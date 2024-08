PRINCE2 vs. PMP: Który z nich jest lepszy dla kierowników projektów?

Przy wielu dostępnych certyfikatach z zakresu zarządzania projektami, wybór tego właściwego może przypominać rzucanie kostką. Zdobądź odpowiednią liczbę, a Twoje perspektywy zawodowe wzrosną. Wszystko inne prawdopodobnie sprawi, że będziesz musiał spróbować ponownie.

Wśród morza dostępnych opcji, PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) i Project Management Professional (PMP) to dwa dobrze znane certyfikaty. Jak jednak zdecydować, czy PMP lub PRINCE2 jest lepszy dla perspektyw kariery w zarządzaniu projektami?

W tym porównaniu PRINCE2 vs. PMP zbadamy niuanse certyfikatów PMP i PRINCE2, które odróżniają je od siebie. Pod koniec tego wpisu na blogu będziesz w lepszej pozycji do podjęcia świadomej decyzji.

Ogólne korzyści z certyfikacji w zakresie zarządzania projektami

Później omówimy różne korzyści płynące z certyfikacji PRINCE2 i PMP. Najpierw zapoznajmy się z ogólnym przeglądem korzyści płynących z certyfikaty zarządzania projektami . Należą do nich:

Profesjonalna wiarygodność : Certyfikacja w zakresie zarządzania projektami legitymizuje i formalnie uznaje twoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na polu zarządzania projektami. Możesz nawet uzyskać uznawane w branży certyfikaty, aby zademonstrować swoje szczegółowe zrozumienie i wiedzę specjalistyczną w określonym sektorze

: Certyfikacja w zakresie zarządzania projektami legitymizuje i formalnie uznaje twoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie na polu zarządzania projektami. Możesz nawet uzyskać uznawane w branży certyfikaty, aby zademonstrować swoje szczegółowe zrozumienie i wiedzę specjalistyczną w określonym sektorze Ulepszony zestaw umiejętności : Certyfikowani kierownicy projektów dysponują zaawansowanymi narzędziami, technikami i metodologiami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie projektami. Takie doskonalenie umiejętności poprawia wyniki projektów i satysfakcję klienta, dzięki czemu wszyscy zyskują na tym

: Certyfikowani kierownicy projektów dysponują zaawansowanymi narzędziami, technikami i metodologiami umożliwiającymi skuteczne zarządzanie projektami. Takie doskonalenie umiejętności poprawia wyniki projektów i satysfakcję klienta, dzięki czemu wszyscy zyskują na tym Lepsze perspektywy wynagrodzenia : Zarabianie acertyfikat zarządzania projektami może odblokować możliwości kariery lub katalizować rozwój kariery w ramach istniejącej organizacji. Taki rozwój odpowiada lepszym perspektywom wynagrodzenia

: Zarabianie acertyfikat zarządzania projektami może odblokować możliwości kariery lub katalizować rozwój kariery w ramach istniejącej organizacji. Taki rozwój odpowiada lepszym perspektywom wynagrodzenia Uniwersalne uznanie : Większość certyfikatów z zakresu zarządzania projektami jest akceptowana na całym świecie. Globalnie uznawana certyfikacja pozwala specjalistom od zarządzania projektami na pracę w różnych krajach lub regionach geograficznych

: Większość certyfikatów z zakresu zarządzania projektami jest akceptowana na całym świecie. Globalnie uznawana certyfikacja pozwala specjalistom od zarządzania projektami na pracę w różnych krajach lub regionach geograficznych Standaryzowana wiedza : Od projektuzasady zarządzania różnią się, certyfikaty zapewniają spójność poprzez ustalone ramy i najlepsze praktyki. Taka standaryzacja wiedzy i umiejętności ułatwia certyfikowanym kierownikom projektów pracę w dowolnym miejscu

: Od projektuzasady zarządzania różnią się, certyfikaty zapewniają spójność poprzez ustalone ramy i najlepsze praktyki. Taka standaryzacja wiedzy i umiejętności ułatwia certyfikowanym kierownikom projektów pracę w dowolnym miejscu Przewaga konkurencyjna : Ponieważ zarządzanie projektami staje się bardzo konkurencyjnym polem, certyfikacja może zapewnić profesjonalistom bardzo potrzebną przewagę konkurencyjną. Pracodawcy wolą zatrudnić certyfikowanego kierownika projektu niż jego niecertyfikowanego odpowiednika

: Ponieważ zarządzanie projektami staje się bardzo konkurencyjnym polem, certyfikacja może zapewnić profesjonalistom bardzo potrzebną przewagę konkurencyjną. Pracodawcy wolą zatrudnić certyfikowanego kierownika projektu niż jego niecertyfikowanego odpowiednika Możliwości nawiązywania kontaktów : Przystąpienie do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami wiąże się z dołączeniem do profesjonalnych organizacji oferujących takie programy. Daje to kierownikom projektów możliwość nawiązywania kontaktów z innymi certyfikowanymi specjalistami i ekspertami ds. zarządzania projektami oraz nadążania za zmieniającymi się trendami w branży

: Przystąpienie do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami wiąże się z dołączeniem do profesjonalnych organizacji oferujących takie programy. Daje to kierownikom projektów możliwość nawiązywania kontaktów z innymi certyfikowanymi specjalistami i ekspertami ds. zarządzania projektami oraz nadążania za zmieniającymi się trendami w branży Ciągłe uczenie się: Profesjonalne certyfikaty często wymagają utrzymania. Taka potrzeba rozwoju zawodowego i ciągłego uczenia się zachęca kierowników projektów do bycia na bieżąco z najnowszymi praktykami zarządzania projektami

**Co to jest certyfikacja PRINCE2?

Jak wygląda certyfikat PRINCE2 przez Novelvista PRINCE2 to skrót od PRojects IN Controlled Environments.

Jest to powszechnie uznana metodologia zarządzania projektami, która nadaje zarządzaniu projektami strukturę i skalowalność. Podejście oparte na procesach polega na dzieleniu projektów na mniejsze, łatwe w zarządzaniu sceny ze zdefiniowanymi procesami, tematami i zasadami.

Zmiany, które mogą być uzasadnione lub oferują znaczącą wartość dla projektu, są włączane, dzięki czemu technika ta jest bardzo elastyczna i elastyczna. Zaszczepia również silne poczucie odpowiedzialności i własności, które kładzie podwaliny pod powodzenie projektu.

Opracowana przez AXELOS, spółkę joint venture rządu Wielkiej Brytanii i Capita, PRINCE2 znalazła ogromne zastosowanie w projektach rządowych i sektora publicznego. Jednak jego zasięg rozszerzył się, ponieważ cieszy się sporą popularnością w Europie.

Zalety uzyskania certyfikatu PRINCE2

Do kluczowych zalet uzyskania certyfikatu PRINCE2 należą:

Zapewnia metodyczne i ustrukturyzowane podejście do zarządzania projektami, co zwiększa szanse na powodzenie

Dostosowuje się do projektów różnych typów, rozmiarów i o różnych wymaganiach, dzięki czemu nadaje się do obsługi projektów z różnych branż i biznesów

Koncentruje się nacele projektu i celach biznesowych, aby zapewnić wartość dodaną dla organizacji

Wyraźnie definiuje role i obowiązki zespołu projektowego, kierowników projektów i innych interesariuszy w celu egzekwowania odpowiedzialności i ograniczenia niejasności

Kładzie nacisk na zarządzanie ryzykiem i umożliwia organizacjom skuteczną identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykiem

Jest to wysoko ceniony certyfikat, szczególnie w Wielkiej Brytanii, Europie, Azji i Australii, który może poprawić perspektywy wynagrodzenia

Czym jest certyfikacja PMP?

Jak wygląda certyfikat PMP za pośrednictwem Sprintzeal Certyfikacja Project Management Professional (PMP) to globalna, uznawana w branży certyfikacja zarządzana przez Project Management Institute (PMI).

Certyfikat PMP oznacza wysoki poziom kompetencji w zakresie metodologii i praktyk zarządzania projektami. Kurs PMP koncentruje się na dziesięciu obszarach wiedzy określonych przez Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Zapewniają one kompleksowy wgląd w zarządzanie projektami i dotyczą integracji, zakresu, harmonogramu, kosztów, jakości, zasobów, komunikacji, ryzyka, zamówień i interesariuszy.

Certyfikacja PMP nie jest połączona z żadną formalną metodologią zarządzania projektami. Taki oddzielony stan zapewnia elastyczność. Specjaliści ds. zarządzania projektami PMP polegają na swojej wiedzy i umiejętnościach, aby zarządzać cyklem życia zarządzania projektami od końca do końca - od planu projektu do zarządzania zmianami do realizacja projektu i zakończone - i zmodyfikować je tak, aby spełniały wymagania projektu, organizacji lub branży.

Zalety uzyskania certyfikatu PMP

Niektóre kluczowe zalety uzyskania certyfikatu PMP obejmują:

Nie jest powiązany z żadną konkretną metodologią zarządzania projektami, co czyni go wysoce wszechstronnym do zastosowania w różnych branżach i środowiskach projektowych

Obejmuje dziesięć obszarów wiedzy, takich jak zakres, koszt, czas, jakość, ryzyko, komunikacja itp. w celu doskonalenia technik zarządzania projektami

Certyfikacja PMP jest często podstawowym wymogiem na pozycjach związanych z zarządzaniem projektami w krajach takich jak Stany Zjednoczone. Cieszy się również szerokim uznaniem na całym świecie

Certyfikacja koncentruje się na doskonaleniu umiejętności, takich jak przywództwo, komunikacja, zarządzanie projektami z udziałem interesariuszy itp

Wymaga od profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami zdobywania jednostek rozwoju zawodowego (PDU). Taki wymóg toruje drogę do ciągłego uczenia się i doskonalenia podczas rozwijania umiejętności zarządzania projektami

**PRINCE2 vs PMP: Jakie są kluczowe różnice?

Teraz, gdy masz już podstawowe pojęcie o certyfikatach PMP i PRINCE2, przyjrzyjmy się różnicom między nimi. Oto porównanie PMP i PRINCE2 pod względem różnych parametrów:

Dostawcy certyfikatów

AXELOS, spółka joint venture pomiędzy Cabinet Office of the UK Government i Capita plc, firmą outsourcingową z sektora prywatnego, zarządza PRINCE2.

Certyfikaty PMP są dostarczane przez Project Management Institute (PMI), uznaną na całym świecie organizację non-profit z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.

Obie organizacje działają na rzecz zarządzania i ustawienia standardów branżowych i najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami. Jednak PMI ma większy wpływ, co można przypisać globalnej atrakcyjności certyfikacji PMP.

Przewaga: PMP ze względu na większą popularność PMI.

Rodzaje certyfikacji

Certyfikacja PRINCE2 jest dostępna na dwóch poziomach kwalifikacji - Foundation i Practitioner. Certyfikacja Foundation pozwala zapoznać się z metodologią, zasadami i terminologią PRINCE2. Certyfikacja Practitioner obejmuje zastosowanie wiedzy zdobytej podczas kursu Foundation w praktycznym życiu i rzeczywistych projektach w środowisku PRINCE2.

PMP to pojedynczy, samodzielny certyfikat dostępny dla osób posiadających pewien stopień doświadczenia w zarządzaniu projektami. Obejmuje on szerokie obszary wiedzy z zakresu zarządzania projektami PMP i jest uważany za zaawansowany certyfikat.

Zalety: PRINCE2 ze względu na elastyczną, dwupoziomową strukturę certyfikacji.

Wymagania wstępne certyfikacji

W tym miejscu różnice między certyfikatami PMP i PRINCE2 wydają się bardziej wyraźne.

Kurs PRINCE2 Foundation jest otwarty dla każdego, niezależnie od doświadczenia w zarządzaniu projektami. Po uzyskaniu certyfikatu Foundation, aspirujący kierownik projektu może przystąpić do certyfikacji PRINCE2 Practitioner.

Z drugiej strony, wymagania wstępne dla certyfikacji PMP są dość skomplikowane. Po pierwsze, wymagany jest czteroletni tytuł licencjata z uznanej uczelni lub uniwersytetu lub jego globalny odpowiednik.

Wymagane jest również 36 miesięcy doświadczenia w zarządzaniu projektami w ciągu ostatnich ośmiu lat. Wymóg ten wzrasta do 60 miesięcy dla każdego kierownika projektu z dyplomem ukończenia szkoły średniej lub średniej. Wreszcie, musisz mieć 35 godzin formalnej edukacji w zakresie zarządzania projektami lub certyfikat CAPM.

Zalety: PRINCE2 jest bardziej dostępny dla osób na wszystkich poziomach doświadczenia.

Koszt egzaminu

Koszt egzaminu dla certyfikacji PMP i PRINCE2 jest wyszczególniony poniżej:

Opłata za egzamin PMP wynosi 405 USD dla członków PMI i 555 USD dla osób niebędących członkami PMI. Należy zauważyć, że członkostwo w PMI kosztuje 129 USD rocznie, a dodatkowe 10 USD to jednorazowa opłata za zgłoszenie.

Opłata za egzamin PRINCE2 (7. edycja) wynosi 380 funtów za kurs Foundation i 410 funtów za certyfikat Practitioner.

Oprócz kosztów egzaminu, oba certyfikaty mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami materiałów do nauki, kursów przygotowawczych i egzaminów praktycznych.

Zalety: Krawat. Zależnie od posiadanych kompetencji, PRINCE2 daje możliwość wyboru pomiędzy poziomem Foundation i Practitioner. Jego cena jest również nieznacznie niższa niż cena certyfikatu PMP. Jeśli jednak szukasz bardziej kompleksowego i zaawansowanego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami, to PMP jest bardziej opłacalny, niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na członkostwo w PMI.

Ramy zarządzania projektami

Porównanie PMP i PRINCE2 staje się bardziej wyraźne, gdy wizualizuje się ogólne ramy zarządzania projektami.

W przypadku PRINCE2 ramy zarządzania projektami są bardziej:

Ustrukturyzowane, wymagające jasnych i zorganizowanych ram zarządzania projektami

Nakazowe, gdzie metodologia krok po kroku jest przestrzegana w kontrolowanych środowiskach

Oparte na procesach, koncentrujące się na dzieleniu projektów na dobrze zdefiniowane jednostki wielkości kęsa

Elastyczne i adaptowalne, z zastrzeżeniem uzasadnienia i wartości zmiany

Oparta na wyczyszczonych rolach i obowiązkach dla wszystkich zaangażowanych interesariuszy

Z kolei ramy zarządzania projektami PMP to:

Wszechstronne, ponieważ nie są zgodne z ustaloną lub określoną metodologią

Opisowy, z naciskiem na dziesięć obszarów wiedzy dla skutecznego zarządzania projektami

Standaryzacja wiedzy, umiejętności i technik przy użyciu PMBOK® Guide

Możliwość dostosowania do wymagań specyficznych dla branży lub biznesu

Koncentruje się na kierowniku projektu będącym bohaterem projektu

Zalety: Wiązanie. Idealny wybór ram zarządzania projektami różni się w zależności od przypadku. Na przykład, projekty oparte na procesach lub wysoce ustrukturyzowane mogą wymagać PRINCE2 mapa drogowa zarządzania projektami . Z drugiej strony, bardzo wszechstronne projekty wymagające silnego przywództwa ze strony kierowników projektów mogą korzystać z PMP.

Format egzaminu certyfikacyjnego

Egzaminy PRINCE2 Foundation i Practioner składają się z pytań wielokrotnego wyboru. Pierwszy z nich zawiera około 60 pytań, podczas gdy drugi ma ich 68 i zawiera kilka pytań opartych na scenariuszach.

Kandydaci mają godzinę (Foundation) lub 2,5 godziny (Practitioner) na zakończenie egzaminu i muszą uzyskać co najmniej 55% punktów, aby go zdać. Podczas gdy certyfikacja Foundation obejmuje test z zamkniętą księgą, egzamin Practitioner jest testem z otwartą księgą, w którym kandydaci mogą odwoływać się do oficjalnego podręcznika PRINCE2.

Egzamin PMP jest znacznie bardziej wszechstronny, z kilkoma pytaniami sytuacyjnymi i innymi pytaniami wielokrotnej odpowiedzi. Format egzaminu obejmuje 180 pytań z limitem czasowym wynoszącym 3 godziny i 50 minut (230 minut). Wynik pozytywny nie jest ujawniany, ale jest określany na podstawie analizy psychometrycznej.

Zalety: PRINCE2, po prostu dlatego, że egzamin zawiera mniej pytań i ma krótszy czas trwania. Ponadto, trudniejszy z nich jest testem otwartym, co znacznie przechyla szalę na jego korzyść.

Ważność certyfikacji i odnowienie

Certyfikaty PRINCE2, zarówno Foundation, jak i Practitioner, są ważne przez całe życie i nie wymagają odnowienia.

Certyfikat PMP jest ważny przez trzy lata od daty jego wydania. Ponadto, aby odnowić ten certyfikat, kierownik projektu musi zdobyć 60 PDU w ciągu trzech lat.

Zalety: PRINCE2, ze swoją dożywotnią ważnością i brakiem wymogu odnawiania, jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem projektami, którzy chcą jednorazowo zainwestować czas, pieniądze i wysiłek. Jeśli jednak pracujesz w dynamicznej branży, to ciągła nauka i stały aspekt certyfikacji PMP mogą być bardziej odpowiednie.

Zapotrzebowanie geograficzne

Popyt geograficzny na certyfikację PMP i PRINCE2 wynika z ich pochodzenia.

Ponieważ PRINCE2 ma swoje korzenie w Wielkiej Brytanii, jest znacznie bardziej popularny w tym kraju i okolicznych regionach Europy. Jest również popularny w Australii.

Dzięki temu, że PMI ma siedzibę w USA, PMP cieszy się popularnością w Ameryce Północnej, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Zalety: Certyfikacja PMP ze względu na szerszy zasięg i wyższy globalny wskaźnik adopcji.

Zastosowanie

Ostateczne porównanie PMP i PRINCE2 sprowadza się do możliwości ich zastosowania.

PRINCE2 jest często używany przez organy rządowe i branże zgodnie z europejskimi standardami zarządzania projektami. W związku z tym jego zakres jest ograniczony do projektów sektora publicznego.

Z drugiej strony, PMP jest powszechnie akceptowany przez międzynarodowe firmy ze względu na jego zgodność z międzynarodowymi standardami zarządzania projektami. Specjalista ds. zarządzania projektami z certyfikatem PMP może pasować do różnych branż, od IT, przez produkcję, opiekę zdrowotną, aż po finanse!

Zaleta: PMP ze względu na większą wszechstronność i możliwość zastosowania w różnych branżach i środowiskach zarządzania projektami.

**PRINCE2 vs PMP: Co jest trudniejsze?

Porównanie PMP i PRINCE2 pod względem trudności jest wysoce subiektywne, ponieważ postrzegana trudność może różnić się u poszczególnych osób w zależności od ich pochodzenia, doświadczenia i zrozumienia.

To powiedziawszy, oba egzaminy niosą ze sobą własny zestaw wyzwań.

Na przykład egzaminy PRINCE2 są bardziej zakorzenione w rzeczywistych scenariuszach, w których należy zastosować zasady zarządzania projektami w praktycznym życiu. Nawet jeśli posiadasz podręcznik, twoje powodzenie zależy od umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, aby szczegółowo zrozumieć strukturę PRINCE2 i wykorzystać jej koncepcje do realizacji projektów.

Podobnie, egzamin certyfikacyjny PMP jest obszerny i obejmuje różne obszary wiedzy i procesy zarządzania projektami opisane w PMBOK® Guide. Odpowiadanie na pytania wielokrotnego wyboru, zwłaszcza te z wieloma odpowiedziami, wymaga dogłębnego zrozumienia koncepcji, formuł i procesów zarządzania projektami. Aby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, jest to egzamin z zamkniętą księgą, więc musisz wszystko zapamiętać.

Opierając się na tym ogólnym zrozumieniu egzaminu, aspiracjach zawodowych i osobistej ocenie, możesz zdecydować, co będzie trudniejsze.

PRINCE2 vs PMP: wynagrodzenie i perspektywy pracy

Teraz nadchodzi bardziej soczysta część porównania PMP vs PRINCE2 - co się lepiej opłaca? Lub przynajmniej odblokowuje perspektywy kariery w zarządzaniu projektami za lepsze wynagrodzenie?

Według Project Management Salary Survey (13 edycja) specjaliści ds. zarządzania projektami z certyfikatem PMP w USA zarabiają od 130 000 do 150 000 USD rocznie. To wzrost o 44% w porównaniu do ich niecertyfikowanych odpowiedników. Ta marża w średnim wynagrodzeniu może wzrosnąć nawet do 67%, tak jak ma to miejsce w RPA!

Ale jak to wygląda w porównaniu do PRINCE2?

Aby zrównoważyć wpływy regionalne i rozbieżności, porównamy powyższe wynagrodzenie z tym, ile zarabia kierownik projektu z certyfikatem PRINCE2 w Wielkiej Brytanii.

Według PayScale kierownicy projektów z certyfikatem PRINCE2 zarabiają średnio £44,322 rocznie. Według oceny z dnia pisania tego artykułu byłoby to 56 329 USD rocznie.

Dla większej spójności, sprawdziliśmy wynagrodzenie kierowników projektów z certyfikatem PMP na stronie PayScale i odkrył, że wynosi ono średnio 92 690 USD rocznie.

Niezależnie od tego, jak na to spojrzeć, PMP pozwala zarobić 2-3 razy więcej niż PRINCE2. Oczywiście, są to liczby orientacyjne i można zarobić więcej (lub mniej) w zależności od doświadczenia w zarządzaniu projektami, branży i innych zmiennych.

Jeśli chodzi o perspektywy kariery, widzieliśmy już, że PMP cieszy się szerokim uznaniem na całym świecie i ma zastosowanie w niezliczonych branżach. Te cechy zazwyczaj sprawiają, że jest on bardziej obiecujący, oferując szersze perspektywy zatrudnienia.

PRINCE2 vs PMP: Którą z nich wybrać?

Na koniec omówimy najbardziej palące pytanie - PMP czy PRINCE2; który z tych dwóch certyfikatów wybrać?

Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wybór między certyfikacją PMP i PRINCE2 zależy od celów zawodowych, preferencji branżowych, lokalizacji geograficznej itp.

Możesz wybrać PMP, jeśli:

Planujesz pracować na arenie międzynarodowej, głównie w Ameryce oraz części Azji i Afryki

Potrzebujesz wszechstronnego certyfikatu, który ma zastosowanie w różnych typach projektów i branżach

Chcesz zdobyć mistrzostwo w dziesięciu kluczowych obszarach wiedzy z zakresu zarządzania projektami w celu powodzenia projektu

Jesteś otwarty na ciągłą naukę i podnoszenie kwalifikacji co trzy lata

Z drugiej strony, możesz wybrać PRINCE2, jeśli:

Zamierzasz znaleźć pracę w Wielkiej Brytanii lub Europie

Chcesz zrobić karierę w sektorze rządowym lub publicznym

Preferujesz ustrukturyzowane i oparte na procesach podejście do zarządzania projektami

Chcesz jednorazowo zainwestować w wysiłek związany z certyfikacją

Powyższe informacje należy traktować jako zasadę i używać ich w sposób czysto orientacyjny. Najlepiej byłoby, gdybyś zbadał rynek pracy, rozważył swoje odsetki i wiedzę specjalistyczną oraz uwzględnił swoje umiejętności w zakresie odpowiednich egzaminów, aby podjąć bardziej spersonalizowaną i wszechstronną decyzję między PMP a PRINCE2.

ClickUp: Power Up dla przygotowania do certyfikacji z zarządzania projektami Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami jest bez wątpienia najlepszym przyjacielem każdego kierownika projektu. ClickUp sprawia, że zarządzanie projektami jest zwinne, niezależnie od stosowanej metodologii. Ale czy wiesz, że może on również przyspieszyć Twoje przygotowania do certyfikacji w zakresie zarządzania projektami?

Oto jak:

Zarządzanie zadaniami

Tworzenie zadań, definiowanie relacji i ustawianie kamieni milowych w ClickUp

Przygotowanie do egzaminów PMP i PRINCE2 wymaga zorganizowanej nauki. Priorytety zadań ClickUp'a funkcja pomaga podzielić program nauczania na mniejsze zadania i przypisać je.

Do każdego zadania można załączyć odpowiednie materiały do nauki i notatki, a także przypisać terminy i terminy wykonania. Następnie, narzędzia takie jak listy zadań, listy do zrobienia oraz Tablica Kanban wizualnie przedstawi twój plan nauki, dzięki czemu uzyskasz ogólny widok i pozostaniesz zorganizowany podczas nauki!

Śledzenie czasu

wizualizacja czasu spędzonego na każdym zadaniu z ClickUp_

Narzędzie do śledzenia czasu w ClickUp jest nieocenionym narzędziem do zarządzania czasem podczas nauki. Użyj go, aby przydzielić określony czas trwania dla każdego zadania nauki i śledzić czas spędzony na nauce w czasie rzeczywistym.

Taka strategia blokowania czasu nadaje rutynie nauki strukturę i spójność. Analizując swoje wzorce czasowe, można również zidentyfikować godziny największej wydajności. Używaj szablony badań czasowych jeśli nie chcesz zaczynać od zera.

Zarządzanie dokumentami

osadzanie dokumentów w planie nauki za pomocą ClickUp_

Będziesz potrzebował wydajnego narzędzia do zarządzania dokumentami dla wszystkich materiałów do nauki, którymi będziesz się zajmować. Na szczęście ClickUp ma to wszystko pod kontrolą. Dzięki ClickUp możesz stworzyć jedno repozytorium wszystkich materiałów do nauki, notatek, dokumentów referencyjnych i wszystkich innych zasobów. Struktura folderów oraz funkcja etykiety i etykiety zapewniają porządek i dostępność tych dokumentów.

Śledzenie postępów

Szukaj, ustawiaj lub sortuj statusy zadań w widoku listy ClickUp, aby zobaczyć postęp w trakcie wszystkich prac Śledzenie celów w ClickUp pomaga uczącym się wizualizować ich postępy i kamienie milowe, które osiągnęli. Może również pomóc w porównaniu rzeczywistego postępu z planowanym postępem, dzięki czemu można odpowiednio zmienić strategię uczenia się. Celebruj mikro-osiągnięcia, identyfikuj wąskie gardła i uzyskuj informacje zwrotne na temat swoich postępów dzięki narzędziu do śledzenia postępów.

Więc śmiało sprawdź ClickUp i wszystko, co ma do zaoferowania.

FAQs

**1. Czy certyfikaty PMP i PRINCE2 są równoważne?

Nie, PMP (Project Management Professional) i PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) to dwa różne certyfikaty, które nie są równoważne.

**2. Jak przebiega szkolenie certyfikacyjne PRINCE2?

Egzamin certyfikacyjny PRINCE2 ma dwa poziomy - PRINCE2 Foundation, który oferuje podstawowe wprowadzenie do PRINCE2, oraz PRINCE2 Practitioner, który koncentruje się na praktycznym zastosowaniu metodyki PRINCE2 w rzeczywistym świecie.

Szkolenie certyfikacyjne PRINCE2 zazwyczaj obejmuje udział w akredytowanych kursach organizacji szkoleniowej. Kursy te obejmują zasady, terminologię, tematy i procesy PRINCE2. Oprócz aspektu teoretycznego, szkolenie certyfikacyjne obejmuje ćwiczenia praktyczne, w których uczestnicy stosują zasady PRINCE2 w rzeczywistych projektach i problemach.

**3. Jaka jest skala wynagrodzeń specjalistów PRINCE2 i PMP na całym świecie?

Roczna skala wynagrodzeń specjalistów z certyfikatem PRINCE w różnych regionach geograficznych wynosi:

Stany Zjednoczone Ameryki: 98 422 USD

Kanada: 89 009 CAD

Indie: 22 00 000 INR

Wielka Brytania: 54 634 GBP

Australia: 163 042 AUD

Skala płac profesjonalistów z certyfikatem PMP na całym świecie wynosi:

Stany Zjednoczone Ameryki: 1 30 000 USD

Kanada: 81 503 CAD

Indie: INR 17,70,000

Wielka Brytania: 48 111 GBP

Australia: 150 503 AUD

Należy pamiętać, że liczby te są orientacyjne i zależą od branży, doświadczenia, profilu itp.

**4. Czy certyfikacja PRINCE2 jest tego warta?

Wartość certyfikacji PRINCE2 zależy od takich czynników jak lokalizacja geograficzna, cele zawodowe i branże, w których pracujesz. Ponieważ PRINCE2 jest wysoko ceniony w Wielkiej Brytanii i Europie i w dużej mierze wykorzystywany w projektach rządowych i sektora publicznego, może być korzystny, jeśli twoje aspiracje zawodowe są zgodne z tymi regionami i branżami.

**5. Jak zarejestrować się na egzaminy PRINCE2 i PMP?

Rejestracja na egzamin PRINCE2 obejmuje następujące kroki:

Wybór akredytowanej organizacji szkoleniowej (ATO)

Uczestniczyć w szkoleniu PRINCE2 Foundation lub Practitioner przez określoną liczbę godzin

Zarejestrowanie się na egzamin za pośrednictwem organizacji szkoleniowej lub akredytowanego instytutu egzaminacyjnego

Aby zarejestrować się na egzamin PMP, wykonaj kroki podane poniżej: