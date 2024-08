Przywództwo INTJ: Maksymalizacja mocnych stron w miejscu pracy

A recent artykuł na HBR mówi, że dwa największe wyzwania, przed którymi stoją dziś liderzy to: "paradoksalne żądania typu do zrobienia więcej za mniej; tnij koszty, ale wprowadzaj innowacje" oraz "bezprecedensowe tempo przełomowych zmian"

Aby być dobrym liderem w tych czasach, nie wystarczy mieć umiejętności zarządzania i doświadczenie w branży. Potrzebna jest również samoświadomość i nastawienie na rozwój. Wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI) to przydatne narzędzie, które pomaga lepiej zrozumieć swój typ osobowości, dzięki czemu można inwestować w rozwój swoich mocnych stron. Zobaczmy jak to zrobić.

Wskaźnik typu Myers-Briggs do oceny osobowości

MBTI to jedno z najpopularniejszych obecnie narzędzi do oceny osobowości. Organizacje na całym świecie używają go do zrozumienia swoich zespołów i projektowania programów rozwoju zawodowego.

Pierwotnie opracowany w 1943 roku przez Katharine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs Myers, MBTI jest testem psychometrycznym, który klasyfikuje osoby do 16 typów osobowości w oparciu o cztery pary preferencji:

Ekstrawersja (E) vs. Introwersja (I): Jak kierujesz/odbierasz energię

Odczuwanie (S) vs. Intuicja (N): sposób przyjmowania informacji

Myślenie (T) vs. Uczucia (F): Sposób podejmowania decyzji

Osądzanie (J) vs. Postrzeganie (P): Jak podchodzisz do świata zewnętrznego?

W oparciu o twoje preferencje i wzorce zachowań w tych czterech wymiarach, możesz być jednym z następujących 16 typów.

źródło:_ Wikipedia

Zrozumienie typu osobowości INTJ

INTJ to skrót od Introwersja, Intuicja, Myślenie i Osądzanie. Jeśli jesteś osobowością INTJ, Twoje preferencje będą prawdopodobnie następujące:

Introwersja : Jesteś osobą powściągliwą lub prywatną, która przemyślałaby wszystko na spokojnie poprzez obserwację i analizę

: Jesteś osobą powściągliwą lub prywatną, która przemyślałaby wszystko na spokojnie poprzez obserwację i analizę Intuicja : Wyobrażasz sobie możliwości i opierasz się na innowacyjnych pomysłach, koncentrując się na szerszej perspektywie

: Wyobrażasz sobie możliwości i opierasz się na innowacyjnych pomysłach, koncentrując się na szerszej perspektywie Myślenie : Dążysz do logicznego rozumowania i cenisz sprawiedliwość. Jesteś zrównoważony i rozsądny

: Dążysz do logicznego rozumowania i cenisz sprawiedliwość. Jesteś zrównoważony i rozsądny Osądzanie: Polegasz na zasadach i strukturach, aby kierować zachowaniem, tworzysz wyczyszczone plany i jesteś zdeterminowany, aby je zrealizować Studia sugerują, że nieco ponad 2% populacji to INTJ, co czyni cię jednym z najrzadszych typów osobowości. Typ Fundacja Myers-Briggs definiuje osobowość INTJ w następujący sposób.

posiadają oryginalne umysły i wielki zapał do wdrażania swoich pomysłów i osiągania celów. Szybko dostrzegają wzorce w wydarzeniach zewnętrznych i rozwijają dalekosiężne perspektywy wyjaśniające. Z zaangażowaniem organizują pracę i realizują ją. Sceptyczni i niezależni, mają wysokie standardy kompetencji i wydajności - dla siebie i innych

Niektóre ze słów powszechnie kojarzonych z osobowościami INTJ to: zorientowany na wizję, logiczny, krytyczny, zdecydowany i zdeterminowany - cechy, które stają się powodzeniami liderów.

Odkrywanie ekstrawersji i introwersji u INTJ

Chociaż INTJ opisuje twoje preferencje, nie oznacza to, że nigdy nie doświadczysz przeciwnej cechy. Na przykład, fakt, że osobowości INTJ preferują introwersję, nie oznacza, że jesteś aspołeczny lub nietowarzyski. Oznacza to po prostu, że jeśli chodzi o podejmowanie ważnych decyzji, wolisz kierować swoją energię do wewnątrz, zastanawiać się i kontemplować.

Twoja introwertyczna intuicja pozwala ci być wizjonerem, rysować połączenia tam, gdzie nie są one oczywiste i samodzielnie przeprowadzać burze mózgów. Twoje introwertyczne myślenie poszukuje logicznych ram do zrozumienia świata. To sprawia, że jesteś analityczny i obiektywny.

Mocne strony i wyzwania przywództwa INTJ

Ocena MBTI nie ma na celu klasyfikowania ludzi jako dobrych lub złych liderów. Wręcz przeciwnie, jest to narzędzie do lepszego zrozumienia siebie, aby wykorzystać mocne strony i radzić sobie z wyzwaniami. Jako INTJ masz kilka unikalnych mocnych stron, które musisz zmaksymalizować.

Mocne strony stylu przywództwa INTJ

Myślenie strategiczne

INTJ są naturalnymi liderami, którzy myślą strategicznie i długoterminowo. Przeprowadzasz burzę mózgów, oceniasz możliwe wyniki, identyfikujesz potencjalne wyzwania i ustawiasz plan B. Nie tylko zwiększa to twoje szanse na powodzenie, ale także czyni cię bardziej niezawodnym w trudnych czasach.

Na przykład, jeśli rynek staje się trudny, nie jesteś osobą, która pochopnie wzywa do zwolnień. Będziesz szukać innowacyjnych sposobów na obniżenie kosztów i przetrwanie, dzięki czemu staniesz się liderem wartym naśladowania.

Samodzielne rozwiązywanie problemów

Jesteś introwertycznym, intuicyjnym myślicielem. Oznacza to, że w obliczu problemów będziesz je rozwiązywać samodzielnie, polegając na swojej zdolności dostrzegania wzorców i możliwości. Tak więc,

Twoje decyzje są dobrze przemyślane

Twoje pomysły oferują trwałe rozwiązania

Z biegiem czasu twoje reakcje będą prawdopodobnie szybkie w przypadku znanych scenariuszy/problemów

Skupienie i determinacja

Przywództwo INTJ jest definiowane przez dążenie i determinację, aby coś się wydarzyło. Jesteś odporny i wytrwały w sprawach, w które mocno wierzysz. Twoja orientacja na cel i commit sprawią, że pozostaniesz na dobrej drodze, bez względu na to, jak długo to potrwa.

Na przykład, jeśli mamy do czynienia z ambitnym programem dotyczącym przestrzeni kosmicznej lub dużymi problemami w szkolnictwie podstawowym, liderzy INTJ są najbardziej odpowiedni, ponieważ będą zaangażowani w sprawę i doprowadzą ją do końca pomimo trudności.

Ciekawość i instynkt

Aby rozwinąć intuicję, liderzy INTJ spędzają dużo czasu na obserwacji i zdobywaniu wiedzy o świecie. Uczysz się głęboko, rozumiejąc podstawowe zasady i teorie. Sam również jesteś na bieżąco.

Jako lider, te cechy osobowości są nieocenione, ponieważ pomagają dostrzec pomysły i połączenia, które inni mogą łatwo przegapić. Możesz prowadzić innowacje i budować futurystyczne rozwiązania, które są zakorzenione w rzeczywistości.

Wysokie standardy osiągnięć

Liderzy INTJ mają wysokie standardy kompetencji i wydajności. Oczekujesz tego, co najlepsze od siebie i osób wokół ciebie. Umożliwia to podnoszenie wartości, którą tworzysz, budowanie przewagi konkurencyjnej i dążenie organizacji na wyższy poziom.

Wyzwania związane ze stylem przywództwa INTJ

Te same cechy, które są doskonałe dla lidera, mogą przekształcić się w wyzwania nie do pokonania, jeśli pozostaną niekontrolowane. Struktura Myers-Briggs nazywa to "przesadą" Oto kilka przykładów.

Nierealistyczna wizja

Lider INTJ jest wizjonerem. Jednakże, gdy twoja introwertyczna intuicja jest przesadzona, twoje pomysły mogą stać się nierealistyczne, bez kontroli i równowagi dostarczanej przez twoje Teams. Kiedy twoje pomysły spotykają się z dezaprobatą, możesz również zdecydować się na widzenie tylko danych, które stanowią wsparcie dla twoich teorii, co sprawia, że jesteś nieugięty w swoim stanowisku.

Osądzająca natura

Liderzy INTJ z natury wolą osądzać niż postrzegać. Chociaż może to być zdecydowane i wyczyszczone, może również łatwo stać się "osądzające" W skrajnych przypadkach może to skutkować zbyt szybkim osądzaniem członków zespołu lub pomysłów, alienując tych, którzy z tobą pracują.

Co ważniejsze, może to również prowadzić do bycia zbyt krytycznym wobec siebie i poczucia nieadekwatności.

Nieosiągalne cele

Wysiłek włożony w ustalenie wysokich standardów wydajności może często prowadzić do ustawienia niemożliwych do osiągnięcia celów. W wyniku tego ryzykujesz ustawienie siebie i swojego zespołu na porażkę, demoralizując wszystkich w tym procesie.

Prawdopodobnie będziesz postrzegany jako perfekcjonista. To sprawia, że czepiasz się drobiazgów i marnujesz czas, który może nie przynieść proporcjonalnych wyników.

Brak komunikacji

Twoja introwersja sprawia, że spędzasz dużo czasu sam ze sobą, badając pomysły i możliwości. Sam również podejmujesz decyzje. Może to sprawiać wrażenie, że starasz się być samotnym wilkiem, niechętnym do współpracy lub oddelegowanym, nie radzącym sobie z komunikacją zarządzanie zespołem .

Bez jasnego opisu procesu decyzyjnego, Twoje rozwiązania mogą również wydawać się niepotrzebnie zbyt skomplikowane dla Teams, co sprawi, że będą niechętnie angażować się w sprawę.

Radzenie sobie z konfliktami i dynamiką zespołu jako lider INTJ

Jako introwertyczny lider, który woli pracować sam, INTJ nie kultywują osobistych połączeń w miejscu pracy. Co więcej, twoje myślenie i cechy osądzania sprawiają, że postrzegasz rzeczy jako czarno-białe, nie rozumiejąc idiosynkratycznej natury powiązań międzyludzkich.

Dlatego INTJ mają trudności z radzeniem sobie z konfliktami, czy to własnymi, czy między dwiema osobami w zespole. Często wybierasz unikanie, co jest szkodliwe dla długoterminowej spójności zespołu.

Twój logiczny umysł może lekceważyć dane jakościowe pochodzące z doświadczeń osób, które nie są Tobą. W zróżnicowanych teamach może to stworzyć niepożądane środowisko pracy. Co więcej, skupiając się na analizie, możesz zaniedbywać wpływ swoich decyzji na innych, co prowadzi do katastrofalnych konsekwencji interpersonalnych.

Jak każdy typ osobowości, masz kilka mocnych stron i kilka wyzwań. Dzięki odpowiednim procesom i narzędziom, z pewnością możesz przezwyciężyć swoje słabości i być świetnym liderem. Oto jak to zrobić.

Jak pokonać wyzwania i odnieść powodzenie jako lider INTJ

Najprostszym sposobem na bycie odnoszącym sukcesy liderem INTJ jest wykorzystanie swoich mocnych stron i radzenie sobie z wyzwaniami. Niektóre ze zmian, które należy wprowadzić, mogą mieć charakter behawioralny, ale wiele można osiągnąć dzięki odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp.

Oto niektóre z nich strategie przywództwa które pomogą ci odnieść sukces jako lider INTJ.

Komunikuj się wyczyszczone

Piętą achillesową przywództwa INTJ jest introwersja, która sprawia, że trzymasz swoje karty blisko serca. Zrozum to i świadomie praktykuj przejrzystą komunikację.

Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem przy użyciu narzędzia takiego jak Tablica ClickUp aby pokazać im, jak doszedłeś do swoich decyzji.

współpracuj i organizuj swoje myśli dzięki ClickUp Whiteboards_

Ustaw procesy dla ważnych zadań. Wykorzystaj "osądzającą" część swojego typu osobowości do budowania ram i poręczy, aby kierować zespołem. Udostępnianie na Dokumenty ClickUp i aktualizuj go na bieżąco, prowadząc swój zespół przez całą podróż.

Twórz wspólne dokumenty dla płynnej pracy zespołowej z ClickUp Docs

Dołącz do rozmów, które Teams prowadzą w ramach swojego dnia pracy. Zobacz komentarze na Zadania ClickUp aby lepiej zrozumieć ich wyzwania i potrzeby.

skuteczna komunikacja za pośrednictwem ClickUp_

Oddelegowany. Twoja introwertyczna intuicja może podpowiadać Ci, że najlepszym sposobem jest do zrobienia wszystkiego samemu. To oczywista nieprawda. Naucz się oddelegować zadania. Wykorzystaj swoje umiejętności przywódcze INTJ do zrobienia kompleksowej dokumentacji tego, co musisz zrobić i ustawienia swojego zespołu na powodzenie. ClickUp AI może inteligentnie podsumować to dla łatwego odniesienia.

Generuj dokładne notatki ze spotkania_ _bez wysiłku z ClickUp A_I

Budowanie kontroli i równowagi

Bez kontroli i równowagi liderzy INTJ ryzykują, że dadzą się ponieść swoim pomysłom. Na przykład, możesz być podekscytowany dodaniem GenAI do oprogramowanie do zarządzania operacjami którą rozwijasz. Dzwonisz więc do swojego szefa inżynierii i żądasz, aby zbudowali nową funkcję w następnym sprincie.

Dla ciebie jest to rozsądne, ponieważ dobrze to przemyślałeś. Jednak dla lidera inżynierii jest to niemiły szok, ponieważ zakłóca ich plan i niepokoi ich zespoły.

Jako samoświadomy INTJ, buduj mechanizmy kontroli i równowagi. Używaj danych do oceny, czy Twój pomysł może zostać wdrożony. Pulpit ClickUp oferuje konfigurowalne raporty obejmujące wiele punktów danych, aby umożliwić uwzględnienie wszystkich wpływających czynników.

uzyskaj wysoki poziom przeglądu swoich kampanii dzięki konfigurowalnym pulpitom w ClickUp_

Przeprowadź burzę mózgów z bliskim powiernikiem, aby upewnić się, że jest to realistyczne. Porozmawiaj ze wszystkimi interesariuszami i poproś ich o zaangażowanie. Nie bierz "nie" do siebie. Kiedy ktoś mówi Ci, że Twój pomysł jest nieosiągalny, weź pod uwagę również punkt widzenia drugiej osoby.

Skorzystaj z jednego z kilkudziesięciu Szablony do zarządzania projektami ClickUp aby poprowadzić Cię przez tę podróż.

Ocena na podstawie danych

Osądzanie jest również sposobem postrzegania rzeczy. Staje się szkodliwe tylko wtedy, gdy osądzasz bez zakorzenienia w rzeczywistości. Wykorzystaj więc swój osąd na swoją korzyść.

Zbieraj dane w różnych wymiarach. Na przykład, zamiast polegać wyłącznie na swojej intuicji, aby nazwać zespół nieproduktywnym lub nieefektywnym, zbadaj ich śledzenie czasu dane. Wizualizacja zależności zadań na pliku Widok wykresu Gantta aby zrozumieć złożoność. Ustawienie celów na Cele ClickUp i śledzenie postępów.

śledź postępy w realizacji każdego z celów, korzystając z różnych widoków w ClickUp_

Ustawienie jasnych i osiągalnych celów

Dobrodziejstwem i zmorą lidera INTJ jest ustawienie wysokich standardów dla siebie i swojego zespołu. Spraw, aby Twoje standardy były osiągalne i aspiracyjne dla Twojego zespołu.

Podziel swoje wizjonerskie cele na osiągalne kamienie milowe

Ustaw każdy krok jako zadanie ClickUp

Dodaj listy kontrolne, aby upewnić się, że standardy są spełnione

Mierz postępy i przeprowadzaj regularne retrospektywy

Kiedy wydaje się, że nic nie działa lub nikt nie ma spotkania ze standardami wydajności, wróć do twardych danych

Te Szablony zakresu projektu ClickUp mogą być świetnym punktem wyjścia do ustawienia celów i granic dla następnego projektu.

Ściśle współpracuj ze swoim zespołem

Liderzy - INTJ lub nie - muszą wpływać i przekonywać ludzi, którzy mają swoje zawodowe, psychologiczne i emocjonalne potrzeby, którymi należy się zająć. Zainwestuj w coaching umiejętności personalnych.

Jako lider INTJ łatwo jest być krytycznym. Staraj się jednak nie przesadzać. Zachowaj równowagę między uznaniem a krytyką. Zrozum zróżnicowanie członków swojego Teams stylów pracy . Rozpoznawanie i świętowanie osiągnięć, aby motywować i zwiększać morale zespołu .

Buduj osobiste relacje z najbliższymi członkami zespołu, aby rozwinąć instynkt do tego, jak ze sobą współpracują. Popraw dynamikę zespołu eliminując blokady i umożliwiając dostęp.

Pytania dotyczące przywództwa INTJ

1. Czym jest styl przywództwa INTJ?

Styl przywództwa INTJ to sposób, w jaki INTJ w MBTI zarządzają ludźmi i zespołami. Charakteryzuje się strategicznym myśleniem, analitycznym podejmowaniem decyzji i koncentracją na wydajności.

Liderzy INTJ są wizjonerami i są zorientowani na przyszłość, polegając na logice i danych w celu podejmowania racjonalnych decyzji. Ich podejście jest bezpośrednie i asertywne. Ustawiają wysokie standardy i oczekują doskonałości od siebie i swojego zespołu.

2. Czy INTJ są dobrymi menedżerami?

Jak najbardziej. INTJ mogą być doskonałymi menedżerami, biorąc pod uwagę ich unikalny zestaw mocnych stron i cech.

Ich strategiczne myślenie, umiejętności analityczne i zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów sprawiają, że dobrze sprawdzają się jako liderzy w biznesie.

3. Jak zostać liderem INTJ?

Jako INTJ, bazuj na swoich naturalnych mocnych stronach i pracuj nad zminimalizowaniem swoich niedociągnięć. Skoncentruj się na danych i analizach, jednocześnie inwestując w połączenia międzyludzkie. Uzyskaj coaching i wsparcie, aby zwiększyć swoją inteligencję emocjonalną.

Zachowaj przejrzystość swoich procesów i zabierz swój Teams w podróż decyzyjną. Zapraszaj do współpracy członków teamu i współpracuj z nimi. Słuchaj uważnie problemów i wzorców w swoim zespole, które nie są oczywiste lub oczywiste.

Zmaksymalizuj swoje mocne strony jako lidera INTJ dzięki ClickUp

Przywództwo w biznesie nie jest dziś łatwe. Niestandardowi klienci chcą lepszych doświadczeń po niższych cenach. Inwestorzy wymagają skali pomimo spowolnienia rynku. Technologia ewoluuje tak szybko, że coś, co wdrożyłeś na początku tego roku, wydaje się już przestarzałe.

Krótko mówiąc, wszystko się zmienia, a wymagania rosną. Cechy, które sprawiają, że INTJ są świetnymi liderami, mogą być również przyczyną ich upadku. Twoja jasność co do dobra i zła może być łatwo postrzegana jako pochopne wyciąganie wniosków.

Pokonaj te wyzwania i zmaksymalizuj swoje mocne strony, komunikując się jasno, zabierając swój zespół w podróż decyzyjną i naciskając na swoją rozsądną stronę. Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp może pomóc w tym wszystkim i nie tylko. Wypróbuj sam.