10 najlepszych CRM dla trenerów w 2024 roku (recenzje i ceny)

Ostatnią rzeczą, jaką chcesz robić jako coach, jest zmaganie się z wieloma aplikacjami do zarządzania swoim biznesem coachingowym.

Powiedzmy, Dokumenty Google do robienia notatek. Zoom lub Kalendarz Google do planowania spotkań. Oddzielne narzędzie do zarządzania projektami do śledzenia postępów klienta i zarządzania klientami. I używanie Stripe lub PayPal do płatności.

Chociaż takie podejście ma sens, gdy masz garstkę klientów, co się dzieje, gdy Twoja firma się rozwija?

Jak śledzić wszystkie sesje coachingowe, zarządzać relacjami z klientami i organizować informacje dla każdego klienta? W przypadku rozproszonych systemów dane nie przepływają między różnymi aplikacjami i trzeba ręcznie aktualizować szczegóły na każdej platformie.

Oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) dla coachów jest tutaj wybawieniem.

CRM dla coachów centralizuje wszystkie informacje związane z działalnością coachingową. Jest to zintegrowana platforma do zarządzania klientami, od przechowywania informacji o potencjalnych klientach po śledzenie ich postępów, planowanie sesji i organizowanie podróży każdego klienta.

Jeśli chcesz zainwestować w narzędzie CRM do zautomatyzować zadania dla swojej praktyki coachingowej, pozwól nam pomóc. Oto najlepsze CRM dla coachów oraz kluczowe funkcje, wady i ceny, które pomogą Ci wybrać właściwy.

Czego należy szukać w CRM dla coachów?

Natywne integracje: Oprogramowanie CRM upraszcza ogólne procesy biznesowe coachingu. Poszukaj systemu, który integruje się z narzędziami sprzedażowymi, marketingowymi, bramkami płatności i narzędziami do zarządzania pracownikami

Zautomatyzowane przepływy pracy: Oprogramowanie do zarządzania klientami powinno automatyzować zadania, takie jak śledzenie postępów klientów, przechowywanie informacji o klientach i planowanie spotkań

Zarządzanie pocztą e-mail: Najlepsze oprogramowanie CRM integruje się z pocztą e-mail, aby wdrażać klientów za pośrednictwem centralnego centrum poczty e-mail

Wsparcie 24/7: Jeśli nie masz zespołu technicznego do zarządzania usługami coachingowymi, potrzebujesz CRM, który oferuje wsparcie przez czat, telefon i e-mail

Automatyzacja płatności: Dzięki w pełni zautomatyzowanym płatnościom na platformie coachingowej, nie musisz ścigać klientów za płatności, ponieważ ich karty są obciążane w każdym cyklu rozliczeniowym

Portal klienta: Bezpieczne prowadzenie kont klientów w portalu klienta CRM. Poszukaj rozwiązania, które umożliwia planowanie sesji za pośrednictwem portalu klienta wraz z dwukierunkowym udostępnianiem celów, formularzy, notatek i zasobów

10 najlepszych programów CRM dla trenerów w 2024 roku

1. ClickUp

Zarządzaj swoim CRM na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom CRM za pomocą ClickUp

CRM dla trenerów jest podstawowym i niezbędnym narzędziem w Twojej firmie i jest to coś, czego chcesz uniknąć późniejszych zmian.

To, co sprawia, że ClickUp jest najlepszym CRM dla coachów, to fakt, że sprawdza się on zarówno w przypadku początkujących, jak i zaawansowanych coachów biznesowych oraz firm coachingowych. Innymi słowy, rozwija się wraz z Tobą jako Twój drugi mózg.

Załóżmy pewien scenariusz. Jako jednoosobowa armia z wieloma klientami coachingu jeden na jeden, nawet najprostsze zadania manualne, takie jak planowanie spotkań, zajmują dużo czasu. Musisz pamiętać, gdzie znajduje się każdy klient na swojej drodze coachingowej.

Kiedy żonglujesz zbyt wieloma piłeczkami i próbujesz przechowywać zbyt wiele informacji jednocześnie, z pewnością poniesiesz porażkę lub zobaczysz, że klienci wpadają w szczeliny.

To jest właśnie miejsce, w którym ClickUp, jako najlepszy CRM dla trenerów jest darem niebios. To narzędzie do zarządzania projektami staje się integralną częścią życia biznesowego i rutyny. Przeglądaj listę zadań do wykonania w danym dniu, aby wiedzieć, co się dzieje i na czym należy się skupić. Korzystaj z ponad 100 integracji ClickUp, aby planować spotkania i wysyłać wiadomości do swoich klientów i potencjalnych klientów.

Zarządzaj danymi klientów, zadaniami osobistymi i komunikacją w ClickUp z dowolnego urządzenia

Za każdym razem, gdy masz świetny pomysł, otwórz telefon komórkowy i utwórz nowe zadanie w ClickUp's Spaces.

Przyjrzyjmy się funkcjom ClickUp, które sprawiają, że jest to najlepszy CRM dla trenerów.

Najlepsze funkcje ClickUp

ZDokumenty w ClickUpmożna przechowywać wszystkie dokumenty w aplikacji. Przejdź do swojego dokumentu SOP i zaktualizuj go w razie potrzeby. Od tworzenia planów działania dla nowych klientów, dodawania tabel i osadzania zakładek po pisanie notatek i dzienników dla istniejących klientów, Docs robi to wszystko

Udostępnij swoje brief projektowy publicznie lub prywatnie za pośrednictwem prostego linku w ClickUp Docs

Przestrzenie spersonalizuj każdą przestrzeń - do użytku osobistego lub zawodowego. Na przykład, możesz mieć przestrzenie do wdrażania klientów, swoich ofert, umów itp

Dzięki adaptowalnym przestrzeniom ClickUp łatwo jest tworzyć kompleksowe i zorganizowane lokalizacje, które można dostosować do zespołu, działu lub projektów

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w to, jak wygląda Twój dzień i miesiąc dziękiClickUp Dashboards. Indywidualnie śledź postępy każdego klienta, przeglądaj miesięczne zarobki i uzyskaj ogólny przegląd swojej praktyki coachingowej dzięki konfigurowalnym pulpitom nawigacyjnym ClickUp

Skorzystaj z gotowychSzablon planu komunikacji ClickUp aby usprawnić komunikację z klientami. Dla każdego klienta zanotuj cele, kamienie milowe i analizę oraz śledź postępy

ŁączącCRM i zarządzanie projektamiclickUp pomaga zarządzać projektami i danymi klientów za pośrednictwem centralnej platformy, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu na przełączanie się między różnymi aplikacjami

Automatyzacja przepływu pracy CRM pomaga trenerom życia automatyzacja sprzedaży procesy, od generowania leadów po tworzenie profili klientów i odnotowywanie ich postępów i potrzeb w celu zwiększenia satysfakcji klientów

Dostosuj automatyzację zadań za pomocą ClickUp

ClickUp integruje się z narzędziami innych firm, takimi jak oprogramowanie do zarządzania projektami ,narzędzia do mapowania podróży klientanarzędzia do automatyzacji poczty e-mail i narzędzia marketingowe do przepływu danych między różnymi systemami biznesowymi

Ograniczenia ClickUp

Przestrzenie mają ograniczenia w zależności od planu

Personalizacja może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3800+ recenzji)

2. CoachVantage

przez CoachVantage Oprogramowanie do coachingu życiowego CoachVantage obsługuje różne funkcje, w tym wprowadzanie klientów, samodzielne rezerwacje klientów, przypomnienia, dwukierunkową synchronizację kalendarza i zarządzanie kontaktami.

Chcesz rozwijać swój biznes coachingowy bez poświęcania większej ilości czasu na logistykę. CoachVantage obsługuje najbardziej frustrujące i powtarzalne zadania, dzięki czemu możesz skupić się na dostarczaniu skutecznego coachingu.

Platforma ta nie tylko śledzi każdego klienta, ale także pomaga lepiej zarządzać czasem. Na przykład, zarządzanie wszystkimi informacjami o klientach w jednym miejscu. Wszystko, czego potrzebujesz - faktury, zobowiązania coachingowe i postępy klienta - jest na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze cechy CoachVantage

Możliwość dostosowania wyglądu interfejsu za pomocą nazwy firmy, logo i kolorów

Biblioteka zasobów umożliwia coachom i klientom przesyłanie plików i dokumentów, tworzenie standardowych szablonów notatek i importowanie plików z Dropbox, Dysku Google lub Evernote

Podpisuj umowy elektronicznie, osadzając je na stronie rejestracji w programie, aby zapewnić płynne wdrażanie klientów

Ograniczenia CoachVantage

E-maile z portalu klienta trafiają do skrzynek spamowych klientów

Trenerzy nie mogą planować sesji grupowych

Cennik CoachVantage

Plan Clarity: $26/miesiąc

$26/miesiąc Aha Plan: $44/miesiąc

Oceny i recenzje CoachVantage

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

3. Zoho CRM

przez Zoho CRM Istniejąca i potencjalna baza klientów jest największym atutem firmy. Jeśli nie udokumentujesz gdzieś danych, ten ogromny zasób w branży coachingowej pozostaje niezauważony. Ręczne śledzenie klientów lub listy potencjalnych klientów i ich podstawowej historii interakcji jest trudne bez narzędzi CRM.

Wiodące firmy coachingowe używają Zoho CRM do śledzenia i zarządzania komunikacją z klientami. Arkusze kalkulacyjne do interakcji z klientami są podatne na błędy i czasochłonne, więc przyjmują oprogramowanie CRM Zoho do śledzenia postępów klientów, wizualizacji wąskich gardeł i identyfikowania trendów, które wpłyną na ich przychody.

Wybierają Zoho CRM do zarządzania kontaktami, planowania spotkań i automatyzacji marketingu podczas całej podróży coachingowej. Zoho robi to wszystko bez konieczności żonglowania różnymi narzędziami. Jednak nie wszystkie te funkcje mogą być potrzebne na wczesnym etapie pracy jako coach biznesowy. Zoho lepiej nadaje się dla większych firm niż coachów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Bądź na bieżąco z nowymi, nadchodzącymi i odwołanymi spotkaniami dzięki automatycznym powiadomieniom e-mail i informuj swoich klientów coachingowych, gdy jesteś niedostępny

Uzyskaj konfigurowalną stronę rezerwacji, która synchronizuje się z narzędziem do tworzenia witryn, aby osadzić ją w witrynie, w której klienci płacą, gdy rezerwują Twoje usługi

Rezerwacje Zoho umożliwiają planowanie zajęć i coachingu grupowego oraz synchronizację z kalendarzem Google, aby uniknąć podwójnych rezerwacji

Ograniczenia Zoho CRM

Krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Wszystkie aplikacje Zoho nie są skonfigurowane tak, aby dobrze ze sobą współpracowały

Ceny Zoho CRM

Darmowy

Standard: $14/użytkownika/miesiąc

$14/użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $23/użytkownika/miesiąc

$23/użytkownika/miesiąc Enterprise: $40/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4/5 (2505 opinii)

4/5 (2505 opinii) Capterra: 4.3/5 (6585 opinii)

4. HubSpot

przez HubSpot CRM Załóżmy, że jesteś kierownikiem projektu w instytucie coachingu żywieniowego z kilkoma niespójnymi narzędziami do wszystkich etapów zarządzania relacjami z klientami.

Każdego dnia spędzasz czas na dodawaniu przychodów, raportowaniu i analizowaniu z różnych programów, aby obliczyć przychody, ponieważ wszystkie dane nie znajdują się w scentralizowanej lokalizacji.

CRM HubSpot dla firm coachingowych to połączony system do zarządzania klientami. Narzędzia do wyceny automatyzują sprzedaż klientów, zbierają płatności i zarządzają przychodami w ramach CRM. Narzędzia do automatyzacji marketingu umożliwiają wysyłanie spersonalizowanej komunikacji w celu zarządzania klientami. Segmentuj klientów na podstawie terminowych sesji coachingowych i rocznych subskrypcji.

Korzystanie z CRM HubSpot do budowania relacji zwalnia Twój czas, aby skupić się na krytycznych zadaniach, takich jak zarządzanie projektami, bycie wspierającym liderem i raportowanie dokładnych wyników kierownictwu.

Najlepsze funkcje HubSpot

Tworzenie strategii marketingowych dostosowanych do potrzeb klientów za pomocą Hubspot Marketing Hub

Możliwości przypisywania projektów do śledzenia postępów dla większych firm coachingowych z wieloma interesariuszami

Zautomatyzowane funkcje komunikacyjne, takie jak zautomatyzowane pozyskiwanie i ocenianie potencjalnych klientów, kampanie e-mailowe i automatyzacja formularzy dla spersonalizowanych i szczegółowych kwestionariuszy

Ograniczenia HubSpot

Coaching CRM jest onieśmielający dla początkujących użytkowników

Oprogramowanie CRM jest stworzone specjalnie dla większych firm coachingowych, a nie dla indywidualnych coachów

Ceny HubSpot

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: 800 USD/miesiąc

800 USD/miesiąc Marketing Hub Enterprise: $3,600/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,8/5 (10 620 recenzji)

4,8/5 (10 620 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3955 opinii)

5. Ćwicz lepiej

przez Lepsza praktyka Practice Better to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania praktyką dla trenerów zdrowia, które pomaga im skalować ich praktyki odnowy biologicznej i poprawiać interakcje z klientami.

Twórz, uruchamiaj i monitoruj swoje kursy online z poziomu platformy do zarządzania relacjami z klientami. Wirtualne biuro trenera Practice Better automatyzuje zarządzanie praktyką wellness i organizuje informacje o klientach w jednym miejscu.

Weźmy przykład tego, jak licencjonowana doradczyni zdrowia psychicznego Erica Dias wykorzystuje rozwiązanie CRM Practice Better do stworzenia spójnego ekosystemu, w którym pacjenci pozostają w kontakcie ze swoim terapeutą między sesjami, poprawiając skuteczność coachingu.

Kluczowymi funkcjami tej platformy coachingowej na etapie marketingu są formularze do przechwytywania potencjalnych klientów i oprogramowanie do planowania spotkań. Potencjalni klienci wypełniają formularz osadzony na jej stronie internetowej i umawiają się na bezpłatną konsultację, wszystko za jednym zamachem.

Zaawansowane funkcje, takie jak wiadomości, zadania i dokumentacja, są najważniejsze, gdy klient zapisuje się do programu coachingowego.

Practice Better najlepsze cechy

Konsola trenerska pozwala klientom śledzić ich wybory żywieniowe i styl życia oraz zapewnia bezpieczeństwo interakcji z klientami

Solidne raportowanie zapewnia wgląd w operacje biznesowe i wskaźniki, a także szerszy wgląd w wyniki praktyki

Organizuj warsztaty dla grup coachingowych i automatyzuj wszystko, od rozliczeń po rezerwacje i komunikację

Praktyka Lepsze ograniczenia

Brak wbudowanych umów lub podpisów elektronicznych dla nowych klientów

Ceny nie są korzystne dla małych firm lub indywidualnych trenerów zdrowia

Cennik Practice Better

Starter: $25/miesiąc

$25/miesiąc Profesjonalista: $59/miesiąc

$59/miesiąc Plus: $89/miesiąc

$89/miesiąc Team: $145/miesiąc

Praktyka Lepsze oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (94 opinie)

4.5/5 (94 opinie) Capterra: 4.7/5 (31 opinii)

6. HoneyBook

przez HoneyBook Odnoszący sukcesy biznes coachingowy ma dwie wspólne cechy - szybko zaspokaja zapotrzebowanie klientów i polega na długoterminowych relacjach z klientami, aby osiągnąć trwały sukces. Jednak w miarę skalowania działalności, dostarczanie tej samej jakości usług bez odpowiedniego CRM do zarządzania klientami jest wyzwaniem.

Jak zarządzać wymaganiami rozwijającej się małej firmy lub indywidualnej praktyki i zapewnić potencjalnym klientom i obecnym klientom spójne doświadczenie?

Oto CRM HoneyBook dla niezależnych trenerów biznesowych. Niezależnie od rodzaju coachingu, HoneyBook usprawnia wszystkie interakcje z klientami i automatyzuje zadania administracyjne, dzięki czemu możesz skupić się na zadowoleniu klientów.

Na przykład, jako coach życiowy, bez CRM, musiałbyś odwoływać się do arkusza kalkulacyjnego w celu śledzenia postępów klientów, przypominać im o następnej sesji i zachęcać ich do zapłaty. HoneyBook automatyzuje bieżącą komunikację, utrzymuje umowy, fakturowanie i przetwarzanie płatności oraz przechowuje dokumenty wdrożeniowe.

Najlepsze funkcje HoneyBook

Chroń swoje programy coachingowe dzięki profesjonalnym umowom online, przeglądaj sprawdzone pod względem prawnym szablony i pozwól swoim klientom podpisywać je elektronicznie z dowolnego miejsca

Dostosowywanie gotowych szablonów ofert i łączenie ich z fakturami i umowami dla przychodzących klientów coachingowych

Twórz niestandardowe automatyzacje do śledzenia klientów, otrzymuj przypomnienia, gdy zadanie zbliża się do terminu, automatycznie odpowiadaj na zapytania i śledź je za pomocą kwestionariuszy

Ograniczenia HoneyBook

Proces konfiguracji jest trudny dla początkujących użytkowników

Ograniczone opcje dostosowywania w celu personalizacji komunikacji i postępów klientów

Ceny HoneyBook

Starter: $8/miesiąc

$8/miesiąc Essentials: $16/miesiąc

$16/miesiąc Premium: $33/miesiąc

Oceny i recenzje HoneyBook

G2: 4.8/5 (596 recenzji)

4.8/5 (596 recenzji) Capterra: 4.5/5 (156 recenzji)

7. Agile CRM

przez Zwinny CRM Większe firmy coachingowe z wieloma działami potrzebują zaawansowanych funkcji w CRM dla każdego etapu cyklu życia klienta, od sprzedaży i marketingu po obsługę klienta. Zamiast korzystać z rozłącznych systemów dla wszystkich tych funkcji, CRM jest pojedynczym źródłem prawdy do automatyzacji sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Zwinny CRM dla firm coachingowych to wielofunkcyjne narzędzie do budowania i utrzymywania relacji z klientami. Zespół sprzedaży korzysta z oprogramowanie do automatyzacji do oceny leadów, widoków kontaktów i analizy podróży klienta.

Zespoły marketingowe korzystają z coachingowego CRM w celu optymalizacji relacji z klientami; segmentacji leadów, personalizacji interakcji z klientami i zamykania większej liczby transakcji.

Agile CRM ma funkcje automatyzacji pomocy technicznej, aby lepiej zrozumieć klientów i pomóc im, gdy najbardziej potrzebują pomocy.

Najlepsze cechy Agile CRM

Tworzenie 360-stopniowego widoku kontaktu dla każdego klienta i udostępnianie informacji między zespołami, w tym historycznych interakcji klienta z praktyką coachingową

Projektant typu "przeciągnij i upuść" pozwala na tworzenie wieloetapowych projektówkampanie marketingowe w ciągu kilku minut

Integracja z mediami społecznościowymi pozwala monitorować markę, identyfikować i pozyskiwać potencjalnych klientów z serwisów społecznościowych oraz uczestniczyć w odpowiednich rozmowach, aby zwiększyć udział w programach coachingowych

Ograniczenia Agile CRM

Problemy z masowym przesyłaniem danych

Nie pozwala na masowy import kontaktów

Ceny Agile CRM

Darmowy

Starter: $8.99

$8.99 Regularny: $29.99

$29.99 Enterprise: $47.99

Oceny i recenzje Agile CRM

G2: 4/5, (344 opinie)

4/5, (344 opinie) Capterra: 4.1/5, (512 opinii)

8. My Coach Office (MCO)

przez Moje biuro trenera MCO pomaga trenerzy kariery zapewnić fantastyczną obsługę klienta i zarządzać operacjami biznesowymi z jednej platformy bez konieczności wykonywania zadań administracyjnych.

Oprogramowanie CRM dla coachów oferuje szybką konfigurację i minimalizuje czas poświęcany na planowanie spotkań, tworzenie faktur i tworzenie kopii zapasowych.

Najlepsze cechy My Coach Office

Centrum administracyjne online zapewnia wgląd w przychodzących klientów coachingu, kalendarz, spotkania i sesje grupowe

Bezpieczny portal dostępu dla coachów i klientów przechowuje pliki klientów online, notatki z sesji, zadania domowe i dzienniki

Konfigurowalne dzienniki zapewniają, że wszyscy są na tej samej stronie

Ograniczenia My Coach Office

Brak dwukierunkowej synchronizacji z Kalendarzem Google

Spotkania mogą być umawiane tylko przez trenerów, a nie klientów

Cennik My Coach Office

Kickstarter: $19/miesiąc

$19/miesiąc Premium: $39/miesiąc

$39/miesiąc Enterprise: $79/miesiąc

Oceny i recenzje My Coach Office

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało opinii

9. Keap

przez Keap Wyobraź sobie taką sytuację. Jesteś trenerem marketingu. Przy czwartym kliencie zaczynają się obawy o to, jak będziesz zarządzać potrzebami i wymaganiami swojej bazy klientów. Być może nadal korzystasz z arkuszy kalkulacyjnych, aby zachować porządek, ale nie udaje Ci się dostarczać klientom usług. Nawet proste zadania stają się trudne, takie jak odświeżanie pamięci o tym, gdzie wszyscy są, aby zaplanować kolejne kroki.

Proces ten dodaje niechciane godziny do twojego dnia oraz frustrację i zamieszanie.

Dzięki Keap CRM dla trenerów możesz nadawać priorytety potencjalnym klientom, którzy są gotowi do kontynuowania swojej podróży, oferować odpowiednie produkty w oparciu o śledzenie aktywności i tworzyć praktyczne doświadczenia, które nie wymagają dużego zaangażowania. Keap CRM pozwala zyskać więcej czasu, sprzedaży i spokoju ducha, a Ty nie zmagasz się z zarządzaniem projektami dla swojej firmy.

Ponadto, ogranicz sesje rezerwacji do nowych potencjalnych klientów, którzy są gotowi zrobić kolejny krok i zapisać się na pakiety coachingowe. Idąc dalej, oferuj spotkania najbardziej wykwalifikowanym nabywcom i pozostań w kontakcie z zainteresowanymi, ale mniej wykwalifikowanymi potencjalnymi klientami za pomocą treści informacyjnych.

Najlepsze cechy Keap

Prosta automatyzacja pozwala klientom zaplanować konsultacje lub coaching grupowy bez konieczności kontaktu zwrotnego

Automatyzacja wiadomości do jednego lub wielu klientów, w tym treści, ofert i aktualizacji nowych usług

Kieruj najlepszych potencjalnych klientów na bezpłatne konsultacje dzięki automatyzacji sprzedaży i marketingu Keap dla trenerów życiowych

Ograniczenia Keap

Aplikacja mobilna nie jest tak wydajna jak wersja desktopowa

Nowi użytkownicy są przytłoczeni funkcjami

Ceny Keap

Pro: $159/miesiąc

$159/miesiąc Max: $229/miesiąc

$229/miesiąc Ultimate: $229/miesiąc

Oceny i recenzje Keap

G2: 4.2/5 (1462 recenzji)

4.2/5 (1462 recenzji) Capterra: 4.1/5 (1259 opinii)

10. Less Annoying CRM (LACRM)

przez Mniej irytujący CRM W branży coachingowej nie wszyscy znają się na technologii. Mniejsze firmy i indywidualni coachowie mogą nie mieć budżetu na zatrudnienie programistów do wdrożenia CRM dla usług coachingowych.

Tutaj z pomocą przychodzi Less Annoying CRM (LACRM). Dzięki szybkiej konfiguracji i temu samemu zestawowi funkcji jest on łatwiejszy w użyciu niż większość innych opcji na liście. Śledź potrzeby i cele swoich klientów, utrzymuj rozległą sieć zainteresowanych potencjalnych klientów i bądź zorganizowany w każdym aspekcie swojej działalności coachingowej. LACRM to jedna z najprostszych platform coachingowych do śledzenia relacji i rozwijania biznesu.

Less Annoying CRM najlepsze cechy

Raport leadów zawiera aktualną listę wszystkich leadów w pipeline, w tym ich status i priorytet

Dostęp z dowolnego urządzenia bez synchronizacji lub instalacji, ponieważ LACRM jest oparty na przeglądarce internetowej

Rejestrowanie konwersacji e-mail w CRM od dowolnego dostawcy poczty e-mail

Mniej irytujących ograniczeń CRM

Brak aplikacji na Androida lub iOS

Zaprojektowany dla małych zespołów, jeśli planujesz rozszerzyć swoją praktykę coachingową, będziesz musiał przejść na inne narzędzie

Mniej irytujące ceny CRM

$15/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Less Annoying CRM

G2: 4.9/5 (592 opinie)

4.9/5 (592 opinie) Capterra: 4.8/5 (532 opinie)

Doładuj swój biznes dzięki CRM dla trenerów

Kiedy wdrożysz oprogramowanie CRM dla coachów, będziesz zaskoczony, jak szybko wszystko zmieni się w Twojej firmie. Wcześniej byłeś przytłoczony piętrzącymi się drobiazgami. Bycie na bieżąco z tym, co dzieje się u wielu klientów, pochłania czas i wysiłek.

Dzięki CRM ClickUp dla coachów możesz być najbardziej produktywną wersją siebie. Zamykaj więcej transakcji, dosprzedawaj programy coachingowe nowym klientom, skup się na tworzeniu niezapomnianych doświadczeń i zobacz, jak Twoja firma nabiera tempa dzięki Strategia CRM .

Wykorzystaj ClickUp CRM dla coachów, aby usprawnić aktualizacje statusu, przekazywanie zadań i nie tylko w ramach swojej praktyki coachingowej. Zapewnij płynne działanie, bez względu na zmiany w zespole, łącząc odpowiednie dokumenty i zadania, aby umożliwić łatwe śledzenie pracy.

Oferuj najwyższej jakości obsługę klienta dzięki aktualizacjom, komunikacji w sprawie odnowień, raportom z postępów i nie tylko.

Dzięki potężnym możliwościom zarządzania projektami, zaawansowanym opcjom ustalania celów i śledzeniu czasu, zarządzanie wieloma klientami jest dziecinnie proste. Upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy jesteś trenerem indywidualnym, czy częścią większej praktyki. Solidne narzędzia komunikacyjne usprawniają współpracę między działami. Osiągaj najlepsze wyniki dla swoich klientów, niezależnie od wielkości Twojej firmy coachingowej.

ClickUp szablony planowania strategicznego dają przewagę dzięki biznesowej mapie drogowej.

Niezależnie od tego, czy jesteś indywidualnym trenerem, który chce uprościć prowadzenie swojej firmy, czy też firmą coachingową działającą na dużą skalę, ClickUp jest najlepszym CRM dla Ciebie.

Nie musisz jednak wierzyć nam na słowo. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .