Ćwiczenia radykalnej szczerości w celu poprawy komunikacji

Czujesz się niekomfortowo w obliczu konfliktu lub zranionych uczuć? Udzielanie informacji zwrotnych, zwłaszcza negatywnych, z empatią może być dla ciebie wyzwaniem.

Nie jesteś jedyny. Wielu z nas ma problem z byciem uprzejmym i przejrzystym w przekazywaniu informacji zwrotnych, co może powodować nieporozumienia, osłabiać jedność zespołu i sprawiać, że interakcje są mniej produktywne.

Jednak radykalna szczerość może pomóc w lepszym kształtowaniu interakcji w zespole.

Radykalna szczerość to zarządzanie zespołem filozofia, która zachęca do empatii i szczerych informacji zwrotnych w celu rozwoju, tworząc wspierające, szczere środowisko.

W tym artykule przedstawiamy zestaw ćwiczeń z zakresu radykalnej szczerości, które pomogą ci przekształcić twój zespół styl przywództwa w zespole wielofunkcyjnym , radzić sobie z trudnymi rozmowami, budować zaufanie i tworzyć silniejsze więzi.

Zacznijmy od dowiedzenia się, czym jest radykalna szczerość. 👇

Czym jest radykalna szczerość?

Radykalna szczerość łączy w sobie dwa elementy - osobistą troskę i bezpośrednie stawianie wyzwań - aby stworzyć wspierające, ale odpowiedzialne środowisko, w którym każdy czuje się doceniany i inspirowany do dawania z siebie wszystkiego.

Radykalna szczerość została po raz pierwszy przedstawiona w 2017 roku przez Kim Scott, byłą dyrektor wykonawczą w Google i Apple, w jej książce Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. Opracowała tę koncepcję w Dolinie Krzemowej, widząc, co działa w przywództwie.

Dlaczego więc ta koncepcja przywództwa jest tak popularna?

Radykalna szczerość równoważy otwarte i szczere mówienie bez powstrzymywania się oraz okazywanie empatii i uwzględnianie uczuć innych. Pomaga to budować zaufanie, zachęca do głębokich rozmów i sprawia, że praca zespołowa jest bardziej efektywna.

Od momentu powstania, firmy i liderzy powszechnie przyjęli radykalną szczerość, aby wspierać zaufanie, rozwój i odpowiedzialność zespołu.

Ważność wdrożenia radykalnej szczerości w zespołach

Wdrożenie radykalnej szczerości w pracy i życiu osobistym oferuje szereg korzyści, takich jak:

Poprawa komunikacji: Promowanie otwartej, szczerej i bezpośredniej komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Radykalna szczerość zapobiega nieporozumieniom i konfliktom, prowadząc do płynniejszej współpracy i lepszego podejmowania decyzji w zespole

Promowanie otwartej, szczerej i bezpośredniej komunikacji pomiędzy członkami zespołu. Radykalna szczerość zapobiega nieporozumieniom i konfliktom, prowadząc do płynniejszej współpracy i lepszego podejmowania decyzji w zespole Szybsze rozwiązywanie problemów: Spraw, by członkowie zespołu czuli się komfortowo, otwarcie wyrażając swoje pomysły i obawy. Oznacza to, że problemy są zgłaszane w rekordowym czasie, tworząc środowisko sesji burzy mózgów, w którym pomysły przepływają swobodnie, prowadząc do szybszych rozwiązań

Spraw, by członkowie zespołu czuli się komfortowo, otwarcie wyrażając swoje pomysły i obawy. Oznacza to, że problemy są zgłaszane w rekordowym czasie, tworząc środowisko sesji burzy mózgów, w którym pomysły przepływają swobodnie, prowadząc do szybszych rozwiązań Rozwój osobisty: Radykalna szczerość to nie tylko wyrzucanie z siebie żali; to podnoszenie siebie nawzajem na duchu. Konstruktywna informacja zwrotna prowadzi dostyl pracy transformacji i pomaga członkom zespołu zrozumieć ich mocne strony i obszary wymagające poprawy

Radykalna szczerość to nie tylko wyrzucanie z siebie żali; to podnoszenie siebie nawzajem na duchu. Konstruktywna informacja zwrotna prowadzi dostyl pracy transformacji i pomaga członkom zespołu zrozumieć ich mocne strony i obszary wymagające poprawy Silniejsze relacje: Zachęcanie do empatii i zrozumienia między członkami zespołu poprzez radykalną szczerość. Kiedy jednostki czują się wysłuchane i docenione, wzmacnia to więzi w zespole. Budowanie zaufania i wzajemnego szacunku poprzez radykalną szczerość prowadzi do lepszych relacji i większej satysfakcji z pracy

Zachęcanie do empatii i zrozumienia między członkami zespołu poprzez radykalną szczerość. Kiedy jednostki czują się wysłuchane i docenione, wzmacnia to więzi w zespole. Budowanie zaufania i wzajemnego szacunku poprzez radykalną szczerość prowadzi do lepszych relacji i większej satysfakcji z pracy Zwiększona odpowiedzialność: Otwarte przyznawanie się do zwycięstw i porażek sprawia, że członkowie zespołu stają się bardziej odpowiedzialni. Promowanie odpowiedzialności poprzez radykalną szczerość zapewnia, że każdy bierze odpowiedzialność za swoją pracę

Poprawa komunikacji poprzez praktykowanie radykalnej szczerości

Przyjęcie radykalnej szczerości pomaga członkom zespołu stworzyć środowisko, w którym zachęca się do otwartego i szczerego dialogu. We wspierającym miejscu pracy ludzie czują się swobodnie dzieląc się swoimi przemyśleniami i pomysłami bez obawy przed osądem.

Praktykowanie radykalnej szczerości promuje przejrzystość, buduje zaufanie, zachęca do rozwoju, wzmacnia relacje i poprawia współpracę w zespole.

### Rola radykalnej szczerości w rzucaniu wyzwań i korygowaniu członków zespołu

Piękno radykalnej szczerości polega na tym, że przebija się ona przez hałas i dociera prosto do sedna sprawy.

Budujesz zaufanie i szacunek wśród członków zespołu, będąc radykalnie szczerym, a jednocześnie troskliwym. Chodzi o rzucanie im wyzwań, aby byli najlepszymi sobą, zapewniając jednocześnie wsparcie i wskazówki, których potrzebują, aby to osiągnąć.

A oto klucz do sukcesu - gdy ludzie czują, że ich słuchasz i wspierasz, są bardziej skłonni do przyjmowania informacji zwrotnych i wprowadzania pozytywnych zmian.

Wyobraźmy sobie, że mamy współpracownika, który stale nie dotrzymuje terminów. Gdybyś był radykalnie szczery, nie ignorowałbyś ani nie narzekał na ten problem za jego plecami.

Zamiast tego przeprowadziłbyś otwartą i szczerą rozmowę, wyjaśniając wpływ jego działań na zespół i oferując wsparcie, by pomóc mu się poprawić. Tak więc, radykalna szczerość zachęca do zajęcia się sprawą bezpośrednio, ale z rozwagą.

Takie podejście pomaga zbudować skuteczny kartę zespołu oraz kulturę zaufania, przejrzystości i odpowiedzialności, w której każdy czuje się doceniany i upoważniony do wykonywania swojej najlepszej pracy.

I bądźmy szczerzy, kto nie chciałby tego w zespole?

### Znaczenie zapewnienia, że krytyka jest jasna i uprzejma

Czyż nie wszyscy chcemy otrzymywać pomocne i zachęcające informacje zwrotne? Sposób przekazywania pochwał i krytyki może znacząco wpłynąć na dynamikę relacji i rozwój poszczególnych osób.

Jasność pomaga odbiorcy zrozumieć poruszane kwestie, podczas gdy życzliwość zapewnia, że krytyka jest przekazywana konstruktywnie i z szacunkiem.

Na przykład, gdy otrzymujesz informację zwrotną od swojego przełożonego na temat prezentacji projektu, zamiast usłyszeć,

"Twoja prezentacja była okropna. Musisz popracować nad swoimi umiejętnościami wystąpień publicznych"

co mogłoby być demoralizujące, menedżer mówi,

"Zauważyłem kilka obszarów, w których twoja prezentacja mogłaby zostać wzmocniona, szczególnie w sposobie jej wygłaszania. Popracujmy razem nad rozwojem twoich umiejętności wystąpień publicznych, abyś mógł czuć się pewniej podczas przyszłych prezentacji."

Uznaje potrzebę poprawy i jednocześnie daje wsparcie i zachętę.

Oto zarys tego, w jaki sposób jasna i uprzejma krytyka wspólnie przyczynia się do tworzenia wspierającego i produktywnego środowiska i pomaga stać się świetnym szefem:

Utrzymywanie pozytywnych relacji: Jasna i uprzejma krytyka buduje zaufanie i szacunek w relacjach, pokazując, że bierze się pod uwagę uczucia odbiorcy, jednocześnie odnosząc się do obszarów wymagających poprawy

Jasna i uprzejma krytyka buduje zaufanie i szacunek w relacjach, pokazując, że bierze się pod uwagę uczucia odbiorcy, jednocześnie odnosząc się do obszarów wymagających poprawy Poprawa komunikacji: Jasność w krytyce eliminuje nieporozumienia i zapewnia skuteczne przekazywanie wiadomości, podczas gdy życzliwość zachęca do otwartej komunikacji i zmniejsza defensywność

Jasność w krytyce eliminuje nieporozumienia i zapewnia skuteczne przekazywanie wiadomości, podczas gdy życzliwość zachęca do otwartej komunikacji i zmniejsza defensywność **Podnoszenie morale: uprzejma krytyka docenia wysiłki i mocne strony odbiorcy, podnosząc morale i produktywnośćmotywowanie zespołu do pokonywania wyzwań i dążenia do doskonałości. Dostarczanie jasnych wskazówek na temat tego, co wymaga poprawy, pomaga ludziom rozwijać się zawodowo i osobiście

Praktyczne kroki do wdrożenia radykalnej szczerości

Radykalna szczerość sprzyja nawiązywaniu głębszych relacji, zwiększa EQ pomocnej informacji zwrotnej i prowadzi do bardziej produktywnych rozmów. Oto kilka kroków, aby wdrożyć ją w swoim miejscu pracy:

Krok 1: Dziel się osobistymi historiami

Zacznij od wyjaśnienia radykalnej szczerości swojemu zespołowi własnymi słowami, podkreślając znaczenie osobistej troski przy jednoczesnym bezpośrednim kwestionowaniu.

Użyj historii, aby zilustrować tę koncepcję, dzieląc się swoimi doświadczeniami związanymi z udzielaniem i otrzymywaniem informacji zwrotnych. Wszystkie te osobiste historie powinny ukazywać wrażliwość i pokazywać, w jaki sposób informacja zwrotna przyczyniła się do twojego rozwoju.

Dzieląc się własnymi doświadczeniami, dajesz przykład swojemu zespołowi i sprawiasz, że koncepcja radykalnej szczerości staje się bardziej przystępna i zrozumiała.

Krok 2: Poproś o informację zwrotną

Udowodnij swoją gotowość do otrzymywania informacji zwrotnych, aktywnie zabiegając o nie od członków zespołu. Zachęcaj ich do radykalnie szczerych pochwał i konstruktywnej krytyki twojego stylu przywództwa, komunikacji i wyników.

Używaj szablonów formularzy opinii, które stanowią platformę dla Twojego zespołu do wyrażania swoich opinii na Twój temat. Dzięki konfigurowalnym podkategoriom, różnym opcjom widoku i niestandardowym statusom, organizuj i zarządzaj wszystkimi opiniami w jednym miejscu.

Szablon formularza opinii ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zbieraniu opinii klientów i organizowaniu danych klientów w jednym miejscu.

Nie ignoruj ciszy - może ona sygnalizować potrzebę uzyskania informacji zwrotnej. Wczuj się w dyskomfort, ponieważ to właśnie tam następuje rozwój. Brak krytyki nie oznacza, że jesteś bezbłędny.

Jeśli masz trudności z uzyskaniem informacji zwrotnej, rozważ wypróbowanie techniki Orange Box. Umieść "pomarańczową skrzynkę", prawdziwą lub symboliczną, w widocznym miejscu w przestrzeni roboczej zespołu. Następnie członkowie zespołu mogą anonimowo dzielić się swoimi opiniami, sugestiami lub obawami. To prosty, ale skuteczny sposób na zachęcenie do otwartej komunikacji.

Włącz rozmowy na temat informacji zwrotnych do codziennych interakcji, zamiast formalnie je planować. I pamiętaj, że szukanie wskazówek, zwłaszcza konstruktywnej krytyki, nie jest jednorazowym zadaniem - to codzienne zobowiązanie. Początkowo może się to wydawać dziwne, ale Ty i Twój zespół wkrótce się do tego przyzwyczaicie.

Krok 3: Zarządzanie rozwojem poprzez rozmowy o karierze

Zanurz się w znaczące dyskusje z każdym członkiem zespołu, aby odkryć jego motywacje i aspiracje zawodowe. Wykorzystaj szablony planów komunikacji przeprowadzić serię trzech Rozmów o karierze z każdym członkiem zespołu i wykorzystać te rozmowy do dostosowania indywidualnych motywacji do potrzeb i możliwości zespołu.

Zbadanie, co ich motywuje, jakie są ich cele życiowe i siły napędowe w ich życiu (historia życia)

Zrozumieć ich aspiracje na szczycie kariery (marzenia)

Wspólne planowanie działań zmierzających do osiągnięcia celów zawodowych (plan działań zawodowych)

Monitorowanie i śledzenie postępów każdego członka zespołu w osiąganiu celów zawodowych za pomocą szablonów ścieżki kariery. Pozwala zaplanować i ustanowić osiągalne kamienie milowe, aby poprowadzić członków zespołu w kierunku sukcesu. Użyj kształtów i łączników, aby zwizualizować trajektorię rozwoju swojego zespołu, z inteligentnym formatowaniem i motywami kolorystycznymi, aby uporządkować i pogrupować informacje.

Szablon ścieżki kariery ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji i śledzeniu rozwoju kariery w organizacji.

Krok 4: Usprawnij rozmowy jeden na jeden

Zaplanuj regularne, spersonalizowane spotkania 1:1 z bezpośrednimi podwładnymi.

Spersonalizuj spotkania, aby odpowiadały indywidualnym preferencjom, czy to podczas posiłku, spaceru, czy w preferowanym czasie. Tworzy to komfortowe środowisko, w którym pracownicy czują się upoważnieni do dzielenia się przemyśleniami i obawami podczas tych spotkań.

Traktuj te rozmowy jako okazje do budowania relacji, a nie formalne spotkania. Zoptymalizuj czas i format tych spotkań, aby zapewnić, że będą one przyjemne i produktywne dla obu stron. Ulepszając rozmowy 1:1, skup się na zdobywaniu zaufania zespołu i wspieraniu pozytywnej kultury.

Zintegruj dyskusje na temat kariery z tymi rozmowami, aby uzyskać lepsze wyniki. Nadając priorytet prawdziwym kontaktom i znaczącym dyskusjom, zbudujesz bardziej solidne, wspierające środowisko zespołowe.

Ustal jasne agendy dla każdego spotkania z szablonem spotkania jeden na jeden. Szablon ten zapewnia ustrukturyzowane ramy dla znaczących i produktywnych dyskusji, prowadzących do poprawy komunikacji, dostosowania i wydajności zespołu.

Szablon zawiera sekcje dokumentujące działania i zadania następcze, zapewniając odpowiedzialność i ciągłość poza spotkaniem. Pomaga to śledzić postępy i zapewnia, że dyskusje prowadzą do wymiernych rezultatów.

Prowadzenie spotkań "jeden na jeden" to świetny sposób na utrzymanie zaangażowania członków zespołu. Ten szablon zadania składa się z agend spotkań jeden na jeden dla różnych celów do wykorzystania przez zespół zarządzający.

Krok 5: Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych

Oferuj improwizowane wskazówki członkom zespołu, dostarczając radykalnie szczerych pochwał i konstruktywnej krytyki, utrzymując krótkie interakcje, aby szanować czas wszystkich i utrzymać koncentrację.

Stwórz pętlę informacji zwrotnej dostosowaną do preferencji i stylu komunikacji każdej osoby, aby uzyskać maksymalny efekt. Dostosuj swoje podejście w oparciu o otrzymane informacje zwrotne, wykazując się elastycznością i zdolnością reagowania.

Przypisuj konkretne komentarze do odpowiednich członków zespołu i upewnij się, że pętla informacji zwrotnych jest kierowana do odpowiedniej osoby, tworząc jasne elementy działań.

Członkowie zespołu mogą szybko rozwiązywać lub ponownie przypisywać komentarze bezpośrednio w komentarzu, zapobiegając nieporozumieniom lub utracie opinii. Dzięki zarządzaniu komentarzami w jednej centralnej lokalizacji, poszczególne osoby mogą uzyskać dostęp do informacji zwrotnych i skutecznie się do nich odnieść, wspierając środowisko współpracy skoncentrowane na ciągłym doskonaleniu.

Konwertuj komentarze na zadania i przydzielaj je swojemu zespołowi za pomocą ClickUp

Krok 6: Oceń opinie

Zapobiegaj niepowodzeniom w udzielaniu informacji zwrotnych, regularnie oceniając swoje postępy we wdrażaniu radykalnej szczerości. Zastanów się, które aspekty radykalnej szczerości działają skutecznie, a które wymagają poprawy.

Szukaj informacji z różnych źródeł, w tym od swojego zespołu, mentorów i współpracowników. Uzyskaj różne perspektywy na temat swojego podejścia do radykalnej szczerości i jej wpływu na dynamikę zespołu.

Skup się na opanowaniu podstawowych aspektów radykalnej szczerości. Ocenianie informacji zwrotnych jest ciągłym procesem w radykalnej szczerości. Liderzy powinni nieustannie poszukiwać informacji, zastanawiać się nad swoimi interakcjami i wprowadzać poprawki, aby zapewnić, że pętla informacji zwrotnej pozostaje skuteczna i wspiera wzrost i rozwój zespołu.

Jak radykalna szczerość poprawia budowanie zespołu

Zachęcanie do budowania więzi poprzez radykalną szczerość ma kluczowe znaczenie dla poprawy budowania zespołu.

Oto przegląd różnych ćwiczeń, które można natychmiast zastosować w praktyce. Pomaga to wyjaśnić radykalną szczerość i zachęcić do budowania więzi w całym zespole:

Sesje "Podziel się swoją historią": Organizuj sesje, podczas których członkowie zespołu na zmianę dzielą się osobistymi doświadczeniami i perspektywami. Sprzyja to empatii i zrozumieniu wśród członków zespołu, wzmacniając ich relacje

Organizuj sesje, podczas których członkowie zespołu na zmianę dzielą się osobistymi doświadczeniami i perspektywami. Sprzyja to empatii i zrozumieniu wśród członków zespołu, wzmacniając ich relacje Warsztaty feedbacku: Przeprowadź warsztaty skupiające się na udzielaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych. Wykorzystaj ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról i wzajemnym przekazywaniu informacji zwrotnych, aby ćwiczyć konstruktywne przekazywanie szczerych opinii. Pomaga to członkom zespołu poczuć się bardziej komfortowo z otwartą komunikacją i buduje zaufanie

Przeprowadź warsztaty skupiające się na udzielaniu i otrzymywaniu informacji zwrotnych. Wykorzystaj ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról i wzajemnym przekazywaniu informacji zwrotnych, aby ćwiczyć konstruktywne przekazywanie szczerych opinii. Pomaga to członkom zespołu poczuć się bardziej komfortowo z otwartą komunikacją i buduje zaufanie Wyjazdy integracyjne: Planuj wyjazdy integracyjne, podczas których członkowie zespołu mogą angażować się w działania takie jak gry integracyjne, wyzwania na świeżym powietrzu i dyskusje grupowe. Takie wyjazdy dają możliwość nawiązania prawdziwych relacji i szczerych rozmów poza miejscem pracy

Planuj wyjazdy integracyjne, podczas których członkowie zespołu mogą angażować się w działania takie jak gry integracyjne, wyzwania na świeżym powietrzu i dyskusje grupowe. Takie wyjazdy dają możliwość nawiązania prawdziwych relacji i szczerych rozmów poza miejscem pracy Regularne odprawy: Wdrażaj regularne odprawy, podczas których członkowie zespołu dzielą się aktualizacjami, omawiają wyzwania i przekazują informacje zwrotne. Takie spotkania promują przejrzystość, odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie w zespole

Wdrażaj regularne odprawy, podczas których członkowie zespołu dzielą się aktualizacjami, omawiają wyzwania i przekazują informacje zwrotne. Takie spotkania promują przejrzystość, odpowiedzialność i ciągłe doskonalenie w zespole Wyzwania związane z rozwiązywaniem problemów: Stwórz członkom zespołu możliwości współpracy przy rozwiązywaniu wyzwań lub burzy mózgów. Zachęca to do pracy zespołowej, kreatywności i innowacyjności, jednocześnie wzmacniając więzi między członkami zespołu

Włączając te ćwiczenia do swoich wysiłków na rzecz budowania zespołu, możesz promować zaufanie, otwartą komunikację i poczucie przynależności wśród członków zespołu, co ostatecznie prowadzi do silniejszego i bardziej spójnego zespołu.

Zrozumienie najlepszych warunków do praktykowania radykalnej szczerości

Wydarzenia towarzyskie poza pracą mogą być świetne do praktykowania radykalnej szczerości i budowania więzi z kolegami. Nie zawsze są one jednak najlepszym wyborem.

Gdy kierownictwo organizuje takie wydarzenia, ludzie mogą czuć się pod presją, by w nich uczestniczyć. Może to zmniejszyć swobodę, którą chcesz pokazać w organizacji.

Bądź więc uważny podczas planowania. Zadaj sobie pytanie, czy nieświadomie nie zmuszasz swojego zespołu do czegoś niewygodnego.

Rozważ wykorzystanie czasu pracy na radykalne ćwiczenia szczerości. Spędzasz większość czasu ze swoim zespołem w pracy, więc jest to doskonałe miejsce, aby się poznać.

Nieformalne warunki, takie jak lunche zespołowe, przerwy na kawę lub spotkania na spacerze, są idealne do szczerych rozmów. Tworzą one swobodną atmosferę, w której każdy czuje się komfortowo.

Nie zapominaj też o spotkaniach jeden na jeden, które pozwalają na głębsze dyskusje i spersonalizowane informacje zwrotne.

Jak zmierzyć wpływ radykalnej szczerości

Radykalna szczerość w zespole oznacza, że każdy swobodnie dzieli się swoimi przemyśleniami i odczuciami, a informacje zwrotne płyną bez wahania. Ale jak można stwierdzić, czy poprawia to jakość pracy zespołu?

dynamika zespołu

?

Według autorki radykalnej szczerości, Kim Scott, radykalna szczerość nie jest mierzona w ustach, ale w uchu słuchacza, dlatego pomiar wpływu jest niezbędny.

Dzięki niemu dowiesz się, czy

strategie komunikacji

pomagają czy szkodzą.

Śledząc, jak ludzie reagują na informacje zwrotne, jak dzielą się pomysłami i jak rozwiązywane są konflikty, można sprawdzić, czy radykalna szczerość przynosi pozytywne zmiany. Ponieważ jeśli informacja zwrotna zawodzi, ostatecznie kosztuje to biznes.

Korzystając z kombinacji tych metod, można ocenić skuteczność radykalnej szczerości:

360-stopniowa informacja zwrotna: Użyj oceny 360-stopniowej informacji zwrotnej, aby zebrać spostrzeżenia z wielu perspektyw, w tym od rówieśników, menedżerów i bezpośrednich podwładnych, na temat skuteczności radykalnej szczerości w organizacji. Porównaj informacje zwrotne w czasie, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Użyj oceny 360-stopniowej informacji zwrotnej, aby zebrać spostrzeżenia z wielu perspektyw, w tym od rówieśników, menedżerów i bezpośrednich podwładnych, na temat skuteczności radykalnej szczerości w organizacji. Porównaj informacje zwrotne w czasie, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy Zaangażowanie pracowników: Monitoruj poziomy zaangażowania pracowników przed i po wdrożeniu praktyk radykalnej szczerości. Wyższy poziom zaangażowania, mierzony za pomocą ankiet lub innych wskaźników, może wskazywać, że pracownicy czują się bardziej związani i zaangażowani w swoją pracę i organizację

Monitoruj poziomy zaangażowania pracowników przed i po wdrożeniu praktyk radykalnej szczerości. Wyższy poziom zaangażowania, mierzony za pomocą ankiet lub innych wskaźników, może wskazywać, że pracownicy czują się bardziej związani i zaangażowani w swoją pracę i organizację Oceny wyników: Włącz oceny umiejętności komunikacyjnych i dynamiki zespołu do ocen wyników. Poszukaj poprawy w obszarach takich jak zaufanie, współpraca i rozwiązywanie konfliktów, które są wskaźnikami wpływu radykalnej szczerości

Włącz oceny umiejętności komunikacyjnych i dynamiki zespołu do ocen wyników. Poszukaj poprawy w obszarach takich jak zaufanie, współpraca i rozwiązywanie konfliktów, które są wskaźnikami wpływu radykalnej szczerości Wskaźniki retencji: Śledź wskaźniki retencji, aby sprawdzić, czy nastąpił spadek rotacji po wdrożeniu radykalnej szczerości. Wyższe wskaźniki retencji sugerują, że pracownicy są bardziej zadowoleni i zaangażowani w pozostanie w organizacji, prawdopodobnie ze względu na lepszą komunikację i relacje

Śledź wskaźniki retencji, aby sprawdzić, czy nastąpił spadek rotacji po wdrożeniu radykalnej szczerości. Wyższe wskaźniki retencji sugerują, że pracownicy są bardziej zadowoleni i zaangażowani w pozostanie w organizacji, prawdopodobnie ze względu na lepszą komunikację i relacje Rozwiązywanie konfliktów: Monitorowanie sposobu rozwiązywania konfliktów w zespole. Czy zmniejszyła się liczba nierozwiązanych konfliktów, czy też są one rozwiązywane w bardziej produktywny sposób?

Opiekuj się osobiście i rzucaj wyzwania bezpośrednio za pomocą ClickUp

Aby wdrożyć Radical Candor w swojej organizacji, musisz znać podstawowe zasady radykalnej szczerości - osobistej troski i bezpośredniego rzucania wyzwań. Kładzie ona nacisk na wspieranie autentycznych relacji, jednocześnie nie unikając trudnych rozmów niezbędnych do rozwoju.

Pamiętaj, jak powiedziała Brené Brown w Dare to lead i jak niezliczone cytaty o pracy zespołowej prawdziwa współpraca i uczciwość to kamienie węgielne sukcesu w każdym przedsięwzięciu.

Wszechstronna platforma zapewnia narzędzia ułatwiające otwarty dialog, śledzenie postępów i zapewnianie odpowiedzialności, ostatecznie umożliwiając zespołom osiągnięcie pełnego potencjału.

