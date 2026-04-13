Belangrijkste use cases voor OpenClaw AI-agenten in 2026

Volgens McKinsey gebruikt 78% van de organisaties nu AI in ten minste één bedrijfsfunctie, en dat nummer stijgt snel. Maar de meeste AI-tools praten nog steeds alleen maar. OpenClaw doet daadwerkelijk dingen.

Mensen hebben het gebruikt om duizenden euro's korting te bedingen bij de aankoop van auto's, juridische weerleggingen in te dienen en complete werkstroomautomatiseringen te realiseren, allemaal via een tekstbericht.

Als je je afvraagt wat er nu eigenlijk mogelijk is met deze tool, dan zijn hier de belangrijkste use cases van OpenClaw AI-agents die je moet kennen. We bekijken ook hoe ClickUp een praktischer alternatief biedt voor teams. 🤩

Wat is OpenClaw?

OpenClaw is een open-sourceframework waarmee teams autonome AI-agents kunnen bouwen, implementeren en uitvoeren die in staat zijn om meerstaps taken te voltooien in verschillende apps en databronnen. Het is ontwikkeld voor ontwikkelaars, operationele teams en in toenemende mate ook niet-technische teams die agents willen die verder gaan dan reacties op een enkele prompt.

De meeste AI-tools werken nog steeds volgens een vraag-antwoord-patroon. U stelt een vraag, zij geven antwoord en u kopieert en plakt de uitvoer ergens anders. OpenClaw-agents doorbreken dat patroon door acties, zoals browsen, schrijven, archiveren en berichten versturen, aan elkaar te koppelen, zonder te wachten tot een mens elke stap begeleidt.

Het geeft agents toegang tot echte tools zoals browsers, API's en bestandssystemen, zodat ze kunnen handelen in plaats van alleen maar advies te geven. Omdat het open source is, kunnen teams hun agents inspecteren, aanpassen en zelf hosten zonder enige vendor lock-in.

Drie concepten die je moet kennen voordat je verdergaat. 👀

Agent versus tool: Een agent bepaalt zelf wat de volgende stap is; een tool wacht op die van jou

Open source: De code is openbaar, controleerbaar en aanpasbaar

Vaardigheden: Modulaire mogelijkheden (webbrowsen, code uitvoeren en API-aanroepen) die een agent direct kan combineren

Hoe OpenClaw AI-agenten eigenlijk werken

Hoe OpenClaw AI-agenten eigenlijk werken

Elke OpenClaw-agent draait in een zich herhalende cyclus die de agentloop wordt genoemd. Het is het mentale model dat ervoor zorgt dat de use cases van OpenClaw AI-agenten kloppen.

Een doel ontvangen: Een mens of een ander systeem geeft de agent een Taak in gewone taal Plan: De agent verdeelt het doel in stappen en kiest welke vaardigheden moeten worden gebruikt Act: Het voert elke stap uit, zoals het openen van een browser, het aanroepen van een API of het schrijven van een bestand, en observeert het resultaat Aanpassen: Als er iets misgaat of de uitvoer er verkeerd uitziet, wordt het opnieuw gepland en opnieuw geprobeerd Leveren: De voltooide output komt terecht waar u dat hebt aangegeven

Deze cyclus is wat OpenClaw onderscheidt van AI-tools die slechts één keer werken. De agent stopt niet na één reactie. Hij gaat door totdat het werk is voltooid of totdat hij een door u ingestelde grens bereikt.

U kunt agents handmatig, volgens een schema of via webhooks (geautomatiseerde signalen die tussen apps worden verzonden wanneer een specifieke gebeurtenis plaatsvindt) triggeren. Deze flexibiliteit maakt deze agents praktisch voor productiewerkstroomen.

🔍 Wist je dat? AI-agenten worden steeds vaker onderzoekspartners. In een studie kwam een AI-agent in 85% van de gevallen overeen met menselijke antwoorden op enquêtes, wat het potentieel voor automatisering in de sociale wetenschappen en onderzoek aantoont.

Met zoveel tools voor het bouwen van AI-agents op de markt (zowel open source als propriëtair) is het handig om te weten waar OpenClaw past. 👇

Autonomie boven assistentie: De meeste AI-tools wachten op een opdracht. OpenClaw-agents nemen een doel en bedenken zelf de stappen, inclusief herstel van fouten

Modulair vaardigheidssysteem: Je voegt alleen de functies toe die je nodig hebt (browser, e-mail, Jira en Slack) en laat de rest achterwege, zodat agents gefocust en controleerbaar blijven

Open-source transparantie: U kunt elke regel van de redeneringslogica lezen. Voor teams met strikte gegevensbeleidsregels is die zichtbaarheid onontbeerlijk

Multi-tool-coördinatie: Eén enkele agent kan in één keer tussen apps schakelen, gegevens uit een spreadsheet ophalen, een samenvatting opstellen in een document en deze op een kanaal plaatsen zonder een apart integratieplatform

OpenClaw werkt het beste als je een duidelijke werkstroom hebt voor de automatisering en enige technische kennis hebt, of als je het combineert met een platform dat de coördinatie voor je regelt.

De 5 beste gebruiksscenario's voor OpenClaw AI-agenten voor teams

De 5 beste gebruiksscenario's voor OpenClaw AI-agenten voor teams

De echte test voor elk agentframework is of het tijd bespaart op het werk dat je team elke week doet. Hieronder staan vijf use cases voor OpenClaw AI-agents die op dit moment de sterkste patronen vertegenwoordigen. 🛠️

1. Code op afstand uitvoeren en beoordelen

Engineers verspillen uren aan het schakelen tussen hun telefoon, hun bureau en hun tools. OpenClaw lost dit op door je in staat te stellen echte shell- en browseracties te triggeren vanuit welke berichtenapp je team ook al gebruikt.

Dit is een voorbeeld van een werkstroom:

Een ontwikkelaar stuurt een bericht naar zijn OpenClaw-agent op Slack: ‘Bekijk de open PR op de auth-branch en markeer alles waarvoor tests ontbreken’

De agent gebruikt browserautomatisering om GitHub te openen, leest de diff en vergelijkt deze met de teamconventies die zijn opgeslagen in AGENTS.md

Het plaatst een gestructureerde samenvatting terug op Slack: wat de PR doet, wat er ontbreekt, wat door een mens moet worden gecontroleerd

De engineer bekijkt de aantekeningen en keurt ze goed of vraagt om wijzigingen, zonder ook maar één tabblad te openen

💡 Pro-tip: Stel een limiet in voor wie AI-agents kan aanmaken en bewerken. Anders krijg je vijf bots die elkaar overlappen en allemaal iets andere (en verwarrende) dingen doen.

2. Triage van klantenservice

Ondersteuningsteams raken vaak overspoeld met het doorsturen van werk voordat de daadwerkelijke ondersteuning zelfs maar begint. De multi-channel Gateway van OpenClaw haalt tickets van elk platform naar één plek en zorgt automatisch voor de classificatie.

Dit kan er als volgt uitzien:

Inkomende tickets via e-mail, WhatsApp en webchat komen allemaal in één OpenClaw Gateway terecht in een werkstroom

De agent leest elk bericht, classificeert de urgentie en het onderwerp met behulp van zijn ReAct-redeneringslus en controleert de geschiedenis van het gesprek dat is opgeslagen in lokale Markdown-bestanden

Tickets met hoge prioriteit worden onmiddellijk via Telegram gemeld aan de dienstdoende medewerker

Voor routinematige queries wordt een conceptantwoord in de wachtrij geplaatst of komt het in de inbox van de juiste specialist terecht, met de volledige context als bijlage bijgevoegd

📮 ClickUp Insight: 44% van de teams lost problemen direct op zonder een formeel triageproces. Snel handelen om een probleem op te lossen voelt productief, maar urgentie kan het vermogen van het team om een effectieve oplossing te bieden gemakkelijk tenietdoen. Wat je nodig hebt, is een systeem om binnenkomende problemen via een gestructureerd intake-proces te routeren. ClickUp Formulieren kunnen de benodigde context vooraf vastleggen, terwijl een Super Agent inzendingen kan triageren, de ernst kan beoordelen en het verzoek naar de juiste eigenaar of wachtrij kan sturen voordat het werk begint.

3. Monitoring van concurrentie-informatie

De meeste teams doen hooguit één keer per maand concurrentieonderzoek. De heartbeat-planner van OpenClaw voert controles uit op een vast interval zonder dat iemand daar om hoeft te vragen, zodat er niets door de mazen van het net glipt.

Voorbeeld van de werkstroom:

U definieert concurrenten en signalen om in de gaten te houden in AGENTS.md; prijswijzigingen, nieuwe vacatures, verschuivingen in G2-beoordelingen, vermeldingen in de pers

Om de paar uur wordt de agent geactiveerd door de heartbeat, waarna deze met behulp van browserautomatisering die pagina's bezoekt en de gegevens vergelijkt met wat er het laatst is geregistreerd

Als er iets verandert, schrijft het een korte samenvatting in gewone taal en plaatst die in de chatthread van het team

In deze korte samenvatting wordt beschreven wat er is veranderd, wanneer, en wat dit mogelijk betekent voor uw positie.

🧠 Leuk weetje: AI-agenten verschuiven van ‘denken’ naar ‘doen’. Onderzoek toont aan dat het aandeel agenttools dat daadwerkelijke acties kan uitvoeren (zoals bestanden bewerken of e-mails versturen) in iets meer dan een jaar tijd is gestegen van 27% naar 65%.

4. Gepersonaliseerde verkoopbenadering

Goede outreach vergt 20 tot 30 minuten onderzoek per potentiële klant. OpenClaw voert dat onderzoek automatisch uit, waarbij het gebruikmaakt van webbrowsing en sessiegeheugen om context op te bouwen voordat uw vertegenwoordigers ook maar één concept aanraken.

Zo ziet de werkstroom eruit:

Een vertegenwoordiger stuurt de agent via Telegram een lijst met target-accounts: ‘Onderzoek deze 10 bedrijven en stel openings-e-mails op’

De agent doorzoekt LinkedIn, recent nieuws en vacaturebanken van bedrijven voor elke potentiële klant en slaat de bevindingen op in het geheugen van de sessie

Het stelt een gepersonaliseerde e-mail op voor elke potentiële klant, waarbij wordt verwezen naar een specifieke trigger, zoals een financieringsronde, een nieuwe medewerker of een productwijziging

De vertegenwoordiger maakt alle 10 concepten klaar om te beoordelen, aan te passen en te versturen

🔍 Wist u dat? Uit de Stanford HAI AI Index 2025 blijkt dat 78% van de organisaties nu AI gebruikt, maar dat geavanceerde systemen zoals agents nog in opkomst zijn en nog niet volledig zijn geïmplementeerd.

5. Aantekeningen van vergaderingen en verdeling van actiepunten

OpenClaw verbetert de overdracht na vergaderingen door actiepunten direct na afloop van het gesprek automatisch te transcriberen, samen te vatten en te verdelen. Een steekproef van een werkstroom ziet er als volgt uit:

De agent maakt via de transcriptie-API verbinding met uw Zoom- of Teams-vergadering en luistert in realtime mee

Zodra het gesprek is beëindigd, analyseert het systeem het transcript en haalt het genomen beslissingen, openstaande vragen en genoemde actiepunten met eigenaars eruit

Het stuurt een gestructureerde samenvatting naar het Slack-kanaal en e-mailt elke persoon direct zijn of haar specifieke actiepunten

Alles wat nog niet is opgelost, wordt toegevoegd aan een follow-up-agendabestand in de werkruimte, klaar om tijdens de volgende stand-up te worden opgepakt

💡 Pro-tip: Maak elke week 30 minuten vrij voor opruimen. Een snelle routine om toe te passen: Scanfouten

Onduidelijke instructies corrigeren

Triggers aanscherpen

Verwijder alles wat overbodig is Alleen dat al geeft je een voorsprong op de meeste teams.

Hoe u AI-werkstroomen beheert in ClickUp

Uw taken, projecten, gesprekken en AI-agenten bevinden zich allemaal in ClickUp. Dus wanneer uw werk verandert, veranderen uw agents mee.

Dat is belangrijker dan het klinkt. Agents hebben een duidelijke context, een heldere scope en concrete instructies nodig om nuttig werk te kunnen doen. ClickUp biedt je alle drie zonder extra installatie en contextwisselingen. Hier lees je hoe je agent-werkstroom hierin kunt opzetten en beheren. 🔁

1. Begin met het overzicht: welke agent implementeert u?

Voordat je iets configureert, moet je weten welk type ClickUp-agent geschikt is voor de taak. Er zijn er twee: Super Agents en Autopilot Agents.

Korte uitleg als je nog niet bekend bent met ClickUp AI ClickUp Brain is de intelligentielaag die over het hele platform draait. Het verbindt je taken, documenten, chatberichten en teamgegevens, zodat elke agent die je bouwt al werkruimtecontext heeft ingebouwd.

Superagenten

Voer elke werkstroom uit met ClickUp Super Agents Configureer uw ClickUp Super Agent met aangepaste instructies op basis van uw gebruikssituatie

Dit zijn adaptieve, meerstaps AI-teamgenoten. Je kunt ze handmatig triggeren door ze een DM te sturen, ze te @vermelden in een taakcommentaar of chatkanaal, of door ze direct een taak toe te wijzen. Je kunt ze ook koppelen aan ClickUp-automatiseringen, zodat ze automatisch worden geactiveerd.

Omdat ze over een uitgebreider geheugen beschikken, inclusief recente interacties, opgeslagen voorkeuren en zelf opgeslagen informatie, kunnen ClickUp Super Agents end-to-end-werkstroomen goed aan.

Een Super Agent die is toegewezen aan uw contentpijplijn kan bijvoorbeeld een taak accepteren, relevante documenten ophalen voor de context, een briefing opstellen, een hiëntie signaleren en een samenvatting plaatsen, allemaal zonder dat er tussen de stappen een mens aan te pas komt.

Bekijk deze uitleg om een Super Agent in te stellen:

Autopilot-agenten

Stel instellingen in voor je ClickUp Autopilot-agent

Deze werken op basis van gedefinieerde triggers en voorwaarden op een specifieke locatie: een lijst, map, ruimte of chatkanaal. Ze zijn de juiste keuze voor consistente 'als X, dan Y'-uitvoering.

Stel bijvoorbeeld dat uw ondersteuningsteam een stortvloed aan repetitieve vragen krijgt in een chatkanaal. Een ClickUp Autopilot-agent die is ingesteld op dat kanaal, met de juiste voorwaarden en een gekoppeld kennisdocument, verwerkt die vragen elke keer zonder dat iemand daar om hoeft te vragen.

Een eenvoudige vuistregel: begin met Autopilot-agenten voor duidelijk omschreven, herhaalbare taken. Schakel over op Super-agenten wanneer het werk redeneren, meerdere stappen of een permanente aanwezigheid vereist waarmee je team kan communiceren.

2. Ontwerp van de werkstroom: kies de taak en vervolgens de trigger

Maak moeiteloos een ClickUp Super Agent voor uw unieke gebruikssituaties

Bepaal, voordat je aan de instellingen begint, welk resultaat je wilt dat de agent oplevert. Laat dat vervolgens de basis vormen voor al het andere. Zo zou dat eruit kunnen zien:

Definieer de taak: ‘Alle achterstallige taken samenvatten en elke maandag ochtend een rapport plaatsen’ is een taak; ‘helpen met taken’ is dat niet

Bepaal waar het wordt uitgevoerd: agenten bij het chatten reageren op berichten; locatiegebaseerde agenten reageren op gebeurtenissen van de Taak

Kies het type trigger: Begin handmatig (DM's, @vermeldingen, taaktoewijzing) en ga vervolgens over op geplande of op automatisering gebaseerde triggers zodra de logica solide is

Een G2-recensie voegt hieraan toe:

Ik waardeer de voortdurende innovatie van ClickUp enorm en hoe het zich sterk richt op AI. De AI Super Agent is krachtig en stelt je in staat om routinetaken zeer snel te configureren. Ik vind de sjablonen ook nuttig tijdens de installatie, ook al kost het veel tijd en moeite om alles goed in te stellen.

💡 Pro-tip: Start je Super Agent in één lijst of kanaal met voorbeeldtaken. Deze gecontroleerde omgeving helpt je om problemen vroegtijdig op te sporen zonder echte werkstroomen te verstoren.

3. Voorwaarden: leer de agent wanneer hij moet handelen en wanneer hij zich rustig moet houden

Stel voorwaarden in voor uw ClickUp Autopilot-agent om ervoor te zorgen dat deze alleen wordt getriggerd wanneer dat nodig is

Zonder voorwaarden reageren agents op alles, inclusief 'wie gaat mee lunchen?'. Voorwaarden lossen dat op:

Voorwaarden voor trefwoorden: Vereis specifieke termen zoals 'geblokkeerd' of 'statusupdate' voordat de agent reageert

Prefix-richtlijnen: Leer je team om ‘/help’ of ‘Agent:’ te gebruiken aan het begin van elk bericht dat ze door de agent willen laten afhandelen

Op intentie gebaseerde voorwaarden: ‘Reageer alleen op directe vragen’ zorgt ervoor dat de agent niet meedoet aan algemene gesprekken in het kanaal

Voor taakgebaseerde agents stapelt u automatiseringsvoorwaarden bovenop de trigger. 'Trigger wanneer een taak wordt aangemaakt' plus 'alleen wanneer de prioriteit Hoog is' elimineert de meeste valse positieven.

Gebruik voorwaarden voor automatisering in ClickUp om agent-triggers aan te passen

4. Instructies: Schrijf agentische resultaten

Bewerk vaardigheden en instructies voor je Super Agent in ClickUp

Vage instructies leiden tot vage resultaten. Elke reeks instructies heeft drie dingen nodig:

Uitvoerformat: Geef precies aan wat u wilt, bijvoorbeeld ‘een tabel met drie kolommen retourneren: Taaknaam, Eigenaar, Deadline’

Fallback voor ontbrekende informatie: ‘Als het veld met de prioriteit leeg is, vermeld het dan als Onbekend en markeer het in je uitvoer’

Definitie van 'Klaar': ‘Plaats het rapport in #updates en sluit de Taak af als voltooid’

ClickUp Brain kan deze instructies voor je opstellen. Beschrijf in gewone taal wat je nodig hebt, en het genereert een gestructureerde set instructies die je kunt verfijnen.

Vraag ClickUp Brain om hulp bij het maken en aanpassen van ClickUp Super Agents

💡 Pro-tip: Voordat je iets automatiseert, trigger je je AI-agent met eenvoudige acties zoals DM's of @vermeldingen. Zo weet je zeker dat de logica en reacties precies werken zoals verwacht.

5. Kennis en toegang: Bepaal waar de agent mag kijken

Pas de bronnen aan voor uw ClickUp Autopilot-agenten

Beperk dit strikt. Te veel toegang leidt tot onbetrouwbare antwoorden. Te weinig toegang en de agent faalt in zijn taak:

Bronnen in de werkruimte: documenten, taken, chatberichten en specifieke ruimtes of lijsten; een statusrapporteur heeft alleen de lijsten van het actieve project nodig, niet de hele werkruimte

Externe bronnen: Verwijs agents naar externe bronnen, zoals een Helpcentrum, wanneer de use case daar om vraagt

💡 Pro-tip: Zorg dat het geloofwaardig overkomt (anders gebruikt niemand het). Als je agent 'Test Bot v2' heet... zullen mensen hem negeren. Geef hem een duidelijke naam, een fatsoenlijke avatar en een beschrijving die antwoord geeft op de vraag: 'Waarom zou ik dit vertrouwen?'

Werk je een weg naar uitvoering met ClickUp

OpenClaw laat zien wat er mogelijk is wanneer AI meerstaps taken kan plannen, uitvoeren en voltooien zonder voortdurende input. Van het triageren van supportvragen tot het monitoren van de concurrentie: deze agents verwerken echte werkstroomen waarmee teams dagelijks te maken hebben.

Toch vereist het bouwen en beheren van die werkstroom structuur. Agents hebben duidelijke instructies, gedefinieerde triggers en toegang tot de juiste gegevens nodig. Zonder die basis worden zelfs krachtige agents rommelig, onvoorspelbaar of moeilijk schaalbaar.

ClickUp brengt alles samen. Het biedt je een werkruimte waar taken, documenten, gesprekken en AI-agenten met elkaar verbonden blijven.

Super Agents voeren complexe, meerstapswerkzaamheden uit, terwijl Autopilot Agents gestructureerde werkstroomautomatismen automatisch uitvoeren. U bepaalt het resultaat, stelt de voorwaarden in en laat het systeem de uitvoering afhandelen zonder dat u dit voortdurend hoeft te controleren.

OpenClaw laat zien wat AI-agenten kunnen. ClickUp maakt die kracht bruikbaar in je dagelijkse werk.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp!

Veelgestelde vragen (FAQ)

Kunnen OpenClaw-agents automatisch een Jira-ticket aanmaken op basis van een e-mail?

Ja, een van de meest voorkomende toepassingen van OpenClaw is het parseren van inkomende e-mails en het genereren van gestructureerde tickets in Jira (of een andere ticketingtool) waarbij velden zoals prioriteit, categorie en beschrijving al zijn ingevuld.

Waarin verschilt OpenClaw van AI-schrijfsoftware?

AI-schrijftools genereren tekst op basis van een prompt, terwijl OpenClaw-agents de volledige werkstroom rondom die tekst afhandelen. Dat omvat onderzoek, het opstellen van een concept, het doorsturen ter goedkeuring en publicatie, zodat de output zijn bestemming bereikt zonder handmatige stappen tussendoor.

Heeft u programmeervaardigheden nodig om OpenClaw te gebruiken?

Enige technische kennis helpt bij het bouwen van aangepaste agents, maar dankzij kant-en-klare agentsjablonen en no-code-orkestratieplatforms wordt OpenClaw steeds toegankelijker voor niet-ontwikkelaars.