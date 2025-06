Style przywództwa Myers-Briggs a powodzenie organizacji

Większość liderów odnoszących sukcesy ma jedną wspólną cechę – samoświadomość. Są świadomi swojej osobowości, mocnych i słabych stron.

Na pewno widzieliście liderów, którzy przewodzą z pierwszej linii, kwestionują status quo i podejmują ryzyko. Mają charyzmatyczną osobowość, która przyciąga wszystkich. Z drugiej strony niektórzy liderzy wolą być cichymi przewodnikami, kierującymi z tylnego siedzenia. Koncentrują się na procesach i nie lubią ryzyka.

Nasze style przywództwa mają wiele wspólnego z naszymi typami osobowości. Ale jak to rozgryźć? Wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI) to potężne narzędzie do określenia stylu przywództwa i tego, jak współgra on z osobowościami osób, którymi kierujesz.

Klasyfikuje nas do jednego z 16 typów osobowości w oparciu o nasze preferencje i cztery kluczowe cechy:

Ekstrawersja (E) a introwersja (I): Jak zdobywamy i zużywamy energię

Wyczuwanie (S) a intuicja (N): Jak zbieramy informacje

Myślenie (T) a odczuwanie (F): Jak podejmujemy decyzje

Ocenianie (J) a postrzeganie (P): Jak podchodzimy do struktury i planowania z wyprzedzeniem

Te typy osobowości służą jako ramy do zrozumienia, w jaki sposób osoby na pozycjach przywódczych postrzegają świat, podejmują decyzje i wchodzą w interakcje z innymi. Jeśli chcesz poprawić swoje umiejętności przywódcze i stać się wpływowym liderem, zacznij od oceny swojej osobowości i stylu przywództwa.

Ekstrawersja a introwersja: kluczowa różnica w osobowościach

Często opisujemy ludzi jako towarzyskich lub introwertycznych na podstawie ich interakcji w określonym ustawieniu społecznym. Ekstrawersja (E) kontra introwersja (I), pierwszy wymiar MBTI, pozwala głębiej zrozumieć te cechy osobowości.

Ekstraverci są społecznymi energizerami i charyzmatycznymi liderami. Czerpią energię z przebywania wśród ludzi, głośnego burzy mózgów i bycia w centrum uwagi. Zazwyczaj są również bardzo pewni swoich zdolności przywódczych.

Z kolei introwertycy są cichymi obserwatorami. Czerpią energię z samotności i przed podjęciem działania wolą przetworzyć informacje w głowie.

Oba style mogą być bardzo skuteczne, ale zrozumienie tych preferencji poprawia komunikację w zespole i wykonywanie zadań.

87% ekstrawertyków uważa, że ma cechy dobrego lidera, w porównaniu z 56% introwertyków. Badanie Ambition, 16 osobowości

Przegląd typów osobowości przywódczej według Myers Briggs

Każdy z 16 typów osobowości wykorzystuje inne metody, aby zastosować swoje unikalne cechy w pracy. Przyjrzyjmy się najczęstszym typom osobowości przywódczej w ramach modelu Myers-Briggs:

ENTJ: Asertywny lider

Czy spotkałeś kiedyś kogoś, kto jest pewny siebie i ma plan na wszystko? Prawdopodobnie jest to osoba typu ENTJ, czyli silna osobowość w ramach modelu Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Osoby typu ENTJ doskonale radzą sobie z motywowaniem zespołów do osiągania ambitnych celów.

Jeśli jesteś ekstrawertyczny, intuicyjny, zdecydowany i wizjonerski, prawdopodobnie jesteś liderem typu ENTJ. Najlepiej sprawdzisz się w dynamicznym środowisku zorientowanym na wyniki.

Mocne strony liderów typu ENTJ

Promieniują charyzmą i są strategicznymi liderami

Zapewnij kreatywne rozwiązania i innowacyjne podejście

Zdecydowany i skutecznie realizujący zadania

Analizuj sytuacje i znajdź najskuteczniejsze rozwiązania

Cenisz jasną komunikację i przechodzenie od razu do sedna sprawy

Wyzwania dla liderów typu ENTJ

Mogą sprawiać wrażenie dominujących ze względu na swoje zdecydowane opinie i charakter

Walczą o zrozumienie i zaspokojenie emocjonalnych potrzeb swojego zespołu, zachowując obiektywizm

Ich nieustanna motywacja i etyka pracy mogą prowadzić do wypalenia zawodowego, jeśli nie zadbają o siebie

Trudności z akceptacją krytyki

INTP: Niekonwencjonalny lider

Liderzy ci grają na własny bęben, zadają miliony pytań i wymyślają idealne rozwiązania. Jeśli opis ten pasuje do Ciebie, prawdopodobnie masz styl przywództwa INTP – introwertyczny, intuicyjny, rozważny i analityczny.

Typ osobowości INTP charakteryzuje się unikalnym połączeniem analitycznego myślenia, intelektualnej ciekawości i cichej pewności siebie w swoich pomysłach.

Mocne strony liderów typu INTP

Nieustannie analizuje informacje i poszukuje nowych pomysłów, korzystając z logicznego planu

Analizuj złożone problemy w logiczny i kreatywny sposób, często proponując zaskakujące rozwiązania

Rzucaj wyzwanie statusowi i przedstawiaj nowe perspektywy

Cenią logikę i rozsądek ponad wszystko, dzięki czemu są obiektywnymi i bezstronnymi decydentami

Wyzwania dla liderów typu INTP

Trudności z jasnym przekazywaniem pomysłów, ponieważ szybko tracą zainteresowanie

Świetni w burzy mózgów, ale mają trudności z podjęciem działań

Trudno ci zrozumieć emocje, zarówno swoje, jak i innych osób

Naładować energię poprzez samotność i niechętnie angażują się w interakcje społeczne

ENTP: Innowacyjny lider

ENTP to kreatywni i wizjonerscy liderzy, którzy rozjaśniają pomieszczenie swoim entuzjazmem dla nowych możliwości.

Jeśli jesteś ekstrawertyczny, intuicyjny, rozważny i spostrzegawczy, prawdopodobnie masz styl przywództwa ENTP. Jesteś analityczny, niezależny i elastyczny.

Są oni najlepszymi generatorami pomysłów wśród stylów przywództwa Myers-Briggs, zarażając innych entuzjazmem do kreatywnego rozwiązywania problemów.

Mocne strony liderów typu ENTP

Nieustannie buzują nowymi koncepcjami i rozwiązaniami

Uwielbiają nawiązywać nowe znajomości i czerpią energię z inspirujących rozmów. Ich błyskotliwość i poczucie humoru sprawiają, że rozmowy z nimi są zawsze interesujące

Rzucaj wyzwanie statusowi i proponuj innowacyjne rozwiązania

Dostosowują styl komunikacji do każdej sytuacji, dzięki czemu są doskonałymi graczami zespołowymi

Wyzwania dla liderów typu ENTP

Łatwo tracisz zainteresowanie rutynowymi zadaniami i szczegółami

Przenoszenie uwagi z jednej rzeczy na drugą, co utrudnia zakończenie zadania

Unikanie konfliktów, gdy pojawiają się konflikty

INFJ: Wnikliwy lider

Osoby typu INFJ rozumieją ludzi na głębszym poziomie, inspirują ich do dawania z siebie wszystkiego i wspierają sprawy, w które naprawdę wierzą.

Jako INFJ jesteś empatyczny i wizjonerski. Masz wnikliwość i kreatywność oraz wyjątkową zdolność nawiązywania kontaktów z ludźmi i inspirowania pozytywnych zmian.

Mocne strony liderów typu INFJ

Naturalni liderzy, którzy nawiązują osobiste relacje z członkami zespołu i zapewniają im prawdziwe wsparcie

Doceniaj wkład innych i promuj kulturę otwartej komunikacji

Strategiczni myśliciele, a nie tylko marzyciele

Oferuj przemyślane porady i wskazówki, pomagając innym osiągnąć pełen potencjał

Wyzwania dla liderów typu INFJ

Głęboko dotknięci konfliktami i negatywnymi emocjami

Przytłoczeni ciężarem odpowiedzialności i potencjalnymi skutkami

Opóźnienia w podejmowaniu decyzji przy tak dużej ilości informacji do przetworzenia

Chęć zrobienia czegoś dobrze prowadzi do prokrastynacji

ISFJ: Przemyślany lider

Osoby typu ISFJ są niezwykle rozważne. Starają się, aby wszystko przebiegało sprawnie i aby każdy czuł się doceniony. Często stanowią niezawodny filar zespołu i mają talent do tworzenia wspierającego i harmonijnego środowiska pracy.

Niektóre kluczowe cechy, które definiują Cię jako osobę typu ISFJ, to współczucie, zaangażowanie, oddanie, praktyczność, troska i niezawodność.

Mocne strony liderów typu ISFJ

Szczerze dbają o dobre samopoczucie członków swojego zespołu

Postaw na coś więcej, aby zespół czuł wsparcie i docenienie

Rozwijaj się dzięki strukturze i procedurom, dbając o realizację projektów i odpowiedzialność wszystkich pracowników

Pamiętaj o ważnych informacjach i dotrzymuj zobowiązań

Wyróżniaj się w polubownym rozwiązywaniu konfliktów

Wyzwania dla liderów typu ISFJ

Preferują ustalone procedury i opierają się nowym pomysłom

Skupianie się na szczegółach i chęć zadowolenia wszystkich może powodować wahania w podejmowaniu decyzji

Czuć się komfortowo pracując za kulisami, wspierając innych i unikając pozycji przywódczych

Nie lubią konfliktów i dążą do utrzymania harmonii w zespole

ENFJ: Lider z pasją

Liderzy typu ENFJ emanują charyzmą i inspirują innych do realizacji marzeń. Są oni cheerleaderami modelu przywództwa Myers-Briggs. Cechuje ich zaraźliwy entuzjazm i talent do jednoczenia ludzi w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Mocne strony liderów typu ENFJ

Stosują podejście zorientowane na ludzi, są niezwykle odpowiedzialni i zaradni

Stwórz środowisko sprzyjające współpracy i wzajemnemu wsparciu oraz czerp satysfakcję z sukcesów całego zespołu

Umiejętność nakreślenia przekonującej wizji przyszłości i motywowania innych do pracy nad jej realizacją

Dają przykład i są znani ze swoich silnych wartości

Wyzwania dla liderów typu ENFJ

Traktuj krytykę osobiście

Ceni opinie innych, co czasami może spowalniać i komplikować proces podejmowania decyzji

Doskonałość w budowaniu harmonii, ale unikanie rozwiązywania podstawowych problemów w celu zachowania spokoju

Nadmiernie skupiają się na zewnętrznej akceptacji i łatwo się zniechęcają, jeśli nie spotykają się z uznaniem

ISTJ: Lider zorientowany na szczegóły

Ten typ osobowości organizuje się jak szef, przestrzega zasad i skutecznie realizuje zadania

Faktyczny, zorganizowany, logiczny, pragmatyczny, intensywnie skoncentrowany, zdecydowany i skuteczny — jeśli ludzie używają tych terminów, aby pochwalić Twój styl przywództwa, prawdopodobnie jesteś liderem typu ISTJ.

ISTJ to stabilne maszyny wśród cech przywódczych Myers Briggs, ceniące praktyczność, strukturę i prawidłowe wykonywanie zadań.

Mocne strony liderów ISTJ

Rozwijaj się dzięki jasnym planom, ustalonych procedur i utrzymuj wszystko na swoim miejscu

Pamiętaj o najdrobniejszych szczegółach i informacjach historycznych, dzięki czemu staniesz się wiarygodnym źródłem wiedzy

Realizuj swoje zobowiązania, konsekwentnie dotrzymuj terminów i dostarczaj wysokiej jakości pracę

Wyróżnij się obiektywną analizą sytuacji i podejmowaniem trafnych decyzji

Wyzwania dla liderów typu ISTJ

Preferują ustalone procedury i opierają się zmianom

Pragnienie kontroli i skrupulatność prowadzą do mikrozarządzania

Trudności w zrozumieniu i reagowaniu na potrzeby emocjonalne członków zespołu

ISFP: Wrażliwy lider

Liderzy ISFP są intuicyjni, tworzą spokojne środowisko pracy i cenią artystyczną ekspresję. Jako ISFP jesteś łagodnym artystą wśród stylów przywództwa Myers-Briggs. Masz wyjątkową zdolność nawiązywania emocjonalnych kontaktów z ludźmi i promowania ducha współpracy.

Gdybyśmy mieli podsumować ten styl przywództwa w kilku słowach, byłyby to: współczucie, spostrzegawczość, strategiczne myślenie i realizm.

Mocne strony liderów ISFP

Posiadaj naturalną zdolność wyczuwania emocji innych i tworzenia przestrzeni sprzyjającej wsparciu

Wyróżnij się budowaniem spokojnego i pełnego szacunku środowiska pracy

Wnoszą unikalną perspektywę i artystyczny talent do rozwiązywania problemów, często proponując niekonwencjonalne, ale skuteczne rozwiązania

Doceniaj piękno codziennych rzeczy, które mogą zainspirować kreatywność i radość w zespole

Doceniaj ich indywidualność i nie unikaj wyrażania swoich unikalnych pomysłów i perspektyw

Wyzwania dla liderów typu ISFP

Skupianie się na harmonii i uwzględnianie uczuć wszystkich może sprawiać, że wahają się przed podjęciem trudnych decyzji

Opóźnianie podejmowania decyzji, zwłaszcza w przypadku złożonych problemów

Traktują informacje zwrotne osobiście i są wrażliwi na krytykę

Mają trudności z werbalnym wyrażaniem własnych potrzeb i emocji

Rola inteligencji emocjonalnej w stylach przywództwa

Inteligencja emocjonalna (EQ) to sekretny składnik, który odróżnia dobrych liderów od świetnych. EQ to zdolność rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami. Pomaga dostrzegać, rozumieć i wpływać na emocje innych osób.

Chociaż style przywództwa i komunikacji różnią się w zależności od MBTI, silny EQ również ma decydujący wpływ na style zarządzania. Pomaga on:

Podejmuj skuteczne decyzje : Dzięki logice i emocjom możesz jasno poruszać się w złożonych sytuacjach

Zrozumienie emocji: Potrafisz zrozumieć swoje uczucia i emocje innych ludzi. Promuje to zaufanie i połączenie w zespole

Skuteczne przywództwo: Liderzy o wysokim EQ potrafią dostrzec potrzeby członków swojego zespołu, tworząc kulturę zaangażowania w organizacji

Niektóre typy MBTI naturalnie posiadają wyższy EQ. Najnowsze badania pokazują, że istnieją pewne korelacje między cechami przywódczymi typów osobowości Myers-Briggs a inteligencją emocjonalną. Oto ogólny przegląd:

Jeśli jesteś osobą głęboką (typ F), jesteś bardziej wyczulony na emocje, zarówno swoje, jak i innych. Dzięki temu jesteś bardziej empatyczny, współczujący i masz większe umiejętności w relacjach międzyludzkich (ENFJ, INFJ, ISFJ, ISFP)

Ekstrawertycy (typ E) są bardziej wyrazistymi osobami i czują się swobodnie w kontaktach z innymi. Masz dużą świadomość społeczną i umiejętności zarządzania relacjami (ENFJ, ENFP, ESFP, ENTJ)

Osoby postrzegające (typ P) są bardziej elastyczne i otwarte na nowe informacje. Ta elastyczność może pomóc w zarządzaniu emocjami i radzeniu sobie w zmieniających się sytuacjach społecznych. (ENFP, INFP, ENTP, INTP)

I tu pojawia się zwrot akcji — inteligencja emocjonalna to nie tylko rozumienie emocji, ale także ich analiza w celu podejmowania skutecznych decyzji. Niezależnie od tego, czy chodzi o rozładowywanie konfliktów, podejmowanie trudnych decyzji, motywowanie członków zespołu czy promowanie współpracy, EQ odgrywa kluczową rolę w osiąganiu sukcesu organizacji.

Empatia w przywództwie

Empatia sprzyja budowaniu zaufania, wzmacnia relacje międzyludzkie i tworzy bardziej pozytywne środowisko pracy. Ale czy jest to również cecha wspólna dla typów osobowości Myers-Briggs i inspirujących liderów? Jednym słowem: tak.

Niektóre style przywództwa Myers-Briggs, takie jak INFJ i ENFJ, naturalnie charakteryzują się wyższym poziomem empatii. Jednak niezależnie od typu osobowości, empatię można rozwijać i pielęgnować poprzez aktywne słuchanie, przyjmowanie perspektywy innych osób i autentyczną troskę o członków zespołu.

Każdy lider Myers Briggs wnosi do tabeli swój własny styl EQ. Dobra wiadomość? EQ można rozwijać poprzez świadomy wysiłek w zakresie słuchania innych i komunikowania się z nimi!

Styl przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego

Wyobraź sobie dwóch dyrektorów generalnych — jeden dba o sprawne funkcjonowanie firmy, jak dobrze naoliwiona maszyna. Drugi inspiruje swój zespół do marzeń i sięgania gwiazd. Są to dwa główne style przywództwa: transakcyjny i transformacyjny. Większość stylów przywództwa MBTI można zaklasyfikować do tych dwóch szerokich kategorii.

Przeanalizujmy to!

Przegląd przywództwa transformacyjnego

Przywództwo transformacyjne koncentruje się na rozwoju kariery, mentoringu i inspirowaniu podwładnych do osiągania pełnego potencjału. Wykracza poza zwykłe wykonywanie zadań i ma na celu stworzenie pozytywnego i stymulującego środowiska, w którym poszczególne osoby mogą się uczyć, rozwijać i wnosić swój najlepszy wkład w pracę.

Wyróżniają się w:

Stworzenie jasnej, silnej wizji lepszej przyszłości i motywowanie wszystkich do pracy nad jej osiągnięciem

Kwestionowanie status quo. Nie boją się wprowadzać zmian i próbować nowych pomysłów

Rozwijają swój zespół. Inwestują w rozwój swoich pracowników i pomagają im osiągnąć pełen potencjał

Przegląd przywództwa transakcyjnego

Przywództwo transakcyjne koncentruje się na wymianie oczekiwań i nagród. Kładzie nacisk na osiągnięcie określonych celów poprzez ustrukturyzowany system zachęt i konsekwencji. Przywódcy transakcyjni wyznaczają kierunek, utrzymują porządek i zapewniają sprawne wykonywanie zadań.

Są świetnymi trenerami, którzy wiedzą, jak zorganizować ludzi, aby wydobyć z nich maksimum i utrzymać wszystkich na właściwej drodze. Wyróżniają się w:

Ustalanie jasnych celów: Wszyscy wiedzą, czego się od nich oczekuje i jak to osiągnąć. Dzięki temu wszyscy są czujni

Nagradzanie dobrze wykonanej pracy : Oferują bonusy, promocje i uznanie zasłużonym członkom, aby utrzymać motywację pracowników

Utrzymywanie porządku. Ustalają jasne zasady i procedury, aby zapewnić sprawny przebieg działań

A teraz najciekawsza część. Twój typ MBTI może pomóc Ci zrozumieć, czy jesteś liderem transformacyjnym, czy transakcyjnym. Oto krótki przegląd tego, jak niektóre typy MBTI mogą skłaniać się ku jednemu lub drugiemu stylowi pozycji przywódczej:

Liderzy transformacyjni:

ENTJ, ENFP, INFJ, ENFJ: Osoby te mają wizję, charyzmę i zdolność inspirowania innych

INTP, INTP: Chociaż nie zawsze są najbardziej charyzmatyczni, osoby o tym typie osobowości mogą wprowadzać zmiany dzięki swoim innowacyjnym pomysłom i zdolności do kwestionowania obecnej sytuacji

Liderzy transakcyjni:

ISTJ, ESTJ: Liderzy ci koncentrują się na strukturze, organizacji i jasnych celach

ISFJ, ESFJ: Wykazują się współpracą i harmonią oraz potrafią spełniać oczekiwania innych

Silny i skuteczny lider potrafi wykorzystać elementy obu stylów, w zależności od sytuacji.

Jak najlepiej wykorzystać swój styl przywództwa

Teraz znasz już wszystkie możliwości stylu przywództwa MBTI oraz znaczenie EQ. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności przywódcze:

Określ swoje naturalne cechy przywódcze: Czy jesteś wizjonerskim strategiem (ENTJ) czy empatycznym budowniczym zespołu (ISFJ)? Wykorzystaj te mocne strony i deleguj zadania, które pochłaniają Twoją energię

Współpracuj z innymi stylami przywództwa: Nikt nie jest idealny! Jeśli jesteś typem ISTJ, który ma trudności z kreatywnym burzą mózgów, nawiąż współpracę z osobą typu ENTP, która świetnie sobie z tym radzi, i ucz się od niej nowych umiejętności

Aktywnie szukaj okazji do poprawy swojej inteligencji emocjonalnej: Ćwicz aktywne słuchanie, rozważaj wszystkie perspektywy podczas podejmowania decyzji, współpracuj z ludźmi, którzy uzupełniają Twoje słabości, i stosuj techniki uważności

Rozwijaj umiejętności przywódcze dzięki ClickUp

Celem powinno być stanie się liderem, którego potrzebuje Twój zespół. Możesz to osiągnąć, doskonaląc swoją inteligencję emocjonalną.

Celem powinno być stanie się liderem, którego potrzebuje Twój zespół. Możesz to osiągnąć, doskonaląc swoją inteligencję emocjonalną i korzystając z narzędzi takich jak ClickUp, aby wzmocnić swój wpływ. Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby stać się świetnym liderem!