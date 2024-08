Przywództwo ESTJ: Kluczowe cechy i strategie sukcesu

Martha Stewart jest pisarką i bizneswoman.

Michelle Obama jest prawnikiem, autorem i byłą Pierwszą Damą Stanów Zjednoczonych.

Dr Laura Schlessinger jest amerykańską prowadzącą talk radio i autorką.

Co łączy te osoby z wyraźnie odmiennymi ścieżkami i karierami? Wszystkie trzy są niesamowitymi liderami z wielkim stylach zarządzania oraz zdecydowane i zdyscyplinowane podejście.

Wszystko to wiąże się z ich typem osobowości - ESTJ (Ekstrawersja, Odczuwanie, Myślenie i Osądzanie). ESTJ są naturalnymi liderami, tworząc 17% liderów na świecie - najwyższy odsetek spośród wszystkich 16 typów osobowości.

Niezależnie od tego, czy jesteś ESTJ, czy kimś, kto chce zrozumieć i poprawić swoje umiejętności przywódcze, ten blog wyposaży Cię w wiedzę niezbędną do stania się lepszym liderem.

Zrozumienie przywództwa ESTJ

ESTJ odnosi się do ekstrawersji, odczuwania, myślenia i oceniania. Ludzie z osobowością ESTJ są logiczni, asertywni, przestrzegają zasad i są liderami. Cechy Fundacja Myers-Briggs definiuje ESTJ następująco:

_"Praktyczny, realistyczny, rzeczowy. Zdecydowany, szybko podejmuje decyzje. Organizuje projekty i ludzi do zrobienia i skupia się na uzyskaniu wyników w najbardziej efektywny sposób. Dbać o rutynowe szczegóły. Posiadają wyczyszczone ustawienie logicznych standardów, systematycznie ich przestrzegają i chcą, aby inni również to robili. Siła we wdrażaniu swoich planów."

Aby lepiej zrozumieć ESTJ, musimy zrozumieć MBTI.

Wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI) jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do oceny osobowości. Klasyfikuje on ludzi do 16 różnych typów osobowości (ESTJ jest jednym z nich) w oparciu o następujące cechy:

Ekstrawersja vs. Introwersja

Odczuwanie vs. Intuicja

Myślenie vs. Uczucia

Osądzanie vs. Spostrzeganie

Osoby o osobowości ESTJ często angażują się w działalność stowarzyszeń, klubów i firm jako liderzy. Jako liderzy są skoncentrowani na zadaniach, transakcjach i nadzorze. Wiedzą, jak wszystko powinno działać i są gotowi do zrobienia wszystkiego, aby tak się stało. Ponad wszystko cenią sobie porządek, organizację i strukturę.

Osobowość ESTJ

Typ osobowości ESTJ składa się z czterech cech: Ekstrawersja, Odczuwanie, Myślenie i Osądzanie. Zrozummy je:

Ekstrawersja: Są towarzyscy i lubią być w centrum uwagi. Lubią przebywać w środowisku o szybkim tempie i pracować nad najlepszymi pomysłami z innymi

Są towarzyscy i lubią być w centrum uwagi. Lubią przebywać w środowisku o szybkim tempie i pracować nad najlepszymi pomysłami z innymi Zmysł: Skupiają się na rzeczywistości i zwracają uwagę na konkretne fakty i praktyczne pomysły

Skupiają się na rzeczywistości i zwracają uwagę na konkretne fakty i praktyczne pomysły Myślenie: Są zrównoważeni, cenią sprawiedliwość ponad wszystko i podejmują decyzje w sposób logiczny

Są zrównoważeni, cenią sprawiedliwość ponad wszystko i podejmują decyzje w sposób logiczny Osądzanie: Przestrzegają zasad i terminów, dostarczają instrukcje krok po kroku i tworzą szczegółowe plany

ESTJ są bardzo zależni i pracowici. Bardzo szanują zasady i autorytety i wolą zakończyć swoją pracę na czas. Oto kilka innych cech charakterystycznych dla osób o typie osobowości ESTJ. Oni:

Udzielają precyzyjnych i szczegółowych instrukcji

Łączą społeczności i rodziny poprzez zrozumienie dobra i zła

Mają mentorski sposób myślenia

Tworzą plany i pilnie ich przestrzegają

Mieć wytrwałą postawę, nawet w stresujących czasach, orazmotywować i inspirować Teams* Zobowiązanie do przestrzegania tradycji, praw i standardów

Oczekują, że inni będą przestrzegać tych samych zasad, co oni sami

Rzadko pytają o zadania, które muszą zakończyć

Przywiązują wagę do utrzymania status quo

Czasami postrzegany jako uparty i nieugięty

Przewidywalny, praktyczny, zaangażowany, szczery i uczciwy

Preferuje podejmowanie się trudnych projektów

Chociaż wszystkie te cechy są kluczowe dla osób o typie osobowości ESTJ, nie każdy ma je wszystkie. Niektórzy mogą mieć tylko kilka z tych funkcji. Podobnie, osoby z tymi funkcjami mogą mieć przeciwne cechy.

Cechy przywódcze ESTJ

Ze względu na wszystkie powyższe cechy, osoby o osobowości ESTJ są dobrymi liderami. Ich zaangażowanie w przestrzeganie zasad i szanowanie autorytetów pomaga im osiągać sukcesy na pozycjach kierowniczych i nadzorczych.

Ich postawa, pewność siebie, zdecydowanie i przekonania sprawiają, że są liderami, którzy nie boją się do zrobienia tego, co słuszne i zapewniają sprawiedliwość.

Jako liderzy ESTJ zapewniają, że standardy są zawsze spełnione, oczekiwania są wyczyszczone, a produkt końcowy spełnia wymagania. Cechuje ich również niezwykle szczegółowy styl pracy.

Jednak te cechy mogą również sprawić, że będą nieelastyczni i sztywni, ponieważ ustawią wyjątkowo wysokie standardy dla siebie i wszystkich wokół siebie.

Ustawienie wizji i celów

U podstaw przywództwa ESTJ leży silne poczucie wizji i celu. Liderzy ESTJ są biegli w wyrażaniu jasnej wizji dla swoich teamów i organizacji, pomagając innym osiągnąć wspólne cele.

Doskonale rozumiejąc misję i wartości swojej organizacji, zapewniają solidny kierunek i mają jasną wizję. Wizja ta jest zazwyczaj ustawiona w jasnych, konkretnych i małych krokach. Jasno określają swoje wymagania i oczekiwania.

Podziel duże, złożone cele na małe, łatwe w zarządzaniu kroki za pomocą szablonu SMART Goals firmy ClickUp

ESTJ wykorzystują dostępne zasoby podczas ustawiania celów, w tym oprogramowanie do planowania strategicznego oraz szablony takie jak ustawienie celów i szablony wydajności w celu zmniejszenia zużycia czasu i zwiększenia wydajności.

Jednak motywowanie zespołu i pracowników może stanowić dla nich wyzwanie. Wynika to z ustawienia małych i konkretnych celów, które często nie przekazują szerszej perspektywy.

Połączenie z innymi

Liderzy ESTJ są wysoce zorientowani na zadania i zorganizowani. Wierzą w przestrzeganie terminów i dostarczanie zadań na czas. Chcą również, aby wszystkie zadania zostały zakończone zgodnie z wysokimi standardami i będą zwracać uwagę członkom zespołu, jeśli ich praca nie spełnia oczekiwań.

zachowaj porządek, ułatw współpracę w zespole i zarządzaj złożonymi projektami dzięki tablicy Kanban w ClickUp

Wierzą we wspieranie otwartej i przejrzystej komunikacji oraz stawiają na jasny i spójny styl. Pomaga im to tworzyć autentyczne połączenia z członkami Teams i interesariuszami.

Jednak proste podejście może również sprawić, że liderzy ESTJ będą wydawać się kontrolujący i apodyktyczni dla niektórych wrażliwych członków zespołu. Dlatego ważne jest, aby używać strategie zarządzania zespołem i wskazówki, dzięki którym wszelkie potencjalne problemy zostaną natychmiast rozwiązane.

Rozwój umiejętności przywódczych

Podczas gdy osoby z osobowością ESTJ posiadają już wiele silnych umiejętności przywódczych, istnieją konkretne umiejętności, które muszą rozwijać. Należą do nich:

Udostępnianie nadrzędnych celów

Podczas gdy ESTJ cenią sobie mniejsze, łatwe w zarządzaniu fragmenty zadań i celów, wiele osób ceni sobie coś przeciwnego. Znajomość większej i ostatecznej wizji pomaga im dać z siebie wszystko w pracy.

Dlatego ważne jest, aby udostępniając co, dzielić się tym, dlaczego. Informowanie teamu, w jaki sposób dane zadanie przyczynia się do osiągnięcia większej wizji, motywuje ich do dawania z siebie wszystkiego.

Zapewnienie odpowiedniego wzmocnienia i pochwały

Nauka chwalenia zespołu i oferowania pozytywnych wzmocnień pomaga motywować członków zespołu. Podziękowanie za ciężką pracę i docenienie commitu są kluczowe.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, oto pomocna wskazówka z niedawnego artykułu Forbes artykuł, "Powinieneś chwalić proces, który prowadzi do wyników. Jeśli istnieją wyczyszczone kryteria, można chwalić ludzi z większą wydajnością.'

Zrozumienie sytuacji innych

Liderzy ESTJ mają tendencję do osądzania. Jeśli więc ktoś nie spełnia ich standardów, mogą być nadmiernie krytyczni. Kluczowe jest jednak zrozumienie okoliczności i poszukiwanie dodatkowych informacji przed sformułowaniem opinii. Pomoże im to lepiej połączyć się z zespołem.

Mocne i słabe strony lidera ESTJ

Podobnie jak w przypadku każdego innego typu osobowości, liderzy ESTJ również mają zarówno mocne, jak i słabe strony. Zrozumienie ich pomaga poprawić przywództwo i przezwyciężyć wyzwania.

Mocne strony stylu przywództwa ESTJ

Niektóre z mocnych stron przywództwa ESTJ obejmują:

Efektywność

ESTJ są naturalnymi liderami commit do optymalizacji procesów i osiągania maksymalnej wydajności i efektywności. Są świetni w usprawnianiu operacji, identyfikowaniu nieefektywności i wdrażaniu strategicznych rozwiązań w celu zwiększenia wydajności.

Ich zorganizowany sposób myślenia pozwala im tworzyć dobrze zdefiniowane cykle pracy, zapewniając płynne wykonywanie zadań i realizację celów w wyznaczonych terminach. Co więcej, wiedzą jak ustalać priorytety zadań i wybierać pomiędzy pilnymi i ważnymi obowiązkami, co pozwala im mądrze alokować zasoby.

Dokładność

Dokładność jest cechą charakterystyczną przywództwa ESTJ. Odzwierciedla ona zaangażowanie ESTJ w podejmowanie przemyślanych i precyzyjnych decyzji. Doskonale radzą sobie z gromadzeniem i analizowaniem istotnych informacji. Ich decyzje opierają się na zebranych danych, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Ich oddanie dokładności i odmowa pójścia na kompromis w kwestii jakości decyzji pomaga wzbudzić zaufanie wśród członków zespołu i interesariuszy.

Zaangażowanie

Dawanie z siebie 100% do zrobienia wszystkiego jest dla ESTJ tak naturalne jak oddychanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o budowanie wielofunkcyjnego teamu lub stawiając czoła wyzwaniom, są niezachwianie zaangażowani w osiąganie optymalnych wyników.

Ludzie mogą na nich liczyć, jeśli chodzi o przestrzeganie wizji i zasad organizacji oraz pomaganie innym w zrobieniu tego samego. Inspirują kulturę ciężkiej pracy, wytrwałości i ciągłego doskonalenia.

Integrity

ESTJ działają z solidnym kompasem moralnym i uczciwością. Szanują autorytety i wykonują polecenia co do joty. Zawsze dostosowują swoje działania do wartości i zachowują spójność między słowami a czynami.

Pomaga to zapewnić, że organizacja i zespół mają poczucie szacunku i obowiązku wobec siebie nawzajem.

Silna wola

ESTJ posiadają silną wolę i zdolność do nieustannego dążenia do realizacji zadania. Nie rezygnują ze swoich przekonań bez wyczyszczonych dowodów. Wykazują determinację w obliczu wyzwań i pokonują je z przekonaniem.

Bezpośredni i uczciwy

Liderzy ESTJ cenią fakty i dowody ponad abstrakcyjne idee. Dlatego też uważają dane za niezwykle ważne. Ich styl komunikacji jest również bezpośredni i szczery, co zapewnia zero dwuznaczności.

Ta bezpośredniość pomaga wspierać środowisko, w którym kwitnie otwartość i uczciwość. Jako liderzy, dostarczają konstruktywnych informacji zwrotnych i komunikują oczekiwania.

Organizatorzy

Z wrodzonym talentem do organizowania, liderzy ENTJ starają się, aby ich otoczenie było jak najbardziej uporządkowane i ustrukturyzowane. Doskonale radzą sobie z tworzeniem dobrze zdefiniowanych systemów i procesów, od planu projektu po koordynację zespołu.

Tworzą porządek poprzez ustanowienie jasnych ról i zasad oraz sprawiedliwą dystrybucję zadań. Zorganizowane podejście pomaga efektywnie wykonywać zadania, skutecznie wykorzystywać zasoby i osiągać precyzyjne cele.

Słabe strony

Podczas gdy powyższe mocne strony sprawiają, że ESTJ są fantastycznymi liderami, mogą one stanowić poważne wyzwania, jeśli nie zostaną dopracowane. Niektóre z nich obejmują:

Nieelastyczność

ESTJ są osobami przestrzegającymi zasad i zaangażowanymi do zrobienia czegoś w tradycyjny sposób. Może to sprawić, że będą sztywni i nieelastyczni. Tak więc, gdy ktoś przedstawia lepsze lub innowacyjne metody, mogą mieć trudności z ich zaakceptowaniem.

Ta sztywność może wpływać na ich zdolność do bycia kreatywnym i otwartym, ponieważ mogą czuć, że próbowanie czegoś niesprawdzonego i nowego może zagrozić ich wiarygodności.

Perfekcjonizm

Dążenie ESTJ do doskonałości prowadzi również do tendencji do perfekcjonizmu. Może to jednak prowadzić do zwiększonego stresu, potencjalnego wypalenia i niechęci do oddelegowanych zadań.

Znalezienie równowagi między utrzymywaniem wysokich standardów a uznaniem potrzeby elastyczności jest niezbędne do stworzenia zdrowego środowiska pracy.

Judgmental

Liderzy ESTJ kierują się silnym poczuciem wartości i przekonaniami. Jednak często zapominają, że ich przekonania niekoniecznie muszą być przekonaniami ich zespołu. Dlatego mogą osądzać ludzi, którzy wybierają niekonwencjonalne i świeże sposoby osiągania wyników.

W dłuższej perspektywie może to wpłynąć na morale zespołu i współpracę. Dlatego otwartość na różne opinie i metody jest kluczowa.

Przeciwstawianie się zmianom

Innym ważnym wyzwaniem dla liderów ESTJ jest opór przed zmianami. Wolą stabilność i ustalone rutyny niż nowe okoliczności. Może to jednak prowadzić do stagnacji i zmniejszenia wydajności.

Aby przezwyciężyć to wyzwanie, muszą skupić się na kultywowaniu postawy adaptacyjnej, zrozumieć korzyści płynące ze zmian i być elastyczni w swoich działaniach strategie przywództwa .

Niekomfortowe wyrażanie emocji

Liderzy ESTJ często nie czują się komfortowo wyrażając i radząc sobie z emocjami, ponieważ priorytetowo traktują logikę i obiektywizm. Może to sprawić, że będą wyglądać na surowych i nieczułych. To niskie EQ powoduje również nieporozumienia i sprawia, że uważają, że wyrażanie emocji jest słabością.

Kluczowe jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w celu rozwiązywania problemów emocjonalnych w zespole i promowanie kultury, która ceni racjonalność i ekspresję emocjonalną.

Jak pokonywać wyzwania i wdrażać strategie przywództwa

Pokonywanie wyzwań staje się łatwiejsze dzięki odpowiednim narzędziom, planowi strategicznemu i odpornej postawie. Podczas gdy z wieloma z nich można sobie poradzić za pomocą pewnych zmian w zachowaniu, do rozwiązania innych potrzebne są narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp.

ClickUp jest jednym z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami najlepszych narzędzi do zarządzania projektami . ClickUp pomaga zachować wydajność, zarządzać wieloma projektami, śledzić postępy i osiągać cele na czas - wszystko na jednej platformie.

Oto kilka strategii przywództwa, które mogą pomóc w opanowaniu przywództwa ESTJ:

Zdefiniuj wizję

Definiowanie i komunikowanie wizji jest niezbędne do poprawy współpracy i motywacji zespołu. Używaj Cele ClickUp aby podzielić zadania na podstawie priorytetów.

Ustawiaj i organizuj cele za pomocą łatwych w użyciu folderów w ClickUp Goals

Umożliwia im to ustawienie mierzalnych i osiągalnych celów, automatyzację śledzenia postępów i dotrzymywanie terminów przy jednoczesnym mapowaniu ich z powrotem do wizji. Funkcja ta umożliwia udostępnianie celów członkom zespołu i odpowiednim interesariuszom. Co więcej, mogą oni ustawić zadania w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym.

Dostosuj innych

ESTJ stanowią ok 9% populacji. Tak więc w miejscu pracy mogą pracować z innymi ESTJ, ale także z ludźmi o innych typach osobowości.

ESTJ mają tendencję do odrzucania perspektyw innych ludzi, jeśli uważają, że są mniej skuteczni i niekompetentni. W dłuższej perspektywie rodzi to nieporozumienia i urazę. Dlatego empatia i zrozumienie innych perspektyw i stylów myślenia są kluczowe.

Należy pamiętać, że ludzie myślą i działają na różne sposoby. I przez większość czasu te widoki są warte zrozumienia i wysłuchania.

Komunikuj się ze swoim zespołem

Jest to rozszerzenie poprzedniego punktu. Zdrowa komunikacja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia zespołu. Podczas gdy szczera i bezpośrednia komunikacja jest mocną stroną ESTJ, połączenie z zespołem wymaga czegoś więcej.

połącz się z członkami swojego zespołu za pomocą widoku czatu ClickUp

Tutaj ClickUp dla Teams może pomóc. Liderzy ESTJ mogą szybko śledzić swoje projekty, korzystać z automatyzacji w celu zwiększenia wydajności oraz skutecznie planować i ustalać priorytety.

Mogą udostępniać aktualizacje i płynnie współpracować ze swoim zespołem za pomocą widoku czatu ClickUp. Co więcej, mogą korzystać z Tablicy ClickUp, aby przeprowadzać sesje burzy mózgów ze swoim zespołem i zrozumieć ich punkt widzenia.

ustaw realistyczne oczekiwania

Liderzy ESTJ utrzymują wysokie standardy dotyczące jakości pracy. Ustawiają ambitne cele dla siebie i swoich współpracowników. Chociaż ta metoda może wydawać się doskonałym sposobem na zapewnienie wysokiej jakości pracy, wynika z niej również rozczarowanie.

Wpływa to również na ich zdolność do oddelegowania zadań. Ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy może działać na tym samym poziomie. Niektórzy potrzebują więcej czasu, aby nauczyć się danej umiejętności, podczas gdy innym zajmuje to mniej.

Cofnięcie się o krok i uświadomienie sobie tego może pomóc im w osiąganiu lepszych wyników i byciu bardziej cierpliwym wobec innych.

Bądź otwarty na innowacje

Innowacja jest jedyną stałą na świecie - konieczne jest, aby być otwartym na zmiany. Podczas gdy ESTJ zmagają się ze zmianami, kultywowanie nastawienia na zdolność adaptacji może im pomóc. Korzystanie z narzędzi takich jak ClickUp Brain może również pomóc im w przyjęciu innowacji.

ClickUp Brain, pierwsza w historii AI, która łączy projekty, dokumenty, ludzi i wiedzę firmy, może pomóc im zwiększyć innowacyjność i wydajność.

Twórz unikalną zawartość i zyskaj widoczność pracy swojego zespołu

Promocja innowacji poprzez tworzenie unikalnej zawartości, określanie kolejnych kroków dla każdego projektu i dostarczanie kontekstowych odpowiedzi.

