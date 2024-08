10 najlepszych alternatyw Brex w 2024 roku (recenzje i ceny)

Brex to platforma SaaS, która dostarcza karty korporacyjne i oprogramowanie do zarządzania wydatkami dla średnich i dużych firm. Wykorzystuje algorytmy oparte na AI w swojej platformie do wykrywania oszustw, podejmowania decyzji opartych na danych, zarządzania przepływami pieniężnymi i dostarczania rozwiązań dostosowanych do potrzeb biznesu.

Brex może jednak nie spełniać wymagań wszystkich Businessów, zwłaszcza tych mniejszych. A to stwarza potrzebę znalezienia godnej alternatywy.

Omówimy więc najlepsze alternatywy dla Brex, aby pomóc małym firmom w zarządzaniu wydatkami biznesowymi.

Czego należy szukać w alternatywach dla Brex?

Platformy do zarządzania wydatkami oferują wiele funkcji. Oto najważniejsze funkcje, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem wyboru:

Pulpity: Dla łatwej nawigacji i szybkiego dostępu do swoich raportowanie wydatków *Aplikacja mobilna: Możliwość zarządzania i przeglądania kart, wydatków i należnych płatności z dowolnego miejsca

Dla łatwej nawigacji i szybkiego dostępu do swoich raportowanie wydatków *Aplikacja mobilna: Możliwość zarządzania i przeglądania kart, wydatków i należnych płatności z dowolnego miejsca Automatyzacja procesu zatwierdzania: Doświadczenie szybszego cyklu pracy poprzez ustawienie dziennych limitów wydatków lub wstępnie autoryzowanych kwot zatwierdzeń, aby zapewnić ścieżkę audytu

Doświadczenie szybszego cyklu pracy poprzez ustawienie dziennych limitów wydatków lub wstępnie autoryzowanych kwot zatwierdzeń, aby zapewnić ścieżkę audytu Cyfrowe przechwytywanie paragonów: Oszczędność czasu przy rejestrowaniu wydatków i zmniejszenie ryzyka utraty paragonów dzięki funkcjom takim jak technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

Oszczędność czasu przy rejestrowaniu wydatków i zmniejszenie ryzyka utraty paragonów dzięki funkcjom takim jak technologia optycznego rozpoznawania znaków (OCR) Śledzenie przebiegu: do automatycznego obliczania przebiegu w oparciu o przepisy krajowe dla firm i teamów, które często podróżują

do automatycznego obliczania przebiegu w oparciu o przepisy krajowe dla firm i teamów, które często podróżują Raportowanie i analiza w czasie rzeczywistym: Wsparcie w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących biznesu i wydatków

10 najlepszych alternatyw Brex do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, na co zwrócić uwagę przy wyborze idealnego rozwiązania do zarządzania wydatkami, sprawdźmy najlepsze alternatywy Brex w 2024 roku.

1. Harvest

przez Harvest Harvest to aplikacja do śledzenia czasu, idealna dla małych Teams i Business.

Pomaga śledzić czas projektów na wszystkich platformach. Można ją połączyć z innymi aplikacjami biznesowymi i integracjami, takimi jak Asana i Slack.

Harvest umożliwia tworzenie faktur, zbieranie płatności i integrację z oprogramowaniem księgowym, takim jak Xero i QuickBooks.

Najlepsze funkcje Harvest

Śledzenie czasu na wszystkich platformach: przeglądarka, pulpit i urządzenia mobilne

Przypisywanie budżetów do projektów i monitorowanie ich wykorzystania

Analizowanie kosztów i zużycia czasu za pomocą narzędzi do raportowania

Usprawnienie fakturowania poprzez integrację płatności online z PayPal i Stripe

Limity Harvest

Użytkownicy niebędący administratorami muszą dodawać wszystkie informacje ręcznie

Śledzenie przeszłych zmian jest trudne, ponieważ nie uwzględnia zmienionych stawek w historii

Ceny Harvest

Harvest: Free

Free Harvest Pro: 12 USD/miesiąc za licencję

Oceny i recenzje Harvest

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.6 (500+ recenzji)

2. BILL Spend & Expense

przez Wydatki na rachunki BILL Spend & Expense pomaga w automatyzacji raportowania wydatków, budżetów i przetwarzania zwrotów.

Posiada opcję automatyzacji raportów wydatków i oszczędza czas na ręcznym dodawaniu wyciągów z kart kredytowych. Pomaga również tworzyć oddzielne karty dla każdej subskrypcji z niestandardowymi limitami.

Dzięki oprogramowaniu do zarządzania wydatkami i wirtualnym kartom można uzyskać wgląd w czasie rzeczywistym w wydatki pracowników i chronić się przed oszustwami. Użytkownicy doceniają zdolność narzędzia do obsługi wielu opcji płatności.

