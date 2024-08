ClickUp kontra MeisterTask: Który jest najlepszy?

Jeśli nadal zmagasz się z śledzić zadania to brakuje ci tego, co ma do zaoferowania nowoczesne oprogramowanie do zarządzania zadaniami. Pomaga ono w tworzeniu listy rzeczy do zrobienia, planowaniu jej, dostarczaniu przypomnień na czas za pośrednictwem aplikacji mobilnej lub wersji internetowej i zapewnia, że zawsze jesteś na szczycie swoich zadań.

Spośród kilku oprogramowanie do zarządzania zadaniami dostępnych na rynku, ClickUp i MeisterTask to dwa szeroko omawiane i przyjęte.

Te popularne narzędzia do zarządzania projektami oferują szereg funkcji ułatwiających zarządzanie zadaniami, obsługę zależności między zadaniami i planowanie całych projektów. Ale które z nich jest bardziej odpowiednie dla Ciebie?

Odpowiedź na to pytanie leży w Twoich wymaganiach. W tym szczegółowym porównaniu ClickUp vs. MeisterTask przyjrzymy się wszystkim funkcjom, recenzjom i strukturom cenowym tych dwóch narzędzi narzędzi do planowania projektów .

**Co to jest ClickUp?

ClickUp to jedyne kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, zwiększania produktywności i oprogramowanie do delegowania zadań które może pomóc nie tylko w zarządzaniu złożonymi projektami, ale także poprawić ogólną produktywność. Niezależnie od tego, czy chodzi o użytek osobisty, czy członków zespołu, platforma umożliwia śledzenie statusu zadań, statusu projektu i terminów projektów, a nawet planowanie ich za pomocą Kalendarza Google lub tablic projektów.

W ten sposób możesz skutecznie zarządzać i delegować zadania, planować projekty w najdrobniejszych szczegółach, a nawet wizualizować projekty i terminy, dzięki czemu Ty i Twój zespół będziecie super produktywni.

Oprócz zarządzania zadaniami, ClickUp pomaga w wielu innych obszarach, takich jak burza mózgów, tworzenie dokumentów i prezentacji, przechowywanie wszystkiego w jednym miejscu i śledzenie kluczowych wskaźników dla całej organizacji. Dodatkowo, możesz korzystać z Narzędzia AI do automatyzacji aby zautomatyzować powtarzalne zadania, a nawet tworzyć przepływy pracy sterowane zdarzeniami lub działaniami, które mogą pomóc zaoszczędzić czas.

Niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, zarządzasz małymi zespołami, czy pracujesz z zespołami zwinnymi w dużej organizacji, ClickUp można dostosować do konkretnych potrzeb.

Funkcje ClickUp

ClickUp zapewnia Tobie i Twojemu zespołowi solidny zestaw funkcji zaprojektowanych w celu uproszczenia zarządzania projektami, usprawnienia współpracy i optymalizacji przepływów pracy. Przyjrzyjmy się bliżej czterem podstawowym funkcjom ClickUp:

1. Zarządzanie zadaniami

Przeglądaj, dodawaj lub usuwaj zadania do lub z innych list zadań, aby poprawić widoczność i współpracę między zespołami

Planuj, organizuj i współpracuj nad dowolnym projektem lub zadaniami osobistymi za pomocą Zadania ClickUp który pozwala wyjść poza podstawowe tworzenie i przypisywanie zadań. Dzięki funkcjom zarządzania zadaniami możesz

Ustawiać priorytety dla swoich zadań (wysoki, normalny, niski, pilny), a nawet kodować je kolorami przy użyciu niestandardowych tagów i statusów

dla swoich zadań (wysoki, normalny, niski, pilny), a nawet kodować je kolorami przy użyciu niestandardowych tagów i statusów Przypisywać terminy i szacunki czasowe dla realistycznych terminów projektu

projektu Wykorzystaj potężne zarządzanie zależnościami ClickUp, aby zapewnić, że zadania są wykonywane we właściwej kolejności

Zdefiniuj niestandardowe pola specyficzne dla Twoich projektów, pozwalające na przechwytywanie i organizowanie kluczowych informacji

specyficzne dla Twoich projektów, pozwalające na przechwytywanie i organizowanie kluczowych informacji Przypisuj zadania w celu promowania odpowiedzialności i dodawaj niestandardowe statusy , aby dopasować je do różnych etapów projektu