Możesz również użyć szablonów, takich jak ClickUp's Szablon do zarządzania pomysłami na innowacje . Szablon pomaga zarządzać wieloma nowymi pomysłami, organizować je i śledzić w czasie rzeczywistym.

Rozwój umiejętności rozwiązywania konfliktów

ESTJ mają trudności z wyrażaniem emocji i zrozumieniem innych. To często prowadzi do konfliktów, gdy pracują w przestrzeni współpracy. Aby temu zaradzić, mogą rozwinąć umiejętności rozwiązywania konfliktów przy odrobinie praktyki.

Akceptacja emocji i zrozumienie, że odgrywają one integralną rolę w naszym życiu. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej, wspieranie otwartej komunikacji na temat uczuć i uznanie znaczenia empatii pozwala im stworzyć zrównoważony styl przywództwa.

Umiejętności te mogą pomóc im wykazać się solidarnością z innymi i znaleźć równowagę między emocjami a logiką.

Zrównoważ pracę i dobre samopoczucie

Największą siłą i słabością ESTJ jest ich niezachwiane dążenie do doskonałości. Chociaż może to pomóc im odnieść sukces, może również stać się powodem, dla którego zaniedbują swoje dobre samopoczucie.

Efektywne zarządzanie czasem, ustawienie realistycznych oczekiwań wobec pracy i priorytetowe traktowanie dbałości o siebie są kluczowe dla utrzymania zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Liderzy ESTJ mogą również poprawić swoje przywództwo, uznając znaczenie dobrego samopoczucia osobistego.

Skutecznie oddelegowane

Wiele osób o typie osobowości ESTJ zmaga się z oddelegowanymi zadaniami. Uważają, że jeśli mogą coś zrobić, to powinni to zrobić. Jednak zrobienie wszystkiego na własną rękę może uniemożliwić im odniesienie sukcesu.

Ich pragnienie osiągnięcia perfekcji może zniechęcać ich do oddelegowanych zadań, ale jest to konieczne. Korzystanie z zaawansowanego narzędzia, takiego jak Zadania ClickUp do organizowania i współpracy nad projektami zapewnia, że oddelegowane zadania są traktowane priorytetowo. Przypisuj komentarze jako elementy działań, wizualizuj swoją pracę w różnych widokach, bądź na bieżąco z powtarzającymi się zadaniami i nie tylko dzięki Tasks.

sprawdź swój postęp i terminy w ClickUp_

ClickUp oferuje również ponad 15 konfigurowalnych widoków, które użytkownicy mogą dostosować do swoich preferencji. Pozwala to na lepszą widoczność mocnych stron i postępów ich zespołu, pomagając im skuteczniej oddelegować zadania.

Poznaj siłę przywództwa ESTJ dzięki ClickUp

Liderzy ESTJ są zaangażowani w wydajność, dokładność i uczciwość. Wierzą w porządek, strukturę i tradycje. Zrozumienie stylu przywództwa ESTJ pomaga im wykorzystać te mocne strony i wyróżnić się zawodowo.

Należy jednak pamiętać, że typy osobowości MBTI nie są absolutne. Możesz mieć inne funkcje i aspekty swojej osobowości niż te przedstawione w teście.

Wykorzystanie narzędzi takich jak ClickUp optymalizuje strategie, usprawnia procesy i zapewnia efektywne działanie zespołu.

Sprawdź sam rejestrując się za darmo !

FAQs

**Jaki jest typ przywództwa ESTJ?

Typ ESTJ jest jednym z 16 typów osobowości zidentyfikowanych przez MBTI. Skrót ten oznacza Ekstrawersję, Odczuwanie, Myślenie i Ocenianie. Typowe cechy przywództwa ESTJ obejmują towarzyskość, praktyczność, logiczne podejmowanie decyzji i preferowanie struktury.

**Co jest szczególnego w ESTJ?

ESTJ są znani ze swoich silnych umiejętności organizacyjnych, wydajności i zaangażowania w dążenie do doskonałości. Są urodzonymi liderami ze względu na ich zdolność do ustawienia jasnych celów, podejmowania logicznych decyzji i bycia niezawodnym.

**Jakie są słabe strony ESTJ?

ESTJ są często perfekcjonistami, osądzającymi i odpornymi na zmiany. Mogą również mieć trudności z wyrażaniem emocji.