10 najlepszych narzędzi AI dla marketingu B2B

Z 90% kupujących B2B zwraca się do Internetu w celu znalezienia nowych dostawców, opanowanie przestrzeni cyfrowej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego.

Jednocześnie istnieje presja, aby zrobić wszystko, od generowania leadów i angażowania klientów po optymalizację ogólnej strategii marketingowej.

Zapewnienie spójności marki i przekazu wśród tego chaosu wydaje się prawie niemożliwe. 😓

Dopóki nie zadziała sztuczna inteligencja.

Ostatnio spotkałem się z kilkoma narzędziami AI dla marketingu B2B. Jako osoba zanurzona po kolana w marketingu, nigdy nie widziałem tak inteligentnego skoku technologicznego.

W tym wpisie na blogu stworzyłem listę dziesięciu najlepszych narzędzi AI dla marketingu B2B, w tym ich zalety i wady, ceny i recenzje.

Ale najpierw najważniejsze 👇

Czego należy szukać w narzędziach marketingowych B2B?

Wybór odpowiedniego narzędzia marketingowego B2B może mieć decydujący wpływ na sukces produktu. Oto, moim zdaniem, kilka niezbywalnych cech, których należy szukać w narzędziach AI do marketingu B2B:

Automatyzacja marketingu: Szukaj narzędzi opartych na sztucznej inteligencji z funkcjami automatyzacji marketingu, aby zautomatyzować powtarzające się zadania. Przyspieszy to przepływy pracy w marketingu e-mailowym, publikowaniu postów w mediach społecznościowych, marketingu treści i nie tylko

Szukaj narzędzi opartych na sztucznej inteligencji z funkcjami automatyzacji marketingu, aby zautomatyzować powtarzające się zadania. Przyspieszy to przepływy pracy w marketingu e-mailowym, publikowaniu postów w mediach społecznościowych, marketingu treści i nie tylko Integracje AI: Narzędzia AI dla marketingu B2B mogą pomóc w szybkiej analizie danych klientów, przewidywaniu zachowań i przygotowywaniu spersonalizowanych wiadomości marketingowych, uwalniając zespół i czyniąc kampanie inteligentniejszymi i skuteczniejszymi

Narzędzia AI dla marketingu B2B mogą pomóc w szybkiej analizie danych klientów, przewidywaniu zachowań i przygotowywaniu spersonalizowanych wiadomości marketingowych, uwalniając zespół i czyniąc kampanie inteligentniejszymi i skuteczniejszymi Skalowalność: Wraz z rozwojem firmy, narzędzia marketingu cyfrowego powinny rosnąć wraz z nią. Powinny być w stanie obsłużyć rosnącą ilość danych i użytkowników, z funkcjami i planami zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw

Wraz z rozwojem firmy, narzędzia marketingu cyfrowego powinny rosnąć wraz z nią. Powinny być w stanie obsłużyć rosnącą ilość danych i użytkowników, z funkcjami i planami zarówno dla małych firm, jak i dużych przedsiębiorstw Zarządzanie leadami: Wybierz narzędzie marketingowe B2B, które usprawnia zarządzanie leadami. Powinno ono być wystarczająco wydajne, aby pozyskiwać potencjalnych klientów, oceniać ich na podstawie potencjału i prowadzić ich przez ścieżkę sprzedaży

Wybierz narzędzie marketingowe B2B, które usprawnia zarządzanie leadami. Powinno ono być wystarczająco wydajne, aby pozyskiwać potencjalnych klientów, oceniać ich na podstawie potencjału i prowadzić ich przez ścieżkę sprzedaży Dostosowanie: Szukaj narzędzi z szerokimi opcjami dostosowywania pulpitów nawigacyjnych, raportów i przepływów pracy. Elastyczność w dostosowywaniu platformy w oparciu o wymagania zespołu pozwala na lepsze dostosowanie jej do potrzeb klienta Dostosowanie zespołu SaaS *Współpraca: Wybierz oprogramowanie marketingowe AI, które oferuje współpracę w czasie rzeczywistym - aby Twój zespół mógł płynnie udostępniać notatki, zarządzać zadaniami i wspólnie pracować nad kampaniami

Szukaj narzędzi z szerokimi opcjami dostosowywania pulpitów nawigacyjnych, raportów i przepływów pracy. Elastyczność w dostosowywaniu platformy w oparciu o wymagania zespołu pozwala na lepsze dostosowanie jej do potrzeb klienta Dostosowanie zespołu SaaS *Współpraca: Wybierz oprogramowanie marketingowe AI, które oferuje współpracę w czasie rzeczywistym - aby Twój zespół mógł płynnie udostępniać notatki, zarządzać zadaniami i wspólnie pracować nad kampaniami Przyjazny dla budżetu: Wreszcie, weź pod uwagę koszty. Nie chodzi o znalezienie najtańszej opcji, ale takiej, która zapewnia dobrą wartość dla oferowanych funkcji i usług 💸

10 najlepszych narzędzi AI dla marketingu B2B w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać w idealnym narzędziu marketingowym B2B, oto przegląd najlepszych narzędzi AI dla marketingu B2B:

1. ClickUp (najlepsze do zarządzania zadaniami i współpracy)

Wyobraź sobie, że masz wszystkie swoje zadania marketingowe, projekty i komunikację w jednym miejscu. To właśnie ClickUp!

Wybrałem Oprogramowanie marketingowe ClickUp jako mój najlepszy wybór wśród narzędzi AI dla marketingu B2B, ponieważ jest elastyczny i można go dostosować do unikalnych potrzeb zespołów CRM, marketingu i sprzedaży.

Ulepsz strategię marketingową dzięki współpracy międzyfunkcyjnej, wglądowi w postęp projektu w czasie rzeczywistym i analizom opartym na danych dzięki ClickUp

Dzięki ponad 15 adaptowalnym widokom, ponad 1000 integracji z innymi firmami i obszernej bibliotece szablonów, ClickUp eliminuje potrzebę korzystania z wielu narzędzi i przenosi marketing B2B na inny poziom.

Istnieje jednak kilka funkcji, które zdecydowanie chciałbym podkreślić z marketingowego punktu widzenia. Duże zespoły marketingowe często mają dziesiątki (setki?) kampanii uruchomionych lub przygotowywanych w dowolnym momencie. Do tego dochodzi koło zamachowe treści BAU i mediów społecznościowych, które nigdy nie może przestać się obracać. Idealnym rozwiązaniem do zarządzania tym wszystkim jest sprytna rzecz o nazwie ClickUp Automations . Automatyzacja wielu powtarzalnych i czasochłonnych zadań pozwala zaoszczędzić wiele godzin pracy tygodniowo.

W ClickUp tworzymy dużo treści, a w środowisku o dużej ilości treści Automatyzacje ClickUp zmieniają zasady gry. Pozostajemy proaktywni, ustawiając Automatyzacje tak, aby uruchamiały zadania optymalizacyjne w oparciu o ranking strony po określonym czasie od publikacji. Jeśli pozycja strony nie spełnia naszych oczekiwań, na przykład po 90 dniach nie znajduje się ona na stronie 1, automatycznie tworzone jest zadanie optymalizacyjne, które skłania nas do podjęcia działań i poprawy wyników strony

Adele Payant, specjalista ds. SEO w ClickUp

Uwielbiam również zintegrowanego asystenta AI, ClickUp Brain . Zajmuje się tak wieloma rzeczami dla naszego zespołu marketingowego: pisaniem bezbłędnych kopii, pomaganiem w tworzeniu zarysów blogów, sortowaniem danych w celu znalezienia spostrzeżeń i odpowiadaniem na wszelkie pytania dotyczące naszej pracy w ClickUp... Ponadto generuje raporty standup i podsumowania spotkań w kilka sekund. 🧠

Sztuczna inteligencja pisze nasze standupy marketingowe i raporty podsumowujące

Najlepsze cechy ClickUp

Ulepsz strategię treści dzięki AI: Generuj pomysły na kampanie, briefy treści, blogi, studia przypadków, e-maile i nie tylko dzięki ClickUp Brain, asystentowi AI, który przyspiesza proces tworzenia treści

Generuj pomysły na kampanie, briefy treści, blogi, studia przypadków, e-maile i nie tylko dzięki ClickUp Brain, asystentowi AI, który przyspiesza proces tworzenia treści Planuj z precyzją: Zamień długoterminowe plany w codzienne osiągalne zadania dziękiKalendarz ClickUp. Planowanie i planowanie wydarzeń marketingowych, webinarów, premier produktów i innych działań marketingowych B2B

Zamień długoterminowe plany w codzienne osiągalne zadania dziękiKalendarz ClickUp. Planowanie i planowanie wydarzeń marketingowych, webinarów, premier produktów i innych działań marketingowych B2B Tworzenie i udostępnianie materiałów marketingowych, wytycznych dotyczących marki i dokumentacji produktu dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszyClickUp Docs* Zoptymalizuj swoją wydajność: Monitoruj kluczowe wskaźniki marketingowe, takie jak generowanie leadów, współczynniki konwersji i ROI, za pomocąClickUp Dashboards* Integracja przepływu pracy: Połącz ClickUp z ponad 200 natywnymi integracjami, w tym HubSpot, Slack, Zoom i innymi, zwiększając wydajność zespołu marketingowego i zarządzanie przepływem pracy

Ograniczenia ClickUp:

ClickUp ma wiele funkcji, co prowadzi do stromej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników

Niektóre funkcje dostępne w wersji internetowej mogą nie być jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp:

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cennika

Kontakt w sprawie cennika ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

Przeczytaj również:_ Jak zespół marketingowy ClickUp korzysta z ClickUp

2. HubSpot (najlepszy do automatyzacji marketingu)

Via: HubSpot HubSpot jest jednym z najbardziej znanych Oprogramowanie B2B CRM na rynku. Ta platforma kliencka oparta na sztucznej inteligencji łączy w sobie narzędzia dla zespołów marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i operacji. W tym artykule przyjrzeliśmy się Marketing Hub.

To Oprogramowanie marketingowe B2B oferuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do generowania leadów, automatyzacji potoków sprzedaży, tworzenia chatbotów, automatyzacji rozliczeń oraz tworzenia treści i zarządzania nimi na dużą skalę.

HubSpot's Marketing Hub to oprogramowanie do automatyzacji marketingu, które pomaga przyciągać i angażować docelowych klientów. Pomaga tworzyć spersonalizowaną komunikację, prowadzić skuteczne kampanie, śledzić wydajność za pomocą niestandardowych raportów i rozwijać firmę.

Najlepsze cechy HubSpot:

Tworzenie spersonalizowanych kampanii reklamowych i śledzenie ich skuteczności w przekształcaniu potencjalnych klientów w klientów

Tworzenie szczegółowych profili klientów docelowych w celu kierowania tworzeniem treści i wyborem kanałów w celu ukierunkowanego dotarcia

Wykorzystanie pakietu AI HubSpot do tworzenia treści marketingowych, budowania chatbotów, usprawniania przepływów pracy i przeprowadzania analizy predykcyjnej w ciągu kilku minut

Korzystaj z zaawansowanych narzędzi raportowania do analizowania danych klientów, aby zrozumieć podróż klienta, śledzić wydajność kampanii i podejmować inteligentne decyzje oparte na danych

Twórz niestandardowe przepływy pracy w oparciu o warunki i wyzwalacze, aby zautomatyzować ocenę potencjalnych klientów, działania następcze, wiadomości e-mail i powiadomienia wewnętrzne

Przechwytuj dane kontaktowe odwiedzających za pomocą dynamicznych formularzy i automatycznie dodawaj je do swojej bazy danych

Ograniczenia HubSpot:

Poznanie jego funkcji wymaga czasu i dodatkowych samouczków, szczególnie dla początkujących

Ceny mogą być wysokie w porównaniu z innymi narzędziami marketingu cyfrowego AI, co sprawia, że jest to drogie rozwiązanie dla niektórych użytkowników

Ceny HubSpot:

Darmowy

Marketing Hub Starter: 20 USD/miesiąc za stanowisko

20 USD/miesiąc za stanowisko Platforma dla klientów startowych: 20 USD/miesiąc za miejsce

20 USD/miesiąc za miejsce Marketing Hub Professional: 890 USD/miesiąc (3 stanowiska, zobowiązanie roczne)

890 USD/miesiąc (3 stanowiska, zobowiązanie roczne) Marketing Hub Enterprise: Od 3600 USD/miesiąc (5 stanowisk)

Oceny i recenzje HubSpot:

G2: 4.4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4.4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 5000 recenzji)

3. Surfer SEO (najlepszy do optymalizacji treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji)

Via: Surfer SEO Surfer SEO, oparty na sztucznej inteligencji, ma na celu optymalizację treści pod kątem wyszukiwarek. Zapewniając wgląd poprzez badanie słów kluczowych, Surfer pomaga Twojej firmie tworzyć treści, które zajmują dobre pozycje i przyciągają docelowych odbiorców.

