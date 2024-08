10 OKR dla startupów, aby rozwinąć swój biznes

Każdy startup zaczyna się od pomysłu - marzenia przedsiębiorcy o zmianie czegoś w świecie. Jednak marzenia mogą być złożone, trudne, a nawet niewyraźne.

Jedyną rzeczą, która odróżnia udany startup od reszty, są dobrze zdefiniowane cele i plan ich osiągnięcia. W tym wpisie na blogu zbadamy wyznaczanie celów poprzez ramy celów i kluczowych wyników (OKR).

Zamieszczamy również dziesięć przykładów, które można dostosować do własnych potrzeb, niezależnie od etapu podróży startupu!

Podstawy OKR dla startupów

W latach siedemdziesiątych Andrew Grove z firmy Intel spopularyzował koncepcję celów i kluczowych wyników. W tamtym czasie nazywało się to Intel Management By Objectives (iMBO). Od tego czasu struktura ta jest szeroko stosowana zarówno w małych firmach, jak i przedsiębiorstwach.

Czym jest OKR?

OKR jest popularnym strategia wyznaczania celów która pomaga organizacjom definiować i śledzić cele oraz mierzalne kluczowe wyniki.

Cel to jasno określony cel

Kluczowe wyniki to 3-5 kryteriów sukcesu używanych do pomiaru osiągnięcia tego celu

Jest to jeden z najlepsze narzędzia dla startupów aby usprawnić i zorganizować swoją podróż w kierunku skali i sukcesu.

Czym różnią się OKR od KPI?

Firmy często są zdezorientowane co do OKR vs. KPI . Są to dwie różne koncepcje: Pierwsza koncentruje się na procesie, podczas gdy druga (kluczowe wskaźniki wydajności) koncentruje się na wynikach.

Jak firmy ustalają OKR?

Najlepszą praktyką w korzystaniu z OKR jest tworzenie celów organizacyjnych, z których wynikają cele zespołowe, a następnie cele indywidualne.

Na przykład, jeśli celem organizacyjnym jest rozwój firmy, celem zespołu sprzedaży będzie zwiększenie przychodów, a celem każdego sprzedawcy będzie wykonanie większej liczby połączeń lub lepsza konwersja.

Jak firmy śledzą OKR?

Każda firma konfiguruje biznesowy pulpit nawigacyjny, który śledzi każdy cel i odpowiadające mu kluczowe wyniki. Może to być pulpit sprzedażowy w CRM lub pulpit finansowy w arkuszach kalkulacyjnych.

Zasadniczo dobry pulpit nawigacyjny oferuje scentralizowaną wizualną reprezentację w czasie rzeczywistym i postępy w realizacji celów.

Teraz, gdy masz już podstawy, zobaczmy dziesięć najpopularniejszych i najskuteczniejszych OKR, z których mogą korzystać startupy.

10 przykładów OKR dla startupów

Dobre OKR muszą być napędzane od góry. Tak więc, jako organizacja, zbierz kierownictwo i ustal wizję dla firmy. Może to być wzrost, skala lub stabilność. W zależności od tego, jaką drogę obierze organizacja, można zdefiniować zwinne OKR dla każdego zespołu. Zobaczmy kilka z nich.

1. Poprawa jakości produktu

Jeśli jesteś startupem produktowym, jest to najbardziej podstawowy cel, jaki możesz wyznaczyć. Pomaga poprawić adopcję, zaangażowanie, reputację i zadowolenie klientów. Wysokiej jakości produkty prowadzą do mniejszej liczby reklamacji i zwrotów, zmniejszając koszty i zwiększając przychody.

Jeśli Twoim celem jest poprawa jakości produktów, Twoimi kluczowymi wynikami mogą być:

Zwiększenie pokrycia testami jednostkowymi do 80%

Zmniejszenie liczby błędów zgłaszanych przez klientów o 70%

Uzyskanie 90% pozytywnych opinii na temat nowej wersji funkcji

2. Poprawa bezpieczeństwa danych

Każdy klient zapyta o wskaźniki bezpieczeństwa danych od startupów, od których rozważa zakup. Jest to szczególnie ważne, jeśli chcą wprowadzić poufne informacje do produktu.

Bezpieczeństwo danych jest więc kluczowym wskaźnikiem produktu. Kluczowe wyniki można mierzyć na następujące sposoby:

Uzyskanie certyfikatu ISO 27001 przed 2025 r

Zmniejszenie liczby incydentów związanych z bezpieczeństwem o 50%

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa dwa razy w roku

Uzyskanie 100% zgodności z przepisami

3. Lepsza obsługa klienta

Na drugim końcu jakości produktu znajduje się doświadczenie klienta (CX), które jest funkcją dobrego produktu, a także standardu interakcji ze sprzedażą, marketingiem i sukcesem klienta.

Jako startup, CX może być kluczowym wyróżnikiem. Na przykład klienci mogą wybrać produkt, dla którego mogą uzyskać natychmiastowe wsparcie, zamiast podobnego produktu z samoobsługą.

W celu poprawy doświadczenia klienta, kluczowymi wynikami mogą być:

Osiągnięcie i utrzymanie wskaźnika Net Promoter Score (NPS) na poziomie 75

Skrócenie średniego czasu reakcji działu obsługi klienta do mniej niż 3 godzin

Zwiększenie wskaźnika utrzymania klientów o 20%

4. Zwiększenie przychodów

Jak mówi Eliyahu M. Goldratt, głównym celem każdej firmy jest zarabianie pieniędzy. Przychody bezpośrednio wpływają na kondycję finansową i zdolność do reinwestowania w rozwój.

A więc, sprzedaż OKR są krytyczną częścią celów każdego startupu. Celem jest zwiększenie sprzedaży/przychodów. Mierzy się kluczowe wyniki, takie jak:

Zwiększenie miesięcznych stałych przychodów o 40%

Zamknięcie transakcji z 10 nowymi klientami korporacyjnymi do końca tego kwartału

Zwiększenie udziału wartości od istniejących klientów o 20%

Przyspieszenie wzrostu przychodów o 3% miesiąc do miesiąca

5. Zdobycie udziału w rynku

Startup z definicji nie ma udziału w rynku. Z drugiej strony prawdą jest również, że wiele startupów działa w obszarach, w których rynek może nie istnieć. IPhone stworzył rynek smartfonów. Salesforce stworzył rynek SaaS.

Jako startup, być może będziesz musiał stworzyć swój własny rynek i sam go rozwinąć. Oznacza to, że musisz poszerzyć grono odbiorców, powiększyć bazę klientów, rozszerzyć działalność na nowe obszary geograficzne itp.

Aby to zrobić, kluczowymi wynikami, które można zmierzyć, mogą być:

Zwiększenie miesięcznej liczby aktywnych użytkowników o 25%

Rozpoczęcie działalności na trzech nowych rynkach geograficznych do końca tego roku

Osiągnięcie 30% wzrostu ruchu w witrynie z bezpłatnych wyników wyszukiwania

6. Optymalizacja wydajności operacyjnej

Na początku podróży każdego startupu prawdopodobnie będziesz ciężko pracować, poświęcać dodatkowe godziny i robić wszystko za wszelką cenę. Jednak w miarę rozwoju takie zachowanie może prowadzić do wypalenia, niechęci i ogólnego spadku produktywności.

Tak więc ważnym OKR, na którym musi skupić się każdy startup, jest wydajność operacyjna. Aby poprawić wydajność, możesz zatrudnić więcej osób, kupić narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, lub zautomatyzować niektóre procesy.

Aby zmierzyć wpływ takich inicjatyw, użyj kluczowych wyników, takich jak:

Zwiększenie zwinności o 15%

Zmniejszenie kosztów operacyjnych o 10%

Uzyskanie 50% wydajności w procesach testowania dzięki automatyzacji

7. Rozszerzenie partnerstw strategicznych

Startupy nie istnieją samotnie. Ściśle współpracują z wieloma dostawcami, partnerami i współpracownikami. Na przykład, jeśli tworzysz narzędzie do śledzenia czasu, możesz chcieć nawiązać strategiczną współpracę ze startupami zajmującymi się oprogramowaniem do zarządzania projektami w celu integracji lub łączenia produktów.

Dobre partnerstwa mogą przyspieszyć wzrost, zapewnić dostęp do nowych rynków, obniżyć koszty, zwiększyć wiarygodność marki i napędzić przyszłość. Aby wykorzystać je jako strategiczną dźwignię, kluczowe wyniki muszą być następujące:

Nawiązywać jedno nowe partnerstwo strategiczne każdego miesiąca

Zwiększenie przychodów z partnerstwa o 30%

Zmniejszenie kosztów pozyskiwania klientów o 15% dzięki partnerstwom marketingowym

8. Wzmocnienie obecności marki

Jako startup chcesz, aby wszyscy wiedzieli o Twoim istnieniu, czyli wzmocnić obecność swojej marki. Aby to zrobić, potrzebujesz skutecznego marketingowe OKR które obejmują każdy kanał, w tym wyszukiwanie, media społecznościowe, prasę, wydarzenia w terenie itp.

Lepsza obecność marki tworzy zainteresowanie i świadomość, co zwiększy ruch w witrynie, konwersje i ostatecznie przychody.

Kluczowymi obszarami wyników obecności marki mogą być:

Zwiększenie liczby obserwujących w mediach społecznościowych o 30%

Uzyskanie 20 wzmianek w wiodących publikacjach branżowych

Osiągnąć 35% wzrost liczby wyszukiwań związanych z marką

Publikowanie 4 nowych historii sukcesu każdego roku

9. Zwiększenie zaangażowania pracowników

Zadowoleni pracownicy to zadowoleni klienci. Zaangażowana i zainspirowana siła robocza pomaga budować lepsze produkty, tworzyć pozytywne środowisko dla współpracowników i wspierać innowacje.

Zwłaszcza w przypadku startupów zaangażowanie pracowników może stanowić różnicę między zróżnicowanym produktem a większą liczbą takich samych produktów. Śledź cele zaangażowania pracowników z kluczowymi wynikami, takimi jak:

Osiągnięcie wyniku zadowolenia pracowników na poziomie 75%

Zmniejszenie wskaźnika rotacji pracowników poniżej 15%

Prowadzenie kwartalnych działań z zakresu budowania zespołu przy 100% udziale pracowników

10. Wprowadzanie innowacji

Startup rodzi się, ponieważ ktoś ma innowacyjny pomysł. Aby pozostać wyjątkowymi i poszukiwanymi, startupy muszą konsekwentnie wprowadzać innowacje. Może to być coś tak prostego, jak nowy sposób wykonywania procesu lub zasadniczo przekształcającego, jak automatyzacja krytycznej funkcji.

Tak czy inaczej, innowacyjność jest kluczowym celem startupu. Śledź możliwości innowacyjne swojej organizacji za pomocą kluczowych wyników, takich jak:

Przeznaczenie 25% budżetu na badania i rozwój na projekty eksperymentalne

Zwiększenie liczby zgłaszanych patentów o 30%

Startupy często mają ambitne cele, a nawet identyfikują kluczowe obszary wyników, aby mierzyć postępy. Jednak w ciągu roku tracą tempo i wypadają z obieranej drogi. Aby tego uniknąć i pozostać na obranym kursie, należy skutecznie wdrożyć OKR. Oto jak to zrobić.

Wdrożenie OKR w startupach

Aby skutecznie wdrożyć OKR w swoim startupie, musisz je jasno udokumentować, uczynić łatwo dostępnymi i automatycznie mierzalnymi. Niektóre z najlepsze oprogramowanie OKR może w tym pomóc. Podobnie jak solidne narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp. Oto jak.

1. Wyjaśnij cele swoim zespołom

Po zidentyfikowaniu celów i kluczowych wyników, umieść je w widocznym miejscu dla wszystkich w organizacji. Zapisz cele firmy, w tym cel i uzasadnienie, w dokumencie na papierze firmowym Oprogramowanie OKR dla startupów . Upewnij się, że Twoje zespoły mogą się do niego odwoływać, gdy tego potrzebują. Dokumenty ClickUp to świetne miejsce, aby to zrobić. Możesz również dołączyć notatki i cytaty z dyskusji na temat ustalania celów, aby uzyskać więcej kontekstu.

ClickUp Docs do dzielenia się celami organizacyjnymi

2. Określanie kluczowych wyników w formie, którą można śledzić

Dla każdego celu należy zdefiniować 3-5 konkretnych, mierzalnych i określonych w czasie kluczowych wyników, które posłużą jako punkty odniesienia dla osiągnięcia celu. Skonfiguruj je w narzędziu do śledzenia, aby każdy mógł mierzyć postępy. Cele ClickUp pozwala ustawić cele jako liczbowe, pieniężne, prawda/fałsz lub zadania. Na przykład, jeśli Twoim kluczowym celem jest "nawiązanie trzech nowych relacji partnerskich", możesz ustawić je jako trzy zadania. Po ich wykonaniu zadania zostaną automatycznie zaktualizowane o postępy.

śledzenie postępów za pomocą ClickUp Goals_

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z OKR lub konfigurujesz je dla swojego startupu, wypróbuj Szablon OKR Framework ClickUp . Dzięki temu szablonowi możesz

Tworzyć konkretne cele SMART, które są zgodne z głównym celem zespołu

Śledzić postępy w realizacji tych celów w czasie rzeczywistym

Łatwo identyfikować przeszkody, zanim staną się krytycznymi problemami Pobierz ten szablon ### 3. Przypisywanie odpowiedzialności członkom zespołu

Zachęcaj członków zespołu do tworzenia OKR wspierających szersze cele firmy. Można je następnie skonfigurować jako cele, listy kontrolne lub zadania w zależności od ich charakteru.

Pomaga również, gdy kierownicy projektów mogą usiąść z członkami zespołu i przejść przez cele, aby upewnić się, że wszyscy są zgodni.

4. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych

Jako kierownik projektu w startupie warto regularnie sprawdzać postępy. Na przykład, jeśli Twoim celem jest dostarczanie projektów na czas lub posiadanie 100% wykorzystania zasobów, możesz chcieć zobaczyć status każdego dnia.

ClickUp Dashboards umożliwia automatyczne raportowanie. Dzięki pulpitowi nawigacyjnemu do zarządzania projektami możesz śledzić stan obciążenia pracą, ukończone zadania, wskaźniki produktywności i wydajności oraz wiele więcej.

pulpit nawigacyjny zarządzania projektami w ClickUp_

Pulpit marketingowy umożliwia śledzenie wyświetleń, polubień, opublikowanych treści, zapytań, konwersji i nie tylko.

pulpit marketingowy na ClickUp_

5. Regularnie sprawdzaj, przeglądaj i dostosowuj

Zaplanuj cotygodniowe lub dwutygodniowe spotkania w celu przeglądu postępów w zakresie OKR. Spotkania te są okazją do omówienia osiągnięć, podjęcia wyzwań i ewentualnej potrzeby zmiany. Następnie,

Dostosuj kluczowe wyniki w oparciu o wyniki i informacje zwrotne

Wyznaczenie nowych celów na kolejny cykl OKR w oparciu o zdobyte doświadczenia

Dostosowanie indywidualnych celów do wizji firmy

Świętuj sukcesy i analizuj porażki, aby zrozumieć, co zadziałało, a co nie. Takie podejście do ciągłego uczenia się pomaga poprawić przyszłe planowanie i realizację OKR.

Ustaw i podbij swoje startupowe OKR-y z ClickUp

Podróż startupu od pomysłu do IPO zależy od jego zdolności do realizacji. Aby skutecznie realizować cele, potrzebujesz punktów kontrolnych, widoczności i elastyczności. ClickUp dla startupów oferuje dokładnie to. Dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami możesz ustawiać, udostępniać, śledzić i osiągać swoje OKR w jednym miejscu. Kilka Szablony OKR zawarte w ClickUp również pomagają rozpocząć pracę z poradami.

Wykorzystaj ClickUp, aby usprawnić podróż swojego startupu. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!