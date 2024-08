Ramy zarządzania produktem: Techniki skutecznej strategii

Jeśli chodzi o technologię, żyjemy w czasach wykładniczych. Oznacza to, że za każdym razem, gdy mrugamy, pojawia się nowy wynalazek ułatwiający nam życie.

Dziękujemy za to menedżerom produktu. 👊

Jako menedżer produktu jesteś łącznikiem między inżynierami a konsumentami. Twoim zadaniem jest zbieranie informacji na temat tego, czego klienci oczekują najbardziej - niezależnie od tego, czy jest to nowy produkt, czy nowa funkcja istniejącego produktu - a następnie przekazywanie tych list życzeń inżynierom rozwój produktu teams.

Brzmi skomplikowanie? Może być - ale ramy zarządzania produktem pomagają uprościć ten proces. Poniżej wyjaśniamy, czym są ramy zarządzania produktem, jak są wdrażane i jakie ramy są najlepsze dla Twojego biznesu.

*Czym są ramy zarządzania produktem* ?

Ramy zarządzania produktem to ustandaryzowane procesy ulepszania produktu. Zasadniczo, ramy zarządzania produktem obejmują produkt (lub funkcję produktu) od wizji do wprowadzenia na rynek, pomagając utrzymać wszystkie Teams na tej samej stronie. 🙌

Chociaż każda struktura jest unikalna, zazwyczaj składa się z pięciu scen, z których każda ma kluczowe znaczenie dla powodzenia produktu. Etapy te obejmują odkrycie, definicję, rozwój, uruchomienie i wzrost - przenosząc produkt z odległej wizji do namacalnego produktu w rękach konsumentów.

Przegląd konkretnych ram zarządzania produktem

Właściwe ramy zarządzania produktem mogą stanowić różnicę między powodzeniem wprowadzenia produktu na rynek a jego zakończoną klapą. A jednak, według badania przeprowadzonego przez McKinsey 75% menedżerów produktu twierdzi, że najlepsze praktyki zarządzania produktem nie zostały przyjęte przez ich firmy.

Aby ustawić swój zespół (i przyszłą linię produktów) na powodzenie, rozważ wykorzystanie jednej z tych wypróbowanych i sprawdzonych ram. 📚

Podwójny Diament Proces Projektowy

Model podwójnego diamentu jest często wykorzystywany w projektowaniu doświadczeń użytkownika (UX). Model ten pełni funkcję dwóch diamentów: jeden reprezentuje problem, a drugi rozwiązanie. Innymi słowy, menedżerowie produktu używają pierwszego diamentu do mapy podstawowych problemów produktu, a następnie używają drugiego jako briefu projektowego - pomagając sformułować i przetestować potencjalne rozwiązania.

Metoda CIRCLES

Metoda CIRCLES to sekwencyjna struktura umożliwiająca menedżerom produktu zadawanie istotnych pytań dotyczących nowych produktów i/lub funkcji. Metoda kładzie nacisk na siedem krytycznych kroków (po jednym na każdą literę w "CIRCLES"):

Zrozumienie sytuacji Identyfikacja niestandardowego klienta Raportowanie potrzeb niestandardowych klientów Ustalanie priorytetów Lista rozwiązań Ocena kompromisów Podsumuj swoją rekomendację

Metoda CIRCLES ma służyć jako swego rodzaju lista kontrolna, umożliwiająca menedżerom produktu identyfikację celów, ograniczeń i kontekstu wprowadzania nowych produktów na rynek.

AARRR Pirat Metrics Framework

Zaprojektowany przez Dave'a McClure'a, inwestora z Doliny Krzemowej, framework AARRR nakreśla pięć następujących elementów wskaźników, które powinien znać każdy menedżer produktu powinien śledzić. Pięć wskaźników obejmuje:

Pozyskanie Aktywacja Zatrzymanie Polecenie Przychody

Model ten ma dwie kluczowe zalety. Po pierwsze, pomaga firmom skupić się na tych wskaźnikach, które bezpośrednio wpływają na kondycję i długowieczność ich biznesu, a po drugie, zapewnia firmom wykorzystanie właściwych danych do pomiaru powodzenia ich działalności wysiłków związanych z zarządzaniem produktami .

HEART Framework

Opracowany przez Google, HEART Framework jest akronimem pięciu tematów zorientowanych na użytkownika:

Szczęście Zaangażowanie Adopcja Zatrzymanie Śledzenie powodzenia

Firma Google opracowała tę metodę, aby pomóc menedżerom produktu poprawić wrażenia użytkowników związane z każdą funkcją produktu.

Aby określić ilościowo każdą miarę, menedżerowie produktu stosują podejście Cele-Sygnały-Mierniki (również opracowane przez Google). Członkowie teamu definiują cele każdej funkcji, sygnały, które wskazują na postęp, oraz wskaźniki, aby obliczyć, czy osiągają swoje cele.

Model Kano

Model Kano wykorzystuje emocje klientów do pomiaru powodzenia każdego produktu. Opierając się na przekonaniu, że satysfakcja klienta zaczyna się od reakcji emocjonalnej, model Kano mierzy pięć typów reakcji:

Niezbędne funkcje Funkcje wydajności Atrakcyjne funkcje Obojętne funkcje Funkcje odwrotne

Korzystając ze skali od "zachwycony" do "sfrustrowany", menedżerowie produktu mierzą rodzaj reakcji, jaką każda funkcja produktu wyzwala w użytkowniku.

6. Model punktacji RICE

Model punktacji RICE pomaga menedżerom produktu ustalić priorytety, które funkcje należy uruchomić w pierwszej kolejności. Model ocenia pomysły na produkty w oparciu o:

Zasięg

Wpływ

Zaufanie

Wysiłek

Każde przesłane zgłoszenie otrzymuje ocenę końcową. Pomysł z najwyższą oceną wykazuje największy potencjał i jest umieszczany na mapie drogowej produktu w pierwszej kolejności.

7. The North Star Framework

Podczas gdy inne ramy na tej liście mierzą produkty na podstawie różnych funkcji, North Star Framework mierzy potencjał produktu na podstawie jednego wskaźnika. Nazywana "gwiazdą północną", ta kluczowa metryka oblicza wartość, jaką produkt dostarcza niestandardowym klientom. Zasadniczo ten jeden czynnik ma na celu zmierzenie zadowolenia klientów i powodzenia, jakie może to przynieść Twojemu startupowi.

8. Metoda MoSCoW

Metoda MoSCoW pomaga zespołom zarządzania produktem w ustalaniu priorytetów zadań. Akronim oznacza:

Must-have

Powinien mieć

Mógłbym mieć

Won't-have

Ta struktura pomaga określić nienegocjowalne elementy każdego produktu. Jeśli kluczowi interesariusze nie zgadzają się co do tego, które funkcje mają największą wagę na mapie drogowej produktu, wykorzystają metodę MoSCoW do obliczenia, ile zasobów wewnętrznych należy przeznaczyć na uruchomienie każdej funkcji.

Podobieństwa i różnice między ramami

Tak jak każdy z powyższych frameworków jest unikalny, tak też w pewnym stopniu pokrywają się one ze sobą. Podobieństwa między powyższymi ramami obejmują:

Są one używane do pomiaru, które produkty i/lub funkcje przyniosą największe zadowolenie klientów

Są one używane do obliczenia, które funkcje będą wynikiem najwyższego zysku dla firmy

Wykorzystanie powyższych ram może uprościć obciążenie pracą menedżerów produktu, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów firmy

Niemniej jednak, ramy te różnią się pod względem tego, kiedy i w jaki sposób są wykorzystywane w całej firmie cyklu życia produktu. Na przykład:

Strategia produktu: Niektóre frameworki są przeznaczone do wykorzystania wstrategia produktu lub fazie podejmowania decyzji, pomagając stworzyć wizję dla zespołu produktowego. Na przykład, ramy AARR i metoda CIRCLES zostaną wykorzystane na wczesnym etapie procesu, pomagając zidentyfikować zyskowne możliwości dla firmy

