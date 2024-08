10 Beste Freshdesk Alternatieven en Concurrenten in 2024

Klanten vormen de kern van je business. Als je wilt slagen, moet klanttevredenheid een van je belangrijkste doelen zijn. Dat betekent geweldige producten of diensten verkopen, met de nadruk op klantervaring en ondersteuning van het begin tot het einde van het klanttraject.

Klantenservice kan echter tijdrovend zijn en callcenters zijn niet goedkoop. Daarom vertrouwen veel Business bedrijven op helpdesksoftware om de productiviteit van supportmedewerkers te verbeteren en werkstromen stroomlijnen . 🎧

Een bekende softwareoplossing voor klantenservice is Freshdesk, dat deel uitmaakt van de Freshworks-productsuite. Het is een goede optie, maar misschien niet de juiste voor uw bedrijf. Dus voordat u uw helpdeskoplossing kiest - en uw bedrijfsprocessen herontwerpen is het de moeite waard om enkele alternatieven te bekijken.

Laten we beginnen met te begrijpen welke functies en functionaliteit beschikbaar zijn in systemen voor klantenservice. Daarna bekijken we enkele van de beste Freshdesk-alternatieven die u kunt overwegen. 🤔⚖️

Wat moet u zoeken in een Freshdesk-alternatief?

Hoewel er veel Freshdesk-alternatieven zijn, is het belangrijk om er een te vinden die past bij de behoeften en het budget van uw bedrijf.

Het is ook de moeite waard om te onthouden dat een goed platform voor klantenservice zorgt voor tevreden ondersteuningsteams, die op hun beurt zorgen voor een goede klantenservice. 😊

Dit zijn enkele elementen waar je op moet letten:

Een intuïtieve interface met opties voor ondersteuning via meerdere kanalen, zoals e-mail,berichten en sociale media-integratie plus chatbots 🤖

Software voor ticketverkoop die problemen registreert en vervolgens tickets voor ondersteuning bijhoudt tot ze zijn opgelost

Een zelfbedieningsportaal met een sterkekennisbank om klanten snelle antwoorden te geven op veelgestelde vragen

Software voor projectmanagement die helpt metprioriteitenbeheerzodat uw ondersteuningsteams op het juiste moment aan de juiste dingen werken

A beheer van klantrelaties (CRM) systeem dat klantgegevens opslaat en elke klantinteractie vastlegt

Een aanpasbaar dashboard dat de juiste meetgegevens meet en maaktprojecten monitort eenvoudig maakt, zodat u altijd weet wat er gebeurt

Samenwerkingstools voor projectmanagement waarmee uw team naadloos kan samenwerken om problemen op te lossen

De 10 beste Freshdesk alternatieven om te gebruiken in 2024

Elke SaaS-oplossing voor klantenservice heeft voor- en nadelen en als je weet wat die zijn, kun je een goede keuze maken voor jouw bedrijf. Laten we eens kijken wat deze Freshdesk alternatieven te bieden hebben.

Informatie verzamelen en het aanmaken van Taken stroomlijnen met de formulierweergave van ClickUp-taak

ClickUp is een alles-in-één oplossing voor werk en teambeheer die ook kan dienen als flexibel platform voor klantenservice. Met een sterke focus op zowel projectmanagement als het bieden van uitstekende klantenservice clickUp heeft alle functies die u nodig hebt om uw tickets voor klantenservice effectief te beheren en klantenservice van hoge kwaliteit te bieden.

Gebruik ClickUp Formulier weergave en de ClickUp Helpdesk Ticket Sjabloon om het klanten gemakkelijk te maken problemen te rapporteren, query's in te dienen en feedback te geven. Voltooide formulieren worden vervolgens automatisch omgezet in traceerbare Taken en in uw workflows gerouteerd. Met de functies voor projectmanagement kunt u taken toewijzen, herverdelen en prioriteren, geautomatiseerde e-mails en notificaties versturen en de tijd tot voltooien bijhouden. ✅

Kies de sjabloon voor het bijhouden van problemen die het beste bij uw business past om tickets te beheren vanaf de eerste interactie met de klant tot aan de oplossing.

Het ClickUp Helpdesksjabloon gebruikt bijvoorbeeld aangepaste statussen zoals Open, In uitvoering, In de wacht en Opgelost om u een duidelijk beeld te geven van waar elk probleem in uw ticketsysteem zich in realtime bevindt. Bovendien omvatten aangepaste velden het type klant, het nummer van het account, e-mail, telefoonnummer en de ondernomen actie. Dit maakt klantcommunicatie eenvoudig en nauwkeurig wanneer het tijd is om hen op de hoogte te houden van de voortgang.

ClickUp beste functies

Gebruik de QA Score weergave om de prestaties van uw klantenservice team te controleren en probleemgebieden te identificeren, zodat u uw ondersteuningsproces kunt verfijnen

Bouw een aanpasbaar dashboard voor een overzicht op hoog niveau met behulp van kaarten (voorheen bekend als widgets) in verschillende categorieën, bijvoorbeeld taken op prioriteitsniveau of teamlid, of het aantal taken in voortgang of Voltooid

InschakelenClickUp ClickApps zoals afhankelijkheid waarschuwingen, automatisering voor terugkerende taken, of het verzenden en ontvangen van e-mails rechtstreeks vanuit ClickUp, afhankelijk van uw abonnement

Kies de oplossing die het beste bij u past, het gratis abonnement is bijvoorbeeld een geweldige optie voor starters en kleine bedrijven, terwijl een betaald abonnement geschikt kan zijn voor een grote onderneming die op zoek is naar meer functies

Overal toegang tot uw ClickApp dashboard in de cloud om in de gaten te houden wat er gebeurt

ClickUp limieten

Er zijn zoveel functies beschikbaar in dit Freshdesk-alternatief dat de leercurve steil kan zijn

(Nog) niet alle functies zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.800+ beoordelingen)

4.7/5 (8.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Zoho Desk

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Zoho-Desk.jpg Freshdesk alternatieven: Het dashboard van Zoho Desk /$$$img/

via Zoho Desk Dit alternatief voor Freshdesk is een omnichanneloplossing die zich richt op het verbeteren van de productiviteit van servicedeskmedewerkers en het creëren van klanttevredenheid.

De software voor klantenservice verzamelt supporttickets van webformulieren, e-mails, live chatten, sociale media en telefoongesprekken naar uw inkomende callcenter en slaat alles op één centrale plaats op. Stel eenvoudigweg toewijzingsregels in om deze tickets naar de juiste afdeling te leiden. Ze kunnen ook worden gesorteerd met behulp van filters zoals klanttype, urgentie of status van het ticket.

Dankzij de functie voor ticketgeschiedenis en de integratie met Zoho CRM kun je klantgegevens doortrekken naar het ticketscherm om je agents alle informatie te geven die ze nodig hebben, zodat gesprekken met klanten eenvoudig en productief verlopen. En als je verschillende afdelingen hebt die klanten ondersteunen, kan de functie voor meerdere afdelingen het allemaal aan. 💪

Zoho Desk beste functies

Verlaag je callcenterkosten door Zia, de Zoho chatbot, routinematige vragen en verzoeken te laten afhandelen

Gebruik ingebouwde AI om het sentiment onder klanten te analyseren, zodat je terugkerende problemen in een vroeg stadium kunt aanpakken

Maak service level agreements (SLA's) voor verschillende soorten klanten, bijvoorbeeld met prioriteit en oplostijd

Aangepaste API's gebruiken voor integratie met andere Zoho-software en software van derden

Zoho Desk beperkingen

Kunstmatige intelligentie is alleen beschikbaar op het Enterprise-abonnement

Hoewel de gebruikersinterface zeer gebruiksvriendelijk is, kan het enige tijd duren voordat je de meer geavanceerde functies onder de knie hebt

Zoho Desk prijzen

Gratis proefversie: 15 dagen

15 dagen Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

Zoho Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4.900+ beoordelingen)

4.4/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

3. Sleep

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Drag.jpg Freshdesk alternatieven: schermafbeelding van Drag's bord weergave /$$$img/

via Slepen Drag gebruikt Gmail om één gecentraliseerde werkruimte voor ondersteuningsteams te creëren, waardoor samenwerking eenvoudig wordt. Ondersteun klanten, maak en beheer taken en maak aantekeningen over voortgang of interacties, allemaal vanuit een gedeelde inbox, bijvoorbeeld support@example.com. Je kunt antwoorden als jezelf of namens je team. 📤

Dit platform organiseert inkomende e-mails voor u en stelt u in staat om regels op te stellen om uw workflows te automatiseren en ze vervolgens visualiseren en beheren met gedeelde borden.

Sleep beste functies

Bespaar tijd door sjablonen voor e-mails te gebruiken en e-mail follow-ups te automatiseren

Identificeer snel mogelijkheden voor verbetering met inzichten uit rapportages over teamprestaties

Gebruik de Zapier integratie om uw klantenservice software te verbinden met meer dan 5.000 andere apps, zoals Google, Slack, en Asana

Krijg alle hulp die je nodig hebt van het bekroonde ondersteuningsteam van Drag

Drag limieten

De functionaliteit en aanpassingsmogelijkheden zijn vrij beperkt, dus als uw klantenservice proces complexer is, zult u elders moeten zoeken

De Drag software vertraagt je mailbox, vooral als je ook andere integraties gebruikt

Drag prijzen

Free: Tot 3 gebruikers

Tot 3 gebruikers Starter: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Plus: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

Sleep beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

4.5/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

4. SpiceWorks

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Spiceworks.jpg Freshdesk alternatieven: schermafbeelding van de tickets van Spiceworks /$$$img/

via SpiceWorks SpiceWorks is een gratis cloud-gebaseerde helpdesk en ticketbeheeroplossing. Het helpt u bij het bijhouden en prioriteren van verzoeken van gebruikers en gerelateerde Taken, waardoor het beheer van de klantenservice wordt vereenvoudigd.

SpiceWorks beheert tickets met behulp van een aanpasbaar webportaal. U kunt dit configureren om automatisch taken met deadlines toe te wijzen op basis van categorieën of prioriteiten. Free uw customer service team verder met geautomatiseerde antwoorden die veelgestelde vragen (FAQ's) beantwoorden. Je kunt ook een aangepaste kennisbank voor je team opzetten, zodat ze volledig zijn uitgerust om goede service te verlenen. 📚

SpiceWorks beste functies

Bespaar geld door deze gratis klantenservice tool te gebruiken

Blijf op de hoogte van uw Taken met diepgaande rapportages die dagelijks of maandelijks beschikbaar zijn

Vraag hulp wanneer u die nodig hebt van experts in het SpiceWorks Community Forum

Gebruik SpiceWorks overal via de eigen mobiele app, die beschikbaar is voor Android of iOS

SpiceWorks limieten

Hoewel het veel te bieden heeft voor een gratis tool, is de functie misschien niet geschikt voor grote ondernemingen, vooral als je ondersteuningsteams hebt die verspreid zijn over het bedrijf

De rapportages zijn niet zo aanpasbaar als sommige gebruikers zouden willen

SpiceWorks prijzen

Gratis

SpiceWorks beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

5. Scout helpen

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/SharedInbox-chat-and-inbox-video-poster-b4990803a01d8d7bde79bef072263899.png Freshdesk-alternatieven: schermafbeelding van de chatbox van Help Scout /$$$img/

via Help Scout Help Scout is een schaalbaar Freshdesk-alternatief dat prioriteit geeft aan klantenbetrokkenheid. Het is ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven en helpt bij het beheren van gesprekken met klanten via e-mail, live chat ondersteuning en in-app messaging, allemaal gerouteerd naar een gedeelde inbox. Gesprekken kunnen worden toegewezen aan specifieke medewerkers met privé aantekeningen als bijlage. 📫

De database geeft je ondersteuningsteam toegang tot klantinformatie, hun websitehistorie en details van eerdere interacties. En als u uw klantgegevens verplaatst van een ander platform, maakt Help Scout dit heel eenvoudig, zonder dat er IT-medewerkers aan te pas hoeven te komen.

Help Scout beste functies

Snel wegwijs worden in de intuïtieve interface van het platform

Creëer een self-service kennisbank voor klanten om uw ondersteuningsteam vrij te maken om anderen te helpen die meer persoonlijke ondersteuning nodig hebben

Gebruik automatisering om terugkerende Taken te versnellen

Houd teamgegevens en klanttevredenheid bij met rapportages van het klantenportaal

Help Scout limieten

Sociale kanalen en onbeperkte rapportagegeschiedenis zijn alleen beschikbaar op de abonnementen Plus en Pro

Sommige gebruikers vinden dat het kennisplatform niet zo gebruiksvriendelijk is als het zou kunnen zijn

Help Scout prijzen

Gratis proefversie: 15 dagen

15 dagen Standaard: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Plus: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Pro: $65/maand per gebruiker

Help Scout beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (390+ beoordelingen)

4.4/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

6. HubSpot Service Hub

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/JTBD-1_Unify-your-Teams-and-Channels-Option-1.webp HubSpot Service Hub's Gesprekken /$$img/

via HubSpot Service hub HubSpot Service Hub is onderdeel van de bredere HubSpot softwaresuite. Het verbindt je klantinformatie en je servicekanalen op één platform.

Accepteer query's van klanten via inkomende gesprekken, e-mails, live chat of social media kanalen zoals Facebook Messenger. Een klantenportaal houdt gesprekken tussen klanten en je servicemedewerkers op één plek, ongeacht waar ze begonnen. Dit geeft je frontofficeteam alle gegevens en context die ze nodig hebben om snelle, persoonlijke service te bieden. 🙋

HubSpot beste functies

Ondersteun je klanten waar ze zijn met het ticketing systeem en omnichannel management tools

Gebruik de kennisbank om een bibliotheek met antwoorden op veelgestelde vragen te maken, zodat klanten zichzelf kunnen helpen

Bel je klanten terug met behulp van de ingebouwde VoIP-software

Blijf op de hoogte van alles wat er gaande is met behulp van het dashboard voor rapportage

HubSpot biedt 24/7 klantenservice, dus je kunt altijd contact met ze opnemen voor hulp met het systeem

HubSpot limieten

Je moet ook het HubSpot CRM gebruiken als je naadloze toegang wilt tot al je klantgegevens

Automatisering functies zijn alleen beschikbaar op de betaalde abonnementen en het klantenportaal komt pas online vanaf het Professional abonnement

HubSpot prijzen

Starter: $45/maand voor 2 gebruikers

$45/maand voor 2 gebruikers Professional: $450/maand voor 5 gebruikers

$450/maand voor 5 gebruikers Enterprise: $1.200/maand voor 10 gebruikers

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (140+ beoordelingen)

7. Salesforce Service Cloud

via Salesforce Salesforce Service Cloud is de klantenserviceoplossing voor de CRM-platform van Salesforce . Met zijn 360-graden weergave van uw klantenbestand stroomlijnt deze helpdesksoftware de klantenservice over meerdere kanalen.

Het platform heeft een functie voor hulp op afstand die delen van desktops mogelijk maakt. Hierdoor kunnen uw serviceagenten precies zien wat de klant op zijn scherm ziet, zodat ze het probleem kunnen identificeren. AI herkent delen van beelden van de weergave op afstand en beveelt stappen aan het lid van het ondersteuningsteam aan om hen te helpen problemen van klanten snel op te lossen.

Als ze het probleem niet kunnen oplossen, kunnen ze eenvoudig escaleren naar een hoger niveau. De AI-tool verwijst agenten ook naar artikelen in het kennisbeheersysteem om de productiviteit en het serviceniveau te helpen verbeteren. ✨

Salesforce Service Cloud beste functies

Ondersteuning bieden aan de telefoon, via een chatbot op een e-commercesite of via apps voor sociale media zoals Facebook, Twitter of Instagram

Gebruik de Service Cloud voor Slack app om agents te laten samenwerken met experts om query's voor ondersteuning op te lossen

Bewaak risico's voor relaties met klanten mettools voor incidentdetectie en -beheerzodat u problemen in een vroeg stadium kunt aanpakken

Gebruik de AI om werkstromen vast te leggen en te automatiseren, waardoor u tijd en kosten bespaart

Salesforce Service Cloud limieten

U moet de Service Cloud gebruiken in combinatie met Salesforce CRM, zodat u toegang hebt tot klantgegevens

Veel van de functies van de software, zoals AI, omnichannelroutering en het selfserviceplatform, zijn extra duur

Prijzen Salesforce Service Cloud

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Starters: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $330/maand per gebruiker

Salesforce Service Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (3500+ beoordelingen)

4.3/5 (3500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

8. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent is een platform voor klantenservice dat kan bogen op de snelste en eenvoudigste installatie en implementatie. Dit Freshdesk-alternatief staat bekend om zijn effectieve en gebruikersvriendelijke LiveChat-software.

Het biedt ook telefonische klantenservice met een callcenteroplossing van LiveAgent, evenals ondersteuning via WhatsApp, Messenger en Viber en socialemediakanalen zoals Instagram, Twitter en Facebook. Het ticketingsysteem verzamelt al je communicatie met klanten op één plek, zodat je problemen snel en efficiënt kunt oplossen zonder van platform te hoeven wisselen. 🙌

LiveAgent beste functies

Pas de gebruikersinterface aan voor uw business met aangepaste velden en filters

Stel geautomatiseerde antwoorden op FAQ's in zodat agents zich kunnen concentreren op wat ze echt nodig hebben

Motiveer je klantenservice team met badges, beloningen en leaderboards

Maak een kennisbank om klanten oplossingen te bieden via het klantenportaal

Integreer met meer dan 200 andere tools en apps, zoals Gmail, Facebook, WhatsApp, Shopify, Mailchimp en WordPress

LiveAgent limieten

Er zijn zoveel functies dat het even kan duren om ze allemaal te vinden en te leren gebruiken

Sommige gebruikers vinden de analyse- en rapportagefunctie een beetje standaard voor hun behoeften

LiveAgent prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Klein: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Medium: $29/maand per gebruiker

$29/maand per gebruiker Groot: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

LiveAgent beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

9. ProProfs Helpdesk

via ProProfs Helpdesk ProProfs Help Desk heeft als doel multichannelklantenservice te bieden en tegelijkertijd de productiviteit van agenten en teams te verbeteren. Interne en externe gesprekken met klanten worden georganiseerd in een centraal beheersysteem voor klantenservice. Samen met interne aantekeningen en chats maakt dit het eenvoudig om samen te werken aan het oplossen van problemen van klanten. 🎯

Alle inkomende verzoeken op dit Freshdesk-alternatief worden bijgehouden in gedeelde inboxen met nuttige adressen, zoals support@, help@, of contact@.

ProProfs Help Desk beste functies

Speciale inwerkmanager om u op weg te helpen

Gebruik automatisering om tickets eerlijk toe te wijzen met behulp van een round-robin systeem of geavanceerde ticketregels

Voorkom verwarring en gekruiste berichten met botsingsdetectie voor agenten

Creëer een kennisbank zodat klanten snel antwoorden kunnen vinden op veelgestelde vragen

Meet de klantervaring met behulp van statistieken zoals First Call Resolution (FCR) en Customer Satisfaction Scores (CSAT's)

ProProfs Help Desk limieten

Hun integratieopties met derden zijn vrij beperkt en misschien niet genoeg voor een groter bedrijf

ProProfs biedt geen ondersteuning via sociale media, wat voor sommige gebruikers een doorslaggevende factor kan zijn

ProProfs Help Desk prijzen

Gratis proefversie: 15 dagen

15 dagen Jaarabonnement: $20/maand per gebruiker

ProProfs Help Desk beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (18 beoordelingen)

4.7/5 (18 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (13 beoordelingen)

10. Zendesk

via Zendesk Dit bekende alternatief voor Freshdesk is ontworpen voor grotere bedrijven en richt zich op het creëren van geweldige klantervaringen door middel van gepersonaliseerde interacties. Het combineert menselijke ondersteuning met AI-functies om u het beste van beide werelden te bieden.

Afhankelijk van wat ze nodig hebben, worden klanten naar het zelfbedieningsportaal geleid voor veelvoorkomende vragen of naar de serviceagent die het meest geschikt is om hun query op te lossen. AI tools voor automatisering van werkstromen zorgen ervoor dat al uw serviceprocessen zo gestroomlijnd mogelijk verlopen. 🛠️

Er is een bereik van abonnementen beschikbaar voor verschillende groottes van bedrijven, voor het geval je alleen een ticketingsysteem nodig hebt, hebben ze ook een basisabonnement vanaf €19.

Zendesk beste functies

Beheer verzoeken die binnenkomen via e-mail, telefoon, sms of sociale media

Gebruik Zendesk op het web of op mobiele apparaten met Android of iOS via integraties

Integreer met meer dan 1000 andere apps, waaronder Jira, Tymeshift, Teamviewer en Harvest

Gebruik de analytics enrapportage tools om inzichten over uw klantenserviceproces te ontdekken

Zendesk beperkingen

Hoewel je aangepaste weergaven kunt maken, kun je ze niet exporteren, dus je moet ze handmatig voor elke gebruiker maken

Je betaalt €50 extra per maand per agent voor Geavanceerde AI-assistentie

Zendesk prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Suite Team: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Suite Growth: $89/maand per gebruiker

$89/maand per gebruiker Suite Professional: $115/maand per gebruiker

$115/maand per gebruiker Suite Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Suite Enterprise Plus: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Geavanceerde AI (add-on): $50/maand per gebruiker

Zendesk beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (5.700+ beoordelingen)

4.3/5 (5.700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.700+ beoordelingen)

Maak uw klanten (en uw team) blij

Uw klanten goed bedienen is een fundamenteel onderdeel van het opbouwen van een bloeiend bedrijf, ongeacht wat u verkoopt.

Voor een systeem dat zowel functionaliteit voor klantenservice als ondersteuning voor de meeste van uw andere bedrijfsprocessen biedt, hoeft u niet verder te zoeken dan ClickUp. ClickUp's enorme functieset, grote verscheidenheid aan sjablonen en aanpasbaarheid maken het systeem toonaangevend wanneer u op zoek bent naar een alles-in-één systeem om uw klantenservice - en uw werkstromen - te optimaliseren. 🤩 Gratis aanmelden bij ClickUp en zie uw business groeien.