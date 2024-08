Jasper AI vs Writesonic: Które narzędzie AI do pisania jest najlepsze?

Narzędzia AI do pisania mogą pomóc ci przejść od pustej strony do ostatecznej wersji roboczej w ciągu kilku minut. Stanowią one nieocenione źródło informacji dla każdego, kto pisze - niezależnie od tego, czy jest to sprzedawca piszący e-mail, marketer przygotowujący kampanię, czy autor burzy mózgów nad powieścią.

Większość narzędzi AI do pisania radzi sobie z ciężkimi zadaniami związanymi z tworzeniem zawartości, zapewniając wyniki prawie tak dobre, jak w przypadku doświadczonych copywriterów. Ponadto mogą one również pomóc w innych aspektach procesu pisania, takich jak edycja, tłumaczenie i badanie zawartości.

Aby jednak uzyskać najlepsze wyniki, należy wybrać narzędzie do pisania AI, które jest przeszkolone na "właściwym silniku", obsługuje różne formaty pisania i jest wyposażone w odpowiednie funkcje pomocnicze.

W tym artykule porównamy dwa popularne rozwiązania Narzędzia AI do copywritingu -Jasper AI i Writesonic - i pokazać, jak wypadają na tle innych.

Czym jest Jasper AI?

przez Jasper AI Jasper AI jest jednym z pierwszych narzędzi AI zaprojektowanych specjalnie do pisania. Narzędzie do pisania szybko zyskało ogromną rzeszę zwolenników i kilku niestandardowych klientów zrobiło sobie nawet "tatuaże Jaspera aby pokazać swoją miłość do marki.

Jasper AI pozwala pisarzom przezwyciężyć przerażający blok pisarski. Mogą oni przeprowadzać burze mózgów i współpracować z wydajnym silnikiem AI. Niedawno Jasper nabył narzędzie do generowania obrazów Clipdrop od Stability AI, aby rozszerzyć możliwości narzędzia.

Funkcje Jasper AI

Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom, które można uzyskać dzięki Jasper AI:

1. Generowanie zawartości

przez Jasper AI Jasper obsługuje różne formaty zawartości, w tym długie posty na blogu, kopie stron internetowych, opisy produktów, posty społecznościowe i e-maile. Może również pomóc w różnych innych zadaniach, takich jak burza mózgów, badanie tematów i edycja zawartości - i to nie tylko gramatyka; narzędzie może dopasować głos i ton Twojej marki.

Dwie funkcje, które są unikalne dla Jasper AI to:

Tryb Boss : Generuje wiele wariantów zawartości w ciągu kilku sekund, dając ci wiele opcji do wyboru lub łączenia w celu inspiracji

: Generuje wiele wariantów zawartości w ciągu kilku sekund, dając ci wiele opcji do wyboru lub łączenia w celu inspiracji Poprawa zawartości: Ta funkcja analizuje istniejący tekst, sugerując przeformułowanie, dodanie przejść lub wzmocnienie określonych sekcji dla lepszego przepływu i przejrzystości

Oprócz tego Jasper może również pisać (i tłumaczyć) w ponad 30 popularnych językach świata. Kolejną świetną funkcją Jasper jest "repurposing" - możesz podpowiedzieć narzędziu, aby przekształcić blog w post społecznościowy, biuletyn e-mail i wiele innych.

2. Niestandardowe rozwiązania

przez Jasper AI Jasper AI zapewnia kilka niestandardowych opcji, aby dostosować proces tworzenia zawartości i dopasować go do sposobu pracy. Można na przykład utworzyć przewodnik "Brand Voice", aby upewnić się, że cała wygenerowana zawartość jest zgodna z tożsamością marki. Aby dopracować sugestie, można również dostosować ustawienia funkcji "Boss Mode", takie jak długość zawartości, poziom kreatywności i liczba wyników.

Kolejną niestandardową funkcją jest Jasper Recipes. Funkcja ta umożliwia połączenie różnych szablonów i komend Jasper AI - generowanie konspektu bloga, pisanie różnych sekcji i nie tylko - dzięki czemu cały proces staje się bardziej efektywny czasowo.

3. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)

przez Jasper AI Jasper świetnie radzi sobie z generowaniem zawartości zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek. Po pierwsze, można użyć "Trybu SEO" do integracji z zewnętrznymi narzędziami SEO, takimi jak Surfer SEO i Ahrefs, aby analizować zawartość wygenerowaną za pomocą Jasper.

Następnie można użyć funkcji "Ulepsz zawartość", aby uwzględnić te informacje zwrotne w artykule i zoptymalizować go pod kątem SEO. Możesz także użyć Jasper do generowania FAQ dla postów na blogu i znaczników schematu, aby poprawić swoje rankingi SERP.

Cennik Jasper AI

Kreator : 49 USD/miesiąc za licencję

: 49 USD/miesiąc za licencję Pro : $69/miesiąc za licencję

: $69/miesiąc za licencję Business: Ceny niestandardowe

Czym jest Writesonic?

przez Writesonic Writesonic to kolejny wczesny gracz w niszy narzędzi do pisania AI. Po raz pierwszy został uruchomiony jako oparty na AI kreator stron docelowych zbudowany na silniku GPT-3. Wirusowość kompilacji doprowadziła do tego, że założyciele wypuścili bardziej skoncentrowane na pisaniu narzędzia Narzędzia AI w tym pisarz blogów AI, chatbot AI i inne. Writesonic mówi pomagają "tworzyć wysokiej jakości, opłacalną zawartość w błyskawicznym tempie" Oprócz narzędzi skoncentrowanych na pisaniu, Writesonic ma całkiem sprytny konwerter tekstu na głos i kreator GPT, który pomaga użytkownikom tworzyć niestandardowe chatboty AI.

To sprawia, że Writesonic jest bardziej narzędziem AI dla marketerów niż autorów zawartości, chociaż pisarze również mogą czerpać z niego wiele wartości.

Funkcje Writesonic

Przyjrzyjmy się, w jaki sposób Writesonic może pomóc marketerom i pisarzom usprawnić dane powstania zawartości.

1. Generowanie zawartości

przez Writesonic Writesonic ma łatwy w użyciu interfejs użytkownika. Zawartość można tworzyć przy użyciu jednego z łatwo dostępnych szablonów podpowiedzi. W pojedynczym dokumencie Writesonic można napisać do 5000 słów, co czyni go świetną opcją dla długich postów na blogu i ebooków.

Kolejną funkcją Writesonic jest konwerter tekstu na głos, który może pomóc w dodaniu elementów multimedialnych do strategii zawartości, takich jak audiobooki, nagrania wideo i inne.

Narzędzie do pisania AI i generator głosu obsługują ponad 30 języków i mogą pomóc zespołom marketingowym w lokalizowaniu zawartości i prowadzeniu skutecznych kampanii regionalnych.

2. Niestandardowe rozwiązania

przez Writesonic Jedną z największych zalet korzystania z Writesonic jest możliwość wyboru własnego silnika AI - GPT-3.5, GPT-4, a nawet GPT-4+, gdy zostanie wydany. Writesonic zapewnia również szkolenia głosowe marki, dzięki czemu możesz upewnić się, że generowana zawartość pasuje do stylu pisania i głosu Twojej firmy.

Możesz użyć "trybu czatu Writesonic", aby prowadzić rozmowy przypominające ludzkie podczas burzy mózgów, znajdowania cytatów i nie tylko. Możesz pójść o krok dalej i zbudować boty oparte na GPT za pomocą Botsonic (kolejne narzędzie Writesonic) i przeszkolić je w zakresie danych Twojej firmy, aby uzyskać konkretne, kontekstowe odpowiedzi.

3. Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO)

przez Writesonic Jednym z obszarów, w którym Writesonic błyszczy, jest pisanie skoncentrowane na SEO. Narzędzie do pisania AI pomaga pisarzom przeprowadzać badania słów kluczowych i konkurencji, automatycznie generować często zadawane pytania i sugerować opcje wewnętrznego łączenia.

Co więcej, możesz zintegrować Writesonic z popularnymi narzędziami SEO, takimi jak SEMRush i Ahrefs, i możesz użyć Zapiera, aby uzyskać szczegółowe dane na temat SEO zawartości.

Ceny Writesonic

Indywidualny

Free

Chatsonic : $15/miesiąc

: $15/miesiąc Indywidualny : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Teams

Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Professional : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Zaawansowany : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Jasper AI vs Writesonic: Porównanie funkcji

Funkcja Jasper AI Writesonic Modele językowe Model-agnostyczny, zastrzeżony silnik AI obejmuje OpenAI, PalM (Google), Anthropic, Cohere i inne OpenAI Sprawdzanie plagiatu Dostawca usługi sprawdzania plagiatu obsługiwanej przez Copyscape Posiada wbudowany moduł sprawdzania plagiatu, ale nie jest tak dokładny jak Jasper Zaawansowane funkcje SEO i wyszukiwania konkurentów; integracja z Surfer SEO Zaawansowane funkcje SEO i wyszukiwania konkurentów; integracja z Surfer SEO Zaawansowane funkcje SEO i wyszukiwania konkurentów; integracja z Surfer SEO Zaawansowane funkcje SEO i wyszukiwania konkurentów Rozszerzenia do przeglądarek Rozszerzenie Jasper Write Anywhere pozwala użytkownikom generować zawartość w dowolnej zakładce Chatsonic nie tylko generuje zawartość, ale także działa jako asystent, oferując szybkie odpowiedzi podczas wyszukiwania w Google Szablony 50+ szablonów 100+ szablonów Generowanie obrazów Tak Tak Dostosowania Umożliwia tworzenie niestandardowych cykli pracy generowania zawartości Umożliwia wybór silnika AI

A teraz do zrobienia dogłębne porównanie Jasper AI i Writesonic:

1. Technologia AI

Rozważając dowolne narzędzie AI, podstawowymi czynnikami, które należy ocenić, są silnik AI i model językowy, z którego korzysta. Mają one przecież bezpośredni wpływ na jakość generowanej zawartości.

Jasper AI

Opiera się na "zastrzeżonej infrastrukturze", która wykorzystuje wiele dużych modeli językowych wiodących firm, w tym OpenAI, Google, Anthropic i Cohere. Pozwala im to wybrać najbardziej odpowiedni model dla każdego zadania.

Funkcja ta czyni go bardziej wszechstronnym w obsłudze różnych formatów zawartości i stylów pisania. Ponadto wygenerowana zawartość brzmi bardziej naturalnie.

Writesonic

Writesonic jest zbudowany w oparciu o LLM OpenAI - w szczególności silniki GPT-3.5, GPT-4 i GPT-4+. Unikalną funkcją Writesonic jest możliwość wyboru silnika GPT potrzebnego do określonego zadania. Aby korzystać z silnika GPT-4, należy jednak wykupić subskrypcję ChatGPT Plus, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Jasper AI vs. Writesonic: Lepszy silnik AI?

Choć jest to wyrównana rywalizacja, to Jasper AI zdobywa koronę. Są ku temu dwa powody:

Jasper aktualizuje się do najnowszego silnika AI bez dodatkowych kosztów, w przeciwieństwie do Writesonic

Dostęp do wielu LLM sprawił, że jego wyniki są nieco bardziej naturalne w porównaniu do Writesonic

2. Pomoc w pisaniu

Kolejnym kryterium jest to, w jaki sposób oba narzędzia AI do pisania pomagają w procesie generowania zawartości - jakie narzędzia oferują i jakie formaty zawartości wspierają?

Jasper AI

Jasper oferuje solidny zestaw funkcji, w tym unikalne, takie jak "Boss Mode" (aby uzyskać wiele wariantów) i "Improve Content" (aby przepisać zawartość), co przyspiesza generowanie treści.

Zapewnia również wsparcie dla różnych formatów zawartości, takich jak posty na blogu, kopie społecznościowe i skrypty. Co więcej, Jasper może pomóc ci na scenie planowania procesu pisania. Wystarczy podać mu streszczenie kampanii, a stworzy on pełnoprawny brief, a następnie wygeneruje wszystkie zasoby w ramach tego briefu za jednym zamachem.

Writesonic

Writesonic podchodzi do tworzenia zawartości w sposób przyjazny dla użytkownika. Możesz szybko rozpocząć pracę, powielając jeden z szablonów. Writesonic obsługuje również wszystkie standardowe formaty zawartości, takie jak długie kopie, posty w mediach społecznościowych, podsumowania wykonawcze itp.

Jednak domyślne szablony do pisania zawartości dla wszystkich popularnych formatów sprawiają, że Writesonic jest świetnym narzędziem do pisania AI, szczególnie dla początkujących. Wystarczy wybrać konkretny szablon i dodać kluczowe informacje - temat, słowa kluczowe itp., aby Writesonic wygenerował dokument w tym formacie zawartości.

Jasper AI vs. Writesonic: Lepsze funkcje produkcji zawartości

W tej rundzie jest remis! Oba narzędzia mają swoje zalety. Tam, gdzie Jasper wygrywa dzięki trybom pisania, Writesonic nadrabia prostym interfejsem użytkownika i szczegółowymi podpowiedziami.

3. SEO

Ponieważ oba narzędzia mają na celu marketing zawartości jako kluczową wartość, następnym kryterium jest SEO. Jak dobre są oba narzędzia w generowaniu zawartości zoptymalizowanej pod kątem wyszukiwarek?

Jasper AI

Optymalizacja zawartości pod kątem SEO w Jasper to proces składający się z dwóch kroków: najpierw integrujesz się z Surfer SEO, aby przeprowadzić badanie słów kluczowych. Następnie dodajesz te wyniki do funkcji "Ulepsz zawartość" i importujesz ocenę SEO swoich długich formularzy.

Writesonic

Writesonic oferuje holistyczne rozwiązanie SEO, głównie dzięki wbudowanej integracji z Surfer SEO. Niektóre kluczowe funkcje związane z SEO w Writesonic obejmują analizę słów kluczowych, analizę luk w zawartości, badanie konkurencji i branży, a nawet automatyzację sugestii dotyczących wewnętrznego linkowania.

Jasper AI vs. Writesonic: Kto najlepiej radzi sobie z SEO?

Zwycięzcą jest Writesonic. Narzędzie oferuje znacznie więcej funkcji ukierunkowanych na SEO niż Jasper.

4. Niestandardowe rozwiązania

Kolejnym aspektem jest niestandardowa konfiguracja. Każdy ma inny sposób pracy, a narzędzie, które można zmodyfikować tak, aby pasowało do danego procesu, jest po prostu lepsze.

Jasper AI

Jasper AI zapewnia użytkownikom większość podstawowych opcji niestandardowych - niezależnie od tego, czy są to różne tryby, takie jak tryb szefa, dodawanie stylu marki, czy modyfikowanie głosu i tonu zawartości.

Narzędzie to idzie również dalej dzięki niestandardowym cyklom pracy, takim jak Blog Recipes. Funkcja ta pozwala użytkownikom łączyć łańcuch różnych podpowiedzi w jeden cykl pracy i generować hiper-specyficzną zawartość, taką jak jednolity konspekt dla wszystkich blogów lub generować posty społecznościowe dla każdego bloga, gdy tylko zostanie on sfinalizowany.

Writesonic

Writesonic zapewnia również użytkownikom określone opcje niestandardowej zawartości, takie jak domyślny głos marki i modyfikowanie głosu lub tonu określonego fragmentu treści. W chwili obecnej nie wspiera jednak niestandardowych cykli pracy.

Jasper AI vs. Writesonic: Które narzędzie oferuje więcej niestandardowych opcji?

Ta runda trafia do Jasper AI za niewiarygodnie proste tworzenie zawartości dzięki niestandardowym cyklom pracy i wysokiemu stopniowi dostosowania.

5. Integracje

Doszliśmy do ostatniej rundy: Jak dobrze oba narzędzia integrują się z resztą twojego stosu technologicznego?

Jasper AI

Jasper AI oferuje 10 natywnych integracji, w tym popularne narzędzia, takie jak Webflow, Google Workspace i Make. Ponadto, ponieważ Jasper AI dostarcza integrację Zapier, można połączyć Jasper AI z niemal każdym narzędziem.

Writesonic

Writesonic zapewnia tylko dwie natywne integracje: WordPress i Surfer SEO. W przypadku wszystkich innych integracji należy użyć narzędzia innej firmy, takiego jak Zapier.

Jasper AI vs. Writesonic: Bardziej połączone narzędzie?

Podczas gdy oba narzędzia zapewniają ograniczone integracje, Jasper AI oferuje więcej integracji niż Writesonic.

6. Ceny i dodatki

Plan Jasper AI Writesonic Free Brak planu darmowego 25 generacji zawartości miesięcznie25 generacji zaawansowanych (jednorazowo)Wszystkie funkcje AI związane z pisaniem. Wszystkie funkcje chatbota AI Rozszerzenie przeglądarki 6500 kredytówJeden głos markiAutomatyczne linkowanie wewnętrzneGenerowanie obrazówSEO i sprawdzanie faktów Jasper Pro vs. Writesonic Professional Trzy głosy marki. Trzy natychmiastowe kampanie Generator obrazów Funkcje współpracy 3000 kredytów Analiza konkurencji Analiza luk w treści Funkcje współpracy Spersonalizowane wdrażanie Jasper Business Vs.Writesonic Advanced Analityka wydajnościNiestandardowe cykle pracy Dostęp do API Wsparcie Premium Niestandardowe przewodniki po stylach 6500 kredytówPriorytetowe wsparcieDo pięciu członków zespołu

**Jasper AI vs. Writesonic: Kto ma lepszą cenę? Bez darmowego planu w Jasper, nie jest łatwo dostrzec wartość bez zapisania się na produkt. W przeciwnym razie wszystko jest równe, z różnymi punktami cenowymi dostępnymi w różnych ustawieniach funkcji.

Jasper AI vs Writesonic na Reddit

Nadszedł czas, aby przeanalizować bitwę Jasper AI vs. Writesonic z perspektywy makro. Co Redditowicze sądzą o obu narzędziach?

Oto kompleksowe podsumowanie zalet i wad obu narzędzi:

"Zacznijmy od Jaspera, ponieważ jestem pewien, że jest to jedno z najbardziej znanych narzędzi"

Pros: Szybkość generowania zawartości jest bardzo imponująca; jej jakość to również absolutny plus. W argumencie na plus umieszczam liczne integracje Jaspera (Zapier, Grammarly, SurferSeo i Google)

Cons_: Największym minusem jest cena (40$ miesięcznie za plan creator i 99$ za plan team). Kolejną wadą jest dość skomplikowany interfejs i ogólna interakcja z aplikacją. Nauka może zająć trochę czasu

następny jest Writesonic. Kolejne znane na całym świecie narzędzie do kopiowania_

Pros: Na wrzesień, różnorodność dostępnych narzędzi i podpowiedzi nazwałbym imponującą, podobnie jak imponującą listę integracji i stosunkowo niską cenę (możesz wybrać liczbę słów, które wydajesz miesięcznie i za nie płacić; podstawowy plan to $$$a)

Cons: Jakość zawartości może się znacznie różnić w zależności od tego, czy wybierzesz jakość Premium czy Średnią. Co więcej, wersja ChatGPT 4.0 ma mniej słów i jest droższa. Interfejs jest nadal skomplikowany, ale nie nazwę tego drastycznym minusem."

Podczas gdy Jasper wydaje się być lepszym pisarzem, Writesonic jest zdecydowanie bardziej przystępną cenowo opcją. Inny użytkownik uważa Writesonic za najlepsze "ogólne narzędzie do pisania AI", mówiąc: "Tak, to najlepsza wartość w stosunku do ceny, a nowe funkcje pojawiają się co tydzień"

Inni nadal uważają stary, dobry ChatGPT za najlepszy generator zawartości AI, ponieważ zarówno Writesonic, jak i Jasper są zbudowane na silniku GPT.

"Większość z nich to technicznie rzecz biorąc wrappery GPT3. Oznacza to, że wywołują API w tle. Normalnie nie mają własnych modeli, a większość z nich jest do bani, jeśli je mają

interfejs użytkownika może być fajny, ale szczerze mówiąc po prostu użyj GPT3 lub GPT4 w ChatGPT lub zdobądź konto dewelopera, aby zapłacić tokenami za ChatGPT3."_

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla Jasper AI vs Writesonic

Zarówno Jasper AI, jak i Writesonic są świetnymi narzędziami do pisania AI i zdecydowanie mogą pomóc ludziom szybciej tworzyć zawartość. Nie są one jednak pozbawione wad. Ogromną wadą jest ich silosowy charakter - ich płynna integracja z cyklem pracy lub stosem technologii pracy może stanowić poważne wyzwanie.

Nie tylko brakuje im bezpośredniej integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak CRM, obsługa klienta lub narzędzia do zarządzania kampaniami, ale także nie zapewniają one ogromnej różnorodności wyzwalaczy, które pomogłyby w tworzeniu własnych integracji i cykli pracy.

W tym miejscu narzędzie typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp AI, może być świetnym rozwiązaniem dla Writesonic i innych firm

Alternatywa Jasper

.

ClickUp posiada nie tylko własne narzędzie GenAI w postaci formularza

ClickUp Brain

nie wykorzystuje nawet żadnych danych użytkownika do trenowania zbiorów danych AI. Ponadto, ponieważ ClickUp Brain jest ściśle zintegrowany z resztą pakietu do zarządzania projektami, możesz używać AI jako kompleksowego rozwiązania

asystent pisania

aby poprawić ogólną wydajność.

Oto krótkie spojrzenie na jego funkcje związane z produkcją zawartości:

1. Asystent pisania AI

Usprawnij całą komunikację wewnętrzną i zewnętrzną dzięki ClickUp Brain

Niezależnie od tego, czy korzystasz z ClickUp do planowania osobistych projektów, czy pracy, możesz użyć ClickUp Brain do przygotowania komunikacji. Możesz również zadawać ClickUp Brain odpowiednie pytania, aby lepiej wykonywać swoje zadania, korzystając z funkcji specyficznych dla roli

Szablony podpowiedzi AI

.

Może to być:

Opisy projektów i zadań oraz aktualizacje statusu dla kierowników projektów

E-maile, podsumowania spotkań i transkrypcje dla przedstawicieli handlowych

Blogi, newslettery i inne kampanie dla zespołów marketingowych

Możesz również skorzystać z asystenta pisania ClickUp, aby udoskonalić swoje wewnętrzne czaty i znaleźć kluczowe informacje z firmowej wiki. Możesz na przykład dodać swoją odpowiedź - zarówno do e-maili, jak i wewnętrznych czatów w formie skróconej - a ClickUp Brain dopracuje wiadomość za Ciebie.

Ponadto, jeśli współpracujesz z niestandardowymi klientami na całym świecie lub prowadzisz kampanie regionalne, możesz przetłumaczyć swoją komunikację na dany język za pomocą asystenta pisania ClickUp.

2. Współpraca nad dokumentami

Oszczędzaj czas i przyspiesz proces pisania dzięki funkcji "Pisz z AI" ClickUp Docs.

ClickUp Docs

to potężny i łatwy w użyciu

narzędzie do przetwarzania tekstu

które umożliwia organizacjom tworzenie dokumentów, zagnieżdżonych stron i całych wiki z jednego miejsca. Najlepsze jest jednak to, jak ściśle zintegrowane jest ono z ClickUp Brain.

Ułatwia to zespołom:

Burzę mózgów, pomysły na kampanie i artykuły oraz tematy badań

Generowanie zawartości od podstaw i wprowadzanie nowych sugestii w celu jej modyfikacji

Manipulować tekstem, np. zmieniając jego rozmiar lub ton głosu

Tłumaczenie dokumentów na różne języki

Sprawdzanie błędów gramatycznych i ortograficznych

Po przygotowaniu dokumentu możesz udostępniać go swojemu zespołowi, aby mógł go przejrzeć lub współpracować z Tobą w czasie rzeczywistym - funkcje komunikacyjne ClickUp Docs, takie jak wskaźniki pisania, etykiety, bezpośrednie czaty i komentarze, są po to, aby pomóc.

3. Zarządzanie projektami

To nie tylko ClickUp Docs,

Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami

jest również zasilane przez AI.

Zarządzaj wszystkimi swoimi projektami dzięki sile AI w ClickUp's Project Management Solution

Oto kilka sposobów, w jakie AI może zaoszczędzić czas Twojego zespołu:

Automatyzacja podsumowań projektów i aktualizacji postępów

Podział złożonego zadania na mniejsze podzadania

Automatyzacja uzupełniania danych w opisach zadań

Podsumowywanie wątków komentarzy w zadaniach

Generowanie (lub udoskonalanie) podsumowań zadań

Podsumowanie wątków komentarzy w zadaniach ClickUp

Wykorzystując funkcje ClickUp AI do zarządzania zadaniami i projektami, menedżerowie mogą zmniejszyć ilość pracy i skupić się na szerszej perspektywie - ogólnych celach projektu i rozwoju zespołu.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $17/użytkownika miesięcznie

$17/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w sprawie cen

Skontaktuj się w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka za obszar roboczy miesięcznie

Uprość dane powstania (i zorganizuj swoje życie) dzięki ClickUp

Zarówno Jasper AI, jak i Writesonic to świetne narzędzia AI do pisania. Jasper to świetna opcja dla Teams szukających elastyczności i niestandardowych cykli pracy. Writesonic jest idealny dla mniejszych teamów lub osób szukających niedrogiego narzędzia do pisania opartego na AI.

Nie są one jednak w stanie zrobić wiele więcej.

Jeśli szukasz kompletnego asystenta AI - narzędzia, które pomoże ci dobrze pisać i lepiej zarządzać swoją pracą - dlaczego nie wypróbować ClickUp?

A

świetna alternatywa dla Writesonic

i Jasper, zapewnia potężny obszar roboczy, który płynnie łączy swoje możliwości GenAI ze wszystkimi swoimi rozwiązaniami, niezależnie od tego, czy chodzi o tworzenie dokumentów, czy zarządzanie projektami.

Wyobraź sobie burzę mózgów, przydzielanie zadań, współpracę z zespołem i generowanie wysokiej jakości zawartości - wszystko na tej samej platformie. ClickUp eliminuje potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami, oszczędzając cenny czas i ułatwiając pracę.

Zarejestruj się w ClickUp

już dziś i obserwuj, jak zmienia on Twój cykl pracy.