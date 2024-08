10 Potężne oprogramowanie do analizy ścieżki krytycznej 2024

Oprogramowanie ścieżki krytycznej to dynamiczne narzędzie wykorzystywane przez osoby i zespoły do planowania, organizowania, wykonywania i monitorowania projektów, zwłaszcza tych złożonych, obejmujących różne zadania, zależności i osie czasu.

Jego głównym celem jest wyeliminowanie niepewności poprzez identyfikację tak zwanej ścieżki krytycznej, czyli sekwencji zadań niezbędnych do powodzenia projektu.

Oprogramowanie to zazwyczaj posiada architekturę opartą na chmurze, co zwiększa bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Wyposaża użytkowników w niezbędne narzędzia, takie jak wykresy Gantta i intuicyjne widoki kalendarza w celu usprawnienia kontroli projektów i zarządzania zasobami.

W tym artykule przedstawimy 10 najlepszych rozwiązań w zakresie oprogramowania ścieżki krytycznej, zaprojektowanych tak, aby złożone projekty stały się dziecinnie proste, co czyni je cennym zasobem w zestawie narzędzi każdego kierownika projektu. 🧰

Czego należy szukać w oprogramowaniu do analizy ścieżki krytycznej?

Wybierając oprogramowanie do analizy ścieżki krytycznej, należy zwrócić uwagę na następujące cechy:

Wszechstronne wsparcie zależności zadań : Powinno mieć rozwiązania, które obejmują wszystkie cztery typy zależności zadań (start-start, start-stop, stop-start i stop-stop)

Umożliwia wizualizację zależności i sekwencji zadań za pomocą wykresów i grafów

Odkryj najdłuższą sekwencję działań krytycznych i ile masz luzu w przypadku działań niekrytycznych

Automatyczne obliczanie ścieżki krytycznej : Automatyzacjaobliczenia ścieżki krytycznej w oparciu o zależności między zadaniami, zapewniając aktualizacje w czasie rzeczywistym i podpowiedź zmian w powiązaniach i czasie trwania zadań

Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść" do bezproblemowego dostosowywania zadań i zależności oraz szybkiej adaptacji, dostosowując ścieżkę krytyczną do wahań w projekcie 📈

: Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść" do bezproblemowego dostosowywania zadań i zależności oraz szybkiej adaptacji, dostosowując ścieżkę krytyczną do wahań w projekcie 📈 Analiza scenariuszy i zarządzanie zasobami: Wsparcie dla analizy scenariuszy "co jeśli", umożliwiając ocenę wpływu zmian na ścieżkę krytyczną

10 najlepszych programów do obsługi ścieżki krytycznej w 2024 roku

Przeanalizowaliśmy rynek i opracowaliśmy crème de la crème rozwiązań oprogramowania ścieżki krytycznej. Zapoznaj się z naszym wyborem 10 najlepszych narzędzi, które umożliwiają sprawne analizę ścieżki krytycznej i powodzenie projektu. 🤩

Łatwe określanie krytycznych zadań oraz zarządzanie ośmioma czasami i zależnościami dzięki ClickUp

ClickUp to wszechstronne oprogramowanie zapewniające wysoką wydajność pracy, posiadające wiele funkcji, które mogą stanowić wsparcie dla każdego metodologię zarządzania projektami . Wszechstronne zarządzanie projektami, śledzenie celów, wizualizacja i opcje współpracy sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie do bezproblemowego przeprowadzania analizy ścieżki krytycznej i zapewnienia powodzenia projektu.

Oto w jaki sposób ClickUp usprawnia proces identyfikacji i zarządzania ścieżką krytyczną zarządzania ścieżką krytyczną czyli szacowanie całkowitego czasu trwania projektu:

Przegląd zadań: Otrzymujesz idealne ramy do układania zadań, podzadań i wszystkich istotnych szczegółów w konfigurowalnych polach, tworząc kompleksowy układ przypominający arkusz kalkulacyjny Definicja zależności: Ustalzależności między przypisaniami aby Twój zespół zawsze wiedział, które zadania nie mogą się rozpocząć, zanim inne nie zostaną zakończone. Jest to niezbędne do realistycznego szacowania czasu i planowania Wizualizacja: Używaj pomocy wizualnych, takich jak diagramy sieciowe, struktury podziału pracy (WBS) iWykresy PERT w celu uproszczenia skomplikowanych osi czasu projektu Oszacowanie osi czasu: Przypisywanie szacowanego czasu trwania do zadań na podstawie doświadczenia, zebranych danych i wzorców branżowych Identyfikacja ścieżki krytycznej: Aktywuj opcje Ścieżki Krytycznej i/lub Wolnego Czasu w ClickUpWykresy Gantta6. Wykonanie i monitorowanie: Wykorzystaj ClickUp do ustawieniaCele iKamienie milowei automatyzacja śledzenia postępów

Najlepszą rzeczą w możliwościach ścieżki krytycznej ClickUp jest to, że nie musisz niczego wymyślać samodzielnie. The Szablon analizy ścieżki krytycznej ClickUp to gotowy framework, który pomaga w określeniu potencjalnych stref ryzyka, rozszyfrowaniu optymalnych sekwencji zadań i strategicznym planowaniu zadań, umożliwiając optymalny plan i realizację projektu. 🙌

ClickUp najlepsze funkcje

ponad 15 widoków, w tym lista, tablica i oś czasu

Niestandardowe pola i statusy do efektywnego zarządzania zadaniami

Zależności między zadaniami, w tym "Oczekiwanie na" i "Blokowanie"

Różnorodne narzędzia do wizualizacji i współpracy, takie jakWykresy PERT i Gantta, WBS i Tablica

Gotowe szablony zaprojektowane specjalnie do analizy ścieżki krytycznej

Cele, kamienie milowe i automatyzacje do śledzenia postępów bez wysiłku

Limity ClickUp

Liczne funkcje mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Aplikacja mobilna nie posiada wszystkich funkcji dostępnych w wersji webowej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

2. LiquidPlanner

Via: LiquidPlanner LiquidPlanner to system oprogramowania, który umożliwia automatyzację terminów realizacji zadań i pomaga przewidzieć, kiedy produkt lub projekt zostanie ukończony. To oprogramowanie ścieżki krytycznej jest szczególnie pomocne dla zespołów marketingowych, rozwojowych i produkcyjnych, które muszą dostosowywać się do zmian w drodze bez przerywania pracy cykl pracy nad projektem .

Od razu zauważysz, że LiquidPlanner używa planowania opartego na priorytetach do przypisywania terminów do zadań. Dostawca szacowany zakres ile czasu zajmie każde zadanie, a oprogramowanie ścieżki krytycznej automatycznie zaplanuje je w najbardziej efektywny sposób.

Jeśli zajdzie potrzeba zmiany punktu ciężkości, można użyć menedżera zadań typu "przeciągnij i upuść", aby zmienić kolejność zadań, a następnie odświeżyć stronę, aby automatycznie zaktualizować cały harmonogram. 🗓️

Najlepsze funkcje LiquidPlanner

Inteligentne paski harmonogramu wyraźnie pokazujące, kiedy zadania zostaną zakończone

Opcje śledzenia czasu

Funkcje obliczeniowe szacujące daty zakończonych zadań

Daty docelowe dodane do planowania predykcyjnego

Limity LiquidPlanner

Może być trudny w użyciu dla nowych użytkowników zarządzających krytycznymi zadaniami

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na nieprzejrzyste ceny narzędzi do zarządzania projektami

Cennik LiquidPlanner

Essentials : $15/miesiąc za użytkownika

: $15/miesiąc za użytkownika Professional : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Ultimate: $35/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (200+ recenzji)

: 4.2/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (600+ recenzji)

3. Monday.com

Via: Monday.com Monday.com to dynamiczna wizualna wydajność i oprogramowanie do zarządzania projektami które może pomóc w efektywnym zarządzaniu analizą ścieżki krytycznej. Widok Gantt chart jest jedną z funkcji wyróżniających oprogramowanie Monday.

Za pomocą tego widoku można zidentyfikować ścieżkę krytyczną, która umożliwia mapowanie zadań i zależności projektu do momentu jego zakończenia. Możesz dostrzec możliwe wąskie gardła lub opóźnienia w harmonogramie projektu poprzez widok kluczowej ścieżki na wykresie Gantta, a następnie podjąć proaktywne kroki w celu ich zmniejszenia.

