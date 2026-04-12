Notion documents versus ClickUp documents: welke is beter?

Notion is al lang de favoriet van teams die in hun documenten leven. Maar naarmate werk steeds meer verbonden raakt, beginnen de limieten van een op zichzelf staande documententool zichtbaar te worden.

Wat gebeurt er als je documentatie moet aansluiten op je taken, je tijdlijnen en de daadwerkelijke werkstroom van je team? Dat is precies waar ClickUp Docs in beeld komt.

Deze vergelijking tussen Notion Docs en ClickUp Docs biedt een eerlijk overzicht van beide tools: waar Notion goed presteert, waar ClickUp de overhand heeft en waarom steeds meer teams hun documentatie-installatie volledig herzien.

ClickUp documents versus Notion documents in one glance

ClickUp Docs en Notion Docs lossen verschillende problemen op. ClickUp Docs is de documentatielaag binnen een Converged AI-werkruimte, een enkel, veilig platform waar projecten, documenten, gesprekken en AI-intelligentie samenkomen.

Notion Docs maakt gebruik van een op blokken gebaseerde editor die is ontwikkeld voor flexibele, op zichzelf staande interne kennisbanken. 👀

Dat verschil geeft de vorm aan aan alles, van het format tot de manier waarop je team reageert op wat er geschreven staat.

Functie ClickUp documents Notion Documents Editor Rich text met koppen, tabellen, codeblokken, checklists, ingesloten media, geneste pagina's en realtime gezamenlijke bewerking Op blokken gebaseerd met inhoudsblokken die je kunt slepen en neerzetten, gesynchroniseerde blokken, schakelaars, callouts en kolomlayouts AI ClickUp Brain met Connected Search voor de hele werkruimte en apps, ClickUp Brain MAX, ClickUp Talk to Text, toegang tot meerdere LLM's Notion AI met inline schrijven, paginasamenvattingen en Q&A beperkt tot geselecteerde pagina's Wiki Nested pagina's, ClickUp Doc Hubs en ClickUp Connected Search gekoppeld aan ClickUp Spaces, ClickUp-mappen en ClickUp-lijsten Onbeperkte paginanesting, navigatie in de zijbalk, kruimelpad en koppelingen naar relationele databases Samenwerking Toegewezen opmerkingen die worden omgezet in bijgehouden taken, @vermeldingen, gedetailleerde toestemmingen, toegangscontrole voor gasten Inline-opmerkingen, delen op paginaniveau, gastuitnodigingen, teamruimtes en versiegeschiedenis Taken koppelen Integreer live taken in documenten, converteer tekst naar taken met één klik Verwijs naar databaseweergaven binnen pagina's; het aanmaken van taken vereist handmatige stappen of tools van derden

Wat is ClickUp Docs?

Organiseer kennis in ClickUp documents Voer bewerkingen uit aan projectdocumentatie en deel deze met teamleden met behulp van ClickUp Docs

ClickUp Docs is een ingebouwde documenteditor in ClickUp waarmee je documenten rechtstreeks binnen je werkruimte kunt maken, bewerken en ordenen. In plaats van heen en weer te schakelen tussen verschillende tools en te kampen met toolversnippering, staat alles op één plek, naast je taken en projecten.

Met ClickUp Docs kun je van alles schrijven, van aantekeningen over vergaderingen en wiki's tot SOP's en projectbriefings. Je kunt documenten rechtstreeks aan taken koppelen, in realtime samenwerken met teamgenoten, opmerkingen achterlaten en zelfs rechtstreeks vanuit je document taken aanmaken door tekst te markeren.

Functies van ClickUp Docs

Dit zijn de functies waarmee ClickUp Docs zich onderscheidt van andere documentatietools.

Functie #1: Samenwerking bij realtime bewerking

Bewerk samen, zonder elkaar in de weg te zitten bij de bewerking, met ClickUp Docs

Wie heeft het laatst opgeslagen? Heeft iemand mijn gedeelte overschreven? Is dit de nieuwste versie? ClickUp Docs neemt al die frictie weg. Elke teamgenoot ziet live cursors, bewerkingen verschijnen direct en inline opmerkingen koppelen feedback precies aan de tekst waarnaar ze verwijzen.

