Jak wdrożyć strategię transformacji cyfrowej

Jeszcze kilka lat temu "cyfrowa transformacja" była modnym słowem lub trendem, któremu oddawały się tylko największe i najbardziej innowacyjne organizacje. Pandemia COVID-19 radykalnie to zmieniła.

Od 2020 roku 55% produktów i usług - takich jak zakupy, bankowość, gry, a nawet zamawianie jedzenia w restauracji - zostało zdigitalizowanych na całym świecie, znajduje McKinsey. Aby być konkurencyjnym w dzisiejszych czasach, potrzebujesz cyfrowej transformacji, szybko i bezbłędnie.

W tym wpisie na blogu omawiamy, jak można to osiągnąć dzięki solidnej strategii transformacji cyfrowej.

**Co to jest strategia transformacji cyfrowej?

Strategia transformacji cyfrowej to nadrzędne podejście, które organizacja przyjmuje w celu przyjęcia technologii cyfrowych do procesów biznesowych. Obejmuje ona ponowne przemyślenie starych modeli biznesowych, procesów i doświadczeń klientów w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej w świecie cyfrowym.

Oto krótki przegląd tego, czym jest, a czym nie jest strategia transformacji cyfrowej.

Strategia obejmująca całą organizację, a nie fragmentaryczna: Strategia to filozofia, plan lub podejście obejmujące całą organizację, a nie jeden lub dwa małe projekty. Tak więc "automatyzacja należności" nie jest strategią.

Długoterminowa, a nie krótkoterminowa: Strategia cyfrowej transformacji biznesu jest rozłożona na lata, stopniowo zmieniając całą organizację, nawet jeśli przyrosty są dostarczane w zwinny sposób.

Raczej futurystyczna niż natychmiastowa: Strategia cyfrowej transformacji koncentruje się bardziej na budowaniu biznesu z myślą o przyszłości niż na rozwiązywaniu małych, natychmiastowych problemów. Na przykład, podczas gdy automatyzacja może zaoszczędzić koszty w krótkim okresie, dobra strategia obejmująca automatyzację zbuduje wydajność i przewagę konkurencyjną w przyszłości.

Przyjmowanie zmian, a nie opieranie się im: Strategia transformacji cyfrowej napędza zmiany w całej organizacji, obejmujące ludzi, procesy i technologię. Przynosi zmiany kulturowe, a także cyfrowe.

Transformacja cyfrowa ma potencjał, aby zasadniczo zmienić sposób do zrobienia biznesu. Może stworzyć nowe możliwości, modele biznesowe i kanały przychodów. Może budować innowacyjność i odporność w organizacji.

Oto kluczowe elementy transformacji cyfrowej, które umożliwiają to wszystko i jeszcze więcej.

Kluczowe elementy strategii transformacji cyfrowej

Strategia cyfrowej transformacji Enterprise to dokumentacja tego, jak przejść od ambitnej wizji do działania w terenie. Jest to dokument, który łączy CEO i CTO z programistą, stażystą i sprzedawcą drogowym.

Niektóre z kluczowych elementów strategii transformacji cyfrowej są następujące.

1. Myślenie strategiczne

Strategia cyfrowa to coś więcej niż tylko plan. Nie ogranicza się ona do zrobienia czego i kiedy. Zapewnia ona ramy do poruszania się po złożoności przedsięwzięcia, zapewniając zgodność inicjatyw cyfrowych ze strategią biznesową.

Organizacje krystalizują myślenie strategiczne w następujący sposób. Zrozummy to na przykładzie biznesu detalicznego.

Wizja: Widok tego, jak będzie wyglądał stan końcowy.

Przykład: Płynna integracja cyfrowych i fizycznych doświadczeń zakupowych (tj. zakupy wielokanałowe) dla klienta, aby mógł kupić to, czego potrzebuje, w dowolny sposób.

Mapa drogowa: Wybrana ścieżka i kamienie milowe do osiągnięcia.

Przykład:

Tworzenie witryny zakupów online

Integracja modeli uczenia maszynowego w celu poprawy rekomendacji

Cyfryzacja sklepu, aby niestandardowi klienci mogli skanować i uzyskiwać dodatkowe informacje o produktach ze strony internetowej/aplikacji mobilnej

Wdrażanie programów lojalnościowych we wszystkich kanałach

Tworzenie produktów cyfrowych, takich jak gry lub społeczności w celu zwiększenia zaangażowania klientów

Kontekst: Konkurencja i badania rynkowe w celu umiejscowienia inicjatyw transformacji cyfrowej.

Przykład: Internetowi gracze detaliczni, tacy jak Amazon, tworzą monopol na niestandardowy sposób robienia zakupów. Cyfrowy handel detaliczny to jedyny sposób, w jaki możemy konkurować w tej przestrzeni i wyróżnić się na tle konkurencji.

Cel: Dlaczego te wysiłki związane z transformacją cyfrową są konieczne i dlaczego teraz?

Przykład: Transformacja cyfrowa i wynikające z niej wielokanałowe doświadczenia zakupowe dostosowują się do zmieniających się niestandardowych potrzeb klientów. Jeśli nie teraz, stracimy naszą obecną bazę klientów na rzecz alternatyw nowej ery.

Cele: Cele biznesowe, którym będzie służyć ta strategia transformacji cyfrowej.

Przykład: W dalszej części tej sekcji.

2. Transformacja procesu

Liderzy często zakładają, że transformacja cyfrowa to po prostu zakup i wdrożenie oprogramowania do zrobienia określonych zadań. Prawie nigdy nie jest to prawdą.

Prawdziwa transformacja cyfrowa to fundamentalna zmiana sposobu, w jaki biznes działa również wewnętrznie. W tym miejscu do gry wkraczają praktyki zwinne i DevOps.

Zwinne tworzenie oprogramowania to nowy sposób budowania oprogramowania, który koncentruje się na tworzeniu i uruchamianiu małych, przyrostowych zmian w szybkich ratach. DevOps wspiera tę szybkość i skalę poprzez automatyzację dostarczania oprogramowania i zmian w infrastrukturze, umożliwiając organizacjom szybką iterację i wdrażanie nowych funkcji, aplikacji i usług.

Przykładowo, zamiast poświęcać dwa lata na stworzenie mobilnej aplikacji zakupowej i uruchomienie jej z wielkim hukiem jednego dnia, sprzedawca detaliczny wybrałby najważniejsze funkcje dla minimalnego realnego produktu i szybko go uruchomił. W ciągu następnych kilku lat będą oni wprowadzać kolejne funkcje w krótkich sprintach trwających od 2 do 4 tygodni.

3. Zmiana sposobu myślenia

Tradycyjny sposób myślenia o tworzeniu oprogramowania może często utrudniać postęp w nowoczesnych inicjatywach transformacji cyfrowej. Właśnie dlatego organizacje wybierają zasady lean software, które mają na celu skupienie się na:

Maksymalizacji wartości dla klienta : Budowaniu oprogramowania w taki sposób, aby spełniało ono niestandardowe potrzeby klienta i rynku, nawet jeśli szybko ewoluują

: Budowaniu oprogramowania w taki sposób, aby spełniało ono niestandardowe potrzeby klienta i rynku, nawet jeśli szybko ewoluują Eliminacji marnotrawstwa : Identyfikowaniu i eliminowaniu działań, które nie wnoszą wartości dodanej do procesu rozwoju lub klienta

: Identyfikowaniu i eliminowaniu działań, które nie wnoszą wartości dodanej do procesu rozwoju lub klienta Empowering teams : Tworzenie samozarządzających się teamów, kładących nacisk na świadome podejmowanie decyzji i współpracę

: Tworzenie samozarządzających się teamów, kładących nacisk na świadome podejmowanie decyzji i współpracę Optymalizacja całości : Uwzględnianie interakcji i połączeń między różnymi ruchomymi częściami i optymalizacja całego procesu

: Uwzględnianie interakcji i połączeń między różnymi ruchomymi częściami i optymalizacja całego procesu Upraszczanie uczenia się: Integracja ciągłego uczenia się z procesem

4. Innowacyjność i kreatywność

Innowacyjność i kreatywność leżą u podstaw transformacji cyfrowej, umożliwiając organizacjom poruszanie się w złożoności ery cyfrowej, wykorzystywanie nowych możliwości i spełnianie zmieniających się oczekiwań klientów.

W transformacji cyfrowej innowacje muszą wykraczać poza to, co oczywiste. Tak jak zrobił to Amazon, przechodząc od księgarni internetowej do lidera w dziedzinie chmury obliczeniowej (AWS), AI i logistyki.

