Jak wdrożyć zwinną strategię HR

Nawet w samym środku wszechobecnej transformacji cyfrowej, dział HR rzadko ma prawo głosu. W wyniku tego działy HR regularnie czują, że utknęły na powolnym pasie, podczas gdy biznes pędzi naprzód.

Z pewnością wypróbowałeś już najlepsze praktyki, strategie z renomowanych książek HR i wdrożyłeś oprogramowanie HR. Jeśli nic z tego nie przyniosło pożądanych wyników, zwinny HR może być odpowiedzią.

W tym wpisie na blogu zbadamy, czym jest zwinny HR i jak możesz go wdrożyć w swojej organizacji, aby uzyskać lepszą wydajność.

Czym jest Agile HR?

Agile HR to nowe podejście do funkcji zasobów ludzkich, zainspirowane zwinnymi metodologiami tworzenia oprogramowania. Obejmuje ono zwinne ramy Scrum w celu stworzenia bardziej elastycznej, opartej na współpracy i iteracyjnej praktyki HR, aby dostosować się do nowoczesnego zarządzania biznesem.

Teams Agile HR koncentrują się na:

Struktura granularna : Rozbicie dużych projektów na mniejsze, możliwe do zarządzania zadania, wykonywane w krótkich cyklach zwanych sprintami

Customer centricity : Skupienie się na potrzebach kadry zarządzającej rekrutacją (klienta wewnętrznego) i kandydata

Pętle informacji zwrotnej : Aktywne zbieranie informacji zwrotnych od wszystkich interesariuszy i dostosowywanie się do pojawiających się potrzeb w oparciu o spostrzeżenia

Współpraca: Nadanie priorytetu współpracy międzyfunkcyjnej pomiędzy Businessem, finansami, HR i innymi Teamsami

Jeśli wydaje Ci się to czymś, co zawsze zrobiłeś, pozwól nam pokazać Ci subtelne różnice między zwinnym a tradycyjnym HR.

Jaka jest różnica między zwinnym a tradycyjnym HR?

Mówiąc najprościej, tradycyjny HR jest podobny do kaskadowej metody rozwoju, podczas gdy zwinny HR jest jak, no cóż, zwinny. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z tymi terminami, oto krótkie podsumowanie Agile vs Waterfall.

Zobaczmy teraz, czym różni się zwinny i tradycyjny HR.

Zwinny HR Tradycyjny HR Cele Zwiększanie zwinności i innowacyjności Zgodność z przepisami, wydajność pracowników i minimalizacja ryzyka Struktura Elastyczność i zdolność adaptacji Sztywny i hierarchiczny Współpraca Współpraca międzyfunkcyjna i wzmocnienie funkcji Predefiniowane struktury organizacyjne z silosami działów Podejmowanie decyzji Zdecentralizowane podejmowanie decyzji Scentralizowane podejmowanie decyzji Proces Iteracyjne i przyrostowe Sekwencyjny i liniowy Koncentracja Zorientowanie na klienta, skupienie się na dostarczaniu wartości zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym interesariuszom Koncentracja na operacjach wewnętrznych, z naciskiem na zadania administracyjne i zgodność z przepisami Adaptacyjność Wysoka zdolność do zbierania informacji zwrotnych i odpowiedniego dostosowywania strategii Niskie trudności z reagowaniem na zmiany w środowisku zewnętrznym i wymagania rynku

Korzyści i wyzwania związane ze zwinnym HR

Agile HR zmienia sposób, w jaki rekruterzy, kandydaci, menedżerowie, liderzy działów i C-Suite podchodzą do zarządzania ludźmi. Unowocześnia plan i praktykę zarządzania zasobami ludzkimi. Ma to znaczące i potężne korzyści.

Zaangażowanie pracowników: Poprzez angażowanie pracowników w procesy decyzyjne, zachęcanie do przekazywania informacji zwrotnych i zapewnianie możliwości uczenia się Agile, metoda ta tworzy poczucie własności i przynależności wśród pracowników.

Wydajność rekrutera: Agile HR umożliwia rekruterom ścisłą współpracę z menedżerami ds. rekrutacji, minimalizując założenia i punkty porażki. Poszerza zbiorową wiedzę, znacznie poprawiając wyniki rekruterów.

Zadowolenie z pracy: Zwinne podejście umożliwia wielofunkcyjnym Teams przyjmowanie różnych ról i wnoszenie wkładu w znaczące projekty. Eliminuje to u pracowników poczucie stagnacji lub znudzenia swoją rolą - konsekwentnie wprowadzając tak potrzebne ożywienie.

Retencja: Zwinne praktyki HR, takie jak personalizacja, ciągłe doskonalenie, informacje zwrotne 360 stopni, współpraca międzyfunkcyjna itp. mogą zwiększyć wskaźniki retencji.

Wyzwania stojące przed Agile HR Teams

Mimo wielu korzyści, wdrożenie zwinnego HR nie jest pozbawione wyzwań. Oto niektóre z najczęstszych wyzwań, przed którymi stają zespoły ds. zasobów ludzkich.

Zmiana kulturowa: Przyjęcie zwinności to zmiana kultury, sposobu myślenia i codziennych zachowań. Opór wobec tej zmiany w całej organizacji musi zostać przezwyciężony.

Alokacja zasobów: Inicjatywy Agile HR wymagają czasu, budżetu i wykwalifikowanego personelu. Organizacje mogą napotkać wyzwania związane z efektywną alokacją tych zasobów, zwłaszcza jeśli działają przy ograniczonych obciążeniach lub konkurujących ze sobą priorytetach.

Integracja z istniejącymi systemami: Starsze wersje systemów mogą nie mieć wsparcia dla zwinności i elastyczności wymaganej przez zwinny HR, co prowadzi do nieefektywności i wąskich gardeł. Organizacje muszą zainwestować w aktualizację lub wymianę przestarzałych systemów i zapewnienie płynnej integracji ze zwinnymi praktykami HR.

Dzięki proaktywnemu podejściu do tych wyzwań i wykorzystaniu korzyści płynących ze zwinnego HR, organizacje mogą stworzyć bardziej zwinną, elastyczną i skoncentrowaną na ludziach funkcję, która osiągnie swoje KPI HR i przyczyni się do powodzenia organizacji.

Monitoruj wszystkie wskaźniki KPI za pomocą pulpitów ClickUp

Rola Agile w HR

Agile HR nie jest prostym narzędziem lub zmianą procesu. To fundamentalny sposób, w jaki zespoły HR myślą, rozmawiają i działają. Oto jak wartości Agile można dostosować do funkcji HR.

Zwinny HR w rekrutacji

Dawno minęły czasy długich ogłoszeń o pracę i procesów rozmów kwalifikacyjnych. Zwinny HR koncentruje się na szybkim przyciąganiu najlepszych talentów. Może to obejmować zwinne taktyki, takie jak:

Wykorzystanie mediów społecznościowych do celowego docierania do kandydatów zamiast publikowania ogłoszeń o pracę na szeroką skalę

Rozmowy w parach, podobnie jak programowanie w parach w celu usprawnienia rozmów

Automatyzacja procesów przyjmowania aplikacji, planowania rozmów kwalifikacyjnych, wysyłania aktualizacji e-mail itp. za pomocą odpowiednich narzędzi

Zwinny HR dla zaangażowania pracowników

Zwinny model HR wspiera kulturę własności i zaangażowania pracowników, wykorzystując zwinne artefakty i procesy.

Pętle informacji zwrotnych na temat wszystkich działań związanych z pracownikami, aby pozostać blisko niestandardowych potrzeb klienta

Otwarte kanały komunikacji do udostępniania pomysłów i spostrzeżeń

Cyfrowa i otwarta współpraca

Zwinny HR dla oceny wyników

Pożegnaj się z ocenami rocznymi! Zwinne podejście HR kładzie nacisk na ciągłe zarządzanie wydajnością z ustawieniem celów, regularnymi odprawami i skupieniem się na rozmowach rozwojowych zamiast na ocenie. Zasadniczo przekształca to zarządzanie talentami jako praktykę.

Teams Agile przeprowadzają przeglądy miesięczne i kwartalne zamiast rocznych. Rozbijają roczne cele na mniejsze części na każdy tydzień/miesiąc. Nadają priorytet informacji zwrotnej 360 stopni.

Zwinny HR dla utrzymania pracowników

Agile HR wspiera kulturę uczenia się i rozwoju. Umożliwia pracownikom rozwój w ramach ich roli i zapewnia innowacyjne możliwości rozwoju kariery.

Umożliwia im to identyfikowanie i wykorzystywanie możliwości w organizacji, nawet jeśli nie znajdują się one w bezpośrednim zasięgu wzroku z ich bieżącej pracy.

Potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy? Skorzystaj z jednego z tych darmowych szablonów HR.

Szablon SOP HR ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i śledzeniu procesów i procedur HR.

Zwinne metodologie HR

Obecnie istnieją pewne zasady zwinności, takie jak koncentracja na informacjach zwrotnych, dostarczanie w przyrostach i współpraca ponad konkurencją, które można łatwo wdrożyć w tradycyjnych praktykach HR.

Jednak zwinny HR musi zrobić nieco więcej. Musi wykraczać poza fragmentaryczne praktyki i przyjąć zdrowe podejście. Niektóre z powszechnie stosowanych modeli to:

1. Scrum

Tworzenie oprogramowania metodą Scrum to struktura czasowa, która dzieli duże projekty na krótkie, dwutygodniowe sprinty. Jeśli jesteś praktykiem HR prowadzącym projekty, takie jak opracowanie nowego programu onboardingowego lub reorganizacja procesu oceny wyników, Scrum jest świetną strukturą do przyjęcia.

Powodzenie we wdrażaniu projektów HR metodą Scrum:

Myśl w sprintach: Podziel pracę na małe, zarządzalne części, które mogą być zakończone w 1-2 tygodniowych sprintach.

Utwórz backlog: Przyjmuj zgłoszenia od teamów biznesowych i organizuj je w backlogu o jasnym priorytecie.

Ustal priorytety: Użyj procesu podobnego do user stories, aby ustalić priorytety zadań, które muszą zostać zakończone w każdym sprincie.

Przeprowadzanie standupów i retrospektyw: Organizuj codzienne spotkania standup w celu omówienia planów na dany dzień i wyczyszczenia blokad. Omawianie powodzeń i porażek podczas retrospektyw sprintów.

Mierz postęp: Ustawienie podzadań, które można zwinąć w zadania i projekty, aby skutecznie śledzić postępy.

2. Kanban

Kanban wykorzystuje wizualną tablicę do zarządzania cyklem pracy. Zadania są reprezentowane przez karty, które przechodzą przez różne sceny (np. do zrobienia, w trakcie, zrobione). Teams HR mogą ustawić swoje tablice Kanban do celów najbardziej dla nich odpowiednich, takich jak pipeline rekrutacji dla każdej roli.

Aby w pełni wykorzystać Kanban, rozważ następujące kwestie.

Mapa procesu : Rozbij każdy proces na sceny, które można zapisać na tablicy Kanban

Zidentyfikuj parametry : Sporządź listę rzeczy potrzebnych dla każdego zadania, takich jak osoba przypisana, termin, kryteria akceptacji itp.

Praca w przepływie: Naucz Teams myśleć o zadaniach jako o przepływie z jednej sceny do drugiej

Skorzystaj z szablonu planu ClickUp na 30-60-90 dni, aby stworzyć własną tablicę Kanban do zwinnego zarządzania projektami.

3. DevOps

Rozwój oprogramowania DevOps opiera się na wzmocnieniu pozycji zespołu, automatyzacji i ciągłym doskonaleniu. Zasady te można zastosować do DevOps poprzez:

Wdrażanie technologii i tworzenie samoobsługowych portali dla pracowników w celu uzyskania dostępu do zasobów HR (np. rejestracja świadczeń, dokumenty dotyczące zasad)

Automatyzacja rutynowych zadań , takich jak wnioski o zwrot kosztów, zatwierdzanie urlopów itp.

Integracja z innymi systemami , takimi jak lista płac lub zarządzanie wydajnością, w celu uzyskania całościowego widoku pracowników

Ciągłe doskonalenie w oparciu o wyniki, informacje zwrotne, obserwacje i pojawiające się oczekiwania

Bonus: Elementarz na temat DevOps vs. Agile

4. Minimalny opłacalny produkt

W oprogramowaniu oznacza to tworzenie okrojonej wersji produktu lub usługi w celu zebrania wczesnych opinii i szybkiej iteracji. Dla zwinnych zespołów HR może to być niezwykle przydatne, zwłaszcza w programach zarządzania zmianą.

Jeśli rozważasz wprowadzenie nowej struktury wynagrodzeń, możesz przeprowadzić jej pilotaż na mniejszą skalę (np. w nowym dziale lub zespole), zanim wdrożysz ją w całej organizacji.

Pozwoli to na szybkie wprowadzanie zmian w oparciu o rzeczywiste doświadczenia użytkowników i uniknięcie marnowania zasobów na zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi, które może nie spotkać się z zainteresowaniem pracowników.

Niezależnie od tego, który model zwinnego HR wybierzesz, potrzebujesz planu wdrożenia. Masz szczęście!

Wdrażanie Agile HR w Twoim Teams

Gotowy do przekształcenia swojego zespołu HR w zwinną potęgę? Oto przewodnik krok po kroku, który pomoże Ci rozpocząć i usprawnić ten proces.

1. Ocena i dostosowanie

Zbieranie danych: Zacznij od zrozumienia obecnego i pożądanego przyszłego stanu swojego zespołu. Przeprowadź ankiety, grupy fokusowe lub rozmowy indywidualne. Stwórz dokumentację Agile, aby zidentyfikować mocne i słabe strony oraz możliwości poprawy.

Zdefiniuj swoje cele: Dostosuj cele HR do ogólnych celów Business. Jakie są kluczowe wskaźniki HR, które chcesz poprawić? Wykorzystaj cele SMART, aby zwiększyć swoje szanse na ich osiągnięcie.

Nie wiesz od czego zacząć? Szablon mapy drogowej Agile Teams firmy ClickUp może pomóc w wizualizacji Twojego miejsca w szerszym kontekście organizacyjnym.

Szablon mapy drogowej zespołu Agile firmy ClickUp

2. Zbuduj swój zwinny zespół HR

Zbierz zespół: Wybierając członków zespołu HR do pilotowania zwinnych inicjatyw HR, weź pod uwagę umiejętności, doświadczenie i gotowość do przyjęcia zmian. Osoby już zaznajomione z Agile i akceptujące jego metody mogą być najlepszym wyborem.

Zejdź im z drogi: Agile działa tylko wtedy, gdy opiera się na upodmiotowieniu. Upoważnij swoje zwinne Teams do samodzielnego zarządzania i zachęcaj je do podejmowania decyzji we własnym gronie.

3. Przyjmij zwinne praktyki

Wybierz swoją strukturę: Wybierz zwinną metodologię (Scrum, Kanban itp.), która najlepiej pasuje do Twoich procesów HR.

Określ swoje praktyki: Zaplanuj, w jaki sposób będziesz praktykować zwinny HR, jakie artefakty będziesz utrzymywać i jakich procesów będziesz przestrzegać

Zdefiniuj i zakomunikuj podstawowe wartości organizacyjne firmy za pomocą szablonu podręcznika HR ClickUp

Spraw, aby zwinne praktyki były widoczne i dostępne, aby Twój zespół przyjął je z entuzjazmem. Skorzystaj z szablonu ClickUp HR Handbook, aby stworzyć swój przewodnik po zwinnym HR.

Krok 4: Wdrożenie i iteracja

Komunikuj się: Poinformuj członków swojego zwinnego zespołu HR o zmianie sposobu pracy. Omów zarówno filozofię, jak i elementy działań. Zachęcaj ich do niezgadzania się i aktywnego dyskutowania z nimi.

Podziel pracę na sprinty: Podziel większe projekty na łatwe do zarządzania części z jasno określonymi celami, terminami i kryteriami akceptacji.

Bądź przejrzysty: Spraw, aby informacje były dostępne i łatwe do przyswojenia dzięki narzędziom wizualnym, takim jak tablice Kanban firmy ClickUp. W ten sposób każdy zawsze będzie miał jasny widok na pracę w toku.

Zbieranie informacji zwrotnych i adaptacja: Zbieraj informacje zwrotne zarówno w sposób formalny, jak i nieformalny. Formalnie, przeprowadzaj ankiety lub wywiady w celu oceny wydajności.

Nieformalnie obserwuj, jak ludzie reagują na zmiany. Zidentyfikuj, co im się podoba, a czego nienawidzą. Staraj się zrozumieć ich zwinny sposób myślenia o HR. Spowolnij lub przyspiesz wdrażanie zwinnego HR w oparciu o informacje zwrotne.

Rozpocznij swoją praktykę Agile HR z ClickUp

Zwinne zarządzanie zasobami ludzkimi to podróż, a nie cel. Choć początkowo był to paradygmat rozwoju oprogramowania, obecnie zasady zwinności są powszechnie stosowane w szerokim zakresie funkcji, a HR również powoli je przyjmuje.

