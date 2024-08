Kompletny przewodnik po macierzy udziału we wzroście BCG: Optymalizacja zarządzania portfelem

Często uważana za rewolucyjne narzędzie zarządzania strategicznego, matryca BCG Growth Share Matrix została po raz pierwszy wprowadzona w 1970 r. przez firmę BCG Boston Consulting Group , kierowana przez założyciela grupy, Bruce'a Hendersona, przy znaczącym wkładzie Alana Zakona i jego zespołu.

BCG Growth Share Matrix to strategiczne narzędzie, które może pomóc w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących inwestycji w produkty i alokacji zasobów. Dokonując oceny swoich produktów i klasyfikując je na podstawie tempa wzrostu ich rynku i względnego udziału w rynku, można skutecznie zidentyfikować obszary, w które należy inwestować, z których należy zrezygnować lub które należy utrzymać.

W tym artykule omówimy kluczowe elementy struktury, przejdziemy przez kilka praktycznych przykładów zastosowań i pokażemy jak stworzyć własną matrycę BCG Growth Share Matrix za pomocą ClickUp, wiodącej platformy do zarządzania projektami.

Czym jest matryca BCG Growth Share Matrix?

Zmaganie się z nieefektywną alokacją zasobów prowadzi do utraty możliwości wzrostu i biznesy osiągające słabe wyniki. Ostatecznie możesz napotkać:

Nierównomierne inwestycje 💰

Ograniczony wzrost 📉

Ryzyko przestarzałości ⏳

Niekorzystna sytuacja konkurencyjna 🥇

Matryca BCG Growth Share Matrix jest narzędziem do długoterminowego planowania strategicznego, które ma na celu rozwiązanie wszystkich wzmiankowanych problemów wzrostu rynkowego produktu wskaźnik i względny udział w rynku.

Matryca pokazuje dwa istotne aspekty, które firmy powinny wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, gdzie zainwestować swoje pieniądze: jak bardzo są konkurencyjne i jak atrakcyjny jest rynek. Szacunki te opierają się na ich obecnym udziale w rynku i tempie jego wzrostu:

Jeśli firma ma duży udział w rynku, który nie rośnie zbyt szybko, będzie generować zyski nawet przy minimalnych inwestycjach

Jeśli firma posiada dużą część szybko rosnącego rynku, musi dużo w niego inwestować, aby utrzymać swoją dominującą pozycję

Jeśli rynek szybko się rozwija, ale firma nie jest na nim znacząco obecna, musi zdecydować, czy zainwestować więcej, czy zrezygnować z niego

Jeśli rynek nie rośnie zbytnio, a firma nie ma w nim znaczącego udziału, powinna pomyśleć o pozbyciu się go lub zmianie strategii

Składniki matrycy udziału we wzroście

Matryca BCG Growth Share Matrix umieszcza produkty firmy w czterech kategoriach lub kwadrantach w oparciu o konkurencyjność i tempo wzrostu ich rynków:

Gwiazdy 🌟 Krowy gotówkowe 🐄 Psy 🐶 Znaki zapytania ❓

Umieszczenie konkretnego produktu na matrycy nie powinno być arbitralne; powinno to wynikać z dokładnej analizy przy użyciu takich miar jak:

wstępna kategoryzacja : Analityka pomaga dokładnie umieścić produkty w matrycy, zapewniając dopasowanie dostrategia produktowa *Monitorowanie dynamiczne: Ciągłe śledzenie analityczne pozwala na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych w czasie rzeczywistym

: Analityka pomaga dokładnie umieścić produkty w matrycy, zapewniając dopasowanie dostrategia produktowa *Monitorowanie dynamiczne: Ciągłe śledzenie analityczne pozwala na dostosowywanie się do zmieniających się warunków rynkowych w czasie rzeczywistym Przewidywanie przyszłych trendów : Analityka pozwala firmom przewidywać przyszłe zmiany na rynku, umożliwiając proaktywne planowanie

: Analityka pozwala firmom przewidywać przyszłe zmiany na rynku, umożliwiając proaktywne planowanie Weryfikacja decyzji: Analityka weryfikuje strategiczne decyzje poprzez porównanie przewidywanych wyników z rzeczywistymi rezultatami, wspierając ciągłe doskonalenie

Źródło: BCG Każda z czterech kategorii matrycy BCG Growth Share Matrix ma swoje unikalne cechy i wymaga różnych strategii, aby osiągać dobre wyniki i generować zyski. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich, aby pomóc w optymalizacji podejścia inwestycyjnego.

Gwiazdy

Gwiazdy oznaczają, że Twój Business wysoki wzrost , produkty o wysokim udziale w rynku, często nastawione na powodzenie i stanowiące znaczące źródło przychodów. Jak sama nazwa wskazuje, są to błyszczące gwiazdy portfolio produktów, które mają potencjał do zdominowania rynku.

Oto, co należy zrobić do zrobienia, aby jak najlepiej wykorzystać swoje gwiazdy:

Zapewnij im mnóstwo zasobów, aby mogły się szybko rozwijać

Nieustannie wymyślaj nowe pomysły nawyprzedzać konkurencję* Finansuj promocje, aby utrzymać ich udział w rynku

Pomyśl o tym, jak możesz przekształcić je w krowy gotówkowe w przyszłości

Stale sprawdzaj, jak dobrze radzą sobie Twoje Gwiazdy, do zrobienia, aby upewnić się, że nadal rosną

Cash Cows

Krowy gotówkowe w matrycy BCG to zależne, ciężko pracujące aktywa firmy. Mają znaczący udział w wolno rosnących rynkach i zazwyczaj przynoszą stały przepływ dochodów. Są stabilne, dojrzałe i nie wymagają dużych inwestycji.

Aby jak najlepiej je wykorzystać, skup się na utrzymaniu ich udziału w rynku i osiągnięciu jak największego zysku.

Zarobione w ten sposób pieniądze możesz przeznaczyć na inwestycje w inne części swojego biznesu. Możesz wypróbować nowe sposoby na zwiększenie wydajności operacji lub znaleźć inne sposoby na przynoszenie pieniędzy. Pamiętaj jednak, że nie powinieneś czuć się zbyt komfortowo. Rynek może się zmienić, a nieobsługiwana krowa gotówkowa może szybko stać się gwiazdą w najlepszym przypadku lub psem w najgorszym scenariuszu.

Psy

Psy reprezentują produkty o niskim udziale w rynku w branżach, w których wzrost jest powolny i nie przynoszą dużo pieniędzy w porównaniu do zasobów, które pochłaniają. Jednak dzięki sprytnemu planowi można odwrócić tę sytuację. Oto jak to zrobić:

Sprzedaj te nieefektywne części swojego biznesu, aby zaoszczędzić zasoby

Jeśli to możliwe, spróbuj zdominować mniejszą część rynku, gdzie jest mniejsza konkurencja

Znalezienie sposobów na zwiększenie wydajności operacji i wydawanie mniejszej ilości pieniędzy w celu osiągnięcia większych zysków

Używaj tych produktów do blokowania konkurencji lub utrzymywania relacji z ważnymi klientami

Postaraj się, aby te produkty były bardziej atrakcyjne dla nowych rynków lub różnych typów klientów, wymyślając nowe pomysły lub zmieniając sposób ich reklamowania i sprzedaży

Znaki zapytania

Znaki zapytania to produkty, które działają w branżach o wysokim wzroście, ale mają niski udział w rynku. To czyni je potencjalnymi zwycięzcami, ale także ryzykownymi inwestycjami. Są to dzikie karty w portfolio.

Aby wykorzystać ich potencjał, należy inwestować strategicznie. Jeśli znak zapytania może zyskać większy udział w rynku, może stać się gwiazdą i ostatecznie dojną krową. Jeśli jednak nie uda mu się zdobyć przyczółka na rynku, może stać się psem.

Musisz dokładnie ocenić ich potencjał, biorąc pod uwagę trendy rynkowe, konkurencję i dostępne zasoby Twojej firmy.

Jak stworzyć matrycę udziału we wzroście BCG

Stworzenie matrycy BCG Growth Share Matrix wymaga dokładnego przyjrzenia się swoim produktom i ustalenia, jak radzą sobie one na rynku. Oto jak zacząć:

Zrób listę swoich produktów: Zacznij od sporządzenia kompleksowej listy całego portfolio produktów. Upewnij się, że uwzględnia ona wszystkie produkty, nawet te, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mniej istotne Sprawdź wzrost rynku: Gdy masz już swoją listę, dokonaj oceny tempa wzrostu rynków, na których działa każdy produkt. Obejmuje to zrozumienie, jak szybko rośnie popyt na każdą kategorię produktu. Zapoznaj się z raportowaniem branżowym, badaniami rynku i danymi historycznymi, aby dokładnie ocenić trajektorię wzrostu Określenie udziału w rynku: Określenie udziału w rynku każdego produktu w stosunku do jego konkurentów. Wiąże się to z analizą danych sprzedażowych,finansowe KPI,wskaźniki KPI dotyczące sprzedaży, ankiety rynkowe i spostrzeżenia branżowe, aby zrozumieć, jak dobrze każdy produkt radzi sobie na danym rynku. Obliczenie procentowego udziału każdego produktu w całkowitej sprzedaży rynkowej Umieść je na wykresie: Korzystając z zebranych danych dotyczących tempa wzrostu i udziału w rynku, nanieś każdy produkt na matrycę BCG. Wiąże się to z utworzeniem wykresu z dwiema osiami: jedną reprezentującą tempo wzrostu rynku i drugą reprezentującą względny udział w rynku. Umieść każdy produkt na wykresie w oparciu o jego tempo wzrostu i udział w rynku, kategoryzując je odpowiednio jako Stars, Cash Cows, Question Marks lub Dogs Zaplanuj kolejne kroki: Po naniesieniu wszystkich produktów na matrycę, przeanalizuj wyniki, aby określić kolejne kroki. W przypadku Gwiazd, rozważ zainwestowanie zasobów w celu utrzymania ich wzrostu. W przypadku Cash Cows, skup się na maksymalizacji rentowności. W przypadku znaków zapytania zdecyduj, czy inwestować dalej, czy zbyć. W przypadku psów należy rozważyć zaprzestanie ich produkcji lub zmianę ich pozycjonowania. Opracuj plan strategiczny dla każdej kategorii produktów, aby zoptymalizować wydajność swojego portfolionapędzać wzrost Jest to solidny plan, ale na szczęście istnieje narzędzie, które może uczynić ten proces prostym, szybkim i niewymagającym wysiłku - np ClickUp .

Szablon matrycy BCG

Praktyczne zastosowanie i przykłady matrycy udziału we wzroście BCG

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem ds. portfela produktów w dużej firmie technologicznej, takiej jak Apple Inc, odpowiedzialnym za wiele różnych produktów na różnych etapach cyklu życia. Jak zdecydować, na czym się skupić i do zrobienia czego użyć? marketing produktu W tym miejscu pojawia się matryca BCG Growth Share Matrix:

Krową gotówkową byłby iPhone . Istnieje już od jakiegoś czasu i chociaż rynek telefonów komórkowych nie rośnie tak szybko, jak kiedyś, produkt ten nadal stanowi znaczną część przychodów Apple bez konieczności dużych inwestycji

. Istnieje już od jakiegoś czasu i chociaż rynek telefonów komórkowych nie rośnie tak szybko, jak kiedyś, produkt ten nadal stanowi znaczną część przychodów Apple bez konieczności dużych inwestycji Gwiazdą mogą być AirPods . Szybko stały się one popularnym produktem z dużym popytem i znacznym potencjałem wzrostu

. Szybko stały się one popularnym produktem z dużym popytem i znacznym potencjałem wzrostu Znakiem zapytania może być Apple Watch . Jego popularność rośnie, ale wciąż nie osiągnął takiego samego poziomu udziału w rynku jak iPhone czy AirPods

. Jego popularność rośnie, ale wciąż nie osiągnął takiego samego poziomu udziału w rynku jak iPhone czy AirPods Psem może być coś takiego jak iPod Classic. Choć kiedyś był to flagowy produkt Apple, teraz jest przestarzały (i wycofany z produkcji) i ma niski popyt w porównaniu do innych ofert

W poniższej tabeli można zobaczyć kilka innych przykładów poza Apple:

Limity matrycy udziału we wzroście BCG

Podczas gdy matryca BCG Growth Share Matrix jest cennym narzędziem do efektywnej alokacji zasobów i podejmowania decyzji, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jej wady, aby w pełni zrozumieć jej strategiczne implikacje. Jak każde narzędzie analityczne, matryca ma limity, których należy być świadomym, aby podejmować najbardziej efektywne decyzje strategiczne. Oto najważniejsze z nich:

upraszcza rzeczywistość: Matryca zakłada, że tempo wzrostu rynku jest jedynym wskaźnikiem atrakcyjności rynku i uznaje względny udział w rynku za jedyną miarę przewagi konkurencyjnej Jest statyczna: Matryca nie uwzględnia zmian w otoczeniu biznesowym ani trendów rynkowych. Jest to migawka, a nie predyktor przyszłego potencjału Przeoczenie synergii: Matryca traktuje każdą jednostkę biznesową lub produkt niezależnie, nie biorąc pod uwagę potencjalnych synergii między różnymi jednostkami lub produktami Dwuwymiarowość: Matryca może pomijać inne ważne czynniki, takie jak rentowność, wielkość rynku lub siła marki Zakłada, że wyższy udział w rynku prowadzi do wyższych zysków, co nie zawsze ma miejsce

Lepsze zarządzanie portfolio produktów dzięki ClickUp

Chociaż matryca BCG Growth Share Matrix ma wady, pozostaje nieocenionym narzędziem dla przedsiębiorców i firm poruszających się w zawiłościach zarządzania portfelami produktów. Jego prosta kategoryzacja produktów na gwiazdy, krowy gotówkowe, znaki zapytania i psy zapewnia proste i praktyczne ramy planowania strategicznego i alokacji zasobów.

