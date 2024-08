10 darmowych szablonów wniosków o dotacje do pisania gwiezdnych grantów

Polujesz na dotację?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz funduszy na program edukacyjny, czy jesteś gotowy na założenie organizacji non-profit, wejście w świat pisania grantów nie jest dla osób o słabym sercu. Ale jesteś tutaj, aby coś zmienić i dlatego potrzebujesz solidnej, dobrze skonstruowanej propozycji, aby uzyskać potrzebne finansowanie.

Dopracowany wniosek o dotację przekonuje potencjalnych grantobiorców o wykonalności projektu. Być może siedzisz przy komputerze i próbujesz rozpocząć proces pisania wniosku o dotację, ale masz poważną blokadę pisarską.

Być może nie wiesz, jak sformatować cały wniosek o dotację od początku do końca. Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś, szablon wniosku o dotację może ci pomóc.

W tym przewodniku przyjrzymy się, jak działają wnioski o dotacje, wyjaśnimy, czego należy szukać w szablonach do pisania dotacji i podzielimy się naszymi 10 najlepszymi szablonami do wykorzystania. ✨

Czym jest wniosek o dotację?

Wniosek o dotację to formalny dokument przedstawiający prośbę o finansowanie. Zwykle składa się go do agencji rządowej, korporacji lub innej organizacji oferującej fundusze grantowe lub możliwości budżetowe.

Skuteczne wnioski o dotacje dzielą się informacjami o proponowanym projekcie w przekonujący sposób. Musisz nie tylko udostępnić istotne informacje o swoim projekcie, ale także przedstawić całkiem dobre argumenty, dlaczego zasługujesz na to finansowanie - zwłaszcza jeśli prosisz o duże pieniądze.

Każdy projekt jest inny, ale pisanie wniosków o dotacje zazwyczaj obejmuje:

List motywacyjny: Krótkie wprowadzenie, które zawiera przegląd tego, dlaczego ubiegasz się o finansowanie i kwalifikujesz się do otrzymania grantu badawczego

Krótkie wprowadzenie, które zawiera przegląd tego, dlaczego ubiegasz się o finansowanie i kwalifikujesz się do otrzymania grantu badawczego streszczenie: zwięzły akapit szczegółowo opisujący problem, rozwiązanie, wnioskowaną kwotę finansowania i oczekiwane wyniki

zwięzły akapit szczegółowo opisujący problem, rozwiązanie, wnioskowaną kwotę finansowania i oczekiwane wyniki Oświadczenie o potrzebie : Jest to szczegółowe wyjaśnienie problemu, który projekt powinien rozwiązać

: Jest to szczegółowe wyjaśnienie problemu, który projekt powinien rozwiązać Opis projektu: To daje recenzentom grantu możliwośćzarys projektu z wyszczególnieniem harmonogramu i metod

To daje recenzentom grantu możliwośćzarys projektu z wyszczególnieniem harmonogramu i metod Budżet dotacji : Stwórz szczegółowy plan finansowy pokazujący, ile potrzebujesz, na co i dlaczego

: Stwórz szczegółowy plan finansowy pokazujący, ile potrzebujesz, na co i dlaczego Informacje organizacyjne: To krótkie wyjaśnienie, kim jesteś, jakie masz osiągnięcia i dlaczego jesteś przygotowany do obsługi tego projektu

Nie chcę cię przestraszyć, ale pisanie grantów jest bardzo konkurencyjne. Dlatego najlepiej jest użyć szablonu wniosku o dotację, aby przedstawić swoje pomysły w najbardziej przejrzysty i przekonujący sposób. 📚

Co składa się na zwycięski szablon wniosku o dotację? 3 wskazówki do zapamiętania

Szablony mogą być ogromną oszczędnością czasu, ale nie wszystkie szablony są pomocne. Jeśli szukasz szablonu oszczędzającego czas, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby znaleźć najlepszą opcję dla swojego projektu:

WybierzNarzędzie do pisania propozycji AI: Zmagasz się z blokadą pisarską? Narzędzia AI, takie jakClickUp AI pobierają szczegóły projektu i magicznie wypełniają szablon. Oczywiście nadal powinieneś przejrzeć tę kopię, ale AI z pewnością utrzyma Cię na dobrej drodze Solidna struktura: Wnioski o dotacje mogą być dość długie i suche, jeśli nie jesteś ostrożny, więc szukaj szablonów z wbudowaną organizacją. Powinny one mieć spis treści i wiele nagłówków, aby podzielić tekst Współpraca: Prawdopodobnie nie piszesz wniosku w pojedynkę. Poszukaj szablonów, które umożliwiają współpracownikom, kluczowym pracownikom i interesariuszom przeglądanie i edytowanie wniosku w tym samym czasie

10 darmowych szablonów wniosków o dotacje, dzięki którym zdobędziesz więcej grantów

Oczywiście, możesz stworzyć własną propozycję grantu. Ale po co spędzać godziny na tworzeniu własnej propozycji, skoro istnieje tak wiele wysokiej jakości szablonów do pobrania?

Jeśli potrzebujesz finansowania w mgnieniu oka, skorzystaj z tych 10 szablonów wniosków o dotacje, aby przedstawić swoją sprawę w krótszym czasie i bez kłopotów.

1. Szablon wniosku o dotację ClickUp

Szablon wniosku o dotację ClickUp

Potrzebujesz szablonu, który nie tylko uporządkuje Twój wniosek, ale także sam proces jego składania? Nie szukaj dalej niż szablon Szablon wniosku o dotację ClickUp .

Ten darmowy szablon zawiera wiele przydatnych funkcji, w tym niestandardowe statusy, takie jak Open i Complete, do śledzenia każdego elementu wniosku o dotację. Jeśli piszesz wnioski jako zespół i musisz śledzić, które części są gotowe - a które nadal wymagają uwagi - ten szablon znacznie oszczędza czas.

Przełączaj się między czterema różnymi widokami, aby wyświetlić wniosek o dotację w różnych formatach. Szablon ten integruje się również z Narzędzia do zarządzania projektami ClickUp dzięki czemu idealnie nadaje się do dodania struktury do procesu składania propozycji.

Dodawaj komentarze i reakcje, śledź czas spędzony na pracy nad wnioskiem o dotację i oznaczaj członków personelu za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dźwignia Ponad 100 automatyzacji ClickUp aby utrzymać proces składania wniosków o dotacje w ruchu i przekazywać zadania między członkami zespołu z prędkością światła. ⚡ Pobierz ten szablon

2. ClickUp Szablon zakresu prac związanych z pisaniem grantów

Szablon zakresu prac związanych z pisaniem grantów ClickUp

Zakres prac projektu powinien określać sam projekt, jego cele, działania i wyniki końcowe. Potencjalni fundatorzy chcą również zobaczyć ramy czasowe, kamienie milowe i kwotę finansowania w zakresie prac.

Jeśli brzmi to jak dużo informacji do zebrania na własną rękę, mamy dla Ciebie rozwiązanie. Szablon zakresu prac do pisania grantów ClickUp zapewnia ramy krok po kroku do napisania solidnego, zorganizowanego zakresu prac.

Szablon ten pomaga zawrzeć wszystkie niezbędne informacje do napisania szczelnego zakresu prac. Zawiera on statusy takie jak Draft, In review i Finalized, dzięki czemu można łatwo śledzić postępy w samym projekcie pisania dotacji.

Dodaj pola niestandardowe, takie jak nazwa grantu, organizacja finansująca, termin składania wniosków i alokacja budżetu, aby śledzić szczegóły wielu programów grantowych bez dezorientacji.

Co najlepsze, szablon ten jest w 100% konfigurowalny. Możesz swobodnie korzystać z gotowej struktury, kolorów i czcionek, ale najlepiej jest dodać własny branding, aby zrobić dobre pierwsze wrażenie na agencji finansującej. Pobierz ten szablon

3. ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu pisania grantów

ClickUp ChatGPT Podpowiedzi do szablonu pisania grantów

Słuchaj, nie mówimy, że powinieneś pozwolić ChatGPT zająć się każdym aspektem twoich dotacji, ale zdecydowanie możesz go użyć, aby przyspieszyć proces pisania. Sztuczka AI narzędzia do pisania takich jak ChatGPT jest wiedza o tym, jak podpowiedzieć sztucznej inteligencji, aby uzyskać wysokiej jakości odpowiedzi, i to jest miejsce, w którym ClickUp ChatGPT Prompts For Grant Writing Template (Szablon podpowiedzi do ChatGPT) przydaje się.

Ten przewodnik zawiera mnóstwo pomocnych wskazówek do przesłania do ChatGPT i wygenerowania wysokiej jakości kopii dla grantów, listów motywacyjnych i nie tylko. Jeśli walczysz z blokadą pisarską i potrzebujesz napisać wniosek na wczoraj, ten szablon pomoże ci napisać wszystko z prędkością światła dzięki sztucznej inteligencji.

Tak długo, jak wypełniasz zmienne swoimi informacjami, jesteś złoty. Szablon zawiera podpowiedzi takie jak:

"Szukam wskazówek, jak napisać udany wniosek o dotację, który przekona [organizację przyznającą dotacje] do sfinansowania naszego [celu]"

"Muszę stworzyć narrację, która nakreśli potrzebę naszego [projektu lub inicjatywy] i dlaczego powinna ona zostać sfinansowana przez [organizację przyznającą granty]"

"Szukam strategii, które zapewnią, że nasza propozycja grantu wyróżni się na tle konkurencji i zostanie wybrana do finansowania"

Jeśli nie chcesz tracić czasu na przełączanie się między ClickUp i ChatGPT, uprość sprawę, używając ClickUp AI aby błyskawicznie napisać szablon. Pobierz ten szablon

4. ClickUp Szablon oświadczenia o pracy w ramach grantu NIH

clickUp NIH Grant Statement of Work Template (Szablon oświadczenia o pracy w ramach grantu NIH)

Grant National Institutes of Health (NIH) to główna liga grantów. Jeśli potrzebujesz grantu na badania lub pracujesz dla organizacji związanej ze zdrowiem, ten konkretny grant jest koniecznością.

Granty NIH mają swoje dziwactwa, dlatego też stworzyliśmy sekcję Szablon oświadczenia o pracy w ramach grantu NIH ClickUp . Prawdopodobnie będziesz potrzebować więcej szablonów dla innych części wniosku o dotację, ale jeśli szukasz pomocy z oświadczeniem o pracy (SOW), jesteś we właściwym miejscu, przyjacielu.

Ten szablon SOW:

Definiuje cele projektu, rezultaty iharmonogramy projektu* Określa strategię

Określa obowiązki wszystkich członków zespołu

Zawiera statusy, pola niestandardowe i różne widoki, aby uczynić ten szablon swoim własnym. Pobierz ten szablon

5. Szablon propozycji projektu dla organizacji non-profit ClickUp

Szablon propozycji projektu dla organizacji non-profit ClickUp

Jako organizacja non-profit wiesz, jak ważne jest zabezpieczenie funduszy na wsparcie swojej misji. Pisz skuteczniejsze wnioski o dotacje dzięki szablonowi Szablon propozycji projektu dla organizacji non-profit ClickUp .

Jest on dostosowany do potrzeb dotacji non-profit i zawiera:

Cele projektu

Część budżetową

Harmonogramy

Wizualizacje wpływu społecznego

Wykonalny plan wdrożenia

Ten przykładowy wniosek o dotację zawiera niestandardowe statusy i pola niestandardowe, ale jesteśmy naprawdę dumni z widoku Whiteboard. Skorzystaj z widoku propozycji projektu, aby przeprowadzić burzę mózgów i postępuj zgodnie z widokiem przewodnika dla początkujących, aby rozpocząć pracę nad wnioskiem o dotację. Pobierz ten szablon

6. Szablon struktury podziału pracy organizacji non-profit ClickUp

ClickUp Szablon struktury podziału pracy organizacji non-profit

Wiemy, jak pochłaniające mogą być propozycje. Ale nadal ważne jest, aby nie tracić z oczu nagrody, nawet podczas pracy pisania propozycji projektu . Upewnij się, że masz odpowiednią strukturę do zarządzania projektami po zabezpieczeniu finansowania - nigdy nie wiesz, kiedy nadejdzie czas na pokaz!

The Szablon struktury podziału pracy organizacji non-profit ClickUp dzieli nawet najbardziej złożone zadania organizacji non-profit na łatwiejsze do zarządzania. Użyj tego szablonu, aby utworzyć zadania i przypisać je do swojego zespołu.

Pozwoli on nawet śledzić postępy, zarządzać budżetem projektu i śledzić wydatki na tym samym pulpicie nawigacyjnym. Jeśli jesteś niewielką organizacją non-profit, która stara się zrobić więcej przy niewielkich zasobach, ten uniwersalny szablon jest niezbędny do opisów projektów, projektów badawczych i wielu innych. Pobierz ten szablon

7. Szablon propozycji projektu programu pomocy społeczności ClickUp

Szablon propozycji projektu programu pomocy społecznościowej ClickUp

Program pomocy społeczności (CAP) zapewnia wsparcie członkom określonej społeczności. CAP zapewnia pomoc finansową, żywność, zasoby edukacyjne, pomoc mieszkaniową, grupy wsparcia i wiele więcej.

Czy chcesz uruchomić program pomocy społeczności? Szablon propozycji projektu programu pomocy społeczności ClickUp to szablon właśnie dla Ciebie. 🌻

Skorzystaj z widoku propozycji projektu, aby nakreślić konkretne cele i kluczowe założenia rezultaty w jednym miejscu. ClickUp ułatwia współpracę z zespołem i burzę mózgów w ramach projektu, dzięki czemu można stworzyć skuteczny wniosek o dotację, który zapewni finansowanie. Pobierz ten szablon

8. Szablon wniosku o dotację PDF od Signaturely

Przez Signaturely

Potrzebujesz czegoś z mniejszą ilością dzwonków i gwizdków? Szablon wniosku o dotację PDF od Signaturely można pobrać bezpłatnie w formacie Word Doc lub PDF.

Ten ogólny szablon propozycji dotacji zawiera formatowanie, nagłówki i sekcje, choć brakuje mu ładnych kolorów, wizualizacji i funkcji współpracy, które można znaleźć w innych szablonach z tej listy. Mimo to, jest to idealna opcja dla każdego, kto potrzebuje prostszego szablonu wniosku zawierającego tylko niezbędne elementy. Pobierz ten szablonBonus: Narzędzia do zarządzania propozycjami

9. Szablon wniosku o dotację Word by Wise

Przez Wise

Szablon wniosku o dotację Word firmy Wise to szablon Word Doc, który zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby zdobyć fundusze, w tym:

Streszczenie

Przegląd projektu

Zakres prac

Zasady i warunki

Umowa

Jest to jednak ogólny szablon wniosku o dotację i będziesz musiał dostarczyć prawie całą jego kopię szablon propozycji biznesowej . Zalecamy skorzystanie z narzędzia takiego jak ClickUp AI aby napisać odpowiednią treść dla tego bezpłatnego szablonu - pamiętaj tylko, aby dokładnie sprawdzić kopię przed wysłaniem jej do grantodawców. Pobierz ten szablon

10. Szablon wniosku o dotację od PandaDoc

Przez PandaDoc

PandaDoc stworzył wspaniały szablon wniosku z podpowiedziami dotyczącymi formatowania i treści. Z ponad 10 000 zastosowań, szablon ten jest popularną opcją do tworzenia atrakcyjnych propozycji, które przyciągają uwagę.

Ten szablon działa jak Mad Libs, gdzie wypełniasz puste pola swoimi danymi. Jeśli nie masz tych informacji lub po prostu nie jesteś pewien, co powiedzieć, zawsze możesz skorzystać z narzędzi do pisania propozycji dotacji opartych na sztucznej inteligencji w celu uzyskania inspiracji.

Upewnij się tylko, że spersonalizujesz ten wniosek o dotację z własnym, unikalnym stylem. Po wyjęciu z pudełka zawiera on czcionki i schemat kolorów, ale nie krępuj się dostosować tego dokumentu, aby wyglądał, jakby faktycznie pochodził od Twojej organizacji. Pobierz ten szablon

Pozyskiwanie dotacji i zarządzanie projektami na jednej platformie

Jeśli po raz pierwszy piszesz o dotacje, może ci się wydawać, że czeka cię dużo pracy. Pamiętaj, że nie chodzi tylko o przedstawienie faktów: To Twoja szansa na przekazanie swojej wizji i historii. 🔮

Skoncentruj się na sednie swojej wiadomości i pozwól, aby te szablony wykonały ciężką pracę za Ciebie. 10 szablonów zawartych w tym przewodniku usprawni komunikację, zaoszczędzi czas i uprości pozyskiwanie funduszy.

Ale co zrobić, gdy masz już fundusze?

Po bardzo potrzebnym świętowaniu i drzemce, podłącz swoje komunikaty, zadania, terminy, szablony i notatki ze spotkań do ClickUp.

Zobacz różnicę na własne oczy: Utwórz darmowe konto ClickUp w kilka sekund .