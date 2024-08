15 wyzwań związanych z zakładaniem nowych firm

Na zatłoczonym rynku branży technologicznej posiadanie kolejnego pomysłu wartego milion dolarów jest świetnym początkiem, ale przekształcenie go w odnoszący sukcesy biznes wymaga więcej wysiłku.

HBR

twierdzi, że "ponad dwie trzecie startupów nigdy nie przynosi inwestorom dodatniego zwrotu"

Dlaczego tak się dzieje? Jakie wyzwania stoją przed startupami? A jeśli napotkasz któreś z nich, jak możesz je pokonać? Dowiedzmy się.

15 wyzwań i rozwiązań dla startupów

Najważniejszym wyzwaniem jest pomysł. Na bardzo podstawowym poziomie musi on mieć sens. Jeśli to, co budujesz, jest jak Juicero - raz

znany

jako "największy przykład głupoty Doliny Krzemowej" - to nie ma sensu.

Jeśli przekroczyłeś tę przeszkodę, oto kilka wyzwań, przed którymi możesz stanąć.

1. Znalezienie produktu dopasowanego do rynku

Dopasowanie produktu do rynku to stopień, w jakim produkt lub usługa zaspokaja zapotrzebowanie rynku. Zasadniczo zadaje pytanie: "czy jest to wyjątkowa oferta, której ludzie desperacko pragną?"

Znalezienie dopasowania produktu do rynku jest wyzwaniem dla większości startupów, ponieważ często zaczynają one od pomysłu. Załóżmy na przykład, że masz pomysł na nową sieć społecznościową. Musisz wiedzieć:

Kto go potrzebuje?

Co jest w nim wyjątkowego?

Kto będzie za nią tęsknił, jeśli nie zostanie rozwinięta?

Czy zapłacą za nią?

Brak odpowiedzi na te pytania może prowadzić do niewiedzy, gdzie jest rynek, co ostatecznie może prowadzić do porażki.

Aby znaleźć dopasowanie produktu do rynku, spróbuj wykonać następujące czynności.

Zidentyfikuj grupę docelową

Zdefiniuj klienta docelowego i zrozum jego potrzeby za pomocą ankiet, wywiadów i analizy obserwacyjnej.

Określ swoją propozycję wartości

Zdefiniuj, jaki problem Twoich klientów - którego rozwiązania desperacko potrzebują - rozwiązujesz.

Zbuduj i przetestuj MVP

Zbuduj minimalny realny produkt i przetestuj go z potencjalnymi klientami. Możesz także przeprowadzić testy A/B, aby porównać różne wersje produktu. Następnie iteruj i popraw dopasowanie produktu do rynku.

2. Zapewnienie finansowania

"W trzecim kwartale 2023 r. w Stanach Zjednoczonych powstało 311 000 nowych firm", stwierdza

Statista

. W związku z pandemią, wojną i spowolnieniem gospodarczym, inwestorzy venture capital są również ostrożni w wydawaniu pieniędzy.

Aby sprostać temu wyzwaniu, musisz wyróżnić się z tłumu.

Skup się na swojej odmienności

Zbuduj swoją prezentację wokół pokazania, w czym jesteś lepszy od innych produktów/rozwiązań na rynku.

Optymalizuj dane finansowe

Dokonaj audytu swoich finansów. Wyeliminuj niepotrzebne wydatki i zademonstruj ROI na pozostałych. Przedstaw jasny obraz tego, czego inwestor może oczekiwać jako zwrotu z inwestycji za prezentowaną wycenę.

Dywersyfikacja źródeł finansowania

Zbadaj alternatywne źródła finansowania, takie jak aniołowie biznesu, dotacje rządowe, inkubatory, akceleratory, finansowanie społecznościowe lub partnerstwa.

3. Nierealistyczne oczekiwania

Jesteś założycielem. Musisz być ambitny i pozytywnie nastawiony do przyszłości. Ale ta perspektywa może być nierealistyczna. Na przykład, możesz oczekiwać, że nowy pracownik natychmiast przyniesie wyniki. Albo od zespołu sprzedaży, by każdego roku zwiększał sprzedaż 10-krotnie.

Są to nierealistyczne oczekiwania. Posiadanie ich może narazić ciebie i twój zespół na porażkę. Może to prowadzić do rozczarowania, frustracji, a nawet rozczarowania.

Weryfikuj swoje oczekiwania

Porozmawiaj z osobą na wyższym stanowisku, partnerem, mentorem lub trenerem, aby zweryfikować swoje oczekiwania. Zapytaj, czego oczekują i porównaj to ze swoimi oczekiwaniami.

Ustal realistyczne cele

Użyj ram SMART, aby wyznaczyć cele biznesowe, które są realistyczne i osiągalne dla twojego zespołu. Wyznaczenie dużego, tłustego, włochatego celu jest świetne, ale nie rób tego tak dużego, że twoje zespoły pogodzą się z porażką jeszcze przed podjęciem próby. Korzystanie z

Oprogramowanie OKR dla startupów

może być również pomocne.

Szukaj opinii

Czasami dopiero po fakcie okazuje się, że dane oczekiwanie jest nierozsądne. Gdy coś nie spełnia oczekiwań, poszukaj informacji zwrotnej. Wysłuchaj przyczyn niepowodzenia i odpowiednio dostosuj swoje oczekiwania.

4. Zarządzanie finansami

Niewłaściwe budżetowanie, przestarzałe systemy księgowe, brak planowania przepływów pieniężnych i rozwiązania doraźne są na porządku dziennym na wczesnych etapach. Jednak w miarę rozwoju/skalowania wyzwanie to może przerodzić się w pełną katastrofę.

Unikaj tego dzięki poniższym rozwiązaniom.

Rozwój planu finansowego

Nakreśl cele krótko- i długoterminowe, w tym prognozy przychodów, wydatków i szczegółowe prognozy przepływów pieniężnych. Zapewni to widoczność i pomoże ci być na bieżąco.

Zbierz odpowiedni zespół

Zatrudnij księgowych, analityków finansowych, ekspertów podatkowych, audytorów i doradców, aby zapewnić zarządzanie finansami na najwyższym poziomie. Nie musisz zatrudniać ich wszystkich na pełny etat - freelancerzy lub konsultanci również się sprawdzą.

Ustaw odpowiednie narzędzia

W miarę skalowania nie możesz ręcznie prowadzić księgowości. Skonfiguruj zautomatyzowaną księgowość, przetwarzanie płatności, monitorowanie itp.

5. Zatrudnianie

Zatrudnianie odpowiednich ludzi do odpowiedniej pracy za odpowiednie wynagrodzenie jest wyzwaniem dla największych przedsiębiorstw, nie mówiąc już o startupach. Talent jest ograniczony. Dzisiejsi pracownicy są wymagający. Konieczne może być również rozciągnięcie budżetu.

W rzeczywistości kilka najlepszych osób wciąż decyduje pomiędzy

wyborem startupu lub pracy w korporacji

. Systematyczne podejście do typowych wyzwań związanych z procesem rekrutacji.

Offer equity

Jest to coś, co większość startupów robi jako sposób na zrekompensowanie niższych pakietów wynagrodzeń. Jest to atrakcyjne dla największych talentów, ponieważ umożliwia tworzenie bogactwa w dłuższej perspektywie.

Buduj pozytywną kulturę pracy

"Prawie wszyscy przedstawiciele pokolenia Z i millenialsi chcą pracy opartej na celu i nie boją się odrzucać pracy, która nie jest zgodna z ich wartościami" - czytamy w raporcie Deloitte . Posiadanie solidnych podstaw wartości, przekonań i etyki. Dokumentuj i upubliczniaj kulturę pracy.

Bądź inkluzywny i elastyczny

Oferuj elastyczność i koncentruj się na dobrym samopoczuciu pracowników. Wyjdź poza uniwersalne zasady i dowiedz się, jakie są potrzeby każdej osoby. Uwzględniaj różnorodnych ludzi i ich potrzeby.

6. Kwestie regulacyjne

W zależności od branży i regionu geograficznego, w którym działasz, możesz podlegać dziesiątkom wymogów regulacyjnych i zgodności. Na przykład fintech lub opieka zdrowotna mogą mieć więcej kwestii regulacyjnych niż IT.

Nie czekaj, aż staną się one wyzwaniem. Wyprzedź sytuację dzięki poniższym rozwiązaniom.

Zbadaj krajobraz

Samodzielnie lub z pomocą doradców i mentorów zapoznaj się z obowiązującymi przepisami. Zapoznaj się również z obowiązkami etycznymi. Na przykład, zgodnie z prawem możesz być zobowiązany do płacenia krajowej płacy minimalnej, ale z etycznego punktu widzenia możesz oczekiwać, że będziesz płacić krajową płacę wystarczającą na utrzymanie.

Stwórz zespoły ds. zgodności

Stwórz potężny zespół prawników i ekspertów prawnych do zarządzania zgodnością z przepisami. Jeśli nie jesteś jeszcze gotowy na zatrudnienie eleganckiej kancelarii prawnej, zacznij od małych kroków. Ale skorzystaj z pomocy tak szybko, jak to możliwe.

7. Ostra konkurencja

Każdego dnia na całym świecie powstają nowe startupy. Prawie wszystkie kategorie są zatłoczone. Na przykład kategoria oprogramowania do tworzenia treści ma 296 ofert na G2 .

Chociaż możesz myśleć, że masz świetny pomysł i unikalną propozycję, najprawdopodobniej istnieje już aplikacja do tego. Skutecznie konkuruj z poniższymi rozwiązaniami.

Wyróżnij swój startup

W miarę możliwości zidentyfikuj czynniki, które Cię wyróżniają i skup się na nich. Może to być bezpieczeństwo, modele cenowe, możliwości technologiczne, obsługa klienta lub cokolwiek innego. Znajdź powód, dla którego jesteś świetny i mów o tym.

Użyj storytellingu

Historie pomagają nawiązać kontakt. Pomagają ludziom wizualizować przyszłość, której mogli sobie nie wyobrażać. Używaj storytellingu we wszystkich swoich komunikatach. Twórz raporty mówiące o znaczeniu produktu na rynku. Pisz studia przypadków podkreślające, w jaki sposób klienci korzystali z Twojego produktu i jakie wyniki zaobserwowali. Uzyskaj referencje i nagrania dźwiękowe od klientów.

8. Słabe zarządzanie zespołem

Bądźmy uczciwi. Startup to dynamiczne środowisko z dużą ilością prób i błędów. Chaos jest normą. Ci, którzy nie rozkwitają w chaosie, prawdopodobnie nie nadają się najlepiej do tego środowiska.

Nawet jeśli jest to zrozumiałe, menedżerowie zawodzą w swojej pracy. Zmagają się z podkreślaniem celu, pokazywaniem przyszłości, eliminowaniem przeszkód i zaszczepianiem poczucia dumy wśród swoich zespołów.

Jeśli borykasz się z tymi problemami, wypróbuj poniższe rozwiązania.

Zdefiniuj role i obowiązki

Użyj powszechnie rozumianych ram, takich jak OKR lub KPI, aby zdefiniować role i obowiązki każdej osoby w zespole. Pokaż im, jakie są ich cele i uczyń je widocznymi.

Komunikuj

Pracownicy tracą poczucie celu, gdy czują się oddaleni od zespół kierowniczy . Regularnie komunikuj się ze swoimi zespołami. Wysyłaj cotygodniowe e-maile podsumowujące, przeprowadzaj spotkania w ratuszu lub pisz notatki na temat interakcji z klientami. Utrzymuj połączenie przy życiu.

Mentoruj swoich menedżerów

Nie każdy rodzi się, by być menedżerem. Nie oczekuj więc, że nim zostanie. Dla początkujących menedżerów oferuj podręczniki, jak być dobrym menedżerem. W przypadku doświadczonych osób powtórz wartości swojego startupu i co to znaczy być menedżerem.

9. Tworzenie świadomości marki

Jako startup często zaczynasz od zera, co oznacza, że nikt cię nie zna, nie może ci jeszcze zaufać, więc nie kupi od ciebie. Możesz nie mieć dużych budżetów uznanych przedsiębiorstw, aby rozpocząć kampanie reklamowe na dużą skalę lub skorzystać z ambasadora marki.

Musisz więc wykazać się kreatywnością, aby uzyskać rozpoznawalność marki.

Twórz treści

Twórz potężne, zróżnicowane treści, publikuj je i rozpowszechniaj. Poprzez swoje treści edukuj potencjalnych klientów i twórz wartość w ich życiu, aby Cię zauważyli i zapamiętali.

Na przykład, jeśli tworzysz platformę do zarządzania wydatkami, możesz tworzyć treści na temat korzystania z kart kredytowych, zarządzania długiem, znajdowania świetnych ofert, korzystania z budżetu itp. które nie sprzedają bezpośrednio Twojego produktu, ale budują zaufanie odbiorców do Twojej marki.

Buduj na istniejącej wiarygodności

Twój CEO może być dobrze połączony. Twój lider produktu może być intensywnym użytkownikiem Reddita. Twój szef marketingu może być popularny na LinkedIn. Twój nowy content lead może mieć istniejący podcast.

Poszukaj osób w swojej organizacji, które mają pewną grupę odbiorców i wykorzystaj te ograniczone zasoby, aby stworzyć niezwykłą świadomość marki.

10. Znane i nieznane zagrożenia

Każda firma musi stawić czoła wielu zagrożeniom w trakcie swojego życia. Niektórych zagrożeń można się spodziewać, takich jak trudności z uzyskaniem kolejnej rundy finansowania lub luka w cyberbezpieczeństwie.

Inne mogą być zupełnie nieznane, jak pandemia, zmiana przepisów czy wojna. Jako właściciel firmy i tak musisz się na nie przygotować.

Regularnie oceniaj potencjalne zagrożenia

Używaj narzędzi takich jak analiza SWOT, symulacja Monte Carlo, pięć powodów itp. do regularnej oceny potencjalnych zagrożeń. W ramach każdego działu możesz przeprowadzać określone audyty, takie jak ocena podatności i testy penetracyjne (VAPT) pod kątem zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa.

Projektowanie strategii ograniczania ryzyka

Wiedz, co zrobisz, gdy ryzyko się zmaterializuje. Na przykład, przygotuj plan reakcji na naruszenie bezpieczeństwa danych. Lub zdywersyfikować źródła finansowania, aby zabezpieczyć się przed wycofaniem się inwestora.

11. Założyciel-centrum

Jednym z największych wyzwań startupów prowadzonych przez założycieli jest to, że założyciel odgrywa nieproporcjonalną rolę, utrudniając rozwój organizacji.

Bardzo często zdarza się, że założyciel technolog tworzy fantastyczny produkt, który się nie sprzedaje, ponieważ nie słuchał rynku. Albo wizjonerski lider jest ambitny i wymagający, przez co innym trudno się z nim pracuje.

Startup musi pozbyć się tożsamości bycia firmą założyciela, aby skalować się i odnosić sukcesy. Aby to umożliwić, założyciel-lider musi:

Zbudować zespół

Nie próbuj robić wszystkiego sam. Zbuduj zespół specjalistów i deleguj zadania. Nawet jeśli na początku wydaje się to żmudne, na dłuższą metę się opłaci.

Bądź otwarty na informacje zwrotne

Aktywnie słuchaj każdego interesariusza, w tym użytkowników, klientów, pracowników, wykonawców, inwestorów i współpracowników. Chociaż możesz nie brać pod uwagę wszystkich ich uwag przy podejmowaniu decyzji, bądź otwarty na krytykę, brak zgody i debatę.

Rób regularne przerwy

Założyciele-CEO często myślą, że ich firma wybuchnie spontanicznie, jeśli wezmą urlop. Niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, jest to toksyczne. Tak więc, po utworzeniu zespołu i ustabilizowaniu działalności (zazwyczaj w ciągu 6-12 miesięcy od rozpoczęcia działalności), rób sobie przerwy. Wróć i zobacz, jak twoja firma rozwija się bez ciebie.

12. Sztywność opinii i działań

Odnoszące sukcesy startupy są budowane przez ludzi o określonych poglądach. Są to ci, którzy widzą coś złego w świecie i mają pomysł, aby to zmienić. W związku z tym są oni również bardzo sztywni w swoim punkcie widzenia.

Staje się to wyzwaniem, gdy potrzeby klientów i rynki ewoluują. Założyciel-CTO może być bardzo przekonany o tym, jak powinien wyglądać produkt, ale jeśli klient nie reaguje na to, konieczna jest zmiana.

W obliczu tego wyzwania warto spróbować następujących rozwiązań.

Odsuń się, by spojrzeć z zewnątrz

Wyjdź poza produkt i zapytaj: "gdyby ktoś inny to zbudował, co bym czuł?" Wejdź w buty klienta i zobacz, dlaczego nie odpowiada mu Twoje podejście. Pomaga również rozmowa z niektórymi z nich, aby zobaczyć, co się dzieje.

Porozmawiaj z mentorem/coachem

Dobry mentor/coach pomoże ci zobaczyć perspektywę drugiej osoby. Może porozmawiać z tobą o twojej nieelastyczności bez osądzania, dając ci bezpieczną przestrzeń do zaakceptowania swoich błędów.

13. Nie bycie w trybie rozruchu

Wyjaśnijmy. Każdy startup musi się rozwijać, skalować i sprzedawać lub wchodzić na giełdę. Nie oznacza to jednak, że dają się wciągnąć w problemy dużych przedsiębiorstw, takie jak silosy działów, ego liderów, polityka itp.

Zdolność startupów do wprowadzania innowacji i dostarczania wartości klientom zależy od ich ciekawości, zwinności, konkurencyjności i aspiracji, tj. trybu startupowego. Aby tego uniknąć, należy rozważyć następujące kwestie.

Bądź czujny

Utrata postawy startupowej często pozostaje niezauważona, zanim jest za późno. Tak więc, jako lider, bądź czujny. Zwracaj uwagę na rozmowy, które sugerują samozadowolenie lub zwyczajność. Słuchaj, jak czują się ludzie.

Poświęć czas na przegląd

Gdy produkt zostanie zbudowany i wprowadzony na rynek, nie należy zaprzestawać badań i rozwoju. Zarezerwuj czas i budżet na przeprowadzenie badań rynkowych, zebranie opinii klientów, wypróbowanie produktów konkurencji i wdrożenie najnowszych technologii.

Pielęgnuj swoją kulturę

Większość startupów zostawia tę kwestię na później. Jeszcze przed pierwszym zatrudnieniem zdecyduj, jaki rodzaj organizacji chcesz zbudować. Określ swoje wartości i oczekiwane zachowania. Dawaj dobry przykład i zachęcaj do tego również swój zespół kierowniczy.

Jeśli zauważysz, że twoja kultura się zmienia - co jest bardzo prawdopodobne, gdy zatrudniasz więcej osób - weź odpowiedzialność za przywrócenie jej na właściwe tory. Może się to okazać twoją przewagą konkurencyjną.

14. Podejmowanie decyzji przez komitet

Małe zespoły startupowe ułatwiają zaangażowanie wszystkich w każdą decyzję. Na przykład przy projektowaniu logo lub treści na stronie internetowej. Nierzadko zdarza się, że startupy przeprowadzają warsztaty, aby zdecydować, który obraz powinien znaleźć się na banerze bohatera strony głównej witryny.

Proces podejmowania każdej decyzji przez komitet jest wyzwaniem, ponieważ:

Zajmuje zbyt dużo czasu

Wymaga budowania konsensusu we wszystkim, nawet jeśli jest to trywialne, jak na przykład to, gdzie pójść na lunch zespołowy

Przywiązuje większą wagę do opinii niż do danych

Unikaj podejmowania decyzji przez komitet, stosując następujące taktyki.

Tylko zaangażowane osoby

Jeśli podejmujesz decyzje dotyczące projektu marki, uwzględnij projektanta, szefa marketingu i być może lidera produktu. Nie uwzględniaj działu HR, finansów itp. tylko dlatego, że są "ważnymi członkami zespołu"

Priorytetyzuj dane

Podejmując decyzje, rób to, co sugerują dane. Jeśli nie masz potrzebnych danych, przeprowadź eksperymenty, takie jak testy A/B, aby je zdobyć. Zachęcaj wszystkich, którzy mają jakieś zdanie, do przedstawiania danych na jego poparcie.

15. Niepowodzenie

Najbardziej oczywistym wyzwaniem dla każdego startupu jest ryzyko porażki. Krótko mówiąc, startupy upadają. Nie musi to oznaczać dramatycznego zamknięcia firmy. Mogą to być małe, codzienne rzeczy, takie jak zatrudnienie niewłaściwego CTO, zbyt duże inwestycje w wydarzenie, nieskuteczna kampania marketingowa itp.

Spodziewaj się tych niepowodzeń i buduj systemy, aby szybko się z nimi uporać.

Ustaw retrospektywy

Kiedy coś się nie powiedzie, nie ignoruj tego. Dokładnie i otwarcie omów, co się stało, dlaczego i co można było zrobić inaczej. Zmierz również wpływ niepowodzenia.

Przejmij odpowiedzialność

W świecie technologii porażki są czymś normalnym. Jeśli możesz, działaj szybko. Nawet jeśli nie, weź odpowiedzialność i napraw to. Nie rozpamiętuj zbytnio strat. Skup się na wyciągniętych wnioskach i zastosuj je w następnej iteracji.

Wiedz, kiedy zakończyć pracę

To trudne, ale konieczne. Założyciele startupów często ulegają błędnemu przekonaniu o utopionych kosztach. Niezależnie od tego, ile w niego zainwestowałeś, jeśli porzucenie projektu jest najlepszym rozwiązaniem, bądź na to przygotowany.

Te piętnaście wyzwań to dopiero początek. W zależności od branży, persony klienta, pracowników, położenia geograficznego itp. każdego dnia prawdopodobnie będziesz musiał stawić czoła niezliczonym wyzwaniom. Aby im sprostać, potrzebujesz odpowiedniego zestawu narzędzi. Zobaczmy, jak to może wyglądać.

Narzędzia do radzenia sobie z typowymi wyzwaniami startupu

Większość z powyższych problemów można przezwyciężyć dzięki dobrej komunikacji i przejrzystej organizacji. Na przykład, można oprzeć się nierealistycznym oczekiwaniom, wyrażając je jasno na początku. Kiedy to zrobisz, prawdopodobnie zostaniesz natychmiast odcięty, ponieważ to, o co prosisz, jest nierozsądne.

Zanim więc zrobisz cokolwiek innego w swojej organizacji, skonfiguruj solidną wirtualną przestrzeń roboczą, taką jak ClickUp, koncentrując się na komunikacji, współpracy i przejrzystości.

Zbuduj listę kontrolną, aby zacząć dobrze

Dobrze rozpoczęta podróż to podróż w połowie ukończona. Jeśli więc rozpoczynasz nową działalność, przygotuj listę kontrolną działań, takich jak ocena możliwości, analiza finansowa i plan uruchomienia. Lista kontrolna rozpoczęcia działalności ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć. Dostosuj ją do swojej firmy i przejdź przez każdy krok.

Skrystalizuj swój pomysł

Każdy biznes zaczyna się od pomysłu, ale nie oznacza to, że pomysł pozostaje taki sam do końca. Dobry założyciel wie, jak zrozumieć lukę rynkową i ewoluować swój pomysł, aby dobrze go dopasować.

The ClickUp Startup Canvas Whiteboard to świetne miejsce do prowadzenia takich dyskusji. Pomaga zidentyfikować propozycję wartości, model przychodów, segmentację itp., dzięki czemu można skrystalizować swój pomysł i zbudować udany produkt.

Dobrze zarządzaj operacjami

Jako firma składająca się z trzech osób w garażu, możesz nie widzieć potrzeby posiadania

oprogramowanie do zarządzania projektami dla startupu

. Ale właśnie w tym miejscu się mylisz. Korzystanie z narzędzia od samego początku pomaga uchwycić wiedzę, która może być bezcenna dla zespołów w przyszłości.

Pomaga również gromadzić dane o tym, jak długo trwa zadanie, kto może je wykonać, jakie pojawiają się blokady itp.

Kompleksowe rozwiązanie, takie jak

ClickUp dla startupów

może pomóc w zarządzaniu wszystkimi przepływami pracy i potokami w jednym miejscu. Dobra wiadomość jest taka: ClickUp jest prosty i łatwy dla małego zespołu, ale wystarczająco potężny, aby skalować się do potrzeb klasy korporacyjnej!

Jeśli jesteś nowy w świecie startupów, drogi założycielu, oto kilka ręcznie wybranych Szablony do zarządzania projektami które mogą pomóc w standaryzacji procesów, zarządzaniu ryzykiem i wdrażaniu najlepszych praktyk.

Obsługa różnych elementów

Istnieją dziesiątki narzędzi, które mogą być niezwykle pomocne dla każdego startupu. Nie wszystkie mogą być potrzebne, ale warto się z nimi zapoznać. Oto niektóre z nich najlepsze narzędzia dla startupów .

Współpraca

Zespoły zdalne muszą współpracować asynchronicznie, efektywnie i kontekstowo. Poczta e-mail lub Slack mogą zrobić tylko tyle na tym froncie.

Dobre oprogramowanie do współpracy to zbroja narzędzi. ClickUp zawiera tablice, mapy myśli, widok czatu, zagnieżdżone komentarze, współpracę w czasie rzeczywistym nad dokumentami i wiele więcej.

Zarządzanie relacjami z klientami

CRM dla startupów

pomagają w zarządzaniu efektywnymi procesami marketingowymi i sprzedażowymi. Pomaga zapewnić optymalizację zadań sprzedażowych i prawidłową priorytetyzację. Odgrywa również kluczową rolę w łączeniu zespołu ds. rozwoju - tj. sprzedaży, marketingu i sukcesu klienta.

Operacje marketingowe

Narzędzia marketingowe dla startupów

pomagają w zarządzaniu wieloma kontami w mediach społecznościowych, e-mail marketingu, zarządzaniu treścią i analityce marketingowej.

ClickUp dla marketingu

może pomóc w burzy mózgów, planowaniu i realizacji kampanii oraz śledzeniu wskaźników.

Narzędzia AI

Wokół sztucznej inteligencji jest dziś wiele szumu. Szczególnie w przypadku startupów AI może pomóc zautomatyzować i przyspieszyć kilka kluczowych procesów. Tworzenie treści, dokumentacja produktu itp. mogą zostać przekształcone dzięki szczupłemu zespołowi i kilku narzędziom AI

Narzędzia AI dla startupów

.

Uruchamianie i skalowanie z ClickUp

Po pierwsze, gratulujemy rozpoczęcia działalności! Rozpoczynając działalność, pokonałeś pierwsze wyzwanie.

Rozpocząłeś jednak pełną przygód podróż pełną wyzwań. Mogą to być wyzwania wewnętrzne, takie jak własna niepewność, niechęć lub uprzedzenia. Mogą to być również wyzwania zewnętrzne, takie jak konkurencja, pozyskiwanie talentów itp.

Jako założyciel potrzebujesz odpowiedniego zestawu narzędzi, aby stawić czoła tym wyzwaniom. Platforma ClickUp do zarządzania miejscem pracy to wszystko i jeszcze więcej.

Jeśli zmagasz się z wewnętrznymi wyzwaniami, skorzystaj z ClickUp Docs do prowadzenia dziennika lub ClickUp Whiteboard do burzy mózgów. W przypadku wyzwań zewnętrznych skorzystaj z szerokiej gamy narzędzi, aby zrozumieć, wymyślić i wdrożyć strategie łagodzące.

Od pomocy w opracowaniu strategicznej wizji i biznesplanu po zebranie zespołu i zarządzanie produktami, ClickUp, jako Twój zaufany pomocnik, może znacznie zwiększyć Twoją wydajność.

Rozkręć swój startup dzięki ClickUp już dziś !