10 Beste Help Scout Alternatieven & Concurrenten voor MKB's

Bent u op zoek naar helpdesksoftware die uw groei aanvult? Help Scout heeft in de sector voor veel opschudding gezorgd, maar is misschien niet voor iedereen geschikt.

Misschien ben je op zoek naar helpdesksoftware met een andere flair of met een paar extra functies? Dan heb je geluk. De digitale wereld zit boordevol robuuste alternatieven voor Help Scout.

Dus als u klaar bent om de volgende oplossing voor uw bedrijf te ontdekken helpdesksoftware laten we eens duiken in deze opvallende concurrenten van Help Scout. Zullen we beginnen?

Wat is Help Scout?

Maak kennis met Help Scout: een belangrijke speler in het universum van de klantenservice. In de kern is Help Scout niet zomaar een helpdesktool; het is een platform dat is ontworpen om echte, zinvolle klantgesprekken te stimuleren.

Met functies die naadloze communicatie vergemakkelijken en intuïtief ticketbeheer, heeft Help Scout zijn plaats verdiend in de harten van veel bedrijven.

via Help Scout Maar hoe divers de MKB-wereld ook is, één maat past zelden iedereen. Sommige teams vinden Help Scout bijna perfect, maar missen een of twee functies die ze wensen of ze zijn op zoek naar een andere gebruikerservaring.

Daarom gaan veel bedrijven op zoek (pun intended) naar Help Scout alternatieven die beter aansluiten bij hun unieke operationele ritmes en doelstellingen.

Help Scout is geweldig, maar laten we eens kijken wat er nog meer is om je volgende superster op het gebied van klantenservice te worden.

Wat te zoeken in een alternatief voor Help Scout

Naadloze gebruikerservaring: De besteservicedesksoftware is om te navigeren en hoe sneller teams kunnen reageren op de behoeften van de klant. Zoek naar een intuïtief ontwerp en een minimale leercurve om de teamproductiviteit te verhogen

De besteservicedesksoftware is om te navigeren en hoe sneller teams kunnen reageren op de behoeften van de klant. Zoek naar een intuïtief ontwerp en een minimale leercurve om de teamproductiviteit te verhogen Ondersteuning via meerdere kanalen: De klanten van tegenwoordig benaderen ondersteuningsteams via meerdere kanalen: e-mail, sociale media, chat en meer. De ideale klantenservicesoftware moet deze kanalen samenvoegen, zodat geen enkele vraag over het hoofd wordt gezien

De klanten van tegenwoordig benaderen ondersteuningsteams via meerdere kanalen: e-mail, sociale media, chat en meer. De ideale klantenservicesoftware moet deze kanalen samenvoegen, zodat geen enkele vraag over het hoofd wordt gezien Betaalbare prijsmodellen: Elke dollar telt in het MKB. Zoek naar platforms die u waar voor uw geld bieden met schaalbare prijzen, zodat u alleen betaalt voor wat u echt nodig hebt

Elke dollar telt in het MKB. Zoek naar platforms die u waar voor uw geld bieden met schaalbare prijzen, zodat u alleen betaalt voor wat u echt nodig hebt Uitgebreide functieset: Verschillende bedrijven, verschillende behoeften. Zoek een tool die een uitgebreide suite met bureaumogelijkheden biedt, zoals een kennisbank of collaboratieve ondersteuningssoftware voor verzoeken, zodat u uw volledige klantenondersteuningspakket en -aanpak kunt aanpassen

Verschillende bedrijven, verschillende behoeften. Zoek een tool die een uitgebreide suite met bureaumogelijkheden biedt, zoals een kennisbank of collaboratieve ondersteuningssoftware voor verzoeken, zodat u uw volledige klantenondersteuningspakket en -aanpak kunt aanpassen Robuuste integraties: De kracht van een platform ligt vaak in de compatibiliteit met andere oplossingensoftware voor succesverhalen van klantendie de medewerkers van uw klantenservice gebruiken. Kies voor oplossingen die gemakkelijk integreren met uw bestaande softwarestack, workflows stroomlijnen en met meerdere kanalen werken

De kracht van een platform ligt vaak in de compatibiliteit met andere oplossingensoftware voor succesverhalen van klantendie de medewerkers van uw klantenservice gebruiken. Kies voor oplossingen die gemakkelijk integreren met uw bestaande softwarestack, workflows stroomlijnen en met meerdere kanalen werken Positieve klantbeoordelingen: Mond-tot-mondreclame is van onschatbare waarde. Ga op zoek naar platformen met lovende recensies; deze benadrukken vaak echte voor- en nadelen waar u misschien geen rekening mee had gehouden

Mond-tot-mondreclame is van onschatbare waarde. Ga op zoek naar platformen met lovende recensies; deze benadrukken vaak echte voor- en nadelen waar u misschien geen rekening mee had gehouden Betrouwbaar klantenserviceteam: Wie ondersteunt de supportmedewerkers? Een oplossing voor klantenondersteuning moet ook een sterk ondersteuningsteam hebben. Zorg ervoor dat het gekozen alternatief u ondersteunt met responsieve, behulpzame ondersteuningsagenten en ondersteuning via meerdere kanalen, zodat u nooit in de steek wordt gelaten

10 beste Help Scout alternatieven 2024

Nu jij en je supportteam weten waar ze op moeten letten als ze vooruitkijken naar een wereld na Help Scout, laten we je kennismaken met de kanshebbers op het gebied van klantenondersteuning.

Taken zo instellen dat ze terugkeren per tijd of gebeurtenis in ClickUp

ClickUp is meer dan een alternatief voor Help Scout. Het is een holistische oplossing op maat voor bedrijven die hunkeren naar organisatie en efficiëntie.

Met bureaufuncties zoals meerdere contactpersonen, aangepaste velden en de mogelijkheid om taken te prioriteren clickUp heeft zichzelf gepositioneerd als een krachtpatser op het gebied van productiviteit.

Speciaal voor klantenserviceteams biedt het platform een ongeëvenaarde veelzijdigheid in vergelijking met andere Help Scout alternatieven.

Van het toewijzen van middelen en klanten beheren tot het bijhouden van tickets voor klantenondersteuning, ClickUp zorgt ervoor dat elke stap naadloos verloopt.

De intuïtieve interface en robuuste integraties maken het een uitstekende keuze voor supportteams die verder kijken dan Help Scout.

ClickUp beste functies

Taken effectief delegeren aan meerdere teamleden

Gebruik ClickUp Docs om uw kennisbank op te bouwen

Uw werkruimte aanpassen aan uw zakelijke behoeften metClickUp aangepaste velden* Maak onderscheid tussen kritieke taken en taken die kunnen wachten

Zorg voor een gestructureerde aanpak van taken metClickUp Taak Checklists* Voeg al uw informatie samen en koppel uw hele tech-stack aan elkaar met diepgaande integraties

Creëer snel een helpdeskomgeving met deClickUp Help Desk-sjabloon* Zorg ervoor dat u uw klanten bij elke stap van de dag ondersteunt met dezesjablonen voor klanttrajecten ClickUp beperkingen

De steilere leercurve voor beginners

Aanpassingsopties kunnen overweldigend zijn voor sommige supportteams

Integratie met sommige apps van derden vereist tweaken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Zendesk

via Voor Front is een revolutie in e-mailcommunicatie door het te veranderen in een krachtcentrale voor samenwerking.

Met zijn unieke aanpak kunnen teams moeiteloos reageren op e-mails, apps, berichten van sociale media en zelfs sms, allemaal vanuit een gecentraliseerde hub.

De mogelijkheid om te integreren met andere tools, analyses bij te houden en workflows automatiseren maakt Front een aantrekkelijke keuze voor teams die hun communicatie met klanten willen verbeteren.

Front beste eigenschappen

Combineer alle kanalen op één plek

In realtime samenwerken aan reacties

Follow-up e-mails automatiseren om tijd te besparen

Plan naadloos zonder het platform te verlaten

Duik diep in de prestatiecijfers van het team

Synchroniseer met CRM's, projectbeheertools en meer

Blijf onderweg verbonden

Front beperkingen

Vereist een mentaliteitsverandering ten opzichte van traditionele e-mail

Geavanceerde analyses zijn duurder

Het kan een lichte leercurve hebben voor nieuwkomers

Prijzen aan de voorkant

Starter : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Groei : $59/maand per gebruiker

: $59/maand per gebruiker Groei : $99/maand per gebruiker

: $99/maand per gebruiker Premier: $299/maand per gebruiker

Front beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

5. Hiver

via Hiver Hiver superlaadt Gmail en transformeert het in een samenwerkingshub voor klantenondersteuning.

Zonder af te wijken van de vertrouwdheid van Gmail kunnen teams gedeelde inboxen beheren, taken toewijzen en zelfs prestatiecijfers bijhouden.

De naadloosheid waarmee Hiver werkt, zorgt ervoor dat teams zich kunnen richten op het leveren van eersteklas klantenservice, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor Gmail-centrische teams.

Hiver beste functies

Centraliseer communicatie voor naadloos teamwerk

Voorkom overlappende reacties met realtime meldingen

E-mails organiseren en categoriseren voor gestroomlijnde verwerking

Teamprestaties bijhouden en verbeterpunten identificeren

Vereenvoudig terugkerende taken met regels en workflows

Zorgen voor tijdige reacties, zelfs tijdens piekuren

Hiver dient ook als dekennisbank softwarezodat je team snel toegang heeft tot informatie

beperkingen

Specifiek gebouwd voor Gmail, waardoor gebruikers van andere e-mailplatforms beperkt worden

Geavanceerde analyses zijn alleen beschikbaar in hogere installaties

Integratieopties zijn minder in vergelijking met sommige concurrenten

Hiver prijzen

Lite : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Pro : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Elite: $59/maand per gebruiker

Hiver beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (800+ beoordelingen)

: 4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

6. Freshdesk

via Freshdesk Freshdesk, van het vertrouwde huis van Freshworks, staat onder Help Scout alternatieven bekend om zijn gestroomlijnde klantenservice.

Als helpdeskoplossing met meerdere kanalen biedt het veel automatiseringstools die klantgesprekken vereenvoudigen en versterken.

Of het nu gaat om ticketbeheer, integratie met apps van derden of meertalige ondersteuning, Freshdesk zorgt ervoor dat elke interactie tot een effectieve oplossing leidt.

Freshdesk beste functies

Vragen van klanten stroomlijnen en prioriteren

E-mails, chats, oproepen en sociale berichten consolideren

Ticket dispatch, escalatie en notificaties instellen

Gebruik teambesprekingen en gekoppelde tickets voor efficiënt teamwerk

Verminder ticketvolumes met self-service opties zoals een kennisbank

Bewaak de productiviteit van agenten en de oplostijd van tickets

Verkrijg inzichten op maat van uw behoeften

Freshdesk beperkingen

Sommige functies kunnen een beetje overweldigend zijn voor kleine bedrijven

Aanpassing kan een leercurve vereisen

Integratie met externe tools kan soms onhandig zijn

Freshdesk prijzen

Gratis

Groei : $15/agent per maand

: $15/agent per maand Pro : $49/agent per maand

: $49/agent per maand Onderneming: $79/agent per maand

Freshdesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

7. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow gaat verder dan traditionele Help Scout-alternatieven en biedt een breed scala aan cloudoplossingen om de communicatie met klanten te automatiseren en het IT-servicemanagement te moderniseren.

De kracht ligt in het vermogen om complexe workflows te stroomlijnen, vooral in grotere organisaties.

Met een suite van tools voor het verbeteren van activiteiten, samenwerking en klantenservice is ServiceNow een uitgebreide keuze voor bedrijven die op zoek zijn naar robuustheid en schaalbaarheid.

ServiceNow beste functies

Incidenten efficiënt oplossen en analyseren

Naadloos nieuwe updates introduceren

Gebruikers zelf veelvoorkomende problemen laten oplossen met de kennisbankfunctie

ServiceNow-mogelijkheden aanpassen en uitbreiden

IT-activiteiten automatiseren en optimaliseren met AI

Duik diep in statistieken en verbeter de dienstverlening

Onderweg toegang krijgen tot ServiceNow-functionaliteiten

ServiceNow beperkingen

Het kan te veel zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven. Als dat voor u het geval is, bekijk dan dezeServiceNow concurrenten* Initiële installatie en aanpassingen kunnen complex zijn

Kosten kunnen oplopen met add-on modules en functies

ServiceNow prijzen

Neem contact op met ServiceNow voor prijzen

ServiceNow beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

8. Helpwise

via Helpgewijs Helpwise is een frisse wind in de arena van gedeelde inboxen.

Door samenwerking via e-mail moeiteloos te laten verlopen, is het een betrouwbare metgezel voor verkoop-, support- en operationele teams.

Met talloze functies, zoals geautomatiseerde workflows, ingebouwde chat en analyses, zorgt Helpwise ervoor dat kleine bedrijven e-mails efficiënt kunnen beheren terwijl de klanttevredenheid voorop blijft staan.

Helpwise beste functies

Teamcommunicatie samenvoegen voor vloeiende coördinatie

Gedrag instellen voor automatisch labelen, toewijzen en meer

Integreer populaire apps zoals Slack, CRM en meer

Gelijktijdige reacties voorkomen voor efficiënte afhandeling

Meet de teamprestaties met krachtige statistieken

Pas het dashboard aan de behoeften van elk teamlid aan

Weten wanneer je e-mails worden gelezen

Helpwise beperkingen

Beperkte functionaliteit in het basispakket

Geavanceerde integraties zijn voorbehouden aan hogere niveaus

De gebruikersinterface kan voor sommigen minder intuïtief lijken

Helpwise prijzen

Standaard : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Premium : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Geavanceerd: $50/maand per gebruiker

Helpwise beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

9. HubSpot Service Hub

via HubSpot Service Hub HubSpot Service Hub is een bewijs van geïntegreerde klantenservice.

Het gaat verder dan alleen helpdeskfunctionaliteiten en biedt een volledig ecosysteem dat ervoor zorgt dat bedrijven hun klanten kunnen bedienen, tevreden stellen en behouden.

Met functies zoals kennisbanken, feedbackenquêtes en rapportagedashboards zorgt de Service Hub ervoor dat elk contactmoment een kans is om klanten tevreden te stellen.

HubSpot Service Hub's beste functies

Integreer e-mails, chats en meer op één plek

Stel informatieve artikelen samen in de kennisbank om veelvoorkomende vragen te behandelen

Stuur support tickets snel naar de juiste teams met HubSpot's ticket management tools

De stemming onder klanten begrijpen

Analyseer service statistieken om verder te optimaliseren

In real-time contact met klanten

Problemen met klanten organiseren en effectief aanpakken

HubSpot Service Hub beperkingen

Sommige geavanceerde functies vereisen een steilere leercurve

Integraties met niet-HubSpot tools kunnen soms lastig zijn

Aanpassingen kunnen beperkt zijn in vergelijking met standalone oplossingen

HubSpot Service Hub prijzen

**Gratis

Starters: $18/maand

$18/maand Professioneel: $450/maand

HubSpot Service Hub beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

10. Zoho Desk

via Zoho Desk Zoho Desk is niet alleen een klantenservicetool; het is een ervaring.

Door het creëren van een rijke, contextbewuste omgeving voor agents en klanten wordt de manier waarop bedrijven ondersteuning benaderen opnieuw uitgevonden.

Met AI-gestuurde assistentie, multi-channel mogelijkheden en geavanceerde rapportage zorgt Zoho Desk ervoor dat bedrijven zinvolle en duurzame klantrelaties kunnen opbouwen.

De beste functies van Zoho Desk

Betrokkenheid via e-mail, sociale media, chat en meer

Vragen organiseren, prioriteren en behandelen

Sneller supporttickets beantwoorden en taken toewijzen met ingebouwde automatiseringen

Klanten voorzien van antwoorden on-demand

Inzichten verkrijgen voor voortdurende verbetering

Samenwerken om klanten sneller te ondersteunen

Maak Zoho Desk echt van jou met een aanpasbare interface

Zoho Desk beperkingen

De mobiele applicatie zou intuïtiever kunnen

Vereist training voor volledig gebruik van functies

Initiële installatie kan een beetje tijdrovend zijn

Zoho Desk prijzen

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2.000+ beoordelingen)

4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

Waarom ClickUp bovenaan de lijst met Help Scout alternatieven staat

ClickUp biedt een alles-in-één oplossing die verder gaat dan de andere Help Scout-alternatieven om klanten te ondersteunen. Het aanpassingsgemak en de integratiemogelijkheden maken het een topkeuze voor bedrijven die op zoek zijn naar een robuust Help Scout-alternatief.

Met de mogelijkheid om alles te beheren, van vragen van klanten tot interne taken, is het een game-changer voor kleine en middelgrote bedrijven. Voeg daarbij de overvloed aan bronnen die beschikbaar zijn op ClickUp's blog en het is gemakkelijk te zien waarom ClickUp opvalt. Van service desk software naar sjablonen voor klanttraject clickUp is de holistische oplossing waar teams naar op zoek waren.