5. Analityka

Jedną z największych zalet technologii cyfrowych jest ich zdolność do oferowania dotychczas niemożliwych wglądów opartych na danych. Jako część strategii transformacji cyfrowej, analityka może pomóc organizacjom:

Identyfikować nowe możliwości w oparciu o niestandardowe zachowania klientów

Obserwować trendy i przewidywać przyszłość

Dostrzegać powtarzające się błędy i problemy w celu optymalizacji procesów

6. Skuteczne ustawienie celów

Inicjatywy cyfrowej transformacji są zakończone po kilku latach. Często mają one charakter ciągły, konsekwentnie ulepszając produkty w czasie. W tym czasie można stracić z oczu powód, dla którego zaczęliśmy.

Aby tego uniknąć, ważne jest ustawienie jasnych celów, które są zgodne z szerszymi celami biznesowymi i przynoszą wymierne rezultaty.

Organizacja handlu detalicznego, o której mówiliśmy powyżej, może ustawić cele takie jak:

50% rocznego wzrostu przychodów za pośrednictwem nowej strony internetowej do 2024 r

Wydłużenie czasu spędzanego na stronie internetowej do 15 minut

Skrócenie średniego czasu spędzanego przy kasie w sklepie do 90 sekund

Zwiększenie liczby kas samoobsługowych w sklepach do 80%

7. Wskaźniki pomiaru i wydajności

Podczas gdy cele koncentrują się na tym, co biznes musi osiągnąć, kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) pozwalają na śledzenie postępów w trakcie transformacji cyfrowej, co jest ważną częścią procesu transformacji cyfrowej strategii operacyjnej . Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

Prędkość rozwoju

Liczba funkcji dostarczanych przez zespół inżynierów oprogramowania w każdym sprincie. Pomaga to zmierzyć wydajność, która przyczynia się do przewagi konkurencyjnej organizacji.

Współczynnik błędów

Liczba błędów na sto linii kodu. Zmniejszenie wskaźnika błędów pozytywnie wpływa na jakość oprogramowania, co z kolei ma wpływ na doświadczenia klientów.

Częstotliwość wdrażania

Częstotliwość, z jaką teams inżynieryjne wdrażają kod do produkcji. Wyższa częstotliwość umożliwia organizacji szybkie reagowanie na zmiany i odzyskiwanie danych po ewentualnych awariach.

Średni czas odzyskiwania (MTTR)

Średni czas potrzebny zespołowi na przywrócenie usługi po awarii systemu. Niższy MTTR zapewnia lepszy czas pracy i dostępność dla klienta.

Jeśli to wszystko brzmi skomplikowanie, to tak właśnie jest. Skuteczna strategia transformacji cyfrowej to matryca wizji, misji, celów, planów, harmonogramów, instrukcji wykonawczych i innych. Wdrożenie tego naturalnie wiąże się z własnym zestawem wyzwań.

Wyzwania związane z wdrażaniem strategii transformacji cyfrowej

Wyzwania napotykane podczas wdrażania strategii transformacji cyfrowej mogą mieć charakter technologiczny, organizacyjny lub kulturowy. Najczęściej napotykane wyzwania są następujące.

Opór przed zmianą: Pracownicy mogą opierać się nowym technologiom lub procesom ze względu na strach przed nieznanym, potencjalną utratę pracy lub preferowanie obecnych metod pracy. Dla przykładu, Teams przyzwyczajeni do tworzenia zawartości/dokumentacji przy użyciu preferowanych przez siebie narzędzi mogą być oporni na nowe rozwiązania oprogramowanie do cyklu pracy nad zawartością .

Pokonaj opór przed zmianami poprzez:

Zaangażowanie pracowników na wczesnym etapie procesu transformacji

Ewangelizowanie korzyści płynących z transformacji

Omawianie, w jaki sposób pomoże to w ich osobistym rozwoju i wydajności

Wspieranie kultury ciągłego uczenia się i doskonalenia

Brak umiejętności cyfrowych: Aby skutecznie wdrożyć strategię transformacji cyfrowej, potrzebujesz nowych umiejętności, których możesz nie posiadać. Unikaj tego poprzez:

Inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników

Budowanie możliwości poprzez zatrudnianie nowych pracowników lub wdrażanie wykonawców

Współpracę ze startupami i firmami oferującymi produkty o potrzebnych umiejętnościach

Rozważenie automatyzacji /AI dla odpowiednich zadań

Silosy: Silosy działowe mogą uniemożliwić płynny przepływ informacji i współpracę niezbędną do powodzenia transformacji cyfrowej. Wyeliminuj to poprzez:

Ustawienie międzyfunkcyjnych Teams dla lepszego udostępniania informacji

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do współpracy

Zachęcanie do udostępniania wiedzy między działami

Ewolucja rynku: Dzisiejsze rynki szybko ewoluują, a zwinni konkurenci stale tworzą rozwiązania. Aby pozostać konkurencyjnym, musisz:

Budować zwinność i odporność organizacji

Przyjąć zwinne metodologie rozwoju dla łatwiejszej adaptacji

Umożliwić zespołom biznesowym i technicznym ścisłą współpracę

Luki w komunikacji: Jako inicjatywy obejmujące całą organizację, transformacja cyfrowa jest wdrażana na dużą skalę. Może to spowodować utratę informacji z jednego kroku na drugi. Zapobiegaj temu poprzez:

Angażowanie wszystkich pracowników od wczesnych scen transformacji

Wykorzystanieprzewodniki zarządzania zmianą w celu usprawnienia procesu

Budowanie przejrzystości w organizacji poprzez otwartą komunikację i dokumentację

Zapraszanie do zadawania pytań i otwarte odpowiadanie na nie

Chociaż zaproponowaliśmy kilka taktyk pokonywania tych wyzwań, mogą one być sporadyczne. Aby powodzenie strategii transformacji cyfrowej było możliwe, potrzebne są odpowiednie narzędzia. Oto czym one są i jak z nich korzystać.

Jak wdrożyć strategię transformacji cyfrowej

Jak już mówiliśmy, transformacja cyfrowa jest długoterminową, złożoną i wieloaspektową inicjatywą. Zarządzanie wdrażaniem takiej strategii wymaga specjalnie zaprojektowanego oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp.

Zobaczmy, jak można wdrożyć strategię transformacji cyfrowej za pomocą ClickUp.

1. Zdefiniuj swoją wizję i cele

Dobra strategia transformacji cyfrowej dzieli wizję na dużą skalę na mniejsze jednostki. Na przykład, twoja wizja to "wykorzystanie sztucznej inteligencji do zapewnienia zróżnicowanych doświadczeń klientów"

Najmniejszą jednostką może być "wdrożenie dużych modeli językowych (LLM), aby pomóc klientom w dokonywaniu zakupów na stronie internetowej" Podróż od wizji do zadań wymaga dobrej organizacji. Zadania ClickUp pozwala podzielić strategię cyfrowej transformacji na obszary robocze, foldery, listy, zadania, podzadania i listy kontrolne. Użyj tego, aby stworzyć hierarchię swojej pracy.

Następnie użyj Cele ClickUp dla wskaźników wydajności. Ustaw cele jako liczby, procenty lub tak/nie. Uzyskaj kompleksowy widok wszystkich celów w jednym miejscu i monitoruj postępy bez wysiłku.

wyznaczaj i śledź swoje cele w prawdziwym życiu dzięki pulpitowi nawigacyjnemu celów ClickUp

2. Oceń bieżące możliwości i opracuj plan działania

Zanim cokolwiek zmienisz, zrozum, co już masz. Przeprowadź dokładną ocenę obecnych możliwości cyfrowych, procesów i infrastruktury technologicznej. Zidentyfikuj luki między stanem obecnym a pożądanym stanem przyszłym.

Jest to pierwszy krok w kierunku reengineeringu procesów biznesowych . Na tej podstawie opracuj strategiczną mapę drogową, która nakreśli kluczowe inicjatywy, projekty i technologie wymagane do osiągnięcia celów transformacji cyfrowej.

Jeśli dopiero zaczynasz, oto przydatne ramy. Szablon strategii i planu transformacji cyfrowej ClickUp oferuje wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania całym procesem, od definiowania celów po monitorowanie postępów.

Stwórz całą strategię transformacji cyfrowej z ClickUp

3. Zbierz zespół i rozpocznij program pilotażowy

Zorganizuj wielofunkcyjny zespół ekspertów, który poprowadzi transformację cyfrową. Zapewnij reprezentację jednostek Business, inżynierii oprogramowania, ITOps i innych odpowiednich działów.

Uruchom projekt pilotażowy, który zademonstruje potencjał transformacji cyfrowej

Włącz mistrzów, którzy wierzą w transformację cyfrową i będą ją ewangelizować

Przekazuj regularne aktualizacje wszystkim zainteresowanym stronom, aby uzyskać ich poparcie

Zbuduj bazę wiedzy o zdobytych doświadczeniach i wizualizuj je za pomocąnarzędzia do mapowania procesów do późniejszej optymalizacji

Mapa procesów biznesowych z ClickUp Tablica

4. Wdrażanie i skalowanie

Po powodzeniu pilotażu, rozpocznij szersze wdrażanie inicjatyw cyfrowych, stale monitorując postępy i dostosowując strategie w razie potrzeby. Narzędzia ClickUp zostały stworzone z myślą o wsparciu na każdym kroku.

Organizuj: Twórz zadania, pisz szczegółowe opisy, przypisuj użytkowników, śledź zależności, ustawiaj terminy i monitoruj postępy za pomocą zadań ClickUp.

Współpracuj: Zbierz zespół, aby zostawiać komentarze, odpowiadać na zapytania, omawiać opinie i przekształcać pomysły w elementy działań za pomocą ClickUp Widok czatu ClickUp . Można również przyznać ograniczony dostęp konsultantom lub dostęp tylko do odczytu interesariuszom biznesowym w celu monitorowania postępów.

Zarządzaj współpracą zespołu za pomocą ClickUp

Streamline: Twórz niestandardowe cykle pracy i niestandardowe pola, aby zarządzać projektami na swój sposób. Użyj Śledzenie czasu ClickUp do dokładnego monitorowania wydajności i wskaźników efektywności.

Automatyzacja: Użyj dowolnego z ponad 100 Automatyzacja ClickUp aby przyspieszyć zarządzanie projektami. Lub zainspiruj się niektórymi z tych przykłady automatyzacji procesów biznesowych . Skup się na tym, co ważne.

Automatyzacja zarządzania projektami

Harmonogram: Użyj widoku kalendarza ClickUp, aby monitorować harmonogram projektu na poziomie długoterminowym i szczegółowym. Zobacz wszystkie kamienie milowe w czasie i dostosuj je do swoich potrzeb.

Przydziel zasoby: Zobacz, kto jest dostępny, kto nad czym pracuje itp. w jednym miejscu i wybierz odpowiedni zasób do właściwego zadania za pomocą widoku obciążenia pracą ClickUp.

Integracja: Połączone projekty wymagają danych z różnych narzędzi. Użyj Ponad 1000 integracji ClickUp aby dopasować zarządzanie projektami do swojego stosu organizacyjnego.

Monitoruj i optymalizuj: Śledzenie w czasie rzeczywistym postępów w stosunku do ustawionych wskaźników KPI dzięki Pulpity ClickUp . Wybierz metryki, które chcesz śledzić i utwórz dla nich widżety na pulpicie. Zastosuj dowolne z poniższych szablony usprawniania procesów aby zoptymalizować cykl pracy.

Śledzenie wydajności przepływów w ClickUp Dashboard

5. Zarządzanie zmianami kulturowymi

Dobre strategie transformacji cyfrowej muszą obejmować również zmianę kulturową i zmianę sposobu myślenia. Skorzystaj z ClickUp, aby wspierać płynną zmianę w kierunku kultury cyfrowej.

Opowiedz historię cyfrowej transformacji całej organizacji. Bądź transparentny w kwestii powodzeń i porażek. Używaj Dokumenty ClickUp do pisania i udostępniania historii. Dla tych, którzy nie lubią zbyt dużo czytać, użyj ClickUp Brain do natychmiastowego generowania streszczeń.

Dokumentuj swoją cyfrową transformację za pomocą ClickUp Docs

Zbieraj opinie od pracowników. Udostępniaj produkty/usługi małym grupom użytkowników w wersji beta i zbieraj opinie. Formularze ClickUp są zaprojektowane do przechwytywania tych informacji. Jeśli wdrażasz rozwiązanie dla użytkowników wewnętrznych, możesz również użyć do tego komentarzy do zadań.

Szkolenie użytkowników. Utwórz materiały szkoleniowe i dokumentację, aby umożliwić samodzielną naukę. Zaplanuj również sesje szkoleniowe i wdrożeniowe z użytkownikami, jeśli tego potrzebują.

Zarejestruj mistrzów transformacji, którzy będą szkolić i wspierać użytkowników w swoich zespołach/działach.

Teraz, gdy masz już ramy cyfrowej transformacji do wdrożenia, oto kilka przykładów tego, jak sprawdziły się one w konkretnych sektorach.

Strategia transformacji cyfrowej w konkretnych sektorach

Potrzeba transformacji pojawiła się w prawie wszystkich sektorach. Jednak ich droga może się nieznacznie różnić. Przyjrzyjmy się niektórym branżom i ich strategiom transformacji.

Opieka zdrowotna

Cyfrowe produkty zdrowotne pomagają dostawcom i pacjentom w zarządzaniu chorobami, zmniejszaniu ryzyka i promowaniu ogólnego dobrego samopoczucia. Od badań nad rakiem po testowanie leków, organizacje wykorzystują produkty cyfrowe we wszystkich procesach w opiece zdrowotnej.

Powszechnie wdrażane strategie transformacji cyfrowej w opiece zdrowotnej to:

Diagnostyka oparta na AI poprawiająca jakość i dostępność opieki zdrowotnej

Oparta na danych strategia zdrowia publicznego w zakresie profilaktyki i podstawowej opieki zdrowotnej

Spersonalizowane porady medyczne oparte na długoterminowych danych zdrowotnych

Urządzenia do noszenia na ciele do monitorowania i reagowania w nagłych wypadkach

Telezdrowie do zdalnych konsultacji medycznych

Finanse

Fintechowe startupy i banki stawiające na cyfryzację przyniosły rynkowi szybką transformację cyfrową. Niektóre z najczęstszych przypadków użycia to:

Bankowość omnichannel : Płynne, spójne doświadczenie bankowe na platformach internetowych, mobilnych, branch i innych

: Płynne, spójne doświadczenie bankowe na platformach internetowych, mobilnych, branch i innych Analityka : Wgląd w personalizację doświadczeń klientów, wykrywanie oszustw i przewidywanie trendów rynkowych

: Wgląd w personalizację doświadczeń klientów, wykrywanie oszustw i przewidywanie trendów rynkowych Blockchain: Bezpieczne, przejrzyste transakcje i inteligentne kontrakty w celu obniżenia kosztów międzynarodowych przelewów pieniężnych

Produkcja

Branża produkcyjna i łańcuch dostaw są w ciągłym ruchu, biorąc pod uwagę zakłócenia makroekonomiczne na całym świecie. Inicjatywy cyfrowej transformacji, które oferują wartość w produkcji to:

Cyfrowy bliźniak : Cyfrowa symulacja fizycznej linii montażowej/łańcucha dostaw w celu lepszego monitorowania i ograniczania ryzyka

: Cyfrowa symulacja fizycznej linii montażowej/łańcucha dostaw w celu lepszego monitorowania i ograniczania ryzyka IoT : Połączone urządzenia do płynnego przechwytywania i przepływu informacji między różnymi systemami

: Połączone urządzenia do płynnego przechwytywania i przepływu informacji między różnymi systemami Analityka: Zbieranie danych granularnych w całym łańcuchu produkcji i dostaw w celu identyfikacji możliwości optymalizacji

Organizacje wdrażają takie innowacyjne projekty w różnych branżach w ramach cyfrowej transformacji. Ale w jaki sposób naprawdę pomaga to biznesowi?

Mierzenie zwrotu z inwestycji w strategię transformacji cyfrowej

Wdrożenie strategii transformacji cyfrowej wymaga znacznych zasobów, w tym czasu, pieniędzy i wysiłku. Skąd wiadomo, że było warto?

Istnieją trzy rodzaje wskaźników, które mogą pomóc zmierzyć zwrot z inwestycji w strategię transformacji cyfrowej.

Wskaźniki finansowe

Wzrost przychodów

Wzrost przychodów związany z inicjatywami cyfrowymi, takimi jak nowe produkty cyfrowe, sprzedaż e-commerce lub ulepszone cyfrowo usługi.

Wymownym przykładem wzrostu przychodów jako ROI z transformacji cyfrowej jest Walmart, który zainwestował miliardy w swoje możliwości handlu elektronicznego i cyfrową optymalizację łańcucha dostaw. Nabył Jet.com , opracował Walmart+ i wdrożył zaawansowaną analitykę w celu optymalizacji zapasów i dostaw.

Inicjatywy te poprawiły wzrost handlu elektronicznego Walmart, usprawniły operacje i poprawiły jakość obsługi klienta dzięki krótszym czasom dostawy i większej dostępności produktów. W roku podatkowym 2021 sprzedaż e-commerce Walmart w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 79% .

Oszczędności

Redukcja kosztów wynikająca z wydajności operacyjnej, ograniczenia pracy ręcznej, niższego poziomu błędów lub całkowitego kosztu własności (w tym inwestycji początkowej, wdrożenia, szkolenia, konserwacji i aktualizacji).

Okres zwrotu

Czas potrzebny projektowi na odzyskanie początkowej inwestycji poprzez zrealizowane korzyści netto.

Wskaźniki niestandardowe

Doświadczenie niestandardowe: Poprawa satysfakcji klienta (CSAT) i wyniku promotora netto (NPS) w wyniku inicjatyw cyfrowych.

Koszt pozyskania klienta (CAC): Koszt pozyskania nowych niestandardowych klientów.

Customer lifetime value: Łączna wartość zakupów, których klient prawdopodobnie dokona w trakcie całego okresu powiązania z firmą.

Aby stworzyć lepsze relacje z klientami i zwiększyć ich życiową wartość, Nike skupiła się na bezpośrednio do konsumenta . W ramach tej strategii Nike przeprojektowało swoją stronę internetową, aplikację mobilną i program członkowski.

Ta strategia transformacji cyfrowej znacznie zwiększyła sprzedaż online, poprawiła zaangażowanie klientów i wzmocniła lojalność wobec marki. W roku podatkowym 2021 sprzedaż cyfrowa Nike wzrosła o 41% .

Nacisk na cyfrowe kanały sprzedaży pomógł Nike sprostać wyzwaniom związanym z handlem detalicznym podczas pandemii COVID-19 i zapewnił firmie pozycję do trwałego wzrostu w gospodarce cyfrowej.

Wskaźniki operacyjne

Wydajność operacyjna: Poprawa wskaźników takich jak czas cyklu, wydajność pracowników lub rotacja zapasów

Jakość: Redukcja defektów, poprawa wskaźników zgodności lub zwiększenie szybkości świadczenia usług

Przyspiesz swoje inicjatywy cyfrowej transformacji dzięki ClickUp

Światowe Forum Ekonomiczne przewiduje, że wartość transformacji cyfrowej dla społeczeństwa i przemysłu osiągnie poziom 100 bilionów dolarów do 2025 roku . Wszyscy wykorzystują technologie cyfrowe w szerokim zakresie.

Chociaż potencjalne wyniki biznesowe mogą być znaczące, nie są łatwe do osiągnięcia. Deloitte znajduje że 70% wysiłków związanych z transformacją kończy się niepowodzeniem.

Jednym z kluczowych sposobów uniknięcia niepowodzenia jest posiadanie solidnego systemu zarządzania projektami, który umożliwia planowanie, organizowanie, tworzenie harmonogramów, śledzenie, monitorowanie i optymalizację inicjatyw.

ClickUp został zaprojektowany, aby właśnie to umożliwić. Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały projekt pilotażowy, czy program cyfrowej transformacji obejmujący całą organizację i tysiące użytkowników, ClickUp poradzi sobie ze wszystkim.

Zobacz ClickUp w akcji na własne oczy. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jaki jest strategiczny model transformacji cyfrowej?

Strategiczny model transformacji cyfrowej prowadzi organizacje przez ich podróże, dostarczając ram dla integracji technologii cyfrowych z biznesem. Pomaga w projektowaniu inicjatyw mających na celu osiągnięcie takich celów, jak poprawa doświadczeń klientów, wydajność operacyjna, efektywność kosztowa, zaangażowanie pracowników itp.

2. Jakie jest sześć podstawowych elementów transformacji cyfrowej?

Sześć podstawowych elementów transformacji cyfrowej zazwyczaj obejmuje: