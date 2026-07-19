AI-prestatiemaatstaven: meer dan 50 KPI's om AI-gedreven efficiëntie te meten

De meeste casestudies over AI in grote ondernemingen lijken op elkaar. De presentatie ziet er prachtig uit, de acceptatiegrafiek gaat omhoog, omhoog, omhoog, en dan stelt iemand een vraag die de zaal in stilte doet verstommen: wat is er veranderd op de winst- en verliesrekening?

Adviesbureau Roland Berger heeft die stilte in cijfers uitgedrukt. In zijn onderzoek, The AI Value Gap, werden 203 topmanagers in Europa, Japan en de VS ondervraagd. Bijna 90% gaf aan dat het rendement van hun AI nog steeds achterbleef bij de investeringen. Het meest onthullende deel stond net onder die kop: de meesten beschikten niet over samenhangende AI-prestatiemaatstaven die gekoppeld waren aan resultaten, maar slechts over eenmalige evaluaties of uitgestrekte KPI-lijsten. Ze tastten volledig in het duister over de vraag of de technologie überhaupt resultaten had opgeleverd.

En je hebt geen 200+ leidinggevenden nodig om te weten hoe dat voelt. Een AI-supportmedewerker kan de hele dag draaien, middelmatige antwoorden sturen en elk dashboard laten oplichten, terwijl hij niets oplevert wat de CFO kan zien. De grafiek ziet er goed uit, dus het team blijft het gebruik opschalen. Dat is precies de valkuil.

De teams die dit goed aanpakken, doen het tegenovergestelde. Ze meten wat de AI mogelijk maakt, vergelijken dit met een referentiepunt en wijzen elk resultaat toe aan een specifieke eigenaar.

In deze gids worden AI-prestatiemaatstaven onderverdeeld in vier lagen: outputkwaliteit, systeembetrouwbaarheid, acceptatie door het personeel en zakelijke impact. Elke maatstaf bevat een formule, een richtlijn en een tegenmaatstaf. Het doel is een scorekaart die zo overzichtelijk is dat er direct actie op kan worden ondernomen, in combinatie met eigendom, zodat iemand aansprakelijk kan worden gesteld wanneer de cijfers veranderen.

TL;DR Een AI-prestatiemaatstaf laat zien of een AI-systeem betrouwbaar werkt en een meetbaar bedrijfsresultaat oplevert. De meest bruikbare maatstaven bestrijken vier lagen: outputkwaliteit, systeemprestaties, acceptatie door het personeel en bedrijfsimpact. Als u alleen de kwaliteit meet, kunt u de waarde niet aantonen. Als u alleen het gebruik of de ROI meet, kunt u niet vaststellen waarom de resultaten zijn veranderd. DX kwam tot een vergelijkbare conclusie in zijn AI Measurement Framework, dat is ontwikkeld op basis van onderzoek en gegevens van meer dan 400 bedrijven. Het raadt aan om gebruik, impact en kosten gezamenlijk te evalueren, omdat geen enkele categorie op zichzelf het volledige beeld weergeeft. U hoeft niet alle meer dan 50 indicatoren uit deze gids bij te houden. Kies er één of twee uit elke laag, afhankelijk van het resultaat dat de AI moet beïnvloeden. Koppel elke KPI aan een tegenindicator: snelheid aan kwaliteit, beheersing aan bevestigde oplossing en acceptatie aan daadwerkelijk gebruik. Wijs vervolgens een eigenaar, een uitgangswaarde, een target en een evaluatiefrequentie toe.

Wat zijn AI-prestatiemaatstaven? (en hoe verschillen ze van ‘vanity metrics’?)

AI-prestatiemaatstaven laten zien hoe goed een AI-systeem werkt en of het waarde oplevert. Sommige AI-prestatiemaatstaven meten de technische kwaliteit, zoals nauwkeurigheid en latentie. Andere houden het resultaat bij, zoals lagere kosten, sneller werk of hogere omzet.

Het belangrijkste onderscheid is dat tussen een statistiek en een KPI. Ingediende prompts, aanmeldingen, gebruikte tokens en gegenereerde woorden zijn statistieken. Maar ze veranderen in ijdelheidsstatistieken zodra je ze als succes presenteert, omdat ze activiteit meten, geen resultaten. Een KPI is een kleinere set cijfers die een bedrijfsresultaat oplevert wanneer ze veranderen. Een AI-prestatiestatistiek die je dus zou moeten bijhouden, is de kosten per opgelost ticket, niet het aantal behandelde tickets.

Een goed gedefinieerde KPI bestaat uit vijf onderdelen: AI-KPI = maatstaf + referentiewaarde + target + tijdsbestek + tegenmaatstaf

Een AI-KPI voor een ondersteuningsteam zou bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een doelstelling als: De tijd tot de eerste reactie binnen één kwartaal terugbrengen van 24 uur naar minder dan vier uur, zonder dat de klanttevredenheid daalt. Klanttevredenheid is hier de cruciale tegenhanger. Deze voorkomt dat het team zijn snelheidsdoel bereikt met snelle maar slechte, door AI gegenereerde antwoorden.

Wat is het verschil tussen een KPI en een indicator?

Categorie Meting KPI Wat is het? Elke meetbare maatstaf Een indicator die gekoppeld is aan een strategische of operationele doelstelling Doel Houdt activiteiten bij Houdt de voortgang bij in de richting van een resultaat AI-voorbeeld Nummer van ingediende prompts Kosten per opgelost supportticket De test Goed om te weten Als het nummer verandert, doet iemand iets anders

Elke KPI is een statistiek, maar niet elke statistiek is een KPI. Zie voor een gedetailleerder onderscheid: KPI's versus statistieken.

Een onderzoek uit 2025 onder 5.172 medewerkers van de klantenservice laat zien hoe betere metingen eruitzien. De onderzoekers telden geen prompts of AI-suggesties mee. Ze hielden het aantal opgeloste problemen per uur bij. En ze constateerden een gemiddelde stijging van 15% zodra menselijke medewerkers AI-ondersteuning kregen. Ze keken ook naar de oplossingspercentages en de klanttevredenheid, om er zeker van te zijn dat het hogere tempo de kwaliteit van de dienstverlening niet stilletjes had aangetast. Let op: Dit betrof één bedrijf en één soort werk. Die 15% is dus geen universele AI-benchmark.

Wat is het verschil tussen voorlopende en achterblijvende indicatoren?

Een voorlopende indicator geeft u een vroegtijdige waarschuwing. Een achterblijvende indicator registreert het resultaat nadat het zich heeft voorgedaan. Beide termen worden regelmatig gebruikt bij de instelling en meting van KPI's.

Als voorbeeld kan een stijgend percentage handmatige aanpassingen aangeven dat medewerkers de AI niet langer vertrouwen. Dit kan later leiden tot een lagere acceptatie en hogere kosten, doordat medewerkers hun toevlucht nemen tot andere tools. Het percentage handmatige aanpassingen is het vroege signaal; de kosten zijn het latere gevolg.

Toch zijn deze labels afhankelijk van de context. De nauwkeurigheid kan achterblijven bij een modelupdate, maar later wel leiden tot een verandering in de klanttevredenheid. Daarom zijn de onderstaande indicatoren gegroepeerd op basis van wat ze meten.

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De meer dan 50 AI-prestatiemaatstaven die de efficiëntie van uw AI-systemen aantonen

Welke statistieken geschikt zijn, hangt af van de beoogde functie van de AI. Een bot voor klantenservice, een fraudemodel en een schrijfassistent zouden niet dezelfde scorekaart moeten hebben.

De onderstaande indicatoren zijn onderverdeeld in vier categorieën: model- en outputkwaliteit, systeemprestaties, acceptatie en impact op het personeel, en bedrijfsresultaten. U hoeft ze echter niet allemaal te gebruiken. Kies de paar die bij uw doel passen en koppel aan elk daarvan een tegenindicator.

Kwaliteitsindicatoren voor modellen en output

Deze indicatoren geven antwoord op de eerste vraag: Levert de AI een correct, bruikbaar en veilig resultaat op?

Voor taken met één bekend antwoord, zoals classificatie of gegevensextractie, kunt u de output toetsen aan een referentieset. Generatief werk is lastiger te beoordelen omdat er meerdere antwoorden tegelijkertijd geldig kunnen zijn. In dat geval vertrouwt u op menselijke beoordelaars of modelgebaseerde evaluatiesystemen om factoren als relevantie, onderbouwing, volledigheid en het opvolgen van instructies te beoordelen.

Deze scores helpen u om zwakke resultaten te herkennen en na te gaan wat er mis is gegaan. Wat ze u echter niet vertellen, is of de AI geld bespaart, de werkstroom soepeler maakt of het vertrouwen van gebruikers wint. In de volgende paragrafen komen die resultaten aan bod.

1. Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid is het percentage voorspellingen dat de AI correct heeft ten opzichte van een bekend antwoord. Stel dat een model voor het toewijzen van tickets 1.000 tickets labelt en er 920 goed heeft. De nauwkeurigheid bedraagt dan 92%.

Dat klinkt indrukwekkend, maar de nauwkeurigheid kan de fouten verbergen die er het meest toe doen. Als alle 80 fouten ervoor zouden zorgen dat urgente tickets naar de verkeerde wachtrij worden gestuurd, zou de totale score er nog steeds goed uitzien. De waarde neemt ook af wanneer één uitkomst veel vaker voorkomt dan een andere.

Formule: (Juiste positieven + juiste negatieven) ÷ Totaal aantal voorspellingen

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: classificatie, extractie, routering en andere taken met een bekend antwoord

Volg met: precisie, recall en foutpercentage per klasse

2. Nauwkeurigheid

De precisie geeft aan hoe vaak de AI gelijk heeft wanneer deze een positief resultaat voorspelt. Simpel gezegd: deze maatstaf laat zien op hoeveel waarschuwingen daadwerkelijk actie moest worden ondernomen.

Stel dat een fraudemodel 200 transacties markeert, maar dat er slechts 150 frauduleus zijn. De precisie bedraagt dan 75%. De overige 50 zijn valse alarmen, en elk daarvan zorgt voor extra werk.

Formule: Aantal echte positieven ÷ (Aantal echte positieven + Aantal valse positieven)

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: fraudewaarschuwingen, leadscoring, zoekresultaten en fraudewaarschuwingen, leadscoring, zoekresultaten en contentmoderatie

Houd het bij met: Recall, aangezien een model de precisie kan verhogen door minder gevallen te markeren en meer echte gevallen over het hoofd te zien

3. Recall

Recall geeft aan hoeveel van de daadwerkelijk positieve gevallen de AI daadwerkelijk heeft gedetecteerd. Precision gaat na of een vlag terecht was; recall gaat na of er daadwerkelijk iets over het hoofd is gezien. De twee werken in tegengestelde richtingen, waardoor een model op het ene gebied uitstekend kan presteren, terwijl het op het andere gebied tekortschiet.

Stel dat er 180 frauduleuze transacties zijn en het model er 150 opspoort. De recall is dan 83,3%, wat betekent dat het 30 echte gevallen heeft gemist. Op het gebied van fraudebestrijding, medische screening of veiligheid kunnen die gemiste gevallen veel meer kosten dan een extra controle.

Formule: Aantal echte positieven ÷ (Aantal echte positieven + Aantal valse negatieven)

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: fraudedetectie, medische screening, nalevingscontroles en dreigingsdetectie

Volg met: Nauwkeurigheid en de kosten van een gemiste zaak

4. F1-score

De F1-score combineert precisie en recall. Deze score is nuttig wanneer zowel valse alarmen als gemiste gevallen van belang zijn, vooral wanneer de ene klasse veel minder vaak voorkomt dan de andere.

Als een fraudemodel een precisie van 75% en een recall van 83,3% heeft, is de F1-score ongeveer 79%. Aangezien de F1-score gebruikmaakt van een harmonisch gemiddelde, drukt een zwakke score aan één van beide kanten het resultaat naar beneden.

Formule: 2 × (Precisie × Recall) ÷ (Precisie + Recall)

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: classificatietaak waarbij zowel precisie als recall van belang zijn

Houd het bij met: de afzonderlijke precisie- en recall-scores, aangezien verschillende afwegingen tot dezelfde F1-score kunnen leiden

5. Groundedness

De 'groundedness' geeft aan of de beweringen van de AI worden ondersteund door de bronnen waarop deze is gebaseerd. Dit is vooral van belang in retrieval-augmented systemen, waar een vloeiend antwoord nog steeds buiten het bewijsmateriaal kan vallen.

Stel dat een beleidsassistent 10 feitelijke beweringen doet en dat beoordelaars er negen kunnen herleiden tot het goedgekeurde beleid. De onderbouwingsgraad op beweringsniveau bedraagt dan 90%. De laatste bewering vereist nog aandacht, vooral als deze betrekking heeft op salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden of naleving.

Exemplaar van een formule: Ondersteunde verifieerbare claims ÷ Totaal aantal verifieerbare claims

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: zoekoplossingen voor grote ondernemingen, vraag-en-antwoord over documenten, beleidsassistenten en RAG-systemen

Volg met: kwaliteit van de zoekresultaten, nauwkeurigheid van citaten en volledigheid van antwoorden

Dit is een operationele formule, geen universele formule. Bepaal wat als claim geldt, wat als ondersteuning wordt beschouwd en hoe u gedeeltelijke ondersteuning gaat beoordelen, voordat u de resultaten vergelijkt.

6. Relevantie

Relevantie geeft aan of de output een antwoord biedt op de vraag die de gebruiker heeft gesteld. Een antwoord kan weliswaar correct zijn, maar toch nutteloos als het een verwant probleem oplost.

Stel dat beoordelaars 100 antwoorden van een chatbot beoordelen en 85 daarvan als relevant markeren. Dat levert een relevantiepercentage van 85% op. Maar dit cijfer zegt weinig zolang het team het niet eens is over een beoordelingsschema en een vereiste score.

Voorbeeldformule: Reacties die voldoen aan de relevantienorm ÷ Totaal aantal geëvalueerde reacties

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Zoekfuncties, chatbots, aanbevelingen en gegenereerde samenvattingen

Houd het volgende bij: de relevantie en de voltooiing van taken, aangezien een antwoord dat weliswaar over het onderwerp gaat, toch onjuist of onvolledig kan zijn

7. Percentage dat instructies opvolgt

Het percentage instructievolging meet hoe vaak de AI elke vereiste instructie opvolgt. Format, lengte, uitsluitingen en vereiste acties kunnen allemaal meewegen.

Een werkstroom vraagt het model bijvoorbeeld om geldige JSON terug te sturen met vijf verplichte velden. Als 94 van de 100 outputs aan alle regels voldoen, is het percentage 94%. Een antwoord dat goed leest maar niet voldoet aan het JSON-schema, wordt nog steeds afgewezen.

Formule: Uitkomsten die aan alle vereiste instructies voldoen ÷ Totaal aantal geëvalueerde uitkomsten

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: gestructureerde generatie, gegevensextractie, agents en geautomatiseerde werkstroomen

Bij te houden: voltooiing van taken en ernst van storingen

Stel de regels vast voordat u de test uitvoert. Als beoordelaars pas na het zien van de output bepalen wat ‘volgens de instructies’ betekent, zal de score afwijken.

8. Volledigheidsscore

De volledigheid geeft aan of de AI alle vereiste onderdelen van de taak heeft behandeld. Het signaleert antwoorden die er weliswaar gepolijst uitzien, maar stilletjes iets over het hoofd zien.

Stel dat een rapport uit vijf onderdelen moet bestaan en de AI er vier voltooit. De volledigheidsscore is dan 80%. Dat betekent niet dat het rapport voor 80% goed is. Het ontbrekende onderdeel kan juist het onderdeel zijn dat de lezer het hardst nodig had.

Exemplaar van een formule: Aantal vereiste elementen ÷ Totaal aantal vereiste elementen

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: rapporten, samenvattingen, het invullen van formulieren en verzoeken met meerdere stappen

Volg met: Nauwkeurigheid en belangrijkheidsgewogen volledigheid

Bij werk met hoge risico’s moet u de elementen op basis van belangrijkheid wegen. Een ontbrekende juridische waarschuwing zou zwaarder moeten wegen dan een ontbrekend optioneel voorbeeld.

9. Hallucinatiepercentage

Het hallucinatiepercentage houdt bij hoe vaak de AI onjuiste of ononderbouwde beweringen doet. Deze problemen overlappen elkaar, maar zijn niet altijd hetzelfde. Een bewering kan in de bredere context waar zijn, maar niet worden ondersteund door de bronnen die het systeem moest gebruiken.

U kunt hallucinaties meten op responsniveau of op beweringsniveau. Als 15 van de 500 antwoorden ten minste één ongefundeerde bewering bevatten, bedraagt het percentage op responsniveau 3%. Een berekening op beweringsniveau kan een ander resultaat opleveren.

Exemplaar van een formule: Uitkomsten die ten minste één niet-ondersteunde bewering bevatten ÷ Totaal aantal geëvalueerde uitkomsten

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: onderzoek, klantadvies, juridisch werk en kennisassistenten

Volg met: realiteitsgehalte, percentage feitelijke fouten en percentage onthoudingen

Air Canada heeft dit op de harde manier moeten leren. In 2024 sprak een rechtbank in British Columbia Air Canada schuldig nadat de chatbot op de website van de luchtvaartmaatschappij een klant verkeerde stappen had gegeven voor het aanvragen van een rouwtarief. De man had geïnformeerd naar een rouwtarief nadat zijn grootmoeder was overleden. De bot vertelde hem dat hij het ticket eerst kon kopen en het lagere tarief later kon aanvragen. Maar op de eigen beleidspagina van Air Canada stond het tegenovergestelde. Aanvragen voor een rouwtarief zijn niet meer mogelijk zodra de reis is voltooid. De bot was zelfs gekoppeld aan dat beleid. Zijn antwoord was echter in strijd daarmee. Air Canada voerde als verdediging aan dat de chatbot een eigen rechtspersoon was, die zelf verantwoordelijk was voor zijn eigen handelingen. Het tribunaal ging hier niet in mee. En de redenering was duidelijk: de chatbot stond op de website van Air Canada en het bedrijf was eigenaar van de antwoorden die de chatbot gaf. De les: Een antwoord is niet per se betrouwbaar alleen omdat er een link bij staat. Je moet controleren of het overeenkomt met de bron waarnaar het verwijst. Bij AI die in contact staat met klanten, moet je naast de nauwkeurigheid van de bronvermeldingen ook het percentage hallucinaties bijhouden, evenals het percentage beleidsconflicten, het percentage escalaties en het percentage herhaalde contacten.

10. Percentage voltooide taken

Het taakvoltooiingspercentage geeft aan hoe vaak de AI de vereiste eindtoestand bereikt. Voor een medewerker kan dat betekenen dat hij of zij een terugbetaling uitvoert, het klantdossier bijwerkt en het resultaat bevestigt. Het genereren van een aannemelijk antwoord telt niet mee.

Stel dat een medewerker 1.000 in aanmerking komende terugbetalingsverzoeken in behandeling neemt en er 700 zonder menselijke hulp voltooit. Het percentage autonoom voltooide taken bedraagt dan 70%. Rapporteer de afhandeling met hulp apart, zodat een soepele overdracht niet als een volledig succes of een volledige mislukking wordt beschouwd.

Formule: Succesvol voltooide taken ÷ Aantal in aanmerking komende taken dat is uitgevoerd

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: AI-agenten en end-to-end-automatisering

Houd het volgende bij: veiligheidsovertredingen, menselijke tussenkomst, bevestiging door de gebruiker en kosten per succesvolle Taak

Gebruik geen openbare benchmark als uw productiedoelstelling. De scores van agents veranderen snel, en benchmarktaken komen zelden overeen met uw systemen, beleid of klanten. Stel de testset samen op basis van het werk dat uw agent daadwerkelijk zal uitvoeren.

11. Nauwkeurigheid bij de selectie van tools

De nauwkeurigheid bij de selectie van tools geeft aan hoe vaak een medewerker de juiste tool kiest voor de volgende stap. Dit staat los van de vraag of die tool correct wordt gebruikt.

Een medewerker kan op internet gaan zoeken terwijl hij of zij eigenlijk een klantdossier zou moeten queryen, of een e-mail versturen terwijl de gebruiker alleen om een concept had gevraagd. Eén verkeerde keuze kan de rest van de Taak uit koers brengen.

Formule: Juiste toolselecties ÷ Totaal aantal beslissingen over toolselectie

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Medewerkers die verbonden zijn met databases, zoekfuncties, API's en bedrijfssoftware

Bij te houden: Nauwkeurigheid van tool-call-argumenten en percentage voltooide taken

12. Nauwkeurigheid van argumenten bij het aanroepen van tools

Zodra de medewerker een tool kiest, moet hij of zij de juiste waarden in de tool invoeren. De nauwkeurigheidscontrole van de argumenten bij het aanroepen van de tool controleert velden zoals namen, datums, ID's en bedragen.

Stel dat een medewerker 300 boekingsgesprekken voert en dat 264 daarvan alle gegevens correct bevatten. De strikte argumentnauwkeurigheid bedraagt dan 88%. In een betalings- of boekingswerkstroom kan een verkeerde datum of een verkeerd accountnummer een daadwerkelijke fout veroorzaken.

Formule: Aantal toolaanroepen waarbij alle vereiste argumenten correct zijn ÷ Totaal aantal geëvalueerde toolaanroepen

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: medewerkers in de boekingen, financiën, ondersteuning en andere transactie-functies

Volg met: ernst van fouten en nauwkeurigheid op veldniveau

Bij een strikte slagingsdrempel wordt één foutief veld al als een mislukte aanroep beschouwd. Voeg nauwkeurigheid op veldniveau toe als u ook wilt achterhalen welke argumenten het probleem veroorzaken.

13. Kwaliteit van het traject

De trajectkwaliteit kijkt naar het pad dat een agent aflegt om een Taak te voltooien. Een agent kan het juiste resultaat bereiken na verschillende onnodige zoekacties, herhaalde telefoontjes of schendingen van het beleid. Een eenvoudige voltooiingsscore zou dat allemaal over het hoofd zien.

Beoordeel niet elke doorloop aan de hand van één ideaal traject. Complexe taken kunnen meerdere geldige routes hebben. Beoordeel de doorloop op basis van vereiste stappen, toegestane acties en onnodige omwegen.

Voorbeeldformule: Aantal runs dat aan alle trajectregels voldoet ÷ Totaal aantal geëvalueerde runs

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: meerstapsagenten en werkstroomen met strikte beleidsregels

Volg met: Voltooiing van taken, gebruik van tools, schendingen van het beleid en kosten per taak

Beoordeel op basis van een reeks regels in plaats van één enkel perfect traject, aangezien complexe taken vaak meerdere geldige routes kennen. Dit is een echte blinde vlek bij het testen van chatbots. De 2025 TRAJECT-Bench is ontwikkeld om deze blinde vlek weg te werken door te controleren of de juiste tool is gekozen, of de argumenten correct zijn en of de aanroepen in de juiste volgorde plaatsvinden, in plaats van alleen te kijken of de chatbot het einde heeft bereikt.

14. Efficiëntie van de planning

De planningsefficiëntie geeft aan hoeveel extra werk een agent verricht voordat het resultaat wordt bereikt. Elke extra stap kost tijd, tokens en vergroot de kans op mislukking.

Als een taak vier goedgekeurde stappen zou moeten omvatten en de medewerker er zes uitvoert, bedraagt de efficiëntie van de stapgebaseerde planning 66,7%. Dit cijfer is alleen zinvol als u een redelijk referentietraject of stappenbudget kunt vaststellen.

Exemplaar van een formule: Verwachte benodigde stappen ÷ Werkelijk genomen stappen

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: snelheid van medewerkers en kostenoptimalisatie

Bij te houden: voltooiing van taken en kwaliteit van de output

Beloon nooit een kortere route op zich. Een agent die een vereiste controle overslaat, lijkt misschien efficiënt, maar creëert tegelijkertijd meer risico.

15. Consistentiescore

Consistentie geeft aan of de AI gelijkwaardige resultaten oplevert wanneer u dezelfde Taak onder dezelfde voorwaarden herhaalt. Eén geslaagde test kan simpelweg een gelukkige toevalstreffer zijn.

Stel dat u dezelfde Taak 20 keer uitvoert en 18 resultaten voldoen aan dezelfde uitkomstcriteria. Het consistentiepercentage is dan 90%. Vergelijk de feiten, beslissingen of uiteindelijke acties in plaats van vergelijkbare bewoordingen.

Voorbeeldformule: Aantal herhaalde runs dat aan dezelfde uitkomstcriteria voldoet ÷ Totaal aantal herhaalde runs

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: terugkerende rapportages, transactiemedewerkers en kritieke werkstroomen

Bij te houden met: Nauwkeurigheid en succes bij herhaalde uitvoering van taken

16. Robuustheidsbeoordeling

De robuustheidsgraad meet of de prestaties standhouden wanneer de invoer op realistische wijze verandert. Tests kunnen onder meer bestaan uit typefouten, ontbrekende details, herschikte informatie, langere prompts of andere bewoordingen.

Als het model 170 van de 200 gewijzigde testcases aankan, bedraagt de robuustheidsgraad 85%. De testset moet een afspiegeling zijn van de rommelige invoer die uw gebruikers indienen.

Formule: Succesvolle geperturbeerde testcases ÷ Totaal aantal geperturbeerde testcases

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Productiegereedheid en het testen van randgevallen

Volg met: Prestaties op basis van schone invoer en foutenpercentage per invoertype

17. Percentage veiligheidsovertredingen

Het percentage veiligheidsovertredingen geeft aan hoe vaak de output van AI in strijd is met een vastgesteld veiligheidsbeleid. Een overtreding kan bestaan uit schadelijk advies, privégegevens, verboden content of een handeling die de agent niet mocht uitvoeren.

Stel dat beoordelaars 12 overtredingen vaststellen op 10.000 outputs. Het percentage is 0,12%. Dat kleine getal kan nog steeds onaanvaardbaar zijn als één fout ernstige schade kan veroorzaken.

Formule: Output met een bevestigde veiligheidsinbreuk ÷ Totaal aantal geëvalueerde output

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: openbare chatbots, assistenten voor medewerkers, klantenservicemedewerkers en gegenereerde content

Volg met: ernst van overtredingen, percentage valse positieven en percentage afwijzingen

Rapporteer zowel de ernst als de frequentie. Tien kleine inbreuken zouden niet even zwaar moeten wegen als één geval van openbaarmaking van privégegevens.

18. Kloof in eerlijkheid

Een ‘fairness gap’ geeft aan of de AI verschillend presteert bij groepen die een vergelijkbare behandeling zouden moeten krijgen. Achter één algemene nauwkeurigheidsscore kan een grote kloof schuilgaan.

Stel dat een screeningsmodel een true-positive rate van 82% heeft voor de ene groep en 71% voor de andere. Het verschil bedraagt 11 procentpunten. Noem de maatstaf die wordt vergeleken. ‘Fairness gap’ op zich is te vaag.

Exemplaar van een formule: Hoogste groepstarief − Laagste groepstarief

Richtlijn: Hoe dichter bij nul, hoe beter

Meest geschikt voor: werving, kredietverlening, gezondheidszorg, fraudedetectie en andere beslissingen met grote impact

Volg met: steekproefgrootte van de groep, selectiepercentage, percentage vals-positieve resultaten, percentage vals-negatieve resultaten en kalibratie

Een kleiner verschil betekent niet dat het systeem eerlijk is. Het kan zijn dat elke groep even slechte resultaten behaalt. Bekijk de score van elke groep in combinatie met het verschil.

19. Acceptatiegraad bij de eerste controle

Het ‘first-pass acceptance rate’ geeft aan hoe vaak de AI-output al bij de eerste beoordeling bruikbaar is. Dit zegt veel meer dan alleen de hoeveelheid content, code of analyses die het systeem genereert.

Stel dat editors 100 AI-concepten beoordelen en er 65 accepteren zonder dat deze opnieuw moeten worden verwerkt of ingrijpend moeten worden gecorrigeerd. Het acceptatiepercentage bij de eerste beoordeling is dan 65%. Definieer van tevoren wat onder ‘geaccepteerd’ wordt verstaan, aangezien een kleine taalkundige aanpassing en een volledige herschrijving niet als hetzelfde resultaat mogen worden beschouwd.

Formule: Bij de eerste beoordeling geaccepteerde outputs ÷ Totaal aantal beoordeelde outputs

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: schrijven, ontwerpen, code, analyseren en het genereren van documenten

Volg met: beoordelingstijd, bewerkingsafstand en foutpercentage in de verdere verwerking

20. Herbewerkingspercentage

Het herbewerkingspercentage geeft aan hoe vaak de output van AI moet worden gecorrigeerd nadat deze in de werkstroom is opgenomen. Het legt valse efficiëntie bloot, waarbij de AI in het begin weliswaar tijd bespaart, maar meer werk doorgeeft aan beoordelaars of teams verderop in de werkstroom.

Als 22 van de 100 door AI geschreven code-steekproeven worden teruggestuurd voor correctie, bedraagt het herwerkpercentage 22%. Maak een onderscheid tussen fouten die door de AI zijn veroorzaakt en routinematige herzieningen of wijzigingen in de scope.

Formule: AI-uitkomsten die moeten worden gecorrigeerd ÷ Totaal aantal geleverde of beoordeelde AI-uitkomsten

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: Content, code, klantenservice en bedrijfsvoering

Houd het volgende bij: tijd besteed aan herwerk, ernst van defecten en acceptatie bij de eerste controle

Systeem- en operationele statistieken

Deze laag gaat na of goede output daadwerkelijk betrouwbaar, snel en tegen een voor de Business haalbare prijs bij de gebruikers terechtkomt. Dit is waar de acceptatie stilletjes ten onder gaat, omdat een technisch nauwkeurig model dat traag reageert of te veel kost, nooit een plaats in de werkstroom zal veroveren.

21. Latentie

Latentie is de tijd tussen een verzoek en een bruikbaar resultaat, en wat als bruikbaar geldt, hangt volledig af van de taak. Voor een classificatiesysteem kan dat het uiteindelijke antwoord zijn. Voor een agent kan het het moment zijn waarop de gevraagde actie is voltooid. Pas echter op met gemiddelden, want die verbergen de vertragingen die gebruikers daadwerkelijk ervaren. Een supportmedewerker kan gemiddeld 1,2 seconden nodig hebben, maar tijdens piekuren kan dat oplopen tot zes seconden. Rapporteer percentielen zoals p50 en p95, zodat u zowel de typische verzoektijd als de traagste verzoektijd ziet.

Formule: Tijdstip van bruikbare respons − Tijdstip van verzoek

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: chatten, zoeken en spraaktools, programmeerassistenten en agents

Volg met: p50-, p95- en p99-latentie, plus uitval- en voltooiingspercentages

Time to first token (TTFT): Houd bij streaming-systemen ook bij hoe lang het duurt voordat het antwoord begint, niet alleen voordat het klaar is. Twee assistenten kunnen allebei binnen vijf seconden voltooien, maar degene die al na 300 ms begint met streamen, voelt veel sneller aan dan degene die het scherm twee seconden leeg laat. Er bestaat geen universele TTFT-benchmark: de lengte van de prompt, de modelgrootte, wachtrijen en de belasting beïnvloeden deze allemaal, dus stel een target vast voor uw eigen gebruikssituatie en test dit bij realistische verkeersvolumes.

22. Doorvoer

Doorvoer is de hoeveelheid werk die het systeem binnen een bepaald tijdsbestek voltooit. U kunt bijvoorbeeld het aantal verzoeken per seconde, documenten per uur of succesvolle taken per dag tellen. Stel dat een documentpijplijn tijdens het testen 500 bestanden per uur voltooit, maar dat dit aantal onder liveverkeer daalt tot 200. Dat verschil geeft aan of het systeem een drukke periode kan doorstaan zonder dat er een achterstand ontstaat.

Formule: Voltooide eenheden ÷ Tijdeenheid

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Grote volumes bij ondersteuning, Grote volumes bij ondersteuning, documentverwerking en batchwerkstroom

Volg met: succespercentage, latentie, wachtrijlengte en uitvoerkwaliteit

Noem telkens de eenheid. Verzoeken per seconde en tokens per seconde geven antwoord op verschillende vragen.

23. Uptime en beschikbaarheid

Beschikbaarheid is het deel van de geplande tijd waarin de AI-dienst daadwerkelijk verzoeken kan voltooien. Een dienst kan weliswaar online zijn, maar toch te traag of defect om het werk af te ronden; definieer beschikbaarheid daarom op basis van een bruikbaar resultaat. Een maandelijks percentage van 99% laat nog steeds ruimte voor ongeveer 7 uur en 12 minuten downtime in een maand van 30 dagen. Dat is misschien acceptabel voor een optionele schrijfassistent, maar veel moeilijker te accepteren voor een ondersteuningsinstrument waar mensen 24 uur per dag op vertrouwen.

Formule: Tijd waarin aan de beschikbaarheidsnorm wordt voldaan ÷ Totale geplande servicetijd

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: elke productiewerkstroom die afhankelijk is van AI

Volg met: foutenpercentage, tijd waarin de dienstverlening verslechterd was en gemiddelde hersteltijd

24. Systeemfoutpercentage

Het systeemfoutpercentage omvat technische storingen zoals time-outs, onbeschikbare modellen, ongeldige reacties en defecte integraties. Stel dat 30 van de 1.000 verzoeken van agents mislukken omdat een API uitvalt. Dat is een foutpercentage van 3%. Verdeel die mislukkingen naar oorzaak, anders weet het team wel dat er iets mis is gegaan, maar niet waar ze moeten zoeken.

Formule: Verzoeken met een technische storing ÷ Totaal aantal verzoeken

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: Productiebewaking en incidentafhandeling

Volg met: fouttype, herhalingspercentage, latentie en hersteltijd

25. Herhalingspercentage

Het herhalingspercentage geeft aan hoe vaak het systeem een verzoek of actie moet herhalen. De onderliggende Taak kan uiteindelijk nog steeds slagen, en daarom vallen herhalingspogingen buiten een eenvoudige voltooiingsscore. Stel dat 120 van de 1.000 verzoeken één extra poging nodig hebben. Dat is een herhalingspercentage van 12%, en het systeem doet in totaal 1.120 pogingen, wat neerkomt op ongeveer 12% extra werk voor die batch. Meer dan één herhalingspoging per verzoek drijft de kosten nog verder op.

