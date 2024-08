Podsumowanie książki "Ścieżka menedżera": Przegląd i kluczowe wnioski

Czy jesteś dyrektorem inżynieryjnym zmagającym się z prowadzeniem wielu teamów technicznych? Czy chcesz z powodzeniem poruszać się po zawiłościach swojej kariery?

Jeśli robisz karierę w IT, technice, inżynierii lub zarządzaniu, na pewno słyszałeś lub otrzymałeś rekomendacje dotyczące The Manager's Path autorstwa Camille Fournier.

Książka ta wnikliwie portretuje liderów technologicznych nawigujących po rozwoju. Jest to potężny przewodnik i motywator dla każdego, kto chce rozwinąć swoją filozofię zarządzania.

Fournier, sama doświadczona liderka branży technologicznej, zdaje sobie sprawę z wyjątkowych wyzwań, przed jakimi stają osoby przechodzące z ról technicznych na pozycje kierownicze w branży, w której brakuje wystarczających zasobów przywódczych.

Jeśli jeszcze tego nie czytałeś zarządzanie zespołem klasyczny, ale nie martw się!

W naszym podsumowaniu The Manager's Path pomożemy ci zaadoptować najlepsze lekcje z książki i dostosować je do twojego stylu zarządzania.

The Manager's Path Streszczenie książki w skrócie

przez Amazon

Autor: Camille Fournier

Camille Fournier Liczba stron: 244

244 Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 4 godziny 30 minut

The Manager's Path autorstwa Camille Fournier może być twoją mapą drogową do stania się odnoszącym sukcesy liderem w branży technologicznej. Wypełnia lukę między wiedzą techniczną a umiejętnościami miękkimi wymaganymi do odniesienia powodzenia w roli lidera.

Fournier, były CTO w Rent the Runway, fachowo ilustruje wyzwania stojące przed menedżerami inżynierii i oferuje porady dla każdej sceny kariery.

Jej książka rozwija się jak mentor u boku, udostępniając mądrość zebraną z okopów. Zaczyna się od pierwszych kroków w zarządzaniu, takich jak zostanie mentorem i kierowanie młodszymi kolegami.. Nauczysz się identyfikować potencjał, pielęgnować talenty i dostarczać kluczowych wskazówek, które pomogą im zabłysnąć.

W miarę postępów, wyzwania rosną. Dzięki tej książce będziesz w stanie zmierzyć się z dynamiką zespołu, zbudować spójną jednostkę i poradzić sobie z nieuniknionymi konfliktami.. Dowiesz się, jak opanować sztukę rozumienia potrzeb i aspiracji swojego zespołu.

Ale przywództwo to nie tylko zespół. Jest jeszcze firma. Książka oferuje wgląd w poruszanie się po złożonych strukturach firmy, zrozumienie szerszej perspektywy i wpływanie na decyzje z punktu widzenia przywództwa.

Podróż trwa dalej, prowadząc przez szeregi kierownictwa, od kierownika technicznego po role wyższego szczebla. Będziesz zmagać się z trudnymi pytaniami:

Jak skutecznie oddelegować zadania?

Jak mierzyć powodzenie?

Jak powiedzieć "nie", gdy jest to konieczne?

The Manager's Path kładzie nacisk na samoświadomość na wszystkich swoich stronach. Przypomni ci, że twój menedżer też jest człowiekiem i ma swoje własne wyzwania. Zachęca do przejęcia własności nad swoją karierą, komunikowania swoich celów i proaktywnego rozwoju.

Ta książka wyposaży cię w wiedzę techniczną potrzebną do stworzenia kultury zespołu opartej na współpracy oraz umiejętności komunikacyjne niezbędne do zarządzania wieloma teamami i osiągania doskonałych wyników w pracy.

Kluczowe wnioski ze Ścieżki Menedżera autorstwa Camille Fournier

Droga do zostania liderem nie jest łatwa. Fournier przedstawia niezbędną chronologię ścieżki menedżera, szczególnie w branży, w której liderzy mają mniej podręczników, narzędzi i ram, którymi mogą się kierować.

Przedstawiamy teraz kilka kluczowych wniosków z podsumowania The Manager's Path.

1. Wzmocnienie pozycji Teams bez osłaniania ich

Nowi menedżerowie często odczuwają potrzebę chronienia swoich zespołów przed presją związaną z pracą. Ta książka temu przeczy.

O ile ochrona zespołu przed niepotrzebnym stresem jest w porządku, o tyle zakończone izolowanie go od wyzwań związanych z pracą może być szkodliwe dla jego rozwoju.

Fournier sugeruje dostarczenie kontekstu wyzwań, aby pomóc zespołom zrozumieć "dlaczego" ich pracy. To buduje odpowiedzialność zespołu dzięki czemu są bardziej otwarci na konstruktywną krytykę.

2. Opanowanie sztuki zarządzania ludźmi

Znalezienie dobrego menedżera może być trudne. Możesz skończyć z kimś, kto jest niedbały lub mikrozarządza każdym Twoim ruchem.

Co więc wyróżnia dobrego menedżera?

Fournier przedstawia to wprost: Dobrzy menedżerowie aktywnie inwestują w twój rozwój. Prowadzą regularne spotkania, aby oferować ciągłe informacje zwrotne (zarówno pozytywne, jak i konstruktywne) i pomagać w doskonaleniu się. Co najważniejsze, traktują cię z szacunkiem i tworzą bezpieczne środowisko pracy.

3. Kultywowanie skutecznego mentoringu

Mentoring oferuje wyjątkową okazję do rozwijania umiejętności przywódczych w środowisku o niskiej stawce. W przeciwieństwie do formalnych ról kierowniczych, konsekwencje błędów są mniej dotkliwe, co czyni go idealnym poligonem szkoleniowym.

Idealne pary mentor-podopieczny często rozwijają się organicznie.. Starszy inżynier może naturalnie poprowadzić młodszego kolegę w kierunku większej wydajności. Te wzajemnie korzystne relacje rozwijają się na fundamencie wspólnych odsetków. Jednak wymuszone pary mogą okazać się nieskuteczne. Nie każdy potrzebuje mentora, a niektórym parom może brakować synergii.

Fournier identyfikuje "maniaka alfa" - typ osobowości, który priorytetowo traktuje inteligencję i umiejętności techniczne. Osoby te często przedstawiają się jako nieomylne, podważając pracę swoich kolegów i często przepisując kod bez ostrzeżenia.

Choć trudno się z nimi pracuje i są kiepskimi menedżerami, maniacy alfa mogą czerpać korzyści z mentoringu. Nauka komunikacji i umiejętności słuchania może przekształcić ich z osób chwalących się wiedzą w liderów, dla których wartością jest współpraca.

Pro-tip: Skorzystaj z tych Free szablony planów komunikacji w projektach aby stworzyć kompleksową strategię, której wszyscy będą przestrzegać!

4. Definiowanie lidera technologicznego i jego obowiązków

Tytuł "lidera technicznego" może odnosić się do pojedynczej sceny w karierze technicznej lub drabinie, pojawiając się jako szczyt wiedzy technicznej, ale Fournier rozbija to błędne przekonanie. Argumentuje, że Tech Lead nie jest celem, ale unikalnym "ustawieniem obowiązków"

Liderzy techniczni nawigujący wzrostem noszą wiele kapeluszy. Nadal piszą kod i są na bieżąco z aktualizacjami technicznymi. Ale są także pomostem między swoim zespołem a kierownictwem, tłumacząc zawiłości techniczne i opowiadając się za potrzebami swojego zespołu.

Podczas gdy podejmowanie decyzji technicznych pozostaje podstawową funkcją, rola ta polega na wzmacnianiu pozycji członków zespołu i usuwaniu przeszkód, które utrudniają ich postęp. Jest to złożony proces równoważenia.

Fournier przedstawia przestrogę: niektórzy liderzy techniczni czują się zmuszeni do samodzielnego pokonywania każdej przeszkody i spalania oleju o północy. Podkreśla, że nie jest to odznaka honorowa.

Silni menedżerowie ds. inżynierii powinni wykorzystywać talenty swoich zespołów i tworzyć środowisko współpracy, w którym wszyscy dobrze się rozwijają.

Pro-tip: Stwórz właściwe środowisko pracy struktura Teams dla swojej firmy, wybierając spośród tych ośmiu typów.

5. Zarządzanie nowymi relacjami raportowania

Fournier używa terminu "lider inżynierii", aby opisać zarządzanie w pracy . Jedną z jej podstawowych zasad jest to, że liderzy inżynierów powinni priorytetowo traktować bycie technicznie istotnym. Ma to sens, ponieważ nie można skutecznie kierować zespołem, jeśli nie jest się na bieżąco z zawiłościami jego pracy.

Wyzwanie to nasila się, gdy zatrudniasz nowe osoby. Budowanie zaufania i relacji staje się najważniejsze. Sugeruje techniki otwartej komunikacji, takie jak zadawanie celowych pytań.

Na przykład, czy wolą informacje zwrotne przekazywane osobiście, czy za pośrednictwem poczty e-mail? Czy nie lubią określonych zachowań kierownictwa, takich jak pomijanie spotkań jeden na jeden? Zrozumienie tych preferencji toruje drogę do bardziej dynamicznej współpracy.

Płynne wdrażanie nowych pracowników to kolejny kluczowy aspekt kierowania zespołem. Fournier opowiada się za stworzeniem jasnego 30-60-90-dniowego planu z osiągalnymi celami, najlepiej w oparciu o doświadczenia poprzednich pracowników. Takie ustrukturyzowane podejście pozwala na ustawienie jasnych oczekiwań i wczesną identyfikację potencjalnych niedopasowań.

6. Krok w stronę wielkich lig

W przeciwieństwie do ogólnych ról kierowniczych, techniczne kierownictwo wyższego szczebla wymaga wyjątkowego skupienia. Książka omawia konkretne obowiązki, które wchodzą w zakres tej roli.

Po pierwsze, kierownictwo najwyższego szczebla zajmuje się badaniami i rozwojem. Liderzy ci są orędownikami eksperymentów i nadają priorytet najnowocześniejszym rozwiązaniom, które napędzają rozwój firmy.

Z drugiej strony, wizjonerzy technologiczni przewidują, w jaki sposób technologia może zrewolucjonizować biznes i identyfikują strategiczne możliwości rozwoju.

Silni liderzy techniczni mają zdolności organizacyjne. Zapewniają, że projekty są odpowiednio obsadzone i mają odpowiednie talenty we właściwym miejscu, aby zapewnić powodzenie.

Przekształcanie wielkich wizji w rzeczywistość wymaga bezbłędnej realizacji.

W tym przypadku liderzy przodują w planowaniu, ustalaniu priorytetów zadań i koordynowaniu wysiłków wielu Teams. Są technologicznymi ewangelistami firmy, biegłymi w reprezentowaniu produktu na spotkaniach z klientami i generowaniu entuzjazmu.

Fournier przyznaje, że tworzenie zwycięskiej strategii jest kamieniem węgielnym przywództwa wyższego szczebla.

7. Poruszanie się po kulturze bootstrappingu

Kultywowanie zdrowych teamów zależy od zrozumienia podstawowych wartości firmy i kultury, która je odzwierciedla. Dla Fourniera kultura to niewidzialny klej, który spaja zespół - niewypowiedziane zasady, które kierują profesjonalnym zachowaniem.

Dobra drabina kariery jest narzędziem kulturowym. Określa ścieżkę rozwoju zawodowego w firmie, wpływając na menedżerów ds. rekrutacji w takich aspektach, jak zatrudnianie, ocena wyników i promocja.

A więc, do zrobienia drabiny kariery, która wzmocni twój zespół?

Kluczem jest współpraca. Poproś o opinie kierowników wyższego szczebla i inżynierów, włączając ich spostrzeżenia do ram.

Zbadaj inne firmy i skorzystaj z ich przykładów, aby stworzyć najlepsze praktyki. Zastanów się, w jaki sposób ścieżki kariery w Twojej firmie są zgodne z ogólną strukturą wynagrodzeń, zazwyczaj z przedziałami wynagrodzeń przypisanymi do każdego poziomu.

Jeśli w Twojej firmie obowiązuje płaska hierarchia, musisz wziąć pod uwagę, że oceny wyników na jednym poziomie mogą się różnić. Plan rozwoju kariery powinien być na tyle elastyczny, aby to uwzględnić.

Na przykład, zarządzanie inżynierskie, choć wymagające, może być naturalnym postępem dla osób poszukujących rozwoju zawodowego.

Styl zarządzania zmienia się podczas zarządzania różnymi Teams. The Manager's Path zachęca do dostosowania jej zasad do własnego stylu zarządzania stylu pracy najlepszy.

Popularne cytaty ze ścieżki menedżera

Oto najpopularniejsze cytaty z tej książki, które zmotywują cię do sięgnięcia po nią podczas następnej sesji czytania:

Nie ma nic gorszego niż poczucie, że nie możesz samodzielnie podjąć ani jednej decyzji lub poczucie, że każdy element twojej pracy musi być podwójnie i potrójnie sprawdzony przez twojego menedżera.

Ten cytat podkreśla, jak mikrozarządzanie może tłumić kreatywność i inicjatywę. Wysyła niewłaściwą wiadomość, że nie ufasz umiejętnościom swojego zespołu, co prowadzi do frustracji i braku zaangażowania ze strony zespołu inżynierów.

Najlepszym sposobem na zarządzanie ludźmi jest najpierw zarządzanie sobą.

Liderzy dają dobry przykład. Skutecznie zarządzając swoim czasem, emocjami i priorytetami, modelujesz te zachowania dla swojego zespołu, wspierając kulturę samoświadomości i odpowiedzialności.

Nie polegaj wyłącznie na konsensusie lub głosowaniu. Może to prowadzić do rozwodnionych decyzji, z których nikt nie będzie zadowolony.

Chociaż współpraca jest ważna, menedżerowie używają skutecznych strategie przywództwa podejmować decydujące decyzje. Podejmowanie decyzji w oparciu o konsensus może często prowadzić projekty do przeciętności i hamować postęp.

Pomysł, że rola lidera technicznego powinna być automatycznie powierzona najbardziej doświadczonemu inżynierowi, temu, który może obsługiwać najbardziej złożone funkcje lub który pisze najlepszy kod, jest powszechnym błędnym przekonaniem, na które dają się nabrać nawet doświadczeni menedżerowie.

Ten cytat obala mit, że sama wiedza techniczna kwalifikuje kogoś do roli lidera technicznego. Skuteczni kierownicy techniczni muszą posiadać silne umiejętności przywódcze i komunikacyjne, a także wiedzę techniczną.

Genialni palanci to osoby osiągające wysokie wyniki, które również są palantami. Zazwyczaj są bardzo inteligentni i potrafią osiągać imponujące wyniki, ale pozostawiają po sobie ślad w postaci nieszczęścia. Nie należy promować genialnych palantów.

Ten cytat stanowi notatkę ostrzegawczą dotyczącą priorytetowego traktowania inteligencji emocjonalnej i tworzenia pozytywnej dynamiki zespołu. Podczas gdy silne umiejętności techniczne są cenne, lider, który tworzy toksyczne środowisko, ostatecznie utrudnia ogólne powodzenie.

Choć cytaty te mogą pomóc ci zapamiętać i zastanowić się nad podstawowymi zasadami zarządzania podkreślonymi w książce, potrzebujesz odpowiednich narzędzi, aby wdrożyć je jako lider technologiczny.

Zastosuj wiedzę z The Manager's Path z ClickUp Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp oferuje wiele funkcji, które pomagają przełożyć zasady The Manager's Path na działanie.

Platforma może pomóc w budowaniu kultury przejrzystości, wzmacnianiu pozycji członków zespołu i tworzeniu wspierającego środowiska pracy.

1. Budowanie zaufania poprzez przejrzystość

Jako zaawansowana platforma do zarządzania projektami, ClickUp opiera się na etosie uczciwych praktyk pracy, oferując widoczność i przejrzystość na wszystkich poziomach siły roboczej.

Dzięki ponad 15 elastycznym Widoki ClickUp możesz tworzyć niestandardowe cykle pracy dla swojego zespołu. Zapewni to szczegółowy dostęp do harmonogramów pracy i projektów wszystkich osób, umożliwiając śledzenie i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym.

Przeglądaj, planuj, monitoruj, śledź i analizuj pracę bardziej efektywnie dzięki ClickUp Views

Oto zestawienie sposobów wykorzystania elastycznych widoków na swoją korzyść:

Organizuj projekty, planuj oś czasu i wizualizuj pracę swojego zespołu w elastycznym kalendarzu, który utrzymuje wszystkich na tej samej stronie dzięki..Widok kalendarza ClickUp *Stwórz idealny cykl pracy Kanban, aby wizualizować zadania i postęp projektu. Grupuj tablice według statusu, osoby przypisanej i priorytetu, aby zidentyfikować wąskie gardła i utrzymać projekty w ruchu dzięki widokowi Tablicy

i wizualizuj pracę swojego zespołu w elastycznym kalendarzu, który utrzymuje wszystkich na tej samej stronie dzięki..Widok kalendarza ClickUp *Stwórz idealny cykl pracy Kanban, aby wizualizować zadania i postęp projektu. Grupuj tablice według statusu, osoby przypisanej i priorytetu, aby zidentyfikować wąskie gardła i utrzymać projekty w ruchu dzięki widokowi Tablicy Stwórz wizualny zarys, aby uporządkować pomysły, projekty i cykle pracy. Łatwa konwersjaMapy myśli ClickUp w możliwe do śledzenia zadania do współpracy z zespołem

Ustawienie i śledzenie obciążenia pracą dla zespołu , aby łatwo zobaczyć, kto jest poniżej lub powyżej obciążenia. Dodaj szacowany czas i priorytety do zadań zespołu, aby każdy wiedział, nad czym ma pracować. Określ, jaka praca może wymagać dodatkowych zasobów zespołu i łatwo dodawaj osoby przypisane za pomocą widoku obciążenia pracą

, aby łatwo zobaczyć, kto jest poniżej lub powyżej obciążenia. Dodaj szacowany czas i priorytety do zadań zespołu, aby każdy wiedział, nad czym ma pracować. Określ, jaka praca może wymagać dodatkowych zasobów zespołu i łatwo dodawaj osoby przypisane za pomocą widoku obciążenia pracą Śledzenie, kto co zrobił w danej Liście, Folderze, Przestrzeni lub Obszarze roboczym. Szybko wyświetlaj komentarze, edycje i aktualizacje oraz filtruj według członków zespołu, aby zobaczyć, nad jakimi zadaniami projektu pracują. Wybierz typy aktywności, które chcesz wyświetlić, aby zobaczyć szczegóły projektu w Widoku aktywności

2. Współpraca z zespołem

The Manager's Path podkreśla znaczenie lidera zespołu w przełamywaniu silosów poprzez lepszą współpracę.

Stworzenie bezpiecznego środowiska dla niekomunikatywnych pracowników i ochrona kultury pracy przed lekceważącymi pracownikami nie jest łatwe.

Tutaj, Dokumenty ClickUp i Widok czatu ClickUp może pomóc wypełnić luki komunikacyjne i taktownie radzić sobie z osobami zakłócającymi pracę zespołu.

Udoskonalaj i edytuj zawartość razem ze współpracownikami, korzystając z funkcji wykrywania współpracy na żywo w ClickUp Docs

Wykrywanie współpracy pomaga współpracować z członkami Teams w Dokumentach, umożliwiając pisanie, edytowanie lub burzę mózgów.

Możesz tworzyć pięknie zaprojektowane strony internetowe lub wiki i udostępniać je swoim bezpośrednim raportującym. Aby zmotywować swoich pracowników, wzmianki o osobach w komentarzach są natychmiastową pozytywną informacją zwrotną.

Możesz także połączyć dokumenty i zadania, aby uzyskać dostęp do udostępnianych lub utworzonych informacji związanych z jednym projektem.

Przekazuj natychmiastowe informacje zwrotne lub współpracuj w celu aktualizacji dzięki ClickUp Chat View

Korzystaj z kanałów czatu w czasie rzeczywistym w ClickUp, aby usprawnić komunikację w zespole. Możesz dodawać dowolne osoby do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i przypisywać komentarze, aby Twój zespół był na bieżąco z elementami działań.

Możesz także odpowiadać na szybkie pytania, udostępniać aktualizacje i korygujące informacje zwrotne oraz szybko udzielać wyjaśnień, utrzymując tempo pracy. Jest to zgodne z przesłaniem Fourniera dotyczącym otwartej i terminowej komunikacji.

Nieformalna komunikacja może budować relacje i koleżeństwo w zespole. Udostępnianie szybkich zwycięstw, oferowanie zachęty lub po prostu prowadzenie swobodnej rozmowy może wnieść pozytywne nastawienie do środowiska pracy.

The Manager's Path podkreśla znaczenie zarządzania zespołem i kulturą, a Chat View działa jako narzędzie do kultywowania tej kultury ludzkich połączeń.

3. Skuteczne zarządzanie ludźmi

Dzięki szerokiej gamie narzędzi do współpracy w ClickUp możesz nie tylko komunikować się i budować przejrzystość, ale także bez wysiłku zarządzać ludźmi w hierarchii technologicznej swojej firmy.

Biblioteka gotowych do użycia, wysoce konfigurowalnych szablonów na ClickUp może pomóc Ci zaoszczędzić czas i natychmiast rozpocząć pracę nad podstawami zarządzania.

Zorganizuj swój zespół i skup się na jego celach dzięki szablonowi planu zarządzania zespołem ClickUp

Stworzenie podstaw do powodzenia jest łatwiejsze dzięki szablonowi Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp .

Szablon ten doskonale ucieleśnia filozofię The Manager's Path. Prowadzi do ustalenia jasnych celów dla zespołu, co jest kluczowym pierwszym krokiem.

Możesz łatwo nakreślić role i obowiązki, upewniając się, że każdy rozumie swoją rolę i jej wkład w szerszy obraz. Członkowie Teams przejmują odpowiedzialność za swoją pracę i są upoważnieni do podejmowania inicjatywy i doskonalenia się.

W ramach tego szablonu można:

Tworzyć niestandardowe statusy, takie jak Anulowane, Zakończone, Utknięte, Do zrobienia i Pracujące nad), aby monitorować postępy zespołu

Dodawać niestandardowe pola, aby dodawać atrybuty do zarządzania zadaniami, takie jak Dział i Kategoria

Dodawać niestandardowe widoki, takie jak Agenda, Agenda według działu, Status według działu i Przewodnik dla początkujących, aby łatwo uzyskać dostęp do informacji o zadaniu

Wreszcie, szablon ułatwia datę powstania jasnych protokołów komunikacyjnych.

Podobnie jak The Manager's Path opowiada się za otwartą komunikacją, ten szablon określa oczekiwania dotyczące udostępniania informacji, promocji przejrzystości i zmniejszenia zamieszania w zespole.

W przypadku szybko zmieniających się środowisk, The Manager's Path mówi o potrzebie adaptacyjnego przywództwa - mamy szablon, który pomoże Ci zająć się również tym.

Szybko ustaw cele, śledź postępy i bądź zorganizowany - a wszystko to w szablonie ClickUp Agile Team Roadmap

Wizualizuj swoją mapę drogową produktu i miej jasny widok na długoterminową wizję dzięki Szablon mapy drogowej zwinnego zespołu ClickUp .

Dzieląc funkcje na możliwe do wykonania zadania, możesz upewnić się, że wszyscy są na dobrej drodze do podjęcia natychmiastowych kroków wymaganych do osiągnięcia większych celów.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Tworzyć zadania z niestandardowymi statusami, takimi jak Zrobione, Zaparkowane, W trakcie i Do zrobienia, aby monitorować postęp każdego kroku

Dodawać niestandardowe pola do kategoryzowania i dodawania atrybutów w celu zarządzania projektami i łatwej wizualizacji kroków projektu, takich jak wpływ, cel strategiczny, znaczenie strategiczne, czas trwania w dniach i szacowany wysiłek

Dodawanie niestandardowych widoków, takich jak przewodnik dla początkujących, cele strategiczne, zwinna mapa drogowa produktu, status i plan produktu

Taka przejrzystość stanowi formularz zaufania i utrzymuje wszystkich w zgodzie, nawet gdy priorytety ewoluują. Iteracyjny charakter zwinnego rozwoju, będący kluczowym aspektem tego szablonu, pozwala na wprowadzanie zmian w razie potrzeby, synchronizując się z potrzebą adaptacji podkreśloną w The Manager's Path

Kolejną podstawową zasadą The Manager's Path jest otwarta komunikacja, która buduje powodzenie zespołów. Szablon komunikacji w zespole i matryca spotkań ClickUp może pomóc Ci to osiągnąć!

Śledzenie odpowiedzialności za zadania, ustalanie jasnych linii komunikacji i ustawianie harmonogramów spotkań za pomocą szablonu ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template

Koniec z rozszyfrowywaniem zaszyfrowanych e-maili lub zastanawianiem się, gdzie znaleźć kluczowe aktualizacje. Ten szablon ustanawia jasne "kanały komunikacji" - pomyśl o wyznaczonych krótkofalówkach dla różnych rodzajów informacji.

Dzięki temu narzędziu w czasie rzeczywistym można być na bieżąco ze wszystkimi pilnymi sprawami, a szczegółowe dyskusje można zachować na dedykowane spotkania. Dzięki temu wszyscy otrzymują potrzebne informacje w najbardziej efektywny sposób.

Fournier podkreśla znaczenie spotkań jeden na jeden, aby każdy członek zespołu czuł się wartościowy. Ten szablon przypomni ci o zaplanowaniu tych kluczowych rozmów i śledzeniu ich przebiegu.

Dzięki temu szablonowi,

Twórz niestandardowe statusy , takie jak Anulowane, Zrobione, W trakcie i Do zrobienia, aby śledzić postęp spotkań i komunikacji

, takie jak Anulowane, Zrobione, W trakcie i Do zrobienia, aby śledzić postęp spotkań i komunikacji Dodaj niestandardowe pola, aby zarządzać zadaniami i łatwo wizualizować postęp komunikacji w zespole

i łatwo wizualizować postęp komunikacji w zespole Dodaj niestandardowe widoki, takie jak Harmonogram spotkań, Przewodnik dla początkujących, Status spotkań i Matryca spotkań komunikacyjnych, aby być na bieżąco

Wyobraź sobie członka zespołu pełnego pomysłów, ale niezdecydowanego, by zabrać głos w większej grupie. Zaplanowane spotkanie jeden na jeden - utworzone za pomocą szablonu - zapewnia bezpieczną przestrzeń do otwartych dyskusji i wymiany cennych informacji zwrotnych.

Fournier dobrze to podsumowuje: "Praca menedżera polega na ułatwianiu pracownikom zrobienia czegoś poprzez tworzenie żyznego środowiska, w którym praca może się wydarzyć"

ClickUp pomaga do zrobienia tego i nie tylko!

Wzmocnij swój Teams na ścieżce menedżera

Mądrość Fourniera wykracza poza teorię: Książka oferuje praktyczne ramy i praktyczne porady. The Manager's Path ma na celu poprawę rozwoju zawodowego poprzez utrzymanie koncentracji technicznej i utrzymanie zaangażowania i motywacji członków zespołu.

Ta książka jest cennym przewodnikiem, ale to tylko punkt wyjścia. Potrzebujesz nowoczesnych platform do zarządzania projektami, które oferują różnorodne funkcje, aby wzmocnić pozycję menedżerów i usprawnić cykl pracy zespołu.

Wykorzystując moc ClickUp, możesz przekształcić swój zespół techniczny z ciężko pracującej grupy w wysokowydajną jednostkę, współpracującą i wydajnie pracującą, aby osiągnąć niezwykłe wyniki. Zarejestruj się na ClickUp już dziś i poznaj kluczowe zasady The Manager's Path wprowadzając je w życie!