10 najlepszych alternatyw MongoDB dla zespołów programistycznych w 2024 roku

Kiedyś, nie tak dawno temu, każdy aspekt biznesu był zarządzany za pomocą odręcznych wydruków - ale świat się zmienił. Przy tak wielu biznesach online, każdego dnia generowane są ogromne ilości danych. Na szczęście przestrzeń do przechowywania danych nie jest już ograniczona do zakurzonych archiwów, ale wszystkie te dane nadal muszą być bezpiecznie przechowywane i zarządzane w bazie danych. 🗄️

W tym miejscu pojawia się MongoDB i wiele alternatyw MongoDB.

MongoDB Atlas to bezpieczny system zarządzania bazą danych, który przechowuje dane w dokumentach, a nie statycznych kolumnach i wierszach. Ten typ bazy danych jest elastyczny, skalowalny i szybko dostępny z dowolnego miejsca, ponieważ platforma danych jest dystrybuowana w trzech różnych chmurach - AWS, Google Cloud i Azure.

Brzmi świetnie, prawda? Ale jeśli MongoDB nie oferuje potrzebnego zestawu narzędzi lub budżet nie pozwala na jego wykorzystanie, istnieje wiele innych opcji.

Wyjaśnijmy, czego szukać w alternatywie MongoDB, a następnie zidentyfikujmy kilku potencjalnych konkurentów, którzy mogą lepiej pasować do Twojego biznesu. Jako bonus, udostępnimy również inne narzędzie, które upraszcza procesy tworzenia oprogramowania - ponieważ doskonalenie procesów jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. ✨

Czego należy szukać w alternatywie dla MongoDB?

Więc zdecydowałeś, że chcesz zbadać alternatywy dla MongoDB. Od czego powinieneś zacząć?

Konkretne potrzeby w zakresie hurtowni danych i zarządzania projektami oprogramowania będą zależne od prowadzonej działalności, ale oto niektóre z funkcji i funkcjonalności, na które należy zwrócić uwagę:

Świetna wartość w stosunku do ceny - i jeśli można znaleźć wysokiej jakości,free database softwareto jeszcze lepiej

Doskonałybezpieczeństwo danych aby upewnić się, że wszystkie informacje biznesowe i niestandardowe są bezpieczne 🔐

Skalowalność, dzięki której system z łatwością poradzi sobie z większymi i bardziej złożonymi zbiorami danych w miarę rozwoju firmy

Centrum danych w chmurze zapewniające wysoką dostępność przez cały czas 🌥️

Przechowywanie w dokumentach JSON (JavaScript Object Notation), dzięki czemu są łatwe do odczytania i utrzymania, a jednocześnie wydajne dla interfejsów API i aplikacji internetowych

Albo relacyjna baza danych, taka jak MySQL Oracle (strukturalny język zapytań), która ma strukturę tabelaryczną, albo nierelacyjna baza danych (baza danych NoSQL), która ma strukturę opartą na dokumentach - chociaż niektóre alternatywy MongoDB mogą obsługiwać obie te struktury

Narzędzia do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania które usprawniają cykl pracy

Narzędzia AI, które zajmują się powtarzalnymi procesami i ułatwiają obciążenie pracą

Oprogramowanie ścieżki krytycznej które zarządza zadaniami, osią czasu i zależnościami

10 najlepszych alternatyw MongoDB do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy masz już pojęcie o niektórych funkcjach i funkcjach, których możesz potrzebować w systemie zarządzania bazą danych, nadszedł czas, aby zapoznać się z niektórymi alternatywami MongoDB. Każda z tych opcji oferuje kilka świetnych funkcji, a także pewne limity i warto zwrócić uwagę na obie strony medalu podczas dokonywania wyboru. ⚖️

1. Redis

przez Redis Redis to popularna baza danych NoSQL o otwartym kodzie źródłowym. Jego struktura danych w pamięci wspiera zakres typów danych, w tym hashe, posortowane ustawienia, ciągi, listy i inne, a elastyczny model danych może poradzić sobie z niemal każdym przypadkiem użycia. #️⃣

Ta wysokowydajna alternatywa dla MongoDB zapewnia szybki dostęp do danych, umożliwiając tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego o wysokiej przepustowości i niskim opóźnieniu. Oferuje również liniową skalowalność, dzięki czemu można korzystać z dowolnej liczby zasobów.

Najlepsze funkcje Redis

Możliwość tworzenia niestandardowych rozszerzeń obsługujących dodatkowe funkcje w językach C, C++ lub Rust

Wydajne zapytania dotyczące struktur danych i modeli danych

Korzystanie z zakresu narzędzi Redis do wykrywania nadużyć na bieżąco

Uspokój się, wiedząc, że automatyczny system przełączania awaryjnego Redis zapewnia bezpieczeństwo danych nawet w przypadku awarii głównego serwera

Limity Redis

Zużycie danych jest wysokie, ponieważ Redis wykorzystuje denormalizację w celu poprawy wydajności odczytu

Dane są przechowywane w pamięci RAM, więc obciążenie pamięci może być limitowane przez dostępność pamięci RAM

Ceny Redis

Free

Oceny i recenzje Redis

G2: 4.5/5 (120+ recenzji)

4.5/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

2. MarkLogic

przez MarkLogic Ta alternatywa MongoDB łączy i zarządza danymi i metadanymi oraz pomaga interpretować ich znaczenie, dając wgląd, który można wykorzystać. Wykorzystuje zasady agile, aby przyspieszyć integrację danych i upraszcza architekturę, dzięki czemu programiści pracują z jednej usługi danych.

Elastyczna, wielomodelowa baza danych MarkLogic umożliwia również zarządzanie różnymi rodzajami danych - na przykład dokumentami, wartościami kluczowymi, relacyjnymi, szeregami czasowymi lub typami geoprzestrzennymi - z wielu baz danych.

Najlepsze funkcje MarkLogic

Użyj silnika metadanych MarkLogic bez kodu, aby nadać kontekst swoim danym Enterprise 🏢

Szybki dostęp do danych i zarządzanie nimi oraz skalowanie zgodnie z potrzebami

Ciągłe udoskonalanie modeli danych i strategii klasyfikacji za pomocą narzędzi do analizy i przeglądu

Bezpieczeństwo danych dzięki zaawansowanym funkcjom zabezpieczeń klasy rządowej, w tym zaawansowanemu szyfrowaniu i kontroli dostępu opartej na rolach

Limity MarkLogic

Interfejs użytkownika mógłby zostać do zrobienia z aktualizacją, aby uczynić go bardziej interaktywnym

Niektórzy użytkownicy uważają, że chcieliby większej elastyczności w sposobie organizacji i widoku danych

Ceny MarkLogic

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje MarkLogic

G2: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

4.2/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 5/5 (2 recenzje)

3. Kasandra

przez Cassandra Apache Cassandra to rozproszona baza danych NoSQL o otwartym kodzie źródłowym, która obsługuje duże zbiory danych i oferuje doskonałą odporność na błędy. Niskie opóźnienia, wysoka dostępność i liniowa skalowalność sprawiają, że jest to jedna z najlepszych alternatyw dla MongoDB.

Odporny na awarie system replikuje dane w wielu centrach danych, chroniąc je przed awariami i eliminując przestoje. A ponieważ każdy węzeł w klastrze replikacji działa indywidualnie, wąskie gardła również stają się przeszłością.🙌

Najlepsze funkcje Cassandry

Szybkie i łatwe wdrażanie Cassandry na wielu serwerach

Szybki dostęp do danych dzięki wbudowanemu buforowaniu

Skorzystaj z elastycznego schematu, aby niestandardowo dostosowywać system w miarę rozwoju aplikacji

Wybór między asynchroniczną i synchroniczną replikacją aktualizacji

Limity Cassandry

Cassandra nie oferuje wszystkich funkcji typowych dla baz danych SQL

Ponieważ w grę wchodzi tak duża ilość danych, szybkość transakcji i zarządzanie pamięcią są czasami zaburzone

Ceny Cassandry

Free

Cassandra oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (30+ recenzji)

4.1/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 30 recenzji)

4. Firestore

przez Firestore Firestore to w pełni zarządzana baza danych dokumentów NoSQL. Oferuje synchronizację na żywo i tryb offline, dzięki czemu idealnie nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych lub mobilnych w czasie rzeczywistym.

Silnik zapytań pomaga uruchamiać Transakcje ACID (transakcja z Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability) przeciwko twoim danym, dając ci dużą elastyczność w sposobie strukturyzowania tych danych.

najlepsze funkcje #### Firestore

Niestandardowe reguły walidacji danych i zabezpieczeń, aby zaspokoić potrzeby biznesowe

Łatwe skalowanie bezserwerowej bazy danych w miarę rozwoju firmy

Jeśli jesteś nowym klientem, otrzymasz $$$a w darmowych środkach do wydania

Integracja z innymi narzędziami, takimi jak Firebase, Cloud Functions i BigQuery

Limity Firestore

Niektórzy użytkownicy raportują, że zmiany danych nie zawsze są natychmiast odzwierciedlane

Ta alternatywa MongoDB działa w oparciu o system płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, który jest dość złożony i może się sumować, jeśli nie będziesz go pilnować

Cennik Firestore

Kontakt w sprawie cen

Firestore oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (80+ recenzji)

4.2/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (10 recenzji)

5. RethinkDB

przez RethinkDB Ta alternatywa dla MongoDB jest bazą danych typu open source, której priorytetem jest tworzenie aplikacji działających w czasie rzeczywistym. Najnowocześniejszy silnik pamięci masowej, architektura dystrybucji i zoptymalizowana pamięć podręczna bufora sprawiają, że jest to wysokowydajna baza danych.

Skorzystaj z dodatkowego indeksu RethinkDB, aby szybko pobierać dane. Uruchamiaj funkcje agregacji na ogromnych ustawieniach danych na wielu serwerach. Łatwe skalowanie do wielu maszyn w miarę rozwoju firmy.

Chociaż firma, która uruchomiła RethinkDB została zamknięta w 2016 roku, oprogramowanie jest teraz częścią Linux Foundation i jest rozwijany przez społeczność. 👪

Najlepsze funkcje RethinkDB

Szybkie rozpoczęcie pracy dzięki intuicyjnej i łatwej w użyciu platformie

Otrzymuj natychmiastowe aktualizacje za każdym razem, gdy dane ulegną zmianie, ponieważ są one przesyłane do aplikacji w czasie rzeczywistym

Zapytania do dokumentów JSON przy użyciu wybranych języków zapytań, w tym Java, Python i Ruby

Korzystanie z internetowej konsoli administratora do monitorowania i zarządzania systemem bazy danych

Limity RethinkDB

Ponieważ RethinkDB nie jest już prowadzony przez firmę, nie otrzymuje regularnych aktualizacji i uaktualnień

Nie ma wielu najnowszych recenzji, co utrudnia ocenę aktualnej skuteczności systemu

Ceny RethinkDB

Free

Oceny i recenzje RethinkDB

G2: 4.3/5 (15+ recenzji)

4.3/5 (15+ recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

6. PostGreSQL

przez PostGreSQL PostGreSQL jest dobrze ugruntowaną, relacyjną bazą danych. Rozwój rozpoczął się na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley w 1986 roku w ramach projektu POSTGRES, a platforma jest obecnie Free i Open Source.

Zaprojektowana dla programistów i administratorów danych alternatywa MongoDB pomaga zarządzać zarówno ustrukturyzowanymi, jak i częściowo ustrukturyzowanymi danymi w środowisku odpornym na błędy. Integruje się z kilkoma narzędziami ETL (ekstrakt, transformacja, ładowanie), takimi jak Panoply, Switch i Blendo, aby przenosić dane do i z systemu PostGreSQL.

Najlepsze funkcje PostGreSQL

Korzystanie z szerokiego zakresu funkcji SQL dla transakcji, zapytań i zgodności z ACID ✅

Łatwe rozszerzenia pozwalające dostosować bazę danych do własnych potrzeb

Pewność, że integralność danych jest zawsze egzekwowana przez wyzwalacze, ograniczenia i klucze obce

Uruchom PostGreSQL na większości głównych systemów operacyjnych, w tym Microsoft Windows, Linux, OpenBSD i MacOS

Limity PostGreSQL

Instalacja i konfiguracja systemu PostGreSQL jest dość skomplikowana, więc najprawdopodobniej będziesz potrzebować pewnych umiejętności eksperckich

Ze względu na różne struktury, migracja z bazy danych NoSQL do PostgreSQL nie jest łatwa

Cennik PostGreSQL

Free

PostGreSQL oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (600+ recenzji)

4.4/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

7. DynamoDB

przez DynamoDB Amazon DynamoDB to w pełni zarządzana, bezserwerowa, nierelacyjna baza danych, która zapewnia wysoką wydajność i szybkość. Twoje dane są zawsze bezpieczne, ponieważ są szyfrowane, niezależnie od tego, czy są w spoczynku, czy w ruchu, i są stale archiwizowane, dzięki czemu można je łatwo przywrócić w razie potrzeby.

Ze względu na doskonałe możliwości obsługi żądań - i przystępną cenę - ta alternatywa dla MongoDB doskonale nadaje się do dużych, globalnie dystrybuowanych aplikacji danych. 🌎

Najlepsze funkcje DynamoDB

Szybki dostęp do danych dzięki buforowaniu w pamięci

Monitoruj ruch i swoje analizy, aby uzyskać wgląd, który pomoże Ci dostroić aplikacje

Wybór między modelami cenowymi On-Demand Capacity i Provisioned Capacity oraz automatyczne skalowanie w górę lub w dół w zależności od wahań potrzeb biznesowych

Integracja z innymi narzędziami AWS, takimi jak Amazon Redshift lub Amazon S3, a także Panoply

Limity DynamoDB

Stroma krzywa uczenia się, jeśli nie jesteś zbyt zaznajomiony z używaniem SQL

Ponieważ jest to produkt AWS, musisz być na platformie AWS, aby z niego korzystać

Cennik DynamoDB

Skontaktuj się w sprawie cen lub skorzystaj z kalkulatora cen AWS

DynamoDB oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (580+ recenzji)

4.4/5 (580+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 19 recenzji)

8. ArangoDB

przez ArangoDB Ta alternatywa dla MongoDB jest bazą danych typu open source, NoSQL, grafów. Elastyczny model danych zapewnia wsparcie dla integracji danych w dokumentach, wykresach i wartościach kluczy na jednym silniku. Oznacza to, że można płynnie pracować z różnymi typami danych, zmniejszając liczbę technologii bazodanowych, którymi musi zarządzać firma.

ArangoDB oferuje wysoką dostępność i pełnotekstową wyszukiwarkę do efektywnego przeszukiwania dokumentów. Doskonałe funkcje bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo danych przez cały czas. 💯

Najlepsze funkcje ArangoDB

Praca z ujednoliconym językiem zapytań podobnym do SQL, AQL, we wszystkich zintegrowanych modelach danych

Wykorzystanie możliwości grafów do analizy i zarządzania złożonymi, wzajemnie powiązanymi danymi pochodzącymi od różnych podmiotów

UżycieDocker aby łatwo dostarczać aplikacje Arango na różne platformy

Wyciągaj wnioski z różnych rodzajów danych, aby zwiększyć wartość swojego Businessu

Limity ArangoDB

Będziesz musiał nauczyć się języka AQL, ale jeśli znasz SQL, nie powinno to zająć zbyt wiele czasu

Niektórzy użytkownicy uważają, że zarządzanie dostępem nie jest tak szczegółowe, jak by chcieli

Ceny ArangoDB

Do wyboru pakiet On-Demand lub przedpłacony pakiet Committed, który oferuje rabaty

Oceny i recenzje ArangoDB

G2: 4.6/5 (80+ recenzji)

4.6/5 (80+ recenzji) Capterra: 4/5 (1 recenzja)

9. OrientDB

przez OrientDB OrientDB to open-source'owa, dystrybuowana, grafowa baza danych z funkcją dokumentową i obiektową. Idealnie nadaje się do modelowania złożonych relacji między różnymi typami danych na jednej platformie.

Teraz wspierana przez SAP, ta NoSQL-owa alternatywa dla MongoDB jest wysokowydajną i łatwo skalowalną opcją.

Najlepsze funkcje OrientDB

Używanie zapytań podobnych do SQL do pobierania danych i zarządzania nimi

Oferowanie zaawansowanych funkcji wyszukiwania przy użyciu możliwości wyszukiwania pełnotekstowego OrientDB

Zapewnienie integralności danych dzięki transakcjom ACID

Łatwe skalowanie bazy danych w miarę wzrostu ruchu i zbiorów danych 📈

Limity OrientDB

Zapoznanie się z silnikiem True Graph może zająć trochę czasu

Niektórzy użytkownicy doświadczyli problemów z kompatybilnością z innymi narzędziami

Ceny OrientDB

Free

OrientDB oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (50+ recenzji)

3.9/5 (50+ recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

10. CouchDB

przez CouchDB Apache CouchDB został zaprojektowany do zarządzania bazami danych wszystkich rozmiarów, od małych do ogromnych. Protokół replikacji Couch umożliwia korzystanie z danych w trybie offline i łatwe przenoszenie ich między globalnie dystrybuowanymi klastrami serwerów, przeglądarkami internetowymi i telefonami komórkowymi. 📱

Oferując niezawodność i wysoką wydajność, ta zorientowana na dokumenty alternatywa MongoDB zapewnia wsparcie dla bezpiecznego przechowywania danych oraz szybkiego i wydajnego ich wyszukiwania. Wykorzystuje format danych JSON i protokół HTTP, zapewniając kompatybilność z innym oprogramowaniem, które również z nich korzysta.

Najlepsze funkcje CouchDB

Łatwa obsługa dużych ilości danych o luźnej strukturze

Przechowywanie danych na własnych serwerach lub u wybranych dostawców chmury, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp z dowolnego miejsca

Oszczędność przepustowości i wydajna synchronizacja danych dzięki przesyłaniu tylko zmian wprowadzonych od czasu ostatniej replikacji

Odpoczywaj spokojnie wiedząc, że sesje i uwierzytelnianie zawsze maksymalizują bezpieczeństwo Twoich danych

Limity CouchDB

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika nie jest wystarczająco przyjazny lub intuicyjny

Nie ma możliwości zrobienia pełnego wyszukiwania, co może być frustrujące

Ceny CouchDB

Free

Oceny i recenzje CouchDB

G2: 3.9/5 (ponad 60 recenzji)

3.9/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4/5 (3 recenzje)

Inne narzędzia do tworzenia oprogramowania

Tworzenie aplikacji i przechowywanie danych to nie jedyne elementy rozwoju oprogramowania. Potrzebne są również doskonałe oprogramowanie do zarządzania projektami - najlepiej Free -do planowania i zarządzania całym projektem.

Co prowadzi nas do ClickUp.

Zwiększ wydajność, usprawniając zadania związane z tworzeniem oprogramowania i korzystając z adaptowalnych widoków ClickUp Views do organizowania i monitorowania wszystkich rodzajów pracy

ClickUp nie jest bezpośrednią alternatywą dla MongoDB - zamiast tego zajmuje się wszystkim innym. ClickUp to kompleksowa platforma wydajności o wyjątkowych właściwościach funkcją zarządzania projektami . Idealny dla zarządzania teamami programistycznymi usprawnia zwinne cykle pracy i usprawnia współpracę w całej Tablicy.

Rozpocznij pracę z aplikacją Przewodnik po szablonach ClickUp Ultimate Software Development . Przeprowadzi Cię przez każdy aspekt procesu tworzenia oprogramowania, od budowania mapy drogowej po śledzenie błędów i zarządzanie nimi. 🛣️

Automatyczne tworzenie zadań, a następnie śledzenie ich i zarządzanie nimi przy użyciu kilku różnych formatów, w tym widoku Gantta, Tablicy lub Listy. Utrzymuj swój zespół na właściwym torze dzięki wizualnej mapie drogowej, która wyraźnie pokazuje priorytety i zależności, i przypomnij wszystkim o terminach za pomocą automatycznych powiadomień. Narzędzia do pisania AI przyspieszają tworzenie wszelkiego rodzaju dokumentów, takich jak briefy projektów, oś czasu lub e-maile do zespołu. Podsumowują również notatki ze spotkań, automatycznie identyfikują elementy działań i pomagają generować nazwy dla tworzonych funkcji oprogramowania. 📝

ClickUp najlepsze funkcje

UżyjTablice ClickUp iMapy myśli ClickUp aby przeprowadzić burzę mózgów i rozpocząć proces planowania

Wybierz spośród wielu konfigurowalnychSzablony ClickUp które oszczędzają godziny myślenia i formatowania

Przechowuj wszystkie swojedokumentację projektu bezpośrednio na platformie, więc wszystko jest w jednym miejscu

Komunikuj się ze swoim zespołem za pomocą udostępnianych dokumentów, komentarzy dodawanych do zadań lub czatów w czasie rzeczywistym

Uzyskaj zakończony nadzór nad projektem dzięki konfigurowalnemu panelowipulpit projektu który podkreśla postępy i wszelkie czerwone flagi, dzięki czemu można szybko zmienić bieg, jeśli zajdzie taka potrzeba

W zależności od przypadków użycia, integracja z wieloma narzędziami do tworzenia oprogramowania, takimi jak ClickUp API, GitHub, Sentry i Figma

Limity ClickUp

Ze względu na dużą liczbę funkcji, nowi użytkownicy mogą mieć trudności z przyswojeniem wiedzy

Aplikacja mobilna nie dorównuje jeszcze poziomem wersji na pulpit

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

Znajdź idealne połączenie usługi bazy danych i zarządzania projektami

Zarządzanie projektami oprogramowania z sukcesem wymaga połączenia wyjątkowego zarządzania projektami, silnego wsparcia baz danych i nerwów ze stali. Wybierz swoją bazę danych z zakresu alternatyw MongoDB - lub użyj samego MongoDB. Ale nawet nie myśl o zarządzaniu projektem bez dodania ClickUp do swojej mieszanki oprogramowania. 💪

ClickUp to oprogramowanie typu "wszystko w jednym" narzędzie wydajności które usprawnia każdą część projektu, od burzy mózgów i planowania po wykonanie, monitorowanie i zakończenie z sukcesem. 🎉 Zarejestruj się za Free w ClickUp już dziś i ciesz się wsparciem, którego potrzebujesz, aby z łatwością realizować swoje cele związane z tworzeniem oprogramowania.