Jest to jedno z najbardziej znanych narzędzi AI dla marketingu B2B, jeśli chodzi o optymalizację pod kątem wyszukiwarek. Ocenia treści na podstawie gęstości słów kluczowych, czytelności, długości, użycia nagłówków i innych krytycznych czynników, które poprawiają rankingi.

Gdy ktokolwiek z mojego zespołu lub ja wprowadzamy zmiany, są one widoczne w czasie rzeczywistym wraz z odczytem licznika wyników.

Najlepsze cechy Surfer SEO:

Uzyskaj praktyczne sugestie dotyczące optymalizacji postów na blogu i stron internetowych, poprawiając wydajność treści i rankingi

Opracowanie strategii treści opartej na danych, planowanie i organizowanie tematów w celu kompleksowego pokrycia niszy

Wykorzystaj Surfer AI do automatycznego wstawiania linków wewnętrznych lub optymalizacji treści za pomocą semantycznych słów kluczowych w ciągu kilku minut

Integracja z Dokumentami Google, WordPressem, Jasperem i innymi aplikacjami w celu ułatwienia współpracy i pracy na różnych platformach

Zidentyfikuj wzorce AI i nienaturalny język oraz popraw naturalny ton swojego artykułu dzięki funkcji Humanizer

Surferowe ograniczenia SEO

Kredyty na funkcje edytora treści i audytu wygasają z każdym cyklem rozliczeniowym i nie są przenoszone

Nowy edytor AI jest drogi, co czyni go mniej dostępnym dla mniejszych firm lub użytkowników indywidualnych

Wklejanie badań do pola "dodatkowej treści" jest nieskuteczne ze względu na mały rozmiar tokena, co oznacza, że sztuczna inteligencja zapomina lub ignoruje większość danych wejściowych

Ceny SEO dla Surferów

Essential: $89/miesiąc (30 artykułów)

$89/miesiąc (30 artykułów) Skala: 129 USD/miesiąc (100 artykułów)

129 USD/miesiąc (100 artykułów) Skala AI: 219 USD/miesiąc (100 artykułów i 10 artykułów AI)

219 USD/miesiąc (100 artykułów i 10 artykułów AI) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Surfer SEO:

G2: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

4.8/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 300 opinii)

4. Sprout Social (najlepszy do zarządzania mediami społecznościowymi)

Via: Sprout Social Skuteczny marketing B2B wymaga czegoś więcej niż tylko obecności w mediach społecznościowych - wymaga strategicznego podejścia, które wywiera rzeczywisty wpływ. I tu właśnie wkracza Sprout Social.

Sprout Social to kompleksowa platforma do zarządzania mediami społecznościowymi. Oferuje intuicyjne funkcje usprawniające generowanie, publikowanie i analizę treści AI.

Sprout Social szybko integruje się z całym stosem technologicznym, umożliwiając zespoły marketingowe i obsługi klienta do pracy ramię w ramię . Globalne partnerstwo Salesforce i integracje z sieciami społecznościowymi umożliwiają płynne utrzymanie obecnych przepływów pracy. Możliwości AI pomagają Tobie i Twojemu zespołowi zautomatyzować powtarzalną pracę i skoncentrować wysiłki na strategii i podejmowaniu decyzji.

Najlepsze cechy Prout Social:

Uproszczenie tworzenia treści dzięki współdzielonym bibliotekom, kalendarzom i narzędziom do współpracy

Słuchanie rozmów społecznościowych wokół kluczowych tematów i wyodrębnianie istotnych informacji w celu kształtowania strategiizintegrowana strategia marketingowa wokół nastrojów klientów

Wykorzystaj Sprout Social AI do tworzenia niestandardowych zapytań nasłuchujących, generowania treści postów lub podpisów, uzyskiwania rekomendacji i automatyzacji powtarzających się zadań, takich jak publikowanie

Uzyskaj dostosowane analizy marketingowe ze wszystkich głównych platform i twórz niestandardowe raporty, które odpowiadają Twoim celom biznesowym

Zaplanuj i dostarczaj treści na Instagramie, Twitterze, Facebooku, LinkedIn i TikTok dzięki skoordynowanemu planowaniu przy użyciu optymalnych czasów wysyłania postów

Ograniczenia Prout Social:

Zarządzanie wieloma kontami może być mylące i kosztowne, zwłaszcza dla agencji

Sprout nie pobiera danych komentarzy z YouTube i nie uwzględnia niektórych postów w raportach, co może wpływać na wskaźniki

AI Assist jest dostępny tylko w droższych płatnych planach

Ceny Sprout Social:

Standard: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Profesjonalny: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Zaawansowany: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Prout Social:

G2: 4.4/5 (ponad 3000 recenzji)

4.4/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

5. Ahrefs (najlepszy do analizy konkurencji)

Via: Ahrefs Jeśli nauczyłem się czegokolwiek jako marketer, to tego, że dane są siłą napędową skutecznych strategii SEO. Ahrefs zapewnia tę moc na wyciągnięcie ręki.

