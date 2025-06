Jak uniknąć uprzedzeń wynikających z bliskości w miejscu pracy

Wszyscy mamy skłonność do nieświadomych uprzedzeń, które wpływają na nasze zachowanie w życiu osobistym, a nawet w miejscu pracy. Jednym z nich jest uprzedzenie wynikające z bliskości.

Bądźmy szczerzy. Nawet mając najlepsze intencje, czasami nie jesteśmy tak sprawiedliwi w miejscu pracy, jak byśmy tego chcieli. Stronniczość wynikająca z bliskości może wkradać się niepostrzeżenie — zwłaszcza gdy pracujemy zdalnie lub w zespołach hybrydowych.

Ale czym właściwie jest uprzedzenie wynikające z bliskości i jak możemy go uniknąć w miejscu pracy? Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Czym jest uprzedzenie wynikające z bliskości?

Uprzedzenia związane z bliskością to ludzka skłonność do faworyzowania osób lub rzeczy, które są fizycznie blisko nas. To tak, jakby nasz mózg miał swoich faworytów. Budujemy silniejsze połączenia z osobami, które często widzimy w biurze.

Uprzedzenia związane z bliskością w miejscu pracy przejawiają się na kilka sposobów: preferencyjne traktowanie, bardziej elastyczne warunki pracy, częste wyrazy uznania i promocje oraz lepszy dostęp do projektów i możliwości rozwoju dla członków zespołu pracujących w biurze.

Powoduje to znaczące różnice w postrzeganiu i traktowaniu pracowników zdalnych, co prowadzi do niezadowolenia i zmniejszenia wydajności zespołu. Utrudnia to również utrzymanie pracowników.

Zrozumienie uprzedzeń związanych z bliskością

Uprzedzenia związane z bliskością są jak nauczyciel, który zawsze wydaje się wywoływać uczniów siedzących w pierwszym rzędzie, tych, których widzi i z którymi najczęściej wchodzi w interakcje. Ale dlaczego? To proste — znajomość rodzi poczucie zaufania i komfortu oraz wpływa na to, jak postrzegamy ludzi w miejscu pracy.

To sposób, w jaki nasz mózg stosuje skróty. Naturalnie czujemy się bardziej komfortowo i ufamy osobom z naszego najbliższego otoczenia, którym widzimy i z którymi częściej wchodzimy w interakcje. Ten komfort może niesprawiedliwie przełożyć się na lepsze możliwości, promocje, a nawet bardziej pozytywne traktowanie osób z "wewnętrznego kręgu" w porównaniu z osobami pracującymi zdalnie.

Pracownicy zdalni mogą być pomijani przy promocjach, ekscytujących projektach lub uznaniu tylko dlatego, że są mniej widoczni niż ich koledzy z biura. Kiedy czują, że ich wkład jest mniej doceniany, może to hamować wydajność i innowacyjność. Poczucie niedoceniania z powodu uprzedzeń związanych z bliskością może prowadzić do braku zaangażowania, niechęci i spadku motywacji wśród pracowników zdalnych.

Uprzedzenia związane z bliskością: relacje z atrybucją (psychologia) i uprzedzeniami poznawczymi

Uprzedzenia związane z przypisywaniem (psychologia)

Teoria atrybucji wyjaśnia, w jaki sposób uzasadniamy własne zachowania i zachowania innych. Na przykład sukces lub wyższe oceny wydajności pracowników biurowych przypisujesz ich etyce pracy lub zaangażowaniu w kulturę firmy, pomijając podobne osiągnięcia pracowników zdalnych.

Uprzedzenia poznawcze

Uprzedzenia poznawcze to tendencje do myślenia w sposób, który może prowadzić do błędnych ocen lub nielogicznych wniosków. Potraktuj je jako złudzenia optyczne dla naszego mózgu, zniekształcające sposób, w jaki postrzegamy i przetwarzamy informacje. W tym przypadku złudzenie polega na tym, że "znane = dobre", co może prowadzić do nieuczciwej przewagi osób, które widzimy częściej.

Przykłady i scenariusze z życia wzięte ilustrujące uprzedzenia wynikające z bliskości

Oceny wyników: Menedżer może nieumyślnie wystawić świetną ocenę pracownikowi pracującemu w biurze, podczas gdy pracownik zdalny, który wykonuje równie dobrą pracę, otrzyma standardową ocenę

Przydzielanie projektów: Ekscytujące nowe projekty zawsze wydają się trafiać do pracowników biurowych, którzy wpadają do szefa na krótką pogawędkę

Mentoring: Nieformalny mentoring może łatwo stać się instancją uprzedzeń wynikających z bliskości, gdzie pracownicy, którzy piją kawę z szefem, otrzymują również większe możliwości rozwoju kariery i awansu, porady i wsparcie

Budowanie zespołu: Nawet zabawne wydarzenia mogą na to wpływać! Osoby pracujące na miejscu mogą budować silniejsze relacje ze swoimi zdalnymi współpracownikami i personelem dzięki równemu dostępowi do nieformalnych rozmów podczas przerwy na lunch, których pracownicy zdalni nie mają

Uprzedzenia związane z bliskością a uprzedzenia związane z dostępnością: wyjaśnienie i rozróżnienie

Pomyśl o uprzedzeniach związanych z bliskością jak o niewidzialnym klubie "fajnych dzieciaków". Członkowie tego klubu są fizycznie blisko osób podejmujących decyzje (szefa, kierownika projektu itp.). Zazwyczaj poświęca się im więcej uwagi, otrzymują lepsze możliwości i są faworyzowani pod każdym względem, nawet jeśli nie zasługują na to.

Jednak uprzedzenia związane z bliskością są często mylone z uprzedzeniami związanymi z dostępnością, które są podobne, ale nie do końca takie same.

Czym jest uprzedzenie dostępności?

Uprzedzenie dostępności jest jak obsesja naszego mózgu na punkcie najnowszych, błyskotliwych rzeczy. Polega na podejmowaniu decyzji na podstawie tego, co najłatwiej zapamiętujemy , a niekoniecznie tego, co jest najdokładniejsze lub najważniejsze. Jeśli więc współpracownik popełni błąd tuż przed oceną, może to przyćmić obiektywny zapis wszystkich dobrych wyników, jakie osiągnął w ciągu roku.

Zarówno uprzedzenia związane z bliskością, jak i uprzedzenia związane z dostępnością prowadzą do niesprawiedliwości, ale mają różne skutki: Uprzedzenia związane z bliskością: Chodzi o to, z kim się zadajesz. Pracownicy, którzy spędzają dużo czasu w biurze, mają więcej okazji do spotkań z osobami decyzyjnymi, dzięki czemu mogą otrzymać szansę, nawet jeśli nie są najbardziej wykwalifikowani

Uprzedzenie dostępności: Chodzi o to, co pamiętasz. Jedno duże powodzenie lub pojedynczy błąd mogą loom większe znaczenie w naszych umysłach niż konsekwentna dobra praca danej osoby

Łagodzenie uprzedzeń związanych z bliskością

Zrozumienie, jak uniknąć uprzedzeń związanych z bliskością w miejscu pracy, jest równoznaczne z treningiem superbohatera do walki z niesprawiedliwością w miejscu pracy! Szczególnie teraz, w hybrydowych i zdalnych środowiskach pracy, potrzebujemy specjalnych strategii do walki z uprzedzeniami wobec pracowników zdalnych, aby zapewnić wszystkim równe szanse, niezależnie od tego, gdzie pracują.

Oto kilka konkretnych kroków, które możesz podjąć, aby osiągnąć swoje cele:

Stwórz bardziej integracyjne środowisko pracy

Antidotum na uprzedzenia wynikające z bliskości jest inkluzywność. Oto jak stworzyć inkluzywne środowisko pracy i przeciwdziałać uprzedzeniom wynikającym z bliskości:

Zmieszaj to: Rozważ fizyczną obecność na kwartalnych spotkaniach ogólnych lub sesjach integracyjnych niezbędnych dla pracowników zdalnych oraz okazjonalne dni pracy zdalnej dla pracowników biurowych. Promuje to integrację i empatię wobec różnych stylów pracy

Zachęcaj do wirtualnych spotkań : Zaplanuj przerwy na kawę lub wirtualne lunche dla zespołu, które skupiają się na wzajemnym poznaniu się, a nie tylko na rozmowach o pracy

Wspieraj pracowników zdalnych: Publicznie doceniaj wkład pracowników zdalnych. Pokaż wszystkim w firmie ich powodzenia. W ten sposób docenisz wysiłki wszystkich pracowników i sprawisz, że poczują się wartościowi

Wprowadź obiektywny system zarządzania wydajnością i nagradzania

Promowanie sprawiedliwości w miejscu pracy wymaga planu działania! W tym przypadku pomocne są jasne wskaźniki i śledzenie wyników:

Wyznacz jasne cele: Obiektywnie oceniaj wyniki swojego zespołu. "Dobra praca" to zbyt ogólne stwierdzenie. Określ, jak wygląda powodzenie w konkretnych, mierzalnych kategoriach dla każdej roli, korzystając z kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz tworząc cele i kluczowe wyniki (OKR)

Śledź wszystko: Korzystaj z narzędzi do rejestrowania osiągnięć, niezależnie od tego, gdzie ktoś pracuje. Pomaga to uniknąć uprzedzeń związanych z bliskością w miejscu pracy, gdy nadchodzi czas promocji lub przydzielania projektów

Promuj przejrzystość w zakresie nagród: Wyjaśnij, dlaczego ktoś otrzymuje premię, nagrodę lub awans! Powiązaj te nagrody bezpośrednio z super jasnymi celami, o których mówiliśmy, i zachęcaj wszystkich członków zespołu do lepszych wyników

Wprowadź zasady i strategie dotyczące pracy zdalnej

Zapewnienie równych szans pracownikom pracującym na miejscu i zdalnie wymaga zmiany sposobu myślenia i przyjęcia podejścia "zdalność przede wszystkim". Oto, jak można to zrobić:

Spotkania dla wszystkich: Ustal zasady zachowania podczas spotkań hybrydowych (wysoka jakość dźwięku/wideo, równy udział wszystkich uczestników, brak rozmów na boku), nadaj priorytet spotkaniom zdalnym i zapewnij nagrania/podsumowania dla osób, które nie mogą uczestniczyć w sesjach na żywo

Zasada dokumentów: Aktualizacje projektów, notatki i kluczowe informacje należy udostępniać w formie pisemnej. Dzięki temu wszyscy będą na bieżąco

Wykorzystaj komunikację asynchroniczną: Korzystaj z narzędzi, które pozwalają pracownikom pracować zgodnie z własnym harmonogramem. To sprawiedliwość w praktyce, zwłaszcza w przypadku różnych stref czasowych! Korzystaj z oprogramowania do zarządzania talentami, platform do udostępniania dokumentów i narzędzi do czatu, które zapewniają oddzielny kanał do dyskusji nad projektami

Buduj proaktywne i integracyjne praktyki komunikacyjne

Komunikacja z członkami zespołu pracującymi zdalnie i pracownikami na miejscu jest kluczem do uniknięcia uprzedzeń związanych z bliskością. Musimy dołożyć dodatkowych wysiłków, aby włączyć wszystkich w proces podejmowania decyzji:

Regularne spotkania: Angażuj członków zespołu pracujących zdalnie, tworząc kanały stand-up, na których każdy członek może udostępniać swoje codzienne zadania. Możesz również zaplanować cotygodniowe lub comiesięczne spotkania indywidualne z członkami zespołu pracującymi zdalnie, aby omówić pracę, przekazać informacje zwrotne lub przeprowadzić burzę mózgów

Poproś o opinie: Zbierz pomysły od wszystkich, korzystając z technik takich jak metoda koła (gdzie każdy ma swoją kolej). Poproś również bardziej cichych członków o podzielenie się swoimi opiniami i zapewnij możliwość wyrażenia opinii na piśmie lub w trybie asynchronicznym

Unikaj tworzenia kategorii: Unikaj zwrotów takich jak "ludzie w biurze" lub "ci oddzielni pracownicy" opartych na lokalizacji

Jak zapobiegać uprzedzeniom wynikającym z bliskości w miejscu pracy

Przezwyciężenie uprzedzeń związanych z bliskością wymaga konsekwentnego wysiłku. Na szczęście technologia ułatwia nam to zadanie! Przyjrzyjmy się narzędziom i strategiom przeznaczonym dla zespołów zdalnych/hybrydowych, które pomagają uniknąć uprzedzeń związanych z bliskością w miejscu pracy:

Natychmiastowe aktualizacje: Korzystaj Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp , aby wszyscy byli na bieżąco z jasnymi przypisaniami zadań, terminami i postępami. Nie musisz już polegać na tym, kto akurat był w biurze, gdy podjęto decyzję

Komunikacja w czasie rzeczywistym: Korzystaj Korzystaj z czatu ClickUp do natychmiastowego przesyłania wiadomości, szybkich dyskusji i nieformalnych kontaktów. Naśladuje on "rozmowy podczas przerwy na lunch", nie wykluczając osób pracujących zdalnie. Możesz dodawać zasoby, przypisywać zadania za pomocą @wzmianek, udostępniać aktualizacje i projekty oraz tworzyć widok czatu, aby omawiać zadania podczas pracy nad nimi

Zarządzaj całą komunikacją i szczegółami projektu w jednym miejscu dzięki widokowi czatu ClickUp

Wideokonferencje zwiększające zaangażowanie: Wyjdź poza podstawowe procesy spotkań , aby zwiększyć zaangażowanie. Wykorzystaj funkcje współpracy, takie jak Wyjdź poza podstawowe procesy spotkań , aby zwiększyć zaangażowanie. Wykorzystaj funkcje współpracy, takie jak tablice ClickUp lub udostępnione dokumenty, aby zachęcić do udziału i współpracy w czasie rzeczywistym, a nie tylko biernego słuchania. Możesz śledzić aktywność wszystkich uczestników, przeprowadzać burzę mózgów i dodawać notatki

Swobodnie przeprowadzaj burzę mózgów, a następnie obserwuj, jak Twoje pomysły wychodzą z ekranu i wcielają się w życie dzięki tablicy do współpracy ClickUp.

Wykorzystanie technologii edukacyjnych w strategiach uczenia się i rozwoju

Podnoszenie kwalifikacji powinno być dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla osób pracujących w biurze. Technologia umożliwia przezwyciężenie uprzedzeń związanych z bliskością w miejscu pracy poprzez:

Systemy zarządzania nauczaniem (LMS): Platformy takie jak Coursera lub Udemy zapewniają dostęp do kursów, certyfikatów i rozwoju umiejętności — niezależnie od miejsca zamieszkania pracownika

Platformy mentorskie: Narzędzia łączą mentorów i podopiecznych niezależnie od lokalizacji, zwalczając uprzedzenia związane z bliskością, które mogą nękać tradycyjne programy mentorskie

Możliwości mikrolearningu: Krótkie filmy wideo, artykuły i interaktywne ćwiczenia mogą być wysyłane do wszystkich, zapewniając niewielkie porcje wiedzy, które są odpowiednie dla osób pracujących zdalnie

Webinaria i wirtualne warsztaty: Te wydarzenia edukacyjne na żywo (z dostępnymi później nagraniami!) dostarczają specjalistyczną wiedzę bezpośrednio na ekrany pracowników, dzięki czemu lokalizacja nie stanowi bariery dla rozwoju

Zwiększ swoją wydajność dzięki ClickUp

W walce z uprzedzeniami wynikającymi z bliskości wiedza to potęga! Rozwiązania ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi mogą być Twoją tajną bronią w walce z uprzedzeniami wynikającymi z bliskości. Upraszczając zarządzanie wydajnością pracowników, zapewniają one wszystkim członkom zespołu widoczność, na którą zasługują.

Stwórz miejsce pracy, w którym każdy może się rozwijać. Narzędzia HR ClickUp zapewniają wsparcie w zakresie rekrutacji, wdrażania nowych pracowników, rozwoju talentów i zarządzania pracownikami — niezależnie od tego, gdzie się znajdują

Oto jak uniknąć uprzedzeń związanych z bliskością w miejscu pracy dzięki ClickUp, korzystając z rozwiązania do zarządzania zasobami ludzkimi:

Kanały aktywności zapewniające całkowitą przejrzystość: Sprawdź, kto nad czym pracuje, śledź postępy zadań i wkład członków zespołu w jednym miejscu dzięki Sprawdź, kto nad czym pracuje, śledź postępy zadań i wkład członków zespołu w jednym miejscu dzięki zadaniom ClickUp . Możesz z łatwością planować, organizować, przypisywać zadania i współpracować, korzystając z konfigurowalnych widoków zadań

Przejmij kontrolę nad swoimi projektami dzięki zadaniom ClickUp

Konfigurowalne cykle pracy: Skonfiguruj jasne procesy dla zadań i projektów. Eliminuje to wszelkie nieuczciwe przewagi pracowników biurowych

Komunikacja w kontekście: dołączaj dyskusje do konkretnych zadań, porządkuj notatki i zapewnij wszystkim dostęp do historii podejmowanych decyzji

Zarządzanie zasobami: Śledź dostępność pracowników, aby sprawiedliwie przydzielać zadania i uniknąć przeciążenia poszczególnych osób, zwłaszcza pracowników zdalnych

Śledzenie czasu: Dowiedz się, ile czasu realistycznie zajmuje wykonanie różnych zadań, aby lepiej planować projekty i zapewnić zrównoważone obciążenie pracą członków zespołu

Cele: Ustal jasne cele zespołu, śledź postępy i dołącz je do zadań. Dzięki temu wszyscy zrozumieją ogólny obraz sytuacji i sposób, w jaki ich indywidualna praca przyczynia się do wspólnego powodzenia

Pulpity: Uzyskaj niestandardowe widoki stanu projektu, zasobów i indywidualnych osiągnięć dzięki Uzyskaj niestandardowe widoki stanu projektu, zasobów i indywidualnych osiągnięć dzięki pulpitom ClickUp — idealnemu sposobowi śledzenia wkładu pracowników zdalnych i zapewnienia, że ich ciężka praca zostanie doceniona

Wizualizuj swoje cele, optymalizuj cykl pracy i osiągaj więcej dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom ClickUp

Zadania HR łatwiejsze dzięki ClickUp

Działy HR doskonale rozumieją problem uprzedzeń wynikających z bliskości, ponieważ często na własnej skórze doświadczają, jak fizyczna obecność może niesprawiedliwie wpływać na szanse pracowników. ClickUp może usprawnić procesy, ograniczyć uprzedzenia wynikające z bliskości i promować sprawiedliwość w stosunku do poszczególnych osób i całej kadry:

Łatwiejsza rekrutacja: Śledź kandydatów, zarządzaj opiniami o kandydatach i współpracuj z menedżerami ds. rekrutacji zdalnie, wszystko w jednym uporządkowanym miejscu. Nie trać już świetnych talentów tylko dlatego, że nie mieszkają w pobliżu!

Wdrażanie nowych pracowników bez przeciążania ich obowiązkami: Twórz listy kontrolne, udostępniaj niezbędne dokumenty i śledź postępy nowych pracowników, aby pracownicy zdalni czuli się mile widziani i wspierani od pierwszego dnia

Nowe podejście do zarządzania pracownikami: Uprość proces składania wniosków urlopowych, śledź cele wydajnościowe i przechowuj poufne dokumenty — a także wykrywaj potencjalne wzorce uprzedzeń wynikających z bliskości, aby zapewnić sprawiedliwość procesów

Lepszy rozwój talentów: Ustal ścieżki rozwoju, zarządzaj parami mentorskim i śledź rozwój umiejętności zdalnie. Każdy ma dostęp do narzędzi umożliwiających rozwój kariery, niezależnie od lokalizacji

Ujednolicenie celów i pulpitów: Jasno określ cele całej firmy i twórz niestandardowe pulpity do śledzenia kluczowych wskaźników i zapewnienia postępów. Promuje to spójność i przejrzystość w całej organizacji

Lepsza współpraca: Angażuj się w współpracę w czasie rzeczywistym, sesje burzy mózgów, wspólną edycję dokumentów i usprawnioną komunikację, eliminując bariery wynikające z różnic lokalizacji dzięki Angażuj się w współpracę w czasie rzeczywistym, sesje burzy mózgów, wspólną edycję dokumentów i usprawnioną komunikację, eliminując bariery wynikające z różnic lokalizacji dzięki ClickUp Docs i wielu innym funkcjom ułatwiającym współpracę

Pisz, łącz się i współpracuj, aby zapewnić płynną pracę zespołową dzięki ClickUp Docs

Pokonaj uprzedzenia związane z bliskością w miejscu pracy dzięki ClickUp

Często nie zdajemy sobie sprawy, kiedy pojawia się uprzedzenie bliskości. Jednak dzięki odrobinie świadomości, sprytnym posunięciom i zintegrowaniu narzędzi takich jak ClickUp, możesz stworzyć miejsce pracy, w którym każdy czuje się dostrzeżony i ma szansę na powodzenie.

Pamiętaj, że tworzenie integracyjnego zespołu to długi proces, a nie sprint. Nie poddawaj się, zachowaj otwartość i wybierz narzędzie, które zapewnia przejrzystość.