BILL Spend & Expense najlepsze funkcje

Generowanie zautomatyzowanych raportów wydatków bez konieczności uzgadniania wyciągów z kart kredytowych

Tworzenie oddzielnych kart dla każdej subskrypcji z limitem

Śledzenie wydatków bieżących i wniosków o zwrot kosztów dzięki mobilnemu przesyłaniu paragonów i powiadomieniom push o zatwierdzeniach

BILL Wydatki i limity wydatków

Nie można zresetować subskrypcji karty wirtualnej przed pierwszym dniem roboczym miesiąca

Nie ma opcji automatycznego dzielenia powtarzających się opłat na wiele budżetów

Cennik usługi BILL Spend & Expense

Free

BILL Spend & Expense oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1100 recenzji)

4,5/5 (ponad 1100 recenzji) Capterra: 4,7 (ponad 400 recenzji)

3. Rippling

przez Rippling Rippling oferuje możliwość zwrotu kosztów pracownikom w ich lokalnej walucie i raportowania w dowolnym języku.

Możesz utworzyć łańcuch zatwierdzania oparty na rolach, który automatycznie dostosowuje się do zmian w Twojej firmie.

Oprogramowanie do zarządzania wydatkami szybko tworzy niestandardowe zasady i oszczędza czas na ręcznych zmianach.

najlepsze funkcje #### Rippling

Natychmiastowe wychwytywanie niezgodności paragonów, nawet jeśli są one w różnych językach

Tworzenie łańcucha zatwierdzania opartego na rolach, który jest automatycznie aktualizowany zgodnie ze zmianami biznesowymi

Dostęp do szczegółowych raportów wydatków dla każdego członka zespołu

Rippling limits

Powolny czas reakcji podczas wdrażania raportowania

Ceny Rippling

Od 7 USD/miesiąc za użytkownika

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Rippling

G2: 4.8/5 (ponad 2,100 recenzji)

4.8/5 (ponad 2,100 recenzji) Capterra: 4.9/5 (2,900+ recenzji)

4. Spendesk

przez Spendesk Spendesk to oparte na chmurze rozwiązanie do zarządzania wydatkami, które pomaga Businessowi zarządzać płatnościami za faktury, listy płac , karty korporacyjne i inne.

Pomaga tworzyć zdigitalizowane raporty wydatków bez papierkowej roboty, dzięki czemu proces zwrotu kosztów dla pracowników jest szybki i łatwy.

Platforma wykorzystuje technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do skanowania i przechowywania przesłanych faktur lub paragonów. Można ją zintegrować z aplikacjami innych firm, takimi jak Xero, Slack i Netsuite.

Najlepsze funkcje Spendesk

Śledzenie wydatków za pomocą wirtualnych i fizycznych kart

Digitalizacja raportów wydatków w celu łatwego zwrotu kosztów pracowniczych bez papierkowej roboty

Ustawienie firmowych limitów wydatków i zatwierdzanie przedpłat

Automatyzacja zadań, takich jak wyodrębnianie podatku VAT, uzgadnianie paragonów i przydzielanie kont wydatków

Limity Spendesk

Drogie rozwiązanie dla małych Business

Chociaż pulpit jest przyjazny dla użytkownika, ustawienie konta bankowego Business jest trudne

Cennik Spendesk

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Spendesk

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 opinii)

5. Clearco

przez Clearco Clearco pomaga firmom e-commerce zarządzać fakturami i płatnościami. Zapewnia wsparcie w zakresie zapasów, marketingu, opłat prawnych i finansowych oraz kosztów wysyłki i logistyki.

Jest ceniona za wszechstronny, przyjazny dla użytkownika pulpit. Platforma zapewnia wsparcie dla czterech walut: EUR, CAD, USD i GBP.

Najlepsze funkcje Clearco

Możesz uzyskać kapitał na opłaty kapitałowe jako startup technologiczny

Oferuje możliwość pożyczenia do 20 milionów dolarów

Brak kontroli kredytowej dla Business działających od sześciu lub więcej miesięcy

Limity Clearco

Dostępne tylko dla biznesów e-commerce i SaaS

Moja praca tylko dla korporacji lub spółek LLC

Cennik Clearco

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Clearco

G2: 4,6/5 (ponad 300 recenzji)

4,6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 300 opinii)

6. Zoho Expense

przez Zoho Expense Zoho Expense to internetowa aplikacja mobilna do zarządzania podróżami służbowymi i wydatkami. Posiada automatyzację wydatków na podróże i raportowanie.

Ustawia śledzenie paragonów z opcją automatycznego skanowania paragonów poprzez integrację aplikacji w chmurze. Zapisuje kopie na całe życie i zapewnia bezpieczne śledzenie czasu.

Zoho Expense najlepsze funkcje

Śledzenie zaliczek i raportowanie z wysokim stopniem niestandardowego dostosowania dla szybkich i skutecznych procesów

Niestandardowe formularze tworzenia wydatków i wybór pól do wypełnienia podczas przesłania wydatków

Możliwość przesyłania danych w wielu walutach

Limity Zoho Expense

Krzywa uczenia się dla początkujących

Sporadyczne przerwy w działaniu platformy

Cennik Zoho Expense

Free: Do 3 użytkowników

Do 3 użytkowników Standardowy: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Premium: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Enterprise: $8/miesiąc za użytkownika

Zoho Expense oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 opinii)

7. Moss

przez Mech Moss jest dostawcą kart korporacyjnych dla start-upów i firm cyfrowych.

Poszczególne limity kart można regulować w czasie rzeczywistym z poziomu pulpitu. Dostępna jest również opcja ustawienia limitów wydatków na każdej karcie. Użytkownicy doceniają platformę za posiadanie wydatków, faktur i kart w jednym miejscu.

Umożliwia ustawienie zautomatyzowanych zadań administracyjnych z różnymi kategoriami w zależności od cyklu pracy firmy, w tym stawki VAT i centrum kosztów.

Moss najlepsze funkcje

Możesz uzyskać nieograniczoną liczbę kart debetowych i kredytowych

Możliwość uzyskania cashbacku do 0,4% zarówno dla kart fizycznych, jak i wirtualnych

Integracja z oprogramowaniem ERP i księgowym, takim jak XERO, DATEV i Exact Online

Moss limitations

Niższy zwrot gotówki niż w przypadku innych programów do zarządzania wydatkami

Wymaga pomocy zespołu przy wersji demonstracyjnej iustawienia konta finansowego Ceny Moss

Smart Karty: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Niestandardowy plan: Niestandardowa wycena

Niestandardowa wycena Zakończone zarządzanie wydatkami: Ceny niestandardowe

Moss oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

4.8/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 opinii)

8. Concur

przez Concur Concur oferuje zintegrowane i zautomatyzowane oprogramowanie do zarządzania wydatkami, które śledzi wydatki za pomocą AI i danych w czasie rzeczywistym.

Możesz interpretować dane i otrzymywać wnikliwe raporty. Narzędzie pozwala wykrywać błędy, takie jak duplikaty i działania niezgodne z polityką firmy za pośrednictwem pulpitu.

Platforma oferuje samodzielne demo bez konieczności przechwytywania danych karty kredytowej.

Najlepsze funkcje Concur

Śledzenie analizy wydatków i raportowanie za pomocąNarzędzia księgowe AI i uczenie maszynowe

Tworzenie i kategoryzowanie wpisów wydatków za pomocą AI

Bezpośrednie przesyłanie paragonów do raportów wydatków

Automatyczne obliczanie podatku VAT i kursów walut dla podróży międzynarodowych

Limity Concur

Zbyt wiele dostępnych opcji do oszacowania ostatecznej ceny

Ponowne uruchamianie procesu w celu naprawienia niektórych problemów w trakcie procesu

Ceny Concur

Wycena niestandardowa

Oceny i recenzje Concur

G2: 4/5 (ponad 5000 recenzji)

4/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 1900 opinii)

9. Kredyt plemienny

przez Kredyt plemienny Tribal Credit to karta kredytowa dla start-upów i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Monitoruje i analizuje działalność Business w czasie rzeczywistym za pośrednictwem pulpitu. Pulpit zostanie aktywowany po dostarczeniu wyciągów bankowych z ostatnich trzech miesięcy, aktu założycielskiego firmy i numeru identyfikacji podatkowej.

Platforma zarządzania wydatkami jest znana z oferowania linii kredytowych dla biznesu w wysokości nawet 1 000 000 USD.

Najlepsze funkcje kredytu plemiennego

Możliwość uzyskania bezpiecznych kart wydanych w lokalnej walucie

Śledzenie wydatków w czasie rzeczywistym za pomocą zaawansowanych narzędzi

Dostęp do odpowiednich rabatów i możliwości nawiązywania kontaktów w ramach globalnych społeczności start-upów

Limity kredytów plemiennych

Powolna ocena wydatków teamu

Nieznane opcje śledzenia i raportowania

Ceny Tribal Credit

Free

Oceny i recenzje Tribal Credit

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Brak na liście

10. Ramp

przez Rampa Ramp jest dostawcą korporacyjnych rozwiązań do zarządzania kartami i wydatkami, zaprojektowanych specjalnie dla średnich zespołów finansowych.

Umożliwia ustawienie przypomnień o spłatach i brakujących elementach oraz opcję automatycznego blokowania potencjalnych podejrzanych transakcji.

Oprogramowanie tworzy niestandardowe cykle pracy ze wstępnie ustawionymi szablonów budżetowych . Można również ustawić automatyczne limity i przesłane wymagania na wszystkich kartach firmowych.

Ramp - najlepsze funkcje

Ustawienie przypomnień o spłatach, brakujących elementach i automatyczne blokowanie kart w przypadku wątpliwych transakcji

Bezpośrednia integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Asana

Dostęp do danych w czasie rzeczywistym, aby uniknąć przekroczenia budżetu

Generowanie raportów tworzonych przez AI w celu dokładnej analizy

Limity Ramp

Długi czas przetwarzania

Ceny ramp

Ramp: $0/miesiąc za użytkownika

$0/miesiąc za użytkownika Ramp Plus : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Ramp Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Ramp

G2: 4,8/5 (ponad 1800 recenzji)

4,8/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania finansami

Podczas gdy Brex i podobne programy do zarządzania wydatkami obsługują zadania finansowe i raportowanie, platformy do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, koncentrują się na zarządzaniu zadaniami i współpraca między członkami zespołu w celu sprawnego zakończenia projektu przy maksymalnej wydajności.

ClickUp

Zastosowanie Szablony do zarządzania finansami ClickUp do efektywnego zarządzania zadaniami finansowymi. Dzięki tym szablonom Twoje zespoły finansowe będą mogły z łatwością śledzić finansowe KPI, zarządzać swoimi kontami oraz obliczać zyski i wydatki.

Dzięki szablonowi do zarządzania finansami ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje dane finansowe i zarządzać nimi z łatwością

Zarządzaj finansami i wydatkami z ClickUp

Wystarczy, że zarejestrujesz się w ClickUp Finance Management Templates. Zastosuj szablon do przestrzeni lub folderu, nad którym chcesz pracować. Dodaj odpowiednich członków zespołu, a Twój obszar roboczy będzie gotowy.

Przełączaj się między wygodnymi widokami ClickUp, aby uporządkować swoje faktury w kilka sekund

ClickUp pomaga również w śledzeniu klientów i zarządzaniu nimi dzięki raportom, które można udostępniać za pomocą aplikacji Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami księgowymi .

Przykład obszaru roboczego ClickUp do zarządzania projektami dla firmy księgowej

Będziesz także w stanie śledzić i zarządzać budżetami projektów dla klientów za pomocą arkuszy kalkulacyjnych zorganizowanych w wizualną bazę danych przy użyciu narzędzia. Te arkusze kalkulacyjne umożliwiają połączenie zadań, załącznik lub osadzenie dowolnych dokumentów oraz eksport danych.

Spersonalizuj i niestandardowy pulpit ClickUp za pomocą ponad 50 wariantów widżetów

ClickUp najlepsze funkcje

Moja praca z niestandardowymi szablonami zarządzania finansami

Śledzenie i zarządzanie kontami klientów oraz raportowanie za pomocą Narzędzie do zarządzania księgowością i finansami ClickUpnarzędzia do automatyzacji i przypomnień

Tworzenie i udostępnianie szczegółowych raportów ze śledzeniem zasobów czasowych za pomocą wizualnie zorganizowanych arkuszy kalkulacyjnych

Zarządzaj fakturami, przypomnieniami o płatnościach i nie tylko za pomocą wysoce wizualnych pulpitów

Automatyzacjaksięgowość zadania do raportowania, współpracy zespołowej i przydziałów pracy

Ponad 1000 opcji integracji ze śledzeniem czasu, przechowywaniem danych w chmurze, programistami i kalendarzem

Limity ClickUp

Brak dodatkowych kredytów lub nagród za korzystanie z ClickUp

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Połącz zarządzanie wydatkami z narzędziami do zarządzania finansami

Wybór odpowiedniej alternatywy dla Brex zależy od potrzeb Twojego zespołu i biznesu. Wyspecjalizowane narzędzia zaspokoją Twoje unikalne potrzeby. Jednak narzędzia takie jak ClickUp pomogą ci na bieżąco informować pracowników i klientów oraz zarządzać wieloma projektami.

Usprawnienie procesu w jednym miejscu pozwala uzyskać maksymalne wyniki. Dzięki funkcjom takim jak współpraca nad zadaniami, integracja i niestandardowy cykl pracy, ClickUp skupia się na rozwiązywaniu różnych aspektów zarządzania projektami finansowymi. Wypróbuj ClickUp już dziś! 🎉