Ahrefs to kompleksowa platforma do badań, analiz i audytów SEO. Pomaga firmom B2B zoptymalizować ich obecność w Internecie, kierować ukierunkowany ruch i rozwijać ich marketingowy ICP .

Narzędzie to doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem słów kluczowych o niskiej konkurencji i możliwości blogowania gościnnego w celu poprawy wyników wyszukiwania mapa drogowa marketingu treści . Można go również użyć do śledzenia działań marketingowych konkurencji.

Najlepsze cechy Ahrefs:

Zidentyfikuj i napraw problemy SEO na swojej stronie za pomocą Website Audit, zapewniając optymalną wydajność i wyższe pozycje w wyszukiwarkach

Użyj Rank Tracker, aby monitorować wydajność swojej witryny w wyszukiwarkach, pokazując postępy i obszary wymagające poprawy w czasie rzeczywistym

Przeprowadzanie analizy konkurencji za pomocą Site Explorer, odkrywanie ich najskuteczniejszych treści i identyfikowanie możliwości linków zwrotnych

Uzyskaj praktyczny wgląd w popularne treści i potencjalne możliwości budowania linków za pomocą Content Explorer, pomagając w tworzeniu atrakcyjnych artykułów, które rezonują z odbiorcami

Ograniczenia Ahrefs:

Funkcje premium Ahrefs mogą być drogie, co czyni je mniej dostępnymi dla wielu użytkowników

Funkcja eksploratora treści często dostarcza nieistotnych wyników, co utrudnia znalezienie wysokiej jakości pomysłów na treści

Nowe plany mają ścisłe limity użytkowania, takie jak tylko 600 zdarzeń miesięcznie

Ceny Ahrefs:

Lite: $129/miesiąc

$129/miesiąc Standardowy: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Zaawansowany: $449/miesiąc

$449/miesiąc Enterprise: $14,990/rocznie

Oceny i recenzje Ahrefs:

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

6. Zapier (najlepszy do automatyzacji bez użycia kodu)

Via: Zapier Zapier to najlepszy łącznik dla stosu technologicznego, umożliwiający automatyzację i integrację tysięcy aplikacji bez wysiłku.

Oferując ponad 5000 integracji, pozwala budować niestandardowe przepływy pracy, które usprawniają kampanie marketingowe i eliminują powtarzające się zadania - a wszystko to bez pisania ani jednej linii kodu.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz potencjalnymi klientami, prowadzisz kampanie e-mailowe, czy współpracujesz z klientami, Zapier pomoże Ci to zautomatyzować, zwiększając zaangażowanie klientów i ogólne działania marketingowe.

Najlepsze cechy Zapier:

Automatyczne kierowanie nowych potencjalnych klientów do oprogramowania B2B CRM (np. Salesforce lub HubSpot) w celu ich szybkiego wprowadzenia

Przekazywanie wiadomości obsługi klienta z platform społecznościowych do Slack lub e-mail, przyspieszając czas reakcji i zwiększając zadowolenie klientów

Wybieranie spośród ponad 6 000 aplikacji innych firm, w tym HubSpot, Typeform, Mailchimp, Shopify i innych, w celu integracji z oprogramowaniem marketingowym

Korzystaj z kreatora automatyzacji Zapier typu "przeciągnij i upuść", aby tworzyć niestandardowe zapy (automatyzacje) przy użyciu wyzwalaczy, warunków if-else i elementów akcji wśród tysięcy aplikacji i źródeł danych

Korzystaj z obszernej biblioteki gotowych szablonów automatyzacji, wyzwalaczy i elementów akcji

Twórz automatyzacje po prostu opisując to, co chcesz zautomatyzować w prostym języku za pomocą konwersacyjnej sztucznej inteligencji Zapier

Ograniczenia Zapier:

Liczba logicznych rozgałęzień w Zapier jest ograniczona

Chociaż Zapier jest dobry do automatyzacji przepływów pracy, nie nadaje się do analizy i wizualizacji danych marketingowych

Ceny Zapier:

Free Forever

Professional: $29.99/miesiąc

$29.99/miesiąc Zespół: 103,50 USD/miesiąc

103,50 USD/miesiąc Firma: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zapier:

Recenzje G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 000 recenzji) Recenzje Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

7. Chatfuel (najlepszy do tworzenia i zarządzania chatbotami)

Via: Chatfuel Intuicyjny interfejs Chatfuel pozwala tworzyć niestandardowe chatboty dostosowane do Twoich unikalnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz chatbota do pomocy w sprzedaży, sprzedaży krzyżowej produktów, oferowania wsparcia klienta, czy zbierania cennych opinii, możesz go stworzyć.

Nie są to jednak przypadkowe chatboty typu tak/nie; są to inteligentne boty, które służą jako wirtualni asystenci, płynnie angażując klientów na stronach internetowych, Facebooku, WhatsApp i Instagramie. Ponieważ Chatfuel jest oficjalnym dostawcą API WhatsApp, otrzymujesz zweryfikowaną zieloną odznakę.

Najlepsze cechy Chatfuel:

Tworzenie zautomatyzowanych scenariuszy konwersacji, które mogą zrozumieć potrzeby i preferencje klientów, rekomendować produkty i odpowiadać na pytania

Wykorzystanie wbudowanego modelu ChatGPT do bardziej naturalnych i przypominających ludzkie rozmów z klientami

Łatwo segmentuj, kwalifikuj i eksportuj wszystkich potencjalnych klientów przechwyconych przez chatbota dzięki wbudowanej funkcji CRM Chatfuel

Zintegruj go z niezbędnymi narzędziami marketingowymi B2B, takimi jak Google Sheets, Calendly i Zapier.

Ograniczenia Chatfuel:

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs Chatfuel za mniej intuicyjny, a proces konfiguracji za czasochłonny

Chatfuel ogranicza się do angażowania klientów i generowania leadów, dlatego nie jest idealnym wyborem dla rozbudowanych strategii marketingowych B2B

Ceny Chatfuel:

Biznes: $14.99/miesiąc (Facebook i Instagram)

$14.99/miesiąc (Facebook i Instagram) Biznes: $34.49/miesiąc (Whatsapp)

$34.49/miesiąc (Whatsapp) Enterprise: Zaczyna się od $300

Oceny i recenzje Chatfuel:

G2: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

4,5/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. 6Sense (najlepszy do marketingu opartego na danych)

Via: 6Sense 6Sense to potężne narzędzie marketingowe, które pomaga wykrywać zyskowne transakcje na wczesnym etapie podróży kupującego i szybko je zamykać, aby zwiększyć przychody.

To narzędzie marketingowe AI śledzi działania potencjalnych nabywców na Twojej stronie internetowej i wskazuje intencje kupujących w czasie rzeczywistym. Jego inteligencja predykcyjna pomaga znaleźć nowych potencjalnych klientów i odkryć możliwości sprzedaży krzyżowej we właściwym momencie.

Dodatkowo, Revenue AI wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc Ci dostrzec wartościowych potencjalnych klientów, przewidzieć przyszłą sprzedaż i podejmować inteligentne decyzje oparte na danych. Dokładne zbiory danych B2B zapewniają wszystkie aktualne informacje biznesowe potrzebne do kierowania działań marketingowych i sprzedażowych na konta gotowe do zakupu, zwiększając współczynniki konwersji i optymalnie wykorzystując zasoby.

6Sense AI pomaga dostosować precyzyjne wiadomości, aby je zaangażować i autonomicznie zaplanować spotkania - automatyzując cały przepływ pracy marketingowej.

6Sense najlepsze cechy:

Odkryj firmy zainteresowane Twoimi produktami lub aktywnie badające Twoją konkurencję dzięki danym o intencjach B2B

Tworzenie ukierunkowanych kampanii reklamowych docierających do określonych firm i osób z kontrolą nad rozmieszczeniem reklam i budżetem

Wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia odpowiednich, zgodnych z marką kampanii e-mailowych, które wymuszają rozmowy i zapewniają więcej zarezerwowanych spotkań

Odkrywaj ukryte sygnały zakupowe stron trzecich i wykorzystuj informacje o kupujących do tworzenia hiper-spersonalizowanych kampanii w czasie rzeczywistym

6Sense ograniczenia:

Interfejs reklamowy mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika, z lepszą widocznością danych dla każdej reklamy

Chociaż integracje są na ogół proste, mogą być nieco ograniczone

Ceny 6Sense:

Darmowy

Team: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Wzrost: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje 6Sense:

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. Metadane (najlepsze do zarządzania reklamami i generowania popytu)

Via: Metadane Metadata to rozwiązanie marketingu cyfrowego B2B, które automatyzuje zadania, takie jak budowanie odbiorców, prowadzenie płatnych kampanii i optymalizacja pod kątem przychodów.

Korzystając z uczenia maszynowego, Metadata rozumie profil idealnego klienta, buduje odbiorców o wysokim potencjale, zarządza kampaniami wielokanałowymi i optymalizuje je pod kątem rentowności. W ten sposób ty i twój zespół możecie skupić się na zadaniach takich jak budowanie marki lub strategie zarządzania klientami .

Najlepsze cechy metadanych:

Uruchamianie i zarządzanie podzielonymi testami w wielu kanałach jednocześnie oraz identyfikowanie najskuteczniejszych reklam, odbiorców i ofert

Kierowanie reklam do potencjalnych nabywców we wszystkich kanałach, takich jak LinkedIn, Facebook i Instagram

Monitoruj i przydzielaj budżety na najskuteczniejsze kampanie, maksymalizując zwrot z inwestycji

Automatyczne wzbogacanie nowo przekonwertowanych potencjalnych klientów o ponad 20 zweryfikowanych atrybutów biznesowych

Wykorzystaj kryteria behawioralne lub firmograficzne do personalizacji elementów strony internetowej, takich jak nagłówki, dowody społeczne i komunikaty oparte na osobach kupujących

Ograniczenia metadanych:

Ceny Metadata są drogie dla małych i średnich firm oraz startupów

Jakość i ilość leadów na Facebooku nie spełnia oczekiwań użytkowników

Ceny Metadanych:

Metadata demand hub: Zaczyna się od $5,000/miesiąc

Oceny i recenzje metadanych:

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Vimeo (najlepsze do marketingu wideo opartego na sztucznej inteligencji)

Via: Vimeo91% osób ogląda explainer video, aby dowiedzieć się czegoś o produkcie lub usłudze. To powiedziawszy, jestem pewien, że marketing wideo jest integralną częścią większości firm Strategii marketingowych SaaS .

Vimeo to oparta na sztucznej inteligencji platforma marketingu wideo, która pomaga firmom angażować odbiorców poprzez wciągające doświadczenia wideo. Dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom do zarządzania, biblioteka wideo jest dobrze zorganizowana i zabezpieczona, zapewniając płynną dostępność i ochronę treści.

Zintegruj swoje filmy z witryną, stronami docelowymi i kampaniami e-mailowymi, aby przyciągnąć odbiorców i zwiększyć konwersje.

Najlepsze cechy Vimeo:

Tworzenie oszałamiających filmów bez wysiłku dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom do edycji, umożliwiającym dodawanie efektów, tekstu i nie tylko, aby wyróżnić swoje treści

Streamuj swoje wydarzenia na żywo lub organizuj je na żądanie, docierając do szerszej publiczności i maksymalizując zaangażowanie

Uzyskaj dostęp do możliwości zarabiania na swoich filmach dzięki reklamom, subskrypcjom i innym narzędziom do monetyzacji, zamieniając swoje treści w dochodowe aktywa

Ograniczenia Vimeo:

W porównaniu do platform takich jak YouTube, Vimeo ma mniejszą publiczność

Istnieją ograniczenia w opcjach monetyzacji, potencjalnie zmniejszające możliwości generowania przychodów dla firm

Ceny Vimeo:

Starter : 20 USD/miesiąc (60 filmów)

: 20 USD/miesiąc (60 filmów) Standard : 33 USD/miesiąc (120 filmów)

: 33 USD/miesiąc (120 filmów) Zaawansowany : 108 USD/miesiąc (500 filmów)

: 108 USD/miesiąc (500 filmów) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vimeo:

G2: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

4.3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1000 recenzji)

Dostosowywane szablony marketingowe przez ClickUp

Chcesz usprawnić swoje działania marketingowe? Wypróbuj konfigurowalne szablony ClickUp szablony marketingowe ! Są idealne do oszczędzania czasu i podnoszenia jakości kampanii.

1. Szablon planu treści w mediach społecznościowych

Szablon planu treści w mediach społecznościowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, planowaniu i zarządzaniu treściami w mediach społecznościowych.

Szablon Szablon planu treści dla mediów społecznościowych od ClickUp zapewnia spójne publikowanie postów na stronach mediów społecznościowych dzięki wcześniejszemu rozplanowaniu postów. Szablon ten upraszcza tworzenie i planowanie postów w mediach społecznościowych poprzez:

Ustalenie celów i zadań, aby zmierzyć sukces swoich działań marketingowych w mediach społecznościowych

Tworzenie łatwego do naśladowania planu tworzenia treści i oszczędzanie czasu

Bycie na bieżąco z trendami rynkowymi w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej Pobierz ten szablon ### 3. Szablon dla zespołów marketingowych

Szablon zespołów marketingowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci usprawnić procesy marketingowe.

Przy zdalnych zespołach powszechnych w różnych organizacjach, utrzymanie scentralizowanego centrum operacyjnego jest wyzwaniem, ponieważ luki w procesach i awarie stają się bardziej widoczne. Szablon zespołów marketingowych ClickUp oferuje rozwiązanie, które umożliwia zespołom marketingowym skalowanie się wraz z firmą, łącząc całą ich pracę, zwiększając widoczność w całej organizacji i umożliwiając szybkie reagowanie na zmiany rynkowe. Upraszcza zarządzanie zespołem poprzez:

Zapewnienie, że wszyscy członkowie zespołu rozumieją swoje role i obowiązki

Usprawnienie komunikacji i współpracy w zespole

Monitorowanie postępów w każdym projekcie Pobierz ten szablon ### 4. Szablon planu marketingu treści

Szablon planu marketingu treści ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu, śledzeniu i mierzeniu sukcesu działań content marketingowych.

Niezależnie od tego, czy wprowadzasz na rynek nowy produkt, czy zarządzasz bieżącymi kampaniami, ClickUp oferuje Ci Szablon planu marketingu treści od ClickUp . Pomaga on stworzyć ustrukturyzowaną metodę planowania, upraszczając proces i sprawiając, że treści są bardziej skuteczne i wydajne. Dzięki temu szablonowi możesz

Skupić się na najskuteczniejszych strategiach treści, aby zmaksymalizować wpływ

Jasno zdefiniować grupę docelową i tworzyć odpowiednie treści

Opracować kompleksową strategię tworzenia i dystrybucji treści Pobierz ten szablon ### 5. Szablon planu działań marketingowych

Szablon planu działań marketingowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu i śledzeniu zadań marketingowych.

Skoncentruj się na swoich wysiłkach, śledź postępy, dostosowuj strategie i identyfikuj obszary wymagające poprawy dzięki Szablon planu działań marketingowych ClickUp . Szablon ten zapewnia strukturę, widoczność i narzędzia do tworzenia skutecznych planów marketingowych, które przynoszą wyniki. Nie tylko to, ale także pozwala:

Zobaczyć strategię marketingową zastosowaną w różnych kanałach

Dokładnie monitorować postępy w stosunku do budżetów i harmonogramów

Płynnie współpracować z zespołem nad taktykami i projektami Pobierz ten szablon ### 6. Szablon raportu marketingowego

Szablon raportu marketingowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu działań marketingowych i wydajności.

Raport marketingowy jest jak historia, która mówi nam, jak dobrze firma radzi sobie z marketingiem. Ale tworzenie takich raportów może być trudne!

Właśnie wtedy zacząłem Szablon raportu marketingowego ClickUp . Jest jak magiczne narzędzie, które ułatwia:

Monitorowanie działań marketingowych i śledzenie wyników biznesowych

Tworzenie wnikliwych wykresów i obrazów, które pomagają wyjaśnić historię

Lepsze zrozumienie grupy docelowej Pobierz ten szablon **Które narzędzie AI jest najlepsze dla marketingu B2B?

Wśród tych narzędzi marketingowych AI, ClickUp wyróżnia się dla mnie jako kompleksowe narzędzie do zarządzania kampaniami i produktywności.

ClickUp wykorzystuje technologię AI w celu usprawnienia przepływów pracy, usprawnienia współpracy zespołowej i poprawy wydajności zarządzania zadaniami, co czyni go cennym zasobem dla marketerów B2B, którzy chcą zoptymalizować swoje cyfrowe procesy marketingowe.

Dla tych, którzy są gotowi podnieść swoje wysiłki marketingowe dzięki potężnym możliwościom ClickUp, zarejestruj się w ClickUp już dziś!