Dogfooding produktów: maksymalizacja jakości oprogramowania i doświadczeń użytkowników

To nie tylko funkcje odróżniają dobre oprogramowanie od doskonałego. Użytkownicy są bardziej zainteresowani wyjątkowymi doświadczeniami. Dogfooding to doskonała metoda, aby to osiągnąć. Polega ona na tym, że firmy przestają polegać na osobach z zewnątrz i zamieniają swoje zespoły w pierwszych użytkowników.

Zobaczmy, jak ta sztuczka stosowana przez znawców branży może przekształcić porażki produktowe w sukcesy i zwiększyć potencjał oprogramowania.

Czym jest dogfooding?

Dogfooding odnosi się do praktyki polegającej na wykorzystywaniu przez firmę oprogramowania opracowanego wewnętrznie podczas jego tworzenia i po wprowadzeniu na rynek.

Doświadczenia klientów z pierwszej ręki dostarczają cennych informacji na temat funkcjonalności produktu, jego użyteczności i potencjalnych problemów.

Termin "dogfooding" pochodzi z reklamy karmy dla psów Alpo z 1976 roku, w której aktor Lorne Greene twierdził, że karmi tym produktem swojego psa. W 1988 roku menedżer Microsoftu Paul Maritz wysłał e-mail zatytułowany "Eating our own Dogfood" (Jedzmy własną karmę dla psów) do Briana Valentine'a, menedżera ds. testów w Microsoft LAN Manager. W e-mailu Paul rzucił mu wyzwanie, aby zwiększył wewnętrzne wykorzystanie produktu.

Termin ten sugeruje zatem korzystanie z własnych produktów w celu zapewnienia ich jakości przed zaoferowaniem ich innym.

Przyjrzyjmy się kilku przykładom programów dogfoodingu z życia wziętych.

Dogfooding: przykłady z życia wzięte

Globalni giganci, tacy jak Amazon i Microsoft, są czołowymi zwolennikami testowania własnych produktów. Amazon słynie z dogfoodingu wielu wewnętrznych narzędzi, w tym platformy chmury obliczeniowej Amazon Web Services (AWS).

Dzięki temu mogą zidentyfikować i rozwiązać problemy związane ze skalowalnością i wydajnością swojego oprogramowania wewnętrznego, zanim napotkają je klienci zewnętrzni.

Podobnie firma Microsoft najpierw testuje własne produkty, takie jak Microsoft 365, w całej organizacji. Dzięki temu pakiet integruje się bez problemów z wewnętrznymi cyklami pracy i pozwala zidentyfikować problemy związane z doświadczeniami użytkowników z perspektywy rzeczywistych użytkowników lub pracowników.

Dogfooding odgrywa kluczową rolę w całym cyklu życia oprogramowania:

Podczas rozwoju pomaga zidentyfikować błędy i problemy związane z użytecznością, zanim dotrą one do użytkowników zewnętrznych

Po wydaniu produktu pozwala firmom monitorować rzeczywiste wzorce użytkowania i zbierać cenne opinie o produkcie od użytkowników wewnętrznych, którzy mają podobną grupę docelową jak klienci zewnętrzni

Podsumowując, dogfooding oznacza konsekwentne korzystanie z produktu, który stworzyłeś, aby określić, co działa, a co wymaga poprawy. Oferuje to firmom kilka korzyści.

Korzyści z dogfoodingu w rozwoju oprogramowania

Oto najważniejsze zalety dogfoodingu w tworzeniu oprogramowania:

Znalezienie przyczyny problemu: Użytkownicy wewnętrzni, zaznajomieni z procesem rozwoju produktu, często potrafią skuteczniej niż zewnętrzni testerzy wskazać źródło problemów. Pozwala to zaoszczędzić cenny czas i zasoby podczas procesu debugowania

Poprawa jakości produktu poprzez wykrywanie błędów, problemów lub usterek: Dogfooding pomaga odkryć wiele problemów, od drobnych błędów po poważne przeszkody w użyteczności. Dzięki wczesnemu zajęciu się tymi problemami można zapewnić, że na rynek trafi bardziej dopracowany i przyjazny dla użytkownika produkt

Wewnętrzne korzystanie z produktów prowadzi do lepszej kontroli jakości i większej satysfakcji użytkowników. Twoi pracownicy pełnią rolę testerów w rzeczywistych warunkach.

Napotykają oni te same problemy i frustracje, co użytkownicy zewnętrzni, co pozwala zidentyfikować i naprawić problemy, zanim wpłyną one na klientów.

Ponadto korzystanie z własnego produktu otwiera drzwi do natychmiastowego uzyskania informacji zwrotnej. Pracownicy mogą łatwo zgłaszać błędy, sugerować ulepszenia i dzielić się swoimi doświadczeniami bezpośrednio z zespołem programistów. Prowadzi to do szybszego wprowadzania zmian i stworzenia produktu bardziej zorientowanego na użytkownika.

"Pijąc własny szampan", programiści i zespoły produktowe zyskują głębsze zrozumienie doświadczeń użytkowników. Sprzyja to poczuciu własności i zaangażowaniu w tworzenie produktu, który rozwiązuje problemy.

Wskazówka dla profesjonalistów: Skorzystaj z szablonów do zarządzania produktami, aby zorganizować proces rozwoju, marketingu i doświadczenia użytkownika!

Proces dogfoodingu w rozwoju

Dogfooding można wdrożyć na różne sposoby w całym procesie rozwoju. Oto jak:Krok 1: Zidentyfikuj wewnętrznych testerów

Pierwszym kluczowym krokiem jest wybranie grupy pracowników z różnych działów, którzy wezmą udział w dogfoodingu. Mogą to być programiści, menedżerowie produktu, przedstawiciele handlowi i pracownicy obsługi klienta.

Celem jest zebranie różnych opinii podczas testów beta w firmie i zapewnienie, że produkt zaspokaja szeroki zakres potrzeb użytkowników.

Krok 2: Zdefiniuj etapy testowania

Zintegruj dogfooding na różnych scenach SDLC (cyklu życia oprogramowania). Może to obejmować wykorzystanie prototypów do wstępnych testów użyteczności, stosowanie wewnętrznych kompilacji do wykrywania błędów oraz przeprowadzanie programów pilotażowych z udziałem rzeczywistych użytkowników w określonych działach w celu oceny funkcjonalności produktu w rzeczywistych scenariuszach.

Zachęcaj do korzystania z oprogramowania w różnych działach firmy, aby zidentyfikować przypadki użycia, które początkowo nie zostały uwzględnione.

Krok 3: Zbierz opinie

Ustal jasne kanały przekazywania informacji zwrotnych przez wewnętrznych testerów. Mogą to być ankiety online, fora wewnętrzne lub specjalne sesje poświęcone informacjom zwrotnym. Mechanizmy przekazywania informacji zwrotnych powinny być przyjazne dla użytkownika i zachęcać testerów do otwartego i szczerego dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Krok 4: Analiza i działanie

Po zebraniu opinii należy je dokładnie przeanalizować. Należy zidentyfikować powtarzające się tematy i ustalić priorytety naprawy błędów i ulepszeń w oparciu o powagę problemów i ich potencjalny wpływ na doświadczenia użytkowników.

Po wykonaniu tych kroków ważne jest skuteczne wdrożenie dogfoodingu w procesach biznesowych.

Wdrażanie dogfoodingu w Twojej firmie

Budowanie silnej kultury firmy, która zachęca do testowania produktów, jest niezbędne, aby czerpać z tego korzyści. Oto kilka wskazówek dotyczących skutecznego wdrożenia:

Zaangażowanie kierownictwa: Zapewnij sobie wsparcie kierownictwa firmy. Ich poparcie zachęci pracowników do udziału, zwiększy wewnętrzne wykorzystanie produktu i sprawi, że dogfooding będzie postrzegany jako cenna praktyka, a nie tylko dodatkowe obciążenie

Zachęcaj do udziału: Rozważ wprowadzenie zachęt, które zmotywują pracowników do aktywnego udziału w dogfoodingu. Mogą to być elementy grywalizacji, programy uznania, a nawet drobne nagrody za szczegółowe i wnikliwe opinie

Szkolenia i zasoby: Zapewnij swoim pracownikom niezbędne szkolenia i zasoby, aby mogli skutecznie uczestniczyć w dogfoodingu. Może to obejmować warsztaty dotyczące udzielania konstruktywnych opinii oraz dostęp do wewnętrznych narzędzi do testowania wersji beta

Sposoby poprawy wewnętrznego testowania produktów

Usprawnienie wewnętrznego testowania produktów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego dogfoodingu. Rozważ użycie narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, aby usprawnić ten proces.

Widok formularza ClickUp pomaga tworzyć przyjazne dla użytkownika formularze, aby zbierać wewnętrzne opinie użytkowników na temat własnych produktów. Informacje zwrotne można następnie połączyć lub przekształcić w zadania, które można śledzić, a następnie przypisać członkom zespołu w celu dalszego zbadania, śledzenia i rozwiązania.

Ułatw użytkownikom zgłaszanie błędów, przesyłanie próśb o nowe funkcje lub sugerowanie ulepszeń UX za pomocą widoku formularza ClickUp

Formularze ClickUp są wszechstronne i nie ograniczają się do zbierania opinii. Oto, jak możesz w pełni wykorzystać tę funkcję:

Uprość raportowanie błędów: Utwórz formularz z konkretnymi polami, w których testerzy mogą zgłaszać błędy, zapewniając, że wszystkie kluczowe informacje (opis, kroki prowadzące do odtworzenia błędu, zrzuty ekranu) są zapisywane w spójnym formacie. Eliminuje to niejasności i pozwala na szybsze rozwiązywanie problemów. Formularz może również zapobiegać wielokrotnemu zgłaszaniu tego samego błędu przez testerów

Usprawnij cykl pracy: Skonfiguruj szablon formularza opinii, aby automatycznie wysyłać zgłoszenia błędów i opinie do wyznaczonych członków zespołu (programistów i testerów) w ClickUp. Dzięki temu problemy są szybko rozwiązywane przez odpowiednie osoby. Centralizacja wszystkich opinii dotyczących testów w ClickUp sprzyja lepszej komunikacji i współpracy między testerami i programistami, ponieważ wszyscy mają dostęp do zgłoszonych problemów i mogą je omawiać w jednym miejscu

Dodatkowe funkcje ClickUp dla ulepszonego dogfoodingu

Szablon narzędzia do śledzenia problemów ClickUp

Pobierz ten szablon Raportuj, śledź i ustalaj priorytety błędów, problemów i innych kwestii związanych z tworzeniem oprogramowania dzięki szablonowi Issue Tracker ClickUp

Skorzystaj z szablonu ClickUp Issue Tracker, aby stworzyć jedno źródło informacji o wszystkich błędach i problemach wykrytych podczas dogfoodingu. Eliminuje to zamieszanie i zapewnia, że wszystkie problemy są śledzone i rozwiązywane na czas.

Szablon pozwala również zespołom na priorytetyzację błędów w oparciu o ich ważność i wpływ, zapewniając, że problemy krytyczne zostaną naprawione w pierwszej kolejności. Pomaga to w utrzymaniu zdefiniowanego cyklu pracy w zakresie raportowania, badania i rozwiązywania błędów, co prowadzi do skrócenia czasu ich rozwiązywania.

Szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Pobierz ten szablon Analizuj odpowiedzi użytkowników i wykorzystaj wyniki do podejmowania decyzji w ramach cyklu SDLC dzięki szablonowi ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Możesz również skorzystać z szablonu ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp, aby zachować spójny format zbierania opinii od wewnętrznych testerów, zapewniając gromadzenie cennych danych w uporządkowany sposób.

Ten gotowy do użycia szablon testowania produktów pomaga analizować opinie i identyfikować obszary wymagające poprawy, kierując przyszły rozwój produktu w oparciu o doświadczenia dogfoodingu.

Szablon zapewnia również sposób pomiaru satysfakcji użytkowników i śledzenia postępów w czasie, dzięki czemu wartość dogfoodingu staje się bardziej namacalna.

Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp pomaga wizualizować plan rozwoju produktów całej firmy, umożliwiając testerom zrozumienie kontekstu funkcji, które są testowane metodą dogfoodingu.

Platforma jasno definiuje wymagania dotyczące produktu, zapewniając, że dogfooding testuje zamierzoną funkcjonalność. Można również tworzyć historie użytkowników, które odzwierciedlają rzeczywiste scenariusze użytkowania, co prowadzi do bardziej kompleksowych testów dogfoodingowych.

Wskazówka dla profesjonalistów: Korzystaj z najlepszych narzędzi do mapowania procesów biznesowych, aby zapewnić płynny przebieg cyklu pracy podczas testów dogfoodingu!

Stwórz mapę swojej wizji produktu, zgraj swój zespół i przyspiesz wejście na rynek dzięki kompleksowej platformie do zarządzania produktami ClickUp

To nie wszystko! Skorzystaj z platformy ClickUp do zarządzania projektami zespołów programistycznych, aby uzyskać przejrzysty widok całego projektu dogfoodingu, umożliwiający zespołom planowanie zwinnych faz testowania, przydzielanie zasobów i skuteczne śledzenie postępów.

Platforma pomaga identyfikować i zarządzać zależnościami między funkcjami dogfoodingowymi, zapewniając płynny proces testowania i unikając przeszkód.

Ponadto:

Umożliwia śledzenie zmian wprowadzonych podczas procesu dogfoodingu, co ułatwia ich cofnięcie w razie potrzeby oraz identyfikację pierwotnej przyczyny problemów

Optymalizuje alokację zasobów przeznaczonych na rozwój i testowanie w ramach działań związanych z dogfoodingiem, zapewniając efektywne wykorzystanie czasu zespołu

Zapewnia narzędzia do generowania raportów dotyczących wyników dogfoodingu, pomagając zespołom mierzyć skuteczność testów i identyfikować obszary wymagające poprawy w przyszłych iteracjach

Rola dogfoodingu w rozwoju ClickUp

"Oczywiście, że używamy ClickUp do tworzenia ClickUp. Wierzymy w dogfooding tak samo jak każda inna firma. Jedną z rzeczy, które uwielbiamy w dogfoodingu, jest to, że naprawdę możemy zrozumieć, co czują nasi klienci na co dzień. Jeśli więc ClickUp działa wolniej niż normalnie, wiemy, że jest wolniejszy niż normalnie. Jeśli znajdziemy brakującą funkcję, wiemy, że brakuje jej z jakiegoś powodu".

Wewnętrzne zarządzanie projektami

Wewnętrzne zespoły ClickUp polegają na platformie ClickUp w zakresie zarządzania zadaniami, współpracy i komunikacji. Takie rzeczywiste wykorzystanie pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy i zapewnia, że platforma odpowiada potrzebom własnych użytkowników.

Steve Gough, wiceprezes ds. przejęć w ClickUp, zgadza się z tym.

"Jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w pracy dla ClickUp jest poziom dogfoodingu, jaki tu panuje. Nie rozumiałem, jak potężny i transformacyjny może być ten produkt, dopóki nie zobaczyłem, jak dosłownie wszystkie główne projekty żyją na platformie lub przepływają przez nią. Olśnienie przyszło w pierwszym tygodniu, kiedy stało się oczywiste, że wewnętrzne e-maile po prostu nie istnieją. Nie tylko nie istnieją, ale używanie ich jest złym zwyczajem. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej. "

Kuba Jaranowski, dyrektor ds. inżynierii oprogramowania w ClickUp, podziela tę opinię.

"Bardzo podoba mi się również sposób, w jaki pracujemy w ramach "dogfoodingu", czyli codziennego korzystania z naszego własnego produktu. Każdy zespół w ClickUp używa naszego produktu do współpracy, zarządzania projektami i wykonywania swojej pracy. To święty Graal dla zespołów programistów i rzadko się zdarza, więc jest to naprawdę niesamowite".

Ulepszanie funkcji oprogramowania ClickUp

Dogfooding pozwala zespołowi ClickUp przetestować nowe funkcje wewnętrznie przed udostępnieniem ich publicznie. Dzięki temu funkcje są dobrze zintegrowane, wolne od błędów i zapewniają płynne działanie.

"Zbieramy opinie i informacje zwrotne od innych zespołów w ClickUp, aby zrozumieć, jakie funkcje mogą być potrzebne do lepszego wykonywania ich pracy".

Współpraca między różnymi działami jest niezbędna do odkrycia niektórych z najbardziej uporczywych problemów użytkowników i rozwiązania ich za pomocą innowacyjnych funkcji.

Doskonałe testowanie produktów dzięki dogfoodingowi

Dogfooding to nie tylko modna praktyka; ma ona kluczowe znaczenie dla dostarczania wysokiej jakości oprogramowania.

Pozwalając pracownikom stać się pierwszymi użytkownikami swoich produktów, firmy mogą uzyskać bezcenne informacje od użytkowników, wcześnie zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy, a ostatecznie stworzyć oprogramowanie, które pokochają użytkownicy.

Wraz z rozwojem branży oprogramowania dogfooding będzie prawdopodobnie odgrywać coraz większą rolę w zapewnianiu powodzenia nowych produktów i funkcji.

ClickUp może być Twoim kompleksowym rozwiązaniem do usprawnienia wewnętrznych testów produktów i dogfoodingu oprogramowania poprzez konsolidację wysiłków testowych w jednej platformie.

Twórz plany testów, przydzielaj zadania testerom i śledź postępy w czasie rzeczywistym. ClickUp zapewnia Twojemu zespołowi przejrzysty widok tego, co jest testowane i przez kogo.

Z łatwością rejestruj błędy w ClickUp wraz ze szczegółowymi opisami, zrzutami ekranu i przypisaniami. Praktyka ta promuje przejrzystość i zapewnia skuteczne usuwanie błędów.

Podobnie tablice dyskusyjne ClickUp są doskonałym sposobem na natychmiastowe udostępnianie pomysłów, współpracę i centralizację komunikacji.

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki jest przykład dogfoodingu?

Przykładem dogfoodingu może być zespół programistów korzystający z przedpremierowej wersji własnej aplikacji zwiększającej wydajność w celu zidentyfikowania i naprawienia błędów przed jej udostępnieniem publicznie.

2. Czym jest dogfooding w zarządzaniu produktem?

W zarządzaniu produktem dogfooding odnosi się do praktyki stosowanej przez menedżerów produktu i innych wewnętrznych interesariuszy, polegającej na korzystaniu z produktu własnej firmy podczas całego procesu rozwoju. Pomaga im to zdobyć bezpośrednie doświadczenie i zidentyfikować obszary wymagające poprawy przed wprowadzeniem produktu na rynek.

3. Dlaczego nazywa się to testowaniem dogfoodingiem?

Termin "testowanie własnego produktu" powstał prawdopodobnie wtedy, gdy programiści Microsoftu używali systemu MS-DOS na swoich komputerach osobistych, praktycznie "jedząc własny produkt", testując tworzone przez siebie oprogramowanie. Ta żartobliwa analogia stała się powszechnie rozpoznawalnym terminem określającym testowanie narzędzi wewnętrznych i zachęcanie do takiego postępowania przed wprowadzeniem nowej funkcji lub oprogramowania na rynek.