Niektóre frameworki są przeznaczone do wykorzystania wstrategia produktu lub fazie podejmowania decyzji, pomagając stworzyć wizję dla zespołu produktowego. Na przykład, ramy AARR i metoda CIRCLES zostaną wykorzystane na wczesnym etapie procesu, pomagając zidentyfikować zyskowne możliwości dla firmy Priorytetyzacja produktu: Ramy priorytetyzacji są wyraźnie zbudowane, aby pomóc Teams określić znaczenie różnych zadań. Na przykład model punktacji RICE i metoda MoSCow pomagają zespołowi produktowemu zdecydować, gdzie funkcje są umieszczone na mapie drogowej produktu

Ramy priorytetyzacji są wyraźnie zbudowane, aby pomóc Teams określić znaczenie różnych zadań. Na przykład model punktacji RICE i metoda MoSCow pomagają zespołowi produktowemu zdecydować, gdzie funkcje są umieszczone na mapie drogowej produktu Projektowanie produktu : Gdy planowanie produktu zostanie zakończone, wiele frameworków pomaga zespołom w projektowaniu i realizacji. Na przykład ramy Double Diamond i HEART pomagają w tworzeniu wspaniałych produktów

Integracja metodologii Agile w zarządzaniu produktem Ramy metodologii Agile to struktura zarządzania projektami, która dzieli projekty na odrębne fazy. Fazy te - zwane sprintami - dają teamom czas i przestrzeń na zastanowienie się nad tym, co zadziałało (a co nie), wprowadzając w ten sposób poprawki przed przejściem do następnej fazy.

A więc, co metodyki zwinne mają do zrobienia z zarządzanie produktem ? Wprowadzenie na rynek nowego produktu i/lub funkcji jest z natury projektem. A korzystanie z właściwego narzędzi do zarządzania projektami mogą pomóc w uruchomieniu tego produktu na czas, w ramach budżetu i z odpowiednimi funkcjami, aby zaspokoić niestandardowe potrzeby klientów.

Przeglądaj zadania i projekty jednym rzutem oka i bez wysiłku przeciągaj i upuszczaj zadania, sortuj i filtruj za pomocą w pełni konfigurowalnego widoku Tablicy Kanban

Istnieją różne rodzaje metodyk zwinnych, w tym:

Kanban: Kanban to wizualne podejście do zarządzania projektami. Zazwyczaj Teams używajątablice Kanban online aby łatwo uporządkować zadania według priorytetu, statusu lub osoby przypisanej

Kanban to wizualne podejście do zarządzania projektami. Zazwyczaj Teams używajątablice Kanban online aby łatwo uporządkować zadania według priorytetu, statusu lub osoby przypisanej Scrum: Scrum jest powszechną metodologią, w której jedna osoba (wyznaczony scrum master) wyczyszczone przeszkody dla projektu. A Tablica Scrum służy jako wizualna lista rzeczy do zrobienia, zarządzająca blokadami i zadaniami dla trwającego sprintu

Scrum jest powszechną metodologią, w której jedna osoba (wyznaczony scrum master) wyczyszczone przeszkody dla projektu. A Tablica Scrum służy jako wizualna lista rzeczy do zrobienia, zarządzająca blokadami i zadaniami dla trwającego sprintu Extreme Programming (XP): Programowanie ekstremalne jest metodologią rozwoju oprogramowania, która pomaga teamom stworzyć działający model w bardzo krótkich sprintach

Programowanie ekstremalne jest metodologią rozwoju oprogramowania, która pomaga teamom stworzyć działający model w bardzo krótkich sprintach Dynamic Systems Development Method (DSDM): Z bardziej rygorystycznymi podstawami, model DSDM koncentruje się na całym cyklu życia projektu. Model DSDM przeprowadza projekt przez cztery fazy, w tym wykonalność, prototypowanie, projektowanie i wdrożenie

Jak wdrożyć ramę zarządzania produktem w swój cykl pracy

Każda z ram zarządzania produktem pomaga w powodzeniu produktów, a jedna z nich niekoniecznie jest lepsza lub gorsza od innych. Jednak wiele teamów uważa, że jeden model jest lepiej dopasowany do ich unikalnej firmy. Aby pomóc zespołowi produktowemu w powodzeniu wdrożenia nowej struktury, wykonaj następujące kroki.

1. Określ swoje cele

Czy chcesz wprowadzić na rynek zupełnie nowy produkt, rozwiązać konkretny problem klienta lub pozyskać nowy rynek docelowy? Przed wyborem frameworka zbierz wszystkie osoby decyzyjne i określ swoje cele. Pomoże to określić, które ramy są odpowiednie dla Twojej organizacji.

Śledzenie celów aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatyczne uzyskiwanie szczegółowych widoków postępów

Na szczęście dzięki Cele ClickUp dzięki ClickUp Goals możesz szybciej osiągać swoje cele. ClickUp Goals pozwala na ustawienie jasnych oś czasu, zdefiniowanie mierzalnych celów i śledzenie postępów w trakcie wdrażania nowych ram.

2. Nie zaczynaj od zera

Oto dobra wiadomość: Powyższe frameworki były testowane przez firmy od dziesięcioleci, więc nie musisz zaczynać od zera. Z Szablon ramowy projektu ClickUp można utworzyć ustrukturyzowany zestaw procedur do wdrożenia struktury produktu. Stamtąd można wykorzystać dziesiątki szablonów ClickUp szablonów zarządzania produktem aby przeprowadzić zespół od pomysłu do uruchomienia.

Zorganizuj i zrealizuj projekt, który odniesie powodzenie dzięki szablonowi Project Framework firmy ClickUp

3. Niestandardowe zaangażowanie

Celem zarządzania produktem jest zwiększenie wartości oferowanej niestandardowym klientom. Dlatego po wdrożeniu nowej struktury należy nadal zbierać opinie klientów. Czy nowy framework pomógł ulepszyć podróż klienta, czy też konieczne jest wprowadzenie poprawek?

Ucz się od swoich klientów i ulepszaj swój biznes dzięki opiniom o produktach z tego szczegółowego szablonu i optymalizuj swoją ofertę, przyciągaj nowych klientów i zwiększaj przychody

Na szczęście z szablonem Szablon ankiety opinii o produkcie ClickUp umożliwia łatwe zbieranie opinii o produktach od niestandardowych klientów.

4. Pamiętaj, aby pozostać elastycznym

Tylko dlatego, że dany model działa teraz, nie oznacza, że zawsze będzie najlepiej pasował.

Najlepsze ramy będą zawsze zależne od celów firmy (wróć do kroku pierwszego). W miarę jak zmieniają się punkty bólu klientów, twój zespół ma nowe pomysły na produkty lub funkcja twojego produktu się rozszerza, może być konieczne znalezienie nowego frameworka. Nie bój się eksperymentować z różnymi modelami na różnych scenach rozwoju firmy.

Dokonanie właściwego wyboru dla swojej strategii

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze frameworka. Zanim podejmiesz decyzję, weź pod uwagę następujące kwestie:

Rozmiar firmy: Czy jesteś rozwijającym się startupem czy firmą o ugruntowanej pozycji? Jeśli to pierwsze, możesz szukać frameworka, który zabierze Cię od pomysłu do uruchomienia (jak framework HEART), podczas gdy ci drudzy mogą szukać frameworka, który pomoże im ustalić priorytety istniejących inicjatyw (jak RICE Scoring Method)

Czy jesteś rozwijającym się startupem czy firmą o ugruntowanej pozycji? Jeśli to pierwsze, możesz szukać frameworka, który zabierze Cię od pomysłu do uruchomienia (jak framework HEART), podczas gdy ci drudzy mogą szukać frameworka, który pomoże im ustalić priorytety istniejących inicjatyw (jak RICE Scoring Method) Rodzaj produktu: Jaki rodzaj produktu wprowadzasz na rynek? Jeśli po prostu uruchamiasz nową funkcję lub iterujesz istniejący produkt, Double Diamond może znacznie poprawić ogólne wrażenia użytkownika. Jeśli jednak wprowadzasz na rynek zupełnie nowy produkt, model Kano może pomóc w określeniu, czy wynalazek będzie atrakcyjny dla Twojej grupy docelowej

Jaki rodzaj produktu wprowadzasz na rynek? Jeśli po prostu uruchamiasz nową funkcję lub iterujesz istniejący produkt, Double Diamond może znacznie poprawić ogólne wrażenia użytkownika. Jeśli jednak wprowadzasz na rynek zupełnie nowy produkt, model Kano może pomóc w określeniu, czy wynalazek będzie atrakcyjny dla Twojej grupy docelowej Doświadczenie zespołu: Czy zatrudniasz zespół doświadczonych czy młodszych menedżerów produktu? Jeśli masz wiceprezesa ds. zarządzania produktem z wieloletnim doświadczeniem we wprowadzaniu skutecznych produktów, możesz wdrożyć North Star Framework (ponieważ ta osoba może być w stanie wskazać pojedynczy czynnik prowadzący do powodzenia produktu)

ClickUp: Przyszłość zarządzania produktem

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności, która usprawnia wszystkie zadania do zrobienia w cyklu życia produktu. Dzięki ClickUp Funkcje produktu teams zajmujące się rozwojem produktów mogą wprowadzić swoją wizję na rynek za pomocą następujących narzędzi. 🤩

ClickUp AI

Użyj podpowiedzi z ClickUp AI do szybkiego tworzenia dokumentów wymagań produktu (PDR) w mgnieniu oka

Z Narzędzia AI firmy ClickUp menedżerowie produktu mogą łatwo generować dokumenty, zbierać opinie klientów i ostatecznie szybciej wprowadzać produkty na rynek.

Product roadmapping

Rozwój produktu jest dziecinnie prosty dzięki szablonowi mapy drogowej produktu ClickUp

Mapy drogowe produktów są narzędziem do pracy wstecz od uruchomienia do planowania - i każdej mikrodecyzji pomiędzy. Z szablonem Szablon mapy drogowej produktu ClickUp teams mogą poruszać się w synchronizacji, widząc, które zadania są następne.

Współpraca wizualna

Wizualna współpraca z członkami zespołu w ramach Tablic ClickUp w celu przeprowadzenia burzy mózgów i przekształcenia pomysłów w elementy, które można wykorzystać w praktyce

Z Tablice ClickUp teams zarządzania produktem mogą stworzyć wizualizację swoich najlepszych pomysłów. ClickUp Whiteboards pozwala na burzę mózgów, strategię i stworzenie pierwszego szkicu mapy drogowej produktu z całym zespołem.

Automatyzacja cyklu pracy

Oszczędzaj czas i skup się na tym, co ważne dzięki automatyzacji w ClickUp

Usprawnienie procesu zarządzania produktem zapewnia wprowadzenie go na rynek na czas. Z zautomatyzowane cykle pracy od ClickUp można automatycznie ustawić priorytety, zostawiać komentarze, przydzielać zadania i uzyskiwać zatwierdzenia od kierownictwa wyższego szczebla.

Dokumentacja z jednego źródła

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Z Dokumenty ClickUp cały zespół może współpracować nad mapami drogowymi, wymaganiami i pomysłami na nowe funkcje. Dzięki rozbudowanym funkcjom edycji oraz możliwości etykietowania członków zespołu i przypisywania komentarzy, nie dasz się złapać na "zapalenie wersji" - i zamiast tego będziesz dążyć do powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Ramy zarządzania produktem pomagają określić, które produkty i/lub funkcje będą najbardziej opłacalne dla firmy. Chociaż każdy model jest inny, wszystkie pomagają mierzyć zadowolenie klientów, upraszczają proces zarządzania produktem i wprowadzają nowe produkty na rynek.

Aby wdrożyć nową strukturę zarządzania produktem, wybierz ClickUp. ClickUp pomaga zespołom zarządzania produktem działać wydajniej dzięki niezbędnym narzędziom, takim jak AI, wspólne dokumenty i tablice oraz zautomatyzowane cykle pracy. Ponadto ClickUp jest zakończony tysiącami szablonów, setkami integracji i wieloma widokami, aby pomóc we wprowadzaniu nowych produktów. 👏👏

Gotowy, aby zobaczyć, jak ClickUp może doprowadzić do powodzenia wprowadzenia produktu na rynek? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .