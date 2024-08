Kto nie chciałby wślizgnąć się w buty Elizabeth Gilbert i jeść, modlić się i kochać swoją drogę przez świat? Jedyna przeszkoda? Gilbert otrzymała 200 000 dolarów na realizację swojego marzenia i jeśli nie znajdziesz życzliwego mecenasa, musisz finansować swoje podróże pracując zdalnie.

Cyfrowi nomadzi to ludzie, którzy podejmują pracę zdalną, aby zobaczyć świat. Potrafią pracować z dowolnego miejsca, wiedzą, jak korzystać z technologii pracy zdalnej i mają doskonałą kontrolę nad swoimi finansami.

W teorii ich styl życia wygląda świetnie. A wraz ze wzrostem popularności

narzędzi do zdalnej współpracy

i przestrzeni roboczych w świecie post-COVID, jest to bardziej osiągalne niż kiedykolwiek.

Jeśli planujesz zamienić biurko na stół plażowy i stabilność na przygody, musisz najpierw zająć się pułapkami. W końcu nie chcesz utknąć na odległej wyspie bez internetu i pieniędzy!

W tym artykule wyjaśnimy, jak pracować zdalnie i podróżować oraz jakie technologie są do tego potrzebne.

Koncepcja pracy zdalnej podczas podróży

Cyfrowi nomadzi to zazwyczaj samozatrudnieni profesjonaliści, przedsiębiorcy, niezależni wykonawcy lub pracownicy zdalni.

Według Raport SafetyWing , około 75% cyfrowych nomadów uznało pandemię za największy powód przejścia na tryb zdalny. A 90% z nich zgłosiło wzrost produktywności

Wejście pracowników zdalnych do głównego nurtu zachęciło również tradycyjnych pracowników do porzucenia swoich biur. Firmy wiedzą dziś, że ludzie cenią sobie

elastyczność miejsca pracy

, a umożliwienie im pracy z dowolnego miejsca jest jednym z

najlepszych sposobów na utrzymanie zaangażowania pracowników

.

Według

Lista Nomadów

**40% pracowników zdalnych pracuje w pełnym wymiarze godzin, tworząc największy segment wśród cyfrowych nomadów

Jeśli jesteś na tyle szczęśliwy (i odważny), że możesz się przemieszczać i

zdigitalizować swoją działalność freelancera

najpierw trzeba mieć plan. W przypadku czegoś tak definiującego karierę, jak praca zdalna, nie można polegać na impulsywności Elizabeth Gilbert.

Najpierw zdecyduj, gdzie chcesz być. Kraje często mają różne przepisy dotyczące wiz dla cyfrowych nomadów, ale należy również wziąć pod uwagę elementy ekonomiczne i kulturowe, bezpieczeństwo, infrastrukturę i podatki.

Jeśli jesteś pracownikiem zdalnym, dokładnie zapoznaj się z polityką mobilności swojej firmy i przedyskutuj swoją decyzję z przełożonym. Gdy już wyruszysz w podróż, raczej nie będziesz zaglądać do biura przez dłuższy czas, więc ustal granice i odpowiednio komunikuj się ze swoim zespołem.

Narzędzia i najlepsze praktyki dotyczące pracy zdalnej podczas podróży

Wielu cyfrowych nomadów wraca do swoich biur po nieudanej próbie pracy na drugim końcu świata.

W większości przypadków nie przestrzegali oni najlepszych praktyk lub nie korzystali z narzędzi, aby odnieść sukces w pracy zdalnej. Jeśli chcesz odnieść sukces jako cyfrowy nomada, oto kluczowe rzeczy, o których musisz pamiętać:

1. Korzystaj z niezawodnego połączenia internetowego

Jako pracownik zdalny, połączenie internetowe będzie twoim najlepszym przyjacielem. Upewnij się, że twoje zdalne miejsce pracy ma szybkie, bezpieczne i niezawodne połączenie internetowe przez cały czas pobytu. Wielu nomadów wybiera piękne kawiarnie i parki do codziennej pracy, ale publiczne WiFi stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Opłaca się mieć mobilny hotspot jako kopię zapasową.

**Zaopatrz się w dobrą sieć VPN, która pomoże ci zamaskować ruch i odblokować treści zablokowane geograficznie. Lepiej jest wybrać wyznaczone miejsce do pracy zdalnej, aby móc cieszyć się nieprzerwaną pracą

Finanse w nieznanym kraju mogą szybko stać się kłopotliwe, więc nie powinieneś rezygnować z pracy. I to prowadzi nas do następnego punktu.

2. Stwórz miejsce pracy przyjazne dla podróżujących

Kiedy pracujesz zdalnie i podróżujesz, musisz zaakceptować zmiany. Ale nie każdy czuje się równie produktywny w szybko zmieniających się scenariuszach. Powinieneś wymyślić i zorganizować miejsce pracy przyjazne dla podróżujących, które pomoże Ci pozostać skupionym, niezależnie od strefy czasowej.

Gotowe do podróży miejsca pracy muszą być lekkie, minimalistyczne i osobiste.

Aby zminimalizować bałagan, wybierz lekki laptop o dłuższej żywotności baterii, dodatkowy power bank, pendrive'y i koncentrator USB. Następnie użyj składanego biurka i podstawki pod laptopa, aby dołączyć do rozmowy Zoom w kilka sekund. Od pamiętnika po poduszki z podparciem lędźwiowym - dostosuj swoje miejsce pracy tak, abyś czuł się przyjemnie i komfortowo.

3. Włącz strategie powolnego podróżowania

Kiedy odwiedzasz jakieś miejsce, upewnij się, że się w nim zadomowisz i będziesz cieszyć się całą jego kulturą i pięknem. Odhaczanie tras jak turyści sprawi, że będziesz wyczerpany i rozkojarzony. Zamiast tego traktuj każde miejsce docelowe jako wakacje i chłoń lokalną kulturę w całej jej autentycznej chwale.

**Podróżowanie w zwolnionym tempie pozwala doświadczyć prawdziwej tożsamości danego miejsca i zaoszczędzić pieniądze, korzystając z lokalnego zakwaterowania i opcji podróży

równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

.

Na przykład, jeśli jesteś na Bali, spróbuj mieszkać w obiektach typu co-living, rezerwuj zrównoważone podróże i kupuj lokalne produkty. Jak to mówią, bądź podróżnikiem, a nie turystą.

4. Ustal granice i oczekiwania w pracy

Kiedy masz swobodę robienia czegokolwiek, musisz też zadbać o wszystko. Podróżowanie do nieznanych miejsc może być przytłaczające, co może mieć wpływ na pracowników zdalnych.

**Upewnij się, że ty i twój zespół jesteście na tej samej stronie, jeśli chodzi o oczekiwania i godziny pracy. Jeśli jesteś w innej strefie czasowej, omów swoje godziny z liderami zespołu / klientami, aby nie otrzymywać zaproszeń na spotkania w dziwnych godzinach. Jeśli nie ustalisz granic i pozwolisz, by praca zdalna dyktowała twoje plany podróży, nie będziesz w stanie cieszyć się stylem życia cyfrowego nomady.

5. Utrzymuj dobrą higienę snu

Zwiedzanie świata odbija się na ciele. Twój umysł może być wzbogacony, ale twoje ciało wymaga odpowiedniego odpoczynku między pracą a podróżą.

Może nie jest to tak dotkliwe w bezpiecznym domu, ale zmęczenie jest jednym z głównych powodów, dla których ludzie przerywają swoją podróż. Priorytetowo traktuj swój harmonogram snu i skup się na swoim ciele Włącz dużo aktywności, zdrową dietę i częste badania kontrolne. Choroba w odległych miejscach z pewnością odbiera blask podróżowaniu.

6. Korzystaj z narzędzi do zarządzania pracą zdalną i zwiększania produktywności

Jednym ze sposobów zapobiegania wypaleniu jest korzystanie z narzędzi takich jak

Oprogramowanie do zarządzania projektami zespołu zdalnego ClickUp

. To cyfrowy mózg dla wszystkich projektów, harmonogramów, zadań administracyjnych i planowania podróży!

Funkcje produktywności ClickUp pomagają organizować zadania, planować harmonogram i komunikować się z innymi pracownikami zdalnymi. Możesz w pełni wykorzystać te funkcje, dzieląc swoje procesy na trzy części: zarządzanie projektami, współpracę i alokację zasobów.

Zarządzanie projektami

Z

Zadania ClickUp

, edytować i dostosowywać status zadań, ustawiać poziomy priorytetów oraz dodawać konteksty i linki w celu zapewnienia wydajnego przepływu pracy.

Dla freelancerów pracujących z wieloma klientami, wizualizacja w stylu Kanban w widoku tablicy ClickUp łączy wszystkie projekty razem. Są to

narzędzia do pracy zdalnej

są szczególnie pomocne dla cyfrowych nomadów, którzy muszą być na bieżąco z kilkoma rzeczami jednocześnie.

Grupuj zadania według statusu w ClickUp Board View i uzyskaj wgląd w wiele projektów na pierwszy rzut oka

Współpraca

Przedsiębiorcy pracujący ze zdalnymi członkami zespołu mogą korzystać z

Dokumenty ClickUp

do tworzenia bazy wiedzy, współpracy nad elementami działań oraz organizowania wiki i zasobów w scentralizowanym Docs Hub.

Możesz współtworzyć i współedytować Dokumenty w czasie rzeczywistym ze swoimi współpracownikami (i klientami) oraz komunikować się za pomocą komentarzy, aby pozostać w pętli. Jeśli uważasz, że opinie będą wyglądać lepiej jako nagranie ekranu, możesz użyć

ClickUp Clips

do udostępniania krótkich filmów objaśniających.

Współpracuj ze zdalnymi członkami zespołu, klientami i innymi interesariuszami za pomocą ClickUp Docs

Alokacja zasobów

Życie nomada wymaga okazjonalnych przeglądów w celu ilościowego określenia sukcesu. Możesz to łatwo zrobić za pomocą

Cele ClickUp

! Wyznaczaj jasne cele, utrzymuj harmonogramy projektów i zarządzaj wszystkimi celami osobistymi i zawodowymi w scentralizowanej lokalizacji. Pomoże Ci to przydzielić zasoby w sposób, który zwiększy Twoją produktywność.

Używaj

ClickUp Dashboards

do wizualizacji obciążenia pracą, postępów w pracy, finansów itp. Dzięki danym w czasie rzeczywistym w postaci łatwych do zrozumienia słupków, wykresów i innych wykresów, możesz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące obciążenia pracą i planów podróży.

Podziel swoje projekty na wykonalne cele, dodaj terminy i śledź postępy za pomocą ClickUp Goals

Automatyzacja AI

Jeśli chcesz ograniczyć ręczną pracę, ClickUp jest drugim pilotem AI, ClickUp Brain jest asystentem, którego potrzebujesz.

Funkcje takie jak odpowiadanie na wiadomości za pomocą sztucznej inteligencji, przekształcanie notatek głosowych w transkrypcje, sprawdzanie pisowni dokumentów pisemnych, podsumowywanie notatek ze spotkań i eliminowanie blokady pisarskiej to tylko niektóre z ulepszeń jakości pracy, z których możesz korzystać dzięki ClickUp Brain.

Zaoszczędzony czas można wykorzystać na zwiedzanie miasta i zbieranie doświadczeń z podróży.

Oszczędzaj czas, pisząc e-maile, briefy projektowe i posty na blogu za pomocą ClickUp Brain

Kiedy używasz ClickUp jako swojej cyfrowej siedziby, możesz podróżować bez zbędnych kilogramów i skupić się na tym, co ważne.

Oprócz przejścia na pracę zdalną dla siebie, możesz również umożliwić członkom swojego zespołu zrobienie tego samego.

Szablon planu pracy zdalnej ClickUp

może być tutaj świetnym źródłem informacji. Jest to idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców z zespołem wspierającym ich działalność lub solopreneurów rozwijających się w modelu agencyjnym.

Możesz kategoryzować zadania w oparciu o zespoły, priorytety, osoby przypisane, terminy realizacji, cele i nie tylko. Dzięki tej strukturze możesz:

Utrzymać spójną strukturę operacji biznesowych podczas pracy zdalnej, nawet jeśli członkowie zespołu znajdują się w różnych lokalizacjach

Ustalić jasne role, obowiązki i oczekiwania dla zespołu zdalnego

Sprawdzać postępy projektu i identyfikować ewentualne wąskie gardła

Zorganizować wszystkie informacje związane z pracą w ujednoliconym dokumencie, aby wszyscy byli na tej samej stronie

Ustaw niestandardowe statusy i pola, aby poprawnie uchwycić niuanse swoich projektów, a otrzymasz szablon, który pasuje jak ulał do Twojego przepływu pracy. Mając jasny wgląd w różne ruchome części swojej firmy, możesz ocenić wydajność pracowników i upewnić się, że wszyscy są zgodni z celami działu / organizacji. Pobierz ten szablon

Pokonywanie wyzwań związanych z pracą zdalną i podróżami

Teraz, gdy znasz już kilka najlepszych praktyk i narzędzi zdalnych, które sprawią, że twoja podróż nomada będzie warta zachodu, ważne jest, aby znać wyzwania i wiedzieć, jak je pokonać.

Łagodzenie wyzwań związanych ze strefą czasową

Jeśli przechodzisz na styl życia cyfrowego nomada, różnice stref czasowych mogą stać się stałym problemem - chyba że korzystasz z VPN.

Korzystanie z narzędzie takie jak NordVPN , możesz dopasować swoją wirtualną lokalizację do strefy czasowej zespołu. Ułatwia to planowanie i zapewnia dostępność w kluczowych godzinach, niezależnie od lokalizacji.

Możesz dołączyć do porannych spotkań w tętniącej życiem kawiarni w Paryżu (GMT+1) lub współpracować z kolegami na plaży na Bali (GMT+7). Różnica stref czasowych nie będzie stanowić przeszkody.

Ale VPN wykracza poza zwykłe podróże w czasie. **Serwery NordVPN zapewniają szybki i nieograniczony dostęp do Internetu, dzięki czemu można skupić się na pracy, gdy jest to konieczne. VPN chroni również połączenie internetowe w kawiarniach na świeżym powietrzu lub nieznanych sieciach Wi-Fi. Zapewnia to prywatność i ochronę danych podczas pracy zdalnej.

Przygotuj się na zmiany

Przejmujesz kontrolę nad swoim życiem, co oznacza, że będziesz musiał stawić czoła wielu nowym okolicznościom. Kluczem jest posiadanie stabilnej podstawy pod względem miejsca pracy, zakwaterowania i jedzenia.

Podczas gdy luksusowe hotele są kuszące, rozważ przytulne rodziny goszczące, które oferują bardziej lokalne doświadczenia. Pozwoli ci to zaoszczędzić pieniądze i zanurzyć się w kulturze. Możesz także skorzystać z pomocy miejscowych podczas zakupów spożywczych lub odwiedzić lokalne targi rolne, aby kupić świeże produkty.

Znajdź dobrą przestrzeń coworkingową z udogodnieniami, takimi jak szybki internet i wygodne stanowiska pracy. To także fantastyczny sposób na nawiązanie kontaktu z innymi pracownikami zdalnymi i zbudowanie poczucia wspólnoty podczas podróży.

Jeśli tylko będziesz przestrzegać podstawowych zasad i dbać o swoje zdrowie, poprawisz jakość swojego życia i doświadczysz radości życia jako nomada.

Stwórz rutynę pracy zdalnej w podróży

Ustalenie stałych godzin pobudki i snu jest pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić podczas pracy zdalnej. Pomaga to uregulować zegar biologiczny i pozwala czuć się wypoczętym i skoncentrowanym przez cały dzień pracy. **Opracuj uspokajający poranny rytuał, czy to poprzez medytację, pisanie dziennika, czy energiczny spacer, aby ułatwić sobie rozpoczęcie dnia

Gdy masz już ustalony poranny rytuał, możesz lepiej zorganizować swój dzień dzięki blokom czasowym na pracę zdalną. Możesz korzystać z narzędzi takich jak ClickUp, aby tworzyć i utrzymywać codzienne harmonogramy, ustalać priorytety zadań i wyznaczać realistyczne cele. Dzięki temu będziesz zorganizowany i nie będziesz czuł się przytłoczony ilością pracy.

Upewnij się, że masz czas na naukę i rozwój oraz aktywność fizyczną, taką jak wycieczki, sesje jogi lub treningi na siłowni, aby utrzymać dobre samopoczucie i uniknąć wypalenia.

Jak stać się cyfrowym nomadem

Przejście na pracę zdalną to duży krok naprzód, ale przy odpowiednim podejściu może być niezwykle satysfakcjonujące. Oto kilka wskazówek, które pomogą ci zacząć na właściwej stopie:

Zacznij od podstaw: Upewnij się, że twoja praca wspiera pracę zdalną. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą lub klientem o swoich planach i upewnij się, że masz odpowiednie warunki do pracy zdalnejnarzędzia dla cyfrowych nomadów i zasoby do pracy z dowolnego miejsca

Upewnij się, że twoja praca wspiera pracę zdalną. Porozmawiaj ze swoim pracodawcą lub klientem o swoich planach i upewnij się, że masz odpowiednie warunki do pracy zdalnejnarzędzia dla cyfrowych nomadów i zasoby do pracy z dowolnego miejsca Zaplanuj swoje finanse: Podróżowanie i praca zdalna mogą być nieprzewidywalne, więc ważne jest, aby mieć poduszkę finansową. Zaplanuj budżet na takie rzeczy jak koszty podróży, zakwaterowanie i nieoczekiwane wydatki. Ubezpieczenie podróżne jest koniecznością, podobnie jak fundusz awaryjny, który może pokryć wydatki przez co najmniej trzy do sześciu miesięcy

Podróżowanie i praca zdalna mogą być nieprzewidywalne, więc ważne jest, aby mieć poduszkę finansową. Zaplanuj budżet na takie rzeczy jak koszty podróży, zakwaterowanie i nieoczekiwane wydatki. Ubezpieczenie podróżne jest koniecznością, podobnie jak fundusz awaryjny, który może pokryć wydatki przez co najmniej trzy do sześciu miesięcy Mądrze wybierz swoją pierwszą destynację: Zacznij od miejsca, które ma niezawodny internet, wspierającą społeczność cyfrowych nomadów i przystępne koszty życia. Miejsca takie jak Bali, Chiang Mai i Lizbona są świetne dla początkujących

Zacznij od miejsca, które ma niezawodny internet, wspierającą społeczność cyfrowych nomadów i przystępne koszty życia. Miejsca takie jak Bali, Chiang Mai i Lizbona są świetne dla początkujących Spakuj się mądrze: Mniej znaczy więcej. Zabierz ze sobą tylko niezbędne rzeczy, takie jak dobrej jakości sprzęt techniczny i uniwersalne ubrania. Pamiętaj, że zawsze możesz kupić rzeczy w podróży

Mniej znaczy więcej. Zabierz ze sobą tylko niezbędne rzeczy, takie jak dobrej jakości sprzęt techniczny i uniwersalne ubrania. Pamiętaj, że zawsze możesz kupić rzeczy w podróży Bądź zorganizowany: Utrzymuj rutynę, aby zarządzać harmonogramem pracy i podróży. Korzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, aby być na bieżąco z zadaniami i terminami. Prowadź równieżnarzędzie do zarządzania podróżami pod ręką, aby zoptymalizować podróż w oparciu o harmonogramy

Utrzymuj rutynę, aby zarządzać harmonogramem pracy i podróży. Korzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, aby być na bieżąco z zadaniami i terminami. Prowadź równieżnarzędzie do zarządzania podróżami pod ręką, aby zoptymalizować podróż w oparciu o harmonogramy Pozostań w kontakcie: Bycie z dala od domu i twarzy, które znałeś przez całe życie, może wydawać się samotne. Zbuduj sieć cyfrowych nomadów, którzy dotrzymają ci towarzystwa. Dołącz do społeczności internetowych (takich jakZdalny rok iNomad Cruise), uczestniczyć w spotkaniach i rozważyć przestrzenie coworkingowe, aby spotkać podobnie myślących ludzi

Perspektywa pracy zdalnej jest ekscytująca, ale jak większość rzeczy w życiu, musisz być cierpliwy, aby doświadczyć zabawy i wolności, jaką przynosi. Będą dni, w których będziesz miał ochotę wrócić do zacisza własnego domu, ale gdy już nabierzesz wprawy i nauczysz się równoważyć pracę z podróżami, czeka cię nie lada gratka.

Rozpocznij swoją podróż cyfrowego nomada z ClickUp

Czy możesz uwierzyć, że ankieta przeprowadzona wśród cyfrowych nomadów wykazała, że 48.3% z nich ma dzieci w wieku poniżej 18 lat ? Tak, nigdy nie jest za późno, aby to wypróbować!

Przekształcenie się w cyfrowego nomada to podróż, którą warto odbyć. Tak długo, jak znasz ryzyko, wyzwania i najlepsze sposoby na odniesienie sukcesu jako pracownik zdalny, powinieneś być w stanie żyć tak, jak sobie wyobrażałeś.

Platformy do pracy zdalnej, takie jak ClickUp, z łatwością integrują się z twoją pracą, aby utrzymać cię na dobrej drodze, pomóc ci uzyskać widok z lotu ptaka na długoterminowe cele i umożliwić ci dostosowanie wskaźników KPI, aby osiągnąć swoje cele. Jeśli zastosujesz się do powyższych wskazówek, może nie staniesz się tak sławny jak Elizabeth Gilbert, ale osiągnięcie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym podczas pracy zdalnej stanie się łatwiejsze. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!