian

Wizualizuj połączenia między notatkami i pomysłami za pomocą odnośników i widoku graficznego

Używaj plików md, aby uzyskać łatwe formatowanie i elastyczność

Przechowuj notatki lokalnie na swoim urządzeniu, aby zachować kontrolę i własność danych

Rozszerz funkcjonalność Obsidianu dzięki ogromnej bibliotece wtyczek stworzonych przez społeczność

Spersonalizuj wygląd obszaru roboczego za pomocą różnych motywów i stylów

Dołącz do aktywnej społeczności użytkowników Obsidian, którzy dzielą się wskazówkami, cyklami pracy i niestandardowymi wtyczkami

Korzystaj z niego na wielu systemach pulpitu, takich jak Windows, macOS i Linux

Oceny i recenzje klientów

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Oto szczegółowe porównanie funkcji ClickUp i Obsidian:

ClickUp vs. Obsidian: Zarządzanie wiedzą

Struktura organizacyjna narzędzia decyduje o jego podstawowej użyteczności i wydajności. Oto zestawienie funkcji organizacyjnych i funkcji zarządzania wiedzą poszczególnych narzędzi.

Kluczowe funkcje ClickUp do zarządzania wiedzą

Organizuj notatki w folderach, jak w szafkach na dokumenty

Dodawanie etykiet do notatek w celu łatwego filtrowania

Twórz szablony spójnych formatów notatek, takich jak listy kontrolne

Połącz notatki z zadaniami, projektami lub celami, aby uzyskać szerszy obraz sytuacji

Rozbudowane narzędzie wyszukiwania umożliwiające szybkie znajdowanie notatek

Łatwe udostępnianie notatek i dokumentów z kontrolkami edycji

Twórz linki do udostępniania na użytek wewnętrzny lub linki dla gości z ograniczonym dostępem

Zarządzanie wiedzą w ClickUp

W ClickUp wszystkie dokumenty, zadania, notatki i projekty są przechowywane w obszarze roboczym lub scentralizowanym repozytorium znanym jako Hub. Umożliwia to tworzenie uporządkowanych dokumentów z bogatym formatowaniem, tabelami i elementami multimedialnymi, w których można przechowywać protokoły spotkań, dokumenty badawcze lub plany projektów. Wspieraj płynną współpracę zespołu dzięki współedycji w czasie rzeczywistym, funkcjom komentowania i przejrzystej historii zmian.

Znajdź wszystko w ekosystemie ClickUp w ciągu kilku sekund dzięki funkcji Universal Search

Ponadto możesz organizować bazę wiedzy ClickUp zgodnie ze swoimi potrzebami, korzystając z konfigurowalnych folderów, struktur zagnieżdżonych i etykiet. Co więcej, ClickUp Universal Search pozwala bez wysiłku znaleźć potrzebne informacje, oszczędzając czas na przeszukiwaniu gór notatek.

Twórz dowolne rozwiązania, wskaźniki, metadane i cykle pracy dzięki niestandardowym polom ClickUp

Dodatkowo pola niestandardowe ClickUp umożliwiają dodawanie metadanych do notatek, co pozwala na zaawansowane filtrowanie i sortowanie zgodnie z konkretnymi potrzebami. Szablony zapewniają spójność formatów notatek, a relacje łączą notatki z szerszymi cyklami pracy, zapewniając całościowy obraz bazy wiedzy. Potężna funkcja wyszukiwania ułatwia lokalizowanie konkretnych notatek, nawet w dużych zbiorach.

Wszystkie funkcje organizacyjne ClickUp przyczyniają się do ogromnego wzrostu wydajności.

Kiedy firma finansowa Atrato wdrożyła narzędzia ClickUp, takie jak Dokumenty, jej organizacja została uproszczona, a wydajność wzrosła o 30%.

Kluczowe funkcje Obsidian do zarządzania wiedzą

Łatwe przechodzenie między powiązanymi pomysłami dzięki linkom zwrotnym Obsidian

Skorzystaj z widoku graficznego Obsidian, aby zobaczyć wizualną mapę połączeń między wszystkimi notatkami

Dodaj etykiety i tagi do notatek, aby je kategoryzować i ułatwić wyszukiwanie

Grupuj notatki w folderach, aby uzyskać przejrzystą i uporządkowaną strukturę

Dostęp do notatek utworzonych w określonym dniu dzięki sortowaniu według daty

Zarządzanie wiedzą w Obsidian

Obsidian wykorzystuje podejście sieciowe do organizacji, tworząc środowisko cyfrowe, które naśladuje sposób tworzenia połączeń. Linki zwrotne i widok graficzny tworzą sieć połączonej wiedzy, umożliwiając łatwe przechodzenie między powiązanymi notatkami i eksplorowanie pomysłów w sposób nieliniowy.

W miarę tworzenia kolejnych notatek i łączenia ich w Obsidian, baza wiedzy staje się coraz bardziej kompleksowa i ujawnia głębsze powiązania. Pomaga to w odkrywaniu nowych pomysłów i spostrzeżeń, które mogłyby nie być od razu widoczne.

Kto wygrywa?

ClickUp doskonale sprawdza się w uporządkowanej organizacji dzięki folderom, listom i polom niestandardowym, tworząc przejrzysty, liniowy system idealny dla użytkowników zorientowanych na projekty, którzy preferują porządek i predefiniowane struktury. Szablony jeszcze bardziej ułatwiają organizację, umożliwiając szybkie dostosowanie notatek do cyklu pracy. Ponadto dzięki ClickUp Docs wszystkie dane i repozytorium wiedzy można łatwo przechowywać na tej samej platformie, a kontrola dostępu gwarantuje, że dostęp do nich mają tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Obsidian natomiast opiera się na połączeniach. Linki zwrotne łączą powiązane notatki, a widok graficzny wizualizuje tę sieć wiedzy, pobudzając nowe pomysły i spostrzeżenia. To swobodne podejście jest odpowiednie dla osób, które preferują organiczne odkrywanie i eksplorowanie.

Chociaż oba są potężnymi narzędziami organizacyjnymi, ClickUp wygrywa w kategorii uporządkowanej organizacji. Jego solidne funkcje są dostosowane specjalnie do potrzeb osób poszukujących przejrzystej, linearnej ścieżki dla swoich notatek, co czyni go bardziej efektywnym rozwiązaniem dla osób i zespołów skupionych na projektach.

ClickUp vs. Obsidian: Współpraca

Na naszą codzienną pracę ogromny wpływ mają działania wielu interesariuszy i współpracowników. Bez współpracy procesy stają się uciążliwe, więc porównajmy funkcje poszczególnych narzędzi ułatwiające współpracę, aby zapewnić płynną pracę zespołową i udostępnianie wiedzy.

Kluczowe funkcje ClickUp do współpracy

Współpracuj z wieloma użytkownikami, aby edytować dokumenty jednocześnie, zapewniając wszystkim dostęp do najnowszych aktualizacji

Dodawaj komentarze, aby wyróżnić konkretne fragmenty notatek i zostawić szczegółowe opinie

Przypisuj zadania członkom zespołu bezpośrednio z notatek lub dokumentów

Podziel projekty na wykonalne zadania, przypisz je konkretnym członkom zespołu, ustal terminy i śledź listy kontrolne za pomocą notatek

Zintegruj swoje notatki z ponad 1000 aplikacji i platform, w tym Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive i innymi, zapewniając synchronizację notatek w całym swoim ekosystemie technologicznym

Zdefiniuj konkretne uprawnienia dla użytkowników-gości, kontrolując ich dostęp do edycji, widoku lub komentowania dokumentów, zapewniając ochronę poufnych informacji.

Nigdy nie trać z oczu zmian, ponieważ ClickUp przechowuje przejrzystą historię zmian wszystkich dokumentów, nad którymi współpracujesz. Dzięki temu możesz zobaczyć, kto wprowadził zmiany i kiedy, a w razie potrzeby nawet przywrócić poprzednią wersję

Współpraca w ClickUp

Twórz i edytuj notatki, przypisuj zadania i twórz wizualizacje na żywo wraz z członkami zespołu dzięki ClickUp Docs

ClickUp sprzyja tworzeniu środowiska sprzyjającego współpracy zespołów. Edycja w czasie rzeczywistym umożliwia wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym dokumentem, a komentarze i dyskusje w wątkach stanowią platformę do udzielania informacji zwrotnych i burzy mózgów.

Możliwość przypisywania zadań bezpośrednio z notatek gwarantuje, że pomysły zostaną przekształcone w elementy, które można zrealizować, a integracja z narzędziami komunikacyjnymi usprawnia wymianę informacji. Historia wersji i powiadomienia zapewniają, że wszyscy są na bieżąco, a postępy w projektach wymagających współpracy są jasne.

Oprócz wbudowanych funkcji współpracy, ClickUp Docs i Notepad oferują je również w gotowych do użycia szablonach notatek.

Pobierz ten szablon Zarządzaj wszystkimi interesariuszami i śledź aktualizacje agendy oraz punktów działania w sposób płynny dzięki szablonowi ClickUp "Notatki z cyklicznych spotkań"

Szablon notatek z powtarzających się spotkań ClickUp to idealny wybór do współpracy. Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc Ci śledzić powtarzające się spotkania i szybko robić notatki. Ten wydajny szablon pomaga uporządkować punkty dyskusji, zadania i elementy do wykonania w jednym miejscu oraz ułatwia przeglądanie ich w celu podjęcia decyzji i opracowania pomysłów.

Elementy współpracy ClickUp pomagają zespołom pracować razem wydajnie.

Kluczowe funkcje Obsidian do współpracy

Publikuj notatki jako strony internetowe, aby ułatwić ich udostępnianie

Korzystaj z usług synchronizacji innych firm w celu współpracy

Tryb podglądu na żywo do jednoczesnego widoku

Kontrola wersji poprzez integrację z Git

Udostępniaj notatki jako pliki PDF lub Markdown

Współpraca w Obsidian

Obsidian, zaprojektowany przede wszystkim do zarządzania wiedzą osobistą, oferuje ograniczone wbudowane funkcje współpracy. Chociaż nie jest to obsługiwane natywnie, Obsidian pozwala na publikowanie notatek jako stron internetowych lub udostępnianie ich w formacie PDF; współpraca w czasie rzeczywistym jest możliwa, ale nie jest obsługiwana natywnie.

Jednak usługi synchronizacji innych firm i integracja z Git próbują dodać do projektów aspekty współpracy. Tryb podglądu na żywo Obsidian pozwala na jednoczesny widok, ale edycja pozostaje indywidualna.

Kto wygrywa?

Specjalnie zaprojektowane funkcje współpracy ClickUp sprawiają, że jest to zdecydowany zwycięzca w kategorii aplikacji do robienia notatek w zespole.

Dzięki edycji w czasie rzeczywistym, przypisywaniu zadań i płynnej integracji z narzędziami komunikacyjnymi ClickUp usprawnia cykl pracy zespołowej i zwiększa wydajność. Obsidian oferuje rozwiązania umożliwiające współpracę, ale jego ograniczone funkcje sprawiają, że lepiej nadaje się do indywidualnego zarządzania wiedzą.

Obsidian koncentruje się na indywidualnym zarządzaniu wiedzą, co czyni go potężnym narzędziem do sporządzania osobistych notatek i organizacji. Jednak jego możliwości współpracy są mniej rozbudowane niż w przypadku ClickUp. Jeśli priorytetem jest płynna współpraca w czasie rzeczywistym, przydzielanie zadań i integracja z narzędziami komunikacyjnymi, ClickUp jest lepszym wyborem.

ClickUp vs. Obsidian: AI i automatyzacja

AI umożliwiło nam zmniejszenie złożoności zadań i usprawnienie metod, poprawiając wydajność, oszczędzając czas, a nawet upraszczając sporządzanie notatek. Oto zestawienie funkcji automatyzacji każdego narzędzia.

Kluczowe funkcje ClickUp dla AI i automatyzacji

Podsumowuj, uzyskaj odpowiedzi na pytania i twórz szkice dzięki ClickUp Brain

Wykorzystaj automatyzację, aby wyzwalać działania na podstawie wydarzeń, takich jak utworzenie zadania po oznaczeniu notatki etykietą

Wykorzystaj gotowe szablony do tworzenia powtarzających się formatów notatek i cykli pracy

Skorzystaj z integracji z ponad 1000 narzędzi, od Zapier po Google Drive, aby połączyć ClickUp z innymi aplikacjami i zautomatyzować zadania

AI i automatyzacja w ClickUp

Podsumowuj notatki ze spotkań, wyszukuj konkretne informacje i automatyzuj ręczne zadania dzięki ClickUp Brain

Nacisk ClickUp na AI i automatyzację jest widoczny dzięki wbudowanym narzędziom i funkcjom AI, rozbudowanym opcjom integracji oraz konfigurowalnej automatyzacji.

ClickUp Brain to potężna funkcja AI, idealna jako AI Writer for Work. Aplikacja ta pomaga usprawnić przetwarzanie notatek, podsumowując kluczowe punkty, wyodrębniając elementy wymagające działania, a nawet odpowiadając na pytania na podstawie notatek.

Konfigurowalna automatyzacja ClickUp pozwala definiować wyzwalacze i działania, dostosowując cykle pracy do konkretnych potrzeb. Integracja z wbudowanym API ClickUp i ponad 1000 integracji otwiera świat możliwości, łącząc ClickUp z różnymi aplikacjami w celu automatyzacji zadań i wymiany informacji.

Kluczowe funkcje Obsidian dla AI i automatyzacji

Twórz i wstawiaj szablony notatek wielokrotnego użytku dzięki wtyczce Templater

Korzystaj z wtyczek stworzonych przez społeczność do różnych zadań związanych z automatyzacją

Oszczędzaj czas dzięki skrótom i niestandardowym komendom, które przyspieszają działania

Integracja z narzędziami zewnętrznymi za pomocą wtyczek

AI i automatyzacja w Obsidian

Obsidian nie jest tak dobrze zintegrowany z AI lub automatyzacją jak ClickUp. Oferuje jednak pewien stopień automatyzacji dzięki wtyczkom i dostosowaniom. Wtyczka Templater pozwala tworzyć szablony notatek wielokrotnego użytku, oszczędzając czas i zapewniając spójność.

Społeczność programistów Obsidian stworzyła różne wtyczki dla platformy open source, aby rozszerzyć jej możliwości automatyzacji. Dodatkowo skróty klawiszowe i niestandardowe komendy można łatwo konfigurować, aby usprawnić powtarzalne zadania. Chociaż nie są one tak rozbudowane jak natywne funkcje automatyzacji ClickUp, elastyczność Obsidian i ekosystem wtyczek pozwalają na znaczny stopień dostosowania automatyzacji.

Kto wygrywa?

Kompleksowy zestaw funkcji automatyzacji ClickUp, w tym asystent oparty na sztucznej inteligencji i szerokie możliwości integracji, sprawia, że jest to oczywisty wybór dla osób poszukujących wysoce zautomatyzowanego rozwiązania do sporządzania notatek.

Szeroki zestaw funkcji i aplikacji ClickUp Brain znacznie usprawnia przetwarzanie notatek i zwiększa wydajność. Konfigurowalna automatyzacja i integracje dodatkowo rozszerzają możliwości ClickUp, czyniąc go potężnym narzędziem dla tych, którzy chcą zminimalizować pracę ręczną i skupić się na zadaniach wysokiego poziomu.

Chociaż Obsidian oferuje znaczny stopień automatyzacji poprzez wtyczki dla użytkowników, którzy chcą dostosować swoje cykle pracy, nie można go porównać z ClickUp Brain. Obsidian wymaga więcej wysiłku i wiedzy technicznej, aby osiągnąć podobny poziom automatyzacji.

ClickUp vs. Obsidian: personalizacja i dostosowywanie

Notatki są osobiste. Odzwierciedlają Twój unikalny proces myślowy i cykl pracy. Zobaczmy, jak ClickUp i Obsidian oferują opcje dostosowywania do indywidualnych preferencji.

Funkcje personalizacji ClickUp

ClickUp oferuje szeroki wachlarz funkcji, które pozwalają dostosować sposób sporządzania notatek do własnych potrzeb:

Konfigurowalne układy : Zaprojektuj swój obszar roboczy za pomocą niestandardowych pól, widoków (lista, tablica, kanban, kalendarz) oraz funkcji przeciągania i upuszczania

Elastyczne szablony : Wykorzystaj istniejące szablony lub utwórz wstępnie sformatowane szablony notatek dla powtarzających się zadań lub typów projektów, zapewniając spójność i oszczędzając czas

Niestandardowe statusy : Wyjdź poza ogólne "Do zrobienia" i "Gotowe" dzięki niestandardowym statusom, które odzwierciedlają konkretne etapy cyklu pracy

Pola niestandardowe : Sortuj pola według ważności za pomocą opcji sortowania ClickUp, takich jak "Otwarte", "W trakcie" lub "Zatwierdzone"

Spersonalizowane pulpity: Twórz pulpity i widoki, aby wizualizować swoje postępy i śledzić kluczowe wskaźniki na pierwszy rzut oka

Funkcje personalizacji Obsidian

Obsidian ma inne podejście, oferując nieograniczone możliwości dostosowywania za pomocą wtyczek i zasobów społeczności:

Ekosystem wtyczek : Obszerna biblioteka wtyczek rozszerza funkcjonalność Obsidian. Popularne wtyczki obejmują narzędzia do dostosowywania, takie jak "Notatki dzienne" i "Szablony", umożliwiające tworzenie wstępnie sformatowanych struktur notatek i notatek cyklicznych

Opanowanie Markdown : Wykorzystaj składnię Markdown do zaawansowanego formatowania i dostosowywania. Twórz niestandardowe nagłówki i listy kontrolne, osadzaj elementy multimedialne, a nawet buduj wewnętrzne struktury linków w swoich notatkach

Motywy tworzone przez społeczność : Zmień wygląd Obsidian dzięki szerokiej gamie motywów dostępnych online, dostosowanych do różnych preferencji wizualnych

Szablony Obsidian: Wbudowana funkcja pozwala na tworzenie niestandardowych szablonów w samym Obsidian, replikując często używane struktury notatek

Kto wygrywa?

Remis. Jeśli lubisz pracować na czystym kanwie, Obsidian może być dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Jeśli jednak szukasz czegoś przyjaznego dla użytkownika, z czym można szybko zacząć pracę i nie tracić czasu na personalizację, wybierz ClickUp. Pomoże Ci on szybciej rozpocząć pracę, prowadząc Cię krok po kroku.

ClickUp jest przeznaczony dla użytkowników, którzy preferują intuicyjną obsługę z wbudowanymi funkcjami dostosowywania. Wybór gotowych opcji i funkcja przeciągania i upuszczania sprawiają, że personalizacja ClickUp jest dziecinnie prosta, a gotowe szablony oferowane przez ClickUp idealnie nadają się do większości zastosowań biznesowych.

Z drugiej strony Obsidian daje możliwości użytkownikom, którzy lubią głęboką personalizację i majsterkowanie. Ogromna biblioteka wtyczek, możliwości markdown i wbudowana funkcjonalność szablonów oferują niezrównany poziom kontroli, ale wymagają pewnej wiedzy technicznej.

ClickUp vs. Obsidian: Ceny

Budżet odgrywa dużą rolę w wyborze narzędzi do sporządzania notatek, zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego. Porównajmy modele cenowe poszczególnych narzędzi, aby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję.

Kluczowe plany cenowe ClickUp

Plan Free Forever: Uzyskaj niezbędne funkcje do użytku osobistego

Plan Unlimited: Cena 7 USD miesięcznie za użytkownika z nieograniczoną przestrzenią dyskową i zaawansowanymi funkcjami

Business plan: Cena 12 USD miesięcznie za użytkownika z dodatkowymi funkcjami dla zespołów i firm

Plan Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać niestandardowe ceny i rozwiązania dostosowane do potrzeb dużych organizacji

ClickUp AI: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie od członka

Kluczowe plany cenowe Obsidian

Użytek osobisty: Darmowy dostęp do użytku osobistego

Wykorzystanie komercyjne: 50 USD/rok na użytkownika

Dodatki: Catalyst: 25 USD (opłata jednorazowa) Synchronizacja kosztuje 5 USD miesięcznie za użytkownika Publikowanie kosztuje 10 USD miesięcznie za stronę

Catalyst: 25 USD (opłata jednorazowa)

Sync kosztuje 5 USD miesięcznie za użytkownika

Publikowanie kosztuje 10 USD miesięcznie za stronę

Catalyst: 25 USD (opłata jednorazowa)

Sync kosztuje 5 USD miesięcznie za użytkownika

Publikowanie kosztuje 10 USD miesięcznie za stronę

Kto wygrywa?

Wielopoziomowa struktura cenowa ClickUp zapewnia większą przejrzystość i pozwala użytkownikom wybrać plan, który najlepiej odpowiada ich budżetowi i wymaganiom, co wyraźnie czyni go bardziej korzystnym wyborem.

Chociaż podstawowe funkcje Obsidian są bezpłatne do użytku osobistego, koszty szybko rosną w przypadku firm i zespołów, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę usługi dodatkowe, takie jak Sync i Publish. Dodatkowe koszty Obsidian związane z użytkowaniem komercyjnym i usługami dodatkowymi mogą zniechęcić niektórych użytkowników.

Elastyczny model cenowy ClickUp, obejmujący bezpłatny plan i różne płatne plany dostosowane do różnych potrzeb, sprawia, że jest to bardziej dostępne i opłacalne rozwiązanie dla szerszego zakresu użytkowników.

ClickUp kontra Obsidian na Reddicie

Aby zrozumieć punkt widzenia użytkowników, skorzystaliśmy z serwisu Reddit.

