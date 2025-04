Slack vs Zoom: wybór najlepszego narzędzia do komunikacji dla twojego teamu

Dobrze funkcjonujący zespół musi mieć najwyższej klasy aplikacje do komunikacji zespołowej. Ale bądźmy szczerzy!

Chociaż nie każda aplikacja ma wszystko, czego potrzebujesz, możesz skończyć z wieloma zaawansowanymi funkcjami, których nawet nie potrzebujesz.

Więc, o co chodzi? Idealnie byłoby, gdybyś znalazł rozwiązanie, które robi dokładnie to, czego chcesz, bez żadnych mylących dodatków.

Jeśli chodzi o pracę zdalną, Slack i Zoom wyróżniają się tym, że czynią ją wydajną i przyjemną. Slack umożliwia czatowanie i udostępnianie plików, utrzymując rozmowy zorganizowane w różnych kanałach. Z kolei aplikacja Zoom umożliwia prowadzenie wyczyszczonych wideokonferencji. Oba narzędzia wspomagają współpracę; sprawiają, że czujesz się, jakbyś był w tym samym pokoju, nawet jeśli jesteś daleko od siebie.

Każda platforma do współpracy ma swoje zalety. Ale zakup obu dla swojego zespołu może być obciążeniem dla portfela. Właściwy wybór leży w szczegółach i kluczowych różnicach. Omówimy, co każda z nich robi najlepiej i pomożemy ci zdecydować, która z nich lepiej odpowiada potrzebom twojego zespołu.

Czym jest Slack?

Slack to platforma oparta na chmurze, która zarządza komunikacją opartą na współpracy. Dostarcza scentralizowaną przestrzeń dla Teams do współpracy, udostępniania dokumentów i efektywnej organizacji cykli pracy.

Dzięki funkcjom takim jak wiadomości w czasie rzeczywistym, udostępnianie plików, czat zespołowy i konfigurowalne kanały, Slack koncentruje się na ujednoliceniu komunikacji na jednej platformie. Ważne aktualizacje lub dyskusje nie giną w stosach e-maili.

Funkcje Slack

Oto kilka kluczowych funkcji, idealnych dla współpracujących Teams.

1. Wiadomości i udostępnianie plików

Na platformie Slack można łatwo udostępniać dokumenty, omawiać projekty i uzyskiwać natychmiastowe informacje zwrotne. Załóżmy, że przesyłasz prezentację na Slack, aby twój zespół mógł ją przejrzeć. Od razu każdy może ją przedyskutować i wyrazić swoją opinię, co może pomóc w dokonywaniu zmian w czasie rzeczywistym.

Jest to pomocne podczas kluczowych kamieni milowych projektu, takich jak finalizowanie propozycji lub dopracowywanie strategii marketingowych. Oszczędza to zajmowania się wieloma różnymi wersjami plików i e-maili latających tam i z powrotem. Wszystko pozostaje uporządkowane i łatwe do znalezienia w jednym miejscu.

via Slack

2. Połączenia głosowe i wideo

Czy kiedykolwiek miałeś sytuację, w której twój zespół musiał porozmawiać twarzą w twarz, ale dojazdy nie wchodziły w grę? Funkcje połączeń w Slack są stworzone na takie okazje. W mgnieniu oka możesz rozpocząć szybką odprawę lub pełne spotkanie wideo. Nie ma potrzeby korzystania z innych aplikacji lub długich wątków e-mail!

Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas sesji burzy mózgów, aktualizacji postępów lub prezentacji dla klientów. To także ratunek dla Teams rozsianych po całym świecie, pracujących zdalnie lub współpracujących z różnych miejsc. Uzyskaj natychmiastową informację zwrotną lub po prostu wzmocnij ducha zespołu, bez żadnych kłopotów.

via Slack

3. Slack Connect

Chcesz komunikować się z osobami spoza organizacji? Dzięki Slack Connect możesz rozmawiać z zewnętrznymi partnerami, klientami lub dostawcami w udostępnianych kanałach. Zaproś zewnętrznych interesariuszy do dołączenia do udostępnianych kanałów i pożegnaj się z niechlujnymi wątkami e-mail i żonglowaniem różnymi platformami.

Slack Connect jest szczególnie korzystny w przypadku zarządzania projektami, obsługi klienta lub powiązań z dostawcami, gdzie szybka komunikacja jest kluczem. Pomaga wszystkim zobaczyć, co się dzieje, lepiej pracować jako zespół i szybciej podejmować decyzje, nawet jeśli są z różnych organizacji.

via Slack

Cennik Slack

Wersja Free

Standard : 8,75 USD/miesiąc za użytkownika

Plus : $15/miesiąc za użytkownika

Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Czym jest Zoom?

Zoom to narzędzie do wideokonferencji, które umożliwia ludziom połączenie się ze sobą za pośrednictwem spotkań wideo. Intuicyjny interfejs użytkownika pozwala użytkownikom korzystać z niego do rozmów służbowych, zdalnego dołączania do zajęć lub nadrabiania zaległości z rozproszonymi współpracownikami i/lub członkami rodziny i przyjaciółmi.

Możesz dołączyć do grupowych rozmów wideo ze 100 osobami jednocześnie z dowolnego miejsca. Udostępnianie ekranu, natychmiastowe wysyłanie wiadomości, a nawet zamiana wirtualnego tła w celu uatrakcyjnienia odsetków.

Funkcje Zooma

Oto kilka kluczowych funkcji Zooma:

1. Zoom Phone i Zoom Teams Chat

via Zoom

Potrzebujesz szybkiej informacji od współpracownika? Wyślij wiadomość na czacie Teams Zoom lub skorzystaj z Zoom Phone!

Zoom umożliwia również włączenie poczekalni w celu zarządzania uczestnikami nadchodzących spotkań. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku spontanicznych sesji burzy mózgów, wyjaśniania wątpliwości lub szukania informacji zwrotnych na czas.

via Zoom

A co najlepsze? Dzięki Zoom AI Companion możesz tworzyć odpowiedzi na czacie z preferowanym tonem i długością na podstawie podpowiedzi. Niezależnie od tego, czy chodzi o udzielanie szybkich odpowiedzi na często zadawane pytania, czy utrzymywanie spójnych standardów komunikacji, funkcja ta pomaga pracować szybciej i brzmieć bardziej profesjonalnie, zwłaszcza gdy trzeba szybko odpowiedzieć i upewnić się, że każda odpowiedź jest osobista.

2. Rynek

Zoom's Marketplace oferuje integracje. Możesz planować spotkania Zoom za pośrednictwem Calendly, udostępniać pliki z Dysku Google bezpośrednio w Zoom i nie tylko! Nie ma znaczenia, czy pracujesz sam, z małym zespołem, czy dla dużej firmy. Dzięki tym wszystkim różnym narzędziom dostępnym do integracji, możesz nadal korzystać ze swoich ulubionych cykli pracy, nawet jeśli dodasz więcej narzędzi do swojego ustawienia.

3. Tablica

via Zoom

Tablica Zoom umożliwia wizualną burzę mózgów. Dzięki temu można łatwo współpracować nad projektem i szkicować plany w czasie rzeczywistym. Na przykład, jeśli prowadzisz wirtualne spotkanie ze swoim zespołem, możesz łatwo zapisywać pomysły, rysować diagramy i planować kroki projektu, tak jak w prawdziwej sali spotkań.

To narzędzie świetnie nadaje się do sesji burzy mózgów, spotkań dotyczących planu lub przeglądania projektów, ponieważ aktywnie angażuje wszystkich i pomaga generować pomysły. Jest to idealne rozwiązanie dla zdalnych Teams, dystrybucji współpracy i wirtualnych warsztatów, gdzie udostępnianie pomysłów w formie wizualnej jest ważne.

Ceny Zoom

Wersja Free

Pro : $14. 99/miesiąc za użytkownika

Business : $21. 99/miesiąc za użytkownika

Business Plus: Kontakt w sprawie cen

Slack vs. Zoom: Porównanie funkcji

Niezależnie od tego, skąd pracujesz i jak wygląda twój zespół, Zoom i Slack zapewniają połączenie i wydajność.

Oto krótka tabela porównawcza, aby zrozumieć ich kluczowe różnice.

Funkcja Slack Zoom Czat Tak Tak Udostępnianie plików Tak Tak Współpraca audio i wideo Tak Tak Możliwości integracji Tak Tak Funkcje AI Tak Tak Tablica Nie Tak Kreator cykli pracy Tak Nie Nagrywanie ekranu Tak Tak Personalizacja spotkań Nie Tak Notatki Tak Tak Funkcje bezpieczeństwa Tak Tak

Slack jest jak wirtualne biuro, w którym możesz czatować z kolegami asynchronicznie lub w czasie rzeczywistym i płynnie udostępniać pliki. Zoom to narzędzie do rozmów twarzą w twarz i spotkań wideo z przydatnymi funkcjami, takimi jak czat zespołowy Zoom i telefon Zoom. Obie ułatwiają pracę zespołową i współpracę - Slack dzięki dostosowywanym kanałom, a Zoom dzięki Tablicom.

Teraz dogłębnie porównajmy Slack i Zoom, aby określić, co będzie dla ciebie najlepsze.

1. Funkcje czatu

Slack

Jako jedno z najlepszych narzędzi do spotkań online, Slack umożliwia grupowe czaty na określone tematy lub zespoły za pośrednictwem "kanałów", niezależnie od tego, czy chodzi o prezentacje sprzedaży, aktualizacje firmy czy obsługę klienta

Swobodna wymiana wiadomości, narzędzi i plików w kanałach czatu Slack

Kanały są dwojakiego rodzaju: publiczne, otwarte dla wszystkich w całej firmie, lub prywatne, dostępne tylko za zaproszeniem

Możesz również połączyć się z partnerami zewnętrznymi za pośrednictwem Slack Connect. Dzięki temu masz natychmiastowy dostęp do agencji, klientów i dostawców bezpośrednio z obszaru roboczego

Korzyści? Eliminuje silosy informacyjne i zapewnia wszystkim dostęp do wszystkich istotnych informacji przez cały czas. Komunikacja w Teams staje się łatwiejsza. A kiedy nowi ludzie dołączają do spotkań, są w pętli od samego początku. Ponadto, dzięki zapisywaniu starych czatów, zawsze można odszukać wcześniejsze dyskusje w celu uzyskania wglądu.

Zoom

Funkcja Zoom Teams Chat pomaga komunikować się, gdy nie potrzebujesz głosu ani wideo.

Integruje się z tą samą aplikacją używaną do wirtualnych spotkań

Zoom Team Chat można znaleźć zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na pulpicie

Podobnie jak Slack, Zoom Team Chat również pozwala na publiczne lub prywatne kanały. Ale nie więcej niż 10000 członków

Potrzebujesz funkcji udostępniania wideo? Nie ma problemu, możesz wysyłać więcej niż tylko wideo. Wysyłaj wiadomości z dźwiękiem, a nawet GIF-y lub inne typy plików na Zoom Team Chat

"Ulubione" lub przypinaj wiadomości, organizuj pliki osobiste i ustaw przypomnienia

Możesz także ustawić przypomnienia, archiwizować czaty, a nawet edytować lub usuwać wiadomości po ich wysłaniu na Zoom Team Chat

Ostateczny werdykt

Zarówno Zoom, jak i Slack mają świetne funkcje czatu zespołowego. Slack oferuje jednak kilka dodatkowych korzyści, takich jak połączenie Slack Connect i brak limitów użytkowników, w przeciwieństwie do Zooma. 🙌

2. Współpraca audio i wideo

Slack

Huddles i Clip to rozwiązania Slack do komunikacji audio i wideokonferencji. Oto jak pomagają Huddles:

Huddles pozwalają Twojemu zespołowi na czat lub połączenie z osobami z zewnątrz. Wystarczy wejść na kanał Slack lub wysłać bezpośrednią wiadomość, aby współpracować podczas wideokonferencji

Każdy w kanale lub DM może wskoczyć lub wyjść na wideokonferencję, kiedy tylko chce

Udostępnianie ekranu, rysowanie na nim, a nawet publikowanie podpisów na żywo podczas wideokonferencji. Jest to idealne rozwiązanie do zaimprowizowanych spotkań biurowych, sesji burzy mózgów lub po prostu spędzania czasu razem

Porozmawiajmy teraz o Clip. Oto, co oferuje:

Twórz szybkie nagrania audio i wideo za każdym razem, gdy musisz udostępniać aktualizacje. Możesz także nagrywać ekrany

Nie musisz się spieszyć ani planować spotkania; po prostu nagrywaj i udostępniaj, kiedy tylko chcesz. Niezależnie od tego, czy jest to prezentacja najnowszego projektu, demo, czy też udzielanie wskazówek

Sprawdź te klipy, kiedy tylko będzie to dla ciebie najlepsze. Transkrypcje wszystkich klipów ułatwiają przeszukiwanie i znajdowanie tego, czego potrzebujesz

Chcesz przyspieszyć, spowolnić lub po prostu czytać wraz z podpisami? Zrób to bez wysiłku dzięki aplikacji Clip

Zoom

Z drugiej strony, oto co oferuje spotkanie Zoom:

Najwyższej jakości dźwięk HD i wideo w tabeli

Hostuj do 1000 użytkowników, w tym 49 bezpośrednio na ekranie

Współpracuj za pomocą wbudowanych narzędzi. Udostępnianie ekranu, a nawet wspólne rysowanie w czasie rzeczywistym jest możliwe

Korzystaj z narzędzi angażujących, takich jak kreatywne filtry, emotikony reakcji, a nawet ankiety i podnoszenie rąk

Przypomnij sobie minione chwile dzięki nagraniom spotkań i transkrypcjom z możliwością wyszukiwania

Planuj spotkania bezpośrednio z połączonymi aplikacjami Outlook, Gmail lub iCalendar

To nie wszystko! Dzięki Tablicom Zoom możesz wspólnie przeprowadzać burze mózgów w czasie rzeczywistym podczas spotkań Zoom. Zoom Wydarzenia pozwala ustawić wszystko, od rejestracji po branding i łatwo zarządzać biletami. Dzięki Zoom Spaces możesz niestandardowo dostosować swój obszar roboczy, a nawet uzyskać inteligentne kioski.

Ostateczny werdykt

Zoom jest bardziej odpowiedni do poważnych rozmów wideo. Obejmuje każdą formalną sytuację, jaką można sobie wyobrazić. Slack jest bardziej zrelaksowany.

Ponadto użytkownicy Zoom mają znacznie więcej opcji wideo niż użytkownicy Slack. 👀

3. Integracje

Zarówno Slack, jak i Zoom upraszczają cykl pracy dzięki wielu zintegrowanym aplikacjom.

Slack

Slack integruje się z twoimi ulubionymi narzędziami, więc niczego nie przegapisz. Możesz uzyskać jedne z najlepszych integracji Slack, takie jak narzędzia do spotkań, takie jak Cisco Webex i MS Teams lub narzędzia CRM, takie jak Salesforce, Zoho i HubSpot. Slack integruje się nawet z Zoom!

Zoom

Zoom również nie ma nic do zarzucenia. Wystarczy kilka kliknięć, by zintegrować Zoom ze swoimi aplikacjami, takimi jak Google Workspace, MS Teams czy Zapier.

Ostateczny werdykt

Zarówno Slack, jak i Zoom umożliwiają wygodną pracę z ulubionymi aplikacjami. 🛠️

Slack vs Zoom na Reddit

Przeszukaliśmy Reddit, aby zobaczyć, co ludzie myślą o Slack vs Zoom.

Wiele osób uważa, że Zoom ma więcej zaawansowanych funkcji.

Właśnie zmieniłem pracę na środowisko Slack i Zoom jest 100x lepszy do rozmów na czacie. Najważniejszą rzeczą w Zoom jest to, że jeśli osoba lub grupa wysyła ci wiadomość, miga ona na pomarańczowo i trafia na górę twojej listy. To wymaga Twojej uwagi. To jest dobry projekt.

Właśnie zmieniłem pracę na środowisko Slack i Zoom jest 100x lepszy do rozmów na czacie. Najważniejszą rzeczą w Zoom jest to, że jeśli osoba lub grupa wysyła ci wiadomość, miga ona na pomarańczowo i trafia na górę twojej listy. To wymaga Twojej uwagi. To jest dobry projekt.

Inni użytkownicy Reddita twierdzą, że Slack ma przewagę dzięki funkcji wzmianek:

Slack ma widok "wzmianek", w którym możesz zobaczyć wszystkie wiadomości, które oznaczają Ciebie lub "wszystkie" w kanale. Możesz łatwo zobaczyć, co jest dla Ciebie ważne i istotne w całym Slacku. Brakuje mi tego w Zoomie.

Slack ma widok "wzmianek", w którym możesz zobaczyć wszystkie wiadomości, które oznaczają Ciebie lub "wszystkie" w kanale. Możesz łatwo zobaczyć, co jest dla Ciebie ważne i istotne w całym Slacku. Brakuje mi tego w Zoomie.

Użytkownik Reddit specjalnie porównał funkcje wątków obu platform:

Spróbuj również porozmawiać na temat w wątku Zoom, który pojawił się w oknie kanału, ponieważ zostały opublikowane inne wiadomości. Musisz przewinąć kanał w górę, aby dotrzeć do tego wątku i go otworzyć. Ponownie Slack ma przewagę dzięki widokowi "wątków", który umieszcza wszystkie wątki, w których uczestniczyłeś, w tym samym widoku, dzięki czemu możesz na nie odpowiedzieć lub otworzyć wątek.

Spróbuj również porozmawiać na temat w wątku Zoom, który pojawił się w oknie kanału, ponieważ zostały opublikowane inne wiadomości. Musisz przewinąć kanał w górę, aby dotrzeć do tego wątku i go otworzyć. Ponownie Slack ma przewagę dzięki widokowi "wątków", który umieszcza wszystkie wątki, w których uczestniczyłeś, w tym samym widoku, dzięki czemu możesz na nie odpowiedzieć lub otworzyć wątek.

Żadne narzędzie nie jest obiektywnie lepsze od drugiego - wszystko jest kwestią sposobu, w jaki chcesz pracować.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Slack vs Zoom

Jeśli współpraca jest tym, czego szukasz, przedstawimy ci narzędzie, które łączy w sobie najlepsze cechy Slacka i Zooma: ClickUp ! Od czatu zespołowego po wbudowane narzędzia do współpracy i nagrywania ekranu, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć wspaniałe rzeczy ze swoim zespołem.

Załóżmy, że pracujesz nad projektem grupowym, ale wszyscy są w różnych lokalizacjach. Skorzystaj z Czatu ClickUp, aby przesyłać swojemu zespołowi tekstowe aktualizacje zadań. Dzięki Tablicom ClickUp możesz wspólnie rysować lub notować pomysły, jak na fizycznej tablicy, bez konieczności przebywania w tym samym pomieszczeniu. 🤩

ClickUp jest jak wirtualny pokój spotkań, w którym każdy może dzielić się swoimi przemyśleniami. Jeśli więc szukasz alternatywy dla Slacka lub Zooma do czatowania lub burzy mózgów, ClickUp zapewnia prostotę i pomaga Twojemu zespołowi lepiej współpracować.

1. Widok czatu ClickUp

Przenieś komunikację zespołową pod jeden dach dzięki ClickUp Chat

Dzięki widokowi czatu ClickUp wyeliminujesz kłopoty związane z używaniem wielu różnych narzędzi do komunikacji w zespole. Możesz:

Czatuj ze swoim zespołem, udostępniaj aktualizacje, a nawet połącz zasoby bezpośrednio w zadaniach

Etykieta @wzmianki i przypisywanie komentarzy do zadań

Wrzucaj strony internetowe, wideo i cokolwiek innego, czego potrzebujesz, bezpośrednio do konwersacji Zauważ, że ClickUp oferuje Clips, darmowy rejestrator ekranu bez znaków wodnych

I zgadnij co? Nie musisz martwić się o szczegóły; wszystko jest starannie pogrupowane, aby zapewnić łatwy dostęp

Wzmocnij swoje wiadomości za pomocą bloków kodu, list i banerów, gdy chcesz, aby Twój punkt widzenia był krystalicznie czysty

Oszczędzaj czas dzięki skrótom poleceń /Slash dla formatów

Dostosuj widok czatu do swoich potrzeb i z łatwością śledź różne projekty lub zespoły

Kontroluj, kto co widzi i bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom, nie martwiąc się o prywatność

Twoje dane w ClickUp są bezpieczne dzięki zaawansowanym środkom bezpieczeństwa, takim jak szyfrowanie danych AES-256 i uwierzytelnianie wieloskładnikowe

2. Wykrywanie współpracy na żywo w ClickUp

Funkcja wykrywania współpracy w ClickUp umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym! Od razu dowiesz się, czy Twój współpracownik sprawdza zadanie lub dodaje komentarz. Ponadto możesz zobaczyć, kto majstruje przy opisie zadania w trakcie jego realizacji.

Współpracuj w czasie rzeczywistym bez przeszkadzania sobie nawzajem dzięki wykrywaniu współpracy na żywo w ClickUp

Koniec z czekaniem na aktualizacje; otrzymasz natychmiastową informację zwrotną na temat zmian statusu, nowych komentarzy i wszystkiego innego, co dzieje się z zadaniem.

3. Tablice ClickUp

Od burzy mózgów nad pomysłami funkcji po uruchamianie pełnoprawnych cykli pracy - współpracuj nad wszystkim dzięki Tablicom ClickUp

Dzięki Tablicom ClickUp możesz przekształcić swoje pomysły w realne plany bez zbędnego wysiłku. Nawet jeśli Twój Teams jest rozproszony, nadal jesteście zsynchronizowani!

Możesz dodawać notatki i szkicować pomysły w jednym miejscu. Możesz też szybko przekształcać pomysły w zadania. Połącz kropki, łącząc zadania, pliki i dokumenty, aby nadać swojej pracy poważny kontekst.

Potrzebujesz więcej stylu? Dodaj notatki, obrazy lub połączone linki internetowe. Co najlepsze? Nie musisz być ekspertem ani artystą, aby to zadziałało; narzędzia są łatwe w użyciu. Wystarczy przeciągnąć i upuścić elementy, aby zobaczyć, jak Twoje pomysły ożywają!

4. Integracje ClickUp

ClickUp udostępnia ponad 1000 narzędzi za darmo! GitHub, GitLab, Kalendarz Google, Webhooks, HubSpot, Everhour, Harvest, Dysk Google, Dropbox, Outlook, aplikacje Microsoft, takie jak MS Teams, Microsoft 365 i Outlook oraz dziesiątki innych aplikacji innych firm.

I zgadnij co? ClickUp płynnie integruje się również ze Slackiem i Zoomem!

Jeśli wcześniej korzystałeś z innych narzędzi do współpracy, takich jak Asana, Trello, Jira lub Basecamp, nie martw się! ClickUp umożliwia płynne przejście; wystarczy kilka kliknięć i gotowe. 🙌

5. Szablon planu komunikacji ClickUp

Pobierz ten szablon Skorzystaj z szablonu planu komunikacji ClickUp, aby usprawnić komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w swojej organizacji

Wyobraź sobie chaos w projekcie, w którym wszyscy szukają najświeższych informacji. Szablon planu komunikacji ClickUp eliminuje ten problem. To Twój centralny hub, dzięki któremu wszyscy są na bieżąco.

Użyj szablonu, aby:

Określ cel projektu, grupę docelową i pożądane rezultaty. Ustawi to gwiazdę północną dla całego zespołu

Wyraźne przypisanie własności do zadań i kanałów komunikacji. Koniec z wytykaniem palcami i nieporozumieniami dotyczącymi tego, kto jest za co odpowiedzialny

Określ najlepszą metodę komunikacji dla każdego odbiorcy - cotygodniowe spotkania zespołu, kanały Slack do szybkich aktualizacji lub wyznaczone dokumenty bazy wiedzy

Zachowaj przejrzystość dzięki śledzeniu postępów i raportowaniu

ClickUp: Rozwiązanie debaty Slack vs Zoom

Wybór między Slack i Zoom sprowadza się do tego, czego potrzebujesz. Jeśli chcesz płynnej komunikacji w zespole z funkcjami takimi jak udostępnianie dokumentów, przesyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym i organizacja kanałów, Slack może być twoim wyborem. Jeśli jednak koncentrujesz się na wirtualnych spotkaniach, webinarach i wideokonferencjach, Zoom może być tym, czego szukasz.

Niezależnie od tego, czy wolisz współpracę przez Slack, czy wirtualne spotkania przez Zoom, ClickUp oferuje najlepsze z obu rozwiązań, oferując niesamowite funkcje poprawiające wydajność i utrzymujące komunikację na najwyższym poziomie.

Wskocz na pokład i zarejestruj się w ClickUp, aby uzyskać dostęp do niesamowitych funkcji współpracy za darmo! 🤩