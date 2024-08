10 najlepszych programów do budżetowania projektów w 2024 roku

Czy jako kierownik projektu spotkałeś się kiedyś z którąś z tych sytuacji?

Niedokładne szacunki budżetu projektu, z małymi błędami zwiększającymi ogólny budżet

Obserwowanie, jak wydatki przekraczają przewidywany budżet całkowity

Nadmierne wydatki na niektóre zasoby i trudności ze znalezieniem dodatkowych funduszy

Jeśli odpowiedź brzmi "tak", nadszedł czas, aby znaleźć oprogramowanie do budżetowania projektów, które spełni Twoje potrzeby.

Oprogramowanie do zarządzania budżetem projektu musi pomagać w zarządzaniu budżetem w dobrych i stresujących czasach. Musisz mieć rozwiązanie, które pomoże Ci skorygować kurs, gdy napotkasz nieprzewidziane wydatki i przekroczenie kosztów oraz odpowiednio je dostosować.

Dobra wiadomość jest taka, że mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie. Sprawdziliśmy, czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania budżetem, 10 najlepszych dostępnych narzędzi oraz ich funkcje, ograniczenia i ceny.

Pomożemy Ci wybrać zdecydowanego zwycięzcę.

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania budżetem projektu?

Niektóre z podstaw, których należy szukać w narzędziu do zarządzania budżetem projektu, obejmują:

Intuicyjny interfejs: Potrzebujesz przyjaznego dla użytkownika interfejsu i płynnej nawigacji, aby usprawnić proces budżetowania, taki jak planowanie i zarządzanie budżetemprzydzielanie zasobóworazzarządzanie wydatkami aby poprawić wydajność

Potrzebujesz przyjaznego dla użytkownika interfejsu i płynnej nawigacji, aby usprawnić proces budżetowania, taki jak planowanie i zarządzanie budżetemprzydzielanie zasobóworazzarządzanie wydatkami aby poprawić wydajność Współpraca między zespołami: Potrzebujesz jednego źródła prawdy dlazespołów projektowych do współpracy i śledzenia budżetów

Potrzebujesz jednego źródła prawdy dlazespołów projektowych do współpracy i śledzenia budżetów Automatyzacja: Wykorzystaj automatyzację, aby usprawnić przepływy pracy związane z budżetowaniem, przypisywać zadania i śledzić postępy

Wykorzystaj automatyzację, aby usprawnić przepływy pracy związane z budżetowaniem, przypisywać zadania i śledzić postępy Bezpieczeństwo : Oprogramowanie oparte na chmurze z solidnym szyfrowaniem i zgodnością z certyfikatami bezpieczeństwa będzie chronić wrażliwe dane finansowe

: Oprogramowanie oparte na chmurze z solidnym szyfrowaniem i zgodnością z certyfikatami bezpieczeństwa będzie chronić wrażliwe dane finansowe Integracja z innymi systemami: Sprawdź, czy narzędzie integruje się z istniejącymi narzędziami finansowymi i platformą księgową. Integracja z systemami zaplecza, w tym systemami księgowymi i kadrowymi, zapewnia dwukierunkowy przepływ informacji, dzięki czemu współpracownicy budżetowi mają dostęp do najnowszych danych

Sprawdź, czy narzędzie integruje się z istniejącymi narzędziami finansowymi i platformą księgową. Integracja z systemami zaplecza, w tym systemami księgowymi i kadrowymi, zapewnia dwukierunkowy przepływ informacji, dzięki czemu współpracownicy budżetowi mają dostęp do najnowszych danych Solidne raportowanie: Zarządzanie budżetami projektów i twórz szczegółowe, konfigurowalne raporty dla interesariuszy, które pomogą w kompleksowej analizie finansowej i podejmowaniu świadomych decyzji

Zarządzanie budżetami projektów i twórz szczegółowe, konfigurowalne raporty dla interesariuszy, które pomogą w kompleksowej analizie finansowej i podejmowaniu świadomych decyzji Szablony budżetów: Bądź na bieżąco z rezultatami dzięki gotowym szablonomszablony budżetu projektu ## 10 najlepszych programów do budżetowania projektów w 2024 roku

1. ClickUp

Zarządzaj projektem małej firmy na każdym etapie dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektu za pomocą ClickUp

ClickUp's oprogramowanie do zarządzania projektami znajduje się na szczycie naszej listy narzędzi budżetowych używanych przez kierowników projektów do łatwego śledzenia finansów projektu. Oprogramowanie to oferuje wiele funkcji, których poszukują kierownicy projektów, w tym szablony budżetów solidne funkcje współpracy i możliwość adaptacji.