, aby dopasować je do różnych etapów projektu Śledź ukończenie zadania, zależności i wąskie gardła za pomocą wielu opcjiClickUp Views #### 2. Sztuczna inteligencja

Pisz szczegółowe posty na blogu, korzystając z prostych podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain AI Writer

Skorzystaj z pierwszej na świecie sieci neuronowej łączącej zadania, dokumenty, osoby i wszystkie zasoby Twojej firmy ze sztuczną inteligencją, aby pomóc Ci efektywnie wykonywać pracę. Z Clickup Brain , otrzymujesz wszystko w jednym Narzędzie do zarządzania projektami AI które może Ci pomóc:

Zadawać pytania i uzyskiwać konkretne odpowiedzi dotyczące zadań, działań, dokumentów i nie tylko za pomocą AI Knowledge Manager

Automatyzować zadania, tworzyć i planować aktualizacje oraz zarządzać powtarzalną pracą za pomocą AI Project Manager do automatyzacji przepływów pracy

do automatyzacji przepływów pracy Łatwo pisz wszystkie treści biznesowe za pomocą AI Writer. Ten asystent pisania pomaga tworzyć dostosowaną komunikację w wiadomościach e-mail lub kontaktach zewnętrznych, ma wbudowane sprawdzanie pisowni i może szybko tworzyć odpowiedzi na podstawie tonu i języka

3. Szablony

Rozpocznij swoje projekty szybko i wydajnie dzięki ogromnej bibliotece 1000+ gotowych szablonów ClickUp. Oprócz szablony zarządzania zadaniami znajdziesz również szablony do zarządzania projektami, rozwoju produktów, projektowania i wiele innych.

Skorzystaj z gotowego do użycia szablonu ClickUp Task Management do efektywnego planowania projektów

Korzystając z szablonu Szablon zarządzania zadaniami ClickUp dla swoich projektów i przepływów pracy:

Wizualizować i organizować zadania w oparciu o status, priorytet lub dział

Śledzić i optymalizować przepływy pracy w oparciu o przepustowość i postęp zadań

Współpracować między wszystkimi zespołami, aby pomóc w planowaniu, przydzielaniu, burzy mózgów i wykonywaniu działań szybciej i wydajniej

Wystarczy dodać szablon folderu do swojego obszaru roboczego i uzupełnić dane. Zaoszczędzi to wiele godzin pracy Tobie i Twojemu zespołowi. Możesz korzystać z widoku Tablicy, aby ustalać priorytety zadań w stylu Kanban, widoku Listy, aby organizować szczegóły zadań, widoku Skrzynki, aby śledzić obciążenie pracą zespołu, oraz widoku Kalendarza, aby łatwo przeciągać i upuszczać harmonogramy.

Szablon automatycznie organizuje również listę rzeczy do zrobienia w Action Items, Ideas i Backlog, dzięki czemu możesz skupić się na jednym rodzaju zadania w danym momencie. Pobierz ten szablon

ClickUp pricing

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD za członka miesięcznie

**Co to jest MeisterTask?

MeisterTask to przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania zadaniami, zaprojektowane z myślą o usprawnionej współpracy i organizacji projektów. Doskonale radzi sobie z tworzeniem wizualnych tablic Kanban, w których zadania są reprezentowane przez karty, które przechodzą przez różne etapy (np. Do zrobienia, W toku, Gotowe). Pozwala to Tobie i Twoim zespołom na przejrzystą wizualizację wszystkich zadań i przydziałów, pomagając w ich planowaniu i ustalaniu priorytetów projektów w celu uzyskania maksymalnej wydajności.

via MeisterTask Oprócz funkcji zarządzania projektami, MeisterTask umożliwia przejrzystą komunikację w zespołach dzięki funkcjom komunikacyjnym, które pozwalają użytkownikom dodawać lub przypisywać komentarze, załączniki i wzmianki bezpośrednio do zadań. W ten sposób zespoły mogą współpracować nad projektami i być na bieżąco ze swoimi indywidualnymi zadaniami, poprawiając ogólną produktywność i planowanie projektów.

Funkcje MeisterTask

MeisterTask może pomóc w zarządzaniu zadaniami i ogólnej produktywności, ale oto krótki przegląd jego kluczowych funkcji:

1. Zarządzanie zadaniami

via MeisterTask Skorzystaj z funkcji zarządzania zadaniami, aby z łatwością tworzyć, przypisywać i zarządzać zadaniami. Zaawansowana platforma pomaga również przypisywać obserwatorów zadań w celu lepszej koordynacji, ustawiać terminy, korzystać z wbudowanego narzędzia do śledzenia czasu, dodawać podzadania lub wiele list kontrolnych w celu rozbicia zadania, a nawet dodawać tagi lub załączniki w celu uzyskania dodatkowego kontekstu.

Możesz także użyć tablic Kanban do wizualizacji i śledzenia postępu zadań. Plany Business i Enterprise umożliwiają również tworzenie podzadań i dodatkowego widoku - widoku osi czasu.

2. Komunikacja w zespole

Wspieraj przejrzystą komunikację dzięki funkcjom takim jak komentarze, @wzmianki i załączanie plików bezpośrednio do zadań. Posiada nawet aplikację mobilną, która pomaga być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami zadań i wykonywać pracę gdziekolwiek jesteś.

3. Automatyzacja

MeisterTask pozwala zautomatyzować niektóre czasochłonne zadania, takie jak aktualizowanie statusu zadań i terminów, przypisywanie zadań, wysyłanie wiadomości e-mail do członków projektu i tak dalej. Automatyzacji można również użyć do tworzenia powtarzających się zadań, takich jak cotygodniowe spotkania.

4. Integracje i przepływy pracy

Importuj dane z innych narzędzi lub synchronizuj się z innymi platformami produktywności za pomocą wbudowanych integracji. Możesz nawet sparować go z Zapier, aby używać go w połączeniu z ponad 7000 aplikacji i tworzyć niestandardowe przepływy pracy, aby zaoszczędzić czas.

Ceny MeisterTask

Podstawowy : Darmowy

: Darmowy Pro : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Business : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp vs. MeisterTask: Porównanie funkcji

Zanim zagłębimy się w bezpośrednie porównanie ClickUp i MeisterTask, oto podsumowanie tego, z czego każde narzędzie jest najbardziej znane.

ClickUp jest najbardziej znany z:

Uniwersalna platforma produktywności : W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania zadaniami, ClickUp oferuje kompleksowe funkcje, które mogą pomóc w zarządzaniu zadaniami, planowaniu projektów, śledzeniu czasu, współpracy i wielu innych funkcjach, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb

: W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania zadaniami, ClickUp oferuje kompleksowe funkcje, które mogą pomóc w zarządzaniu zadaniami, planowaniu projektów, śledzeniu czasu, współpracy i wielu innych funkcjach, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich Twoich potrzeb Dostosowanie: Możliwość dostosowania przepływów pracy, widoków i automatyzacji do unikalnych potrzeb zespołu i projektu

Możliwość dostosowania przepływów pracy, widoków i automatyzacji do unikalnych potrzeb zespołu i projektu Zarządzanie pracą i projektami: Zaawansowane funkcje, takie jak przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, komunikacja w czasie rzeczywistym, niestandardowa automatyzacja i rozbudowane funkcje śledzenia projektów

Zaawansowane funkcje, takie jak przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, komunikacja w czasie rzeczywistym, niestandardowa automatyzacja i rozbudowane funkcje śledzenia projektów Widoczność i śledzenie: Niestandardowe widoki projektów i struktury hierarchiczne, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani i dostosowywani

Niestandardowe widoki projektów i struktury hierarchiczne, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco informowani i dostosowywani Współpraca: Wbudowane narzędzia, takie jak czat, komentarze w czasie rzeczywistym, wirtualne tablice i uprawnienia gości, umożliwiają zdalnym i asynchronicznym zespołom efektywną współpracę

Wbudowane narzędzia, takie jak czat, komentarze w czasie rzeczywistym, wirtualne tablice i uprawnienia gości, umożliwiają zdalnym i asynchronicznym zespołom efektywną współpracę Raportowanie i analityka: Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i powiadomienia zapewniają śledzenie postępów w czasie rzeczywistym w celu podejmowania świadomych decyzji

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne i powiadomienia zapewniają śledzenie postępów w czasie rzeczywistym w celu podejmowania świadomych decyzji Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjna konstrukcja z funkcją "przeciągnij i upuść" upraszcza zarządzanie projektami i przyspiesza adaptację użytkowników

Intuicyjna konstrukcja z funkcją "przeciągnij i upuść" upraszcza zarządzanie projektami i przyspiesza adaptację użytkowników Konsolidacja stosu technologicznego: Szeroki zakres funkcji minimalizuje potrzebę korzystania z wielu aplikacji, usprawniając przepływy pracy

Szeroki zakres funkcji minimalizuje potrzebę korzystania z wielu aplikacji, usprawniając przepływy pracy Przystępne ceny: Bogata w funkcje darmowa wersja i przyjazne dla budżetu płatne opcje zapewniające więcej funkcji

Bogata w funkcje darmowa wersja i przyjazne dla budżetu płatne opcje zapewniające więcej funkcji Aplikacja mobilna: Praca z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej ClickUp, dostępnej na różnych urządzeniach

Oceny i recenzje klientów

Capterra : 4.6/5 (4100+ recenzji)

: 4.6/5 (4100+ recenzji) G2: 4.7/5 (9500+ recenzji)

MeisterTask jest najbardziej znany z:

Prosty interfejs: Podczas gdy ClickUp koncentruje się na bogactwie funkcji, MeisterTask wyróżnia się prostotą i intuicyjnym interfejsem. Jego przejrzysty wygląd ułatwia naukę i adaptację, zwłaszcza użytkownikom nietechnicznym

Podczas gdy ClickUp koncentruje się na bogactwie funkcji, MeisterTask wyróżnia się prostotą i intuicyjnym interfejsem. Jego przejrzysty wygląd ułatwia naukę i adaptację, zwłaszcza użytkownikom nietechnicznym Tablice Kanban: Wizualizacja przepływu pracy i śledzenie postępów bez wysiłku dzięki intuicyjnym tablicom Kanban, które są kluczową funkcją, z której znane jest to narzędzie

Wizualizacja przepływu pracy i śledzenie postępów bez wysiłku dzięki intuicyjnym tablicom Kanban, które są kluczową funkcją, z której znane jest to narzędzie Komunikacja zespołowa: Łatwa współpraca z członkami zespołu i poprawa komunikacji w zespole dzięki funkcjom takim jak komentarze, @wzmianki i załączniki bezpośrednio do zadań

Łatwa współpraca z członkami zespołu i poprawa komunikacji w zespole dzięki funkcjom takim jak komentarze, @wzmianki i załączniki bezpośrednio do zadań Funkcje darmowego planu: Świetna darmowa wersja z wieloma kluczowymi funkcjami, podczas gdy płatne plany zawierają dodatkowe opcje dostosowywania

Świetna darmowa wersja z wieloma kluczowymi funkcjami, podczas gdy płatne plany zawierają dodatkowe opcje dostosowywania Aplikacje mobilne: MeisterTask oferuje przyjazne dla użytkownika aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android, umożliwiające zarządzanie zadaniami i współpracę zespołową w podróży

Oceny i recenzje klientów

Capterra : 4.7/5 (1100+ recenzji)

: 4.7/5 (1100+ recenzji) G2: 4.6/5 (100+ recenzji)

Na pierwszy rzut oka zarówno ClickUp, jak i MeisterTask oferują podstawowe funkcje do zarządzania zadaniami i współpracy zespołowej. Teraz zagłębmy się głębiej, aby zrozumieć, co tak naprawdę kryje się pod maską.

ClickUp vs. MeisterTask Runda 1: Zarządzanie projektami

Oba narzędzia oferują doskonałe możliwości zarządzania projektami. Podczas gdy MeisterTask oferuje bardziej podstawowe doświadczenie w zarządzaniu projektami, odpowiednie dla prostych przepływów pracy i tablic Kanban, brakuje mu zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, które może zapewnić ClickUp.

Łatwa komunikacja i praca nad zależnymi zadaniami przy użyciu ClickUp Dependencies

Dzięki ClickUp możesz uzyskać zaawansowane funkcje, takie jak:

Śledzenie celów dla siebie i całych zespołów za pomocą mierzalnych celów, harmonogramów i automatycznego śledzenia postępów przy użyciuClickUp Goals* Twórz relacje między zadaniami, dokumentami i zależnościami w zespole za pomocąClickUp Dependencies. Pomaga uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz w jednym miejscu i tworzyć powiązane ze sobą zadania, aby ułatwić wykonywanie podzadań i zależnych działań

Usprawnij przepływy pracy i zoptymalizuj harmonogramy dziękiWidok wykresu Gantta ClickUpz potężnymi opcjami przeciągania i upuszczania, aby zarządzać priorytetami, śledzić zależności i przeglądać cały postęp projektu, aby uzyskać jasny obraz

WykorzystajMenedżer projektów AI do tworzenia aktualizacji postępów, podsumowywania notatek ze spotkań i generowania elementów działań, generowania standupów i automatyzacji powtarzalnych zadań

Umożliwia to ustalenie jasnych celów projektu, ustawienie zależności zadań w celu zapewnienia logicznego przepływu pracy i efektywne zarządzanie projektami.

Zwycięzca: ClickUp umożliwia zarządzanie złożonymi projektami z pewnością siebie. Jego solidne funkcje zarządzania projektami zapewniają niezbędną strukturę i narzędzia, aby nawet najbardziej skomplikowane projekty były zorganizowane i na dobrej drodze.

ClickUp vs. MeisterTask Runda 2: Zarządzanie zadaniami

Oba narzędzia mają wyraźne mocne strony, jeśli chodzi o zarządzanie zadaniami. Podczas gdy MeisterTask koncentruje się na wizualnej organizacji zadań przy użyciu tablic Kanban, ClickUp umożliwia wizualizację zadań w wielu widokach, w tym listy, tablicy, kalendarza, Gantta i innych, płynnie dostosowując się do przepływu pracy.

Uzyskaj widok z lotu ptaka swoich zadań, sortuj je, aby znaleźć konkretne, i wprowadzaj zbiorcze zmiany w szczegółach zadań za pomocą widoku listy ClickUp

Co więcej, ClickUp posiada zaawansowane funkcje zarządzania zadaniami, takie jak dodawanie wielu osób do przydzielenia, ustawianie priorytetów zadań, śledzenie zależności, alerty oparte na sztucznej inteligencji i tak dalej.

MeisterTask umożliwia tworzenie zadań, przypisywanie ich do członków zespołu i przenoszenie ich przez różne etapy (np. Do zrobienia, W toku, Wykonane) w widoku Kanban w celu przejrzystej wizualizacji statusu. Chociaż oferuje podstawowe możliwości dostosowywania zadań, takie jak terminy i listy kontrolne, brakuje mu głębi i elastyczności, jaką zapewnia ClickUp w przypadku złożonych struktur zadań i zależności.

Zwycięzca: ClickUp zaspokaja różnorodne potrzeby projektowe dzięki kompleksowym funkcjom zarządzania zadaniami. Od podstawowych zadań do wykonania po skomplikowane przepływy pracy, ClickUp umożliwia efektywne zarządzanie zadaniami, utrzymując zespół na tej samej stronie, a projekty posuwają się naprzód.

ClickUp vs. MeisterTask Runda 3: Automatyzacja przepływu pracy

ClickUp ma własnego zintegrowanego asystenta AI i system automatyzacji przepływu pracy, który pomaga zautomatyzować powtarzalne zadania, generować spostrzeżenia, pisać e-maile i inne treści, ustalać priorytety przepływu pracy i być na bieżąco z działaniami.

Z drugiej strony, MeisterTask korzysta z zewnętrznego narzędzia do automatyzacji, takiego jak Zapier, aby pomóc zautomatyzować określone zadania, ponieważ brakuje mu wbudowanej inteligencji i kompleksowych funkcji automatyzacji podobnych do ClickUp.

Oszczędzaj czas na powtarzalnych zadaniach, wykorzystując ClickUp Automations

Zwycięzca: Podczas gdy ClickUp oferuje wbudowane funkcje, przepływ pracy MeisterTask-Zapier jest również skuteczny w przypadku większości podstawowych wymagań projektowych. W tym przypadku jest remis, a najlepszy wybór zależy od konkretnych wymagań.

ClickUp vs. MeisterTask Runda 4: Współpraca z zespołami projektowymi

Aby ułatwić współpracę i pracę z wieloma zespołami, zarówno ClickUp, jak i MeisterTask oferują wiele funkcji, takich jak komentarze, @wzmianki, dyskusje w czasie rzeczywistym i inne. Jednakże, podczas gdy MeisterTask zapewnia podstawowe funkcje komunikacyjne, nie może być używany do zespołowej burzy mózgów, tak jak ClickUp.

Z Tablice ClickUp , można wspierać współpracę w czasie rzeczywistym, ułatwiać sesje burzy mózgów i przechwytywać wszystkie szczegóły w scentralizowanym repozytorium, aby każdy członek zespołu mógł z niego korzystać do swoich indywidualnych zadań. Ponadto, ClickUp Chat utrzymuje łączność między zespołami w różnych lokalizacjach i strefach czasowych.

Przeprowadzaj burze mózgów ze swoim zespołem i przekształcaj je w osiągalne zadania na tablicy ClickUp Whiteboard

Zwycięzca: ClickUp wspiera środowisko prawdziwie oparte na współpracy. Jego różnorodne narzędzia komunikacyjne umożliwiają zespołowi płynną współpracę, dzielenie się pomysłami i synchronizację, niezależnie od lokalizacji i stylu pracy.

ClickUp vs. MeisterTask Runda 5: Dostosowania

Wreszcie, narzędzie do zarządzania zadaniami i planowania projektów musi być wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do konkretnych wymagań. Podczas gdy MeisterTask pozwala na pewne dostosowanie tablic Kanban i szczegółów zadań, brakuje mu dogłębnej personalizacji, jaką zapewnia ClickUp dla prawdziwie spersonalizowanych przepływów pracy.

Zwycięzca: Dzięki ClickUp otrzymujesz wiele widoków, pól, przepływów pracy i automatyzacji, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb i preferencji zespołu. Ten poziom elastyczności zapewnia, że ClickUp może dostosować się do każdego stylu lub metodologii zarządzania projektami.

Ocena

W tym bezpośrednim porównaniu widać, że ClickUp triumfuje nad MeisterTask pod względem większości funkcji, w tym automatyzacji przepływu pracy i rozbudowanych integracji

.ClickUp vs. MeisterTask na Reddit

Kiedy przeanalizowaliśmy komentarze i opinie na Reddit - zdaliśmy sobie sprawę, że większość komentarzy i dyskusji na temat MeisterTask ma co najmniej 2-5 lat. Najnowsza dyskusja, którą znaleźliśmy, zawierała zapytanie od tego użytkownika, które również podkreślało problemy z darmową opcją:

**_Czy ktoś próbował konwersji na MeisterTask? Wciąż zastanawiam się, dokąd pójść, gdy Trello free przestanie nam działać. MeisterTask wygląda naprawdę fajnie i ma funkcję importu, ale kiedy ją wypróbowuję, importuje tylko garstkę elementów, a nie dziesiątki, które mamy. czy ktoś jeszcze tego próbował i czy miał więcej szczęścia niż ja?

Użytkownik Reddit

Większość innych użytkowników skupia się na używaniu MeisterTask jako prostego narzędzia do zarządzania zadaniami w połączeniu z innymi narzędziami:

Może nie tak płynnie, jak chcesz, ale możesz to osiągnąć za pomocą kombinacji MeisterTask i Mindmeister. Trochę drogie, choć.

Użytkownik Reddit

Z drugiej strony, Clickup ma kilka ostatnich wątków i silną społeczność, co czyni go idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz wsparcia podczas przyzwyczajania się do niego. Niektóre opinie użytkowników na temat ClickUp mówią o tym, jak może on zastąpić wiele narzędzi i skutecznie wykonać swoją pracę:

Używamy ClickUp od co najmniej 4 lat i szczerze mówiąc jest to zdecydowanie jedno z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami. Próbowaliśmy z Asana, Monday.com i Trello, zanim zdecydowaliśmy się na Clickup. Najlepszy wybór w historii! Nigdy nie miałem większych problemów, a obsługa klienta była bardzo pomocna. Korzystam z płatnej subskrypcji, a wraz z nową wersją jest coraz lepiej. Ogólnie rzecz biorąc, biorąc pod uwagę cenę i ogromną liczbę narzędzi, Clickup zdecydowanie przewyższył wszystkie moje oczekiwania. Zdecydowanie zyskałem perspektywę na nasze procesy przepływu pracy po nauczeniu się efektywnego korzystania z Clickup.

Użytkownik Reddit

Używam go głównie w mojej firmie, ale absolutnie umieszczam tam zadania, które nie są specyficznie związane z moją firmą i są ważne (odnów licencję, anuluj tę subskrypcję próbną tego dnia itp.) Czy to przesada? Nie widzę powodu, dla którego, jeśli cokolwiek robisz, musi być listą, osobistą, biznesową, szkolną, cokolwiek... dlaczego nie na Clickup? Wspaniałą rzeczą w Clickup jest to, że można go dostosować do prawie wszystkiego. Do dzieła!

Użytkownik Reddit

Chociaż oba narzędzia mają swoich docelowych odbiorców, społeczność ClickUp jest oczywiście znacznie większa i może być idealnym rozwiązaniem, jeśli potrzebujesz szybkich rozwiązań problemów związanych z zarządzaniem zadaniami. Opinie użytkowników podkreślają również, że responsywna obsługa klienta ClickUp jest bardzo skuteczna i może pomóc, jeśli utkniesz w dowolnym miejscu podczas wdrażania.

Porównanie obok siebie MeisterTask vs ClickUp na G2 , popularnej stronie z recenzjami oprogramowania i usług z ogromnymi opiniami użytkowników, daje następujące wyniki:

Recenzenci uznali, że ClickUp lepiej spełnia potrzeby ich firm niż MeisterTask

Porównując jakość bieżącego wsparcia produktu, recenzenci uznali, że ClickUp jest preferowaną opcją

Jeśli chodzi o aktualizacje funkcji i plany działania, nasi recenzenci preferowali ClickUp niż MeisterTask

**ClickUp vs. MeisterTask: Które narzędzie do zarządzania zadaniami jest najlepsze?

Mamy teraz jasne zrozumienie możliwości każdego narzędzia. Aby wybrać odpowiednie oprogramowanie, należy zapoznać się z jego szczegółami i upewnić się, że spełnia ono określone wymagania.

Na przykład, jeśli potrzebujesz prostego oprogramowania do zarządzania zadaniami, które jest idealne do codziennego użytku z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, MeisterTask może wykonać swoją pracę. Jest to idealne rozwiązanie, jeśli:

Priorytetem jest przyjazny dla użytkownika interfejs z prostymi funkcjami

Nie potrzebujesz zaawansowanych funkcji zarządzania projektami i ustalania priorytetów

Preferowaną metodą organizacji zadań są wizualne tablice Kanban

Prowadzisz jednoosobową działalność lub masz mały zespół z prostymi projektami

MeisterTask nie oferuje jednak zaawansowanych funkcji, takich jak automatyzacja przepływu pracy, raportowanie i analizy, funkcje współpracy, szczegółowe zarządzanie projektami i mapowanie zależności. W tym miejscu potrzebne jest solidniejsze narzędzie do zarządzania projektami i produktywnością, takie jak ClickUp - świetne narzędzie do zarządzania projektami Alternatywa dla MeisterTask i więcej.

wizualizuj wszystkie działania projektowe w widoku Kanban, aby uzyskać kompleksowy widok projektu i zaplanować działania w usprawniony sposób

W przeciwieństwie do innych programów do zarządzania projektami, ClickUp posiada wszystkie funkcje, których możesz potrzebować do planowania biznesowego w całym przedsiębiorstwie, a także może skalować się zgodnie z Twoimi specyficznymi wymaganiami. Posiada integracje, narzędzia AI, gotowe do użycia szablony i silną społeczność, dzięki czemu jest idealną opcją dla prawie wszystkich Twoich potrzeb.

Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. Wypróbuj ClickUp już dziś i przekonaj się sam o różnicy!