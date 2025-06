Zbuduj swój wymarzony zestaw narzędzi rekrutacyjnych: 11 najlepszych narzędzi w 2025 roku

Dzięki sztucznej inteligencji (AI) i zaawansowanym narzędziom AI dla HR rekrutacja nie polega już tylko na korzystaniu z internetowych tablic ogłoszeń lub CV przesyłanych pocztą elektroniczną. Obecnie rekruterzy tacy jak Ty potrzebują solidnego zestawu technologii rekrutacyjnych, aby być na bieżąco z wymaganiami dotyczącymi zatrudnienia i zautomatyzować proces pozyskiwania talentów.

Narzędzia rekrutacyjne zapewniają organizacjom solidny zestaw funkcji, które usprawniają proces rekrutacji, od pozyskiwania kandydatów po wdrażanie nowych pracowników. Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach stworzenie zestawu narzędzi rekrutacyjnych, które dokładnie odpowiadają Twoim wymaganiom, może być trudnym zadaniem dla większości osób.

W tym blogu pomogę Ci zidentyfikować najlepsze technologie dla Twojego zestawu narzędzi rekrutacyjnych. Przeanalizowaliśmy szeroki zakres oprogramowania rekrutacyjnego i wybraliśmy dziesięć najlepszych pod kątem doskonałych funkcji, w tym zaawansowaną AI i nowe technologie.

Czym jest zestaw narzędzi rekrutacyjnych?

Zestaw technologii to zbiór narzędzi lub oprogramowania, które składają się na kompleksowy proces danej firmy lub działu. Zestaw technologii rekrutacyjnych to podobnie zbiór połączonych ze sobą technologii rekrutacyjnych, które pomagają organizacjom usprawnić proces rekrutacji i zatrudniania pracowników.

Dzięki zestawowi narzędzi rekrutacyjnych możesz:

Zautomatyzuj powtarzalne zadania i scentralizuj informacje, zwalniając cenny czas rekruterów, aby mogli skupić się na interakcjach z kandydatami wymagającymi intensywnego kontaktu

Skróć czas rekrutacji dzięki szybszemu pozyskiwaniu kandydatów, weryfikacji i planowaniu rozmów kwalifikacyjnych

Zapewnij płynny i angażujący proces aplikacyjny, aby przyciągnąć najlepszych kandydatów

Uzyskaj cenne informacje na temat skuteczności rekrutacji, aby zoptymalizować swoje strategie

Aby wybrać odpowiednie narzędzia do swojego zestawu technologii rekrutacyjnych, musisz najpierw przeanalizować potrzeby swojej organizacji. Idealne rozwiązanie będzie zależało od czynników specyficznych dla Twojej organizacji, takich jak:

Wielkość firmy i branża: Większe przedsiębiorstwa będą miały prawdopodobnie bardziej złożone potrzeby niż mniejsze start-upy. Podobnie proces rekrutacji w firmie technologicznej będzie się różnił od procesu w agencji kreatywnej. Upewnij się, że wybierasz opcję, która odpowiada Twojemu konkretnemu procesowi rekrutacji i zakresowi działalności

Wielkość rekrutacji: Liczba zatrudnionych pracowników w ciągu roku będzie miała bezpośredni wpływ na funkcje i skalowalność platformy rekrutacyjnej, której potrzebujesz. Pomoże Ci to również zrozumieć, czy platforma jest odpowiednia dla Twojego procesu rekrutacji

Budżet: Ceny technologii rekrutacyjnych mogą się znacznie różnić. Dlatego przy ustalaniu priorytetów należy wziąć pod uwagę ograniczenia budżetowe i wybrać najważniejsze funkcje

Struktura i umiejętności zespołu: Oceń obecne możliwości swojego zespołu i wszelkie braki w umiejętnościach, które można uzupełnić za pomocą konkretnych narzędzi. Ponieważ większość zespołów rekrutacyjnych nie ma charakteru technicznego, narzędzie musi być łatwe w użyciu, aby można było szybko wdrożyć tę platformę i zapewnić pracownikom wyjątkowe doświadczenia Zaawansowane funkcje : Większość nowoczesnych technologii rekrutacyjnych oferuje zaawansowane funkcje, takie jak narzędzia AI do rekrutacji, automatyczna selekcja kandydatów i zaawansowana analityka, które pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji. W zależności od celu i konkretnych wyzwań należy wybrać opcję idealnie dopasowaną do potrzeb i budżetu

Integracje : Upewnij się, że wybrane narzędzia płynnie integrują się ze sobą oraz z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi HR, aby uniknąć tworzenia silosów danych