Uzyskaj ogólny przegląd budżetu projektu podczas zarządzania zadaniami i statusami w tym łatwym w użyciu szablonie

Najlepsze funkcje ClickUp

Śledzenie w czasie rzeczywistym postępów w zakresie alokacji budżetu i wydatków dzięki w pełni konfigurowalnemu szablonowifinanse dashboards

Zautomatyzuj powtarzające się działania codziennie lub co dwa tygodnie, takie jak przypomnienia o nadchodzących płatnościach lub rozliczanie zasobów projektu za pomocąZadania ClickUp

Szczegółowy szablon struktury podziału pracy (WBS) ClickUp pozwala podzielić złożone projekty na łatwiejsze w zarządzaniu komponenty i pomaga w mapowaniu działań w formie tablic Kanban i szacunków kosztów

ClickUp AI asystent dla planistów budżetowych pomaga w pisaniu szczegółowych podziałów zakresu projektu i szybkim tworzeniu codziennych planów pracy

Wykonywanie obliczeń między polami liczbowymi, daty i czasu przy użyciu prostych lub zaawansowanych formuł

ClickUp Goals pomaga dokładnie śledzić cele budżetowe dla projektów i wizualizować wzrost postępów w wielu celach w jednym widoku

Ograniczenia ClickUp

Clickup AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Ograniczona możliwość śledzenia ram czasowych projektu

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie.

Oceny i recenzje ClickUp

2. RodeoDrive

przez RodeoDrive RodeoDrive jest kompleksowym narzędzie do zarządzania projektami które wspiera firmy na wszystkich etapach projektu, od scoping do wyceny. Z funkcjami takimi jak śledzenie celów projektu raportowanie projektów, zarządzanie zasobami, interaktywne pulpity nawigacyjne i usprawnianie faktur pomagają liderom zespołów i zespołom finansowym kontrolować koszty całego projektu.

Najlepsze cechy RodeoDrive

Możliwość porównywania budżetowanych działań i wydatków projektowych z rzeczywistymi w czasie rzeczywistym w celu zmniejszenia wydatków

Możliwość sortowania projektów na etapy i fakturowania ich oddzielnie na podstawie rzeczywistych kosztów, wynagrodzenia lub procentu ukończenia w celu lepszego planowaniakontrola projektu* Wbudowanyszablony osi czasu projektu i funkcje śledzenia wydatków pomagają prawidłowo zaplanować budżet projektu

Ograniczenia RodeoDrive

Platforma zawiera błędy, ponieważ znajduje się we wczesnej fazie rozwoju

Nie można pobrać szczegółowych raportów budżetowych

Ceny RodeoDrive

Bezpłatnie : 0 USD za pojedynczego użytkownika miesięcznie

: 0 USD za pojedynczego użytkownika miesięcznie Achiever: $14.99 za użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje RodeoDrive

G2: 4.3/5 (6 recenzji)

4.3/5 (6 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3 recenzje)

3. Adobe Workfront

Via Adobe Workfront Platforma Workfront firmy Adobe do wspólnego zarządzania projektami ułatwia zarządzanie budżetami, planami i rzeczywistymi wydatkami. Natywne funkcje pozwalają wszystkim zaangażowanym w proces budżetowania, od interesariuszy, zespołów wewnętrznych, dostawców i zespołów sieciowych, zarządzać i śledzić koszty twarde i miękkie, wydatki stałe, koszty projektu i koszty zasobów.

