5 najlepszych darmowych szablonów NDA w formacie Word, PDF, Google Docs i ClickUp

Przypieczętowanie partnerstwa umowami o zachowaniu poufności (NDA) jest powszechne wśród firm, zarówno dużych, jak i małych. Niektóre informacje muszą pozostać prywatne, a nawet poufne.

Nie chodzi tylko o przełomowe badania lub tajemnice handlowe, które muszą być chronione. Business regularnie ma do czynienia z wrażliwymi informacjami - danymi niestandardowymi klientów, kampaniami marketingowymi, informacjami finansowymi, umowami z inwestorami lub partnerami i nie tylko. Dane te muszą pozostać chronione.

Niewłaściwe obchodzenie się z takimi informacjami może mieć poważne konsekwencje, takie jak nadszarpnięta reputacja, utrata przewagi konkurencyjnej i problemy prawne.

Chociaż idealnym rozwiązaniem dla firm byłoby działanie wyłącznie w oparciu o dobrą wolę i zaufanie, nie zawsze jest to praktyczne. Zamiast tego należy polegać na umowy biznesowe w celu zagwarantowania niezakłóconej działalności i ochrony odsetków korporacyjnych.

Jedną z takich umów jest Non-Disclosure Agreement lub NDA, znana również jako umowa o zachowaniu poufności (CA) lub umowa dotycząca informacji zastrzeżonych (PIA). Umowa NDA jest umową prawną pomiędzy dwiema lub więcej stronami, która ogranicza ich prawa do ujawniania poufnych informacji.

Na tym blogu zbadamy, co składa się na dobrą umowę o zachowaniu poufności i jak sporządzić prawnie wiążącą umowę, która zapewni odpowiedzialność wszystkim zaangażowanym stronom.

Ponadto udostępnimy pięć gotowych do użycia szablonów umów o zachowaniu poufności, które można niestandardowo dostosować do swoich relacji biznesowych i błyskawicznie wysyłać umowy NDA.

Czym są szablony umów NDA?

Szablon NDA to wstępnie napisany dokument, który określa warunki umowy o zachowaniu poufności. Zawiera on standardowe klauzule zakazujące stronom umowy ujawniania poufnych informacji biznesowych bez uprzedniej pisemnej zgody.

Szablony te zapewniają dostawcom gotowe ramy, których mogą używać do tworzenia niestandardowych umów o zachowaniu poufności dla różnych scenariuszy, takich jak wdrażanie pracowników, umowy dotyczące zakresu prac i negocjacje.

Korzystanie z szablonu NDA upraszcza datę powstania prawnie uzasadnionych umów o zachowaniu poufności. Oszczędza czas, zwiększa wydajność i zapewnia dostawcom spójny i ustandaryzowany format definiowania informacji poufnych. Szablony zapewniają uwzględnienie wszystkich kluczowych punktów i zmniejszają ryzyko przeoczenia istotnych klauzul.

Typowy szablon NDA zawiera następujące sekcje:

Wprowadzenie : Ta sekcja identyfikuje przedmiot umowy NDA - na przykład, jeśli chodzi o partnerstwo, dostęp do danych lub plan funkcji

: Ta sekcja identyfikuje przedmiot umowy NDA - na przykład, jeśli chodzi o partnerstwo, dostęp do danych lub plan funkcji Definicja : W tej części omówione są różne terminy, które będą używane w umowie NDA, takie jak nazwy stron, szczegóły dotyczące stron ujawniających i otrzymujących, czy strony są podmiotami indywidualnymi czy korporacjami, oraz wszelkie inne tego typu szczegóły

: W tej części omówione są różne terminy, które będą używane w umowie NDA, takie jak nazwy stron, szczegóły dotyczące stron ujawniających i otrzymujących, czy strony są podmiotami indywidualnymi czy korporacjami, oraz wszelkie inne tego typu szczegóły Informacje poufne : Określa i opisuje charakter rzeczywistych danych poufnych

: Określa i opisuje charakter rzeczywistych danych poufnych Wyłączenia : W tej sekcji znajduje się lista informacji, które nie są chronione umową o poufności i mogą być udostępniane innym osobom

: W tej sekcji znajduje się lista informacji, które nie są chronione umową o poufności i mogą być udostępniane innym osobom Zobowiązania : Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób strona otrzymująca musi obchodzić się z informacjami poufnymi i w jakich okolicznościach może je ujawnić innym osobom

: Ta sekcja wyjaśnia, w jaki sposób strona otrzymująca musi obchodzić się z informacjami poufnymi i w jakich okolicznościach może je ujawnić innym osobom Zwrot informacji poufnych : Ta sekcja określa procedury zwrotu informacji poufnych po zakończeniu umowy

: Ta sekcja określa procedury zwrotu informacji poufnych po zakończeniu umowy Konsekwencje : Ta sekcja wyjaśnia konsekwencje naruszenia umowy i może obejmować kary finansowe, zarzuty karne i rozwiązanie stosunku pracy

: Ta sekcja wyjaśnia konsekwencje naruszenia umowy i może obejmować kary finansowe, zarzuty karne i rozwiązanie stosunku pracy Powiadomienia i zmiany : Opcjonalna sekcja, w której znajduje się lista wszelkich zmian lub dodatków do oryginalnej umowy NDA

: Opcjonalna sekcja, w której znajduje się lista wszelkich zmian lub dodatków do oryginalnej umowy NDA Jurysdykcja : Wyjaśnia jurysdykcję stanową lub sądową, w której będą rozstrzygane wszelkie spory dotyczące NDA

: Wyjaśnia jurysdykcję stanową lub sądową, w której będą rozstrzygane wszelkie spory dotyczące NDA Blok podpisów: Obejmuje bloki dla każdej ze stron i będzie zawierać ich imiona i nazwiska, podpisy i datę

Co składa się na dobry szablon NDA?

Większość umów o zachowaniu poufności jest zgodna z tymi podstawowymi ramami, ale niektóre darmowe szablony NDA ułatwiają sporządzenie NDA bez rozpoczynania od zera.

Zastanówmy się, co sprawia, że niektóre szablony NDA są lepsze od innych. Oto kilka cech, na które należy zwrócić uwagę.

Wyczyszczony język: Jak każda umowa prawna, szablon NDA musi być prosty, zwięzły i treściwy, aby uniknąć niejasności. Powinieneś unikać nadmiernego języka prawniczego i niepotrzebnego żargonu, dzięki czemu będzie on łatwy do zrozumienia

Jak każda umowa prawna, szablon NDA musi być prosty, zwięzły i treściwy, aby uniknąć niejasności. Powinieneś unikać nadmiernego języka prawniczego i niepotrzebnego żargonu, dzięki czemu będzie on łatwy do zrozumienia Kompleksowe ramy : Szablon powinien być zgodny z najlepszymi praktykami NDA i zawierać wszystkie kluczowe segmenty, takie jak definicja, informacje poufne, środki zaradcze i inne

: Szablon powinien być zgodny z najlepszymi praktykami NDA i zawierać wszystkie kluczowe segmenty, takie jak definicja, informacje poufne, środki zaradcze i inne Solidność prawna : Szablon powinien być prawnie egzekwowalny i zgodny z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Powinien zawierać wzmianki o stronach i jurysdykcji oraz jasno określać warunki i klauzule, aby zapewnić jego ważność w sądzie

: Szablon powinien być prawnie egzekwowalny i zgodny z odpowiednimi przepisami i regulacjami. Powinien zawierać wzmianki o stronach i jurysdykcji oraz jasno określać warunki i klauzule, aby zapewnić jego ważność w sądzie Elastyczność : Biorąc pod uwagę, że dostępne są różne rodzaje umów NDA - takie jak pracownicze, partnerskie, dwustronne i wielostronne - ważne jest, aby wybrać szablon, który można łatwo dostosować do różnych sytuacji biznesowych

: Biorąc pod uwagę, że dostępne są różne rodzaje umów NDA - takie jak pracownicze, partnerskie, dwustronne i wielostronne - ważne jest, aby wybrać szablon, który można łatwo dostosować do różnych sytuacji biznesowych Integracja : Kolejnym krytycznym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest integracja podpisu elektronicznego. Sprawdź, czy szablon i narzędzie do sporządzania umów są kompatybilne z narzędziami do podpisu elektronicznego. Zapewni to możliwość cyfrowego podpisywania i notarialnego poświadczania umów

: Kolejnym krytycznym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest integracja podpisu elektronicznego. Sprawdź, czy szablon i narzędzie do sporządzania umów są kompatybilne z narzędziami do podpisu elektronicznego. Zapewni to możliwość cyfrowego podpisywania i notarialnego poświadczania umów Format i styl: Upewnij się, że szablon jest również atrakcyjny wizualnie. Weź pod uwagę takie czynniki, jak przestrzenie między stronami i tekstem, użycie nagłówków, rodzaj czcionki i struktura akapitów

5 szablonów NDA do wykorzystania w 2024 roku

Oto krótka lista naszych ulubionych szablonów NDA, które można pobrać i używać za darmo.

1. Szablon umowy o zachowaniu poufności ClickUp

Uzyskaj prostą, łatwo konfigurowalną umowę prawną dzięki szablonowi NDA ClickUp

Na początek Szablon NDA dla ClickUp . W tym przyjaznym dla początkujących szablonie można znaleźć wszystkie niezbędne segmenty umowy o zachowaniu poufności zgodnej ze standardami branżowymi.

Ten szablon pomaga nawet tworzyć zadania ClickUp z różnymi niestandardowymi statusami, aby ułatwić zarządzanie umowami. Możesz kategoryzować i dodawać funkcje do wizualizacji i śledzenia poufnych informacji.

Wystarczy powielić ten szablon na stronie Dokumenty ClickUp i dodać wszystkie kluczowe szczegóły, takie jak nazwy i szczegóły zaangażowanych stron, skrót umowy o zachowaniu poufności i inne.

Szablon pozwala być na bieżąco z umowa o współpracy śledzenie z reakcjami na komentarze, zagnieżdżonymi podzadaniami, wieloma osobami przypisanymi i etykietami priorytetów.

Dodatkowo, obszar roboczy ClickUp i narzędzia zwiększające wydajność upraszczają pracę

zarządzanie umowami

proces, współpraca między stronami i nie tylko.

Możesz również sporządzać i edytować zawartość dokumentów prawnych za pomocą

ClickUp Brain's

generatywne narzędzie AI. AI Writer for Work błyskawicznie wyciąga odpowiedzi na pytania i tworzy dokument umowy w ciągu kilku sekund. Możesz mieć pewność, że wszystkie Twoje umowy pozostaną bezpieczne w ClickUp; Twoje dane nigdy nie zostaną wykorzystane do szkolenia modeli AI.

Użyj ClickUp Brain, aby zająć się wszystkimi zadaniami związanymi z AI, wszystko od pisania do pracy administracyjnej

Możesz także użyć ClickUp Brain AI Knowledge Manager do wyszukiwania informacji, znajdowania klauzul dodanych do poprzednich umów itp.

Możesz lokalizować swoje bezpłatne kopie umów dzięki możliwościom tłumaczenia ClickUp, aby pozostać na bieżąco z pracownikami lub dostawcami zlokalizowanymi na całym świecie.

Po sporządzeniu umowy NDA możesz utworzyć plik

Zadanie ClickUp

i przydzielić ją do sprawdzenia swojemu przełożonemu i zespołowi prawnemu. Gdy umowa zostanie sfinalizowana, wyeksportuj ją jako PDF i udostępniaj stronom otrzymującym i podpisującym w celu złożenia podpisu elektronicznego. Lub, jeśli lubisz rzeczy zrobione w oldschoolowy sposób, wydrukuj je w mgnieniu oka!

2. Szablon umowy o zachowaniu poufności w programie Word autorstwa LegalTemplates

Skorzystaj z narzędzia do tworzenia formularzy prawnych LegalTemplate, aby wygenerować niestandardowe umowy o zachowaniu poufności

Nasz kolejny szablon to Szablon Word NDA z LegalTemplates . Szablon ten jest dobrze skonstruowany i zawiera wszystkie niezbędne elementy standardowego szablonu NDA. Możesz wybrać między standardową umową o zachowaniu poufności lub niestandardową dla zatrudnienia, wynalazków, transakcji sprzedaży lub zakupu. Ponadto szablon można zmodyfikować w oparciu o przepisy stanowe i lokalną jurysdykcję.

Co więcej, LegalTemplates zawiera również darmowy kreator formularzy dokumentów prawnych. Wystarczy dodać szczegóły umowy do pól tekstowych, aby w ciągu kilku sekund wygenerować umowę prawną. LegalTemplates oferuje również płatną funkcję eSign, jeśli wolisz przejść na formę cyfrową.

3. Szablon umowy o zachowaniu poufności w programie Word autorstwa Simul

Pobierz szablony umów o zachowaniu poufności firmy Simul i zaoszczędź czas na sporządzaniu umów o zachowaniu poufności

Kolejnym szablonem na tej liście jest Simul, narzędzie do kontroli wersji i współpracy w programie Microsoft Word. Szablon Szablon umowy o zachowaniu poufności w programie Word firmy Simul to prosty szablon umowy o zachowaniu poufności w formacie dokumentu, który można pobrać jednym kliknięciem i edytować w edytorze tekstu, czy to Dokumenty Google, MS Word czy Apple Pages.

Po zrobienia tego, można przesłać go do cyfrowego narzędzia do podpisywania lub wysłać fizyczny wydruk do strony otrzymującej.

Szablon zawiera wiele szczegółów i można dodać ich więcej, w zależności od rodzaju poufnych informacji, które mają zostać zawarte w umowie.

Aby zapobiec nieautoryzowanemu ujawnieniu lub dostępowi, upewnij się, że umowy NDA dla pracowników, stażystów lub wykonawców obejmują wszystko w szablonie NDA, takie jak informacje dotyczące sprzętu firmowego, informacje księgowe, procesy produkcyjne i własność intelektualną.

Korzystając z tego szablonu, należy pamiętać, aby słowa i zwroty były zgodne z tymi używanymi w innych umowach. Na przykład, jeśli w swoich umowach często używasz terminów takich jak "Strona ujawniająca" i "Strona otrzymująca", użyj ich zamiast "Dostawca informacji" i "Odbiorca" w tym szablonie.

Ponadto, doskonałą praktyką byłoby porównanie tego szablonu NDA z formatem zalecanym przez państwo zarządzające, aby upewnić się, że oba są zgodne pod względem struktury i terminologii.

4. Szablon umowy NDA w formacie PDF od Signaturely

Niestandardowy szablon NDA od Signaturely dla różnych sytuacji biznesowych

Na Signaturely możesz tworzyć i podpisywać umowy bez żadnych kłopotów. Platforma jest internetowym narzędziem do podpisu cyfrowego, które oferuje szablony Free, które można pobrać zarówno w formacie Doc, jak i PDF.

Free Plan pozwala jednak na podpisanie tylko jednego dokumentu miesięcznie. Aby podpisywać więcej dokumentów, należy wykupić płatny plan.

Podczas gdy Szablon NDA Word by Signaturely jest zgodny ze standardowym formatem, jest stosunkowo zwięzły. Będziesz musiał utworzyć sekcje takie jak Zobowiązania, Środki zaradcze i Zmiany od podstaw. Sugerujemy korzystanie z tego szablonu w przypadku prostszych umów, które nie wymagają rozszerzenia szczegółów, ponieważ nie dotyczą bardzo wrażliwych informacji.

5. Dokumenty Google NDA dla konsultantów HR według szablon.net

Pobierz ten darmowy szablon Templates.net podczas wdrażania nowych konsultantów HR do swojej firmy

Ostatni darmowy szablon na tej liście jest dość specyficzny - jest to umowa NDA przeznaczona dla konsultantów HR. Większość organizacji stosuje inne umowy NDA dla pracowników HR, ponieważ mają oni dostęp do danych pracowników, poufnych informacji firmowych i innych poufnych informacji wewnętrznych procesów Business .

To Szablon NDA dla konsultantów HR w Dokumentach Google od Template.net jest niestandardowy i odnosi się do poufnych informacji, którymi zwykle zajmują się konsultanci HR, takich jak operacje biznesowe, strategie i plany, zarządzanie klientami dane pracowników, własność intelektualna itp.

Informacje te można dodawać bezpośrednio do edytora dokumentów w szablonach.net, wraz z dowolnymi elementami brandingowymi, takimi jak logo firmy, schematy kolorów i inne.

Umowę NDA można również udostępniać innym członkom zespołu, aby mogli ją przeglądać i wprowadzać do niej zmiany. Po zatwierdzeniu umowy można pobrać ją w formacie PDF i udostępniać odbiorcy.

Also Read: Szablony umów o pracę nakładczą

Ochrona informacji poufnych za pomocą umów o zachowaniu poufności

Niezależnie od tego, czy wdrażasz pracowników lub niezależnych wykonawców, ubiegasz się o ściśle tajny patent, czy angażujesz się w negocjacje w celu przejęcia Business - umowa o zachowaniu poufności ma kluczowe znaczenie dla zachowania poufności i ochrony wrażliwych informacji.

Niestandardowe szablony NDA, które wymieniliśmy powyżej, to prosty proces. Przed sfinalizowaniem umowy o zachowaniu poufności należy upewnić się, że ostateczny dokument został sprawdzony przez radcę prawnego.

Przechowuj swoje umowy o zachowaniu poufności w jednym miejscu, zapisując je jako Dokumenty ClickUp i udostępnianie ich zaangażowanym stronom. Funkcje takie jak kontrola wersji i dostępu zapewnią bezpieczeństwo poufnych informacji. Dzięki edycji w czasie rzeczywistym i współpracy możesz szybko wprowadzać poprawki w razie potrzeby.

Oprócz zapewnienia bezpieczeństwa i dostępu do zastrzeżonych informacji, ClickUp może pomóc Twojemu zespołowi zaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność w miejscu pracy. Dzięki funkcjom zwiększającym wydajność, ta wszechstronna platforma produktywności może zaoszczędzić nawet jeden dzień tygodniowo. Zarejestruj się za darmo już dziś i dowiedz się, jak ClickUp może pomóc Ci sporządzać, współpracować i zarządzać umowami w jednym pulpicie!