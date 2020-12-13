LevelUp 2020: 11 wniosków i przyszłość pracy

Psst! Jeśli szukasz LevelUp 2021, możesz zarejestrować się tutaj!

To już koniec naszej pierwszej konferencji ClickUp! 🎉

Dziękujemy wszystkim ponad 12 000 uczestnikom, którzy pojawili się i zaangażowali się w pracę naszego zespołu — to właśnie Wasz udział sprawił, że było to naprawdę wyjątkowe wydarzenie.

Mamy nadzieję, że wyciągnęliście z niego tyle samo, co my z jego organizacji. Bardzo wiele nauczyliśmy się podczas tego procesu i będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, które pomogą nam podnieść poziom… LevelUp 2020! 🙌

Jeśli przegapiłeś LevelUp, nie martw się.

Najważniejsze wydarzenia i sesje z LevelUp 2020 znajdziesz tutaj. 👇

Zacznijmy!

1. Podróż ClickUp i plany na rok 2021

Zeb Evans, dyrektor generalny ClickUp i wizjoner w dziedzinie pracy, rozpoczął nasze wydarzenie od przedstawienia programu dnia, specjalnych podziękowań dla naszej społeczności oraz podsumowania szalonego (i wydajnego) roku 2020 oraz planów na nadchodzący rok.

„Misją ClickUp zawsze było zwiększanie wydajności ludzi. Osiągnęliśmy to wspólnie, słuchając Was, naszych użytkowników. Wasze opinie będą nadal pomagać nam wytyczać kierunek rozwoju ClickUp w 2021 roku”.

—Zeb Evans, dyrektor generalny ClickUp

Podsumowując ten rok: rozszerzyliśmy naszą społeczność do ponad 200 000 zespołów, zebraliśmy 35 milionów dolarów w ramach serii A finansowania, aby zwiększyć wydajność na całym świecie, oraz co tydzień wydawaliśmy znaczącą aktualizację, co daje łącznie:

Ponad 310 dostarczonych funkcji

Ponad 55 ulepszonych funkcji

Ponad 40 integracji

Zeb poruszył kwestię znaczenia ciągłego ulepszania platformy ClickUp oraz gwałtownego wzrostu liczby użytkowników ClickUp 2.0 — wszystko to dzięki niesamowitym opiniom przekazanym nam przez użytkowników!

Można śmiało powiedzieć, że nacisk, jaki Zeb kładzie na słuchanie użytkowników w celu ciągłego doskonalenia, jest jednym z nadrzędnych tematów LevelUp.

Dowiedzieliśmy się również o kilku niezwykle ekscytujących nowościach, które pojawią się już w pierwszym kwartale 2021 roku:

Lokalizacja ClickUp w ponad 7 językach

Ulepszenie istniejących funkcji , takich jak strona główna, skrzynka odbiorcza i cele

Wysyłanie natywnych aplikacji zapewniających błyskawiczne działanie na urządzeniach mobilnych

Budowanie niezawodności dzięki pełnemu pokryciu testami

Dodano wsparcie 24/7; wsparcie telefoniczne w czasie rzeczywistym, wsparcie w językach innych niż angielski oraz nowy program coachingowy 🙌

„Naszą podstawową wartością zawsze była najlepsza obsługa klienta w branży, a także najlepsze doświadczenia klienta, jakie ktokolwiek kiedykolwiek miał” — powiedział Zeb.

„W tym celu rozszerzamy całodobową obsługę klienta w czasie rzeczywistym. Wprowadzamy również zespoły wsparcia na całym świecie. I wreszcie, wraz z nowym programem coachingowym ClickUp, wprowadzimy wsparcie telefoniczne i przez Zoom, aby zapewnić pomoc w każdej sprawie”

2. Jak nasi programiści realizują projekty w błyskawicznym tempie dzięki ClickUp

W jaki sposób nasz pionierski zespół twórców produktów co tydzień wprowadza zmiany i dostarcza nowe funkcje?

Alex Yurkowski, dyrektor ds. technicznych w ClickUp, wyjaśnia, w jaki sposób nasz zespół inżynierów przenosi zasady rozwoju Agile na wyższy poziom dzięki ClickUp.

„Aby dostarczać aktualizacje co tydzień, wykorzystujemy trzy potężne, połączone ze sobą komponenty ClickUp: elementy do wykonania, które pozwalają nam pozostać na dobrej drodze, sprinty do pomiaru i alokacji potrzebnych zasobów oraz funkcje komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które skracają pętle informacji zwrotnej”.

—Alex Yurkowski, dyrektor ds. technicznych w ClickUp

Trzy kluczowe elementy, które zespół Alexa wykorzystuje na co dzień, to:

Małe, możliwe do wykonania elementy , które pomogą Ci być na bieżąco z pracą, takie jak zadania, statusy, automatyzacje i przypisane komentarze

Sprinty ClickApp z wykorzystaniem szacunków sprintów, podziałem z wykorzystaniem szacunków sprintów, podziałem punktów sprintu według osób przypisanych do dużych projektów oraz zmianą zasobów sprintu przy użyciu metodyki Agile

Funkcje komunikacyjne, które eliminują bariery między działami i zapewniają synchronizację pracy zespołów rozproszonych w różnych strefach czasowych

Dowiedzieliśmy się, że szybko działający zespół produktowy musi mieć całkowitą spójność i widoczność pracy ze wszystkich stron, dlatego zarządzanie zadaniami, sprinty i komentarze są niezbędne do cotygodniowego dostarczania użytkownikom nowych wersji produktu.

Kluczem jest przełamanie barier komunikacyjnych, ponieważ zespół produktowy może płynnie komunikować się z wieloma zespołami w krótkim czasie w celu wprowadzenia nowych funkcji: działem kontroli jakości w zakresie testowania, działem marketingu w zakresie treści oraz zespołami wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów.

Alex poruszył również temat możliwości pulpitów ClickUp oraz tego, jak jego zespół zdalny wykorzystuje je do śledzenia wszystkiego, od obciążenia pracą po wąskie gardła, np. które aktualizacje utknęły w kontroli jakości i które elementy wymagają większej uwagi, aby zapewnić płynne wydanie.

3. Nowy szablon i centra aplikacji dla szybszego wdrażania

A gdybyś mógł tworzyć, dostosowywać i przeglądać wszystkie szablony cyklu pracy w jednym miejscu? Uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji i integracji oraz aktywować je zgodnie z potrzebami zespołu?

Właśnie to będziesz mógł zrobić dzięki nowym centrom szablonów i aplikacji ClickUp!

„Nowe centra szablonów i aplikacji zostały zaprojektowane tak, aby przenieść Twoją wydajność na wyższy poziom. Będziesz mógł z łatwością nawigować po szablonach i dostosowywać je, a także dostosowywać aplikacje na poziomie szczegółowym w obszarze roboczym”.

—Sophia Kaminski, Customer Success Manager w ClickUp

Dzięki nowemu Centrum szablonów zaoszczędzisz czas, będziesz mógł zmieniać przeznaczenie i edytować szablony oraz udostępniać swoje dzieła wszystkim członkom zespołu.

Inne najważniejsze informacje obejmują możliwość:

Przeglądaj bibliotekę szablonów stworzonych przez ClickUp i Twój zespół

Dodaj opisy szablonów

Zapoznaj się z szablonami przed złożeniem wniosku

Drugą funkcją wprowadzoną przez Sophię jest nowe Centrum aplikacji.

Dzięki ClickUp App Center w końcu będziesz mieć wszystkie swoje aplikacje i integracje w jednym miejscu!

Dzięki temu zespoły będą mogły łatwo przeglądać i wybierać dodatki, które najlepiej pasują do ich potrzeb, a następnie zastosować je wszystkie za jednym zamachem.

Sophia zapowiedziała również dodatkowe funkcje, dzięki którym zespoły będą mogły tworzyć i konfigurować aplikacje zgodnie z różnymi potrzebami zespołów w obszarze roboczym. Na przykład będzie można ustawić szczegółowe uprawnienia do udostępniania w chmurze za pomocą integracji, takich jak Dropbox i Google Drive.

4. Jak ClickUp wykorzystuje marketing organiczny, aby generować ponad 12 milionów dolarów miesięcznie w ramach darmowych kliknięć

Jak, u licha, uruchomić marketing w najbardziej konkurencyjnej branży oprogramowania na świecie?

Na to pytanie może odpowiedzieć tylko Aaron Cort, nasz dyrektor ds. marketingu.

„Jak zdobyć miliony zwolenników i generować miliony bezpłatnych kliknięć miesięcznie? Potrzebne jest organiczne podejście oparte na produkcie, użytkownikach i strategicznej treści, które pomoże im w podróży”.

—Aaron Cort, dyrektor ds. marketingu w ClickUp

Aaron podzielił się kluczowymi strategiami, które pomogły ClickUp w organicznym rozwoju od podstaw poprzez wzrost oparty na treści i produkcie, który nadal napędza rozwój ClickUp.

Te trzy filary strategiczne obejmują:

Wzrost oparty na produkcie: utrzymanie produktu w centrum uwagi i kierowanie podróżą użytkownika

Rozwój kierowany przez użytkowników: słuchanie społeczności i angażowanie jej w działania, aby zdobyć zwolenników

Wzrost oparty na treści: budowanie widoczności dzięki SEO i wysokiej jakości treści

Jak te trzy filary wyglądają w praktyce? Aaron podzielił się niektórymi strategiami, które wspierają organiczny rozwój ClickUp:

Cotygodniowe publikacje , z którymi nie może konkurować żadna inna firma

Lider branży dzięki Free Forever Plan

Obsługa klienta 24/7

Opinie użytkowników i zaangażowanie społeczności za pośrednictwem e-maili, mediów społecznościowych i tablic ogłoszeń

Dominacja w SEO dzięki treściom zorientowanym na użytkownika

Aaron poruszył również temat sekretu sukcesu ClickUp: naszych podstawowych wartości, jakimi są pilność i zadowolenie klienta, oraz tego, jak wpływają one na nasze działania marketingowe.

…a potem niespodzianka! Wszyscy mieli okazję spotkać się z Melissą!

5. Przenosimy markę i treści zorientowane na użytkownika na wyższy poziom

Melissa Rosenthal, nasza nowa dyrektor kreatywna, pojawiła się na scenie, aby zaprezentować kilka ważnych nowości, które przeniosą zawartość ClickUp na nowy poziom!

„Chcemy, aby ClickUp był jak przyjaciel, który pomaga Ci przetrwać dzień, rozumie Twoje frustracje i odwdzięcza się za Twoją pracę — niezależnie od tego, czy jesteś użytkownikiem indywidualnym, małą firmą, czy zespołem w przedsiębiorstwie”.

—Melissa Rosenthal, dyrektor kreatywna w ClickUp

Tak, właśnie tworzymy nowe, ekscytujące formaty zawartości, które mają pomóc użytkownikom jeszcze lepiej wykorzystać narzędzia, z których korzystają na co dzień.

Melissa zapowiedziała kilka nowych formatów treści:

Oryginalne podcasty

Nowa zawartość edukacyjna

Historie ClickUp

Chociaż na razie są to głównie zapowiedzi, Melissa powiedziała, że pierwszą rzeczą, którą użytkownicy mogą zobaczyć, są ClickUp Stories, nowa seria odcinków poświęcona temu, jak ludzie czerpią więcej z życia dzięki ClickUp.

Będą to krótkie filmy wideo z udziałem użytkowników, którzy pokażą, jak pokonują codzienne wyzwania, wykorzystując możliwości narzędzi do zwiększania wydajności i zarządzania projektami!

Chcesz podzielić się swoją historią?

Świetnie! Chcemy poznać Twoją opinię (i być może zaprosić Cię do udziału w kolejnej edycji), więc wypełnij nasz formularz tutaj!

6. Jak przedsiębiorcy wykorzystują ClickUp do osiągania celów biznesowych podczas pracy zdalnej

Kolejny panel był znaczącą zmianą formatu… wysłuchaliśmy TRZECH różnych konsultantów ClickUp i przedsiębiorców, którzy podzielili się sztuczkami i wskazówkami, które wykorzystują, aby przenieść swoje firmy działające w trybie WFH na wyższy poziom.

Courtney, Yvonne i Luci

Oto kilka najważniejszych informacji, które uzyskaliśmy od naszych użytkowników ClickUp Power User:

Pulpit i cele to ulubione funkcje służące do mierzenia postępów i utrzymywania się na właściwej drodze

Elastyczne cykle pracy ClickUp idealnie nadają się do stworzenia w pełni funkcjonalnego systemu CRM dla Twojej firmy

W ClickUp można utworzyć szablon niemal wszystkiego, więc zapisz szablony niestandardowych statusów, zadań i pól niestandardowych do projektów powtarzających się lub podobnych

Automatyzacja to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu na powtarzalnych zadaniach administracyjnych

Mapy myśli mogą pomóc Ci wizualizować burzę mózgów i łączyć ze sobą ważne pomysły biznesowe (i zadania)

…i wiele, wiele więcej!

Jeśli uznasz te praktyczne wskazówki za przydatne, gorąco polecamy odwiedzenie stron internetowych prelegentów i śledzenie ich na YouTube!

7. Marketingowe triki z Neilem Patelem i Danem Fleyshmanem

Wśród zaproszonych prelegentów znalazły się dwie wielkie osobistości, które stały się gwiazdami marketingu cyfrowego i brandingu: Neil Patel i Dan Fleyshman.

Dan przeprowadził wywiad z Neilem na temat tego, jak rozpoczął budowanie swojego imperium treści, strategii SEO na rok 2021, najlepszych praktyk dotyczących treści w mediach społecznościowych i serwisie YouTube, płatnych reklam i nie tylko.

„Jeśli chcesz osiągnąć sukces w budowaniu SEO w 2021 roku i później, musisz skupić się na kilku rzeczach: wysokiej jakości linkach zwrotnych i doświadczeniach użytkowników. Chcesz budować wysokiej jakości doświadczenia i uzyskiwać linki z wysokiej jakości stron internetowych”.

—Neil Patel, guru marketingu i autor bestsellerów

Neil podzielił się cennymi informacjami dla wszystkich właścicieli firm, którzy chcą rozszerzyć swój cyfrowy plan działania, w tym:

Znaczenie tworzenia treści tam, gdzie przebywają odbiorcy, zwłaszcza na LinkedIn, TikTok i YouTube

Zmiana przeznaczenia pomysłów dotyczących treści z mediów społecznościowych na YouTube

Nie bój się nagrywać filmów na telefon (widzowie cenią sobie autentyczność)

Twoja strona internetowa jest kluczem do budowania marki i pozyskiwania potencjalnych klientów

Kanały społecznościowe, takie jak LinkedIn i Instagram, stały się kluczem do prowadzenia rozmów, które prowadzą do nowych możliwości biznesowych

Nie zapominaj o sile komentarzy, które zwiększają zaangażowanie

Wyszukiwanie głosowe będzie zyskiwać na znaczeniu

Optymalizacja treści pod kątem fragmentów wyróżnionych

…i wiele więcej! Pełny wywiad znajdziesz poniżej.

8. Jak tworzyć niestandardowe aplikacje zwiększające wydajność

Czy można tworzyć niestandardowe aplikacje zwiększające wydajność w ClickUp bez umiejętności kodowania?

Odpowiedź brzmi: TAK, co potwierdza Vincent Khadige, menedżer ds. klientów korporacyjnych w ClickUp.

„Jeśli jesteś podobny do mnie, chcesz skonfigurować idealne procesy pracy — bez pisania ani jednej linii kodu. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki ClickUp możesz tworzyć niezwykle wydajne aplikacje zwiększające produktywność, które spełnią niemal wszystkie potrzeby, bez konieczności pisania kodu”.

—Vincent Khadige, kierownik ds. produktów Enterprise w ClickUp

Prezentacja Vincenta obejmuje wszystko, od podstaw personalizacji struktury pracy za pomocą hierarchii ClickUp, poprzez dostosowywanie zadań do różnych przypadków użycia, aż po tworzenie wysoce wizualnych pulpitów do pomiaru wszystkiego, od śledzenia błędów po przychody!

Oto niektóre z rzeczy, których się nauczyliśmy:

Twórz cykle pracy Waterfall dostosowane do niemal wszystkich potrzeb zespołu, od dostosowane do niemal wszystkich potrzeb zespołu, od podziału pracy po przydzielanie obciążenia

Przekształcaj zadania w elementy wykraczające poza zarządzanie zadaniami

Twórz kanały czatu podobne do Slacka

Dostosowywanie hierarchii, zagnieżdżonych podzadań i nie tylko w wielu listach

Stwórz łatwy w obsłudze i skalowalny system CRM z niestandardowymi polami, e-mailami, formularzami i automatyzacją

Wysoce konfigurowalny charakter ClickUp oznacza, że możesz przekształcić niemal każdą funkcję, aby zastąpić swój stos technologiczny i naprawdę przenieść całą swoją pracę w jedno miejsce — jedynym limitem jest Twoja wyobraźnia.

Co więcej, Vincent zaprezentował nam również kilka nowych funkcji, które pojawią się wkrótce:

Zagnieżdżone podzadania

Zadania i powiązania dokumentów

E-mail w ClickUp

Prosty układ

Obejrzyj całą sesję, aby dowiedzieć się więcej!

9. Jak rozwiązujemy wyzwania związane z wydajnością w branży

Jeśli chodzi o redefiniowanie branży, David Sacks nie jest nowicjuszem.

Były dyrektor operacyjny PayPal, a obecnie inwestor i doradca ClickUp, dołączył do Zeba i Tommy'ego Wanga, dyrektora ds. sprzedaży w ClickUp, aby podczas okrągłego stołu omówić wyzwania i kierunki rozwoju przestrzeni wydajności i współpracy.

Dowiedzieliśmy się, jak David widzi przyszłość tej kategorii: ponowne połączenie potężnych narzędzi zwiększających wydajność po trwającym dziesięciolecia rozdzielaniu pakietu Microsoft Office.

„Wizja Zeba dotycząca ClickUp jako kompleksowego produktu, szybkie tempo rozwoju zespołu oraz zadowolenie użytkowników platformy to wszystko wskazuje na to, że firma ta na nowo definiuje branżę”.

—David Sacks, przedsiębiorca technologiczny i inwestor

David wyjaśnił również swoją wizję ClickUp jako wiodącej platformy, która ma na celu wzmocnienie pozycji zespołów poprzez zgromadzenie wszystkich ich zadań w jednym miejscu.

Tommy zadał również Zebowi pytania dotyczące tego, w jaki sposób ClickUp odpowiada na wyzwania branży:

Jak konsolidować narzędzia, aby oszczędzać czas pracowników i poprawiać wydajność

Oprogramowanie z charakterem i dlaczego ludzie chcą narzędzi, które uzupełniają ich pracę, a nie mówią im, jak mają pracować

Dlaczego szybki rozwój i pasja są kluczem do stworzenia narzędzia, które spełnia wymagania konsumentów?

…i wiele więcej!

Zapraszamy do obejrzenia pełnej sesji poniżej.

10. Wizja produktu ClickUp na rok 2021

Dzień zakończył się długo oczekiwanym zapowiedzią tego, czego użytkownicy mogą się spodziewać w nadchodzącym roku.

W tej sesji Zeb przedstawił długoterminową wizję ClickUp, a także plan krótkoterminowy na pierwszy kwartał 2021 roku.

„Nasza misja jest dziś dokładnie taka sama, jak trzy lata temu, kiedy zaczynaliśmy: zebrać wszystkie Twoje prace i narzędzia w jednym miejscu”.

—Zeb Evans, dyrektor generalny ClickUp

„Naszą mantrą zawsze było stworzenie jednej aplikacji, która zastąpi wszystkie inne. Dzisiaj jesteśmy bliżej tego celu niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak przed nami jeszcze długa droga, zanim nasze narzędzia zwiększające wydajność bez kodowania będą idealne”

Zeb rozwinął temat skupienia się ClickUp na produkcie, poruszony w przemówieniu, i zaprezentował dodatkowe informacje na temat planów na przyszłość:

Ulepszenie istniejących funkcji (cele, strona główna, skrzynka odbiorcza i inne)

Szybkość i wydajność platformy we wszystkich aplikacjach

Niezawodność dzięki w pełni sprawdzonym automatycznym testom i skalowalnej infrastrukturze

Brian Shen, główny menedżer produktu, wyszedł na scenę, aby pokazać nam więcej nadchodzących funkcji!

„Chociaż szybkość i niezawodność są i pozostaną naszym głównym celem, tworzymy również przełomowe funkcje w oparciu o Wasze prośby: więcej sposobów na organizację i przeniesienie komunikacji (takiej jak e-mail) do ClickUp”

—Brian Shen, główny menedżer produktu w ClickUp

Rozwijając wcześniejszą prezentację Vincenta dotyczącą przekształcania zadań w elementy uniwersalne, Brian pokazał, jak zadania mogą reprezentować wszystko, od kontaktów po firmy i transakcje.

Wkrótce będziesz mógł wprowadzać jeszcze bardziej szczegółowe niestandardowe dostosowania dzięki kilku nowym funkcjom, które pojawią się już wkrótce:

Zadania i powiązania dokumentów

Zagnieżdżone podzadania

E-mail w ClickUp

Dwukierunkowa synchronizacja z Kalendarzem Google i Outlookiem

…a wiele więcej pojawi się w pierwszym kwartale 2021 r. (między innymi foldery zagnieżdżone, typy elementów, cele V2)

Brian zaprezentował również potencjalne zastosowania (oraz interfejs użytkownika) każdej nowej funkcji — zalecamy obejrzenie całej sesji, aby zobaczyć je w akcji!

11. Zakończenie z przytupem: nowe aplikacje mobilne

Na koniec, podczas zamknięcia, Nick Krekow, menedżer produktu w ClickUp, ogłosił coś wyjątkowego.

„Wysłuchaliśmy Was i postanowiliśmy całkowicie przebudować nasze aplikacje mobilne od podstaw. Teraz będziecie mogli korzystać z ClickUp na Androidzie i iOS, ciesząc się szybkością, niezawodnością oraz pięknym, łatwym w obsłudze interfejsem użytkownika”.

—Nick Krekow, kierownik ds. produktów w ClickUp

Nick i zespół produktowy ciężko pracowali za kulisami, aby całkowicie przeprojektować aplikację mobilną ClickUp przy użyciu nowego frameworka UI o nazwie Flutter.

Flutter umożliwił naszemu zespołowi produktowemu:

Stwórz w pełni natywne doświadczenie ClickUp dzięki interfejsowi użytkownika zoptymalizowanemu pod urządzenia mobilne

Przyspieszenie czasu rozwoju aplikacji mobilnych

Stwórz spójne doświadczenie ClickUp zarówno na Androidzie, jak i iOS

Jak szybkie będą naprawdę te nowe aplikacje? Nick wyjaśnił, że dzięki ulepszeniom Flutter średni czas uruchamiania skrócił się z dziesięciu sekund do zaledwie jednej sekundy.

Co więcej, Nick pokazał nam również, jak wygląda nowy interfejs użytkownika ClickUp na urządzenia mobilne:

Te funkcje mobilne to dopiero początek. Nick wspomniał również o kolejnych funkcjach internetowych, które wkrótce zostaną w pełni zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych, takich jak:

skrzynka odbiorcza

Notatnik

Pulpity nawigacyjne

Śledzenie czasu

A co najlepsze? Nowe aplikacje mobilne pojawią się w sklepach z aplikacjami już w przyszłym tygodniu!

Podsumowanie

Można śmiało powiedzieć, że każdy uczestnik LevelUp znalazł coś dla siebie, niezależnie od tego, czy szukał praktycznych strategii zwiększających wydajność, ekscytujących nowych funkcji, czy po prostu chciał bliżej zapoznać się z naszym produktem i wizją.

Najważniejsze jest to, że dowiedzieliśmy się, w jaki sposób Zeb i jego zespół codziennie słuchają społeczności, aby ulepszać platformę i sprawiać, że świat staje się bardziej wydajnym miejscem.

„Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za przybycie na LevelUp. Frekwencja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania i nie mogliśmy być bardziej szczęśliwi, że mieliśmy okazję spotkać się z Państwem. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy towarzyszyli nam podczas tej podróży — mamy nadzieję, że zobaczymy się na przyszłorocznej edycji tego wydarzenia!”

—Zeb Evans, dyrektor generalny ClickUp

W każdym tygodniu będą pojawiać się nowe funkcje i wiele innych nowości. Do zobaczenia za rok na LevelUp!