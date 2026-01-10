10 najlepszych programów do nagrywania ekranu z AI w 2026 roku: przewodnik dla profesjonalistów

Ponieważ sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i spędzamy wolny czas, nie jest zaskoczeniem, że stanowi ona również siłę napędową wielu naszych rozwiązań technologicznych, sprawiając, że zaawansowane narzędzia, takie jak programy do nagrywania ekranu oparte na sztucznej inteligencji, stają się powszechnie dostępnymi niezbędnikami.

Te potężne narzędzia rewolucjonizują tworzenie zawartości w różnych branżach, umożliwiając profesjonalistom sprawne przygotowywanie wyrazistych i przejrzystych prezentacji, przemówień oraz samouczków.

Te programy do nagrywania to prawdziwa rewolucja – dzięki zaawansowanym funkcjom AI poprawiają jakość wideo i dźwięku, usprawniają edycję oraz ułatwiają udostępnianie.

Zobaczmy, co wyróżnia świetny program do nagrywania ekranu oparty na AI, i odkryjmy najlepsze narzędzia tego typu, które przodują w branży.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze programów do nagrywania ekranu z AI?

Wybór odpowiedniego programu do nagrywania ekranu z AI ma kluczowe znaczenie dla rejestrowania zawartości oraz poprawy jej skuteczności i atrakcyjności.

Weź pod uwagę te kluczowe aspekty, aby mieć pewność, że wybierzesz potężne narzędzie:

Jakość nagrań: Wybierz nagrania wideo w wysokiej rozdzielczości, aby Twoje materiały wizualne były równie atrakcyjne jak zawartość

Funkcje AI: Zwróć uwagę na zaawansowane funkcje, które mogą poprawić jakość wideo i skrócić czas edycji, takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, inteligentna edycja i automatyczne zaznaczanie najważniejszych fragmentów

Łatwość obsługi: Wybierz program do nagrywania z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza proces nagrywania, oszczędzając Twój czas i wysiłek

Integracja: Upewnij się, że program do nagrywania ekranu łatwo integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których regularnie korzystasz, usprawniając Twój cykl pracy

Niezawodność: Wybierz oprogramowanie znane ze swojej stabilności, aby uniknąć zakłóceń podczas kluczowych nagrań i zapewnić szczegółowe instrukcje krok po kroku.

Wsparcie: Postaw na doskonałą obsługę klienta, aby mieć pewność, że pomoc będzie dostępna zawsze, gdy napotkasz problemy

Przeszukaliśmy rynek i stworzyliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do nagrywania ekranu w 2024 roku. Każde z nich jest doskonałe na swój sposób, a Ty musisz tylko wybrać to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

10 najlepszych programów do nagrywania ekranu z AI

Dzięki tej liście 10 programów do nagrywania ekranu opartych na AI możesz znaleźć narzędzie dostosowane do swoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie szczegółowych samouczków, nagrywanie spotkań, czy zapewnianie bezpiecznego wsparcia IT.

1. ClickUp

Korzystaj z ClickUp Clips, aby nagrywać wiadomości wideo, transkrybować filmy i udostępniać instrukcje zespołowi projektowemu

ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania wydajnością i projektami, wykraczające poza podstawowe funkcje zarządzania zadaniami i śledzenia postępów. Platforma oferuje kompleksowy zestaw opartych na AI narzędzi do zwiększania wydajności i współpracy, przeznaczonych dla twórców zawartości i zespołów projektowych.

Jedną z tych atrakcyjnych funkcji dla dynamicznych twórców zawartości jest ClickUp Clips.

Clips to idealne rozwiązanie, gdy sam tekst to za mało — pozwala szybko i jasno przekazać złożone informacje za pomocą instrukcji wizualnych lub krótkich aktualizacji. Możesz przeglądać najważniejsze fragmenty Clipów, klikać znaczniki czasu, aby przeskakiwać w obrębie wideo, oraz kopiować fragmenty do wykorzystania tam, gdzie tylko chcesz.

Transkrybuj każdy Clip za pomocą AI, aby móc przeglądać najważniejsze fragmenty

Oprócz tworzenia wysokiej jakości nagrań ekranu, oto kilka dodatkowych powodów, dla których to narzędzie jest doskonałym wyborem:

Natychmiastowe udostępnianie: Dzięki ClickUp Clips możesz błyskawicznie tworzyć i udostępniać wideo. Nie musisz przełączać się między aplikacjami ani pobierać i przesyłać plików.

Dodaj kontekst: Współpraca z zespołem w ustawieniu zdalnym lub hybrydowym może stanowić wyzwanie. Jednak dzięki ClickUp Clips możesz udostępniać swoje przemyślenia, omawiać arkusze kalkulacyjne, rozwiązywać problemy techniczne i usprawniać proces podejmowania decyzji.

Zacznij działać: Zamień dowolny Clip w konkretne zadania na platformie bez utraty kontekstu. Niewiele innych narzędzi do nagrywania ekranu z AI oferuje tę funkcję.

Wgląd w dane dzięki AI: Dzięki magii sztucznej inteligencji ClickUp Brain natychmiast otrzymujesz w pełni transkrybowane nagrania ekranu. Przeglądaj najważniejsze fragmenty, przechodź do konkretnych części, wyodrębniaj fragmenty tekstu — ClickUp Brain przyspiesza Twoją pracę.

Zadbaj o porządek: Clips Hub pozwala na śledzenie wszystkich nagrań ekranu, ułatwiając wyszukiwanie, sortowanie i zarządzanie wideo.

Niezależnie od tego, czy wyjaśniasz szczegóły projektu, demonstrujesz proces, czy przekazujesz informacje zwrotne, Clip gwarantuje, że Twoja wiadomość zostanie zarówno zauważona, jak i zrozumiana, bez konieczności wielokrotnej wymiany wiadomości charakterystycznej dla tradycyjnych metod komunikacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Nagrywanie ekranu w czasie rzeczywistym i udostępnianie w ramach zadań

Łatwo osadzaj Clips w zadaniach, komentarzach i dokumentach

Edytuj wideo bezpośrednio na platformie

Dodawaj komentarze do konkretnych fragmentów Clipu, aby omówić nagranie i podzielić się opinią

Automatycznie i natychmiastowo transkrybuj nagrania ekranu

Ograniczenia ClickUp

Ze względu na bogaty zestaw funkcji nowi użytkownicy muszą się nieco wysilić, aby opanować obsługę programu.

Dokładność transkrypcji może się różnić w zależności od jakości dźwięku

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami w sprawie cen

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Zoom

Zoom to najpopularniejsze oprogramowanie do wideokonferencji i udostępniania ekranu, ale oferuje również zaawansowaną funkcję nagrywania ekranu opartą na AI, znaną jako Smart Recording.

Narzędzie to przenosi Zoom AI Companion do nagrań w chmurze, poprawiając komfort użytkowania poprzez organizowanie nagrań w inteligentne rozdziały oraz podsumowywanie kluczowych wniosków wraz z najważniejszymi fragmentami i elementami do wykonania.

Funkcja inteligentnego nagrywania jest szczególnie przydatna podczas długich sesji, takich jak wykłady lub spotkania ogólnofirmowe. Pomaga ona podzielić zawartość na segmenty i uprościć proces przeglądania, ułatwiając przyswojenie ważnej zawartości i podjęcie odpowiednich działań.

Najlepsze funkcje Zoom

Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz dotyczących dynamiki spotkań, takich jak tempo wypowiedzi, stosunek mówienia do słuchania oraz użycie wypełniaczy.

Automatycznie transkrybuj wideo dzięki funkcji Smart Recording opartej na AI

Nagrywaj oddzielne ścieżki audio dla każdego uczestnika

Limitations of Zoom

Wersja Free ma limit 40 minut na spotkania

Podczas nagrywania zużywa dużo zasobów systemowych

Ceny Zoom

Podstawowe : Free

Pro : 14,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business : 21,99 USD miesięcznie za użytkownika

Business Plus: Niestandardowe ceny

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Zoom:

G2 : 4,6/5 (ponad 50 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

3. Camtasia

Camtasia, znana ze swoich możliwości edycji wideo, jest najczęściej używana do tworzenia filmów instruktażowych służących do angażowania odbiorców i edukacji. Ten program do nagrywania ekranu pomoże Ci w podobnych zadaniach.

Dzięki asystentowi AI, Camtasia Rev, oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak redukcja szumów, wyrównywanie poziomu dźwięku oraz inteligentne sugestie edycji, które optymalizują efekt końcowy wideo.

Ponadto Camtasia oferuje wsparcie dla elementów interaktywnych, takich jak quizy i klikalne linki, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia atrakcyjnej zawartości e-learningowej.

Najlepsze funkcje programu Camtasia

Ulepsz swoje filmy dzięki rozbudowanemu zestawowi narzędzi do edycji wideo

Zarządzaj każdym aspektem produkcji wideo — od cięcia i łączenia po dodawanie przejść i adnotacji — bezpośrednio w tym narzędziu

Korzystaj z wielościeżkowej osi czasu przy złożonych projektach

Ograniczenia programu Camtasia

Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi innymi opcjami

Na starszych systemach może to wymagać dużej ilości zasobów

Ceny Camtasia

Licencja indywidualna: 179,88 USD (roczna)

Licencja wieczysta: 299,99 USD

Oceny i recenzje programu Camtasia

G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)

4. TeamViewer

TeamViewer, narzędzie do zdalnego dostępu i wsparcia technicznego, oferuje funkcję nagrywania ekranu zaprojektowaną z myślą o usprawnieniu wsparcia IT i zwiększeniu wydajności operacyjnej. Można je również wykorzystać do tworzenia wideo szkoleniowych.

Ponieważ narzędzie rejestruje całą sesję i cały ekran, idealnie nadaje się do dokumentowania procesów oraz tworzenia szczegółowych zapisów wsparcia technicznego, które pomagają diagnozować problemy i szkolić personel.

Najlepsze funkcje TeamViewer

Nagrywaj sesje zdalnie sterowane w celu rozwiązywania problemów i szkoleń

Zapewnij sobie wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami

Ograniczenia programu TeamViewer

Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wsparciu IT, w mniejszym stopniu do ogólnego użytku

Ograniczona funkcja AI w zakresie nagrywania ekranu

Ceny TeamViewer

Użytkownik indywidualny : 50,90 USD/miesiąc

Wersja dla wielu użytkowników : 102,90 USD/miesiąc

Teams: 206,90 USD/miesiąc

Oceny i recenzje TeamViewer

G2 : 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)

Capterra: Za mało recenzji

5. Vidyard

Vidyard oferuje wszechstronne i bezpłatne narzędzie do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, dostosowane do potrzeb komunikacji biznesowej i tworzenia zawartości.

Dzięki temu programowi do nagrywania ekranu użytkownicy mogą zachować porządek i skupić się na tym, co najważniejsze, korzystając z notatek prelegenta wyświetlanych na ekranie, a także usprawnić swoje wideo, przycinając niepotrzebne fragmenty.

Vidyard oferuje również narzędzia do śledzenia wyników wideo, takie jak liczba widoków i powiadomienia o obejrzeniu Twojego wideo, co jest cenne dla strategii marketingowych i sprzedażowych.

Niedawno firma Vidyard wprowadziła awatary AI oraz generowane przez sztuczną inteligencję prezentacje sprzedażowe – dwie funkcje, które pozwalają zespołom sprzedażowym tworzyć wiadomości wideo na dużą skalę.

Najlepsze funkcje Vidyard

Rejestruj materiał z dowolnego miejsca na ekranie komputera, co sprawia, że narzędzie to idealnie nadaje się do tworzenia samouczków, prezentacji i pokazów

Skorzystaj z automatycznej transkrypcji i tworzenia napisów do wideo

Łącz wideo — scalaj wiele ujęć w jeden płynny film

Zintegruj z wieloma różnymi narzędziami marketingowymi

Ograniczenia Vidyard

Narzędzie to jest przeznaczone głównie dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, a nie do ogólnego użytku

W przeciwieństwie do wielu alternatyw dla Vidyard , funkcje AI są dostępne wyłącznie dla zawartości związanych ze sprzedażą

Ceny Vidyard

Free

Pro : 29 USD/miesiąc

Plus : 89 USD/miesiąc

Business: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Vidyard

G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Veed.io

Dzięki Veed.io użytkownicy mogą wybrać, czy obraz z kamery ma być wyświetlany obok zawartości ekranu, czy jako nakładka na ekranie.

Inne funkcje obejmują narzędzie Magic Cut, które automatycznie edytuje klipy w celu podkreślenia kluczowych fragmentów nagrania; moduł śledzenia ruchu gałek ocznych z kamery internetowej do korygowania ruchów oczu; narzędzie do usuwania tła, które pozwala uporządkować przestrzeń wizualną przed rozpoczęciem nagrywania; oraz narzędzia do czyszczenia dźwięku, które usuwają wypełniacze, zwiększając przejrzystość prezentacji.

Veed.io zostało również zaprojektowane z myślą o ułatwieniu komunikacji w zespole. Umożliwia użytkownikom nagrywanie i udostępnianie różnego rodzaju zawartości, takich jak wiadomości, filmy instruktażowe i prezentacje, co może potencjalnie zmniejszyć potrzebę organizowania spotkań na żywo.

Platforma oferuje wsparcie dla funkcji współpracy, umożliwiając zespołom udostępnianie, komentowanie i wspólną weryfikację wideo online. Może to poprawić wydajność i zaangażowanie zespołu.

Najlepsze funkcje Veed.io

Wybieraj różne układy nagrań, dostosowując opcje do nagrywania wyłącznie wideo, wyłącznie audio lub obu tych elementów

Edytuj wideo dzięki zintegrowanym funkcjom edycji opartym na AI

Udostępniaj wideo i współpracuj z innymi przy ich edycji

Limits of Veed.io

Wymagane jest stabilne połączenie internetowe

Ograniczone możliwości pracy w trybie offline

Ceny Veed.io

Free

Pakiet podstawowy: 18 USD miesięcznie za użytkownika

Pro: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Business: 59 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Veed.io

G2 : 4,6/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 3,4/5 (ponad 50 recenzji)

7. Calipio

Calipio oferuje prosty, pozbawiony zbędnych funkcji program do nagrywania ekranu oparty na AI, dostosowany do środowiska cyfrowego, w którym dużą wagę przywiązuje się do prywatności. Ponadto Calipio zapewnia płynne opcje udostępniania. Użytkownicy mogą z łatwością udostępniać swoje nagrania za pomocą linku, co umożliwia natychmiastowy dostęp na wszystkich platformach, w tym na urządzeniach mobilnych.

Usługa obejmuje również bezpłatną przestrzeń dyskową w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich plików wideo w dowolnym miejscu i czasie bez zajmowania miejsca na lokalnym dysku twardym.

Najlepsze funkcje Calipio

Korzystaj z narzędzia z praktycznie dowolnego urządzenia i systemu operacyjnego dzięki opartemu na przeglądarce narzędziu Calipio, które nie wymaga instalacji.

Zapewnij prywatność i bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i kontroli dostępu

Ograniczenia Calipio

Ograniczone narzędzia do edycji w porównaniu z innymi opcjami

W dużym stopniu zależne od jakości połączenia internetowego

Ograniczone funkcje AI dla twórców

Ceny Calipio

Pakiet podstawowy: 5 € miesięcznie

Profesjonalny: 10 € miesięcznie

Business: 20 € miesięcznie

Oceny i recenzje Calipio:

G2 : Zbyt mało recenzji

Capterra: Za mało recenzji

8. Snagit

Snagit to oprogramowanie do przechwytywania ekranu, którego funkcje zostały zaprojektowane, aby pomóc profesjonalistom w przechwytywaniu obrazów z ekranów komputerów, w tym obszarów wymagających przewijania.

Snagit oferuje funkcję Smart Move, która automatycznie rozpoznaje elementy na zrzutach ekranu i umożliwia ich dostosowanie. Posiada również funkcję rozpoznawania tekstu, która pozwala użytkownikom edytować tekst w obrazach, dostosowując czcionkę, rozmiar i kolor.

Najlepsze funkcje programu Snagit

Przekształcaj szczegółowe zrzuty ekranu w proste grafiki za pomocą jednego kliknięcia

Skorzystaj z funkcji Biblioteki, która pomaga organizować zarejestrowaną zawartość na różnych urządzeniach

Skorzystaj z filtrów i funkcji sortowania, aby wyszukiwać zdjęcia i wideo według daty, typu pliku i aplikacji

Utrzymuj porządek w bibliotece wideo dzięki inteligentnemu interfejsowi użytkownika i niestandardowym etykietom

Ograniczenia programu Snagit

Brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji AI dostępnych u konkurencji

Model jednorazowego zakupu może nie zapewniać bieżących aktualizacji

Ceny Snagit

Licencja standardowa: 45,99 USD (jednorazowy zakup)

Oceny i recenzje programu Snagit:

G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)

9. Loom

Loom to wszechstronne narzędzie do nagrywania ekranu, które oferuje wsparcie dla różnych urządzeń, w tym systemów macOS, Windows, iOS i Android.

Platforma oferuje kilka przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak edycja w przeglądarce i w aplikacji mobilnej, możliwość osadzania wideo w celu zwiększenia widoczności oraz napisy, które poprawiają dostępność.

Loom oferuje również opcje przechwytywania ekranu w trybie pełnoekranowym oraz z możliwością niestandardowego dostosowania rozmiaru, a także narzędzia do rysowania i dodawania adnotacji, które pozwalają podkreślić kluczowe punkty podczas prezentacji.

Najlepsze funkcje Loom

Rejestruj zarówno obraz, jak i dźwięk, co sprawia, że jest to wygodna opcja spełniająca różnorodne potrzeby związane z nagrywaniem i tworzeniem napisów

Udostępniaj nagrania za pomocą natychmiastowego linku, co ułatwia szybką i prostą dystrybucję

Ciesz się jakością wideo do 720p, z opcjami rozszerzenia do nagrań w wyższej rozdzielczości

Ograniczenia Loom

Bardziej odpowiednie do komunikacji asynchronicznej niż do prezentacji na żywo

Podstawowe funkcje edycji

Ceny Loom

Starter: Free

Business: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Loom:

G2 : 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)

10. Otter.ai

Otter.ai to narzędzie AI oparte na sztucznej inteligencji do nagrywania i transkrypcji, które umożliwia użytkownikom nagrywanie dźwięku, importowanie plików oraz generowanie transkrypcji z wykorzystaniem funkcji takich jak generowanie słów kluczowych i identyfikacja mówców.

Dostępna jako aplikacja internetowa, rozszerzenie do przeglądarki Chrome oraz aplikacja mobilna, Otter.ai integruje się z platformami takimi jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.

Otter.ai jest dostawcą transkrypcji w czasie rzeczywistym, identyfikując osoby mówiące podczas rozmów, co pomaga w dokładnym rejestrowaniu spotkań.

Chociaż transkrypcja jest ogólnie rzetelna, mogą wystąpić drobne błędy spowodowane różnymi czynnikami związanymi z dźwiękiem, ale AI z czasem się doskonali.

Najlepsze funkcje Otter.ai

Ciesz się najwyższą dokładnością transkrypcji głosu

Transkrybuj nagrania w czasie rzeczywistym

Zintegruj z różnymi platformami komunikacyjnymi

Limits of Otter.ai

Bardziej skupione na transkrypcji niż na nagrywaniu ekranu

W przeciwieństwie do alternatyw dla Otter.ai oferuje ograniczone funkcje edycji wideo

Ceny Otter.ai / AI

Podstawowe: Free

Pro: 16,99 USD/użytkownik miesięcznie

Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Niestandardowe ceny

Oceny i recenzje Otter.ai:

G2: 4,2/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

Uwolnij swój potencjał zawodowy dzięki programom do nagrywania ekranu z AI

Program do nagrywania ekranu z AI to Twój sprzymierzeniec nowej generacji w erze cyfrowej. Niezależnie od tego, czy chcesz zaoszczędzić czas, generować pomysły, czy płynnie przesyłać materiały na YouTube, po prostu naciśnij czerwony przycisk i pozwól, by magia zadziałała.

Najlepszy wybór tego roku, ClickUp, oferuje inteligentne funkcje, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, które przekształcają codzienne zadania w potężne doświadczenia komunikacyjne.

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do nagrywania i edycji — zwiększa Twoją wydajność i usprawnia pracę przy każdej prezentacji i każdym projekcie.

Wykorzystaj te innowacje i obserwuj, jak usprawniają one Twoją pracę, usprawniają współpracę i pozwalają osiągać wyjątkowe wyniki w konkurencyjnym świecie.

Pozwól, aby programy do nagrywania ekranu oparte na AI na nowo zdefiniowały Twój profesjonalny wizerunek w 2024 roku. Gotowy, aby zobaczyć różnicę? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!