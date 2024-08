10 najlepszych programów zgodnych z HIPAA w 2024 roku

Słyszałeś? The HIPAA Journal poinformował że największe naruszenie danych dotyczących opieki zdrowotnej w 2023 r. dotknęło ponad 11 milionów osób. Świadomość, że moje dane medyczne mogą trafić w niepowołane ręce, jest niepokojąca.

Wraz z rosnącą z każdym rokiem liczbą naruszeń, zapewnienie bezpieczeństwa danych pacjentów stało się bardziej złożone niż kiedykolwiek wcześniej. Zarządzanie ich wykorzystaniem, transmisją i bezpiecznym przechowywaniem jest nie tylko wyzwaniem; to zniechęcające zadanie.

Nowe przepisy i rosnąca liczba elektronicznych rejestrów sprawiły, że zaczęliśmy się zastanawiać: W jaki sposób możemy zapewnić, że praktyki opieki zdrowotnej pozostają zgodne z HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act), a jednocześnie nadal działają płynnie?

Po wielu badaniach odkryliśmy, że odpowiedź może leżeć w specjalistycznym oprogramowaniu.

Przedstawiliśmy dziesięć najlepszych opcji oprogramowania zgodnego z HIPAA w 2024 roku, zaprojektowanych w celu uproszczenia bezpieczeństwa danych i zarządzania praktyką opieki zdrowotnej.

Ale zanim to zrobimy, zrozummy, czego należy szukać w oprogramowaniu zgodnym z HIPAA.

Czego należy szukać w oprogramowaniu zgodnym z HIPAA?

HIPAA to prawo federalne, które ustanawia krajowe standardy ochrony wrażliwych informacji zdrowotnych pacjentów. Rząd USA uchwalił ją w celu ochrony praw pacjentów i zapewnienia poufności, integralności i dostępności ich informacji zdrowotnych.

Zgodność z przepisami HIPAA nie podlega negocjacjom dla dostawców usług medycznych, ponieważ naruszenia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym wysokich grzywien i utraty reputacji. Jednak wyszukiwanie opcji oprogramowania zgodnych z przepisami może być przytłaczające.

Oto moje zestawienie kluczowych funkcji, które mogą pomóc zawęzić zakres poszukiwań:

Bezpieczeństwo: Szukaj silnego szyfrowania danych w spoczynku i w tranzycie. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w którym dodatkowe kroki weryfikują tożsamość użytkownika, jest również plusem

Szukaj silnego szyfrowania danych w spoczynku i w tranzycie. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe, w którym dodatkowe kroki weryfikują tożsamość użytkownika, jest również plusem Kontrola dostępu: HIPAA wymaga ograniczenia dostępu do danych pacjentów w oparciu o role zawodowe. Oprogramowanie powinno umożliwiać ustawienie poziomów uprawnień dla personelu, zapewniając, że tylko upoważniony personel może przeglądać określone informacje

HIPAA wymaga ograniczenia dostępu do danych pacjentów w oparciu o role zawodowe. Oprogramowanie powinno umożliwiać ustawienie poziomów uprawnień dla personelu, zapewniając, że tylko upoważniony personel może przeglądać określone informacje Rejestrowanie audytu: Dobry system rejestruje, kto i kiedy uzyskał dostęp do jakich danych. Taka ścieżka audytu pomaga zachować zgodność i zidentyfikować wszelkie potencjalne naruszenia bezpieczeństwa

Dobry system rejestruje, kto i kiedy uzyskał dostęp do jakich danych. Taka ścieżka audytu pomaga zachować zgodność i zidentyfikować wszelkie potencjalne naruszenia bezpieczeństwa Pomoc w zakresie zgodności: Czy oprogramowanie oferuje zasoby lub wsparcie pomagające zrozumieć i wdrożyć przepisy HIPAA? Może to zaoszczędzić czas i zapewnić, że jesteś na właściwej drodze

Czy oprogramowanie oferuje zasoby lub wsparcie pomagające zrozumieć i wdrożyć przepisy HIPAA? Może to zaoszczędzić czas i zapewnić, że jesteś na właściwej drodze Łatwość obsługi: Nawet najbezpieczniejsze oprogramowanie nie spełni oczekiwań, jeśli będzie zbyt skomplikowane dla zespołu. Poszukaj przyjaznych dla użytkownika interfejsów i funkcji, które płynnie integrują się z istniejącymi przepływami pracy

Nawet najbezpieczniejsze oprogramowanie nie spełni oczekiwań, jeśli będzie zbyt skomplikowane dla zespołu. Poszukaj przyjaznych dla użytkownika interfejsów i funkcji, które płynnie integrują się z istniejącymi przepływami pracy Skalowalność: Wraz z rozwojem Twojej praktyki, Twoje oprogramowanie również powinno się rozwijać. Wybierz rozwiązanie, które może dostosować się do zmieniających się potrzeb bez konieczności całkowitej przebudowy

Nadając priorytet tym kluczowym cechom, można znaleźć rozwiązania zgodne z HIPAA, które chronią dane pacjentów, upraszczają przepływy pracy i zapewniają spokój ducha.

10 najlepszych programów zgodnych z HIPAA do wykorzystania w 2024 roku

Sporządziłem poniższą listę dziesięciu najlepszych programów zgodnych z HIPAA i zarządzanie projektami opieki zdrowotnej narzędzia, z których można korzystać w 2024 roku:

1. ClickUp: Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej

Ochrona danych pacjentów i zarządzanie projektami opieki zdrowotnej dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami opieki zdrowotnej ClickUp

ClickUp jest Platforma zarządzania projektami zgodna z RODO zaprojektowana w celu spełnienia standardów zgodności HIPAA dla organizacji opieki zdrowotnej.

Dzięki ClickUp zespoły opieki zdrowotnej mogą pracować bez obaw, korzystając ze światowej klasy zabezpieczeń. ClickUp jest zgodny z SOC 2, a jego plan Enterprise jest zgodny z HIPAA.

Zgodność z HIPAA wymaga ograniczenia dostępu do danych pacjentów w oparciu o role zawodowe. Używamy Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami opieki zdrowotnej aby uzyskać szczegółową kontrolę nad uprawnieniami użytkowników w celu precyzyjnego określenia, jakie informacje każdy członek zespołu może zobaczyć i zmodyfikować.

Na przykład, mogę przyznać lekarzom pełny dostęp do kart pacjentów, ograniczając jednocześnie recepcjonistki do przeglądania tylko podstawowych szczegółów wizyty. Takie granularne podejście minimalizuje ryzyko nieautoryzowanego dostępu do poufnych informacji.

Zrozumienie i wdrożenie przepisów HIPAA może być złożonym zadaniem. Mogę skorzystać z zasobów i wsparcia ClickUp, aby poradzić sobie z tymi wymaganiami.

Obejmuje to dostęp do kompleksowej dokumentacji, często zadawanych pytań, a nawet bezpośredniego wsparcia ze strony mojego zespołu. Posiadanie tych zasobów zapewnia, że nigdy nie jesteś sam w poruszaniu się po przepisach HIPAA, oszczędzając cenny czas i zapewniając, że Twoja praktyka pozostaje na właściwej drodze do zgodności z HIPAA.

Wyróżniającą się funkcją jest dla mnie Polityka bezpieczeństwa ClickUp która jest najlepsza w swojej klasie. Korzysta ze standardowego w branży szyfrowania w spoczynku i podczas przesyłania, które szyfruje informacje o pacjencie zarówno podczas przechowywania ich na serwerach, jak i podczas transmisji.

Chroń dane medyczne bez uszczerbku dla wydajności aplikacji i ogólnego doświadczenia użytkownika dzięki ClickUp Security

Gwarantuje to, że nawet jeśli ktoś przechwyci dane, nie będzie w stanie ich odszyfrować. ClickUp przeprowadza również regularne audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne. Te proaktywne środki pomagają mi **identyfikować i eliminować potencjalne luki w zabezpieczeniach, zanim zostaną one wykorzystane.

Ponadto oprogramowanie do zarządzania projektami opieki zdrowotnej wykracza poza bezpieczeństwo i oferuje takie funkcje, jak zarządzanie zadaniami i dokumentami, narzędzia komunikacyjne i raportowanie. Wykorzystując te funkcje, organizacja opieki zdrowotnej może poprawić współpracę, zwiększyć wydajność i zapewnić lepszą opiekę nad pacjentami.

ClickUp najlepsze cechy

Prowadzenie szczegółowych dzienników audytu , które śledzą aktywność użytkowników, umożliwiając administratorom monitorowanie, kto i kiedy uzyskał dostęp do jakich danych, co ma zasadnicze znaczenie dla zgodności z wymogami HIPAA w zakresie rejestrowania

, które śledzą aktywność użytkowników, umożliwiając administratorom monitorowanie, kto i kiedy uzyskał dostęp do jakich danych, co ma zasadnicze znaczenie dla zgodności z wymogami HIPAA w zakresie rejestrowania Obsługa uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) , wymagającego dodatkowej weryfikacji poza hasłami, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed nieautoryzowanym dostępem

, wymagającego dodatkowej weryfikacji poza hasłami, co zwiększa bezpieczeństwo i chroni przed nieautoryzowanym dostępem Polegaj na solidnych mechanizmach tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych , zapewniając, że chronione informacje zdrowotne (PHI) pozostaną dostępne nawet w przypadku utraty lub uszkodzenia danych

, zapewniając, że chronione informacje zdrowotne (PHI) pozostaną dostępne nawet w przypadku utraty lub uszkodzenia danych Skonfiguruj zasady przechowywania danych , aby automatycznie usuwać lub archiwizować nieaktualne PHI

, aby automatycznie usuwać lub archiwizować nieaktualne PHI Korzystanie z bezpiecznych kanałów komunikacji , w tym szyfrowanych wiadomości i funkcji udostępniania plików, ułatwiających współpracę między pracownikami służby zdrowia przy jednoczesnym zabezpieczeniu PHI

, w tym szyfrowanych wiadomości i funkcji udostępniania plików, ułatwiających współpracę między pracownikami służby zdrowia przy jednoczesnym zabezpieczeniu PHI Uzyskanie zasobów i wsparcia w celu zrozumienia i skutecznego wdrożenia środków zgodności z HIPAA, w tym dokumentacji, materiałów szkoleniowych i wsparcia klienta

Ograniczenia ClickUp

Chociaż ClickUp oferuje silne funkcje bezpieczeństwa, dla dostawców usług medycznych, aby osiągnąć pełną zgodność z HIPAA za pomocą ClickUp, konieczna jest aktualizacja do planu Enterprise i podpisanie umowy BAA

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Biznes : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD na członka za przestrzeń roboczą miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Sprinto: Najlepsze narzędzie do automatyzacji zgodności

przez Sprinto Grupy opieki zdrowotnej muszą być szybkie, a Sprinto właśnie w tym pomaga. Podczas naszych testów pomogło mi to w sprincie przez audyty bez przerywania kroku. Ta zwinność jest nieoceniona w branży opieki zdrowotnej, gdzie krajobrazy regulacyjne stale się zmieniają.

Mogłem znacznie zmniejszyć ręczny wysiłek wymagany do zadań związanych z zarządzaniem zgodnością, wykorzystując funkcje automatyzacji. Zwiększyło to wydajność i zminimalizowało ryzyko błędu ludzkiego, zapewniając dokładność i niezawodność w przestrzeganiu przepisów.

Integracja jest podstawą filozofii Sprinto. Platforma przyjmuje podejście oparte na integracji, zapewniając łączność z istniejącymi systemami i przepływami pracy w organizacjach opieki zdrowotnej. Integracja ta wygładza proces zgodności, zmniejszając tarcia i upraszczając operacje.

Najlepsze cechy Sprinto

Przygotowanie organizacji do audytów dzięki proaktywnemu monitorowaniu i wsparciu ekspertów

Umożliwienie organizacji szybkiego przejścia przez audyty i zapewnienie dokładności w przestrzeganiu przepisów

Połącz, scentralizuj i kontrolujzarządzanie ryzykiem bezpieczeństwazgodność

Ograniczenia Sprintu

Ograniczone opcje dostosowywania mogą nie w pełni zaspokajać unikalne potrzeby organizacyjne

Zależność od zautomatyzowanych procesów może stanowić wyzwanie w scenariuszach wymagających ręcznej interwencji lub elastyczności

Ceny Sprinto

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Sprinto

G2: 4.8/5 (ponad 900 recenzji)

4.8/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

3. Updox: Najlepsze narzędzie do współpracy

przez Updox Updox jest dobrze znaną platformą komunikacji i zgodności w służbie zdrowia. Updox pozwala bezpiecznie rozmawiać ze współpracownikami, pacjentami i innymi ważnymi osobami. To tak, jakby mieć prywatny pokój rozmów, do którego mogą dołączyć tylko właściwe osoby, przechowując poufne informacje, takie jak dokumentacja medyczna, pod kluczem przed wścibskimi oczami.

Zarządzanie dokumentami za pomocą Updox było jak posiadanie własnej zorganizowanej szafki na dokumenty w chmurze. Mogłem przechowywać dokumentację medyczną, formularze zgody i wyniki badań laboratoryjnych w jednym bezpiecznym miejscu, dzięki czemu łatwo było znaleźć to, czego potrzebowałem, zapewniając, że wszystko było zgodne z HIPAA.

Najlepsze cechy Updox

Poufna komunikacja dzięki szyfrowanym wiadomościom

Wysyłanie i odbieranie faksów cyfrowo z szyfrowaniem bitowym dla dodatkowego bezpieczeństwa, zapewniając zgodność z HIPAA

Zmniejszenie liczby nieodebranych spotkań dzięki automatycznym przypomnieniom

Łatwe przeprowadzanie bezpiecznych wirtualnych spotkań

Ograniczenia Updox

Dostosowanie się pracowników do nowego systemu może wymagać czasu, potencjalnie prowadząc do tymczasowych zakłóceń w wydajności przepływu pracy

Ceny Updox

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Updox

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 110 recenzji)

4. Weave: Najlepsze narzędzie komunikacji

przez Splot Integrując światowej klasy system telefoniczny z pakietem narzędzi komunikacyjnych, Weave zapewnia scentralizowaną platformę do zarządzania interakcjami z pacjentami, planowania spotkań i obsługi zadań administracyjnych.

Konsolidacja zmniejsza zapotrzebowanie na różne systemy i minimalizuje ryzyko naruszenia HIPAA związane z fragmentarycznym przechowywaniem danych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o obsługę zapytań pacjentów, wysyłanie przypomnień o wizytach czy zbieranie opinii, możesz komunikować się pewnie, wiedząc, że Twoje interakcje są chronione przez solidne protokoły szyfrowania, zgodne z wymogami HIPAA dotyczącymi ochrony elektronicznie chronionych informacji zdrowotnych (ePHI).

Od przeprowadzania ocen ryzyka po zarządzanie dokumentacją zasad i inicjatywami szkoleniowymi, funkcje automatyzacji Weave upraszczają proces zgodności, zmniejszając obciążenie administracyjne personelu medycznego i zapewniając spójność w przestrzeganiu przepisów HIPAA.

Weave zapewnia narzędzia do szybkiego reagowania na incydenty i kompleksowego raportowania, umożliwiając złagodzenie skutków naruszeń przy jednoczesnym spełnieniu obowiązków wynikających z wymogów HIPAA w zakresie powiadamiania o naruszeniach.

Najlepsze cechy Weave

Uproszczeniezarządzanie kliniką i rezerwację wizyt

Przyspieszenie cykli rozliczeniowych poprzez integrację przetwarzania płatności z platformą komunikacyjną

Ułatwienie zbierania opinii pacjentów poprzez zautomatyzowane monity i przypomnienia

Ograniczenia Weave

Tradycyjne wiadomości tekstowe SMS używane przez Weave Messages mogą nie być odpowiednie dla wszystkich rodzajów komunikacji ze względu na brak szyfrowania podczas przesyłania

Ceny Weave

Essentials: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Pro: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Elite: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Weave

G2: 4,5/5 (ponad 250 recenzji)

4,5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4.2/5 (450+ recenzji)

5. TigerConnect: Najlepszy komunikator dla służby zdrowia

przez TigerConnect U podstaw każdej interakcji związanej z opieką zdrowotną leży więź międzyludzka - pacjent szukający opieki, świadczeniodawca oferujący wsparcie i zespół współpracujący w celu uzyskania lepszych wyników. TigerConnect to narzędzie, które może pomóc w uczynieniu praktyk i procesów opieki zdrowotnej bardziej skoncentrowanymi na ludziach.

Podczas testowania tego narzędzia mogłem bez wysiłku udostępniać wiadomości, obrazy i pliki, zapewniając, że ważne informacje dotrą do właściwych rąk we właściwym czasie. Ta płynna wymiana informacji przyspiesza podejmowanie decyzji i wzmacnia więzi między opiekunami, kultywując kulturę pracy zespołowej i wsparcia.

Najlepsze cechy TigerConnect

Ochrona wrażliwych danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i solidnym środkom bezpieczeństwa

Uproszczenie przepływów komunikacji i promowanie płynnej pracy zespołowej dzięki platformie współpracy klinicznej

Odzyskiwanie wiadomości wysłanych omyłkowo i bezpieczne usuwanie danych z utraconych urządzeń

Łącz się z aplikacjami medycznymi i weryfikuj tożsamość użytkowników

Śledź interakcje użytkowników, zapewniając zgodność i bezpieczeństwo poprzez ciągłe monitorowanie

Ograniczenia TigerConnect

Może mieć ograniczoną elastyczność w dostosowywaniu się do wysoce wyspecjalizowanych lub unikalnych potrzeb komunikacyjnych w niektórych placówkach opieki zdrowotnej

Ceny TigerConnect

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TigerConnect

G2: 4.5/5 (190+ recenzji)

4.5/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.7 (ponad 40 opinii)

6. Jotform: Najlepsze narzędzie do tworzenia formularzy online dla służby zdrowia

przez Jotform JotForm zapewnia formularze zgodne z HIPAA. Oznacza to, że gdy pacjenci wypełniają formularz online, ich informacje są w bezpiecznych rękach od początku do końca - bez obaw, że trafią w niepowołane ręce.

Dane klienta nie są po prostu wysyłane w próżnię; są szczelnie zamknięte za pomocą szyfrowania SSL. JotForm pozwala zdecydować, kto może zobaczyć co.

Czy potrzebujesz połączenia z innymi narzędziami dla służby zdrowia? JotForm pomógł mi płynnie zintegrować się z pamięcią masową w chmurze, platformami CRM i nie tylko, zachowując zgodność z HIPAA. Prowadził również szczegółowy dziennik wszystkich działań związanych z formularzami, dzięki czemu dokładnie wiedziałem, kto, gdzie i kiedy uzyskał dostęp do danych.

Najlepsze funkcje Jotform

Oszczędność czasu dzięki gotowym szablonom

Dostosowywanie formularzy do własnych potrzeb, aby wszystko działało jak należy

Skonfiguruj automatyczne przypomnienia o przesłaniu formularza, zapewniając terminowe odpowiedzi

Ograniczenia Jotform

JotForm szyfruje dane, ale możesz mieć dodatkowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa w zależności od konkretnych potrzeb

Funkcje zgodności z HIPAA są dostępne tylko w planach Gold i Enterprise

Ceny Jotform

Starter: Bezpłatny

Bezpłatny Brązowy: $39/miesiąc

$39/miesiąc Srebrny: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Złoty: 129 USD/miesiąc

129 USD/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Jotform

G2: 4.7/5 (ponad 3000 recenzji)

4.7/5 (ponad 3000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1800 recenzji)

7. Google Workspace: Najlepsze narzędzie zwiększające produktywność w służbie zdrowia

przez Przestrzeń robocza Google Google Workspace obejmuje szereg narzędzi zwiększających produktywność i narzędzia do współpracy takich jak Gmail, Dysk Google, Dokumenty Google, Arkusze Google i Google Meet.

Narzędzia te są płynnie zintegrowane. Pozwoliło mi to bez wysiłku przechodzić między zadaniami.

Możesz rozpocząć wideokonferencję za pośrednictwem Google Meet, aby omówić przypadki pacjentów w czasie rzeczywistym, współpracować nad planami leczenia za pomocą Dokumentów i Arkuszy Google oraz bezpiecznie przechowywać dane pacjentów na Dysku Google - wszystko w ramach tej samej platformy.

Taka integracja zwiększa produktywność, zmniejszając potrzebę przełączania się między wieloma aplikacjami. Zapewnia również, że wrażliwe dane zdrowotne i informacje o pacjencie pozostają chronione podczas całego procesu współpracy.

Najlepsze funkcje Google Workspace

Zapewnienie szyfrowania danych zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania

Zarządzanie dostępem do wrażliwych danych poprzez solidną kontrolę zarządzania tożsamością i dostępem

Prowadzenie szczegółowych dzienników audytu, które śledzą aktywność użytkowników

Ułatwienie płynnej komunikacji między pracownikami służby zdrowia przy jednoczesnym zapewnieniu poufności

Ograniczenia Google Workspace

Google nie podpisuje umów Business Associate Agreement (BAA) dla swoich usług konsumenckich, ale oferuje umowy HIPAA Business Associate Agreement dla Google Workspace, zapewniając, że jest on zgodny z wymogami HIPAA, gdy jest odpowiednio używany

Cennik Google Workspace

Business Starter: $6/użytkownika miesięcznie

$6/użytkownika miesięcznie Business Standard: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Business Plus: 18 USD/użytkownika miesięcznie

18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Google Workspace

G2: 4,6/5 (ponad 40 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 40 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

8. TrueVault: Najlepsze narzędzie do ochrony danych w służbie zdrowia

przez TrueVault U podstaw opieki zdrowotnej leży zaufanie między pacjentami a świadczeniodawcami, zaufanie do bezpieczeństwa danych osobowych oraz zaufanie, że poufność zostanie zachowana.

TrueVault pomaga budować to zaufanie. Oferuje pakiet oprogramowania o nazwie TrueVault Polaris, który może być odpowiedni dla każdego dostawcy usług medycznych.

Polaris pomógł mi zautomatyzować przepływy pracy i zadania związane z przestrzeganiem prywatności danych, oszczędzając mi wiele czasu i wysiłku.

Platforma pomogła mi również w przestrzeganiu różnych przepisów dotyczących prywatności danych, w tym HIPAA, CCPA i RODO. Miało to dla mnie kluczowe znaczenie, gdy żonglowałem złożonymi wymogami zgodności.

Najlepsze cechy TrueVault

Automatyzacja zadań zgodności w celu uproszczenia przepływów pracy

Bezpieczne udostępnianie danych autoryzowanym stronom

Łatwe zarządzanie i odbieranie uprawnień dostępu oraz uwierzytelnianie użytkowników za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego

Zapewnienie integralności danych dzięki regularnym kopiom zapasowym i środkom redundancji

Ograniczenia TrueVault

Niektórzy użytkownicy mogą uznać poziom dostosowania za ograniczony w porównaniu z innymi platformami

Ceny TrueVault

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TrueVault

G2: Brak dostępnych ocen

Brak dostępnych ocen Capterra: Brak dostępnych ocen

9. CareCloud: Najlepsze narzędzie informatyczne dla służby zdrowia

przez CareCloud Podczas testów, CareCloud wykazał rygorystyczne środki bezpieczeństwa danych co zapewniło mi spokój ducha, wiedząc, że informacje o pacjentach są chronione przed potencjalnymi naruszeniami.

Intuicyjny interfejs CareCloud upraszcza zadania administracyjne, od bezpiecznego zarządzania dokumentacją pacjentów po zapewnienie szyfrowania wrażliwych danych. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i skupić się na tym, co naprawdę ważne: zapewnianiu wyjątkowej opieki nad pacjentami.

CareCloud ułatwia również płynne kanały komunikacji, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami HIPAA, dzięki czemu można efektywnie współpracować bez narażania prywatności pacjentów.

Najlepsze cechy CareCloud

Dodatkowa warstwa zabezpieczeń dzięki uwierzytelnianiu wieloskładnikowemu

Przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa w celu identyfikacji i eliminacji potencjalnych luk w zabezpieczeniach

Utrzymanie integralności danych dzięki solidnym mechanizmom tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych

Ograniczenia CareCloud

Standaryzowane oferty nie zawsze spełniają unikalne wymagania każdej organizacji

Ceny CareCloud

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje CareCloud

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 3.5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Axcient: Najlepsze narzędzie do zapewniania ciągłości działania i odzyskiwania danych po awarii

przez Axcient Dzięki kompleksowym rozwiązaniom Axcient do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii mogłem szybko odzyskać utracone dane, złagodzić skutki ataku i utrzymać ciągłość opieki nad pacjentami.

Zaangażowanie Axcient w zgodność z HIPAA wykracza poza zwykłe bezpieczeństwo danych. Dostosowując swoje praktyki do przepisów HIPAA, Axcient zapewnia ochronę prywatności pacjentów na każdym etapie procesu odzyskiwania danych.

To zaangażowanie w zgodność z przepisami chroni poufne informacje i zachęca do zaufania między Tobą a Twoimi pacjentami.

Axcient zapewnia bezpieczeństwo danych organizacji i pacjentów, pozwalając skupić się na zapewnieniu wyjątkowej opieki bez obawy o naruszenie prywatności lub zgodności z przepisami.

Najlepsze cechy Axcient

Wdrożenie ścisłej kontroli dostępu, zapewniającej, że tylko upoważniony personel ma dostęp do poufnych informacji o pacjentach

Uproszczenie procesu zgodności poprzez generowanie kompleksowych raportów, które mogą przyspieszyć audyty i ułatwić dokumentację

Opracowanie niestandardowych planów odzyskiwania danych po awarii w celu zminimalizowania przestojów i zapewnienia ciągłości działania w przypadku naruszenia danych lub katastrofy

Zapewnienie szkoleń i zasobów dla pracowników w zakresie najlepszych praktyk zgodności z HIPAA, wspierając kulturę świadomości bezpieczeństwa w organizacji

Ograniczenia Axcient

Wdrażanie i konfigurowanie rozwiązań Axcient do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii może wymagać znacznego nakładu czasu i zasobów

Cennik Axcient

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Axcient

G2: 4.5/5 (140+ recenzji)

4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

Zapewnij zgodność z HIPAA dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu

Niezależnie od tego, czy jesteś dostawcą usług medycznych, ubezpieczycielem czy entuzjastą technologii, te dziesięć najlepszych rozwiązań zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i zgodność z przepisami w zakresie ochrony poufnych informacji o pacjentach.

Ale jeśli chcesz mieć jedną platformę z tym wszystkim, moja najlepsza rekomendacja - ClickUp - jest najlepszym wyborem.

Dzięki wszechstronnym funkcjom, w tym solidnym środkom bezpieczeństwa, płynnym możliwościom integracji i intuicyjnemu interfejsowi, ClickUp oferuje niezrównaną wszechstronność. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już teraz i ciesz się wydajnością, zgodnością i spokojem dzięki ClickUp jako zaufanemu rozwiązaniu w zakresie zgodności z HIPAA.