Jednym z głównych problemów, z którymi borykają się marketerzy, menedżerowie i interesariusze, jest rozbieżność między budżetem projektu a jego realizacją.

Potrzebny jest wgląd w czasie rzeczywistym w budżetowane, prognozowane i rzeczywiste koszty oraz ich realizację. Korekta kursu jest konieczna za każdym razem, gdy projekt przekracza przydzielony budżet lub rzeczywiste godziny. Ręczne zarządzanie tym w arkuszach kalkulacyjnych jest podatne na błędy i czasochłonne.

Najlepsze funkcje Adobe Workfront

Wgląd w czasie rzeczywistym w planowany, prognozowany i rzeczywisty budżet, z podglądem bieżącej wydajności na łatwo dostępnym pulpicie nawigacyjnym

Zarządzanie i śledzenie planowanych kosztów, poziomów zadań iwydatki na zasoby* Integracja z pakietem produktów Adobe ułatwia łączenie zespołów projektowych z innymi częściami firmy, a także efektywne przypisywanie wpływu na przychody

Ograniczenia Adobe Workfront

Oprogramowanie wymaga przeszkolenia użytkowników, zanim będą mogli z niego korzystać

Brak bezpłatnej wersji próbnej

Ograniczone opcje dostosowywania na pulpicie nawigacyjnym Workfront

Ceny Adobe Workfront

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Adobe Workfront

G2: 4.1/5 (920 recenzji)

4.1/5 (920 recenzji) Capterra: 4.4/5 (1391 recenzji)

4. Smartsheet

przez SmartSheet Smartsheet to scentralizowana platforma do zarządzania pracą, która eliminuje zgadywanie z budżetowania projektów. Umożliwia planowanie, śledzenie, przechowywanie danych, udostępnianie plików i raportowanie zadań projektowych zarówno kierownictwu, jak i zespołom projektowym.

W przypadku każdego nowego projektu potrzebne jest centralne repozytorium, które przechowuje wszystkie składniki budżetu, generuje faktury i umożliwia interesariuszom, księgowym i kierownikom projektów dokładne śledzenie budżetów i podejmowanie działań naprawczych w razie potrzeby.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Dostęp do narzędzi zarządzania budżetem do tworzenia i śledzenia budżetów według waluty, typu wydatków lub jednostki waluty

Centralizacja dokumentów pomocniczych, takich jak oferty dostawców, w jednym miejscu

Skonsolidowane kluczowe wskaźniki finansowe na pulpitach nawigacyjnych w czasie rzeczywistym z wielu arkuszy w jednym widoku

Ograniczenia Smartsheet

Nie oferuje automatycznego globalnego śledzenia czasu pracy

Brak wbudowanej obsługi poczty e-mail

Brak widoku listy do kompleksowej wizualizacji poziomów zadań

Cennik Smartsheet

Bezpłatnie : 0 USD za użytkownika miesięcznie

: 0 USD za użytkownika miesięcznie Pro : $7 za użytkownika/miesiąc

: $7 za użytkownika/miesiąc Biznes : $25 za użytkownika/miesiąc

: $25 za użytkownika/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Smartsheet

G2: 4.4/5 (15065 recenzji)

4.4/5 (15065 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3057 opinii)

5. Żniwa

przez Żniwa Ustalenie budżetu dla każdego projektu jest wyzwaniem, ale dobrze opracowany budżet projektu stanowi podstawę do skutecznego śledzenia. Oprogramowanie do zarządzania projektami Harvest dla małych firm ułatwia tworzenie narzędzia do śledzenia zarówno godzin, jak i opłat.

Uzyskaj wgląd w wykorzystany budżet projektu i to, co pozostało w czasie rzeczywistym, aby uniknąć rozszerzenia zakresu, zanim stanie się to kwestią wykolejającą. Zarządzanie wydatkami informacje mają kluczowe znaczenie dla dokładniejszego zabezpieczenia budżetu przyszłych projektów.

Harvest zapewnia niestandardowe raporty umożliwiające przeglądanie zadań, które pochłaniają czas zespołu, czas śledzenia problemów i ich wpływ na szacowane koszty podjęcia działań naprawczych.

Najlepsze funkcje Harvest

Przekształcanie danych z ewidencji czasu pracy w wizualne raporty w czasie rzeczywistym w celu wizualizacji wydajności zespołu, zmniejszenia wypalenia zawodowego i poprawy produktywności

Śledzenie rozliczalnych godzin pracy, kumulacji i wykorzystania kontroli na pierwszy rzut oka oraz przekształcanie rozliczalnych godzin pracy w faktury

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Trello, Slack, Quickbooks i Stitch w celu zapewnienia aktualnych danych dla zespołów zarządzających projektami i budżetami

Ograniczenia Harvest

Oprogramowanie wymaga szerokiego wsparcia na początku użytkowania

Nie posiada funkcji kontroli dostępu i uprawnień

Ceny Harvest

Darmowy : 0 USD za użytkownika miesięcznie

: 0 USD za użytkownika miesięcznie Pro: $10.80 na użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje Harvest

G2: 4.3/5 (790 recenzji)

4.3/5 (790 recenzji) Capterra: 4.6/5 (572 recenzji)

6. Zoho Projects

Via Projekty Zoho Kierownicy projektów na całym świecie wiedzą, że budżetowanie to nie tylko oszczędności, ale także kontrola. Integracja wydatków Zoho pozwala na stworzenie pulpitu podsumowującego rentowność ze statusem przychodów i wydatków w projekcie.

Kierownicy projektów są zaangażowani w kontrolowanie finansów poprzez tworzenie, śledzenie i prognozowanie budżetów, śledzenie wydatków i analizowanie raportów. Zarządzanie wszystkimi tymi zadaniami za pomocą różnych narzędzi, które nie są ze sobą zsynchronizowane, sprawia, że proces monitorowania jest uciążliwy dla wszystkich zaangażowanych w projekt. Zyskaj pełną kontrolę nad każdym etapem procesu budżetowania dzięki Zoho Projects.

To oprogramowanie do zarządzania projektami oferuje funkcje monitorowania budżetów w czasie rzeczywistym, alerty dotyczące progów i przekroczeń oraz raporty dotyczące planowanych i rzeczywistych wydatków.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Zarządzanie finansami poprzez tworzenie, śledzenie i prognozowanie budżetów, rozliczanie klientów, śledzenie stałych i zmiennych wydatków oraz analizowanie raportów

Śledzenie budżetu projektu w oparciu o przydzieloną kwotę lub rzeczywiste godziny spędzone na projektach, kamieniach milowych i różnych zadaniachniestandardowe pulpity nawigacyjne projektów* Dostosowane alerty dla interesariuszy, gdy budżet przekroczy zaplanowany próg

Ograniczenia Zoho Projects

Nie pozwala użytkownikom na tworzenie zadań, przypisywanie ich do członków zespołu i monitorowanie postępów

Brak aplikacji mobilnej

Cennik Zoho Projects

Bezpłatnie : 0 USD dla trzech użytkowników dla maksymalnie dwóch projektów

: 0 USD dla trzech użytkowników dla maksymalnie dwóch projektów Premium : $4 za nieograniczoną liczbę projektów, do 50 użytkowników

: $4 za nieograniczoną liczbę projektów, do 50 użytkowników Premium: 9 USD za nieograniczoną liczbę projektów, bez górnego limitu użytkowników

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5 (382 recenzji)

4.3/5 (382 recenzji) Capterra: 4.3/5 (412 opinii)

7. Hubstaff

W dużych organizacjach, w których zespół zazwyczaj pracuje nad wieloma projektami, należy ustawić progi budżetowe dla różnych projektów i otrzymywać powiadomienia w przypadku przekroczenia wydatków.

Aplikacja do zarządzania personelem Hubstaff pozwala użytkownikom ustalać limity budżetowe, otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o przekroczeniu zakresu i kosztów oraz automatyzować śledzenie czasu dla zasobów. Dzięki wglądowi w wydatki w czasie rzeczywistym można mieć pewność, że nie straci się kontroli nad budżetem.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Szacowanie planowanych kosztów na podstawiezarządzanie zasobami lub liczby godzin spędzonych nad projektem

Dzięki funkcji budżetów na poziomie projektu można śledzić rentowność projektów i zrozumieć koszt przypadający na projekt i użytkownika

Raport budżetów projektów upraszcza śledzenie budżetu (pod względem całkowitej liczby godzin lub całkowitego rzeczywistego kosztu na projekt) i jego wykorzystanie

Ograniczenia Hubstaff

Ograniczone opcje zarządzania zadaniami

Nawigacja nie jest intuicyjna

Ceny Hubstaff

Starter : $4.99 za użytkownika miesięcznie

: $4.99 za użytkownika miesięcznie Grow : 7,50 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,50 USD za użytkownika miesięcznie Team : $10 za użytkownika miesięcznie

: $10 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 25 USD za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Hubstaff

G2: 4.3/5 (431 opinii)

4.3/5 (431 opinii) Capterra: 4.6/5 (1432 opinii)

8. Wrike

przez Wrike Budżetowanie projektu wymaga współpracy interesariuszy z wielu zespołów, takich jak produkt, marketing i zarządzanie projektami, często rozsianych po całym świecie.

Gdy zespoły projektowe są rozproszone geograficznie, potrzebne jest oprogramowanie do budżetowania projektów, które można dostosować do waluty. Aby uniknąć opóźnień w komunikacji, powinno ono przechowywać wszystkie istotne dokumenty w jednym miejscu.

Wielofunkcyjne zespoły mogą uzyskać dostęp do tych dokumentów i śledzić postępy, aby uniknąć dalszych działań za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych środków komunikacji komunikacji asynchronicznej kanały.

Oprogramowanie do zarządzania projektami Wrike pomaga małym i średnim firmom, startupom i dużym przedsiębiorstwom w zarządzaniu odchyleniami budżetowymi i tworzeniu plan budżetowy .

Gdy rzeczywiste koszty różnią się od planowanych, pomaga to zajętym kierownikom projektów zbadać przyczyny rozbieżności. Kierownicy projektów mogą następnie zidentyfikować strategie skutecznego zarządzania budżetem poprzez realokację zasobów lub wdrożenie środków oszczędnościowych.

Najlepsze cechy Wrike

Możliwość dostosowania budżetu za pomocą preferowanych ustawień walutowych i ustawienia domyślnych stawek godzinowych do planowania budżetu

Wrike automatyzuje przydzielanie zadań i dystrybucję zasobów w celu zapewnienia realizacji budżetu

Integracja z ponad 400 aplikacjami, takimi jak Salesforce, Hubspot, Bynder, Zoom i Slack w celu prowadzenia zaawansowanych analiz

Ograniczenia Wrike

Wrike nie oferuje czatu w czasie rzeczywistym do współpracy międzyfunkcyjnej

Nie można wysyłać ani odbierać wiadomości e-mail bezpośrednio z Wrike

Ceny Wrike

Bezpłatnie : 0 USD za użytkownika miesięcznie

: 0 USD za użytkownika miesięcznie Team : 9,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 9,80 USD za użytkownika miesięcznie Biznes : $24.80 za użytkownika miesięcznie

: $24.80 za użytkownika miesięcznie Enterprise : cena niestandardowa

: cena niestandardowa Pinnacle: cena niestandardowa

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4.2/5 (3499 opinii)

4.2/5 (3499 opinii) Capterra: 4.3/5 (2523 opinii)

9. Birdview PSA

przez Birdview PSA Birdview PSA to internetowe narzędzie do zarządzania projektami z zabezpieczeniami klasy korporacyjnej. Dla kadry kierowniczej kompleksowy wgląd w wydajność organizacji pozwala na szybką reakcję na zmiany rynkowe. Kierownicy projektów mogą śledzić postępy, identyfikować wąskie gardła, przydzielać zasoby i ustalać priorytety zadań, aby zapewnić, że projekt pozostanie na właściwym torze.

Jako kierownik projektu w organizacji świadczącej profesjonalne usługi (PSO), pomiar sukcesu projektu opiera się na jego ukończeniu i dostarczeniu do klientów.

Co jeśli projekt został dostarczony do klienta przed proponowaną datą, ale przekroczył budżet o 15%? Czy uznałbyś to za zwycięstwo? Zgodnie z Badania Harvard Business Review jeden na każdy projekt ma średnie przekroczenie kosztów o 200% i przekroczenie harmonogramu o 70%.

Złe rzeczy dzieją się, gdy dzielisz się tymi wiadomościami ze swoimi klientami, ponieważ muszą oni pokryć dodatkowe koszty.

Najlepsze cechy Birdview

Scentralizowane zarządzanie dokumentami w celu uzyskania liczb, kart czasu pracy lub danych dotyczących zakresu projektu w celu stworzenia budżetu

Cała komunikacja i współpraca w ramach projektu na jednej platformie i zapraszanie klientów do współpracy za pośrednictwem portalu dla gości

Asystent AI Birdview pomaga przyspieszyć zarządzanie projektami, alokację zasobów i prognozowanie w celu skutecznego planowania budżetu

Ograniczenia Birdview

Zarządzanie zespołem nie jest intuicyjne

Brak wykresów Gantta i widoków planowania

Ceny Birdview

Lite : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Team: $24 za użytkownika miesięcznie

$24 za użytkownika miesięcznie Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Birdview

G2: 4.2/5 (354 opinie)

4.2/5 (354 opinie) Capterra: 4.4/5 (287 opinii)

10. Runrun

przez Runrun.it Dla średnich firm, w których klienci wahają się przed korzystaniem z bardziej zaawansowanych narzędzi, Runrun.it jest łatwym w użyciu rozwiązaniem współpraca projektowa narzędzie. Zrozumienie danych projektu dzięki interaktywnym widokom i wykresom Gantta oraz monitorowanie postępów za pomocą intuicyjnego narzędzia do śledzenia.

Komunikuj sukces projektu z klientami za pomocą wizualnych wykresów zamiast długich raportów. Dzięki aplikacjom na iOS, Internet i Androida, zespoły i klienci mogą współpracować na tej platformie niezależnie od ich lokalizacji.

Najlepsze cechy Runrun

Inteligentne tablice pomagają członkom zespołu i klientom śledzić aktualizacje projektu i zarządzać zadaniami

Tworzenie formularzy wniosków budżetowych za pomocą gotowych szablonów

Zapisywanie historii decyzji, załączników i rozmów z użytkownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi w jednym miejscu w celu lepszego podejmowania decyzji budżetowych

Ograniczenia Runrun.it

Ograniczone funkcje raportowania i analizy

Interfejs kalendarza jest trudny do zrozumienia

Ceny Runrun.it

Darmowy : $0 do pięciu użytkowników

: $0 do pięciu użytkowników Biznes : $8 za użytkownika miesięcznie

: $8 za użytkownika miesięcznie Enterprise: $25 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Runrun.it

G2: 4.7/5 (1066 recenzji)

4.7/5 (1066 recenzji) Capterra: 4.8/5 (141 opinii)

Gotowy do stworzenia idealnego budżetu projektu?

Jako kierownik projektu znasz nieefektywność ręcznego lub opartego na arkuszach kalkulacyjnych zarządzania budżetem.

Oto lepszy sposób na identyfikację możliwości oszczędności kosztów i komunikację z interesariuszami w łatwym do zrozumienia formacie.

Oprogramowanie do budżetowania projektów ClickUp ułatwia tworzenie realistycznego planu budżetowego, śledzenie ryzyka i dostosowywanie kosztów do potrzeb biznesowych, aby uniknąć nadmiernych wydatków. Dzięki ponad 100 integracjom z innymi narzędziami do budżetowania zarządzania projektami, cała praca może odbywać się na jednym pulpicie nawigacyjnym. Wypróbuj ClickUp za darmo aby uzyskać dostęp do różnych szablonów, widoków i opcji dostosowywania.