Funkcje bezpieczeństwa: Informacje o kandydatach zawierają dane wrażliwe; nie możesz pozwolić sobie na ich wyciek lub naruszenie z powodu braku funkcji bezpieczeństwa w stosowanych technologiach rekrutacyjnych. Upewnij się, że wybierasz opcje oferujące zaawansowane szyfrowanie, kontrolę dostępu i inne funkcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczeństwo Twoich danych. Zaawansowane systemy rekrutacyjne oferują nawet kandydatom możliwość kontrolowania sposobu wykorzystania ich danych w organizacji. Na przykład, jeśli kandydat chce wycofać swoje CV lub chce, aby informacje zostały usunięte po obsadzeniu stanowiska, platforma może mu to łatwo umożliwić, pomagając Ci zachować zgodność z przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności danych

Postępując zgodnie z tymi krokami i mając na uwadze swoje konkretne wymagania, możesz zbudować zestaw narzędzi rekrutacyjnych, które umożliwią Twojemu zespołowi efektywne zatrudnianie najlepszych talentów.

Teraz, gdy rozumiesz już znaczenie zestawu narzędzi rekrutacyjnych i wiesz, jak wybrać odpowiednie narzędzia, przyjrzyjmy się dziesięciu najlepszym programom do zarządzania talentami, które warto rozważyć przy tworzeniu własnego zestawu w 2024 roku. Podzielimy je na kategorie w oparciu o ich podstawowe funkcje, aby zapewnić jasny plan działania dla procesu rekrutacji.

Narzędzie USP ClickUp Potężna platforma do zarządzania projektami z funkcjami i szablonami dostosowanymi do potrzeb HR, która usprawnia cały proces rekrutacji Workday ATS Solidny system śledzenia kandydatów (ATS) do scentralizowanego zarządzania kandydatami, automatyzacji cyklu pracy i zaawansowanej analityki LinkedIn Rozbudowana tablica ogłoszeń o pracy, docierająca do ogromnej sieci profesjonalistów, umożliwiająca publikowanie ogłoszeń o pracy skierowanych do konkretnych osób oraz budowanie marki pracodawcy Entelo Potężna platforma pozyskiwania kandydatów do identyfikacji najlepszych talentów dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i integracji z mediami społecznościowymi Beamery Platforma do zarządzania relacjami z kandydatami (CRM), która personalizuje komunikację i buduje relacje z potencjalnymi pracownikami HackerRank Platforma przeznaczona do oceny technicznej i testowania umiejętności, umożliwiająca ocenę umiejętności kodowania i rozwiązywania problemów HireVue Platforma ułatwiająca przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych wideo z funkcjami rozmów jednokierunkowych i na żywo, usprawniająca proces selekcji RolePoint Oprogramowanie upraszczające zarządzanie programami poleceń pracowników, motywujące do udziału i umożliwiające skuteczne śledzenie poleceń GoodHire Platforma do weryfikacji kandydatów, która automatyzuje proces sprawdzania referencji i zapewnia kompleksowe raporty służące do weryfikacji informacji o kandydatach BambooHR Chmurowy system HRIS do wdrażania nowych pracowników, elektronicznego zarządzania dokumentami i integracji z innymi systemami HR

1. ClickUp (Kompleksowa platforma do zarządzania zasobami ludzkimi)

Zacznijmy od zapoznania się z kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania projektami i pracownikami. ClickUp to platforma zwiększająca wydajność, zaprojektowana w celu uproszczenia procesów biznesowych, efektywnego zarządzania różnorodnymi zespołami i organizacji całego cyklu pracy. W rzeczywistości jest to coś więcej niż tylko oprogramowanie do wdrażania nowych pracowników, pomagające zarządzać zatrudnianiem, rekrutacją, wdrażaniem, operacjami HR, działaniami zespołów, a nawet wydajnością — wszystko na jednej platformie.

Śledź proces rekrutacji, wdrażania nowych pracowników i rozwoju pracowników dzięki widokom ClickUp

Oprócz konfigurowalnych widoków ClickUp, które umożliwiają sortowanie, filtrowanie i przeglądanie szczegółowych informacji o kandydatach oraz procesów rekrutacyjnych na wiele sposobów, oferuje również zintegrowanego asystenta AI o nazwie ClickUp Brain, który może zautomatyzować codzienną pracę. Dodatkowo, jego AI Writer może generować wszystko, od opisów stanowisk pracy po standardowe procedury operacyjne dotyczące zatrudniania i e-maile z informacją zwrotną dla kandydatów, znacznie zmniejszając obciążenie pracą.

Chociaż posiada kilka innych funkcji, które sprawiają, że jest to idealna opcja dla Twojego zestawu narzędzi rekrutacyjnych, jego wyróżniającą cechą jest kompleksowy zestaw gotowych szablonów, dostosowanych specjalnie do Twoich potrzeb.

Matryca selekcji kandydatów ClickUp to gotowy do użycia, konfigurowalny szablon służący do selekcji najlepszych kandydatów spośród wielu osób. Zawiera niezbędne funkcje, które pomogą Ci w łatwy sposób uporządkować i przefiltrować informacje o kandydatach.

Pobierz ten szablon Ulepsz proces selekcji kandydatów, korzystając z szablonu matrycy selekcji kandydatów ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizuj i śledź aplikacje o pracę oraz rekomendacje pracowników

Oceniaj CV i inne dane kandydatów na podstawie kryteriów takich jak doświadczenie, kwalifikacje, umiejętności i wiele innych

Podejmuj decyzje dotyczące zatrudnienia w oparciu o analizę danych, ograniczając subiektywne oceny

Jeśli gromadzenie wszystkich informacji o kandydatach w jednym miejscu wydaje Ci się trudne, szablon ClickUp Hiring Candidate Template jest idealnym rozwiązaniem dla Ciebie. Szablon ten pomaga połączyć formularze Clickup, Google Forms, Typeform lub inne narzędzia aplikacyjne z platformą ClickUp, umożliwiając uzyskanie wszystkich informacji o kandydatach w jednym miejscu.

Pobierz ten szablon Uprość zatrudnianie kandydatów i organizację pracy dzięki szablonowi ClickUp Hiring Candidate Template

Pomaga to w:

Oceniaj kandydatów za pomocą dostosowywalnych skal ocen

Zachowaj porządek i otrzymuj odpowiednie przypomnienia dotyczące procesu rekrutacji

Z łatwością porównuj informacje o kandydatach, aby podjąć właściwą decyzję

Aby uzyskać bardziej kompleksowy zestaw narzędzi do rekrutacji i zatrudniania pracowników, zapoznaj się z szablonem folderu rekrutacyjnego i zatrudnieniowego ClickUp.

Pobierz ten szablon Zarządzaj wszystkimi operacjami HR, korzystając z potrzebnych informacji dzięki szablonowi folderu rekrutacji i zatrudnienia ClickUp

Ten w pełni konfigurowalny szablon folderu pomaga:

Gromadź i przechowuj informacje o kandydatach w jednym miejscu

Standaryzacja kart oceny rozmów kwalifikacyjnych

Usprawnij formularze aplikacyjne

Łatwe śledzenie aplikacji kandydatów

Najlepsze funkcje ClickUp

wizualizować procesy rekrutacyjne , w tym listy, tablice Kanban, formularze, kalendarz, tablicę i wiele innych Śledź wydajność, zaangażowanie i rozwój pracowników dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp , które pozwalają, w tym listy, tablice Kanban, formularze, kalendarz, tablicę i wiele innych

optymalizacji cyklu pracy związanego z zatrudnianiem i automatyzacji powtarzalnych zadań ręcznych Efektywnie zarządzaj procesami rekrutacyjnymi dzięki gotowym szablonom, niestandardowym statusom i automatyzacji ClickUp , która pozwala wybrać spośród ponad 100 opcji automatyzacji w celui automatyzacji powtarzalnych zadań ręcznych

organizować dokumentację i przechowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem nowych pracowników Zapewnij nowym pracownikom dostęp do wszystkich informacji o Twojej organizacji dzięki ClickUp Docs , które pomagajądokumentację i przechowywanie dokumentów związanych z wdrażaniem nowych pracowników

Uprość komunikację związaną z wdrażaniem nowych pracowników i rekrutacją dzięki ClickUp Brain , wbudowanemu asystentowi AI, który pomaga generować podsumowania, tworzyć elementy do zrobienia, szkicować opisy stanowisk, pisać e-maile i wiele więcej

Stwórz kompleksowy system zarządzania zasobami ludzkimi za pomocą ClickUp dla działu kadr, który zawiera pola niestandardowe, statusy, przypomnienia, listy kontrolne, szablony i wszystko, czego potrzebujesz, aby cała działalność działu kadr przebiegała sprawnie i efektywnie

Usprawnij działania HR dzięki narzędziom ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na szeroki zakres funkcji, nowi użytkownicy muszą poświęcić więcej czasu na naukę obsługi

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc na użytkownika

Business : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się w sprawie cen

ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie za każdego członka obszaru roboczego

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Workday Talent Management (wiodący system śledzenia kandydatów lub ATS)

Workday to oparta na chmurze platforma do zarządzania kapitałem ludzkim (HCM), która oferuje również solidny moduł do śledzenia kandydatów (ATS) dla Twojego zestawu narzędzi rekrutacyjnych. Moduł ten, nazwany Workday Talent Management, jest przeznaczony dla organizacji każdej wielkości i pomaga efektywnie zarządzać całym procesem rekrutacji. Zawiera kilka funkcji, które pomagają wyjść poza śledzenie aplikacji, a także funkcje pozyskiwania talentów, optymalizacji i uczenia się. Posiada również funkcje rekrutacji oparte na sztucznej inteligencji (AI) oraz szablony ATS, które ułatwiają tworzenie i zarządzanie wewnętrznymi procesami ATS.

W ten sposób pomagają budować zespoły dostosowane do konkretnych potrzeb, wspierają rozwój i dopasowują talenty do umiejętności, zapewniając bardziej efektywny proces rekrutacji.

Najlepsze funkcje Workday

Przechowuj i śledź wszystkie informacje o kandydatach w scentralizowanej platformie do zarządzania klientami

Twórz strony kariery i formularze aplikacyjne dostosowane do urządzeń mobilnych, aby efektywnie gromadzić dane kandydatów

Wykorzystaj systemy analizy umiejętności oparte na AI i ML, aby dopasować wymagania do odpowiednich kandydatów

Wyeliminuj stronniczość dzięki przejrzystym zasadom i analizom opartym na danych, które pomogą Ci zbudować zróżnicowaną kadrę pracowniczą

Uzyskaj cenne informacje na temat procesu rekrutacji dzięki kompleksowym narzędziom do raportowania i wizualizacji danych

Ograniczenia Workday

Konfiguracja i nawigacja mogą być skomplikowane, zwłaszcza dla mniejszych organizacji z ograniczonymi zasobami HR

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych zespołów lub organizacji o ograniczonych potrzebach rekrutacyjnych

Wymaga integracji z innymi systemami HR, aby uzyskać kompletne rozwiązanie HCM, ponieważ Workday koncentruje się bardziej na analizach i podejmowaniu decyzji niż na oprogramowaniu do wdrażania nowych pracowników

Ceny Workday

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Workday

G2: 4,3/5 (80 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)

3. LinkedIn (najlepszy do tablic ogłoszeń i marketingu rekrutacyjnego)

za pośrednictwem LinkedIn

LinkedIn to największa na świecie platforma networkingowa dla profesjonalistów, z której większość rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji korzysta w celu wyszukiwania odpowiednich ofert pracy i udostępniania aktualnych informacji o karierze. Platforma oferuje jednak również zaawansowane funkcje dla zespołów rekrutacyjnych i zatrudniających. Pomaga dopasować wolne stanowiska do wykwalifikowanych kandydatów, a dzięki specjalnym funkcjom można kierować oferty do kandydatów posiadających odpowiednie umiejętności i spełniających określone wymagania.

W ten sposób oferuje funkcje zarówno dla ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, jak i platform marketingu rekrutacyjnego, co czyni ją idealną platformą do selekcji kandydatów, weryfikacji ich doświadczenia i wyszukiwania pasywnych kandydatów na wolne stanowiska.

Najlepsze funkcje LinkedIn

Dotrzyj do wysoko wykwalifikowanej puli profesjonalistów, kierując swoje ogłoszenia o pracę do określonych grup demograficznych, umiejętności i poziomów doświadczenia

Zaprezentuj kulturę swojej firmy, możliwości rozwoju kariery i opinie pracowników, aby w naturalny sposób przyciągnąć najlepszych kandydatów

Zyskaj dostęp do ogromnej sieci aktywnych i pasywnych osób poszukujących pracy

Ograniczenia LinkedIn

Bezpłatne ogłoszenia o pracę mają kilka ograniczeń, np. można opublikować tylko jedno ogłoszenie jednocześnie, a te same oferty pracy nie mogą być udostępniane w ciągu siedmiu dni

Wysokiej jakości ogłoszenia o pracę i narzędzia marketingowe związane z rekrutacją mogą być kosztowne, zwłaszcza dla start-upów i firm o ograniczonych potrzebach rekrutacyjnych

Platforma jest skierowana raczej do doświadczonych profesjonalistów, przez co jest mniej odpowiednia dla rekrutacji na stanowiska podstawowe

Ceny LinkedIn

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje LinkedIn

G2: 4,2/5 (ponad 800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (90 recenzji)

Entelo to oprogramowanie do tworzenia baz danych pracowników i platforma pozyskiwania kandydatów, zaprojektowana, aby pomóc organizacjom budować solidne bazy talentów i identyfikować najlepszych pracowników, którzy mogą nie aktywnie szukać pracy. Wykorzystuje AI i analitykę predykcyjną do przewidywania decyzji kandydatów, takich jak prawdopodobieństwo zmiany pracy lub preferencji, pomagając rekruterom dotrzeć do odpowiednich kandydatów w odpowiednim czasie.

Wykracza poza ograniczenia tradycyjnych tablic ogłoszeń i baz danych CV. Wykorzystuje najnowocześniejsze technologie do agregowania danych kandydatów z różnych źródeł, w tym profili w mediach społecznościowych (LinkedIn, GitHub itp. ), profesjonalnych serwisów networkingowych i kariery, publicznych danych internetowych itp.

Ta obszerna baza danych pozwala Entelo tworzyć bogate profile potencjalnych kandydatów, zapewniając Ci lepszy wgląd w ich kwalifikacje i doświadczenie w porównaniu z tradycyjnymi metodami selekcji CV. Jest to bardzo przydatny dodatek do Twojego zestawu narzędzi rekrutacyjnych.

Najlepsze funkcje Entelo

Wykorzystaj potężną wyszukiwarkę z logiką logiczną i filtrami, aby znaleźć wysoko wykwalifikowanych kandydatów na różnych platformach

Dotrzyj do pasywnych kandydatów, którzy nie aplikowali aktywnie, ale posiadają umiejętności i doświadczenie, których potrzebujesz

Wykorzystaj profile w mediach społecznościowych, aby uzyskać głębszy wgląd w umiejętności kandydatów i ich dopasowanie kulturowe

Buduj i pielęgnuj bazę talentów na potrzeby przyszłych rekrutacji, śledząc obiecujących kandydatów

Ograniczenia Entelo

Nie oferuje bezpłatnej wersji próbnej ani wersji freemium

Klienci mają zastrzeżenia do funkcji raportowania, które nie pozwalają dostosować raportów do konkretnych wymagań

Ceny Entelo

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Entelo

G2: 4,2/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 3,7/5 (ponad 10 recenzji)

Podczas gdy Entelo koncentruje się na pozyskiwaniu najlepszych talentów, Beamery zajmuje się innym, ale równie ważnym aspektem rekrutacji: zarządzaniem cyklem życia talentów. Ta innowacyjna platforma oparta na sztucznej inteligencji umożliwia organizacjom zarządzanie rekrutacją i działaniami po zatrudnieniu, w tym pozyskiwaniem talentów, zarządzaniem, planowaniem siły roboczej i budowaniem umiejętności.

Beamery pozwala rekruterom wyszukiwać i zatrudniać kandydatów o odpowiednich talentach oraz pielęgnować relacje z utalentowanymi osobami, nawet tymi, które nie zostały wybrane do konkretnej roli. Pomogło to klientom zwiększyć wydajność rekruterów o 40% i trzykrotnie zwiększyć konwersję różnorodnych talentów.

Najlepsze funkcje Beamery

Stwórz spersonalizowane kanały komunikacji, aby kandydaci byli zaangażowani i informowani na każdym etapie procesu rekrutacji

Śledź wskaźniki zaangażowania kandydatów, aby mierzyć skuteczność swoich wysiłków komunikacyjnych

Wyeliminuj stronniczość w zatrudnianiu dzięki funkcjom wyjaśniającej sztucznej inteligencji — modelowi służącemu do poprawy przejrzystości i sprawiedliwości modeli AI oraz eliminowania wszelkich stronniczości, które mogą pojawić się w wyniku ludzkich uprzedzeń lub decyzji

Uzyskaj integracje, aby usprawnić cykle pracy działu HR i współpracować z pozostałymi systemami HR

Skorzystaj z TalentGPT, aby spersonalizować doświadczenia nowych pracowników i usprawnić procesy rekrutacyjne

Ograniczenia Beamery

Ogranicza liczbę automatycznych pobrań plików PDF z rozszerzeniami do 100 dziennie

Nie oferuje bezpłatnej wersji próbnej ani wersji freemium

Ceny Beamery

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Beamery

G2: 4,1/5 (ponad 150 recenzji)

Capterra: 3,8/5 (ponad 120 recenzji)

6. HackerRank (najlepsze do oceny i testowania umiejętności)

HackerRank to popularna platforma przeznaczona do oceny umiejętności technicznych i kandydatów. Jest przeznaczona dla organizacji, które potrzebują solidnego systemu do oceny umiejętności kodowania, umiejętności rozwiązywania problemów i wiedzy technicznej potencjalnych pracowników.

Narzędzie to zapewnia pakiet rozwiązań, które pozwalają rekruterom sprawdzić umiejętności kandydatów podczas procesu selekcji, przeprowadzić z nimi rozmowy kwalifikacyjne i sklasyfikować programistów na podstawie ich umiejętności i kompetencji. Dzięki temu proces rekrutacji jest bardziej skoncentrowany na umiejętnościach, a kandydaci mogą uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich umiejętności i wyników na podstawie testów.

Najlepsze funkcje HackerRank

Oceń umiejętności kodowania za pomocą biblioteki gotowych zadań lub stwórz własne

Projektuj dostosowane oceny zgodne z konkretnymi wymaganiami stanowiska i umiejętnościami technicznymi

Symuluj rzeczywiste scenariusze pracy, aby ocenić podejście kandydata do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji technicznych

Przeprowadzaj oceny zdalnie, co pozwala na elastyczną ocenę i poszerzenie puli kandydatów

Uzyskaj wgląd w wyniki kandydatów dzięki kompleksowym raportom i analizom

Ograniczenia HackerRank

Idealne tylko dla osób poszukujących kandydatów o profilach technicznych. Może nie być odpowiednie dla innych dziedzin

Nie oferuje planu freemium ani bezpłatnego planu

Plan podstawowy ogranicza organizację do jednego użytkownika i dziesięciu prób miesięcznie. Za każdą dodatkową próbę należy uiścić opłatę w wysokości 20 USD

Ceny HackerRank

Pakiet startowy : 100 USD/miesiąc/użytkownik

Pro : 450 USD/miesiąc/5 użytkowników

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HackerRank

G2: 4,5/5 (ponad 390 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (50 recenzji)

7. HireVue (najlepsze oprogramowanie do przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych wideo)

źródło HireVue

HireVue to wiodąca platforma zaprojektowana w celu ułatwienia rozmów kwalifikacyjnych wideo i usprawnienia procesu selekcji kandydatów. Oferuje funkcje umożliwiające przeprowadzanie jednokierunkowych lub bezpośrednich rozmów kwalifikacyjnych wideo, co pozwala na elastyczną i wydajną ocenę kandydatów. Asystent rekrutacyjny AI pomaga skutecznie komunikować się z kandydatami, dostarczać powiadomienia i aktualizacje na czas oraz poprawiać wskaźniki frekwencji na rozmowach kwalifikacyjnych.

Najlepsze funkcje HireVue

Przeprowadzaj zarówno jednokierunkowe, nagrane wcześniej rozmowy wideo, jak i interaktywne rozmowy na żywo w zależności od potrzeb

Płynne planowanie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami z różnych stref czasowych i lokalizacji

Uprość planowanie rozmów kwalifikacyjnych dzięki automatycznym narzędziom do planowania i zarządzaniu dostępnością kandydatów

Wykorzystaj sztuczną inteligencję do analizowania odpowiedzi podczas rozmów kwalifikacyjnych i identyfikowania kluczowych mocnych i słabych stron kandydatów

Twórz standardowe pytania i rubryki do rozmów kwalifikacyjnych, aby zapewnić spójną ocenę wszystkich kandydatów

Ograniczenia HireVue

Chociaż oferuje AI do analizy rozmów kwalifikacyjnych i gromadzenia danych, nadal może wymagać nadzoru człowieka, aby zapewnić dokładną interpretację

Ceny mogą być wysokie dla mniejszych organizacji z ograniczoną liczbą rozmów kwalifikacyjnych

Ceny HireVue

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje HireVue

G2: 4,1/5 (ponad 230 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

8. RolePoint (najlepsza platforma do zarządzania programami poleceń pracowników)

za pośrednictwem RolePoint

Jeśli chodzi o przyciąganie talentów, wiele firm często pomija swoje najważniejsze źródło rekomendacji – obecnych pracowników. RolePoint (obecnie Jobvite) to platforma zaprojektowana do efektywnego zarządzania programami rekomendacji pracowników, oferująca funkcje motywujące do udziału, śledzenia rekomendacji i efektywnego zarządzania całym procesem rekomendacji.

Korzystając z platformy, obecni pracownicy mogą łatwo zapoznać się z ofertami pracy dostępnymi w swojej firmie i udostępniać je w swoich sieciach. Mogą nawet śledzić postępy swoich poleconych w czasie rzeczywistym i otrzymać nagrodę, jeśli osoba polecona zostanie wybrana na dane stanowisko. Takie podejście oparte na elementach grywalizacji może znacznie zwiększyć udział pracowników w programie poleceń.

Najlepsze funkcje RolePoint

Zautomatyzuj zarządzanie nagrodami i motywacją w swojej organizacji, zyskując możliwość efektywnego śledzenia poleconych kandydatów i nagradzania pracowników za każde pozytywne polecenie

Wyeliminuj rozbieżności w poleceniach pracowników, dopasowując ich do odpowiednich stanowisk i zapewniając natychmiastową informację zwrotną

Wykorzystaj moduły analityczne oparte na sztucznej inteligencji i gamifikację, aby jeszcze bardziej ulepszyć programy poleceń pracowników dla swojego zespołu

Ograniczenia RolePoint

Użytkownicy wspominali, że plany Jobvite mogą być droższe w porównaniu z innymi platformami. Niektórzy uważają, że koszt może nie być adekwatny do oferowanych funkcji i możliwości

Ograniczone możliwości dostosowywania i brak elastyczności w zakresie uzyskiwania zaawansowanych analiz i raportów

Ceny RolePoint

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje RolePoint

G2: brak danych

Capterra: NA

9. GoodHire (najlepsze do sprawdzania i weryfikacji kandydatów)

za pośrednictwem GoodHire

GoodHire to platforma do weryfikacji kandydatów, która pomaga pracodawcom zweryfikować informacje o kandydatach i ograniczyć ryzyko związane z zatrudnieniem. Jej nowoczesny interfejs został zaprojektowany w celu automatyzacji procesu weryfikacji kandydatów, umożliwiając zainicjowanie różnych kontroli (historia przestępstw, weryfikacja zatrudnienia, sprawdzenie referencji) za pomocą kilku kliknięć. Ponadto uzyskane informacje można płynnie zintegrować z popularnymi systemami śledzenia kandydatów (ATS), co pozwala na zainicjowanie i otrzymywanie raportów z weryfikacji kandydatów bezpośrednio w ramach istniejącego cyklu pracy rekrutacyjnej.

Najlepsze funkcje GoodHire

Zainicjuj różne kontrole przeszłości, w tym weryfikację historii kryminalnej, weryfikację zatrudnienia i sprawdzenie referencji

Otrzymuj kompleksowe raporty z weryfikacji kandydatów w formie elektronicznej, eliminując ręczne wprowadzanie danych i oszczędzając czas

Zintegruj GoodHire z systemem śledzenia kandydatów (ATS), aby zapewnić płynny cykl pracy i scentralizowane zarządzanie informacjami o kandydatach

Przeprowadzaj weryfikację kandydatów w różnych krajach, zapewniając zgodność z regionalnymi przepisami

Dane są zawsze chronione, ponieważ GoodHire korzysta z bezpiecznych serwerów i protokołów zgodnych ze standardami branżowymi w celu ochrony poufnych informacji o kandydatach podczas całego procesu weryfikacji

Ograniczenia GoodHire

Ceny mogą się różnić w zależności od rodzaju weryfikacji, złożoności i liczby wymaganych raportów

Czas realizacji weryfikacji może się różnić w zależności od rodzaju weryfikacji i dostępności dokumentacji

Zgodność z przepisami prawa może być złożona, a GoodHire może nie udzielać porad prawnych dotyczących wyników weryfikacji przeszłości kandydatów

Ceny GoodHire

Basic+: Od 29,99 USD/miesiąc

Niezbędne: Od 54,99 USD/miesiąc

Profesjonalny: Od 79,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje GoodHire

G2: 4,6/5 (ponad 270 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 100 recenzji)

10. BambooHR (Najlepsze oprogramowanie do wdrażania nowych pracowników i integracji HRIS)

za pośrednictwem BambooHR

BambooHR to znany system informacji kadrowej (HRIS) oparty na chmurze, który został zaprojektowany w celu usprawnienia działań różnych zespołów HR. Dzięki tej jednej platformie można wykonywać kilka zadań związanych z kadrami, w tym wdrażanie nowych pracowników, zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi i inne operacje kadrowe. Oferuje funkcje umożliwiające efektywne zarządzanie całym procesem wdrażania nowych pracowników.

Ponadto BambooHR jest znane z przyjaznego interfejsu i łatwości obsługi, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla firm przechodzących z ręcznych procesów HR lub podstawowych arkuszy kalkulacyjnych na bardziej rozbudowany system HRIS.

Najlepsze funkcje BambooHR

Twórz zautomatyzowane cykle pracy, aby wysyłać e-maile powitalne, zbierać informacje o nowych pracownikach i przydzielać zadania w trakcie procesu wdrażania

Przechowuj i zarządzaj dokumentami związanymi z zatrudnieniem, takimi jak oferty pracy, podręczniki i informacje o świadczeniach, w formie elektronicznej w jednej lokalizacji

Wykorzystaj funkcje podpisu elektronicznego, aby uprościć procesy podpisywania i zatwierdzania dokumentów

Śledź kluczowe wskaźniki związane z wdrażaniem nowych pracowników i identyfikuj obszary wymagające poprawy

Zintegruj BambooHR z innymi systemami HR, takimi jak dostawcy usług płacowych i świadczeń pracowniczych, aby uzyskać ujednolicone rozwiązanie do zarządzania danymi HR

Ograniczenia BambooHR

Może nie być odpowiednie dla bardzo dużych organizacji o złożonych potrzebach w zakresie HR

Ograniczone możliwości dostosowania w porównaniu z niektórymi rozwiązaniami HRIS na poziomie przedsiębiorstwa

Ceny BambooHR

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

11. Visier (najlepsze do analizy i raportowania)

za pośrednictwem Visier

Visier to potężna platforma przeznaczona do analizy zasobów ludzkich (HR) i uzyskiwania informacji o pracownikach. Wykracza poza podstawowe raportowanie, oferując zaawansowane narzędzia do analizy danych, które pomagają organizacjom podejmować decyzje oparte na danych we wszystkich funkcjach HR, w tym w rekrutacji.

Platforma wierzy w zapewnienie zespołom rekrutacyjnym i zarządzającym talentami dostępu do danych biznesowych, które pomagają im podejmować lepsze decyzje i eliminować pojawiające się uprzedzenia dotyczące pracowników.

Visier łączy dane dotyczące pracowników i dane biznesowe, aby zapewnić Ci wszystkie informacje potrzebne do podejmowania lepszych decyzji rekrutacyjnych i porównywania benchmarków w oparciu o ponad 15 milionów rekordów pracowników i danych stron trzecich.

Najlepsze funkcje Visier

Zintegruj dane z różnych systemów HR, takich jak ATS, systemy płacowe i systemy zarządzania wydajnością, aby stworzyć scentralizowany hub danych

Wykorzystaj potężne pulpity, wizualizacje i narzędzia do eksploracji danych, aby uzyskać wgląd w wskaźniki rekrutacji, trendy dotyczące siły roboczej i zaangażowanie pracowników

Wykorzystaj AI i uczenie maszynowe, aby przewidywać przyszłe potrzeby kadrowe, identyfikować potencjalne luki w umiejętnościach i optymalizować strategie rekrutacyjne

Porównaj wskaźniki HR z benchmarkami branżowymi, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i najlepsze praktyki

Wykorzystaj analizę danych do podejmowania strategicznych decyzji dotyczących planowania zatrudnienia, inicjatyw związanych z rozwojem talentów i planowania sukcesji

Ograniczenia Visier

Zapoznanie się z platformą może zająć trochę czasu, ponieważ jej konfiguracja i nawigacja mogą być skomplikowane dla osób nieposiadających wiedzy technicznej. Aby efektywnie z niej korzystać, należy dobrze rozumieć analizę i wizualizację danych

Integracja danych z istniejącymi systemami HR może wymagać dodatkowej wiedzy technicznej lub wsparcia, ponieważ oferuje ograniczoną liczbę gotowych integracji i wtyczek

Ceny Visier

Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Visier

G2: 4,6/5 (170 recenzji)

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

Zarządzaj całym zestawem narzędzi rekrutacyjnych za pomocą ClickUp

Posiadanie odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych ma obecnie kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia najlepszych talentów. W tym przewodniku omówiono 11 niezbędnych narzędzi, które pozwolą Ci stworzyć najlepszy w swojej klasie zestaw technologii rekrutacyjnych. Chociaż omówiłem kilka narzędzi, pamiętaj, że idealny zestaw technologii to nie tylko znalezienie narzędzi do wykonania zadania. Tworząc zestaw technologii rekrutacyjnych, musisz wziąć pod uwagę specyficzne wymagania swojej organizacji, zasoby i wielkość zespołu.

Budowanie skutecznego zestawu technologii rekrutacyjnych to inwestycja w przyszłość Twojej organizacji. Pomaga znaleźć i rozwijać talenty odpowiednie do konkretnych potrzeb. Chociaż zawsze możesz wybrać rozwiązania punktowe, możesz również zdecydować się na zarządzanie całym procesem rekrutacji i zarządzania talentami za pomocą ClickUp, kompleksowego rozwiązania.

ClickUp dla działów kadr został zaprojektowany w celu optymalizacji wszystkich procesów HR, od rekrutacji, zatrudniania, zarządzania bazą kandydatów, podnoszenia kwalifikacji pracowników, po budowanie marki pracodawcy. Dzięki jednemu narzędziu zyskujesz dostęp do wszystkich technologii rekrutacyjnych i ułatwiasz zespołom HR zarządzanie wszystkimi informacjami za pomocą jednej platformy.

Zacznij więc inwestować w odpowiednie narzędzia rekrutacyjne, które zapewnią Ci przewagę konkurencyjną. Wypróbuj ClickUp i załóż darmowe konto już dziś.