System oferuje wszechstronne planowanie projektu i opcje monitorowania postępu prac . Użytkownicy mogą wybrać nadrzędny widok projektu lub zagłębić się w szczegóły za pomocą kalendarzy, wykresów, plików, tablic, map lub osi czasu. W głównym widoku platformy, kolumny kompleksowo ujmują i wizualizują szczegóły zadań, ułatwiając płynną realizację projektu.

Monday.com najlepsze funkcje

Wysoce wizualny interfejs w porównaniu do niektórych narzędzi do zarządzania projektami

Efektywne funkcje tworzenia, zarządzania i priorytetyzacji zadań

Łatwe śledzenie projektów z konfigurowalnymi cyklami pracy

Nielimitowane tablice i dokumenty w planie darmowym

Limity Monday.com

Raportowanie niestandardowej obsługi klienta

Stosunkowo ograniczone możliwości integracji dla niektórych menedżerów projektów

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy : $8/miesiąc za użytkownika

: $8/miesiąc za użytkownika Standard : $10/miesiąc na użytkownika

: $10/miesiąc na użytkownika Pro : $16/miesiąc na użytkownika

: $16/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny dostępne po kontakcie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

4. ProjectManager

Via: ProjectManager Dzięki solidnym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, w tym opcji łatwego przeciągania i upuszczania zadań w celu tworzenia harmonogramów projektów, ProjectManager ma potencjał, aby zrewolucjonizować Twój biznes podejście do zarządzania projektami .

ProjectManager jest doskonały do obsługi projektów i zadań ze śledzeniem kamieni milowych. Użyj wykresu Gantta, aby utworzyć harmonogram projektu, a następnie przefiltruj krytyczną ścieżkę. Możesz także użyć pulpitów i raportowania, aby śledzić wszystko i pozostać na celowniku.

Zarządzając projektem za pomocą wykresów Gantta, możesz planować i harmonogramować wszystko w jednym miejscu. Dodawanie zadań i czasów ich trwania sprawi, że pojawią się one natychmiast na osi czasu projektu, umożliwiając widok całego projektu na raz. 🕵️

ProjectManager najlepsze funkcje

Karty czasu pracy do rejestrowania czasu spędzonego przez członków zespołu nad zadaniami

Algorytm obliczania ścieżki krytycznej i wizualizacja za pomocą wykresów Gantta

Funkcje priorytetyzacji i hierarchii zadań w ramach kamieni milowych

Przyjazne dla użytkownika i szybkie zarządzanie krytycznymi zadaniami i tworzenie harmonogramów projektów

Limity ProjectManager

Niektórzy użytkownicy raportowali, że pulpity mogłyby być bardziej konfigurowalne

Aplikacja mobilna wymaga ulepszenia narzędzia do zarządzania projektami

Ceny ProjectManager

Teams : $13/miesiąc za użytkownika

: $13/miesiąc za użytkownika Business : $24/miesiąc za użytkownika

: $24/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ProjectManager oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (89 recenzji)

: 4.4/5 (89 recenzji) Capterra: 4.1/5 (300+ recenzji)

5. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart to prawdziwa internetowa przystań do tworzenia i edytowania różnorodnych diagramów, takich jak wykresy przepływu ścieżki krytycznej. Można go używać do usprawniania realizacji projektów, zarządzania czasem i ułatwiania efektywnej współpracy.

Wizualny aspekt Lucidheart, podobnie jak w przypadku schematów blokowych CPA, umożliwia wizualizację postępu projektu. Oferuje interaktywny interfejs w stylu schematu blokowego, który pomaga zrozumieć relacje między zadaniami i dostrzec wąskie gardła, ostatecznie zwiększając zrozumienie i kontrolę projektu.

Identyfikując krytyczną ścieżkę na schemacie blokowym, twój zespół może wskazać sekwencję zadań, które wspólnie określają minimalny czas trwania projektu. Krytyczna ścieżka służy jako światło przewodnie, podkreślając zadania, które muszą być starannie zarządzane i wykonywane, aby zapewnić, że projekt pozostanie na właściwym torze. 🛤️

Najlepsze funkcje Lucidchart

Opcje przeciągania i upuszczania do edycji schematów organizacyjnych

Płynne tworzenie schematów blokowych za pomocą nieograniczonych szablonów

Wbudowane opcje przypisywania zadań

Limity Lucidchart

Brak aplikacji komputerowej do zarządzania projektami

Niektórzy kierownicy projektów zgłaszali, że ładowanie wykresów zajmuje zbyt dużo czasu

Ceny Lucidchart

Free

Indywidualny : zaczyna się od $7.95/miesiąc

: zaczyna się od $7.95/miesiąc Teams : od $9/miesiąc za użytkownika

: od $9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Na żądanie

Oceny i recenzje Lucidchart

G2 : 4.5/5 (4,000+ recenzji)

: 4.5/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1,500+ recenzji)

6. Quickbase

Via: Quickbase Wykorzystując zalety metody ścieżki krytycznej, Quickbase oferuje kompleksowe rozwiązanie do planowania projektów budowlanych. Oprogramowanie to pomaga w jasnym określeniu i ustaleniu priorytetów głównych celów, skutecznym ustawieniu kamieni milowych w celu śledzenia postępów oraz dostosowaniu zasobów zarówno pod względem harmonogramów, jak i kosztów.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i możliwościom integracji danych, oprogramowanie ścieżki krytycznej upraszcza proces dostarczania krystalicznie czystych aktualizacji statusu. Umożliwia skupienie się na najważniejszych zadaniach, czego wynikiem jest zwiększona wydajność projektu, zminimalizowane opóźnienia i niezrównana zdolność do osiągania powodzenia.

Najlepsze funkcje Quickbase

Tworzy zadania ze szczegółami i terminami dla każdego użytkownika i przypisuje je

Dodaje poziomy priorytetów do zadań, aby członkowie zespołu mogli organizować swoją pracę

Funkcja przeciągnij i upuść pozwala użytkownikom przenosić zadania i modyfikować zależności

Określa i aktualizuje ścieżkę krytyczną dla projektów

Limity Quickbase

Ograniczone opcje raportowania

Wiąże się z krzywą uczenia się

Ceny Quickbase

Teams : od $35/miesiąc za użytkownika

: od $35/miesiąc za użytkownika Business : od 55 USD/miesiąc za użytkownika

: od 55 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Quickbase oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (700+ recenzji)

: 4.5/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (200+ recenzji)

7. nTask

Via: nTask Każdy projekt zaczyna się od planu i terminów, więc nTask podnosi poprzeczkę. Wykorzystuje metodę ścieżki krytycznej (CPM), aby pomóc ustalić, które zadania są ważne i nie mogą być opóźnione.

Wszelkie problemy, limity, zasoby lub zagrożenia - każdy może je zobaczyć i zaktualizować w razie potrzeby. A oto najważniejsze: nTask umożliwia przełączenie się na widok siatki. To jak dynamiczna oś czasu, na której zadania są ze sobą połączone. Zmień jedno z nich, a natychmiast zobaczysz, jak wpływa to na pozostałe.

Ta platforma pomaga stać się profesjonalistą w długoterminowych projektach. Złożone sytuacje stają się łatwiejsze do opanowania, a Ty zarządzasz nimi w celu osiągnięcia powodzenia, na czas, za każdym razem. ⏰

nTask najlepsze funkcje

Wykres Gantta iTablica Kanban widoki zapewniające widoczność całego cyklu pracy

Definiowanie kamieni milowych i porównywanie dat planowanych i rzeczywistych

Niestandardowe statusy ipriorytetyzacja zadań* Tworzenie i przydzielanie ryzyka i problemów

nTask limitations

Brak podstawowych funkcji w wersji próbnej

Cennik nTask

Basic Plan na zawsze za darmo

Premium : $3/miesiąc za użytkownika

: $3/miesiąc za użytkownika Business : $8/miesiąc na użytkownika

: $8/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

nTask oceny i recenzje:

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (100+ recenzji)

8. Oś czasu biura

Via: Oś czasu biura Office Timeline to intuicyjny i wszechstronny planista projektów, umożliwiający łatwe tworzenie analiz ścieżek krytycznych z atrakcyjnymi wizualnie wykresami Gantta, osiami czasu i mapami drogowymi programów bezpośrednio w PowerPoint. 📊

Ścieżka krytyczna to sekwencja zadań, która decyduje o tym, kiedy projekt zostanie zrobiony. Jeśli cokolwiek na tej ścieżce zostanie opóźnione, cały projekt ucierpi. Można ją śledzić na dwa sposoby: z poziomu Widoku osi czasu lub Okienka stylu.

Po aktywowaniu tej opcji, oś czasu podświetla zadania, z którymi absolutnie nie możesz sobie pozwolić na bałagan. I nie jest to skomplikowane - możesz nawet dostosować jej wygląd za pomocą zakładki Ścieżka krytyczna. Pomyśl o tym jak o panelu sterowania w trybie superbohatera projektu. 🦸

Oś czasu pakietu Office - najlepsze funkcje

Natychmiastowe wyświetlanie ścieżki krytycznej

Czas trwania zadania, znaczniki % ukończenia, a także wskaźniki Dzisiaj i Czas, który upłynął

Funkcja "przeciągnij i upuść" umożliwiająca natychmiastową aktualizację planów

Osie czasu pakietu Office

Brak narzędzi do współpracy, aktualizacji oprogramowania lub przypisanych zadań

Ceny Office Oś czasu

Wersja próbna Free

Add-in Pro Edition : $149/rok za użytkownika

: $149/rok za użytkownika Online Premium : $149/rok za użytkownika

: $149/rok za użytkownika Add-in Pro+ Edition: $199/rok na użytkownika

Oceny i recenzje Office Oś czasu

G2 : 4.2/5 (10+ recenzji)

: 4.2/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

9. Strefa Kanban

Via: Strefa Kanban Kiedy sprawy stają się skomplikowane, ważne jest, aby zobaczyć, jak wszystkie ważne elementy pasują do siebie. Strefa Kanban pomaga ustalić kolejność kroków składających się na ścieżkę projektu.

Określasz wszystko: co musi zostać zrobione, co może się wydarzyć w tym samym czasie, jak długo trwa każde zadanie, jakich zasobów potrzebujesz, a nawet kiedy coś się wydarzy. To jak plan projektu. 🗺️

Dzięki tym wszystkim informacjom strefa Kanban oblicza ścieżkę, która zajmuje najwięcej czasu. Informuje również, kiedy rozpocząć i zakończyć każde zadanie, aby utrzymać wszystko na właściwym torze.

Najlepsze funkcje Strefy Kanban

Oferuje przejrzyste wskaźniki dotyczące przepustowości, czasu cyklu, skumulowanego przepływu i alokacji

Zwiększa wydajność cyklu pracy poprzez wizualizację kluczowych procesów

Umożliwia śledzenie postępów na różnych tablicach w celu optymalizacji przepływu pracy

Limity stref Kanban

Brak opcji wizualizacji

Cennik Kanban Zone

Darmowa wersja próbna

Personal : $5/miesiąc za użytkownika

: $5/miesiąc za użytkownika Profesjonalny : $11/miesiąc na użytkownika

: $11/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z firmą w sprawie cen

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Kanban Zone oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (10+ recenzji)

: 4.4/5 (10+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (10+ recenzji)

10. Zoho Projects

Via: Projekty Zoho Zoho Projects to potężny system zarządzania projektami online, który optymalizuje ich zakończenie, zapewniając realistyczne oś czasu i wydajność. Aby precyzyjnie śledzić postępy, pulpit ścieżki krytycznej oferuje dokładny przegląd wszystkich bieżących zadań i kamieni milowych, a oś czasu projektu jest oznaczona kamieniami milowymi, aby pomóc w ustawieniu celów i szczegółowym śledzeniu.

Zoho Projects wyświetla ścieżkę krytyczną projektu, która jest najdłuższym odcinkiem zależnych działań w projekcie. Te działania lub zadania nie mogą zostać przełożone bez narażenia na szwank całego projektu. Identyfikacja istotnych ścieżek pozwala na bardziej efektywne commitowanie czasu i zasobów do takich projektów. 🤝

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Opcje tworzenia i modyfikowania czterech różnych typów zależności zadań

Identyfikacja zadań krytycznych

Funkcja śledzenia linii bazowej

Kilka szablonów

Limity Zoho Projects

Aktualizacja do planów premium jest konieczna do korzystania z podstawowych funkcji

Cennik Zoho Projects

Free do 3 użytkowników

Premium : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $9/miesiąc za użytkownika

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Zoho Projects:

G2 : 4.3/5 (300+ recenzji)

: 4.3/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (300+ recenzji)

Poruszanie się po ścieżce krytycznej z finezją

Zachowaj kontrolę, usprawnij zadania i zapewnij powodzenie projektu jak profesjonalista. Z ClickUp i inne oprogramowanie z tej listy, możesz z łatwością doświadczyć mocy przeprowadzania krytycznej analizy ścieżki. ✨