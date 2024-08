Przetestowaliśmy najlepsze oprogramowanie HR na Malcie

Malta jest krajem z tendencja wzrostowa w sektorze HR. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na utalentowanych specjalistów HR, a organizacje są gotowe zapłacić premię za najlepszych. Istnieje również szybko rozwijający się nacisk na integrację sztucznej inteligencji i strategiczne zarządzanie siłą roboczą.

Sektor ten wciąż ma jednak swoje wyzwania.

Badanie przeprowadzone przez Lovin Malta wykazało, że 20% respondentów czuło się wypalonych w pracy - co podkreśla rosnący stres, z jakim zmagają się pracownicy HR na Malcie.

Istnieje wiele powodów, które zwiększają Obowiązki menedżera HR i powodować wypalenie zawodowe:

Firmy mogą zatrudniać nowych pracowników, co prowadzi do gwałtownego wzrostu liczby wdrożeń i papierkowej roboty

Pracownicy mogą oczekiwać czegoś więcej niż tylko wypłaty, np. bardziej integracyjnego środowiska pracy

Wzrost liczby modeli pracy zdalnej i hybrydowej może wymagać od działu kadr opracowania nowych zasad i procedur

Globalne zatrudnianie może zwiększyć złożoność procesów HR dzięki takim czynnikom, jak zgodność płatności i zarządzanie podatkami

Dobrą wiadomością jest jednak to, że wiele platform HR może rozwiązać te problemy.

W tym wpisie na blogu wraz z moim zespołem przeanalizowaliśmy 10 najlepszych programów HR na Malcie, aby pomóc Ci rozwiązać najbardziej palące wyzwania HR i zrozumieć, które z nich najlepiej pasują do Twoich procesów.

Czego należy szukać w oprogramowaniu HR?

Jeśli istnieje jeden zespół, który jest powszechnie przeciążony pracą administracyjną i operacyjnymi przepływami pracy, to jest to dział HR. Jeśli spędzasz zbyt dużo czasu na żonglowaniu arkuszami kalkulacyjnymi i dokumentami, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Podczas testowania tych Platformy oprogramowania HR skupiliśmy się głównie na tych pięciu niezbędnych czynnikach, które mogą zaoszczędzić czas:

Portal pracownika : Pracownicy mogą uzyskać dostęp do swoich odcinków wypłat i aktualizować szczegóły, takie jak frekwencja i wnioski urlopowe, bez konieczności odgrywania roli pośrednika

: Pracownicy mogą uzyskać dostęp do swoich odcinków wypłat i aktualizować szczegóły, takie jak frekwencja i wnioski urlopowe, bez konieczności odgrywania roli pośrednika Automatyzacja : Zlecanie na zewnątrz powtarzalnych zadań, aby nie grzęznąć w ręcznych procesach

: Zlecanie na zewnątrz powtarzalnych zadań, aby nie grzęznąć w ręcznych procesach Dane i raportowanie : Szczegółowe raporty zapewniają natychmiastowy dostęp do ważnych wskaźników, takich jak trendy frekwencji, benchmarki wynagrodzeń i procenty różnorodności

: Szczegółowe raporty zapewniają natychmiastowy dostęp do ważnych wskaźników, takich jak trendy frekwencji, benchmarki wynagrodzeń i procenty różnorodności Zgodność z GDPR : Ponieważ Malta jest częścią Unii Europejskiej (UE), a zatem podlega RODO, mój zespół i ja nadaliśmy priorytet platformom, które poszły o krok dalej, aby zachować zgodność z najnowszymi przepisami

: Ponieważ Malta jest częścią Unii Europejskiej (UE), a zatem podlega RODO, mój zespół i ja nadaliśmy priorytet platformom, które poszły o krok dalej, aby zachować zgodność z najnowszymi przepisami Łatwość obsługi: Mając tak wiele na głowie, ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest platforma o stromej krzywej uczenia się. Idealnie byłoby, gdyby była łatwa w użyciu i nie wymagała dodatkowego szkolenia. Ale jeśli nie, to powinna przynajmniej zapewniać dobre wsparcie w zakresie wdrażania

Podkreśliliśmy również niektóre z wyróżniających się funkcji każdej platformy - takie jak możliwości sztucznej inteligencji i wsparcie specyficzne dla lokalizacji - abyś mógł wybrać najlepsze narzędzie w zależności od struktury Twojej firmy i jej potrzeb Cele zespołu HR .

10 najlepszych programów HR do wykorzystania w 2024 roku

Sprawdźmy 10 najlepszych programów HR na Malcie i dowiedzmy się, w jaki sposób mogą one pomóc w usprawnieniu przepływu pracy i zaoszczędzeniu czasu.

1. ClickUp: Najlepsze do zarządzania projektami HR

Przeprowadzaj ankiety, zarządzaj rekrutacją i centralizuj dane pracowników za pomocą ClickUp

W swojej karierze nauczyłem się, że posiadanie jednego miejsca do zarządzania większością swojej pracy pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. ClickUp właśnie to robi!

ClickUp to połączona platforma do zarządzania projektami, dokumentami i komunikacją, która może pomóc specjalistom HR w planowaniu projektów , śledzą swoje cele i dokumentują swoje przepływy pracy

Ponieważ ClickUp redukuje silosy danych - łącząc wszystkie informacje o firmie i pracownikach - ułatwia to również wdrażanie nowych pracowników.

Oto kilka sposobów, które Rozwiązanie HR ClickUp i szablony mogą Ci pomóc:

udokumentować swoje procesy

Twórz publiczne i prywatne strony oraz wiki, współpracuj z zespołami nad protokołami zatrudniania i twórz scentralizowane zasoby HR, takie jak podręczniki dla pracowników, dzięki ClickUp Docs

Na początek możesz utworzyć kompleksowe wiki dla różnych aspektów procesu rekrutacji, takich jak proces rozmowy kwalifikacyjnej, onboarding i oceny wyników, korzystając z następujących funkcji ClickUp Docs . Ta funkcja zarządzania dokumentami zapewnia przejrzystość i daje wszystkim zespołom wyobrażenie o tym, jak odbywa się rekrutacja w Twojej firmie i do kogo powinni się zwrócić.

Ponadto funkcje współpracy ClickUp Docs, takie jak współtworzenie, współedytowanie i komentowanie, ułatwiają udostępnianie tych dokumentów kierownictwu w celu ich przejrzenia i zatwierdzenia. Innym sposobem na wykorzystanie Docs jest tworzenie podręcznika dla pracowników -ze szczegółami takimi jak protokoły firmy, polityka urlopowa, funkcje działu i plany świadczeń.

Dostosuj szablon bazy wiedzy ClickUp do danych swojej firmy i udostępnij go pracownikom i nowym pracownikom

Szablon Szablon bazy wiedzy ClickUp jest jednym z naszych ulubionych! Umożliwia naszemu działowi HR ustalanie zasad firmy i definiowanie podstawowych wartości w centralnej i łatwo dostępnej lokalizacji. Pomaga:

Stworzyć w pełni niestandardowy podręcznik pracownika ze szczegółami takimi jak kodeks postępowania, polityka urlopowa i wymogi prawne

podręcznik pracownika ze szczegółami takimi jak kodeks postępowania, polityka urlopowa i wymogi prawne Współpracuj z zespołem finansowym lub kierownikami działów , aby mogli dodawać szczegółowe informacje, takie jak proces płacowy lub zasady dotyczące podróży służbowych

, aby mogli dodawać szczegółowe informacje, takie jak proces płacowy lub zasady dotyczące podróży służbowych Upublicznienie bazy wiedzy i udostępnienie jej potencjalnym kandydatom w celu zapoznania się z kulturą pracy w firmie Pobierz ten szablon #### Centralizacja danych pracowników

Jeśli korzystasz z różnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacji, oprogramowania płacowego opartego na chmurze i oprogramowania księgowego, istnieje duże prawdopodobieństwo powstania silosów danych, duplikacji i zamieszania. ClickUp integruje się z większością systemów HRIS i posiada funkcje automatyzacji, dzięki czemu możesz przenieść wszystkie dane do jednego pulpitu nawigacyjnego, tworząc centralną bazę danych pracowników.

Możesz na przykład skonfigurować automatyczny wyzwalacz, aby dodawać nowych pracowników do katalogu pracowników lub schematu organizacyjnego w ClickUp za każdym razem, gdy zostaną dodani do platformy płacowej. Z naszego doświadczenia wynika, że Szablon katalogu pracowników ClickUp jest świetnym źródłem informacji.

Scentralizuj wszystkie rekordy pracowników, tworząc łatwą do przeszukiwania bazę danych przy użyciu szablonu katalogu pracowników ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz

Tworzyć niestandardowe tagi dla różnych typów pracowników pełnoetatowych, freelancerów, stażystów

Dodawać osobiste szczegóły, takie jak urodziny pracownika, rocznica pracy i inne (i zaplanować automatyzację, aby złożyć im życzenia w te dni)

(i zaplanować automatyzację, aby złożyć im życzenia w te dni) Daj swoim pracownikom sposób na szybkie znalezienie odpowiednich DRI w różnych zespołach dlawspółpracy międzyfunkcyjnejPobierz ten szablon #### Zarządzaj procesem rekrutacji

Twórz zadania, podzadania i listy kontrolne, aby śledzić etapy rekrutacji różnych ról za pomocą ClickUp Tasks ClickUp Tasks świetnie nadaje się do zarządzania wszystkimi zadaniami HR w jednym miejscu, z podziałem na projekty lub etapy realizacji. Funkcja ta umożliwia tworzenie projektów dla różnych ról, wraz z podzadaniami i listami kontrolnymi. Możesz także użyć automatyzacji, aby przenieść kandydatów przez różne etapy procesu rozmowy kwalifikacyjnej lub przypomnieć ankieterom o kolejnych krokach.

Bezproblemowe wdrażanie pracowników

Usprawnij onboarding, tworząc nowy projekt onboardingowy dla każdego nowego pracownika za pomocą lista kontrolna zadań w ClickUp -narzędzia, do których muszą uzyskać dostęp, dokumenty, które muszą przeczytać i nie tylko.

Nowi pracownicy (i ich menedżerowie) mogą również korzystać z funkcji Cele ClickUp do śledzenia zadań związanych z wdrażaniem. Na przykład, używam tej funkcji do ustawiania celów tak/nie, które nowi pracownicy w moim zespole mogą zaznaczać w miarę postępów w procesie wdrażania.

Innym pomysłem jest utworzenie wspólnego celu dla każdej nowo zatrudnionej partii, aby uzyskać łączny widok ich postępów.

Ustaw proste cele tak/nie lub oparte na procentach, aby śledzić postępy nowych pracowników dzięki ClickUp Goals

Ogranicz pracę dzięki sztucznej inteligencji

Przygotowuj treści, znajduj informacje i lokalizuj komunikację za pomocą ClickUp Brain ClickUp Brain's Możliwości sztucznej inteligencji mogą zaoszczędzić czas zespołów HR i usprawnić przepływy pracy. Można go używać do podsumowywania długich dokumentów, opracowywania polityk poprzez podpowiadanie szczegółów, które należy uwzględnić, oraz szybkiego znajdowania właściwych informacji z zadań i projektów.

Globalne zespoły mogą również korzystać z możliwości tłumaczenia, aby tworzyć zlokalizowane polityki, faktury i formularze. Oto kilka innych sposobów, w jakie ClickUp Brain może zwiększyć produktywność Twojego zespołu HR:

Ulepszona samoobsługa pracowników: Wyposaż pracowników w bazę wiedzy opartą na sztucznej inteligencji. Mózg może odpowiadać na często zadawane pytania dotyczące świadczeń, zasad i procesów wdrażania, zmniejszając obciążenie działu HR w przypadku rutynowych zapytań

Stwórz samoobsługową bazę wiedzy, która wzmocni Twoich pracowników, korzystając z ClickUp Brain

Lepszy onboarding : Użyj Brain, aby zautomatyzować i spersonalizować zadania onboardingu. Może generować spersonalizowane wiadomości powitalne, przeprowadzać nowych pracowników przez kolejne etapy wdrażania i sugerować odpowiednie materiały szkoleniowe

: Użyj Brain, aby zautomatyzować i spersonalizować zadania onboardingu. Może generować spersonalizowane wiadomości powitalne, przeprowadzać nowych pracowników przez kolejne etapy wdrażania i sugerować odpowiednie materiały szkoleniowe Zmniejszenie stronniczości w rekrutacji : Mózg może pomóc w sprawdzaniu życiorysów i podań o pracę w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria, minimalizując nieświadome uprzedzenia na początkowych etapach rekrutacji

: Mózg może pomóc w sprawdzaniu życiorysów i podań o pracę w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria, minimalizując nieświadome uprzedzenia na początkowych etapach rekrutacji Proaktywne rozwiązywanie problemów: ClickUp Brain może analizować nastroje pracowników na podstawie wewnętrznych ankiet i informacji zwrotnych. Pozwala to działowi HR na wczesne zidentyfikowanie potencjalnych problemów i podjęcie kroków w celu ich rozwiązania, zanim dojdzie do ich eskalacji

Najlepsze cechy ClickUp

Śledzenie procesów rekrutacyjnych : UżyjHierarchia ClickUp aby dostosować swój obszar roboczy za pomocą dedykowanych folderów lub list dla różnych funkcji, takich jak rekrutacja i onboarding, zarządzanie płacami, zarządzanie wydajnością, offboarding itp. Rozwijaj je, tworząc konkretne zadania i przypisując je do odpowiednich członków zespołu, aby upewnić się, że niczego nie przegapisz

: UżyjHierarchia ClickUp aby dostosować swój obszar roboczy za pomocą dedykowanych folderów lub list dla różnych funkcji, takich jak rekrutacja i onboarding, zarządzanie płacami, zarządzanie wydajnością, offboarding itp. Rozwijaj je, tworząc konkretne zadania i przypisując je do odpowiednich członków zespołu, aby upewnić się, że niczego nie przegapisz Wdrażanie pracowników : Twórz podręczniki dla pracowników, schematy organizacyjne i niestandardowe projekty wdrożeniowe dla każdego pracownika, aby zapewnić płynny proces wdrażania

: Twórz podręczniki dla pracowników, schematy organizacyjne i niestandardowe projekty wdrożeniowe dla każdego pracownika, aby zapewnić płynny proces wdrażania Oszczędzaj czas dzięki Automatyzacja ClickUp: Ustaw automatyzacje, aby informować menedżerów ds. rekrutacji o etapie rozmowy kwalifikacyjnej, synchronizować dane z narzędzi HRIS, a nawet składać pracownikom życzenia urodzinowe

Automatyzacja ClickUp: Ustaw automatyzacje, aby informować menedżerów ds. rekrutacji o etapie rozmowy kwalifikacyjnej, synchronizować dane z narzędzi HRIS, a nawet składać pracownikom życzenia urodzinowe Przeprowadzanie ocen wydajności : DźwigniaBezpłatne szablony ocen wydajności ClickUp do planowania corocznych przeglądów i monitorowania ścieżki kariery pracownika

: DźwigniaBezpłatne szablony ocen wydajności ClickUp do planowania corocznych przeglądów i monitorowania ścieżki kariery pracownika Pozyskiwanie opinii pracowników: UżyjFormularze ClickUp do przeprowadzania ankiet i oceny opinii pracowników na temat kultury pracy, polityki organizacyjnej, środowiska pracy i nie tylko

Ograniczenia ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszali stromą krzywą uczenia się

ClickUp Brain nie potrafi jeszcze przeprowadzać złożonych analiz numerycznych

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Biznes : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ recenzji)

: 4.7/5 (9500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4000+ recenzji)

2. Paychex Flex: Najlepszy dla firm, które wymagają zarządzania ubezpieczeniami biznesowymi

przez Paychex Flex Paychex Flex to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi, która wyróżnia się wsparciem w zakresie zarządzania ubezpieczeniami. **Obsługuje ubezpieczenie nie tylko zdrowia pracowników, ale także operacji biznesowych, takich jak zobowiązania ogólne i cybernetyczne

Widziałem na własne oczy, jak pomogło to klientom uniknąć poważnego bólu głowy. Naruszenie bezpieczeństwa danych może być druzgocące dla małej firmy, ale mogła ona szybko odzyskać płynność finansową, ponieważ posiadała ubezpieczenie od odpowiedzialności cybernetycznej w Paychex Flex.

Paychex Flex oferuje również wiele funkcji jako dodatki, takie jak system zarządzania nauczaniem, narzędzie do planowania emerytalnego i ochrona odszkodowawcza pracowników. Sprawia to, że jest to opłacalna platforma dla małych firm, z możliwością wyboru potrzebnych funkcji w miarę rozwoju.

Najlepsze funkcje Paychex Flex

Zarządzanie listą płac i rozliczanie podatków zarówno z komputera stacjonarnego, jak i telefonu komórkowego

Generowanie raportów, takich jak zapotrzebowanie na gotówkę i kalkulacja kosztów pracy za pomocą jednego kliknięcia

Zgłaszanie nowych pracowników agencjom rządowym i dodawanie ich do świadczeń pracowniczych i planów emerytalnych

Ograniczenia Paychex Flex

Śledzenie czasu pracy i zarządzanie frekwencją to dwie różne funkcje, które mogą prowadzić do chaotycznego doświadczenia użytkownika

Ograniczone możliwości dostosowywania raportów i brak możliwości pobierania ich do programu Excel

Ceny Paychex Flex

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Paychex Flex

G2 : 4.2/5 (1500+ recenzji)

: 4.2/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (1500+ opinii)

3. Justworks: Najlepsze rozwiązanie dla małych firm wymagających nieskomplikowanej platformy do zarządzania płacami

przez Justworks Justworks to kompleksowa platforma do zarządzania doświadczeniem pracowników dla małych i średnich firm. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla firm zatrudniających większość pracowników w jednej lokalizacji, ale także zatrudniających międzynarodowych freelancerów lub konsultantów, takich jak agencje i firmy kreatywne.

Przykładowo, Justworks ułatwia amerykańskim firmom zatrudnianie maltańskich pracowników i wykonawców, umożliwiając im dostosowanie procesu wdrażania i domyślne przestrzeganie maltańskich zasad dotyczących ubezpieczeń społecznych i urlopów.

Dwie funkcje platformy, które mi się spodobały, to śledzenie czasu i pakiety świadczeń dla małych firm. Czas pracy można śledzić za pomocą Slacka, aplikacji mobilnej, a nawet zautomatyzowanych opcji geofencing, co oznacza, że zegar zaczyna działać, gdy tylko pracownik wejdzie do biura.

Daje również dostęp do bogatych w świadczenia planów ubezpieczenia zdrowotnego z usługami takimi jak wsparcie zdrowia psychicznego, podstawowa opieka zdrowotna i płodność bez dodatkowych kosztów. Może to być ogromny atut w przyciąganiu i zatrzymywaniu najlepszych talentów, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące koszty ubezpieczenia zdrowotnego.

Najlepsze cechy Justworks

Automatyzacja zarządzania listą płac zarówno dla pracowników, jak i międzynarodowych kontrahentów dzięki takim funkcjom, jak płatności cykliczne i jednorazowe oraz wsparcie w zakresie składania zeznań podatkowych

Umożliwienie pracownikom wyboru planów świadczeń i zarządzania nimi z poziomu samoobsługowego portalu

Konfigurowanie zasad i śledzenie sald urlopów bezpośrednio z aplikacji mobilnej

Ograniczenia Justworks

Nie obsługuje pełnoetatowych, międzynarodowych pracowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszali błędy w aplikacji mobilnej

Cennik Justworks

Payroll : 50 USD opłaty podstawowej + 8 USD za pracownika miesięcznie

: 50 USD opłaty podstawowej + 8 USD za pracownika miesięcznie PEO Basic : $59/pracownika miesięcznie

: $59/pracownika miesięcznie PEO Plus: 109 USD/pracownika miesięcznie

Oceny i recenzje Justworks

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (700+ recenzji)

4. Rippling: Najlepsze rozwiązanie dla firm, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi, IT i płacami

przez Rippling Jeśli potrzebujesz kompleksowych narzędzi biznesowych, które spełniają kompleksowe wymagania zespołów zarządzania kadrami, płacami i IT, rozważ Rippling. Z mojego doświadczenia wynika, że Rippling ratuje życie firmom prowadzącym złożone, globalne operacje.

Dostęp do szerokiego zestawu funkcji, począwszy od globalnej rekrutacji, globalnego przetwarzania płac i przeglądy wydajności do zarządzania urządzeniami i system zarządzania nauczaniem do prowadzenia kursów związanych z przestrzeganiem przepisów.

Rippling ułatwia również zatrudnianie lokalnych wykonawców na Malcie. Od prawidłowej klasyfikacji w Krajowym Standardowym Porządku Statusu Zatrudnienia po rejestrację firmy w maltańskim Urzędzie Skarbowym (IRD), robi wszystko. A czas wdrożenia nowych wykonawców wynosi mniej niż pięć minut

Ostatnia funkcja może być szczególnie przydatna dla firm z rygorystycznymi procesami i wytycznymi dotyczącymi zgodności i bezpieczeństwa. Możesz poprosić pracowników o ukończenie kursów na takie tematy, jak szkolenia w zakresie bezpieczeństwa, prywatności danych i protokołów zgodności dla poszczególnych działów, śledzić uczestnictwo i przyznawać odznaki.

Najlepsze cechy Rippling

Przydzielanie urządzeń pracownikom zdalnym i konfigurowanie ich z dowolnego miejsca, dzięki czemu wdrażanie jest dziecinnie proste

Wyświetlanie pracowników, wykonawców i otwartych ról na jednym pulpicie nawigacyjnym i łatwe prognozowanie planów zatrudnienia

Uzyskiwanie opinii pracowników za pomocą zautomatyzowanych ankiet z wyzwalaczami opartymi na regułach, na przykład po zakończeniu wdrażania lub podczas przeglądu wydajności pracowników

Rippling ograniczenia

Przechodzenie przez wiele cykli wdrażania dla każdego kraju może być czasochłonne

Lista pracowników może być sortowana tylko podczas filtrowania, co sprawia, że domyślna lista jest zagracona

Niektórzy użytkownicy uważają również, że struktura cenowa Rippling jest skomplikowana

Ceny Rippling

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rippling

G2 : 4.8/5 (2300+ recenzji)

: 4.8/5 (2300+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (3000+ recenzji)

5. Mnożnik: Najlepsze dla globalnych firm, które wymagają usług relokacji wraz z zarządzaniem płacami

przez Mnożnik Niezależnie od tego, czy korzystasz z usług freelancerów, zatrudniasz pracowników na pełny etat lokalnie, czy przenosisz ich z kraju pochodzenia do swojego, Multiplier usprawnia cały proces. Multiplier to platforma do zarządzania zasobami ludzkimi dla startupów i średnich firm, które chcą szybko rozszerzyć swoją działalność na rynki globalne.

Usługa Employer of Record (EOR) jest dostępna w ponad 150 krajach, a usługi wsparcia VISA są dostępne w ponad 140 krajach. W obu przypadkach zespół ekspertów zajmuje się wszystkimi procesami regionalnymi i pracami administracyjnymi. Wszystko, co musisz zrobić, to śledzić postępy na pulpicie nawigacyjnym.

Dodatkowo, po przeniesieniu lokalnych podatków do Multiplier, możesz zachować domyślną zgodność. Ten spokój ducha był nieoceniony dla wielu osób, które zbudowały swój międzynarodowy zespół.

Najlepsze cechy Multiplier

Generowanie globalnych, transgranicznych pakietów wynagrodzeń uwzględniających ESOP

Zapewnienie, że polityka dotycząca urlopów i obecności jest zgodna z maltańskimi przepisami prawa pracy

Oferowanie opłacalnych i specyficznych dla Malty pakietów ubezpieczeniowych

Wysyłanie pracownikom firmowych laptopów i innych urządzeń przed ich wdrożeniem do pracy

Inicjowanie wniosków wizowych za pomocą zaledwie kilku kliknięć w Multiplier

Ograniczenia Multiplier

Niektórzy użytkownicy zgłaszali problemy z płatnościami cyklicznymi i opóźnieniami w płatnościach

Ograniczone opcje dostosowywania. Na przykład, nie można przesyłać wydatków w walutach obcych

Mnożnik cenowy

Employer of Record : Zaczyna się od 400 USD/miesiąc

: Zaczyna się od 400 USD/miesiąc Niezależni kontrahenci : Od 40 USD/miesiąc

: Od 40 USD/miesiąc Globalna lista płac: Ceny niestandardowe

Mnożnik ocen i recenzji

G2 : 4.7/5 (700+ recenzji)

: 4.7/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (40+ recenzji)

6. Papaya Global: Najlepsza dla przedsiębiorstw z dużymi pracownikami, którzy potrzebują usług agenta rejestracji

przez Papaya Global Papaya Global została zaprojektowana specjalnie dla firm z sektora użyteczności publicznej i sektora morskiego zatrudniających tysiące pracowników, z których wielu może przebywać za granicą. W związku z tym zatrudnia również konsultantów prawnych w lokalnych regionach, aby zapewnić zgodność umów z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Jednym z największych wyzwań dla tych branż jest zapewnienie terminowej i dokładnej listy płac za granicą. Papaya Global rozwiązuje ten problem poprzez obsługę transgranicznych wpłat bezpośrednich i lokalnych bramek płatniczych.

Papaya Global jest również jednym z niewielu rozwiązań HR, które znalazłem z możliwościami AI. Jego rozwiązanie do monitorowania zgodności ze sztuczną inteligencją może pomóc w sygnalizowaniu problemów, optymalizacji routingu płatności i prognozowaniu przyszłych płatności.

Kolejną fajną funkcją jest "zobowiązanie do daty lądowania", które gwarantuje, że pracownicy otrzymają swoje środki na czas.

Najlepsze funkcje Papaya Global

Wpłaty bezpośrednio na konta pracowników w lokalnych krajach bez konieczności przekierowywania ich przez różne banki

Uzyskiwanie kompleksowych raportów na temat trendów urlopowych pracowników, prognoz finansowych i wskaźników różnorodności

Płacenie nowym pracownikom i wykonawcom w ciągu dwóch dni od wdrożenia ich na platformę

Ograniczenia Papaya Global

Ograniczone opcje dostosowywania faktur

Zbiorcze aktualizowanie danych pracowników jest uciążliwe i aby to zrobić, należy skontaktować się z zespołem obsługi klienta

Cennik Papaya Global

Payroll Plus Grow Global: Zaczyna się od $25/pracownika miesięcznie Scale Global: Od 20 USD/pracownika miesięcznie Enterprise Global: Od 15 USD/pracownika miesięcznie

Płatności i zarządzanie kontrahentami: 30 USD/kontrahenta miesięcznie

30 USD/kontrahenta miesięcznie Employer of Record (EOR): Od 599 USD/pracownika miesięcznie

Od 599 USD/pracownika miesięcznie Globalne płatności dla pracowników : Od 2,5 USD/transakcja

: Od 2,5 USD/transakcja Agent of Record (AOR): Od 200 USD/kontrahenta miesięcznie

Oceny i recenzje Papaya Global

G2 : 4.5/5 (31+ recenzji)

: 4.5/5 (31+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (30+ recenzji)

7. Patriot Payroll: Najlepsze dla małych i średnich firm zatrudniających poniżej 500 pracowników

przez Patriot Payroll Patriot Payroll to platforma zaprojektowana z myślą o firmach z podstawowymi potrzebami kadrowymi, takimi jak lista płac, obecność i zarządzanie wydatkami.

Uważam, że jest ona szczególnie przydatna dla małych zespołów HR. Funkcje takie jak powiadomienia e-mailowe informujące pracowników o ewidencji czasu pracy oraz możliwość zbiorczego zatwierdzania ewidencji czasu pracy i wydatków mogą być dużą oszczędnością czasu dla jedno- lub dwuosobowych zespołów HR.

Najlepszą funkcją jest jednak zarządzanie kartami czasu pracy. Pracownicy mogą tworzyć i udostępniać swoje karty czasu pracy zespołowi ds. płac, zatwierdzać podsumowania czasu pracy i automatycznie obliczać opłaty za nadgodziny. Możesz także tworzyć niestandardowe zasady dotyczące nadgodzin dla różnych typów pracowników, takich jak tymczasowi, stażyści i stali.

Najlepsze funkcje Patriot Payroll

Usprawnienie zadań administracyjnych poprzez umożliwienie pracownikom aktualizacji informacji o płatnościach, a menedżerom aktualizacji pakietów wynagrodzeń i podsumowań czasu pracy

Zarządzanie listą płac, frekwencją i rozliczanymi godzinami z poziomu jednej platformy

Uzyskaj szczegółowe raporty na temat kondycji finansowej dzięki raportom AR, historiom płatności i bilansom

Ograniczenia Patriot Payroll

Ustawianie różnych cykli płatności dla pracowników (dwutygodniowych, miesięcznych itp.) jest procesem ręcznym, który musi być wykonywany indywidualnie

Jeśli masz pracowników W2, będziesz musiał uiścić opłatę "za pracownika" za cały rok, nawet jeśli pracownik odejdzie w połowie

Cennik Patriot Payroll

Podstawowa lista płac : 17 USD (opłata ryczałtowa) + 4 USD za pracownika/kontrahenta miesięcznie

: 17 USD (opłata ryczałtowa) + 4 USD za pracownika/kontrahenta miesięcznie Full-Service Payroll: $37 (opłata ryczałtowa) + $4 za pracownika/kontrahenta miesięcznie

Patriot Payroll oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (500+ recenzji)

: 4.8/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (3400+ reviews)

8. Deel: Najlepsze dla globalnych przedsiębiorstw ze złożonymi operacjami HR i wymogami zgodności

przez Deel Deel to kompleksowa platforma dla dużych firm z planami globalnej ekspansji. Możesz tworzyć zlokalizowane umowy, składać podatki w różnych regionach i przeprowadzać globalne kontrole przeszłości. To sprawia, że Deel jest świetną opcją dla przedsiębiorstw z rygorystycznymi procesami związanymi z przestrzeganiem przepisów. Co więcej, Deel obiecuje pięciodniowe ramy czasowe wdrożenia na Malcie, więc jest to świetna opcja dla przedsiębiorstw, które chcą szybko rozpocząć działalność.

Deel jest zgodny z lokalnymi przepisami maltańskimi i obsługuje podatki od razu po wyjęciu z pudełka. Jest również partnerem dwóch ubezpieczycieli na Malcie - Unisure i Allianz - co ułatwia zapewnienie pracownikom ubezpieczenia zdrowotnego.

Chociaż nie zarządzałem bezpośrednio listą płac za pośrednictwem Deel, to podczas mojej oceny zapoznałem się z jego funkcjami. Jedną z funkcji, która przykuła moją uwagę, była wtyczka Deel Slack. Dzięki niej można tworzyć zautomatyzowane przepływy pracy Slack z Deel, takie jak udostępnianie ogłoszeń, śledzenie zaangażowania i konfigurowanie cotygodniowych odpraw. Fajnie, prawda?

Oznacza to jednak również, że Deel jest jedną z droższych usług zarządzania listami płac i EOR na rynku.

Najlepsze cechy Deel

Zachowanie zgodności z lokalnymi przepisami maltańskimi dotyczącymi płacy minimalnej, nadgodzin, urlopów i podatków

Zarządzanie wszystkimi działaniami związanymi z listą płac - odcinkami wypłat, zatwierdzeniami, fakturami i nie tylko - z poziomu jednej platformy

Zautomatyzuj dostęp do oprogramowania, dając pracownikom dostęp do potrzebnych narzędzi natychmiast po ich wdrożeniu

Śledzenie aktualizacji lokalnego prawa pracy w czasie rzeczywistym i unikanie kosztownych grzywien

ograniczenia #### Deel

Deel zapewnia tylko ograniczone funkcje raportowania

Aplikacja mobilna jest dostępna tylko w niektórych krajach

Pracownicy i kontrahenci nie mogą przechowywać swoich środków na platformie Deel dłużej niż 30 dni

Cennik Deel

Zarządzanie kontrahentami Deel : 49 USD/miesiąc

: 49 USD/miesiąc Deel EOR : $599/miesiąc

: $599/miesiąc Deel Payroll : $29/pracownika miesięcznie

: $29/pracownika miesięcznie Deel US Payroll: $19/pracownika miesięcznie

$19/pracownika miesięcznie Deel US PEO: $79/pracownika miesięcznie

$79/pracownika miesięcznie Deel HR : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Deel Engage: 20 USD/pracownika miesięcznie

Oceny i recenzje Deel

G2 : 4.8/5 (3300+ recenzji)

: 4.8/5 (3300+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (700+ recenzji)

9. OnPay: Najlepsze rozwiązanie dla firm księgowych, które potrzebują kompleksowego oprogramowania do obsługi ludzi

przez OnPay OnPay jest przeznaczony dla firm, które zazwyczaj pracują lokalnie - w szczególności księgowych i innych średnich firm, takich jak kancelarie prawne, dentyści, restauracje i organizacje non-profit.

Jedną z funkcji, które uważam za imponujące w OnPay - głównie dlatego, że ogranicza pracę ręczną - jest automatyczna synchronizacja między pakietami wynagrodzeń a listą płac.

Załóżmy, że wdrażasz nowego pracownika lub dostosowujesz świadczenia dla istniejącego pracownika -wszelkie zmiany wprowadzone w module HR są automatycznie aktualizowane w ramach listy płac. Może to zaoszczędzić zespołom HR znaczną ilość czasu i zapewnić dokładność we wszystkich obszarach.

Jeśli jesteś firmą księgową, która zarządza listą płac dla różnych firm, OnPay może być świetnym wyborem. Umożliwia zarządzanie wszystkimi klientami z jednego miejsca i delegowanie pracy do różnych osób w zespole lub zespole klienta.

Najlepsze cechy OnPay

Daje pracownikom możliwość podzielenia płatności na wiele kont bankowych

Tworzenie publicznego schematu organizacyjnego z danymi pracowników i hierarchiami raportowania

Konfigurowanie niestandardowych przepływów pracy przy wdrażaniu, aby zapewnić każdemu nowemu pracownikowi spersonalizowane doświadczenie w oparciu o jego poziom kariery i dział

Ograniczenia OnPay

OnPay nie udostępnia aplikacji mobilnej dla użytkowników systemu Android

Listę płac można skonfigurować tylko na jeden miesiąc

OnPay ma podejście "zrób to sam" i nie zapewnia dużego wsparcia w zakresie wdrażania

Ceny OnPay

Całkowita opłata: 40 USD/miesiąc (podstawa) + 6 USD/osobę miesięcznie

Oceny i recenzje OnPay

G2 : 4.8/5 (200+ recenzji)

: 4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (400+ recenzji)

10. Oyster HR: Najlepsze rozwiązanie dla firm zdalnych poszukujących usługi Employer-of-Record

przez Oyster HR Pracując z wieloma zdalnymi zespołami, mogę śmiało powiedzieć, że Oyster HR jest doskonałym rozwiązaniem dla firm, które chcą budować i zarządzać rozproszonymi pracownikami.

Oyster HR to przede wszystkim usługa Employer of Record (EOR) dla firm zdalnych i zespołów rozproszonych. Obsługuje ponad 180 krajów (w tym Maltę) i oferuje kompleksowe zarządzanie operacjami personalnymi, w tym listy płac, pakiety świadczeń i zarządzanie kapitałem. Oznacza to, że ich zespół zajmie się procesami prawnymi, takimi jak wysyłanie raportu FS4 nowego pracownika do Urzędu Skarbowego (IRD).

Uważam również, że portal pracowniczy jest całkiem solidny. Był łatwy w użyciu dzięki prostemu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i obsługiwał wszystkie podstawowe zadania, takie jak oznaczanie obecności, wypełnianie zwrotów kosztów i dostęp do odcinków wypłat umów.

Świetną cechą Oyster HR jest sieć Talent Network, która pozwala na outsourcing zatrudniania do partnerów w lokalnych regionach. To bezproblemowy sposób na znalezienie utalentowanych pracowników!

Najlepsze funkcje Oyster HR

Przekształcenie wykonawców w pełnoetatowych pracowników za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Prowadzenie globalnych operacji płacowych bez martwienia się o zgodność z lokalnymi przepisami i regulacjami

Tworzenie kompleksowych pakietów wynagrodzeń uwzględniających świadczenia, kapitał własny, a nawet luki płacowe do zatrzymać największe talenty Ograniczenia Oyster HR

Jego brakPlatforma HRIS oznacza, że możesz znaleźć silosy danych między szczegółami listy płac a podstawowymi danymi pracowników

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że zespół obsługi klienta Oyster HR reaguje zbyt wolno

Ceny Oyster HR

Kontrahent : 29 USD/kontrahent miesięcznie (27 EUR/kontrahent miesięcznie)

: 29 USD/kontrahent miesięcznie (27 EUR/kontrahent miesięcznie) Global Payroll : 50 USD/pracownik miesięcznie (47 EUR/kontrahent miesięcznie)

: 50 USD/pracownik miesięcznie (47 EUR/kontrahent miesięcznie) Employer of Record : 699 USD/miesiąc (649 EUR/miesiąc)

: 699 USD/miesiąc (649 EUR/miesiąc) Skala: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Oyster HR

G2 : 4.4/5 (400+ recenzji)

: 4.4/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

Usprawnij swój People Ops z ClickUp

Platformy HR mogą usprawnić zadania administracyjne i poprawić ogólną komunikację i współpracę. Mogą również uwolnić przepustowość zespołu HR, aby pomóc mu skupić się na innych ważnych zadaniach, takich jak dobre samopoczucie pracowników i tworzenie pozytywnego środowiska pracy.

Jednak sam wybór dowolnej platformy technologicznej HR nie wystarczy. Wybór odpowiednich narzędzi wymaga znajomości konkretnych potrzeb i dynamiki zespołu. Ważne jest również, aby wybrać platformy, które mogą pomóc w wielu funkcjach, aby nie spędzać czasu na żonglowaniu różnymi narzędziami.

Tutaj z pomocą przychodzi ClickUp - kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, komunikacją i dokumentami (wraz z darmowe szablony HR i możliwości AI) pozwala zarządzać większością operacji związanych z doświadczeniem pracowników z jednego miejsca. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i korzystaj z funkcji i automatyzacji, aby wykonywać swoją pracę lepiej i szybciej!