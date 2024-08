10 najlepszych aplikacji do zarządzania umowami w 2024 roku

Każdego dnia specjaliści ds. biznesu i menedżerowie ds. umów w różnych branżach zmagają się z uciążliwościami związanymi z ręcznym zarządzaniem umowami.

Są to :

Sortowanie zdezorganizowanej pamięci masowej w chmurze w poszukiwaniu starych umów

Zmaganie się z formatem klauzul skopiowanych z różnych źródeł

Żmudne eksportowanie, udostępnianie i poprawianie dokumentów za pośrednictwem wielu kanałów w celu sprawdzenia ich przez dział sprzedaży i dział prawny

Angażowanie się w uciążliwy proces ręcznego podpisywania, skanowania i przekazywania dokumentu kolejnej osobie podpisującej

Ten powtarzalny cykl zarządzania umowami pochłania cenny czas, drenuje zasoby i przyczynia się do wypalenia pracowników.

Oprogramowanie do zarządzania umowami pozwala na automatyzację zadań wykonywanych ręcznie, takich jak zarządzanie umowami w centralnej lokalizacji i aktualizowanie zmian dla wszystkich osób decyzyjnych.

Zaawansowane narzędzia do zarządzania umowami umożliwiają stronom wewnętrznym i zewnętrznym podpisywanie ich za pomocą podpisów elektronicznych, śledzenie interesariuszy, którzy przeglądają umowy, a także zapewniają przechowywanie umów i bezpieczeństwo krytycznych dokumentów.

Szukasz oprogramowania do zarządzania umowami, które ułatwi pracę Twoim zespołom prawnym i sprzedażowym?

Zebraliśmy tutaj listę najlepszych programów do zarządzania umowami, które przyspieszają proces zawierania umów, automatyzują proces zatwierdzania i szybciej zarządzają umowami, aby transakcja przebiegała szybko.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania umowami?

Przyjazny dla użytkownika interfejs : System zarządzania umowami powinien mieć intuicyjny interfejs do zarządzania umowami od pomysłu do wykonania

: System zarządzania umowami powinien mieć intuicyjny interfejs do zarządzania umowami od pomysłu do wykonania Kontrola wersji: : Wybierz rozwiązanie do zarządzania umowami z kontrolą wersji, które pomoże Ci zachować kontrolę nad wszystkimi iteracjami podczas negocjowania umów. Poszukaj zaawansowanych funkcji do zarządzania umowami, redagowania, zatwierdzania i przeglądania dokumentów oraz zmiany języka umowy za pomocą kilku kliknięć

: Wybierz rozwiązanie do zarządzania umowami z kontrolą wersji, które pomoże Ci zachować kontrolę nad wszystkimi iteracjami podczas negocjowania umów. Poszukaj zaawansowanych funkcji do zarządzania umowami, redagowania, zatwierdzania i przeglądania dokumentów oraz zmiany języka umowy za pomocą kilku kliknięć Wbudowane szablony: Większość oprogramowania do zarządzania umowami zapewnia dostęp do gotowych szablonów umów, takich jak npszablony umów Business i zatwierdzonej biblioteki klauzul dooszczędność czasu i ograniczyć ryzyko podczas tworzenia inteligentnych kontraktów

Większość oprogramowania do zarządzania umowami zapewnia dostęp do gotowych szablonów umów, takich jak npszablony umów Business i zatwierdzonej biblioteki klauzul dooszczędność czasu i ograniczyć ryzyko podczas tworzenia inteligentnych kontraktów Zautomatyzowane alerty: Poszukaj rozwiązania typu "wszystko w jednym" z zautomatyzowanymi cyklami pracy dla odnowień umów, aby utrzymać wszystkie zaangażowane strony w pętli i nigdy nie przegapić krytycznych terminów

Poszukaj rozwiązania typu "wszystko w jednym" z zautomatyzowanymi cyklami pracy dla odnowień umów, aby utrzymać wszystkie zaangażowane strony w pętli i nigdy nie przegapić krytycznych terminów Analityka i szczegółowe raportowanie: Oprogramowanie do zarządzania umowami powinno umożliwiać Twojemu zespołowi zarządza głównymi umowami serwisowymi i widoczność kontraktów. Platforma powinna oferować solidną analitykę, taką jak wartości kontraktów, wykonanie kontraktów i terminy oraz nawigację po złożonych hierarchiach kontraktowych

Oprogramowanie do zarządzania umowami powinno umożliwiać Twojemu zespołowi zarządza głównymi umowami serwisowymi i widoczność kontraktów. Platforma powinna oferować solidną analitykę, taką jak wartości kontraktów, wykonanie kontraktów i terminy oraz nawigację po złożonych hierarchiach kontraktowych Integracja z innymi narzędziami: Wybierz oprogramowanie do zarządzania umowami, które zapewnia integrację z narzędziami do automatyzacji, CRM, narzędziami do zarządzania projektami, zarządzanie zamówieniami oprogramowanie, zarządzanie operacjami oprogramowanie i narzędzia do podpisu elektronicznego

Wybierz oprogramowanie do zarządzania umowami, które zapewnia integrację z narzędziami do automatyzacji, CRM, narzędziami do zarządzania projektami, zarządzanie zamówieniami oprogramowanie, zarządzanie operacjami oprogramowanie i narzędzia do podpisu elektronicznego Biblioteka umów: Narzędzia do zarządzania umowami przechowują wszystkie umowy w bezpiecznym repozytorium i umożliwiają lokalizację umów dzięki solidnej funkcji wyszukiwania i filtrowania

10 najlepszych aplikacji do zarządzania umowami do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Użyj ClickUp Docs, aby zarządzać ważnymi dokumentami i wspierać współpracę w zespole

ClickUp to narzędzie do oprogramowanie do zarządzania kontaktami które pomaga organizacjom usprawnić i śledzić wszystkie umowy przez każdą scenę cyklu życia umowy, od propozycji, daty powstania, zatwierdzenia i przesłania. Nigdy więcej nie przegapisz terminu odnowienia umowy.

ClickUp oferuje różne możliwości szablony do zarządzania umowami w celu przechowywania, śledzenia i zarządzania umowami można korzystać z aplikacji do zarządzania umowami, zarządzania dokumentami i przechowywania umów. Nawet w przypadku Free Planu, wszystkie zaangażowane strony powinny być na bieżąco i mieć ustawione terminy, aby być na bieżąco z odnowieniami.

Szablon do zarządzania umowami zapewnia przechowywanie wszystkich umów w jednym miejscu.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie zadań z niestandardowymi statusami w celu śledzenia postępu każdego kontraktu

Kategoryzowanie wszystkichzwiązane z umowami Business szczegóły, takie jak data podpisania, dział i rodzaj umowy, aby zarządzać umowami i wizualizować dane dotyczące umów

Łatwy dostęp i organizowanie wszystkichdokumenty w różnych konfiguracjach ClickUp, takich jak przewodnik dla początkujących, lista umów i formularz wniosku o zawarcie umowy

Utwórz nowy dokument z dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp i dodaj zagnieżdżone podstrony, tabele i opcje stylizacji, aby stworzyć idealną strukturę

Śledzenie zmian warunków umowy, dokonanych płatności i wszelkich problemów prawnych

Usprawnij zarządzanie umowami i ich śledzenie dzięki funkcjom zarządzania projektami, takim jak śledzenie czasu, ostrzeżenia o zależnościach, e-maile i inne

Zadania ClickUp umożliwiają planowanie, organizowanie i współpracę nad umowami poprzez przypisywanie komentarzy jakoelementy akcji i dodawanie wątków komentarzy dla każdego zadania

Uwolnij więcej czasu na pracę wymagającą dużej wiedzy, usprawniając powtarzające się zadania dzięki automatyzacji ClickUp

Twórz i przechowuj dokumenty związane z zarządzaniem umowami i wizualizuj postępy w całym cyklu życia umowy dziękiPulpity ClickUp

Ustawienie raportowania, którego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu, na ClickUp

ClickUp AI umożliwia sporządzanie umów w sposób zautomatyzowany, przekazując wszystkie szczegóły AI, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniach strategicznych. Zarządzanie umowami w oparciu o AI zapewnia lepsze doświadczenia dla Ciebie, Twoich klientów i wszystkich zaangażowanych stron

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy raportowali stromą krzywą uczenia się dla początkujących użytkowników

Interfejs może być powolny

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika/miesiąc

$7/użytkownika/miesiąc Business: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

2. Conga

przez Conga Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się grzebać w umowach, aby znaleźć krytyczne informacje lub klauzulę? Dzięki systemowi zarządzania umowami, takiemu jak Conga, możesz oddelegować to żmudne zadanie do AI.

Oprogramowanie do zarządzania umowami oparte na AI firmy Conga obsługuje kompleksowe zarządzanie cyklem życia umowy. Conga Contract Intelligence wyodrębnia warunki handlowe za pomocą AI i przekształca je w zweryfikowane dane dla użytkowników Business.

Najlepsze funkcje Conga

Przechowywanie i przeszukiwanie wszystkich krytycznych dokumentów związanych z umowami oraz wykorzystywanie AI do automatycznego wyodrębniania danych z umów

Tworzenie i dostarczanie powiadomień do właściwych interesariuszy z systemu zarządzania umowami dzięki integracji z Salesforce

Znajdowanie informacji o dowolnej umowie za pomocą kontekstowego wyszukiwania tematycznego lub lokalizacja danych za pomocą filtrowalnych, konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych

Limity Conga

Nawigacja między różnymi stronami w repozytorium umów jest trudna

Szablony umów nie są konfigurowalne

Ceny Conga

Niestandardowy cennik

Conga oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (398 recenzji)

4.2/5 (398 recenzji) Capterra: 4.3/5 (72 opinie)

3. DealHub

przez DealHub Uniknij tego bałaganu i długiego procesu zawierania umów dzięki DealHub, oprogramowaniu do zarządzania umowami.

DealHub upraszcza proces zarządzania umowami, umożliwiając wszystkim zainteresowanym stronom współpracę na jednym cyfrowym pulpicie, DealRoom, w celu generowania dokumentów prawnych, korygowania umów, zarządzania poprawkami oraz zapewniania statusu i widoczności w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje DealHub

Platforma do zarządzania umowami generuje umowy NDA, MSA i inne umowy w różnych formatach, takich jak HTML, Word i PDF

Konfiguracja przepływów pracy zatwierdzania w celu uzyskania wewnętrznej zgody przed wysłaniem umowy do niestandardowych klientów

Integracja CRM z Salesforce, Freshworks i HubSpot zapewnia zakończony dostęp do wszystkich umów i dokumentów bezpośrednio w CRM i posiada role użytkowników oparte na uprawnieniach

Limity DealHub

Interfejs do tworzenia szablonów nie jest przyjazny dla użytkownika

Brak integracji z narzędziami do podpisu elektronicznego, takimi jak Docusign

Cennik DealHub

DealRoom: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik DealHub CPQ: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe DealHub Billing: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje DealHub

G2: 4,7/5 (551 opinii)

4,7/5 (551 opinii) Capterra: 4.8/5 (39 opinii)

4. Concord

przez Concord IConcord to kompleksowy system zarządzania umowami dla firm, który usprawnia zarządzanie dokumentami kontraktowymi wraz z cyklem pracy zatwierdzania zarówno dla stron wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Automatyzacja negocjacji umów i zbędnych zadań, takich jak redlining i śledzenie zmian, staje się łatwa.

Bezpieczne repozytorium umów przechowuje najbardziej aktualną wersję umowy. Systemy zarządzania umowami pozwalają członkom zespołu na elektroniczne podpisywanie inteligentnych umów za pomocą kilku kliknięć.

Plany Professional i Enterprise Plan zapewniają wgląd we wszystkie umowy dzięki kompleksowemu pulpitowi nawigacyjnemu Concord do raportowania i analiz.

Najlepsze funkcje Concord

Dodawanie komentarzy lub czatowanie w czasie rzeczywistym w dokumencie umowy z wewnętrznymi recenzentami, teamami biznesowymi, niestandardowymi klientami lub dostawcami usług zarządzania umowami

Automatyczne kierowanie umów do recenzentów i zatwierdzanie ich w dokumencie Concord w ramach platformy zarządzania umowami

Zbieraj nieograniczoną liczbę prawnie wiążących podpisów elektronicznych za darmo w dokumencie umowy

Integracja dokumentów Concord z codziennymi cyklami pracy

Limity Concord

Niektóre funkcje mogłyby być bardziej konfigurowalne, np. możliwość dodawania daty na polach podpisywania

Dodanie nieograniczonej liczby użytkowników do umów wiąże się z dodatkowymi kosztami

Ceny Concord

Standard : 17 USD/użytkownika/miesiąc

: 17 USD/użytkownika/miesiąc Profesjonalny : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Enterprise: Cennik niestandardowy

Concord oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (131 recenzji)

4.3/5 (131 recenzji) Capterra: 4.5/5 (196 opinii)

5. Trackado

przez Trackado Rozwiązania Trackado do zarządzania umowami umożliwiają zespołom biznesowym dostęp do krytycznych dokumentów z dowolnego miejsca. Ustaw przepływy pracy zatwierdzania dla różnych Teams, automatycznie otrzymuj powiadomienia o krytycznych datach i zadaniach oraz uzyskaj wgląd w kondycję finansową kontraktów.

Najlepsze funkcje Trackado

Repozytorium kontraktów to kompleksowe narzędzie do zarządzania cyklem życia kontraktu

Ustawienie wydarzeń i przypomnień o zbliżającym się odnowieniu umowy i przypisanie ich do odpowiednich członków zespołu

Moduł automatyzacji cyklu pracy do kierowania umów przez niezbędny proces przeglądu i zatwierdzania przed wysłaniem ich do niestandardowych klientów

Limity Trackado

Brak możliwości wyszukiwania i filtrowania według nazwy firmy

Brak integracji z Microsoft Dynamics do zrobienia przepływu danych pomiędzy źródłami danych

Cennik Trackado

Free Plan : Starter

: Starter : 39 USD/mies

: 39 USD/mies Business : $129/miesiąc

: $129/miesiąc Enterprise: $299/miesiąc

Trackado oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.5/5 (22 recenzje)

6. GetAccept

za pośrednictwem GetAccept GetAccept to oprogramowanie do zarządzania umowami, które dostarcza organizacjom gotowe szablony do sprawnego zarządzania umowami.

Możesz współpracować z interesariuszami, aby stworzyć łatwe doświadczenie zakupowe, skracając czas zamykania transakcji dzięki interaktywnym propozycjom i bezpiecznym podpisom elektronicznym.

Najlepsze funkcje GetAccept

Pulpit przeglądu do zarządzania umowami wszystkich oczekujących transakcji i oceny, które z nich wymagają największej uwagi

Przesyłanie materiałów sprzedażowych w folderach odpowiadających procesowi sprzedaży lub tworzenie zawartości sprzedażowej reagującej na urządzenia mobilne za pomocą redaktora

Skrócenie procesu tworzenia ofert poprzez wykorzystanie gotowych szablonów umów lub nawet tworzenie własnych

Limity GetAccept

Brak funkcji tworzenia kopii wersji roboczej

Trudności w sortowaniu i filtrowaniu danych do zarządzania umowami

Ceny GetAccept

Essential : $15/użytkownika/miesiąc

: $15/użytkownika/miesiąc Deal Room Professional: $39/użytkownika/miesiąc

$39/użytkownika/miesiąc Pokój kontraktowy Professional: $49/użytkownika/miesiąc

$49/użytkownika/miesiąc Full Suite Professional: $79/użytkownika/miesiąc

GetAccept oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (779 recenzji)

4.6/5 (779 recenzji) Capterra: 4.6/5 (31 opinii)

7. ContractWorks

za pośrednictwem ContractWorks Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zgubić w ścieżce audytu, aby znaleźć właściwą wersję do wysłania stronom zewnętrznym do podpisania?

ContractWorks umożliwia zespołom zarządzanie projektami wielu klientów i umów od początku do końca. Skorzystaj z oprogramowania do zarządzania umowami ContractWorks z funkcjami AI, aby zarządzać cyklem życia umowy, poprawić przejrzystość i otrzymywać powiadomienia o kluczowych szczegółach umowy i wydarzeniach.

Najlepsze funkcje ContractWorks

Sporządzanie projektów umów w narzędziu do zarządzania umowami w ciągu kilku minut poprzez udzielanie odpowiedzi na wstępnie skonfigurowane pytania, ponowne wykorzystywanie danych w różnych umowach i oddelegowane sporządzanie projektów

Udostępnianie środowiska odpowiednim osobom w celu ułatwienia negocjacji umów w ramach współpracy z zachowaniem ścieżki audytu

Zaawansowana funkcja wyszukiwania z OCR do łatwego znajdowania szczegółów umowy

Integracja z GPT 3 w celu wykorzystania AI do tworzenia umów i upraszczania klauzul

Limity ContractWorks

Zaawansowane funkcje, takie jak szablony do sporządzania umów, kontrola wersji iautomatyzacja cyklu pracy są dostępne tylko w planach premium

Brak dostępnych operacji masowych, takich jak archiwizacja wszystkich wygasłych umów

Cennik ContractWorks

Standard : 700 USD/miesiąc

: 700 USD/miesiąc Professional : $900/miesiąc

: $900/miesiąc Premium: $2000/miesiąc

ContractWorks oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (79 recenzji)

4.8/5 (79 recenzji) Capterra: 4.8/5 (76 opinii)

8. Agiloft

za pośrednictwem Agiloft Większość dużych przedsiębiorstw lub urzędów państwowych korzysta ze starszej wersji oprogramowania do zarządzania umowami. Wprowadzenie prostej zmiany w istniejącej automatyzacji cyklu pracy nad umowami prawdopodobnie zajmie miesiące i dziesiątki tysięcy dolarów, prowadząc do opóźnień i rosnących obciążeń finansowych.

Nowoczesne oprogramowanie, takie jak Agiloft, posiada pulpity bez użycia kodu, które umożliwiają kierownikom ds. umów wprowadzenie takiej zmiany, oszczędzając czas i koszty oprogramowania do zarządzania umowami.

Intuicyjny interfejs Agiloft zwiększa współczynnik akceptacji przez użytkowników, funkcje oparte na AI przyspieszają tworzenie umów, a zgodność z wymogami bezpieczeństwa zapewnia legalny cykl pracy nad umowami.

Najlepsze funkcje Agiloft

Oferuje w pełni konfigurowalną platformę do zarządzania całym cyklem życia umowy

Dynamiczne biblioteki klauzul i szablony przyspieszające proces tworzenia danych umów

Funkcja wyszukiwania w języku naturalnym umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych dokumentów i szczegółów umowy

Limity Agiloft

Interfejs nie jest intuicyjny w ustawieniu i początkowo wymaga stromej krzywej uczenia się

Brak technologii do zrobienia identyfikacji zduplikowanych umów

Ceny Agiloft

Essentials : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Premium: Ceny niestandardowe

Agiloft oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (72 opinie)

4.6/5 (72 opinie) Capterra: 4.8/5 (34 opinie)

9. Banita

za pośrednictwem Banita Outlaw to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania umowami, które usprawnia cykl życia umów dla organizacji - od generowania szablonów dokumentów, przez redlining oparty na umowach, po negocjacje w czasie rzeczywistym i podpisywanie elektroniczne.

Dzięki kluczowym funkcjom usprawniającym sporządzanie umów i negocjacje, kompleksowe rozwiązanie Outlaw umożliwia zespołowi prawnemu skupienie się na strategicznej pracy, zamiast gubić się w procesie zawierania umów.

Najlepsze funkcje Outlaw

Tworzenie niestandardowych szablonów umów dzięki dynamicznej bibliotece klauzul, warunkowych barier i funkcji generowania wsadowego

Ścieżka audytu w czasie rzeczywistym, kontrola wersji i powiadomienia w celu zachowania przejrzystości i widoczności

Integracja z ponad 1000 aplikacji od razu po wyjęciu z pudełka za pośrednictwem bezpiecznych API, aby dopasować się do Twojego cyklu pracy

Limity Outlaw

Nieintuicyjna obsługa dokumentów sądowych

Dodawanie nieograniczonej liczby użytkowników do umów nie jest możliwe

Cennik Outlaw

Niestandardowy cennik

Outlaw oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (86 recenzji)

4.6/5 (86 recenzji) Capterra: 4.5/5 (41 opinii)

10. ContractSafe

za pośrednictwem ContractSafe Wiele działów, takich jak sprzedaż, finanse i operacje, opracowuje dokumenty kontraktowe. Systemy zarządzania umowami zapewniają widoczność terminów i synchronizację wszystkich powiązanych interesariuszy, co prowadzi do terminowego i pomyślnego zamknięcia umowy.

ContractSafe to oprogramowanie do zarządzania umowami z intuicyjnym pulpitem zapewniającym szybki dostęp do najważniejszych informacji z funkcjami wyszukiwania. Usprawnij proces tworzenia danych umowy dzięki dostępnym niestandardowym szablonom umów spełniającym Twoje wymagania.

Najlepsze funkcje ContractSafe

Śledzenie wszystkich bieżących umów na każdym kroku, co zmniejsza ryzyko, redukuje liczbę zmarnowanych godzin i zapewnia efektywne działanie organizacji

Oprogramowanie do zarządzania umowami ContractSafe jest oparte na AWS i oferuje funkcje takie jak szyfrowanie, wykrywanie złośliwego oprogramowania i wirusów oraz testy podatności na ataki, aby zapewnić bezpieczeństwo krytycznych dokumentów

Ustawienie przypomnień o terminach odnowienia i wygaśnięcia umów, które są automatycznie wysyłane na e-mail

Limity ContractSafe

Brak opcji przeciągania i upuszczania umów do różnych folderów

Niektóre funkcje nie są tak proste i wymagają szkolenia i dalszych wyjaśnień ze strony zespołu wdrożeniowego

Cennik ContractSafe

Podstawowy : $329/miesiąc

: $329/miesiąc Standard : $549/miesiąc

: $549/miesiąc Professional : 779 USD/miesiąc

: 779 USD/miesiąc Enterprise: $999/miesiąc

ContractSafe oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (82 opinie)

4.6/5 (82 opinie) Capterra: 4.8/5 (130 opinii)

Rewolucja w umowach dzięki najlepszym systemom zarządzania umowami

Oprogramowanie do zarządzania umowami, które wybierzesz, poprowadzi Cię w kierunku efektywnego zarządzania cyklem życia umowy i zwiększy wydajność organizacji. Wybierz narzędzie do zarządzania umowami spójne z cyklem pracy Twojego zespołu biznesowego i bezpieczne dla współpracy zespołowej.

ClickUp jest jednym z najlepszych programów do zarządzania umowami dostępnym dla profesjonalistów z sektora Business, działów prawnych, teamów sprzedażowych i każdego, kto chce sporządzać i udostępniać umowy.

Wzmocnij swój zespół prawny dzięki szablonom do zarządzania umowami i ClickUp AI, aby usprawnić i przyspieszyć proces zarządzania umowami z tygodni i dni do godzin.

Zarządzanie cyklem pracy prowadzone przez techniki zarządzania projektami pomaga podzielić złożone projekty na zadania, którymi można zarządzać. Ponadto oprogramowanie do zarządzania umowami umożliwia przypisywanie obowiązków, śledzenie postępów i automatyzację ręcznych kroków pracy w procesie zawierania umowy.

Systemy zarządzania umowami ClickUp integrują się z istniejącym stosem, aby zapewnić przejrzysty i bezpieczny przepływ informacji między różnymi Teams w całym Business. Planuj, zarządzaj i śledź wszystkie umowy biznesowe w celu zarządzania cyklem życia umowy na intuicyjnym pulpicie ClickUp.

Zarejestruj się Bezpłatna wersja próbna ClickUp i skorzystaj z oprogramowania do zarządzania umowami.