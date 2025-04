Slack Huddles vs Calls: Różnice i zalety

Zwiększa szybkość i prostotę: Możesz rozpocząć huddle za pomocą zaledwie kilku kliknięć w miejscu pracy lub kanale Slack, w którym obecni są wszyscy członkowie zespołu. Sprawia to, że jest on niezwykle wydajny w przypadku spontanicznych rozmów bez konieczności planowania

Zachęca do nieformalnych interakcji: Nieformalne ustawienia motywują Teams do prowadzenia bardziej naturalnych rozmów, podobnych do wpadania na szybką pogawędkę przy biurku współpracownika