Formule: Oorspronkelijke verzoeken waarvoor ten minste één herhalingspoging nodig was ÷ Totaal aantal oorspronkelijke verzoeken

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: agenten, API-werkstroomen en assistenten voor gebruikers

Volg met: Aantal pogingen per verzoek, uiteindelijk succespercentage, latentie en kosten per succes

26. Kosten per succesvolle Taak

De kosten per geslaagde taak koppelen de AI-uitgaven aan voltooid werk, wat deze maatstaf aanzienlijk eerlijker maakt dan de kosten per verzoek, waarbij mislukte pogingen nog steeds tokens, tools en infrastructuur verbruiken. Stel dat elke agentrun 10 cent kost, maar slechts de helft slaagt. Dan bedragen uw directe kosten per succes 20 cent. Tel daar menselijke controle of herbewerking bij op en het werkelijke cijfer loopt nog verder op.

Formule: Totale kosten van alle ondernomen taken ÷ Succesvol voltooide taken

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: AI-agenten en werkstroom-automatisering

Volg met: voltooiingspercentage, outputkwaliteit, herwerk en kosten voor menselijke ondersteuning

27. Beheersingspercentage

Het ‘containment rate’ is het percentage in aanmerking komende interacties dat wordt afgerond zonder dat een mens het overneemt. Ondersteuningsteams gebruiken dit om in te schatten hoeveel vraag de AI zelfstandig aankan. Dit cijfer kan echter gemakkelijk worden opgeblazen. Stel dat een bot 800 van de 1.000 chats afhandelt, wat neerkomt op een percentage van 80%. Sommige van die gebruikers kregen een echt antwoord, terwijl anderen het simpelweg opgaven. Beide gevallen lijken afgehandeld, tenzij je nagaat wat er daarna gebeurde.

Formule: In aanmerking komende interacties die zonder menselijke tussenkomst worden afgerond ÷ Totaal aantal in aanmerking komende interacties

Opmerking: Hoger is niet altijd beter

Meest geschikt voor: Klantenservice en IT-ondersteuning

Volg met: bevestigde oplossing, herhaald contact, afhaken en klanttevredenheid

Tel alleen de queries mee die de AI hoort te verwerken. Op beleid gebaseerde doorverwijzingen mogen niet als mislukkingen worden geteld.

28. Escalatiepercentage

Het escalatiepercentage geeft aan hoe vaak een AI-interactie wordt doorgegeven aan een mens. Een hoog percentage kan wijzen op zwakke prestaties, maar het kan ook betekenen dat het systeem weet wanneer het zich moet terugtrekken. Stel dat 150 van de 1.000 interacties escaleren, wat neerkomt op een percentage van 15%. Op zichzelf zegt dat nummer weinig. Splits het op in door het beleid vereiste overdrachten, door de gebruiker gevraagde overdrachten en de gevallen die de AI simpelweg niet kon oplossen.

Formule: Geëscaleerde interacties ÷ Totaal aantal in aanmerking komende AI-interacties

Richting: Afhankelijk van de reden voor escalatie

Meest geschikt voor: Medewerkers van de klantenservice en interne helpdesks

Volg met: reden voor escalatie, tijd tot overdracht, oplossing na overdracht en mislukte beheersing

Inperking en escalatie geven aan waar een interactie is geëindigd. Ze geven niet altijd aan of de dienstverlening daadwerkelijk is verbeterd. Een klein bedrijf heeft beide kanten van die vraag bijgehouden. Wat gebeurde er toen een kleine detailhandelaar zijn klantenservice automatiseerde? In een onderzoek werd een Slowaaks e-commercebedrijf met acht medewerkers gevolgd nadat het een AI-chatbot had geïmplementeerd. In drie maanden tijd steeg het aandeel van de bot in het aantal vragen van 61% naar 85%. De gemiddelde reactietijd daalde van 118 minuten naar 64. En de klanttevredenheid steeg van 3,73 naar 4,27 op een schaal van vijf. Lees de nummers echter wel met enige voorzichtigheid. Alleen de stijging in tevredenheid was statistisch significant. Het onderzoek had betrekking op één bedrijf gedurende een korte periode. En de bot nam de routinematige vragen voor zijn rekening, terwijl mensen de moeilijke vragen afhandelden, wat op zichzelf al een deel van de snelheidswinst zou kunnen verklaren. Toch laat deze casus zien waarom u automatiseringspercentage, responstijd, escalatie en tevredenheid in samenhang moet bekijken. Een hoger containmentpercentage zegt weinig als de servicekwaliteit daaronder zakt.

Kengetallen voor acceptatie en impact op het personeelsbestand

Een goed werkend AI-systeem moet nog steeds zijn plaats in iemands dagelijkse routine verdienen. Deze statistieken laten zien of mensen het systeem uitproberen, het voor echt werk gebruiken en terugkomen zodra de nieuwigheid eraf is.

Gebruik alleen is nog geen bewijs van waarde. Uit onderzoek van Gallup bleek dat 50% van de werkende Amerikanen minstens een paar keer per jaar AI gebruikte, maar slechts 13% gebruikte het dagelijks. Juist die kloof is de reden waarom u naast de algemene acceptatie ook de frequentie, diepgang en vaardigheid moet bijhouden.

29. Gebruiksgraad onder in aanmerking komende gebruikers

Het acceptatiepercentage onder in aanmerking komende gebruikers geeft aan hoeveel van de gebruikers die de AI zouden kunnen gebruiken, ten minste één zinvolle actie mee hebben voltooid. De noemer is hierbij van belang. Als 400 gebruikers een tool activeren, klinkt dat geweldig. Maar als 4.000 medewerkers toegang hebben gekregen, bedraagt de acceptatie in werkelijkheid slechts 10%. Laat gebruikers buiten beschouwing voor wie er geen goedgekeurde of bruikbare AI-toepassing bestaat.

Formule: Gebruikers die ten minste één zinvolle AI-actie hebben voltooid ÷ Totaal aantal in aanmerking komende gebruikers

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Vroege implementaties, proefprojecten en licentieplanning

Volg met: actief gebruik, succes bij het uitvoeren van taken en kosten per actieve gebruiker

Definieer wat onder „zinvolle actie“ wordt verstaan vóór de lancering. Het openen van de tool of het invoeren van een testopdracht mag niet als acceptatie worden beschouwd.

30. Actief AI-gebruikspercentage

Het percentage actieve gebruikers geeft aan hoeveel in aanmerking komende gebruikers daadwerkelijk gebruikmaken van AI binnen een bepaalde periode. Het wekelijkse actieve gebruik zegt vaak veel meer dan het totale aantal aanmeldingen. Stel dat 1.000 medewerkers in aanmerking komen en 600 de tool hebben geprobeerd, maar dat slechts 180 er in een gemiddelde week daadwerkelijk gebruik van maken. Uw acceptatiecijfer zou dan 60% kunnen zijn, terwijl het wekelijkse actieve gebruik slechts 18% bedraagt. Dat tweede nummer geeft een veel beter beeld van de werkelijke plaats die de tool inneemt in de werkstroom.

Formule: Gebruikers die tijdens de periode aan de activiteitsdrempel voldoen ÷ Totaal aantal in aanmerking komende gebruikers

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Het continu bijhouden van de implementatie

Volg met: voltooiing van taken, kwaliteit en retentie van actieve gebruikers

Stel een drempelwaarde in die past bij het werk. Wekelijks gebruik kan geschikt zijn voor schrijf- en ondersteuningshulpmiddelen, terwijl een assistent voor kwartaalplanning een langere periode nodig heeft.

31. Breedte van de acceptatie

De reikwijdte van de implementatie laat zien hoe wijdverbreid het gebruik van AI is binnen de teams, rollen of locaties tijdens de uitrol. Een algemeen implementatiepercentage kan een vertekend beeld geven. Het ene engineeringteam maakt misschien dagelijks gebruik van de tool, terwijl de afdelingen verkoop, financiën en ondersteuning er nauwelijks mee werken.

Formule: Doelgroepen of rollen die aan de acceptatiedrempel voldoen ÷ Totaal aantal doelgroepen of rollen

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: bedrijfsbrede en teamoverschrijdende AI-programma's

Volg met: acceptatiegraad per rol, locatie, manager en gebruiksscenario

Verwacht niet dat elke groep hetzelfde niveau bereikt. Vergelijk teams alleen wanneer de AI voor hen even nuttig en beschikbaar is.

32. Mate van implementatie

De 'toepassingsdiepte' geeft aan hoeveel afzonderlijke taken actieve gebruikers met AI uitvoeren. Het maakt onderscheid tussen oppervlakkig gebruik en daadwerkelijk gebruik. Iemand die alleen de onderwerpen van e-mails herschrijft, heeft de tool weliswaar onder de knie, maar niet diepgaand. Iemand die het gebruikt voor onderzoek, concepten, analyses en aantekeningen van vergaderingen, heeft het veel meer in zijn dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd.

Formule: Totaal aantal unieke goedgekeurde AI-werkstroomen ÷ Aantal actieve AI-gebruikers

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter – tot op zekere hoogte

Meest geschikt voor: Volwassen implementaties en uitbreiding van werkstroomen

Bij te houden met: Succespercentage en tijdwinst per werkstroom

Meer gebruiksscenario’s betekenen niet altijd meer waarde. Een paar zeer effectieve werkstroomen kunnen beter zijn dan een lange lijst met onbelangrijke werkstroomen.

33. Penetratiegraad van de werkstroom

Door de werkstroompenetratie wordt aangegeven welk deel van het in aanmerking komende werk daadwerkelijk met AI-ondersteuning wordt uitgevoerd. Bij het gebruik gaat het om het aantal mensen. Door de werkstroompenetratie gaat het om het werk zelf. Stel dat een ondersteuningsteam 10.000 tickets verwerkt die in aanmerking komen voor AI-hulp, maar dat AI slechts 2.500 daarvan verwerkt. Dan is de penetratie 25%, zelfs als elke medewerker de tool minstens één keer heeft geprobeerd.

Formule: Voltoonde in aanmerking komende taken met AI-ondersteuning ÷ Totaal aantal in aanmerking komende taken

Richtlijn: Een hogere waarde is gunstig wanneer de kwaliteit op peil blijft

Meest geschikt voor: ondersteuning, verkoop, content, code en ondersteuning, verkoop, content, code en werkstroom voor documenten

Volg met: voltooiingspercentage, kwaliteit, cyclustijd en kosten per taak

Stel een limiet op voor de noemer om het werk te verwerken waarvoor de AI is goedgekeurd en dat deze kan verwerken.

34. Retentiepercentage van actieve gebruikers

Retentie geeft aan hoeveel mensen de AI blijven gebruiken na hun eerste daadwerkelijke gebruik. Het helpt u om blijvend gebruik te onderscheiden van de nieuwsgierigheid tijdens de lanceringsweek. Stel dat 500 medewerkers de tool in januari activeren en 300 daarvan in april nog steeds aan de gebruiksdrempel voldoen. Uw retentie over drie maanden is dan 60%.

Formule: Geactiveerde gebruikers die na een bepaalde periode nog steeds actief zijn ÷ Gebruikers in de oorspronkelijke activeringsgroep

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: de succesvolle implementatie en beslissingen over verlenging

Houd het bij met: gebruiksfrequentie, tevredenheid, succes bij het uitvoeren van taken en redenen voor uitval

Meet de retentie per cohort. Als je het aantal actieve gebruikers van deze maand vergelijkt met het totaal van vorige maand, kan dit verhullen dat nieuwe gebruikers degenen vervangen die zijn weggegaan.

35. AI-vaardigheidsbeoordeling

Het vaardigheidspercentage geeft aan hoeveel gebruikers een goedgekeurde taak met behulp van AI kunnen voltooien en daarbij aan de vereiste kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoen. Geef mensen een realistische taak en controleer vervolgens het resultaat. Kan een supportmedewerker AI gebruiken om een nauwkeurig antwoord op te stellen, de bron te verifiëren en een verzonnen beleid te detecteren?

Formule: Gebruikers die voldoen aan de AI-taaknorm ÷ Geëvalueerde gebruikers

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Opleidingsprogramma's en risicovolle werkstroomen

Volg met: foutdetectie, kwaliteit van de Taak en prestaties per gebruiksscenario

Iemand kan AI vaak gebruiken en er toch slecht mee omgaan. Daarom hoort vaardigheid naast het gebruik te staan, en niet eronder.

36. Override-percentage

Het overschrijvingspercentage geeft aan hoe vaak iemand een AI-suggestie afwijst, vervangt of ongedaan maakt. Dit kan wijzen op zwakke output, een laag vertrouwen of simpelweg gezond menselijk oordeel. Stel dat beoordelaars 240 van de 1.000 AI-aanbevelingen wijzigen. Dat is een overschrijvingspercentage van 24%. Je moet echter nog steeds de reden weten. Een noodzakelijke correctie en een persoonlijke voorkeur voor bepaalde bewoordingen zouden niet even zwaar moeten wegen.

Formule: Afgewezen of ingrijpend gewijzigde AI-aanbevelingen ÷ Beoordeelde aanbevelingen

Richting: Afhankelijk van de reden

Meest geschikt voor: Beslissingsondersteuning, aanbevelingen, evaluatietools en copilots

Bijhouden met: reden voor overschrijving, AI-foutpercentage en kwaliteit na de wijziging

Een laag percentage handmatige aanpassingen kan juist zorgwekkend zijn, als dit betekent dat gebruikers onvoldoende resultaten accepteren zonder deze te controleren.

37. Percentage menselijke interventies

Het percentage menselijke interventies geeft aan hoe vaak een door AI gestarte taak onvoorziene hulp nodig heeft voordat deze kan worden voltooid. Dit is iets anders dan een geplande goedkeuring of een overdracht op basis van beleid. Stel dat een agent 1.000 taken probeert uit te voeren en dat mensen 180 daarvan moeten overnemen. Dat is een interventiepercentage van 18%. Aan die overnames zijn arbeidskosten verbonden die door het percentage autonoom voltooide taken kunnen worden verborgen.

Formule: AI-taken waarvoor onvoorziene menselijke hulp nodig was ÷ Totaal aantal AI-taken dat is uitgevoerd

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: AI-agenten en geautomatiseerde werkstroomen

Volg met: reden voor interventie, bestede tijd, voltooiingspercentage en kosten per succesvolle taak

Houd geplande beoordelingen buiten de teller. Een vereiste goedkeuring maakt deel uit van de werkstroom, het is geen systeemfout.

38. Tijdwinst per voltooide taak

De tijdwinst per voltooide taak weegt de volledige AI-ondersteunde werkstroom af tegen een eerlijke referentiewaarde. Tel alles mee: prompts invoeren, wachten, controleren, corrigeren en opnieuw uitvoeren. Sla je dat over, dan tel je alleen de snelle eerste versie mee. Je negeert stilletjes al het opruimwerk dat daarna volgt.

Formule: Basisvoltooiingstijd − Totale voltooiingstijd met AI-ondersteuning

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter, mits de kwaliteit in orde is

Meest geschikt voor: schrijven, programmeren, onderzoek, ondersteunen en repetitief kenniswerk

Volg met: outputkwaliteit, herwerk en voltooiing van taken

Zelfgerapporteerde tijdwinst kan nuttig zijn, maar moet wel aan de realiteit worden getoetst. Uit onderzoek van de St. Louis Fed bleek dat AI-gebruikers aangaven ongeveer 2,2 uur te besparen in een werkweek van 40 uur. Toch bleek uit een gerandomiseerde studie van METR dat ervaren ontwikkelaars er met AI 19% langer over deden , ook al dachten ze dat ze er 20% sneller door waren geworden. De onderzoeken hadden betrekking op verschillende soorten werk, maar samen maken ze één ding duidelijk: vraag gebruikers hoeveel tijd ze hebben bespaard en controleer dit vervolgens aan de hand van taakgegevens.

39. Beoordelingstijd voor AI

De AI-beoordelingstijd meet de menselijke inspanning die nodig is om een output te controleren en goed te keuren. Dit is waar de beloofde tijdwinst vaak stilletjes afneemt. Het genereren van een AI-concept duurt misschien 30 seconden, maar het controleren ervan 12 minuten. Vergelijk die totale tijd met de tijd die de Taak zou kosten als er helemaal geen AI zou worden gebruikt.

Formule: Totale tijd voor menselijke beoordeling en correctie ÷ aantal beoordeelde AI-uitkomsten

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: content, code, analyse, ondersteuning en gereguleerd werk

Volg met: acceptatie bij de eerste controle, herbewerking en fouten die tijdens de controle zijn gemist

Probeer de beoordelingstijd bij risicovolle werkzaamheden niet tot nul terug te brengen. Het doel is efficiënte controle, niet blindelings goedkeuren.

40. Vertrouwensscore van medewerkers

De vertrouwensscore van medewerkers wordt bijgehouden om te zien of gebruikers vinden dat de AI betrouwbaar genoeg is voor de goedgekeurde taken en of ze de limieten ervan begrijpen. U kunt dit meten met een korte enquête over nauwkeurigheid, transparantie, veiligheid en het vertrouwen in het opsporen van fouten. Vermijd één algemene vraag zoals „Vertrouwt u AI?”. Dit levert een vage score op waar u niets mee kunt doen.

Voorbeeldformule: Gemiddelde score uit de vertrouwensenquête ÷ Maximaal haalbare score × 100

Richtlijn: Gekalibreerd vertrouwen is beter dan maximaal vertrouwen

Meest geschikt voor: Copiloten voor medewerkers, beslissingsondersteuning en bedrijfsbrede AI-programma's

Volg met: overschrijvingspercentage, foutdetectie, beleidsbewustzijn en gebruiksretentie

Lees ook: Projectstatistieken

Metrics voor bedrijfsimpact en ROI

Dit is het aspect waarop leidinggevenden hun budgetten baseren, en dat door de meeste AI-dashboards over het hoofd wordt gezien. Output, kosten, omzet, resultaten van de klanten, ROI: dit zijn de nummers die bepalen of een programma wordt verlengd of stopgezet.

Dit zijn ook de moeilijkst aan te tonen aspecten. De omzet kan na een lancering stijgen doordat de vraag is verschoven, niet omdat de AI iets heeft gedaan. Kosten kunnen dalen omdat het team tegelijkertijd zijn proces heeft herzien. Een eenvoudige voor-en-na-vergelijking laat zien wat er is veranderd, maar niet wat de oorzaak ervan was. Daarvoor heb je een controlegroep, een gefaseerde uitrol of een vergelijkbare uitgangssituatie nodig, zodat je kunt zien wat er anderszins zou zijn gebeurd.

41. Incrementele doorvoer

De incrementele doorvoer meet hoeveel extra aanvaardbaar werk het team voltooit na de invoering van AI. Tel alleen output mee die aan dezelfde kwaliteitsnorm voldoet als de uitgangswaarde. Stel dat een team vóór de invoering van AI 500 goedgekeurde zaken per week voltooidde en nu 575. Dat is een incrementele doorvoer van 15%. Maar als het aantal herbewerkingen tegelijkertijd is gestegen, kan de werkelijke winst kleiner zijn dan het lijkt.

Formule: (Aangenomen output AI-periode − Aangenomen output referentie) ÷ Aangenomen output referentie × 100

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: ondersteuning, content, code, documentverwerking en bedrijfsvoering

Volg met: foutenpercentage, herwerk, klanttevredenheid en arbeidsuren

42. Verkorting van de cyclustijd

De verkorting van de cyclustijd laat zien hoeveel sneller het werk van begin tot eind verloopt. Houd daarbij rekening met de wachttijd, beoordeling, correcties en definitieve goedkeuring. Als u alleen de AI-generatiestap meet, zal het resultaat beter lijken dan het in werkelijkheid is. Stel dat het beoordelen van een contract vóór de invoering van AI vijf dagen duurde en nu drie dagen. Dan is de cyclustijd met 40% gedaald.

Formule: (Cyclustijd zonder AI − Cyclustijd met AI) ÷ Cyclustijd zonder AI × 100

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: beoordelingen, goedkeuringen, contentproductie, softwarelevering en werkstroomen

Volg met: kwaliteit, herwerk en het volume aan lopende werkzaamheden

43. Kosten per oplossing

De kosten per oplossing geven aan wat het bedrijf uitgeeft om één probleem op te lossen. Deze maatstaf is beter dan de kosten per contact, omdat één enkel klantprobleem kan leiden tot meerdere berichten, telefoontjes of escalaties. Houd rekening met modelkosten, menselijke arbeid, het gebruik van tools, beoordelingen en herhaalde contacten. Anders verbergt een goedkope eerste reactie een duur traject naar de echte oplossing.

Formule: Totale servicekosten ÷ Succesvol opgeloste problemen

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: Klantenservice, IT-ondersteuning, schadeclaims en interne helpdesks

Volg met: percentage herhaalde contacten, klanttevredenheid en kwaliteit van de oplossing

44. Geverifieerde kostenbesparingen

Geverifieerde kostenbesparingen zijn de uitgaven die u hebt geëlimineerd na de implementatie van AI. Denk aan minder overuren, minder uitbestede uren of lagere infrastructuurkosten. Tijdwinst telt op zichzelf niet als contant geld. Als medewerkers op dezelfde loonlijst blijven staan en de output gelijk blijft, hebt u weliswaar capaciteit vrijgemaakt, maar geen daadwerkelijke kosten bespaard.

Formule: Basis kosten voor vergelijkbaar werk − Werkelijke kosten na toepassing van AI

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: financiële rapportage en evaluaties van de waarde van AI

Volg met: werkvolume, outputkwaliteit en implementatiekosten

Houd kostenvermijding apart. Besparingen schrappen een bestaande uitgave. Vermijding voorkomt een geplande toekomstige uitgave, zoals het aannemen van vijf extra medewerkers om het stijgende aantal tickets af te handelen. Beide kunnen waarde opleveren, maar als je ze zonder labels door elkaar gebruikt, lijkt het resultaat zekerder dan het in werkelijkheid is.

45. Extra omzet dankzij AI

Incrementele omzet is de extra omzet die AI heeft gegenereerd, bovenop wat er waarschijnlijk toch al zou zijn gebeurd. De meest zuivere manier om dit te bepalen, is door een AI-groep te vergelijken met een vergelijkbare controlegroep. Geen controlegroep? Gebruik dan een gefaseerde uitrol of een vergelijkbare referentieperiode. En corrigeer voor veranderingen in prijs, promoties, vraag en seizoensinvloeden.

Formule: Omzet met AI − Geschatte omzet zonder AI

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: verkoopmedewerkers, aanbevelingen, zoekfuncties, personalisatie en ondersteuning voor de pre-salesfase

Volg met: brutomarge, conversiepercentage, gemiddelde waarde van een bestelling en klantsegment

Omzet is niet hetzelfde als winst. Gebruik bij het berekenen van de ROI de extra brutomarge, niet het totale omzetcijfer.

46. Stijging van de conversieratio

De stijging van de conversieratio laat zien of AI meer gebruikers helpt een target-actie te voltooien, zoals een aankoop, het boeken van een demo of het afronden van de onboarding. Stel dat de conversieratio van de controlegroep 5% bedraagt en die van de door AI ondersteunde groep 5,5%. De absolute stijging is dan 0,5 procentpunt, terwijl de relatieve stijging 10% bedraagt. Geef altijd aan welke van beide u bedoelt.

Absolute formule: AI-conversiepercentage − Basisconversiepercentage

Relatieve formule: (AI-conversiepercentage − Basisconversiepercentage) ÷ Basisconversiepercentage × 100

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Verkoop, e-commerce, onboarding, aanbevelingen en leadkwalificatie

Volg met: omzet, marge, opzeggingen en klantkwaliteit

47. Verschil in klanttevredenheid

Het verschil in klanttevredenheid laat zien of de klantbeoordelingen zijn veranderd nadat AI in de ervaring werd geïntroduceerd. Vergelijk hetzelfde kanaal, hetzelfde type probleem, dezelfde klantgroep en dezelfde beoordelingsschaal. Stel dat AI-ondersteunde ondersteuning een score van 4,3 op een schaal van vijf krijgt en de controlegroep een score van 4,1. Het verschil is dan 0,2 punten.

Formule: AI-ondersteunde CSAT − CSAT van de basislijn of controlegroep

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: klantgerichte assistenten, supportmedewerkers en selfservice-tools

Volg met: Oplossingspercentage, responspercentage op enquêtes, herhaald contact en escalatie

Let op wie de enquête invult. Tevreden en ontevreden klanten reageren mogelijk in verschillende mate, wat de score kan beïnvloeden zonder dat er daadwerkelijk iets aan de dienstverlening is veranderd.

Het percentage herhaalde contacten geeft aan hoe vaak een klant terugkomt over hetzelfde openstaande probleem. Het registreert de gevallen die alleen opgelost leken omdat de eerste chat toevallig was beëindigd. Stel dat 120 van de 1.000 zogenaamd opgeloste gevallen binnen een week tot een nieuw contact leiden. Dat is een percentage herhaalde contacten van 12%.

Formule: Opgeloste cases waarna nog een contactmoment over hetzelfde probleem volgde ÷ Totaal aantal opgeloste cases

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: Klantenservice, IT-helpdesks, schadeclaims en zelfbediening

Volg met: beperking, kosten per oplossing en klanttevredenheid

Stel een duidelijk tijdsbestek in en koppel contacten aan hetzelfde probleem. Een klant die terugkomt met een nieuwe vraag, mag niet worden geteld als een mislukte oplossing.

49. Time-to-waarde

Time to value meet hoe lang het duurt voordat een AI-project zijn eerste geverifieerde bedrijfsresultaat oplevert. Bepaal voorafgaand aan de implementatie wat als waarde geldt. Een werkend prototype of een eerste gebruikersaanmelding telt niet mee, tenzij dat vanaf het begin het afgesproken doel was.

Formule: Datum van het eerste geverifieerde bedrijfsresultaat − Startdatum van het project

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: AI-proefprojecten, portfoliobeoordelingen en investeringsplanning

Volg met: grootte, duurzaamheid en herkomst van het resultaat

De kortste time-to-value duidt niet altijd op het sterkste project. Uit onderzoek van het MIT bleek dat productiebedrijven na de invoering van AI vaak eerst een tijdelijke daling in productiviteit meemaken, gevolgd door een sterkere groei op latere termijn. Training, dataverwerking en proceswijzigingen zorgden ervoor dat de voordelen pas later zichtbaar werden. Bij een korte beoordelingsperiode zouden deze projecten mogelijk te vroeg zijn beoordeeld.

50. Rendement op AI-investeringen

Het rendement op AI-investeringen weegt de geverifieerde netto voordelen af tegen de kosten van het programma. Voordelen kunnen bestaan uit extra brutowinst, daadwerkelijke kostenbesparingen en duidelijk aangetoonde kostenvermijding. Ook de kostenkant moet eerlijk in kaart worden gebracht. Tel de software, de modellen en de servers mee. Tel daar vervolgens de kosten voor installatie, training, toezicht, evaluatie en onderhoud bij op.

Formule: (Totaal aan geverifieerde AI-voordelen − Totale AI-kosten) ÷ Totale AI-kosten × 100

Richtlijn: Hoe hoger, hoe beter

Meest geschikt voor: Investeringsbeoordelingen en beslissingen over AI-portfolio's

Volg met: terugverdientijd, type voordeel en betrouwbaarheid van de attributie

Voorkom dubbeltelling. Als AI medewerkers tijd bespaart en die tijd leidt tot meer output, tel dan de waarde van de extra output of de arbeidsbesparing mee. Als u beide meet, wordt hetzelfde voordeel twee keer geregistreerd.

Pro-tip: Wil je AI-ondersteund marketingwerk meten? Begin dan met de ROI van je campagnes. Met de Marketing ROI-calculator van ClickUp kun je campagne-uitgaven afzetten tegen de omzet en je ROI-percentage en nettowinst op één plek bekijken. Gebruik dit als een snelle eerste check. Voeg daarna de volledige AI-kosten toe: software, modelgebruik, installatie, beoordelingstijd, training en herwerk.

51. Periode van terugverdiening

De terugverdientijd geeft aan hoe lang het duurt voordat een AI-project de initiële investering heeft terugverdiend via geverifieerde nettovoordelen. Stel dat een implementatie $300.000 kost en een nettovoordeel van $25.000 per maand oplevert. De eenvoudige terugverdientijd bedraagt dan 12 maanden.

Formule: Initiële AI-investering ÷ Gemiddeld geverifieerd nettovoordeel per periode

Richtlijn: Hoe lager, hoe beter

Meest geschikt voor: Budgetgoedkeuring en vergelijking tussen AI-projecten

Houd het volgende bij: ROI, stabiliteit van de voordelen en doorlopende exploitatiekosten

Bij een eenvoudige terugverdientijdberekening wordt geen rekening gehouden met de tijdswaarde van geld en eventuele opbrengsten na de terugverdientijd. Financiële teams kunnen voor grote of langlopende AI-programma’s ook de netto contante waarde gebruiken.

Waarom perceptie de gevaarlijkste maatstaf van allemaal is

Mensen merken wel op hoeveel tijd AI bespaart bij het schrijven van een eerste concept. Waar ze zelden rekening mee houden, is de tijd die daarna volgt: het opstellen van de opdracht, het controleren van de feiten, het corrigeren van de fouten en het herschrijven van de zwakke delen. Door die ontbrekende berekening lijkt de winst aanzienlijk groter dan hij in werkelijkheid is.

In de woorden van Farrah Lakhani, C-suite-executive op het gebied van groei en strategie:

De meest voorkomende fout die ik zie, is dat tijdwinst wordt beschouwd als de belangrijkste maatstaf voor het succes van AI. Bespaarde uren, geautomatiseerde taken en verkorte cyclustijden zijn de gegevens die het gemakkelijkst te verzamelen en te presenteren zijn in een rapport aan de raad van bestuur. Ze geven echter het minst goed de werkelijke impact op het bedrijf weer.

De meest voorkomende fout die ik zie, is dat tijdwinst wordt beschouwd als de belangrijkste maatstaf voor het succes van AI. Bespaarde uren, geautomatiseerde taken en verkorte cyclustijden zijn de gegevens die het gemakkelijkst te verzamelen en te presenteren zijn in een rapport aan de raad van bestuur. Ze geven echter het minst goed de werkelijke impact op het bedrijf weer.

Verder heeft METR 349 technische medewerkers ondervraagd over de invloed van AI op hun werk. De mediane respondent gaf aan dat de snelheid verdrievoudigd was en dat er 1,4 tot 2 keer meer waarde werd gecreëerd.

De nummers klinken indrukwekkend, maar METR heeft er een voorbehoud bij gemaakt. De nummers zijn afkomstig van de eigen schattingen van de werknemers, niet van getimede Taaken of een controlegroep. En onderzoekers zagen aanwijzingen dat de meest gewaagde beweringen een te rooskleurig beeld gaven van wat er daadwerkelijk in het voltooide werk te zien was.

Dit alles maakt perceptie echter niet overbodig. Als mensen het gevoel hebben dat AI hen helpt, zullen ze er vaker gebruik van maken. Perceptie brengt ook vertrouwen, gebruiksgemak en frustratie aan het licht. Het wordt pas gevaarlijk wanneer een Business dat gevoel beschouwt als bewijs van productiviteit of ROI.

Het is beter om de kloof te meten tussen wat mensen rapporteren en wat de werkstroom laat zien:

Formule: Zelfgerapporteerde verbetering − Waargenomen verbetering

Richtlijn: Hoe dichter bij nul, hoe beter

Volg met: tijd die nodig is om een taak te voltooien, kwaliteit van de output, percentage herwerk en kosten per succesvol voltooide taak

Stel bijvoorbeeld dat medewerkers een snelheidswinst van 30% melden, maar uit de Taak-gegevens blijkt slechts een verbetering van 10%. Dat is een perceptiekloof van 20 procentpunten. Dit kan wijzen op verborgen beoordelingstijd, gebrekkige metingen of werk dat simpelweg gemakkelijker aanvoelt zonder dat het veel meer meetbare waarde oplevert.

De veiligste regel is een eenvoudige: luister goed naar wat je gebruikers zeggen en toets dit vervolgens aan het werk.

Functiespecifieke AI-KPI's

Eén enkele AI-scorekaart is niet geschikt voor elk team, aangezien elk team een ander resultaat nastreeft. Klantenservice richt zich op het oplossen van problemen. Engineering richt zich op stabiele levering. Marketing en verkoop richten zich op groei, terwijl Operations zich richt op kosten, snelheid en controle. Begin bij dat resultaat. Voeg vervolgens de statistieken toe die laten zien hoe AI daar invloed op heeft gehad.

Klantenservice en ondersteuning

De echte vraag is of het probleem van de klant ook na het chatten opgelost bleef.

Bijhouden: Bevestigde oplossing, herhaalde contacten, klanttevredenheid (CSAT), escalatiepercentage, afhandelingstijd en kosten per opgeloste zaak

Uitgesplitst naar: klantintentie en trajecten die uitsluitend door AI worden afgehandeld, een combinatie van AI en menselijke tussenkomst, of uitsluitend door mensen worden afgehandeld

Let op: Verlaten chats die als ‘opgelost’ worden geteld, en doorverwijzingen waarbij de context van de klant verloren gaat

Software en engineering

Meet het volledige traject, van toegewezen werk tot een stabiele release in productie. De gegenereerde code is slechts één stap in dat traject.

Bijhouden: Lead Time van wijzigingen, implementatiefrequentie, mislukte wijzigingen, hersteltijd, beoordelingstijd en herwerk

Uitgesplitst naar: taaktype, opslagplaats, team en mate van AI-gebruik

Let op: Pull-aanvragen, toewijzingen of regels code niet als voltooide waarde beschouwen

Voorbeeld: Nvidia biedt een duidelijk voorbeeld van die valkuil. Het bedrijf zegt dat meer dan 30.000 van zijn ingenieurs nu een aangepaste versie van de Cursor-assistent gebruiken, die ongeveer drie keer zoveel code produceert als voorheen, zonder dat het aantal bugs is toegenomen. Maar een verdrievoudiging van de output is een signaal over het volume, niet over de levering. Het laat niet zien of functies sneller worden geleverd of standhouden in de productie. Om de kloof te dichten, zou Nvidia naast het volume ook de Lead Time, het percentage productiefouten en het aantal herbewerkingen moeten veranderen.

Marketing

Marketing-AI moet de kosten of de tijd verminderen die nodig zijn om werk te produceren dat vervolgens de beoordeling doorstaat en goed presteert bij echte klanten.

Bijhouden: kosten per goedgekeurd item, goedkeuringspercentage, cyclustijd van campagnes, conversiestijging, dekkingsbijdrage en incrementele ROAS

Uitgesplitst naar: kanaal, doelgroep, type asset en nieuwe of terugkerende klanten

Let op: Tel niet elk gegenereerd concept mee en schrijf seizoensgebonden vraag of hogere advertentie-uitgaven niet toe aan AI.

Verkoop

Sales-AI verdient zijn geld wanneer de juiste deals sneller door de pijplijn lopen en uiteindelijk met gezonde marges worden afgesloten.

Bijhouden: conversie van leads naar kansen, pijplijnsnelheid, winstpercentage, lengte van de verkoopcyclus, prognosefout en brutowinst

Uitgesplitst naar: bron van de deal, grootte, regio, verkoper en startfase

Voorkom: Meer outreach die leidt tot zwakke leads, afmeldingen of kortingen in een later stadium van de pijplijn

Voorbeeld: Workato laat zien waarom ‘sneller’ niet hetzelfde is als ‘gewonnen’. De CIO van het bedrijf zei dat deals met door agenten verrijkte gegevens tot 20% sneller door de fases van de pijplijn gingen, terwijl de doorlooptijd van offertes met 40% verbeterde. Beide nummers zijn afkomstig van het bedrijf zelf en meten beide snelheid, niet het resultaat. Geen van beide nummers bevestigt een hogere omzet uit gesloten deals. Om de winst aan te tonen, zou Workato het winstpercentage, de marge en de omzet uit gesloten deals moeten vermelden voor vergelijkbare deals met en zonder AI.

Bedrijfsvoering en financiën

Hier moet AI het werk voltooien met minder handmatige ingrepen, fouten en uitzonderingen. En alle kosten moeten in de berekening worden meegenomen.

Bijhouden: kosten per succesvolle transactie, cyclustijd, straight-through processing, uitzonderingspercentage en nauwkeurigheid bij de eerste verwerking

Uitgesplitst naar: processoort, waarde van de transactie, risico en reden voor menselijke controle

Let op: Houd rekening met de kosten van software, integratie, toezicht en herstelwerkzaamheden

Voorbeeld: Omega Healthcare laat zien hoe een volledig efficiëntieverhaal eruitziet. Het bedrijf vertelde Business Insider dat AI het maandelijks meer dan 15.000 personeelsuren aan administratief werk bespaart, met een 50% snellere doorlooptijd, een nauwkeurigheid van 99,5% en een ROI van 30% voor de klant. Daarmee worden tijd, kwaliteit en kosten in één weergave samengebracht.

Casestudies: hoe echte bedrijven de door AI gestimuleerde efficiëntie meten

Bedrijfsresultaten zijn alleen zinvol als u weet wat er precies is gemeten. Was het nummer een waarneming of een prognose? Heeft het bedrijf het aantal afgehandelde taken geteld, of alleen het werk dat niet meer door mensen werd gedaan? Deze vier voorbeelden laten zien waarom die details veel belangrijker zijn dan het hoogste nummer in een persbericht.

Klarna (Een snelle service kan nog steeds een kwaliteitsachterstand opleveren)

Tegen eind 2025 had de AI-ondersteuningsassistent van Klarna volgens het bedrijf tweederde van alle klantvragen afgehandeld. Het bedrijf meldde ook 82% snellere reactietijden, 25% minder terugkerende problemen, een besparing van 60 miljoen dollar en werk dat overeenkomt met 853 fulltime medewerkers.

Klarna bleef investeren in de assistent. Maar het bedrijf begon ook weer menselijk ondersteunend personeel aan te nemen. De CEO zei dat klanten altijd een medewerker moeten kunnen bereiken. In de rapportage werd deze verschuiving in verband gebracht met klachten over standaardantwoorden op de moeilijkere vragen. Het bedrijf zelf zei dat de tevredenheid over de AI op hetzelfde niveau bleef als die over menselijke ondersteuning.

Wat u hieruit kunt leren: Houd de snelheid, herhaalde contacten en kosten bij, maar splits deze op per type probleem. Meet vervolgens het aantal mislukte overdrachten en de tevredenheid na complexe zaken. Een hoog gemiddelde kan juist de tickets verbergen die het belangrijkst zijn.

IBM (De productiviteit kan niet voor elke ontwikkelaar weggelegd zijn)

IBM heeft zijn eigen watsonx Code Assistant onderzocht voor een peer-reviewed artikel voor CHI 2025. Onderzoekers hebben 669 gebruikers ondervraagd en bij nog eens 15 gebruikers bruikbaarheidstests uitgevoerd. Veel gebruikers hadden het gevoel dat de tool hen sneller liet werken, maar niet iedereen ervoer dat voordeel. Er is een belangrijke limiet waar rekening mee moet worden gehouden. Het onderzoek richtte zich op de ervaring van ontwikkelaars en hoe hoog de productiviteit van mensen was. Het bewees niet dat software sneller of met minder fouten werd opgeleverd.

Wat u hieruit leert: Combineer gebruikersenquêtes met waargenomen maatstaven zoals beoordelingstijd, herwerk, Lead Time voor wijzigingen en het percentage mislukte wijzigingen. Splits de resultaten vervolgens uit naar Taak en ervaringsniveau. Een teamgemiddelde kan ontwikkelaars verbergen die meer tijd besteden aan het controleren van AI-output dan ze besparen door deze te schrijven.

Bank of America (Controle maakt deel uit van prestaties)

Bank of America meldde dat Erica, hun virtuele financiële assistent, 3 miljard clientcontacten heeft afgehandeld en nu gemiddeld meer dan 58 miljoen per maand verwerkt. De versie voor medewerkers bereikte meer dan 90% van het personeel en halveerde het aantal telefoontjes naar de IT-servicedesk. Erica laat ook zien dat AI-efficiëntie geen generatief model vereist. De bank laat haar klantassistent draaien op basis van een vaste bibliotheek met meer dan 700 antwoorden. Dat geeft Erica minder vrijheid dan een open chatbot. Maar het maakt de antwoorden veel gemakkelijker te testen en te beheren binnen een bank.

Wat u hieruit leert: Stem het model af op het risico. Voor interne ondersteuning: houd het aantal servicedesk-meldingen, succesvolle zelfhulp, herhaalde contacten en de tijd tot oplossing bij. Een daling van het aantal meldingen is veelbelovend, maar bewijst niet dat elke medewerker het probleem daadwerkelijk heeft opgelost.

Hoe u de juiste AI-statistieken kiest

De statistieken kennen is het makkelijke deel. De moeilijkere vaardigheid is het selecteren van die paar die bij uw doel passen, en vervolgens de rest bewust negeren. Hier is de aanpak waarop u kunt vertrouwen.

Koppel elke indicator aan één bedrijfsdoel

Bepaal eerst het doel en kies vervolgens de indicator waarmee je dit kunt meten. Als het doel is om de ondersteuningskosten te verlagen, houd dan de kosten per oplossing bij. Als het doel is om de omzet te verhogen, houd dan de omzet per AI-interactie bij. Als het doel is om beslissingen te versnellen, houd dan de beslissingssnelheid bij. Als een indicator niet op deze manier aan een doel gekoppeld is, laat deze dan vallen.

En als u naast KPI’s ook OKR’s hanteert, houd dan de rollen duidelijk gescheiden: de doelstelling bepaalt de richting, de KPI meet de voortgang daarbij. Een veelgemaakte fout is het bijhouden van alles wat uw tool standaard exporteert, in plaats van de nummers die nodig zijn om het doel te halen. Een indicator die gemakkelijk te verkrijgen is maar geen echte vraag beantwoordt, is nog steeds overbodige rommel.

Pas SMART toe en beperk het aantal

Zorg ervoor dat elke KPI specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART) is. Beperk vervolgens bewust het aantal. Houd het over het algemeen bij drie tot vijf per doel, en niet meer dan zeven tot tien per team. Als je dat aantal overschrijdt, duren evaluatievergaderingen langer terwijl de beslissingen er niet scherper op worden, omdat de aandacht te veel versnipperd raakt om op elk afzonderlijk cijfer in te spelen. Hier is een eenvoudige toets: als je deze week geen indicator kunt aanwijzen die een beslissing zou veranderen, is je lijst te lang geworden.

Zorg voor een evenwicht tussen voorlopende en achterblijvende indicatoren

Koppel elke achterblijvende uitkomst aan een voorlopende voorspellende factor. De kosten per oplossing worden gekoppeld aan de mate van acceptatie. De omzetstijging wordt gekoppeld aan de vaardigheidsgraad. Het defectpercentage wordt gekoppeld aan de doorlooptijd van codereviews.

De achterblijvende indicator bevestigt wat er is gebeurd; de voorlopende indicator geeft u een vroegere waarschuwing om actie te ondernemen.

Wijs eigendom toe en bepaal de frequentie

Elke KPI moet een aangewezen eigenaar en een evaluatiefrequentie hebben. Controleer operationele statistieken wekelijks en de grotere maandelijks of per kwartaal. Wijs elke statistiek toe aan degene die het nummer kan beïnvloeden, niet aan degene die de rapportage opstelt. Als de eigenaar geen echte invloed heeft om het te veranderen, is er niemand die er verantwoordelijkheid voor neemt. Het nummer blijft dan gewoon op zijn beloop totdat het bij de volgende evaluatie weer onder de aandacht komt.

Je hebt vanaf dag één geen enorme reeks meetinstrumenten nodig. Je hebt de juiste tool nodig voor de maatstaf die je wilt aantonen.

Hier zijn de bronnen die de moeite waard zijn om te kennen.

De tabel laat zien welke tool geschikt is voor welke taak. Wat de tabel je niet kan vertellen, is wat elke tool je oplevert, of welke mislukking het je bespaart.

RAG-frameworks geven antwoord op de vraag die bepalend is voor het succes of falen van die systemen: bleef het antwoord trouw aan de opgehaalde context, of week het daarvan af? Dat is het verschil tussen een helpbot die je kunt vertrouwen en een die een retourbeleid verzint.

Observability-tools laten zien welk spoor een agent achterlaat, welk model is uitgevoerd, welke tool er is aangeroepen en waar het proces vastliep. Hiermee kunt u zien of het plan, de toolkeuze of een onjuist argument de uitvoering heeft verstoord

Red-teaming-tools vallen uw systeem opzettelijk aan voordat een echte gebruiker dat doet. Voer zo’n test uit vóór de lancering van alles wat openbaar toegankelijk is of gekoppeld is aan bedrijfssystemen, waar één enkele inbreuk al snel hoge kosten met zich meebrengt

Monitoringsystemen detecteren de langzame achteruitgang die alle tests vóór de lancering doorstaat: de afwijkingen en kwaliteitsverliezen die pas aan het licht komen zodra er echt verkeer binnenkomt.

Risicokaders bieden teams een gemeenschappelijke taal om risico's te bespreken. In combinatie met een incidentendatabase blijven die argumenten gebaseerd op daadwerkelijke mislukkingen

Openbare benchmarks zijn het tegengif voor ‘benchmarktheater’, de neiging om één score of een gelikte demo van een leverancier te beschouwen als bewijs dat een systeem klaar is voor productiegebruik

BI- en werktrackers bevatten de zakelijke KPI’s: acceptatie, kosten, cyclustijd en ROI. Hier is de tool zelf minder belangrijk dan de vraag of elke indicator gekoppeld is aan een concreet doel en of er iemand is die verantwoordelijk is voor de volgende stap

Hoe u AI-prestatiemaatstaven bijhoudt in ClickUp

Zodra u uw AI-KPI’s hebt gekozen, moeten deze worden ondergebracht op een plek die verbonden blijft aan het werk, zodat de scorekaart automatisch wordt bijgewerkt.

Zo houden onze eigen teams AI-statistieken live bij in ClickUp:

Begin met een kant-en-klare KPI-tracker

De ClickUp KPI-sjabloon biedt je een solide startstructuur. Deze bevat statussen zoals ‘Op schema’, ‘In gevaar’ en ‘Achterop’, plus aangepaste velden voor streefwaarde, werkelijke waarde, voortgang, verschil en afwijking.

Download een gratis sjabloon Gebruik de ClickUp KPI-sjabloon om AI-prestatiemaatstaven te monitoren

Voeg de drie tot vijf AI-KPI’s toe die bepalend zijn voor een beslissing, stel voor elk een doel vast en wijs een eigenaar aan. Dat kan bijvoorbeeld gaan om acceptatie bij de eerste poging, geverifieerde bespaarde uren, kosten per succesvolle output of het escalatiepercentage. De weergaven ‘Voortgang’ en ‘Overzicht’ geven beoordelaars vervolgens in één oogopslag inzicht in welke doelen op schema liggen en welke nader moeten worden bekeken.

Let op: De tracker registreert de score, maar verzamelt zelf geen gegevens. Koppel elke KPI aan de taken waar het werk plaatsvindt en gebruik aangepaste velden, formulieren, automatiseringen, integraties of updates van medewerkers om de werkelijke waarden in te voeren.

Houd actieve scopes in de gaten met realtime dashboards

Zodra deze waarden in actieve taken zijn opgenomen, kunnen ClickUp-dashboards ze samenvoegen op lijst-, team-, werkstroom- of periode-niveau. Berekeningskaarten tellen de geverifieerde tijdwinst, gemiddelde kwaliteitsscores of kosten per oplossing bij elkaar op. Staaf-, lijn- en cirkeldiagrammen splitsen dezelfde cijfers uit naar model, use case, team of type storing.

Krijg een weergave per categorie van AI-prestatiemaatstaven met ClickUp-dashboards

Laat het ‘brein’ van uw bedrijf de rapportage opstellen en de tekortkomingen signaleren

Rapportage is het gebied waar veel handmatig werk schuilgaat. Het is ook het onderdeel dat pas de moeite waard is om te automatiseren als je velden en definities betrouwbaar zijn. Omdat ClickUp Brain kan werken met de taken, aangepaste velden, documenten en gesprekken in je werkruimte, kun je het vragen stellen zoals:

Welke AI-initiatieven blijven dit kwartaal achter op de target?

Welke werkstroom had het hoogste afkeuringspercentage?

Is de acceptatiegraad bij de eerste controle verbeterd na de wijziging van de prompt in juni?

Waar nam de beoordelingstijd toe ondanks een grotere AI-toepassing?

Het antwoord wordt binnen enkele seconden afgeleid uit uw huidige werkcontext. Ga verder in dezelfde thread om de analyse te verfijnen, periodes te vergelijken of Brain te vragen de bevindingen om te zetten in interactieve dashboards of presentaties.

Wil je meer weten over ClickUp Brain? Hier vind je een korte uitleg.

Hoe Seismic de waarde van AI meet in ClickUp Toen Seismic AI voorbij de pilotfase bracht, bouwde het in 30 dagen 30 AI-agenten verspreid over acht afdelingen. Maar het team beschouwde het aantal agenten nooit als het einddoel. Wat telde, was wat die agenten verderop in het proces teweegbrachten. Drie ervaren gebruikers hebben in één maand 20 uur aan handmatig werk teruggewonnen. Vragen over rapportages die voorheen exporten, draaitabellen en een halve dag analyse vereisten, konden dankzij ClickUp Brain binnen enkele seconden worden beantwoord. Dat zijn de resultaten: arbeidsuren die weer kunnen worden besteed aan werk met een hogere toegevoegde waarde, en een besluitvormingssnelheid die is teruggebracht van een halve dag tot slechts enkele ogenblikken. De gegevens over de acceptatie bevestigden dat de verschuiving blijvend was en niet slechts een tijdelijke piek. Het gebruik steeg met 75% in drie maanden tijd, en een lid van het Customer Success-team ging van 10 dagen per maand waarin hij activiteiten registreerde naar 23 dagen. Afgezet tegen de bespaarde uren en de snellere rapportage, toonde de frequentie aan dat de tool een vaste plaats in de dagelijkse werkstroom had veroverd, in plaats van na de lanceringsweek weer in de vergetelheid te raken. En zoals Mariah Wilcox, stafchef van de CBO en CMO bij Seismic, deelt: Ik was me aan het voorbereiden op een vergadering en vroeg ClickUp Brain wie mijn power users waren en bij welke teams het gebruik was gestegen. Binnen enkele seconden vertelde het me dat ons growth marketingteam de betrokkenheid tussen februari en mei met 140% had verhoogd. Dat is een statistiek die we anders misschien nooit aan het licht hadden gebracht. Ik was me aan het voorbereiden op een vergadering en vroeg ClickUp Brain wie mijn power users waren en bij welke teams het gebruik was gestegen. Binnen enkele seconden vertelde het me dat ons growth marketingteam de betrokkenheid tussen februari en mei met 140% had verhoogd. Dat is een statistiek die we anders misschien nooit aan het licht hadden gebracht.

Eerlijke beperking: ClickUp koppelt teamactiviteiten goed aan doelstellingen. Maar het is geen grootschalig datawarehouse zoals Snowflake, noch is het een gespecialiseerde tool voor monitoring op modelniveau. Het werkt het beste wanneer je gegevens en je werk op één plek staan, en dat is precies waar operationele AI-KPI’s thuishoren. Combineer het met een speciale tool voor diepgaande modeltelemetrie.

Meet wat de AI daadwerkelijk heeft veranderd

Het moeilijkste aan AI was nooit om het iets te laten doen. Het gaat erom te weten of dat ‘iets’ de moeite waard was. De meeste teams kunnen je vertellen hoe vaak hun tools worden gebruikt en hoeveel concepten er zijn gegenereerd, maar bijna geen van hen beantwoordt de enige vraag die ertoe doet:

Is het werk beter, goedkoper of sneller geworden op een manier die voor iedereen verderop in het proces merkbaar is?

Wanneer u al vóór de ontwikkeling bepaalt wat waarde precies inhoudt, meet u uiteindelijk wat de AI verandert in plaats van wat deze louter doet. Kies een aantal indicatoren die in kaart worden gebracht bij een concreet doel. Geef vervolgens aan elke indicator een tegenindicator, zodat een winst op snelheid geen verlies aan kwaliteit kan verdoezelen. Geef ten slotte elk nummer een uitgangspunt, een target, een deadline en een eigenaar die ervoor kan zorgen dat het wordt gerealiseerd. Houd de scorekaart naast het werk dat ermee wordt gemeten, en hij vertelt je vanzelf de waarheid.

En als je dit alles wilt bijhouden terwijl je AI-gebruik toeneemt, heb je een tool nodig die met je meegroeit. Meld je aan bij ClickUp om een AI-KPI-dashboard te bouwen waarin elke indicator direct naast het werk staat dat hij meet.

Veelgestelde vragen over AI-prestatiemaatstaven

Wat zijn de belangrijkste AI-statistieken om bij te houden?

Begin met één indicator uit elk van de vier lagen: nauwkeurigheid of acceptatie bij de eerste poging (outputkwaliteit), latentie (systeemprestaties), retentie van actieve gebruikers (acceptatie) en kosten per oplossing of ROI (zakelijke impact). De juiste combinatie hangt af van de taak van de AI. Een supportbot heeft behoefte aan containment, bevestigde oplossing en herhalingspercentage. Een code-assistent heeft behoefte aan Lead Time voor wijzigingen, herwerkpercentage en beoordelingstijd. Beperk het totaal tot drie tot vijf per doel en koppel aan elk een tegenmaatstaf, zodat een winst op het ene vlak niet ongemerkt een verlies op een ander vlak kan verbergen.

Wat is het verschil tussen een AI-prestatiemaatstaf en een AI-benchmark?

Een benchmark beoordeelt een model op basis van een vaste, openbare dataset en Taak; een prestatiemaatstaf meet hoe uw systeem presteert bij uw eigen werk in de productieomgeving. Een model kan bovenaan een ranglijst staan en toch tekortschieten op het gebied van latentie, kosten of veiligheid zodra echte gebruikers ermee aan de slag gaan. Beschouw benchmarks zoals Vectara’s ‘hallucination leaderboard’ of MMLU als een selectie-instrument en meet vervolgens de maatstaven die aansluiten bij uw doel.

Wat is een goed hallucinatiepercentage voor een AI-systeem?

Er bestaat geen algemeen aanvaarde foutmarge voor AI-systemen binnen de sector. Wat een bruikbaar streefcijfer is, hangt af van de taak, de kosten van een fout en de vraag of het systeem onzekerheid kan toestaan. Voor praktische zakelijke toepassingen is een foutmarge van minder dan 5% op een representatieve productietestset een redelijk uitgangspunt. Maar bij systemen waar veel op het spel staat, moet het streefcijfer veel dichter bij nul liggen en moeten onzekere antwoorden worden doorgestuurd naar een mens. Beschouw die 5% als een operationeel streefcijfer, niet als een gepubliceerde norm.

De belangrijkste les is dat het hallucinatiepercentage niet op zichzelf kan staan. Uit een studie in Nature bleek dat gangbare nauwkeurigheidsbenchmarks modellen belonen voor het gissen in plaats van toe te geven dat ze het niet weten. Meet hallucinaties naast het onthoudingspercentage, de ernst van fouten, de ondersteuning door citaten en hoe vaak ongefundeerde beweringen gebruikers bereiken.

Hoe vaak moet u AI-prestatiemaatstaven evalueren?

Evalueer operationele indicatoren zoals latentie, foutenpercentage en beheersing wekelijks; evalueer bedrijfsindicatoren zoals kosten per oplossing en ROI maandelijks of per kwartaal. Stem de frequentie af op hoe snel de cijfers kunnen veranderen en wie erop reageert. Wijs aan elke indicator een eigenaar toe die daadwerkelijk invloed kan uitoefenen.

De meeste teams combineren twee lagen. Werkplatforms zoals ClickUp houden operationele en zakelijke KPI’s bij naast de taken die deze genereren, waarbij ze gebruikmaken van dashboards, aangepaste velden en agentgebaseerde werkstroom om waarden zoals ‘first-pass acceptance’ of de kosten per succesvolle taak samen te vatten. Speciale observatietools zoals Arize, Langfuse en WhyLabs verwerken telemetrie op modelniveau, zoals drift en hallucinaties, terwijl een datawarehouse zoals Snowflake de ruwe gebeurtenissen opslaat voor diepgaandere analyse.

Kun je de impact van AI meten zonder controlegroep?

Ja, maar op een minder zuivere manier. Een controlegroep maakt een onderscheid tussen wat door de AI is veroorzaakt en wat er toch al zou zijn gebeurd, dus dat is de sterkste optie. Als je daar geen beschikking over hebt, gebruik dan een gefaseerde uitrol of een vergelijkbare referentieperiode, en corrigeer voor veranderingen in prijs, promoties, vraag en seizoen. Een eenvoudige voor-en-na-vergelijking laat zien wat er is veranderd, maar niet wat de oorzaak was. Daardoor worden seizoensgebonden vraag of een gelijktijdige procesverbetering ten onrechte aan de AI toegeschreven.

Hoe meet u de ROI van AI?

De ROI van AI is de waarde die een AI-systeem oplevert in vergelijking met de totale kosten voor het bouwen, exploiteren en onderhouden ervan. Stel vóór de implementatie een uitgangspunt voor het proces vast en meet vervolgens de verandering in een concrete bedrijfsmaatstaf, zoals de kosten per oplossing of de omzet per interactie, afgezet tegen de totale kosten van eigendom.