Szybkie wyszukiwanie haseł "ClickUp vs Obsidian" na Reddicie wykazało, że ClickUp jest znacznie bogatszym w funkcje narzędziem do sporządzania notatek:

Mam miejsce, w którym przechowuję swoje notatki i dokumenty. Zadanie jest tytułem mojej notatki, a w obszarze opisu zadania mam wszystkie opcje układu i formatowania dostępne do tworzenia notatek, w tym obrazy, osadzanie i tym podobne. Organizacja odbywa się za pomocą folderów, list i pól niestandardowych.

Mam miejsce, w którym przechowuję swoje notatki i dokumenty. Zadanie jest tytułem mojej notatki, a w obszarze opisu zadania mam wszystkie opcje układu i formatowania dostępne do tworzenia notatek, w tym obrazy, osadzanie i tym podobne. Organizacja odbywa się za pomocą folderów, list i pól niestandardowych.

Clickup ulepszył swoje dokumenty — teraz bije na głowę wszystkie inne aplikacje do robienia notatek i pozwala tworzyć zadania bezpośrednio w notatkach. Gorąco polecam korzystanie z ich dokumentów do robienia notatek.

Clickup ulepszył swoje dokumenty — teraz bije na głowę wszystkie inne aplikacje do robienia notatek i pozwala tworzyć zadania bezpośrednio w notatkach. Gorąco polecam korzystanie z ich dokumentów do robienia notatek.

Niektórzy użytkownicy Reddita wspominają, że Obsidian jest preferowanym wyborem dla osób poszukujących prostoty w trybie offline:

Obsidian jest dla mnie po prostu plug and play. Łączę notatki z MOC-ami i nigdy ich nie gubię, a jeśli nawet, to mam widok graficzny, który pomaga mi je znaleźć.

Obsidian jest dla mnie po prostu plug and play. Łączę notatki z MOC-ami i nigdy ich nie gubię, a jeśli nawet, to mam widok graficzny, który pomaga mi je znaleźć.

Oprócz ClickUp porównaliśmy Obsidian z kilkoma innymi narzędziami do robienia notatek. Oto, co odkryliśmy:

Obsidian vs. Notion : W porównaniu oba narzędzia mają swoje wady i zalety. Obsidian jest lepszym wyborem do robienia notatek offline i zarządzania wiedzą, podczas gdy Notion bardziej nadaje się do współpracy online i integracji cyklu pracy

Obsidian vs. Evernote : Wybór między tymi dwoma aplikacjami jest dość trudny. Evernote jest lepszym wyborem do przechowywania i organizowania notatek w podróży, dzięki swojej wydajnej aplikacji mobilnej i narzędziu do wycinania treści z internetu. Obsidian doskonale sprawdza się w tworzeniu sieciowej bazy wiedzy, łącząc pomysły za pomocą odnośników i widoku graficznego. Jednak darmowy plan Evernote ma bardzo ograniczone funkcje, a nauka obsługi Obsidian i platforma nieoparta na chmurze mogą być trudne i żmudne dla początkujących użytkowników

Chociaż istnieje wiele alternatyw dla Obsidian, żadna z nich nie jest tak rozbudowana, łatwa w użyciu i wydajna jak ClickUp.

Które narzędzie do sporządzania notatek jest najlepsze?

Po dogłębnej analizie obu narzędzi do robienia notatek zwycięzca tego porównania jest oczywisty. Spośród ClickUp i Obsidian, ClickUp jest zdecydowanie lepszym wyborem.

Chociaż proste i szybkie funkcje Obsidian do robienia notatek zyskały popularność, nie są one w stanie sprostać zmieniającym się potrzebom klientów. Chociaż język markdown, format plików tekstowych do robienia notatek i interfejs open source sprawiają, że robienie notatek jest szybkie i płynne, brakuje mu elementów współpracy, kompatybilności, organizacji i automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji.

Z drugiej strony ClickUp jest idealną aplikacją zastępującą drugi mózg i wyróżnia się pod każdym względem związanym z robieniem notatek. Rozszerza możliwości usprawniania notatek dzięki szerokiemu zakresowi funkcji. Ponadto umożliwia integrację z ponad 1000 innych aplikacji i narzędzi. Dodatkowo możesz szybko realizować swoje notatki, zamieniając je w zadania w ClickUp, dzięki czemu nie tracisz impetu.

Niezależnie od tego, czy chodzi o robienie notatek, zarządzanie zadaniami czy realizację projektów, ClickUp jest wszystkim, czego potrzebujesz.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś!