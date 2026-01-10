10 najlepszych programów do nagrywania ekranu z AI w 2026 roku: przewodnik dla profesjonalistów

Ponieważ sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki pracujemy, żyjemy i spędzamy wolny czas, nie jest zaskoczeniem, że stanowi ona również siłę napędową wielu naszych rozwiązań technologicznych, sprawiając, że zaawansowane narzędzia, takie jak programy do nagrywania ekranu oparte na sztucznej inteligencji, stają się powszechnie dostępnymi niezbędnikami.
Te potężne narzędzia rewolucjonizują tworzenie zawartości w różnych branżach, umożliwiając profesjonalistom sprawne przygotowywanie wyrazistych i przejrzystych prezentacji, przemówień oraz samouczków.
Te programy do nagrywania to prawdziwa rewolucja – dzięki zaawansowanym funkcjom AI poprawiają jakość wideo i dźwięku, usprawniają edycję oraz ułatwiają udostępnianie.
Zobaczmy, co wyróżnia świetny program do nagrywania ekranu oparty na AI, i odkryjmy najlepsze narzędzia tego typu, które przodują w branży.
Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze programów do nagrywania ekranu z AI?
Wybór odpowiedniego programu do nagrywania ekranu z AI ma kluczowe znaczenie dla rejestrowania zawartości oraz poprawy jej skuteczności i atrakcyjności.
Weź pod uwagę te kluczowe aspekty, aby mieć pewność, że wybierzesz potężne narzędzie:
- Jakość nagrań: Wybierz nagrania wideo w wysokiej rozdzielczości, aby Twoje materiały wizualne były równie atrakcyjne jak zawartość
- Funkcje AI: Zwróć uwagę na zaawansowane funkcje, które mogą poprawić jakość wideo i skrócić czas edycji, takie jak transkrypcja w czasie rzeczywistym, inteligentna edycja i automatyczne zaznaczanie najważniejszych fragmentów
- Łatwość obsługi: Wybierz program do nagrywania z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza proces nagrywania, oszczędzając Twój czas i wysiłek
- Integracja: Upewnij się, że program do nagrywania ekranu łatwo integruje się z innymi narzędziami i platformami, z których regularnie korzystasz, usprawniając Twój cykl pracy
- Niezawodność: Wybierz oprogramowanie znane ze swojej stabilności, aby uniknąć zakłóceń podczas kluczowych nagrań i zapewnić szczegółowe instrukcje krok po kroku.
- Wsparcie: Postaw na doskonałą obsługę klienta, aby mieć pewność, że pomoc będzie dostępna zawsze, gdy napotkasz problemy
Przeszukaliśmy rynek i stworzyliśmy listę 10 najlepszych narzędzi do nagrywania ekranu w 2024 roku. Każde z nich jest doskonałe na swój sposób, a Ty musisz tylko wybrać to, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.
10 najlepszych programów do nagrywania ekranu z AI
Dzięki tej liście 10 programów do nagrywania ekranu opartych na AI możesz znaleźć narzędzie dostosowane do swoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie szczegółowych samouczków, nagrywanie spotkań, czy zapewnianie bezpiecznego wsparcia IT.
1. ClickUp
ClickUp to potężne narzędzie do zarządzania wydajnością i projektami, wykraczające poza podstawowe funkcje zarządzania zadaniami i śledzenia postępów. Platforma oferuje kompleksowy zestaw opartych na AI narzędzi do zwiększania wydajności i współpracy, przeznaczonych dla twórców zawartości i zespołów projektowych.
Jedną z tych atrakcyjnych funkcji dla dynamicznych twórców zawartości jest ClickUp Clips.
Clips to idealne rozwiązanie, gdy sam tekst to za mało — pozwala szybko i jasno przekazać złożone informacje za pomocą instrukcji wizualnych lub krótkich aktualizacji. Możesz przeglądać najważniejsze fragmenty Clipów, klikać znaczniki czasu, aby przeskakiwać w obrębie wideo, oraz kopiować fragmenty do wykorzystania tam, gdzie tylko chcesz.
Oprócz tworzenia wysokiej jakości nagrań ekranu, oto kilka dodatkowych powodów, dla których to narzędzie jest doskonałym wyborem:
Natychmiastowe udostępnianie: Dzięki ClickUp Clips możesz błyskawicznie tworzyć i udostępniać wideo. Nie musisz przełączać się między aplikacjami ani pobierać i przesyłać plików.
Dodaj kontekst: Współpraca z zespołem w ustawieniu zdalnym lub hybrydowym może stanowić wyzwanie. Jednak dzięki ClickUp Clips możesz udostępniać swoje przemyślenia, omawiać arkusze kalkulacyjne, rozwiązywać problemy techniczne i usprawniać proces podejmowania decyzji.
Zacznij działać: Zamień dowolny Clip w konkretne zadania na platformie bez utraty kontekstu. Niewiele innych narzędzi do nagrywania ekranu z AI oferuje tę funkcję.
Wgląd w dane dzięki AI: Dzięki magii sztucznej inteligencji ClickUp Brain natychmiast otrzymujesz w pełni transkrybowane nagrania ekranu. Przeglądaj najważniejsze fragmenty, przechodź do konkretnych części, wyodrębniaj fragmenty tekstu — ClickUp Brain przyspiesza Twoją pracę.
Zadbaj o porządek: Clips Hub pozwala na śledzenie wszystkich nagrań ekranu, ułatwiając wyszukiwanie, sortowanie i zarządzanie wideo.
Niezależnie od tego, czy wyjaśniasz szczegóły projektu, demonstrujesz proces, czy przekazujesz informacje zwrotne, Clip gwarantuje, że Twoja wiadomość zostanie zarówno zauważona, jak i zrozumiana, bez konieczności wielokrotnej wymiany wiadomości charakterystycznej dla tradycyjnych metod komunikacji.
Najlepsze funkcje ClickUp
- Nagrywanie ekranu w czasie rzeczywistym i udostępnianie w ramach zadań
- Łatwo osadzaj Clips w zadaniach, komentarzach i dokumentach
- Edytuj wideo bezpośrednio na platformie
- Dodawaj komentarze do konkretnych fragmentów Clipu, aby omówić nagranie i podzielić się opinią
- Automatycznie i natychmiastowo transkrybuj nagrania ekranu
Ograniczenia ClickUp
- Ze względu na bogaty zestaw funkcji nowi użytkownicy muszą się nieco wysilić, aby opanować obsługę programu.
- Dokładność transkrypcji może się różnić w zależności od jakości dźwięku
Ceny ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 12 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Skontaktuj się z nami w sprawie cen
- ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD miesięcznie od członka obszaru roboczego ClickUp
Oceny i recenzje ClickUp
- G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)
2. Zoom
Zoom to najpopularniejsze oprogramowanie do wideokonferencji i udostępniania ekranu, ale oferuje również zaawansowaną funkcję nagrywania ekranu opartą na AI, znaną jako Smart Recording.
Narzędzie to przenosi Zoom AI Companion do nagrań w chmurze, poprawiając komfort użytkowania poprzez organizowanie nagrań w inteligentne rozdziały oraz podsumowywanie kluczowych wniosków wraz z najważniejszymi fragmentami i elementami do wykonania.
Funkcja inteligentnego nagrywania jest szczególnie przydatna podczas długich sesji, takich jak wykłady lub spotkania ogólnofirmowe. Pomaga ona podzielić zawartość na segmenty i uprościć proces przeglądania, ułatwiając przyswojenie ważnej zawartości i podjęcie odpowiednich działań.
Najlepsze funkcje Zoom
- Uzyskaj dostęp do szczegółowych analiz dotyczących dynamiki spotkań, takich jak tempo wypowiedzi, stosunek mówienia do słuchania oraz użycie wypełniaczy.
- Automatycznie transkrybuj wideo dzięki funkcji Smart Recording opartej na AI
- Nagrywaj oddzielne ścieżki audio dla każdego uczestnika
Limitations of Zoom
- Wersja Free ma limit 40 minut na spotkania
- Podczas nagrywania zużywa dużo zasobów systemowych
Ceny Zoom
- Podstawowe: Free
- Pro: 14,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 21,99 USD miesięcznie za użytkownika
- Business Plus: Niestandardowe ceny
- Enterprise: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Zoom:
- G2: 4,6/5 (ponad 50 000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)
3. Camtasia
Camtasia, znana ze swoich możliwości edycji wideo, jest najczęściej używana do tworzenia filmów instruktażowych służących do angażowania odbiorców i edukacji. Ten program do nagrywania ekranu pomoże Ci w podobnych zadaniach.
Dzięki asystentowi AI, Camtasia Rev, oprogramowanie oferuje zaawansowane funkcje, takie jak redukcja szumów, wyrównywanie poziomu dźwięku oraz inteligentne sugestie edycji, które optymalizują efekt końcowy wideo.
Ponadto Camtasia oferuje wsparcie dla elementów interaktywnych, takich jak quizy i klikalne linki, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia atrakcyjnej zawartości e-learningowej.
Najlepsze funkcje programu Camtasia
- Ulepsz swoje filmy dzięki rozbudowanemu zestawowi narzędzi do edycji wideo
- Zarządzaj każdym aspektem produkcji wideo — od cięcia i łączenia po dodawanie przejść i adnotacji — bezpośrednio w tym narzędziu
- Korzystaj z wielościeżkowej osi czasu przy złożonych projektach
Ograniczenia programu Camtasia
- Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi innymi opcjami
- Na starszych systemach może to wymagać dużej ilości zasobów
Ceny Camtasia
- Licencja indywidualna: 179,88 USD (roczna)
- Licencja wieczysta: 299,99 USD
Oceny i recenzje programu Camtasia
- G2: 4,6/5 (ponad 1200 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 300 recenzji)
4. TeamViewer
TeamViewer, narzędzie do zdalnego dostępu i wsparcia technicznego, oferuje funkcję nagrywania ekranu zaprojektowaną z myślą o usprawnieniu wsparcia IT i zwiększeniu wydajności operacyjnej. Można je również wykorzystać do tworzenia wideo szkoleniowych.
Ponieważ narzędzie rejestruje całą sesję i cały ekran, idealnie nadaje się do dokumentowania procesów oraz tworzenia szczegółowych zapisów wsparcia technicznego, które pomagają diagnozować problemy i szkolić personel.
Najlepsze funkcje TeamViewer
- Nagrywaj sesje zdalnie sterowane w celu rozwiązywania problemów i szkoleń
- Zapewnij sobie wysokie standardy bezpieczeństwa i zgodności z przepisami
Ograniczenia programu TeamViewer
- Zaprojektowane przede wszystkim z myślą o wsparciu IT, w mniejszym stopniu do ogólnego użytku
- Ograniczona funkcja AI w zakresie nagrywania ekranu
Ceny TeamViewer
- Użytkownik indywidualny: 50,90 USD/miesiąc
- Wersja dla wielu użytkowników: 102,90 USD/miesiąc
- Teams: 206,90 USD/miesiąc
Oceny i recenzje TeamViewer
- G2: 4,4/5 (ponad 3000 recenzji)
- Capterra: Za mało recenzji
5. Vidyard
Vidyard oferuje wszechstronne i bezpłatne narzędzie do nagrywania ekranu bez znaku wodnego, dostosowane do potrzeb komunikacji biznesowej i tworzenia zawartości.
Dzięki temu programowi do nagrywania ekranu użytkownicy mogą zachować porządek i skupić się na tym, co najważniejsze, korzystając z notatek prelegenta wyświetlanych na ekranie, a także usprawnić swoje wideo, przycinając niepotrzebne fragmenty.
Vidyard oferuje również narzędzia do śledzenia wyników wideo, takie jak liczba widoków i powiadomienia o obejrzeniu Twojego wideo, co jest cenne dla strategii marketingowych i sprzedażowych.
Niedawno firma Vidyard wprowadziła awatary AI oraz generowane przez sztuczną inteligencję prezentacje sprzedażowe – dwie funkcje, które pozwalają zespołom sprzedażowym tworzyć wiadomości wideo na dużą skalę.
Najlepsze funkcje Vidyard
- Rejestruj materiał z dowolnego miejsca na ekranie komputera, co sprawia, że narzędzie to idealnie nadaje się do tworzenia samouczków, prezentacji i pokazów
- Skorzystaj z automatycznej transkrypcji i tworzenia napisów do wideo
- Łącz wideo — scalaj wiele ujęć w jeden płynny film
- Zintegruj z wieloma różnymi narzędziami marketingowymi
Ograniczenia Vidyard
- Narzędzie to jest przeznaczone głównie dla zespołów marketingowych i sprzedażowych, a nie do ogólnego użytku
- W przeciwieństwie do wielu alternatyw dla Vidyard, funkcje AI są dostępne wyłącznie dla zawartości związanych ze sprzedażą
Ceny Vidyard
- Free
- Pro: 29 USD/miesiąc
- Plus: 89 USD/miesiąc
- Business: Ceny niestandardowe
Oceny i recenzje Vidyard
- G2: 4,5/5 (ponad 700 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)
6. Veed.io
Dzięki Veed.io użytkownicy mogą wybrać, czy obraz z kamery ma być wyświetlany obok zawartości ekranu, czy jako nakładka na ekranie.
Inne funkcje obejmują narzędzie Magic Cut, które automatycznie edytuje klipy w celu podkreślenia kluczowych fragmentów nagrania; moduł śledzenia ruchu gałek ocznych z kamery internetowej do korygowania ruchów oczu; narzędzie do usuwania tła, które pozwala uporządkować przestrzeń wizualną przed rozpoczęciem nagrywania; oraz narzędzia do czyszczenia dźwięku, które usuwają wypełniacze, zwiększając przejrzystość prezentacji.
Veed.io zostało również zaprojektowane z myślą o ułatwieniu komunikacji w zespole. Umożliwia użytkownikom nagrywanie i udostępnianie różnego rodzaju zawartości, takich jak wiadomości, filmy instruktażowe i prezentacje, co może potencjalnie zmniejszyć potrzebę organizowania spotkań na żywo.
Platforma oferuje wsparcie dla funkcji współpracy, umożliwiając zespołom udostępnianie, komentowanie i wspólną weryfikację wideo online. Może to poprawić wydajność i zaangażowanie zespołu.
Najlepsze funkcje Veed.io
- Wybieraj różne układy nagrań, dostosowując opcje do nagrywania wyłącznie wideo, wyłącznie audio lub obu tych elementów
- Edytuj wideo dzięki zintegrowanym funkcjom edycji opartym na AI
- Udostępniaj wideo i współpracuj z innymi przy ich edycji
Limits of Veed.io
- Wymagane jest stabilne połączenie internetowe
- Ograniczone możliwości pracy w trybie offline
Ceny Veed.io
- Free
- Pakiet podstawowy: 18 USD miesięcznie za użytkownika
- Pro: 30 USD miesięcznie za użytkownika
- Business: 59 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Veed.io
- G2: 4,6/5 (ponad 500 recenzji)
- Capterra: 3,4/5 (ponad 50 recenzji)
7. Calipio
Calipio oferuje prosty, pozbawiony zbędnych funkcji program do nagrywania ekranu oparty na AI, dostosowany do środowiska cyfrowego, w którym dużą wagę przywiązuje się do prywatności. Ponadto Calipio zapewnia płynne opcje udostępniania. Użytkownicy mogą z łatwością udostępniać swoje nagrania za pomocą linku, co umożliwia natychmiastowy dostęp na wszystkich platformach, w tym na urządzeniach mobilnych.
Usługa obejmuje również bezpłatną przestrzeń dyskową w chmurze, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do swoich plików wideo w dowolnym miejscu i czasie bez zajmowania miejsca na lokalnym dysku twardym.
Najlepsze funkcje Calipio
- Korzystaj z narzędzia z praktycznie dowolnego urządzenia i systemu operacyjnego dzięki opartemu na przeglądarce narzędziu Calipio, które nie wymaga instalacji.
- Zapewnij prywatność i bezpieczeństwo dzięki kompleksowemu szyfrowaniu i kontroli dostępu
Ograniczenia Calipio
- Ograniczone narzędzia do edycji w porównaniu z innymi opcjami
- W dużym stopniu zależne od jakości połączenia internetowego
- Ograniczone funkcje AI dla twórców
Ceny Calipio
- Pakiet podstawowy: 5 € miesięcznie
- Profesjonalny: 10 € miesięcznie
- Business: 20 € miesięcznie
Oceny i recenzje Calipio:
- G2: Zbyt mało recenzji
- Capterra: Za mało recenzji
8. Snagit
Snagit to oprogramowanie do przechwytywania ekranu, którego funkcje zostały zaprojektowane, aby pomóc profesjonalistom w przechwytywaniu obrazów z ekranów komputerów, w tym obszarów wymagających przewijania.
Snagit oferuje funkcję Smart Move, która automatycznie rozpoznaje elementy na zrzutach ekranu i umożliwia ich dostosowanie. Posiada również funkcję rozpoznawania tekstu, która pozwala użytkownikom edytować tekst w obrazach, dostosowując czcionkę, rozmiar i kolor.
Najlepsze funkcje programu Snagit
- Przekształcaj szczegółowe zrzuty ekranu w proste grafiki za pomocą jednego kliknięcia
- Skorzystaj z funkcji Biblioteki, która pomaga organizować zarejestrowaną zawartość na różnych urządzeniach
- Skorzystaj z filtrów i funkcji sortowania, aby wyszukiwać zdjęcia i wideo według daty, typu pliku i aplikacji
- Utrzymuj porządek w bibliotece wideo dzięki inteligentnemu interfejsowi użytkownika i niestandardowym etykietom
Ograniczenia programu Snagit
- Brakuje mu niektórych zaawansowanych funkcji AI dostępnych u konkurencji
- Model jednorazowego zakupu może nie zapewniać bieżących aktualizacji
Ceny Snagit
- Licencja standardowa: 45,99 USD (jednorazowy zakup)
Oceny i recenzje programu Snagit:
- G2: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 150 recenzji)
9. Loom
Loom to wszechstronne narzędzie do nagrywania ekranu, które oferuje wsparcie dla różnych urządzeń, w tym systemów macOS, Windows, iOS i Android.
Platforma oferuje kilka przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak edycja w przeglądarce i w aplikacji mobilnej, możliwość osadzania wideo w celu zwiększenia widoczności oraz napisy, które poprawiają dostępność.
Loom oferuje również opcje przechwytywania ekranu w trybie pełnoekranowym oraz z możliwością niestandardowego dostosowania rozmiaru, a także narzędzia do rysowania i dodawania adnotacji, które pozwalają podkreślić kluczowe punkty podczas prezentacji.
Najlepsze funkcje Loom
- Rejestruj zarówno obraz, jak i dźwięk, co sprawia, że jest to wygodna opcja spełniająca różnorodne potrzeby związane z nagrywaniem i tworzeniem napisów
- Udostępniaj nagrania za pomocą natychmiastowego linku, co ułatwia szybką i prostą dystrybucję
- Ciesz się jakością wideo do 720p, z opcjami rozszerzenia do nagrań w wyższej rozdzielczości
Ograniczenia Loom
- Bardziej odpowiednie do komunikacji asynchronicznej niż do prezentacji na żywo
- Podstawowe funkcje edycji
Ceny Loom
- Starter: Free
- Business: 12,50 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Loom:
- G2: 4,7/5 (ponad 1800 recenzji)
- Capterra: 4,7/5 (ponad 420 recenzji)
10. Otter.ai
Otter.ai to narzędzie AI oparte na sztucznej inteligencji do nagrywania i transkrypcji, które umożliwia użytkownikom nagrywanie dźwięku, importowanie plików oraz generowanie transkrypcji z wykorzystaniem funkcji takich jak generowanie słów kluczowych i identyfikacja mówców.
Dostępna jako aplikacja internetowa, rozszerzenie do przeglądarki Chrome oraz aplikacja mobilna, Otter.ai integruje się z platformami takimi jak Zoom, Google Meet i Microsoft Teams.
Otter.ai jest dostawcą transkrypcji w czasie rzeczywistym, identyfikując osoby mówiące podczas rozmów, co pomaga w dokładnym rejestrowaniu spotkań.
Chociaż transkrypcja jest ogólnie rzetelna, mogą wystąpić drobne błędy spowodowane różnymi czynnikami związanymi z dźwiękiem, ale AI z czasem się doskonali.
Najlepsze funkcje Otter.ai
- Ciesz się najwyższą dokładnością transkrypcji głosu
- Transkrybuj nagrania w czasie rzeczywistym
- Zintegruj z różnymi platformami komunikacyjnymi
Limits of Otter.ai
- Bardziej skupione na transkrypcji niż na nagrywaniu ekranu
- W przeciwieństwie do alternatyw dla Otter.ai oferuje ograniczone funkcje edycji wideo
Ceny Otter.ai / AI
- Podstawowe: Free
- Pro: 16,99 USD/użytkownik miesięcznie
- Business: 30 USD miesięcznie za użytkownika
- Enterprise: Niestandardowe ceny
Oceny i recenzje Otter.ai:
- G2: 4,2/5 (ponad 170 recenzji)
- Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)
