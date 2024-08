10 niezbędnych narzędzi AI dla organizacji non-profit w 2024 roku

W sektorze non-profit czas i pieniądze są trudno dostępne - a jednak są integralnymi elementami wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy i osiąganiem kluczowych celów. Jako profesjonalista w sektorze non-profit dążysz do maksymalizacji obu tych aktywów.

Możesz wierzyć lub nie, ale narzędzia uczenia maszynowego mogą być kluczem do realizacji Twojej misji. ✨

Narzędzia sztucznej inteligencji przeżywają rozkwit (i dopiero się rozwijają). Oznacza to, że możliwości wykorzystania tych narzędzi do realizacji podstawowej misji firmy rosną z dnia na dzień. Od automatyzacji zadań po generowanie raportów finansowych, AI może pomóc w niemal każdym aspekcie działalności organizacji.

Tutaj zagłębimy się w sztuczną inteligencję dla organizacji non-profit i narzędzia, które mogą usprawnić ich codzienne procesy. Ponadto ujawnimy 10 najlepszych opcji do wypróbowania już dziś.

Czym są narzędzia AI dla organizacji non-profit?

Narzędzia oparte na AI oszczędzają cenny czas i pieniądze specjalistów non-profit wykonujących codzienne zadania, badania i procesy. Niektóre narzędzia AI koncentrują się na tworzeniu baz danych klientów w celu śledzenia zaangażowania darczyńców i analizowania ich danych. A niektóre kładą podwaliny pod stworzenie misji organizacji non-profit i ustanowienie wytycznych dla członków zespołu i interesariuszy.

Niektóre narzędzia do uczenia maszynowego zwiększają zasięg, poprawiając dane powstania, udostępnianie postów w mediach społecznościowych i upraszczając pisanie grantów. Narzędzia te pełnią funkcję asystentów pisania opartych na sztucznej inteligencji, którzy generują nowe pomysły na burze mózgów, strategie pozyskiwania funduszy i podstawowe inicjatywy. 🌱

Zakres rozwiązań AI jest ogromny, więc wybór odpowiedniego narzędzia zależy od tego, czego potrzebujesz. Możesz zdecydować się na proste rozwiązania, które rozwiązują jeden konkretny punkt bólu odbiorców docelowych lub zakończone narzędzia do zarządzania oprogramowaniem, które usprawniają wszystkie cykle pracy.

Jak organizacje non-profit mogą korzystać z AI

Przy tak wielu opcjach dostępnych na rynku, organizacje non-profit mogą korzystać z AI na niezliczone sposoby. Od lepszego pozyskiwania funduszy po bardziej przejrzyste inicjatywy i lepszy zasięg, AI jest tutaj, aby pomóc.

Użycie Narzędzia AI aby osiągnąć cele organizacji non-profit dzięki:

lepsze dane o darczyńcach zarządzanie : Dzięki narzędziom AI takim jak npSzablony CRMłatwiej jest przechowywać, zarządzać i raportować informacje o darczyńcach

: Dzięki narzędziom AI takim jak npSzablony CRMłatwiej jest przechowywać, zarządzać i raportować informacje o darczyńcach Ulepszona zawartość : Wyróżnij się na tle konkurencji dzięki angażującej zawartości na każdy możliwy temat, kierowanej przez niestandardowe podpowiedzi łatwo dostosowane do Twojego przesłania i misji

: Wyróżnij się na tle konkurencji dzięki angażującej zawartości na każdy możliwy temat, kierowanej przez niestandardowe podpowiedzi łatwo dostosowane do Twojego przesłania i misji Łatwiejsze wdrażanie klientów: Dzięki AI łatwiej jestwdrażanie klientów,zarządzanie klientami i pozyskuj nowych darczyńców dzięki formularzom i systemom zarządzania zadaniami

10 najlepszych narzędzi AI dla organizacji non-profit 2024

Przy tak wielu przypadkach użycia, włączenie AI do cykli pracy organizacji non-profit jest oczywiste. Ale skąd wiesz, które narzędzie jest odpowiednie do zrobienia Twojej misji? Tutaj wyróżniliśmy najlepsze narzędzia AI dla organizacji non-profit. Znajdziesz tu funkcje, ograniczenia, ceny i oceny, które pozwolą Ci wybrać narzędzie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb. 🌻

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej i dopracowywać swoje kopie, odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp pomaga organizacjom non-profit uprościć cykl pracy i usprawnić zarządzanie zadaniami w różnych projektach. Jeśli Twoja organizacja non-profit prowadzi wiele inicjatyw i wysiłków związanych z pozyskiwaniem funduszy, to potężne narzędzie zapewni Ci porządek i kontrolę nad postępami. 💪

Wykorzystaj niestandardowe pola do tworzenia budżetów i raportów dla darczyńców. Wykorzystaj Automatyzacja ClickUp aby utworzyć zadania dla wolontariuszy i członków zespołu. Przełącz się na widok Kalendarza, aby śledzić harmonogram wszystkich osób. Przypisuj priorytety do zadań, aby każdy wiedział, co jest najważniejsze. ClickUp AI to asystent pisania, który przejmuje czasochłonne zadania i czyni je bardziej efektywnymi. Użyj go do celów marketingowych jak generowanie nowych pomysłów na zawartość mediów społecznościowych. Podsumowywanie zadań i tworzenie formalnych raportów finansowych. Szybkie tworzenie i udostępnianie formularzy rekrutacyjnych w celu pozyskania nowych wolontariuszy lub darczyńców w ciągu zaledwie kilku minut.

Użyj ClickUp AI do automatycznego generowania aktualizacji zadań, podsumowań i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

Użycie ClickUp CRM do śledzenia informacji o darczyńcach i tworzenia zestawów danych do raportowania. Niestandardowe pola oferują cenny wgląd w podejmowanie decyzji opartych na danych, gdy nadejdzie czas na rozpoczęcie nowych kampanii fundraisingowych. Zaplanuj przeglądy i odprawy z kluczowymi interesariuszami i nigdy nie przegap połączenia z darczyńcami.

Z Dokumenty ClickUp łatwo współpracować z członkami Teams, darczyńcami i wolontariuszami w jednej przestrzeni. Łatwo aktualizuj uprawnienia, aby każdy miał dostęp do tego, czego potrzebuje. Użyj Dokumentów do tworzenia hubów wiedzy dla najlepszych praktyk, tworzenia nowych inicjatyw lub generowania wniosków ze spotkań i konferencji.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp'sNarzędzia do pisania AI oszczędzają czas, jeśli chodzi o tworzenie wszystkiego, od zasobów brandingowych po wnioski o dotacje i materiały fundraisingowe

Użyj wbudowanego narzędzianiestandardowe oprogramowanie bazy danych klientów aby połączyć się z prawdziwymi użytkownikami i budować lepsze relacje ze swoimi zwolennikami

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia wdrażanie nowych członków Teams i przygotowanie wszystkich do pracy

Budowanie partnerstw i angażowanie nowych darczyńców dzięki uprawnieniom i ustawieniom dostępu użytkowników

Wbudowane śledzenie danych pozwala analizować wskaźniki w celu odkrycia głównych darczyńców oraz automatyzacji raportowania i wysyłania wiadomości z podziękowaniami dla wspierających

Integracje z dziesiątkami narzędzi i dodatków, takich jakRozszerzenia Chrome umożliwiają płynną pracę z narzędziami do śledzenia czasu, aplikacjami do przesyłania wiadomości i oprogramowaniem

ClickUp limity

ClickUp AI jest obecnie dostępny tylko na pulpitach, ale wkrótce ma zostać wprowadzony na urządzenia mobilne

Jeśli chcesz wykorzystać pełną funkcję narzędzia, spodziewaj się krzywej uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,900+ recenzji)

: 4.7/5 (8,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,800+ recenzji)

2. DonorSearch AI

przez DonorSearch AI DonorSearch AI to narzędzie sztucznej inteligencji mające na celu rozwiązanie kluczowych problemów w sektorze non-profit. Wykorzystuje moc AI, aby pomóc organizacjom non-profit w identyfikacji i segmentacji potencjalnych darczyńców. Zaprojektowany w celu zwiększenia przychodów z pozyskiwania funduszy, wyróżnienia potencjalnych darczyńców o dużym wpływie i budowania lepszych strategii, jest kluczowym narzędziem dla organizacji non-profit.

Najlepsze funkcje DonorSearch AI

Algorytm uczenia maszynowego wykorzystuje ponad 800 punktów danych do rekomendowania potencjalnych darczyńców, którzy najprawdopodobniej przekażą darowiznę w okresie 12 miesięcy

Algorytmy AI tworzą segmenty darczyńców w oparciu o umiejętności pozyskiwania funduszy, doświadczenie darczyńców i coroczne darowizny, dzięki czemu apele o zbiórkę funduszy trafiają do docelowych odbiorców

Wyniki prawdopodobieństwa zapewniają natychmiastową widoczność tego, którzy odbiorcy najprawdopodobniej sfinansują twoje inicjatywy

Dodatki pozwalają tworzyć plany marketingowe, poprawiać zwrot z inwestycji w kampanie i sprawdzać potencjalnych darczyńców na podstawie zamożności i innych czynników

Ograniczenia DonorSearch AI

Integracja mogłaby zostać ulepszona, aby uczynić ją bardziej zakończonym rozwiązaniem

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że dane dotyczące organizacji charytatywnych nie zawsze były aktualne

Ceny DonorSearch AI

Zaplanuj prezentację cenową

DonorSearch AI oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. RapidMiner

przez RapidMiner RapidMiner to narzędzie do analizy danych, które zapewnia oparty na AI wgląd w darczyńców i upraszcza operacje. Wspierany przez uczenie maszynowe, został zaprojektowany do generowania spostrzeżeń, budowania lepszego zasięgu i połączenia organizacji non-profit z najlepszymi darczyńcami. ✍️

Najlepsze funkcje RapidMiner

Segmentacja klientów za pomocą AI pozwala lepiej docierać do wszystkiego, od platform mediów społecznościowych po usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb

Analiza danych i prognoza usprawniają programy pozyskiwania funduszy i wyróżniają najważniejsze darowizny, ułatwiając automatyczne wysyłanie podziękowań

Kognitywna automatyzacja procesów pozwala członkom zespołu i wolontariuszom poświęcić więcej czasu na to, co najważniejsze

Analiza wartości życiowej darczyńców (Customer Lifetime Value) pozwala zobaczyć, kim są najbardziej wartościowi darczyńcy, niezależnie od tego, czy przekazują darowizny okazjonalnie, czy regularnie wspierają twoją sprawę

Limity RapidMiner

Niektórzy uważają, że interfejs użytkownika jest przestarzały i można by go ulepszyć

Ceny za bardziej zaawansowane funkcje lub duże ilości danych mogą być drogie dla organizacji non-profit o ograniczonym budżecie

Ceny RapidMiner

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby poprosić o wycenę

RapidMiner oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (400+ recenzji)

: 4.6/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (20+ recenzji)

4. Sisense

przez Sisense Sisense to narzędzie analityczne, które zapewnia wgląd w proces pozyskiwania funduszy. Integracja z kilkoma źródłami danych i niestandardowe pulpity zapewniają elastyczność i dostosowane wglądy w oparciu o własne dane darczyńców.

Najlepsze funkcje Sisense

Narzędzie predykcyjne wykorzystuje ogromne zbiory danych i przekształca je w przydatne informacje w ciągu kilku minut zamiast godzin

Elastyczne ceny i plany płatności za wykorzystanie sprawiają, że narzędzie to jest przyjazne dla budżetu większości organizacji non-profit

Podejmowanie proaktywnych decyzji dzięki wbudowanym alertom i decyzjom

Wsparcie w zakresie bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych zapewnia bezpieczeństwo danych klientów i darczyńców

Limity Sisense

Niektórzy użytkownicy doświadczają problemów ze stabilnością i ładowaniem dużych zbiorów danych

Wizualizacje i narzędzia do raportowania są bardziej podstawowe w porównaniu do innych narzędzi

Ceny Sisense

Kontakt w sprawie niestandardowych cen

Oceny i recenzje Sisense

G2 : 4.3/5 (700+ recenzji)

: 4.3/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

5. Montaż

przez Montaż Sembly to asystent spotkań AI do robienia notatek, danych powstania i spostrzeżeń. Dzięki konfigurowalnej organizacji i funkcjom specyficznym dla spotkań, jest to narzędzie, które pozwala w pełni wykorzystać każdą dyskusję.

Najlepsze funkcje Sembly

Skup się na bieżącej dyskusji, ponieważ Sembly natychmiast bierzenotatki ze spotkania dla Ciebie

Skorzystaj z funkcji wyszukiwania, aby śledzić poprzednie spotkania na podstawie słów kluczowych, dat lub elementów porządku obrad

Transkrypcja obejmuje dokładną identyfikację mówcy, notatki ze znacznikami czasu i zakładki, aby stworzyć realistyczny zapis

Podsumowania spotkań z wykorzystaniem AI w kilku językach ułatwiają dłuższe dyskusje i tworzą uproszczone wnioski

Limity montażu

Niektórzy użytkownicy mieli problemy z uruchomieniem Sembly na Zoomie

Nawigacja nie zawsze jest intuicyjna, więc potrzeba trochę czasu, aby nauczyć się w pełni korzystać z Sembly

Ceny Sembly

Personal : Free

: Free Profesjonalny : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Teams : $20/miesiąc/użytkownika

: $20/miesiąc/użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Sembly

G2 : 4.3/5 (10+ recenzji)

: 4.3/5 (10+ recenzji) Capterra: N/A

6. Buffer AI Assistant

przez Bufor Kluczowym aspektem pracy non-profit jest zasięg. Asystent AI Buffera ma na celu uproszczenie tego zadania poprzez natychmiastowe generowanie nowych pomysłów na zawartość. Narzędzia do szybkiego udostępniania sprawiają, że zawartość trafia do odbiorców docelowych, co oznacza większe powodzenie kampanii pozyskiwania funduszy non-profit. 💸

Najlepsze funkcje Buffer AI Assistant

Wykorzystanie narzędzia AI do burzy mózgów i tworzenia kampanii o większym wpływie społecznym

Zmieniaj przeznaczenie zawartości w kilka sekund, aby udostępniać ją na różnych platformach w o połowę krótszym czasie

Analizuj długą zawartość formularza i generuj natychmiastowe inspiracje do postów w mediach społecznościowych, aby pogłębić swoje kampanie marketingowe

Narzędzia do przeformułowywania i podsumowywania czyszczą zawartość, aby była bardziej skuteczna

Ograniczenia Buffer AI Assistant

Niektórzy użytkownicy znaleźli uprzedzenia w zawartości, ale Buffer AI prosi użytkowników o raportowanie tych problemów, aby mogli się nimi zająć

Narzędzie potrzebuje trochę czasu, aby się nauczyć

Ceny Buffer AI Assistant

Free : Do trzech kanałów

: Do trzech kanałów Essentials : 6 USD/miesiąc/kanał

: 6 USD/miesiąc/kanał Teams : 12 USD/miesiąc/kanał

: 12 USD/miesiąc/kanał Agencja: 120 USD/miesiąc za 10 kanałów

Buffer AI Assistant oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (900+ recenzji)

: 4.3/5 (900+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1400+ recenzji)

7. Wydra

przez Wydra Otter to oparty na AI asystent spotkań, który podsumowuje spotkania, podkreśla kluczowe punkty i zapewnia przestrzeń komentarzy do współpracy w zespole. Co najlepsze, integruje się z innymi aplikacjami, dzięki czemu można go wbudować w istniejące cykle pracy bez zakłócania sposobu, w jaki zespół jest zrobiony.

Otter najlepsze funkcje

Połączenie Otter ze spotkaniami w kalendarzu i natychmiastowe otrzymywanie zautomatyzowanych notatek ze spotkań i transkrypcji

Chatbot Otter jest wbudowany w spotkania, dzięki czemu można rozmawiać z członkami zespołu lub niestandardowo sporządzać notatki

Podsumowania na żywo pozwalają spóźnionym uczestnikom nabrać tempa

Rozszerzenie OtterPilot for Sales buduje wgląd w dane, tworzy kolejne wiadomości e-mail i natychmiast dodaje notatki z rozmów w Salesforce

Limity Otter

W przypadku złożonych nagrań audio z ożywionymi dyskusjami transkrypcje nie zawsze są dokładne

Narzędzie obsługuje tylko język angielski, co ogranicza jego zastosowanie w wielojęzycznych organizacjach non-profit

Cennik Otter

Podstawowy : Free

: Free Pro : $16.99/miesiąc/użytkownik

: $16.99/miesiąc/użytkownik Business : $40/miesiąc/użytkownik

: $40/miesiąc/użytkownik Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Otter oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (100+ recenzji)

: 4.1/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

8. AssemblyAI

przez AssemblyAI AssemblyAI to narzędzie do transkrypcji przeznaczone do tworzenia zapisów dyskusji i generowania kluczowych wniosków dla organizacji non-profit. API ma wbudowane funkcje bezpieczeństwa i narzędzia do ochrony danych pracowników, wolontariuszy i darczyńców.

Najlepsze funkcje AssemblyAI

Funkcje obejmują filtrowanie wulgaryzmów, niestandardowe słowniki i etykiety na zamówienie, aby rozmawiać w sposób, który ma największy sens dla organizacji non-profit

Modele inteligencji audio natychmiast generują streszczenia i moderują zawartość

Dokładność na poziomie ludzkim oznacza, że narzędzie popełnia o 43% mniej błędów niż konkurencja

Automatyczne generowanie napisów, aby zawartość była przyjazna dla ADA i łatwiejsza do zrozumienia

Limity AssemblyAI

Narzędzie nie jest tak dokładne, jeśli w tle jest dużo hałasu

Niektórzy użytkownicy życzą sobie więcej integracji

Ceny AssemblyAI

Transkrypcja podstawowa : $0.650016/godz

: $0.650016/godz Real-Time Transcription : 0,75024 USD/godz

: 0,75024 USD/godz Audio Intelligence : $0.12-$0.30/godz

: $0.12-$0.30/godz LeMur : Wycena oparta na tokenach

: Wycena oparta na tokenach Enterprise: Kontakt w sprawie indywidualnej wyceny

Oceny i recenzje AssemblyAI

G2 : 4.6/5 (20+ recenzji)

: 4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: N/A

9. Pas startowy

przez Pas startowy Organizacje non-profit generują odsetki i zbierają pieniądze dzięki unikalnemu storytellingowi. Runway pomaga organizacjom non-profit tworzyć lepsze historie, od tekstów pisanych po filmy wideo. Wykorzystaj go, aby uzupełnić zawartość pisemną o angażujące materiały wideo, zdjęcia i grafiki, aby rozwijać inicjatywy. 📈

Runway najlepsze funkcje

ponad 30 narzędzi AI Magic pozwala tworzyć wizualizacje na swój sposób

Twórz wideo na podstawie kilku słów kluczowych, obrazów lub krótkich klipów ilustrujących Twoją inicjatywę

Generator obrazów tworzy atrakcyjne grafiki, portrety i kompozycje z tekstu

Tworzenie niestandardowych modeli opartych na stylach i tematach

Użyj narzędzi do edycji, aby usunąć tło i przyspieszyć lub spowolnić wideo

Runway limits

Niektóre funkcje edycji wymagają dodatkowych kredytów

Nie wszystkie formaty plików są wspierane przy eksporcie

Ceny Runway

Podstawowy : Free

: Free Standard : 15 USD/użytkownik/miesiąc

: 15 USD/użytkownik/miesiąc Pro : $35/użytkownik/miesiąc

: $35/użytkownik/miesiąc Unlimited : $95/użytkownik/miesiąc

: $95/użytkownik/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Runway oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Looka

przez Looka Budowanie marki, której ludzie ufają i z którą dobrze się bawią, prowadzi do lepszego pozyskiwania funduszy. Looka to narzędzie brandingowe, które projektuje logo, strony internetowe i inne materiały marketingowe. Użyj go, aby stworzyć spójną markę tożsamość marki i połączenie z użytkownikami.

Najlepsze funkcje Looka

Narzędzia AI błyskawicznie tworzą 100 makiet logo do wyboru na podstawie słów kluczowych i stylów

Natychmiastowy dostęp do ponad 15 plików logo zaprojektowanych dla różnych platform i przypadków użycia

Zestaw Brand Kit pełni funkcję ponad 300 szablonów, od faktur po ulotki fundraisingowe z Twoim brandingiem

Szablony mediów społecznościowych ułatwiają połączenie z użytkownikami na różnych platformach bez konieczności spędzania godzin na ponownym formatowaniu zasobów marki

Limity Looka

Ponieważ Looka została zaprojektowana z myślą o brandingu, będziesz potrzebować innego narzędzia do analizy danych i zarządzania zadaniami

Wyniki nie zawsze są niestandardowe, więc będziesz musiał przefiltrować, aby znaleźć projekty, których inne marki jeszcze nie używają

Ceny Looka

Free na start

na start Podstawowy pakiet logo : 20 USD jednorazowy zakup

: 20 USD jednorazowy zakup Premium Logo Package : 65 USD jednorazowy zakup

: 65 USD jednorazowy zakup Subskrypcja Brand Kit : 96 USD/rok, rozliczana rocznie

: 96 USD/rok, rozliczana rocznie Band Kit Web Subskrypcja: $129/rok, rozliczane rocznie

oceny i recenzje #### Looka

G2 : 3/5 (10+ recenzji)

: 3/5 (10+ recenzji) Capterra: 5/5 (2+ recenzji)

Spotkaj się ze swoją misją i buduj atrakcyjne inicjatywy z ClickUp

Od narzędzi do badania potencjalnych klientów po generowanie obrazów i chatboty oparte na sztucznej inteligencji, które generują odpowiedzi podobne do ludzkich, narzędzia z tej listy to tylko kilka przykładów wielu sposobów, w jakie profesjonaliści non-profit mogą wykorzystać moc sztucznej inteligencji w swoich codziennych procesach. Wybierz jeden z nich lub wymieszaj i dopasuj kilka, aby stworzyć lepszy branding, generować wgląd w dane, usprawnić komunikację z darczyńcami i zarządzać cyklami pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i połóż podwaliny pod lepsze powodzenie swojej organizacji non-profit. Skorzystaj z CRM, aby śledzić dane analityczne swoich darczyńców i błyskawicznie przydzielać zadania i elementy działań pracownikom i wolontariuszom. Wbudowane narzędzia AI oszczędzają czas i ułatwiają tworzenie zawartości potrzebnej do realizacji podstawowej misji. 🙌