Jak stworzyć plan rozwoju przywództwa

Niektórzy twierdzą, że dobre przywództwo jest częścią natury człowieka, podczas gdy inni uważają, że dobrym liderem staje się dzięki doświadczeniu. Chociaż nie ma powszechnej zgody co do tego, co sprawia, że ktoś jest "idealnym liderem", jasne jest, że dobrych umiejętności przywódczych można się nauczyć.

Tak, wymaga to czasu, wysiłku i cierpliwości, ale dobry lider może pozostawić po sobie ślad. Jeśli aspirujesz do zostania liderem w swojej dziedzinie lub chcesz poprawić swoje umiejętności przywódcze, kluczowe znaczenie ma przyjęcie przemyślanego i dobrze zorganizowanego podejścia.

Wymaga to stworzenia kompleksowych planów rozwoju przywództwa, którym zajmiemy się w tym artykule.

Zacznijmy. 👇

Zrozumienie rozwoju przywództwa

Rozwój przywództwa to proces doskonalenia umiejętności i zdolności osób w organizacji, aby mogły wprowadzać zmiany i przygotować się do kierowania zespołami i ludźmi.

Obejmuje to takie działania, jak szkolenia, mentoring i nauka, mające na celu poszerzenie zestawu umiejętności oraz rozwój cech przywódczych i kompetencji.

Skuteczne przywództwo w dzisiejszych czasach, jak wskazuje McKinsey w najnowszym numerze magazynu "New leadership for a new era of thriving organizations" (Nowe przywództwo dla nowej ery prosperujących organizacji), obejmuje

Wykraczanie poza zwykłe dążenie do zysku i działanie jako wizjoner, który koncentruje się na wywieraniu wpływu na wszystkich interesariuszy

Planowanie z myślą o konkurencji poprzez tworzenie niedoboru, tworzenie nowej wartości jako architekt z nastawieniem na obfitość

Wydawanie poleceń pracownikom z autorytetem i rozszerzanie współpracy z nimi — działanie jako katalizator wzmacniający zespół

Wykraczanie poza profesjonalizm i traktowanie siebie i innych jak autentycznych ludzi

Rozwój przywództwa polega zatem na nauce wywierania większego wpływu, tworzenia wartości dla siebie, swojego zespołu i organizacji, pełnienia roli katalizatora rozwoju zespołu oraz, co najważniejsze, dostrzegania czynnika ludzkiego w osobach, z którymi pracujesz. Pomaga również:

Rozwijaj lepszą komunikację: Dawanie członkom zespołu możliwości wypowiedzenia się sprzyja kulturze pracy otwartej na nowe pomysły i pomaga uniknąć nieporozumień

Zwiększona motywacja i wydajność: Pomaganie zespołowi w utrzymaniu motywacji do dawania z siebie wszystkiego, a tym samym zwiększanie wydajności

Ustal i osiągaj długoterminowe cele oraz opracuj wizję: Pomagaj propagować długoterminowe cele wśród pracowników, skupiając ich uwagę i zaangażowanie

Przywództwo a zarządzanie: czym się różnią?

Przywództwo i zarządzanie są często uważane za synonimy, ale nie są to pojęcia tożsame. Wielu świetnych menedżerów jest również świetnymi liderami, ale nie zawsze tak jest.

Głównym celem zarządzania jest zapewnienie sprawnego działania i efektywnego wykonywania zadań. Obejmuje to podejmowanie decyzji dotyczących ustawienia priorytetów dla zespołu, ocenę wyników, wybór członków zespołu i wiele innych.

Z drugiej strony przywództwo jest podobne do coachingu. Lider jest odpowiedzialny za utrzymanie wysokiego morale zespołu, określenie konkretnego kierunku działania i wspieranie wszystkich członków zespołu, aby stali się lepszymi wersjami samych siebie.

Przywództwo dostrzega ludzką stronę rzeczy. Koncentruje się na wywieraniu wpływu, motywowaniu i umożliwianiu innym pełnego zaangażowania się w sukces organizacji. Chociaż zarządzanie uwzględnia pewne elementy ludzkie, nie zawsze koncentruje się na rozwoju indywidualnym i zespołowym w takim stopniu, jak przywództwo.

Weźmy na przykład dwie osoby, Jane i Alexa, pracujące w firmie technologicznej. Jako kierownik projektu Jane dba o to, aby zespół dotrzymywał terminów i nie przekraczał budżetu, koncentrując się na celach krótkoterminowych.

Tymczasem lider zespołu, Alex, inspiruje do innowacji i rozwoju osobistego, tworząc środowisko sprzyjające współpracy, które zapewnia długoterminowy sukces każdemu pracownikowi. Jane zarządza zadaniami, a Alex kieruje ludźmi.

Proces tworzenia planu rozwoju przywództwa

Aby stać się dobrym liderem, należy zacząć od stworzenia skutecznego planu rozwoju przywództwa, dostosowanego do Twojej osobowości, mocnych i słabych stron.

Plan rozwoju przywództwa określa konkretne kroki, które pozwolą Ci zdobyć nowe umiejętności i wiedzę, które pomogą Ci rozwijać się jako lider.

Chociaż Twoja organizacja może podjąć inicjatywę stworzenia planu rozwoju przywództwa dla Twojego rozwoju, możesz być również jego jedynym architektem. Oto przewodnik krok po kroku, jak opracować skuteczny plan rozwoju przywództwa, który pomoże Ci się rozwijać i ewoluować.

Krok 1: Oceń swoje obecne umiejętności zawodowe

Program rozwoju przywództwa powinien rozpocząć się od określenia swoich mocnych i słabych stron oraz nawyków w pracy. Pomoże to zrozumieć obszary, nad którymi można pracować, aby osiągnąć rozwój osobisty i zawodowy.

Aby się doskonalić, należy poddać się głębokiej i dokładnej autorefleksji, zachowując otwarty umysł, który dostrzega własne słabości oraz obszary lub umiejętności, z którymi się zmagamy.

Pomoże Ci to rozpoznać pułapki, które możesz napotkać na drodze do zostania dobrym liderem.

Oto kilka najlepszych sposobów, aby naprawdę zrozumieć siebie:

Przeprowadź analizę SWOT: Przeanalizuj siebie, korzystając z modelu SWOT, który pozwala ocenić mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Oto jak to zrobić: Mocne strony: Zidentyfikuj swoje podstawowe kompetencje, umiejętności i cechy, które sprawiają, że jesteś skuteczny w swojej roli Słabe strony: Uświadom sobie obszary, w których brakuje Ci umiejętności lub które wymagają poprawy Szanse: Poszukaj trendów, możliwości nawiązywania kontaktów i obszarów rozwoju w swojej dziedzinie Zagrożenia: Weź pod uwagę czynniki zewnętrzne, które mogą utrudnić Twój postęp, takie jak zmiany w branży

Prowadzenie dziennika: Prowadź dziennik, w którym będziesz dokumentować swoje codzienne i tygodniowe postępy, doświadczenia zawodowe i przeszkody. Zastanów się nad swoimi interakcjami, decyzjami i wynikami, aby znaleźć wzorce wymagające natychmiastowej uwagi

Proszenie o osobistą informację zwrotną: Aby lepiej zrozumieć swoje wyniki w pracy, zwróć się do współpracowników i poproś ich o szczerą opinię na temat swoich mocnych stron i obszarów wymagających poprawy. Dodatkowo poproś swoich przełożonych i kierowników o szczegółową ocenę. Wykorzystaj tę informację zwrotną jako okazję do autorefleksji i rozwoju, podejmując konkretne kroki w celu doskonalenia swoich umiejętności i eliminowania słabości

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Podejdź do samooceny z nastawieniem na rozwój, traktując wyzwania jako okazje do poprawy, a nie porażki. Przyjmuj informacje zwrotne z pokorą i wdzięcznością.

Krok 2: Wyznacz osiągalne cele, aby osiągnąć powodzenie w przywództwie

Aby plan rozwoju przywództwa zakończył się powodzeniem, powinien składać się z osiągalnych celów.

Cele przywództwa to jasno określone zadania, krótko- lub długoterminowe, które pomagają doskonalić umiejętności przywódcze, wyznaczając kierunek działania i jasno określając, co należy zrobić.

Twoje cele związane z rozwojem przywództwa mogą obejmować przeczytanie pięciu książek w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez medytację i lepsze słuchanie w ciągu najbliższych kilku miesięcy lub bardziej aktywny udział w wydarzeniach networkingowych w pobliżu biura.

Należy pamiętać, że ustawienie celów, które można osiągnąć, nie zawsze jest łatwe. Istnieje jednak prosty sposób, dzięki któremu każdy może bez wysiłku wyznaczyć sobie cele. Jest to model PACE Bernsteina, którego nazwa jest akronimem od:

Wybierz cel przywódczy: Łatwiej jest po prostu wybrać cel i dążyć do niego, niż próbować osiągnąć wiele celów jednocześnie. Jeśli nie wiesz, jak zacząć, poproś o pomoc kolegów. Możesz też po prostu podejść do swojego szefa i zapytać: "Jak mogę poprawić swoje wyniki w mojej roli i wnieść większy wkład jako członek zespołu?". Ponieważ celem lidera jest skuteczniejsze wywieranie wpływu na innych, musisz rozmawiać z innymi ludźmi o tym, jak możesz poprawić swoje wyniki

Poinformuj innych o celu: Gdy już zdecydujesz się na cel, podziel się nim z najbliższymi. Zapewni Ci to trzy istotne korzyści: Zwiększy odpowiedzialność za osiągnięcie celów Poprawi relacje zawodowe i zbuduje zaufanie Da Ci cenną informację zwrotną na temat wybranych celów

Badania przeprowadzone przez profesorów Harvard Business School pokazują, że proszenie o radę pozostawia pozytywne wrażenie. Im bardziej jesteś transparentny w kwestii swoich celów, tym łatwiej innym będzie poprosić Cię o informację zwrotną.

Zbieraj pomysły: Samo udostępnianie swoich pomysłów nie wystarczy. Musisz zebrać pomysły, które można wprowadzić w życie. Musisz jednak zachować takt. Nie pytaj po prostu swoich współpracowników: "Jak mogę się poprawić?"

To często stawia ich w trudnej sytuacji i uniemożliwia im przedstawienie dobrych spostrzeżeń. Mogą również obawiać się, że nieumyślnie Cię obrażą. Dlatego daj im wystarczająco dużo czasu na sformułowanie swoich pomysłów i skontaktuj się z nimi ponownie

Zbieraj opinie: Po zdefiniowaniu celów, zebraniu pomysłów i rozpoczęciu pracy nad nimi nadszedł czas, aby poprosić o opinie na temat postępów. Przed poproszeniem o opinie, przeznacz wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie znaczących postępów. Zamiast tego konsekwentnie kontaktuj się z osobami, którym udostępniłeś swój cel, i śledź swoje postępy

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Ustal jasne i konkretne cele przywódcze, podziel się nimi ze współpracownikami, aby zapewnić sobie odpowiedzialność i uzyskać informacje zwrotne, a także konsekwentnie śledź swoje postępy. Pamiętaj, że jasność i komunikacja są niezbędne do skutecznego ustalania celów przywódczych.

Upewnij się, że cele rozwoju przywództwa są również SMART: konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie.

Na przykład, zamiast mówić "Chcę poprawić swoją komunikację", powiedz "Chcę poprawić swoje umiejętności wystąpień publicznych, uczestnicząc w warsztatach i ćwicząc co dwa tygodnie prezentacje przez następne trzy miesiące". Dzięki temu będziesz mieć większą jasność co do tego, jak dokładnie zacząć osiągać ten cel.

Krok 3: Rola mentoringu w rozwoju przywództwa

Mentor zapewnia wskazówki, wsparcie i cenne spostrzeżenia dotyczące rozwoju osobistego oraz pomaga w realizacji planu rozwoju przywództwa, który jest planem ciągłym. Najcenniejszą rzeczą, jaką posiada mentor, jest doświadczenie. Dobry mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc podopiecznym w rozwoju i osiąganiu doskonałości.

Skoncentruj się na znalezieniu mentora lub lidera wiedzy specjalizującego się w dziedzinie, w której chcesz się wyróżnić. Mentorzy zapewniają również dostęp do możliwości nawiązywania kontaktów i wprowadzają podopiecznych w nowe doświadczenia. Będą oni odpowiedzialni za Twój rozwój, poprawiając tym samym Twoje postępy.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli nie możesz znaleźć mentora w swoim najbliższym otoczeniu zawodowym, skorzystaj z Internetu. Użyj filtrów wyszukiwania na platformach społecznościowych, takich jak LinkedIn, aby znaleźć osoby posiadające wiedzę i doświadczenie, których szukasz.

Poszukaj programów mentorskich oferowanych przez stowarzyszenia zawodowe, takie jak American Management Association (AMA) lub organizacje branżowe.

Krok 4: Weź udział w programach szkoleniowych z zakresu przywództwa

Szkolenie z zakresu przywództwa obejmuje spersonalizowane coachingi mające na celu zwiększenie umiejętności przywódczych i pewności siebie.

Programy rozwoju przywództwa zazwyczaj obejmują warsztaty, seminaria, sesje coachingowe i praktyczne ćwiczenia mające na celu doskonalenie określonych umiejętności przywódczych.

Niezależnie od tego, czy jesteś w połowie swojej kariery, czy dopiero na scenie, nigdy nie jest za późno, aby wziąć udział w programie rozwoju przywództwa.

Oprócz zdobywania umiejętności nawiążesz kontakty z profesorami i kolegami z klasy, którzy będą Cię wspierać i dzielić się spostrzeżeniami dotyczącymi rozwoju kariery.

Oczywiście sesje szkoleniowe pozwolą Ci dobrze opanować podstawy przywództwa, takie jak:

Umiejętności komunikacyjne

Inteligencja emocjonalna

Zarządzanie zmianą

Podejmowanie decyzji

Budowanie pracy zespołowej

I więcej

Pamiętaj, aby dokładnie sprawdzić potencjalnych instruktorów i kursy, aby upewnić się, że są one zgodne z Twoimi celami.

💡 Porada dla profesjonalistów: Nie masz wystarczająco dużo czasu, ale nadal chcesz uczestniczyć w programach rozwoju przywództwa? Coursera oferuje kilka świetnych kursów online, które pomogą Ci osiągnąć sukces w różnych aspektach przywództwa.

Kurs online Leadership and Management oferowany przez Harvard Business School zyskał dużą popularność wśród profesjonalistów.

Krok 5: Doskonal swoje umiejętności miękkie

Umiejętności miękkie obejmują drobne aspekty osobowości, takie jak słuchanie, rozumienie punktu widzenia innych osób i prowadzenie trudnych negocjacji.

Umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, empatia, zdolność adaptacji i rozwiązywanie problemów, umożliwiają liderom skuteczne zarządzanie zespołami, budowanie silnych relacji, inspirowanie innych i pokonywanie wyzwań.

Umiejętności te ostatecznie przyczyniają się do powodzenia zarówno poszczególnych osób, jak i całej organizacji.

Jak pracować nad umiejętnościami miękkimi? Oto kilka wskazówek:

Ćwicz aktywne słuchanie , angażując się w pełni, wyjaśniając swoje słowa i udzielając informacji zwrotnych jako lider projektu

Popraw komunikację niewerbalną poprzez utrzymywanie kontaktu wzrokowego, otwartą mowę ciała i zwracanie uwagi na ton głosu

Rozwijaj empatię poprzez zrozumienie perspektywy innych osób, zadawanie otwartych pytań, uznawanie uczuć i oferowanie wsparcia

Regularnie ćwicz, wykorzystując swoje umiejętności miękkie w codziennych interakcjach i angażując się w odgrywanie ról, aby symulować różne sytuacje

Style i strategie przywództwa

Twój sposób kierowania zespołem będzie się różnił od tego, co mają na myśli Twoi współpracownicy. Różnice te można ogólnie podzielić na style przywództwa.

Liderzy stosują te podejścia behawioralne, aby wpływać na swoich zwolenników, motywować ich i kierować nimi. Twój styl przywództwa kształtuje sposób, w jaki realizujesz plany i osiągasz cele, zapewniając jednocześnie dobre samopoczucie i satysfakcję swojego zespołu oraz spełniając oczekiwania interesariuszy.

W badaniu cytowanym w artykule Daniela Colemana opublikowanym w Harvard Business Review przebadano ponad 3000 menedżerów średniego szczebla, aby zrozumieć, jak różne zachowania przywódcze wpływają na zyski. Sam styl przywództwa menedżera może wpływać na 30% rentowności firmy.

Przyjrzyjmy się zatem niektórym z najpopularniejszych stylów przywództwa w biznesie. Zrozumienie ich pozwala odkryć różne sposoby działania liderów.

1. Przywództwo demokratyczne

Lider podejmuje decyzje na podstawie opinii zespołu. Chociaż ostateczna decyzja należy do lidera, głos każdego członka zespołu jest istotny i ma znaczenie.

Demokratyczne przywództwo koncentruje się na integracji, współpracy, komunikacji horyzontalnej, wzmacnianiu pozycji członków zespołu, budowaniu zaufania i empatii. Działa, ponieważ zachęca wszystkich uczestników do udziału w procesach biznesowych, dzielenia się opiniami i dbania o swój rozwój osobisty.

Wyobraź sobie, że jesteś członkiem zespołu projektowego opracowującego nową aplikację, a kierowniczka projektu, Emma, stosuje demokratyczne przywództwo. Co tydzień zbieracie się na sesjach burzy mózgów, podczas których wysłuchiwane są pomysły i opinie wszystkich członków zespołu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących głównych funkcji aplikacji Emma dba o to, aby każdy miał prawo głosu. W ten sposób opinie wszystkich członków zespołu mają znaczenie, a zespół czuje się bardziej zaangażowany i zmotywowany do osiągnięcia sukcesu. Na tym polega istota demokratycznego przywództwa.

Ten styl wiąże się jednak z konkretnymi wyzwaniami. Uzgodnienie opinii wszystkich może być bardzo czasochłonne. Ponadto może spowolnić proces podejmowania decyzji, jeśli nie wszyscy mają wiedzę niezbędną do podjęcia trudnych decyzji.

2. Przywództwo autokratyczne

Całkowite przeciwieństwo przywództwa demokratycznego, przywództwo autokratyczne polega na podejmowaniu decyzji bez konsultacji z zespołem lub ignorowaniu jego opinii.

Ośrodkiem władzy jest scentralizowana władza, pionowe kanały komunikacji, minimalna dyskusja oraz ogólna niechęć do informacji zwrotnych i krytyki.

Nie zalecamy stosowania tego stylu biznesowego w codziennej działalności, ponieważ charakteryzuje się on zastraszaniem, mikrozarządzaniem i zależnością od lidera. Jednak staje się on szczególnie przydatny w sytuacjach kryzysowych lub podczas zmian w kierownictwie.

Wyobraź sobie następującą sytuację: nagle musisz zmierzyć się z niezwykle napiętym terminem, a kierownictwo wyższego szczebla nie zamierza ustąpić. Nie ma czasu na długie dyskusje ani stopniowe wprowadzanie ulepszeń. Jest to krytyczna sytuacja, w której autokratyczne przywództwo naprawdę się sprawdza.

Chodzi o realizowanie strategii przywódczych z absolutną siłą, podejmowanie szybkich, najlepszych decyzji i robienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby utrzymać firmę na powierzchni i dotrzymać terminów.

3. Przywództwo typu laissez-faire

Lasissez-faire oznacza "niech robią, co chcą". Ten styl przywództwa polega na dawaniu pracownikom swobody i nieingerowaniu w ich pracę, chyba że wymaga tego sytuacja.

To sprawia, że pracownicy są odpowiedzialni za swoje decyzje i motywuje ich do dawania z siebie wszystkiego i doskonalenia się. Kluczowe cechy to ograniczone kierowanie, minimalna interwencja, duża autonomia, zaufanie i przekazanie uprawnień.

Ta filozofia przywództwa sprawdza się najlepiej w młodych organizacjach, takich jak start-upy. Liderzy całkowicie ufają swoim pracownikom, a chęć do pracy staje się nieodłączną cechą. Pracownicy czują się doceniani i mogą przypisywać sobie zasługi za swoją pracę.

Niektóre wyzwania związane z tą strategią obejmują ograniczony rozwój zespołu, liczne wyzwania dla niedoświadczonych członków zespołu oraz niejasne role prowadzące do nieporozumień.

4. Przywództwo strategiczne

Ten styl przywództwa ma na celu znalezienie kompromisu między podstawową działalnością firmy a możliwościami rozwoju. Lider jest odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji wykonawczych, jednocześnie priorytetowo traktując tworzenie i utrzymywanie zrównoważonego środowiska pracy dla swoich współpracowników.

Ten styl kładzie nacisk na odpowiedzialność, wydajność, współpracę i przejrzystość jako swoje kluczowe cechy. Pomaga wspierać i utrzymać wielu różnych pracowników, jednocześnie pracując nad osiągnięciem wspólnego celu biznesowego w dłuższej perspektywie.

Wyobraź sobie, że kierujesz zespołem projektowym w pracy. Wiesz, że rozdzielenie zadań między członków zespołu zwiększa wydajność i pomaga wszystkim się rozwijać. Poświęcasz więc czas, aby dowiedzieć się, kto jest najlepszy w czym, i odpowiednio rozdzielasz zadania. Jest to sposób strategicznego przywództwa.

Pojawiają się jednak wyzwania. Kiedy liderzy zbytnio skupiają się na ogólnym obrazie sytuacji i przyszłych możliwościach, mogą stać się onieśmieleni, nadmiernie kontrolowani, zależni od lidera i przeoczyć ważne problemy.

Były to niektóre z najczęściej spotykanych stylów przywództwa. Oto kilka innych:

Przywództwo transformacyjne

Przywództwo transakcyjne

Coaching przywództwa

Przywództwo biurokratyczne

Wizjonerskie przywództwo

Przywództwo wyznaczające tempo

Wyzwania związane z tworzeniem planu rozwoju przywództwa

Skuteczny plan rozwoju przywództwa jest niezbędny. Jednak opracowując plan, który będzie można zrealizować w praktyce, należy zrozumieć i pokonać konkretne wyzwania.

Oto kilka wyzwań, z którymi możesz się spotkać podczas opracowywania programu rozwoju przywództwa.

Wyzwanie 1: Brak zasobów

W związku z rosnącą konkurencją, regulacjami i innymi wyzwaniami, przeznaczenie budżetu na programy rozwoju przywództwa może nie być priorytetem.

Spójrzmy prawdzie w oczy: sesje szkoleniowe i inne zasoby, które wykorzystujesz jako lider, są kosztowne i czasochłonne. Jakie jest rozwiązanie? Wyjdź poza schematy.

Rozważ szkolenia wirtualne. Programy elektroniczne są znacznie tańsze i bardziej dostępne dla członków zespołu poza godzinami pracy. Można nawet powrócić do filmów szkoleniowych, aby szybko powtórzyć przerobiony materiał.

Wyzwanie 2: Brak zaangażowania

Twoje kierownictwo, menedżerowie i organizacja mogą nie mieć kultury uczenia się i wspierania liderów. Może to stać się poważną przeszkodą. Ponadto, załóżmy, że teoretyczna część nie stanowi problemu. Ale co z praktycznym zastosowaniem? Idealnie byłoby, gdyby każdy program szkoleniowy obejmował wbudowaną odpowiedzialność, co oznacza, że istnieją jasne cele, które można zmierzyć, niezależnie od tego, czy są to cele krótko-, czy długoterminowe. Jednak nie zawsze tak jest. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest wzięcie osobistej odpowiedzialności i zaangażowanie najbliższego otoczenia w proces rozwoju.

Wyzwanie 3: Odporność na informacje zwrotne

Łatwo jest powiedzieć, żeby mieć otwarty umysł. Jednak nie zawsze łatwo jest zaakceptować krytykę. Trudności w akceptowaniu konstruktywnej krytyki i podejmowaniu działań w oparciu o nią mogą hamować rozwój.

Jeśli nie możesz rozwiązać tego problemu, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy doradcy i wypracowanie pozytywnego nastawienia.

Wyzwanie 4: Zarządzanie czasem

Poświęcenie dodatkowego czasu na rozwój osobistych umiejętności przywódczych może wydawać się trudnym zadaniem. Istnieje jednak proste rozwiązanie, które zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania w tę sprawę.