Stel je voor: je team legt de laatste hand aan een productlanceringsbriefing, een uur voor een gesprek met de client. De tekstschrijver scherpt de boodschap aan, de ontwerper voegt visuele referenties toe en de projectleider werkt de tijdlijnen bij. Allemaal tegelijkertijd. Eén document, altijd up-to-date.

Een gebruiker deelt:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe flexibel en echt alles-in-één het aanvoelt. Ik kan werkstroomen en weergaven aanpassen aan mijn manier van werken, of ik nu een eenvoudige lijst met taken beheer of een complexer project leid. Doordat taken, documenten, doelen, tijdsregistratie en automatiseringen allemaal op één plek staan, is het veel makkelijker om georganiseerd te blijven en met anderen samen te werken zonder voortdurend tussen meerdere tools te moeten schakelen.

Functie #2: Taak rechtstreeks vanuit documenten aanmaken

Zet gemarkeerde tekst om in bijgehouden taken zonder ClickUp-documenten te verlaten

Selecteer tekst in een document en zet deze direct om in een Taak.

Wanneer er tijdens een review een bug wordt gesignaleerd of er tijdens de planning een actiepunt naar voren komt, wordt dit direct een bijgehouden taak, voltooid met:

Een toegewezen persoon

Een deadline

Een prioriteitsniveau

Een directe link naar het originele document

Functie #3: Docs Hub voor gecentraliseerde kennis

Zoek, vind en vertrouw elk document in je werkruimte met ClickUp Docs Hub

Elk team krijgt uiteindelijk te maken met documenten die verspreid zijn over mappen, inboxen en de lokale schijven van medewerkers. ClickUp Docs Hub brengt alle documenten in je werkruimte samen in één doorzoekbare en filterbare weergave, met geverifieerde wiki's bovenaan, zodat de belangrijkste bronnen altijd gemakkelijk te vinden zijn.

Een nieuwe engineer die bij het team komt, hoeft niet vier mensen te benaderen om de implementatiegids te vinden. Hij opent Docs Hub, zoekt, en binnen een minuut leest hij de juiste, actuele versie.

Functie #4: Geneste pagina's voor gestructureerde documenten

Organiseer complexe documenten in een overzichtelijke, doorzoekbare structuur binnen ClickUp Docs

Sommige projecten vereisen meer dan één plat document. Met ClickUp kun je geneste subpagina's binnen één document maken, zodat complexe informatie gestructureerd blijft zonder dat het een overweldigende scroll wordt.

Een document met een kwartaalroadmap zou er bijvoorbeeld als volgt uit kunnen zien:

Bovenliggende pagina: Algemene strategie en OKR's

Subpagina per functie: Specificaties, ontwerpreferenties, open vragen

Aparte subpagina: Aantekeningen van belanghebbenden en status van goedkeuring

Iedereen kan meteen naar wat hij of zij nodig heeft gaan, zonder alles te hoeven doorzoeken.

🚀 Voordeel van ClickUp: Bepaal precies wie elk document in ClickUp kan bekijken, erop kan reageren of het kan bewerken. Je kunt voor elk document specifieke toestemmingen instellen, of dat nu alleen-lezen, reactierechten of volledige toestemmingen voor bewerking zijn, en afzonderlijk deelbare links genereren voor teamgenoten, gasten of het publiek. Bepaal zelf wie je ClickUp-document kan bekijken en bewerken met gedetailleerde instellingen voor delen

Functie #5: Integratie met ClickUp Brain

Versnel het genereren van content met ClickUp Brain Gebruik slash-commando's voor ClickUp Brain om snel content te genereren

ClickUp Brain is een AI-assistent die in je werkruimte zit en daadwerkelijk weet wat erin staat. Hij leest je documenten, taken, opmerkingen en wiki's door en geeft je directe antwoorden met links naar de bron.

Binnen Docs werkt het als een complete schrijf- en content-assistent. Typ '/Write with AI' ergens in je document en ClickUp Brain wordt direct in de editor geactiveerd. Vanuit die prompt kun je:

Schrijf een beschrijving voor een project, functie of campagne vanaf nul

Maak een gestructureerd plan met vooraf vastgestelde secties en stappen

Genereer actiepunten op basis van een blok van tekst of aantekeningen van een vergadering

Dus als je team net een kick-offgesprek heeft afgerond en iemand ruwe aantekeningen in een document gooit, kan de Contextual AI die rommel binnen enkele seconden omzetten in een overzichtelijk plan met taken die klaar zijn om toegewezen te worden.

Naast het genereren van content fungeert ClickUp Brain ook als het geheugen van je werkruimte. Stel er bijvoorbeeld het volgende aan: ‘Welke feedback heeft de client gegeven op het herontwerp van de homepage, en welke taken zijn daaruit voortgekomen?’

Vraag ClickUp Brain om in je werkruimte te zoeken

Het haalt het antwoord op uit de bron waar die informatie zich bevindt, of dat nu een document, een reactiethread of een voltooide taak is, en koppelt je er direct naar terug.

Het werkt ook zonder dat je erom hoeft te vragen. ClickUp AI Super Agents halen updates uit gesprekken, vergaderingen en voltooide taken om je documenten automatisch up-to-date te houden, zodat de documentatie accuraat blijft zonder dat iemand eraan hoeft te denken om deze bij te werken.

Stel ClickUp Super Agents in om documents automatisch bij te werken

Bekijk deze video om te zien hoe je automatisering van de documentatie in ClickUp kunt uitvoeren:

Wat is Notion Docs?

via Notion

Notion Docs is de in Notion ingebouwde documenteditor. Deze tool is geschikt voor alles, van korte aantekeningen en verslagen van vergaderingen tot gestructureerde wiki's, SOP's en uitgebreide projectdocumentatie.

Wat het structureel onderscheidt van de meeste documenttools is de op blokken gebaseerde editor. Elk element op een pagina, of dat nu een alinea, een tabel, een afbeelding, een Toggl of een ingebedde database is, vormt een eigen, onafhankelijk blok.

Blokken kunnen vrij worden versleept, herschikt en genest, waardoor je veel controle hebt over de indeling van een pagina en de inhoud ervan.

Functies van Notion Docs

Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies van Notion Docs.

Functie #1: realtime samenwerking met zichtbaarheid op blokniveau

via Notion

Wanneer meerdere mensen een document bewerken, laat Notion in realtime precies zien wie aan welk blok werkt. Je ziet bewegende avatars naast de content, kunt naar de plek springen waar iemand aan de bewerking doet en contextuele opmerkingen achterlaten die aan specifieke secties zijn gekoppeld.

Dit maakt het gemakkelijker om lange documenten te bekijken of te bewerken zonder dat er werk elkaar overlapt of verwarring ontstaat.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 4 werknemers gebruikt vier of meer tools alleen al om context te creëren op het werk. Een belangrijk detail kan verborgen zitten in een e-mail, verder worden uitgewerkt in een Slack-thread en gedocumenteerd zijn in een aparte tool, waardoor teams tijd verspillen met het zoeken naar informatie in plaats van hun werk te doen. ClickUp brengt je hele werkstroom samen op één platform. Met functies als ClickUp E-mail Projectmanagement, ClickUp Chat, ClickUp Docs en ClickUp Brain blijft alles verbonden, synchroniseerd en direct toegankelijk. Zeg vaarwel tegen 'werk over werk' en win je productieve tijd terug. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week besparen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

Functie #2: Databases in documenten

via Notion

Notion behandelt documenten en gegevens niet als aparte zaken. Je kunt een database rechtstreeks in een pagina plaatsen en deze gebruiken als een tabel, kanbanbord of kalender.

Een eenvoudig document met aantekeningen van een vergadering kan bijvoorbeeld ook een takenoverzicht bevatten dat in realtime wordt bijgewerkt.

Functie #3: Ingebouwde schakelaars voor inklapbare content

via Notion VIP

Je kunt secties verbergen in blokken die lezers alleen kunnen uitvouwen als dat nodig is.

Dit werkt goed voor lange documenten. Je kunt de hoofdcontent overzichtelijk houden en toch onderaan extra details, aantekeningen of instructies toevoegen.

💡 Pro-tip: Stel een 'Definition of Done' vast door onderaan elke handleiding een verplicht selectievakje toe te voegen dat vereist dat een tweede persoon de stappen volgt en aftekent. Als een collega de taak niet kan voltooien met alleen jouw document, is de handleiding nog niet klaar, wat je dwingt om die kleine, impliciete stappen op te merken die meestal over het hoofd worden gezien.

Functie #4: Notion AI

via Notion

Notion AI zit in de editor en werkt op elke tekst die je al aan het schrijven bent. Je kunt een gedeelte markeren en vragen om het te herschrijven, in te korten, uit te breiden of de toon te veranderen.

Je kunt het ook vragen om verder te schrijven, iets uit te leggen of de content te herstructureren in lijsten of secties.

Vergelijking van functies tussen ClickUp Docs en Notion Docs

Hier zie je hoe de twee tools zich tot elkaar verhouden op het gebied van de functies die voor jouw team het belangrijkst zijn. 👀

Functie #1: Samenwerken in realtime

Laten we het eerst hebben over realtime samenwerking. Hieronder zie je hoe ClickUp Docs en Notion Docs zich tot elkaar verhouden als het gaat om het synchroniseren van je team tijdens de bewerking.

ClickUp documents

ClickUp Docs maakt samenwerking naadloos mogelijk met live cursors, directe bewerkingen en inline opmerkingen die direct aan de relevante tekst zijn gekoppeld.

Wat het onderscheidt, is dat samenwerking verder gaat dan het document zelf. Je kunt opmerkingen toevoegen, feedback omzetten in bijgehouden taken met deadlines en toegewezen personen, en teamgenoten @vermelden, allemaal zonder het document te verlaten.

Notion Docs

Notion toont bewegende avatars naast inhoudsblokken tijdens de bewerking, zodat je altijd weet wie waar aan het werk is.

De inline-opmerkingen en het delen op paginaniveau werken goed voor het beoordelen van lange documenten, en dankzij de versiegeschiedenis kun je wijzigingen eenvoudig ongedaan maken als er iets wordt overschreven.

🏆 Winnaar: ClickUp Docs wint deze ronde. De samenwerkingstools gaan een stap verder door opmerkingen om te zetten in uitvoerbare taken, waardoor de kloof tussen discussie en uitvoering wordt overbrugd.

Functie #2: AI-mogelijkheden

Vervolgens kijken we naar AI. Hoe gebruiken deze tools kunstmatige intelligentie om je team te helpen slimmer te werken binnen documenten?

ClickUp Documents

ClickUp Brain is diep geïntegreerd in de hele werkruimte, niet alleen in de document-editor. Het kan zoeken in je documenten, taken, opmerkingen en geïntegreerde apps om vragen te beantwoorden en informatie te vinden, waar die zich ook bevindt.

Binnen Docs kun je met een eenvoudige /Write with AI-opdracht content opstellen, gestructureerde plannen maken of actiepunten genereren op basis van ruwe aantekeningen. ClickUp AI Super Agents kunnen documenten zelfs automatisch bijwerken op basis van activiteiten in je ClickUp-werkruimte.

Notion Documents

Notion AI is goed in het uitvoeren van inline schrijftaken, het opstellen van content, het samenvatten van pagina's en het genereren van aantekeningen over vergaderingen met tijdstempels en actiepunten. Het kan verwijzen naar andere Notion-pagina's voor meer op maat gemaakte resultaten.

De vraag-en-antwoord- en zoekfuncties zijn echter beperkt tot pagina-content in plaats van een bredere, verbonden werkruimte.

🏆 Winnaar: ClickUp Docs wint hier. De mogelijkheid van ClickUp Brain om je hele werkruimte te indexeren en te doorzoeken, inclusief taken, opmerkingen, chats en documenten, geeft het een aanzienlijke voorsprong op de paginagerichte aanpak van Notion AI.

Functie #3: Documentorganisatie

Laten we nu eens kijken hoe elke tool het structureren en organiseren van je documentatie op grote schaal aanpakt.

ClickUp documents

ClickUp biedt geneste subpagina's om complexe documenten gestructureerd te houden zonder eindeloos te hoeven scrollen, plus Docs Hub, een gecentraliseerde, doorzoekbare weergave van elk document in je werkruimte.

Docs zijn ook gekoppeld aan Spaces, mappen en lijsten, zodat ze dicht bij het werk staan dat ze ondersteunen.

Notion Docs

De oneindige paginanesting van Notion is een van de grootste troeven. Pagina's kunnen zonder echte limiet binnen andere pagina's worden geplaatst, en dankzij de navigatie in de zijbalk met kruimelpad kun je je gemakkelijk door een uitgebreide kennisbank bewegen.

Relationele databases kunnen ook rechtstreeks naar wikipagina's koppelen, waardoor Notion een betrouwbare tool is voor teams die een op zichzelf staande interne kennisopslagplaats opbouwen.

🏆 Winnaar: Dat hangt af van je gebruikssituatie. Notion wint op het gebied van pure diepgang en flexibiliteit van de kennisbank. ClickUp wint wanneer documentatie gekoppeld moet blijven aan actief projectwerk.

💡 Pro-tip: Stel een 'vervaldatum' in bij de document-eigenschappen of in de koptekst, zodat er een notificatie wordt geactiveerd voor een driemaandelijkse opschoonactie. Als een document de vervaldatum passeert zonder een 'Gecontroleerd'-stempel, verschijnt er bovenaan een banner met 'Wees voorzichtig', waardoor wordt voorkomen dat je team per ongeluk verouderde SOP's volgt die niet langer van toepassing zijn op je huidige tech stack.

Functie #4: Taakintegratie

Laten we tot slot eens kijken hoe goed elke tool je documenten verbindt met het werk dat daadwerkelijk wordt gedaan.

ClickUp Documents

Je kunt elke tekst in een document markeren en deze direct omzetten in een bijgehouden taak, compleet met een toegewezen persoon, een deadline, een prioriteit en een directe link terug naar het oorspronkelijke document.

Live ClickUp-taaken kunnen ook rechtstreeks in documenten worden ingesloten, zodat de laatste status altijd zichtbaar is zonder van tool te hoeven wisselen.

Notion Docs

Met Notion kun je databaseweergaven in pagina's insluiten en naar projectgegevens verwijzen, wat handig is voor het bijhouden van informatie.

Het aanmaken van taken op basis van documentcontent vereist echter handmatige stappen of integraties van derden. Dit zorgt voor een minder naadloze ervaring voor teams die documentatie nodig hebben om actie te ondernemen.

🏆 Winnaar: ClickUp Docs wint deze ronde met overmacht. Dankzij de conversie van tekst naar taak met één klik en het live insluiten van taken is het een veel meer op uitvoering gerichte documentatietool dan Notion voor projectmanagement. ​​​​​​​​​​​​​​​​

Moet je voor ClickUp-documenten of Notion-documenten kiezen?

Als je team documentatie nodig heeft die echt aansluit bij hoe jullie werken, is ClickUp Docs de logische keuze. Het blinkt uit op het gebied van samenwerking, AI, organisatie en taakintegratie, waardoor je één werkruimte krijgt waar documenten daadwerkelijk tot actie leiden.

Notion Docs is een solide tool voor het bouwen van prachtige, op zichzelf staande kennisbanken. Maar zodra je documentatie moet aansluiten op je taken, je tijdlijnen en de werkstroom van je team, beginnen de limieten ervan zichtbaar te worden.

Voor teams die niet langer tussen tools willen schakelen en willen werken vanuit één enkele bron van waarheid, is ClickUp simpelweg de completere oplossing.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Ja, ClickUp ondersteunt geneste pagina's, Docs Hub en Connected Search, die de belangrijkste gebruiksscenario's van wiki's dekken, zoals gecentraliseerde kennis en georganiseerde paginahiërarchieën. Teams die sterk afhankelijk zijn van de oneindige nestingsmogelijkheden en relationele databaseweergaven van Notion binnen wikipagina's, moeten beide opties evalueren voordat ze overstappen.

ClickUp Brain biedt een bredere context omdat Connected Search je hele werkruimte indexeert – documenten, taken, opmerkingen, chat en geïntegreerde apps – terwijl de Q&A van Notion AI beperkt is tot pagina-inhoud. Notion AI is effectief voor inline schrijven en samenvatten, maar teams die AI-inzichten nodig hebben voor al hun werk, zullen ClickUp Brain beter geïntegreerd vinden.

Ja, je kunt Notion-pagina's exporteren als Markdown- of HTML-bestanden en migreren van Notion naar ClickUp Docs, waarbij de basisopmaak en structuur behouden blijven. De importtool van ClickUp ondersteunt bulkoverdrachten om grotere migraties te stroomlijnen.